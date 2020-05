List of UN Secretariat Registered Vendors (Level 1 and 2) as of 07 August 2019

374697 – IL KWANG METAL FORMING CO.,LTD. Korea, Republic of Level 1

165559 AEROSPETSSERVICE AIRLINEPVT.LTD. Russian Federation Level 1

187166 Armavia Aviacompany LLC Armenia Level 2

104089 AutoKrAZ PJSC Ukraine Level 1

245595 CAPPUCC-INN-MULTI SERVICES-Partnership Company Lebanon Level 1

369584 DICOSTA TECHNOLOGIES LTD LLP Kazakhstan Level 1

505832 Engineering technical centre for special works Limited Liability Company Russian Federation Level 1

360706 FAUNA N.T.SH Kosovo Level 1

241019 Fuduric GmbH & Co. KG Germany Level 1

254344 Kujtesa Net Sh.p.k. Kosovo Level 1

370395 LEATER PLUS LLC Ukraine Level 1

196571 LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA (JOINT STOCK COMPANY) Poland Level 2

169844 Rostvertol-AviaAirlineClosedJoint-Stock Company Russian Federation Level 2

354451 Samman & Co. Public accountants and business advisors Jordan Level 1

529802 SUPON USŁUGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Poland Level 1

517535 TIME CAPITAL LLC Ukraine Level 1

512966 W.Jacobs-Audit CJSC Kyrgyzstan Level 1

170379 @ Mediaservice.net S.r.l. Italy Level 1

193448 @mire NV Belgium Level 1

191838 ]init[ Aktiengesellschaft fuer digitale Kommunikation Germany Level 1

508063 “GAZ Group Commercial Vehicles” LLC Russian Federation Level 1

142766 “IT SYNERGY FORINFORMATIONSYSTEMS,S.A.E.” Egypt Level 2

526371 1 BW EXPORT CC South Africa Level 1

235435 1000SHADESOFGREENTOURANDSAFARICOMPANYLIMITED Uganda Level 1

145441 12d NZ Ltd New Zealand Level 1

135211 1364076 ONTARIO INC. Canada Level 1

582825 1531073 Alberta Ltd Canada Level 1

146092 1800POSTCARDS United States of America Level 1

408629 19 ASSOCIATES Co.,Ltd Thailand Level 1

379976 1A INGENIEROS SLP Spain Level 1

566057 1nergiek B.V. Netherlands Level 1

222617 1st Choice Financial Group LLC United States of America Level 1

187550 1-Stop Translation USA, LLC United States of America Level 1

223907 2 GARENI INDUSTRIE SAS France Level 2

178506 2000007 Ontario Inc Canada Level 1

470572 22-7 SOLUTIONS LTD Nigeria Level 1

361024 24 HOUR LOCKSMITH OF NY INC United States of America Level 1

500485 247 Techies Limited Hong Kong, Special Administrative Region of China Level 1

