Share +1 Pin Share Stumble Shares 0

The Ethiopian-Israeli hip-hop duo, “Strong Black Coffee” teaches schoolchildren in Harlem, New York how to sing in Hebrew!

קפה שחור חזק מתארחים בבית ספר בהארלם שבו התלמידים, יהודים ולא יהודים, לומדים ומדברים עברית שוטפת. לא פחות ממדהים! pic.twitter.com/kcksGt2kie — Ofir Dayan (@ofirdayan94) May 2, 2018