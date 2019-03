Fortunately, for most people, the idea of needing to take cover in a bomb shelter is anathema. However, in Israel, with rockets flying over from Hamas-run Gaza, it is a terrifying prospect. Einav Carmi recorded what the experience is like.

עינב כרמי, חברת קיבוץ ניר עם תיעדה את עצמה בממ״ד מיד לאחר שנשמעה אזעקה באזור. הרקטה התפוצצה לא רחוק ממנה וכך היא הגיבה @Itsik_zuarets pic.twitter.com/G3yaZecKxY — כאן חדשות (@kann_news) March 25, 2019