405587 2AGM sarl Cameroon Level 1

422283 2IS & Services sarl Gabon Level 1

263613 2Life Shuttles (Pty) Ltd South Africa Level 1

355419 2M CONSULT SARL Mali Level 1

207787 2M Technologies Limited Uganda Level 1

187583 2P di Perugia Roberto Italy Level 1

484997 2WAYS-IT ApS Denmark Level 1

406248 3 DIMENSION LIMITED South Sudan Level 1

219951 308 SYSTEMS INC United States of America Level 1

247639 3A SOLUTIONS FZC United Arab Emirates Level 1

354470 3ATECHNOLOGY Morocco Level 1

146233 3B Scientific GmbH Germany Level 1

601868 3BYK Ltd. Virgin Islands, British Level 1

366103 3Csistemi & tecnologie srl Italy Level 1

604036 3D SAFARIS LIMITED Uganda Level 1

410411 3ddd limited Uganda Level 1

363801 3DRIVERS – Engenharia, Inovação e Ambiente, Lda Portugal Level 1

203477 3DX-RAY Ltd United Kingdom Level 1

191429 3G Software & Measurement GmbH Austria Level 1

419035 3-GSP SPRL Belgium Level 1

241311 3M KENYA LIMITED Kenya Level 1

353799 3M&C Ghana Limited Ghana Level 1

421431 3MS INVESTMENT LIMITED. Uganda Level 1

416619 3S MEDIA Sarl Cameroon Level 1

381476 3S Team S.p.A. Italy Level 1

249175 3SC WORLD FZ-LLC United Arab Emirates Level 1

368641 3SDL Limited United Kingdom Level 1

361920 3Z Limited Nigeria Level 1

550056 42nd Street Lessee LLC United States of America Level 1

419982 4AM SA Switzerland Level 1

522048 4CI Ltd Israel Level 1

500072 4D Data Centres Limited United Kingdom Level 1

166864 4D Soft Számítástechnikai Kft. Hungary Level 2

212123 4E PROJE MIMARLIK MUHENDISLIKINSAAT TAAHHUT SANAYI TICARETLIMITED SIRKETI Turkey Level 2

202173 4G Data Systems, Inc. United States of America Level 1

383226 4G Telecom Ltd. South Sudan Level 1

262262 4L SpA Chile Level 1

126326 4RF Limited New Zealand Level 1

501330 4SCIENCE S.R.L. Italy Level 1

215145 5.11, INC. United States of America Level 2

419686 77 Insaat ve Taahhut A.S. Turkey Level 2

171487 780 East Conference LLC United States of America Level 1

225174 7city Learning Inc. United States of America Level 1

601596 7Days Media Services GmbH Germany Level 1

552553 7M GROUP S.A Colombia Level 1

465395 7STAR CLEANING SERVICES LIMITED Uganda Level 1

173185 7Tao Ltd United Kingdom Level 1

194732 8199400 Canada Inc. Canada Level 1

156427 830 Partners LLC d/b/a LeanForward United States of America Level 1

163157 8906297 Canada Inc Canada Level 1

559377 97S ENGINEERING SERVICES LIMITED Uganda Level 1

205529 A & J Distributors Ltd Trading as Q-Water Cyprus Level 1

211599 A & M EXECUTIVE CLEANING SERVICESCO. LIMITED Uganda Level 2

232468 A & S ELECTRONICS LIMITED Uganda Level 1

187358 A Better World United States of America Level 1

194434 A D Med Suppliers (Private)limited Zimbabwe Level 1

408593 A D V General Trading LLC United Arab Emirates Level 1

381645 A LAONA WATER LIMITED Cyprus Level 1

165530 A R Richburg, LLC United States of America Level 1

248791 A to Z SERVICES. Lebanon Level 1

183255 A&A Consulting Group, LLC United States of America Level 1

232505 A&C Pest Management Corp. United States of America Level 1

497985 A&I ELECTRIC LTD Cyprus Level 1

508358 A&K Construction Ltd Nigeria Level 1

165001 A&P Coat, Apron & Linen Supply, Inc. United States of America Level 1

366658 A&S ELECTRONICS LIMITED Uganda Level 1

100232 A. Andrews & Co. (Mail Order) Ltd. Hong Kong, Special Administrative Region of China Level 1

200579 A. C. Construction and Racing, LLC United States of America Level 1

251784 A. DINAMIKA AHZAKOT 2002 LTD. Israel Level 2

253927 A. ERACLEOUS ELECTRICALINSTALLATIONS LTD. Cyprus Level 1

214275 A. N. TECHNOLOGY LIMITED United Kingdom Level 1

205751 A. P. Inspections, LLC United States of America Level 2

259272 A. SOULIS ENTERPRISES LTD Cyprus Level 1

255696 A. TSOULOFTAS AND SONS LTD Cyprus Level 2

127118 A. W. & S. Construction Co Inc. United States of America Level 2

186857 A.B.E. Stromberg LLC United States of America Level 1

364057 A.D. Global Solution s.r.l. Italy Level 1

366990 A.F.K CONCEPT LTD South Sudan Level 1

263740 A.G.S RWANDA LTD Rwanda Level 1

157497 A.K. Office Supplies, Ltd. United States of America Level 1

252984 A.N. ALUMIN CONSTRUCTIONS LTD. Cyprus Level 1

251831 A.P.K. Garages Ltd Cyprus Level 2

389702 A.R. TECHNOLOGY S.R.L. O IN BREVE ART SRL Italy Level 1

230884 A.R.S. PROGETTI S.P.A. Italy Level 1

522022 A.S.A. FARMAKAS TABLE WATER LTD Cyprus Level 1

400278 A.S.T CLEAN WATER TECHNOLOGIES LTD Israel Level 1

452571 A.T. SERVICES SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

450423 A.V. BLANDINO Y CÍA., S.A. Dominican Republic Level 1

145994 A.W. Bennett Enterprises, Inc United States of America Level 2

444967 A/S “RAF-AVIA’ Latvia Level 2

103231 A/S Baltic Control Ltd., Aarhus Denmark Level 1

446708 A+ Electronics SH.P.K Kosovo Level 1

185963 A+ Technology Solutions, Inc. United States of America Level 1

214733 A1 Electric Limited Uganda Level 2

120074 A-1 International, Inc. United States of America Level 2

166106 A1 Telekom Austria AG Austria Level 1

259642 A2ZTranslate Ltd. New Zealand Level 1

361687 AA Horizon Ghana Level 1

363558 AADICON BIOTECHNOLOGIES LTD Mauritius Level 1

208062 AAH INVESTMENTS (PTY) LIMITED Botswana Level 2

361573 AAM Management Information Consulting Ltd. Hungary Level 1

225936 AAMIN MEDIA LIMITED Kenya Level 1

225210 AAR Airlift Group United States of America Level 2

171888 AAR CORP. United States of America Level 1

182970 AAR ESS EXIM PVT LTD India Level 1

244116 Aarafa Communication SolutionsLimited Kenya Level 1

219536 AARAN LIMITED Kenya Level 1

526025 Aardvark Clear Mine Limited United Kingdom Level 1

451534 AARPI Derains & Gharavi France Level 1

253947 AB AUTO SPA Italy Level 1

453868 AB Consulting CI SARL Côte d’Ivoire Level 1

530464 AB Finni Ltd Nigeria Level 1

495780 AB HARAMBE GENERAL TRADING LTD. South Sudan Level 1

381994 AB JARDIN SARL Switzerland Level 1

157733 ABA Stronalva Limited United Kingdom Level 1

417929 ABACUS PHARMA (AFRICA) LIMITED Uganda Level 1

521460 Abak Al-Maisam For General Contracts Co. LTD Iraq Level 1

513561 Abalon Exterminating Company Inc. United States of America Level 1

507179 Abamus Corporate Resources Limited Nigeria Level 1

230453 Abaq Alteeb Company for General Trading & General Contracts with Limited Liability Iraq Level 1

470663 Abarisk SA Switzerland Level 1

491578 ABB S.P.A. Italy Level 1

230917 Abbott Capital Management, LLC United States of America Level 1

406555 Abbrivio Ltd. United Kingdom Level 1

376723 ABC Arquitectura Modular S.L. Spain Level 1

223073 ABDELGADIRHUSSEINGAAFARTRADINGENTERPRISES Sudan Level 1

374267 Abdf Bonadei & Chassot Switzerland Level 1

424871 Abdul Razzak Itani and Sons – ARISON s.a.r.l. Lebanon Level 1

378122 ABDULMUTTALIB HOLDINGS KENYA LIMITED Kenya Level 1

403060 Abela Construction Company Limited Uganda Level 1

250405 Abela Délices s.a.l. Lebanon Level 1

143437 ABENTRIX, Inc United States of America Level 1

484160 Abercore Limited United Kingdom Level 1

243078 ABERDORE SOLUCIONES INTEGRALES S.L Spain Level 1

160280 Aberson Narotzky & White Inc United States of America Level 1

471982 ABEYSTEPH GLOBALINK LIMITED Nigeria Level 1

170667 ABG Sundal Collier Inc. United States of America Level 2

551243 ABIEL SUPPLIES LIMITED Kenya Level 1

378049 Ability With Innovation Company for General Contracting LLC Iraq Level 2

556195 Abimo Global Consulting Limited Kenya Level 1

215624 ABL ARQUITECTOS 2000, S.L. Spain Level 1

385891 Able Rolling Steel Doors, Inc. United States of America Level 1

220911 Abloy Security, Inc. United States of America Level 1

471075 ABMICH GLOBAL ENERGY LIMITED Nigeria Level 1

368040 ABN Trading Limited United Kingdom Level 1

360019 ABNAA AL ABDULY COMPANY Iraq Level 2

230755 ABNO SOFTWARES INTERNATIONAL LIMITED Kenya Level 1

197170 ABOJAX INTERNATIONAL LIMITED Uganda Level 1

446117 Abraham logistics and construction company ltd South Sudan Level 1

555455 Abraj Investment & Development Company Palestine, State of Level 1

394742 Abreban Company Enterprises Limited Kenya Level 1

234322 ABSG Consulting Inc (Dubai Branch) United Arab Emirates Level 1

173958 Absolis SA Switzerland Level 1

205734 Absolute Care Staffing Health Agency, Inc United States of America Level 1

478326 Absolute Strategy Research Limited United Kingdom Level 1

537433 ABSYD SOLAR SL Spain Level 1

627908 Abu Dhabi Commercial Properties LLC United Arab Emirates Level 1

529471 ABU RAGUEB GENERAL TRADING LLC United Arab Emirates Level 1

212137 Abu-Ghazaleh & Co. Consulting Jordan Level 1

499244 Abyrint AS Norway Level 1

400435 ABYSSE SAS France Level 1

145584 AC Hocek Architecture United States of America Level 1

358389 ACADEMI Training Center LLC United States of America Level 1

379973 ACC asbl ONGD Congo, The Democratic Republic of the Level 1

168756 ACC Aviation Ltd United Kingdom Level 1

449816 AccaDueO s.r.l. Italy Level 2

509207 Accedia JSC Bulgaria Level 1

463185 Accelerated Information Systems, Inc. United States of America Level 1

526332 AccelFrontlineLimited India Level 1

126356 Accenture Federal Services LLC United States of America Level 2

357399 ACCES & ELEVATIQUE S.A. Switzerland Level 1

378772 Accesa IT Group GmbH Germany Level 1

434732 ACCESS I.T. LIMITED Uganda Level 1

412020 ACCESS AIR INC. Canada Level 1

377618 ACCESS DYNAMIC AUTO MOTORS LIMITED Uganda Level 1

427058 Access Innovation Media Pty Limited Australia Level 1

240942 ACCESSKENYA GROUP LIMITED Kenya Level 1

212516 ACCIE S.A. Inc Canada Level 1

121943 ACCIONA Ingeniería, S.A. Spain Level 1

498754 ACCIONA Producciones y Diseño S.A. Spain Level 1

149479 Acclaro Inc. United States of America Level 1

360457 Acclimatise Group Ltd United Kingdom Level 1

422097 Accrington Surgical Instrument Suppliers Limited United Kingdom Level 1

157904 Accuity Inc. United States of America Level 1

567474 ACCURA AFRICA GROUP (PTY) LTD South Africa Level 1

490685 ACCURO Sonderlöschanlagen GmbH Austria Level 1

187295 Accuwest Sdn Bhd Malaysia Level 1

249698 ACE AUTOCENTRE LIMITED Kenya Level 1

240673 ACE CONSTRUCTION, INC. United States of America Level 2

114279 ACE ENGINEERING & CO., LTD Korea, Republic of Level 1

244850 ACE PAPER AND PRINT LIMITED Kenya Level 1

356374 ACE SOLUTION AFRICA LIMITED Kenya Level 1

378143 Ace Technologies Limited Kenya Level 1

417580 ACELOR INNOVATION LIMITED Zambia Level 1

520410 Aceso Global Health Consultants Limited United Kingdom Level 1

417906 ACFM IMPORT AND EXPORT (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

199139 Acharya Travel Agencies Limited Kenya Level 2

204705 ACHELIS (UGANDA) LIMITED Uganda Level 1

402820 Achelis Kenya Limited Kenya Level 1

256132 Achelis Material Handling Limited Kenya Level 1

397556 ACIFI S.A. Argentina Level 2

378231 ACIT-CI Côte d’Ivoire Level 1

203240 ACL Wagner GmbH Austria Level 1

453205 ACLAIM Africa Limited Uganda Level 1

371182 Acme Industrial Supply Co. International Inc. United States of America Level 1

214233 ACMETEK GLOBAL SOLUTIONS INC United States of America Level 1

176433 ACO Marine s.r.o. Germany Level 2

259530 ACOSPHERE LIMITED United Kingdom Level 1

160614 Acoustiguide, Inc. United States of America Level 2

367845 ACOUSTIQUE TISSEYRE France Level 1

130894 ACP IT Solutions GmbH Austria Level 1

262630 ACPS Engineering Services L.L.C. Cyprus Level 1

371315 Acquia Inc. United States of America Level 1

145982 Acquire Media Ventures Inc. United States of America Level 1

461572 Acrick Consultants Limited Kenya Level 1

412349 Acropolis Exports (Pty) Ltd South Africa Level 1

548133 Across Safety Development Ltd United Kingdom Level 1

226985 Acroterion Software Architecture Ltd. Canada Level 1

120040 ACROW CORPORATION OF AMERICA United States of America Level 2

355438 ACTENGINEERING-SARL Mali Level 1

421717 ACTH sas France Level 1

235636 ACTIMAGE S.A. Luxembourg Level 1

187988 Actimail Benelux Belgium Level 1

414575 Action Against Hunger (UK) Ltd United Kingdom Level 1

383902 ACTION GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED Cyprus Level 1

225160 Action Target Inc. United States of America Level 1

518889 ACTISA (ACTIVIDADES DE CONSULTORIA TECNICA, INVESTIGACION Y SERVICIOS AVANZADOS S.L.) Spain Level 1

174854 ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A. Spain Level 2

361790 Active Electronics Plc United Kingdom Level 1

232867 Active Intelligence Ltd United Kingdom Level 1

197250 Active Temporaries Ltd. United States of America Level 1

390385 Activis E-marketing Ltd Ireland Level 1

368385 ACTRAS Corp. S.A.R.L Lebanon Level 1

364335 Actweb France Level 1

189938 Acuapura Indústria e Comércio ltda Brazil Level 1

198916 Acumen Global Training, LLC United States of America Level 1

485155 AD HOC international s.a.r.l Lebanon Level 1

419385 AD PROMPT COMPANY LIMITED Uganda Level 1

567797 AD SOLAR SARL Côte d’Ivoire Level 1

353671 AD VERBUM LIMITED LIABILITY COMPANY Latvia Level 1

124240 ADA Consultants Inc Canada Level 1

133467 ADAC Service GmbH Germany Level 1

177096 Adagio One Inc United States of America Level 1

541762 Adamantio Dental Center LLC Cyprus Level 1

531181 ADAMO SRL Italy Level 1

204702 Adana Ekspres Umumi Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi Turkey Level 1

358713 adappt Ltd United Kingdom Level 1

201711 ADAPT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED (India) India Level 1

198540 Adaptive Eyewear Limited United Kingdom Level 1

596082 Adaptive Green, Inc. United States of America Level 1

386421 ADAR Générale Télécom Services France Level 1

228167 ADASA SISTEMAS S.A.U. Spain Level 1

216118 ADB BVBA/SPRL Belgium Level 1

385624 ADB Safegate Germany GmbH Germany Level 2

357961 ADCARE LIMITED Kenya Level 1

415854 ADCIM GENERAL CO LTD Netherlands Level 1

217212 ADCO GROUP OF COMPANIES LIMITED Kenya Level 1

410087 ADDAX ENERGY SA Switzerland Level 1

249421 Addfield Environmental Systems Ltd United Kingdom Level 1

356750 ADDPROJECT, S.L. Spain Level 1

163369 ADE – Aide à la DécisionEconomique Belgium Level 1

354402 ADEA Power Consulting Pty Ltd Australia Level 1

420341 ADEC Innovations Knowledge Management Corporation Philippines Level 1

357616 Adecco Ressources Humaines SA Switzerland Level 2

258428 AdeccoPhaholyothinRecruitmentLimited Thailand Level 2

161707 Adelante Capital Management LLC United States of America Level 2

261707 Adelphi Translations United Kingdom Level 1

260514 ADEN LIMITED South Sudan Level 2

140861 Aden Services (Group) Co., Limited China Level 1

361532 Adept Technologies Limited Kenya Level 1

529246 Adgroup Advertising (PVT.) LTD. Pakistan Level 1

392730 Adi Tours Ltd Israel Level 1

425203 ADIA LIGHTS LIMITED Kenya Level 1

497459 ADITESS | Advanced Integrated Technology Solutions & Services Ltd Cyprus Level 1

173088 Aditi IT Services Private Limited India Level 1

200554 Aditya Infotech Ltd India Level 1

365412 ADK ARONIS-DRETTAS-KARLAFTIS Consulting Engineers S.A. Greece Level 1

456291 ADM Romania Trading SRL Romania Level 1

384118 ADMARK COMMUNICATIONS LIMITED Uganda Level 1

117745 ADNET COMMUNICATIONS LIMITED Kenya Level 1

500371 AdNovum Informatique SA Switzerland Level 1

446989 Adobe Systems Software Ireland Ltd., Ireland Level 2

260308 ADOPT CO.LIMITED Uganda Level 1

564186 Adpack Limited Kenya Level 1

358631 ADPLAST LIMITED Kenya Level 1

253099 ADPOWER FZCO (United Arab Emirates) United Arab Emirates Level 1

226267 ADRIA AIRWAYS Slovenia Level 1

184508 Adria Congrex srl Italy Level 1

254961 ADRIATICA COLORI & C SAS Italy Level 1

362528 Adricom Incorporated United States of America Level 1

374855 ADROIT LOGISTICS Kenya Level 1

262575 ADT CAPS CO.,LTD. Korea, Republic of Level 1

208461 Adtech Systems Inc. United States of America Level 1

214994 ADTELSISTEMASDETELECOMUNICACIÓN,S.L. Spain Level 1

239100 ADVANCE TECHNO FLOW (FZC) United Arab Emirates Level 1

391897 ADVANCED Mali Level 1

358763 Advanced Aviation Logistics South Africa (pty) LTD South Africa Level 1

245507 ADVANCED CAR S.A.R.L. Lebanon Level 1

154325 Advanced Electronic Solutions, Inc. United States of America Level 2

547123 ADVANCED ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

251756 Advanced Environmental Solutions Ltd South Sudan Level 1

145526 Advanced Geosciences Europe SL Spain Level 1

150263 Advanced Geosciences, Inc. United States of America Level 1

481750 Advanced Healthcare Limited United Kingdom Level 1

578144 ADVANCED PETROLEUM SYSTEMS, INC United States of America Level 1

419980 ADVANCED TECHNOLOGY SUPPLIERS (PTY) LTD South Africa Level 1

394516 Advanced Wireless Network Co. Ltd. Thailand Level 2

537486 Advancedlab GmbH Switzerland Level 1

111090 AdvancedSoftwareSystems,Inc.(ASSYST) United States of America Level 2

153196 AdvanceRelocation&Storage,Inc.d/b/aAdvanceCommercialMovers United States of America Level 1

256988 Advantage Sport & Fitness, Inc. United States of America Level 1

165319 ADVANTIA COMUNICACIÓN GRÁFICA S,A. Spain Level 1

246927 ADVATECH OFFICE SUPPLIES LIMITED Kenya Level 1

371288 Advatex Systems Kenya Level 1

226231 Advenica AB Sweden Level 2

379299 ADVENTCITY (U) LIMITED Uganda Level 1

211297 Adventure Medical Kits United States of America Level 2

409363 Adverb Inc. Philippines Level 1

361587 AD-VILLE Lebanon Level 1

262084 Advito LLC United States of America Level 1

169733 Advizing IT ApS Denmark Level 1

203499 Adwest Communications Ltd (Kenya) Kenya Level 2

354127 AECA ENERGIA SOLAR, S.L. Spain Level 1

158346 AECOM Government Services, Inc. United States of America Level 1

353597 AECOM International Development Europe, S.L. Spain Level 1

136216 AECOM Technical Services, Inc. United States of America Level 1

117129 Aegis Defence Services Limited United Kingdom Level 2

167590 AEL Data Services LLP India Level 1

165515 AENER ENERGIA SL Spain Level 1

203148 Aerial-View Solutions International LTD Nigeria Level 1

595768 AERIX GLOBAL SOLUTIONS NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

211895 Aero freight Conveyors Limited Uganda Level 1

433022 Aero Healthcare Ltd United Kingdom Level 1

521641 Aero Surveillance SAS France Level 1

488006 AEROCLIMAT SA Switzerland Level 1

439946 Aerodata International Surveys BVBA Belgium Level 1

367963 Aerodata International Surveys bvba. Belgium Level 1

219552 AERO-DYNAMIC QUALITYANDSAFETYSYSTEMS LTD Kenya Level 1

381126 Aeroflame – Fire Fighting Systems LTD Israel Level 1

189477 Aerofolks Industrial Co., Ltd. China Level 2

222379 AeroGlow Limited United Kingdom Level 1

367788 Aerogulf Services Co LLC United Arab Emirates Level 1

248914 AeroMedevac Ireland Limited Ireland Level 1

172283 AERONAUTICAL&GENERALINSTRUMENTSLIMITED United Kingdom Level 2

376066 Aeronautics Ltd Israel Level 2

115366 AERONAV INC. Canada Level 2

357097 AERO-PIONEER OF AFRICA LIMITED Uganda Level 1

614791 Aéroports du MAli Mali Level 1

367239 AEROPRECISA LIMITED Nigeria Level 1

366280 AESA EAST AFRICA LIMITED Kenya Level 1

224964 Aetna International United States of America Level 1

263697 Aetopia Limited United Kingdom Level 1

161073 Aeturnum Inc. United States of America Level 1

399460 AEVAR ENGINEERING SERVICES LIMITED Uganda Level 1

161736 AEW Capital Management, L.P. United States of America Level 2

185170 AFA Project Management Limited United Kingdom Level 1

253288 AFAQ CONSTRUCTION CO.LTD Afghanistan Level 1

458339 AFCONS AFRICA LIMITED Kenya Level 1

156413 AFD Contract Furniture Inc United States of America Level 2

482920 Afenoid Enterprise Limited Nigeria Level 1

478426 Afex Sudan Limited South Sudan Level 1

360677 AFFAIRES ET SERVICES SPECIALISES Mali Level 1

221491 Affigent, LLC United States of America Level 1

399447 Affinity One General Trading LLC United Arab Emirates Level 1

243283 Afghan Brilliant Construction Services Co. Afghanistan Level 1

354057 Afghan Fleet and Group Services Afghanistan Level 2

253287 Afghan German (ABBS) and Construction Co. Afghanistan Level 1

355288 Afghan Wireless Communication Company Afghanistan Level 1

171919 Afghanistan Holding Group Afghanistan Level 1

150198 AFIS and Biometrics Consulting Inc. United States of America Level 1

443476 AFPAG TECHNICAL SERVICES NIGERIA LTD Nigeria Level 1

227452 AFP-Services France Level 1

157328 Afra Shimi kumesh Co. I.N.C. Iran, Islamic Republic of Level 1

137725 Afras Ltd United Arab Emirates Level 2

360270 Afri Ventures ltd South Sudan Level 1

359785 Afribone Mali SA Mali Level 1

150630 AFRIC Netherlands Level 1

411861 AFRICA DATAEDGE LIMITED Uganda Level 1

354794 AFRICA 2000 INC United States of America Level 1

173164 Africa Automotive A/S Denmark Level 1

404731 Africa Biosystems Uganda Limited Uganda Level 1

374932 Africa Blue Webs Kenya Level 1

392042 AFRICA DATA TECHNOLOGIES LIMITED Kenya Level 1

511958 Africa Energy Solutions S.A. Mali Level 1

461386 AFRICA ETOILE INTERNATIONALE SARLU Congo, The Democratic Republic of the Level 1

370445 AFRICA GREEN SOLUTION Côte d’Ivoire Level 1

507456 Africa Improved Foods Rwanda Limited Rwanda Level 1

402439 AFRICA LINK SARL Benin Level 1

261672 Africa Management Solutions Limited Kenya Level 1

353616 AFRICA MARCHANT ASSURANCE COMPANY LIMITED Kenya Level 1

369419 Africa Medical Supplier Ltd Rwanda Level 1

238906 Africa Practice East Africa Limited Kenya Level 1

401983 Africa Procurement Agency Mauritius Level 1

455160 AFRICA TRADE CORPORATION LIMITED Kenya Level 1

227322 AFRICA TRAVEL LIMITED Uganda Level 1

249795 AFRICA-ASIA LINK LIMITED Uganda Level 1

418820 African Books Collective Ltd. United Kingdom Level 1

357638 AFRICAN BUSINESS ENTREPRISE Central African Republic Level 1

174697 African Communication S.A.R.L Tunisia Level 1

395490 African Heritage Contract Packers South Africa Level 1

408476 African Hotel Develpment Mali SARL Mali Level 1

378538 African Institute for Policy Research and Dialogue Kenya Level 1

540527 AFRICAN INVESTMENT AND TRADING LIMITED South Sudan Level 1

354881 African Lion Co.Ltd South Sudan Level 1

382115 African Maritime Agencies SA Guinea Level 1

374886 African Mining Services Ghana Pty Ltd Ghana Level 1

535670 AFRICAN RESEARCH AND MANAGEMENT INSTITUTE LIMITED Uganda Level 1

516369 African School of Higher Education (Private) Limited Zimbabwe Level 1

221453 African Skies Limited Uganda Level 1

171057 AFRICAN TRADING INC Canada Level 1

367506 AFRICAN TRANSPORT SYSTEMS S.P.R.L Congo, The Democratic Republic of the Level 2

243483 AFRICAN VIRTUAL UNIVERSITY Kenya Level 1

370782 AFRICAN WATER Limited South Sudan Level 1

226189 AFRICANA TOURS & TRAVEL LIMITED Uganda Level 1

238257 AFRICANTRACTIONANDASSOCIATEDTECHNOLOGIES South Africa Level 1

377638 AFRICASTALKING (K) LIMITED Kenya Level 1

247542 Africom Holdings (Private) Limited Zimbabwe Level 1

356519 africom wireless & digital networks ltd Kenya Level 1

497228 Africorp Consulting Limited Kenya Level 1

236397 Africote Limited Kenya Level 1

249192 AFRIJET BUSINESS SERVICE Gabon Level 1

391915 AFRIMAX UGANDA LIMITED Uganda Level 1

208106 Afripanel South Africa Level 1

363512 Afrique Partenariat Morocco Level 1

362011 AFRISTAR INTERNATIONAL LIMITED South Sudan Level 1

611649 Afritec Seeds Limited Kenya Level 1

425258 Afritise Company Limited South Sudan Level 1

405633 Afro asia Petroleum International Limited. Uganda Level 1

561118 AFRO INVESTMENT CO.LTD South Sudan Level 1

382397 AFRO TERRY INDUSTRIES ( U ) LIMITED Uganda Level 1

445664 Afrodex Procurement Company Ltd United Kingdom Level 1

203660 Afrofreight Clearing and Fowarding Co. LTD. Uganda Level 1

496445 AFTER SIX CREATIVES LIMITED Kenya Level 1

413480 Afwaf General Trading LLC United Arab Emirates Level 1

397425 AG SOUTHERN SUDAN CO. LTD South Sudan Level 1

251313 AGA KHAN HEALTH SERVICE KENYA Kenya Level 2

409007 AGAB TRADING & INVESTMENT COMPANY LIMITED South Sudan Level 1

250068 AGAM metal works Ltd Israel Level 1

175379 AGAN ENGINEERING ENTERPRISES (1988) LTD. Israel Level 1

174243 AGAPPE DIAGNOSTICS LTD India Level 1

375761 AGB Mathe Business Services South Africa Level 1

406647 AGB TECHNOPRINT SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

376524 AGE QUOD AGIS XXI, CONSULTING & ADVISORS SL Spain Level 1

225453 Age Steel Limited United Arab Emirates Level 2

204264 AGE TECHNOLOGIES LIMITED (BDI) Burundi Level 1

366250 AGEDA COMMUNICATION SàRL Switzerland Level 2

379014 AGENCE CANA LOCATION Côte d’Ivoire Level 1

408261 Agence de Médecine Préventive France Level 1

241866 AGENCE FRANCE-PRESSE France Level 1

120449 Agence France-Presse (France) France Level 1

411735 Agence immobilière Laborde SARL Chad Level 1

385210 Agence Mali Management sarl Mali Level 1

371136 AGENCE MALIENNE DE CONSTRUCTION -BATIMENT TRAVAUX PUBLICS SARL Mali Level 1

402775 AGENCE MERCI Côte d’Ivoire Level 1

417183 Agence Paprika France Level 1

360462 Agence TRASMAR Western Sahara Level 1

578747 Agencement Ledermann SA Switzerland Level 1

452931 Agencia Click SpA Chile Level 1

375692 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A Colombia Level 1

455090 Agency Strategic Creative Pty Ltd Australia Level 1

417878 AGESPRO GROUP LTD Rwanda Level 1

465696 AGETUR SA Benin Level 1

103859 AGFA HEALTHCARE N.V. Belgium Level 1

526076 Aggie Perilli Communications International, LLC United States of America Level 1

573266 AGGREGATE CONSTRUCTION LIMITED Kenya Level 1

175951 Agilant Solutions, Inc. United States of America Level 1

383753 Agile Collective Ltd United Kingdom Level 1

408293 Agile Europe s.r.o. Czech Republic Level 1

558058 Agile Holdings Limited Kenya Level 1

472269 AGILE WAY France Level 1

385998 Agilent Technologies Österreich GmbH Austria Level 1

188864 AgilePoint EMEA Ltd (recently renamed from Ascentn EMEA Ltd.) Belgium Level 1

160008 Agilis S.A.StatisticsandInformatics Greece Level 1

168811 Agility DGS Logistics Services Co. KSC(C) Kuwait Level 2

103639 Agility International Inc. United States of America Level 2

201262 Agility Logistics Limited Uganda Level 1

389271 AGILITY LOGISTICS SA Switzerland Level 2

512417 Agility Logistics-Lebanon SAL Lebanon Level 1

220149 AGIPOL AFRICA LIMITED Kenya Level 1

374590 Agitprop Ltd United Kingdom Level 1

258513 AGKMAT HOLDING SARL Morocco Level 1

100250 Agmin Italy S.p.a. Italy Level 2

439728 AGORA CONSULTING SARL Cameroon Level 1

231875 ÁgoraConstrucciónyMantenimientoS.A Spain Level 1

197840 Agricity Pty Ltd Australia Level 1

617953 Agriculture and Climate Risk Enterprise Limited Kenya Level 1

385412 Agrinergy Ltd United Kingdom Level 1

564306 Agrivet Est Lebanon Level 1

527389 Agro-Chirnogi SA Romania Level 1

263705 AGROTEC SOCIETA’ PER AZIONI Italy Level 2

251958 AGROVERT LEVANTE SL Spain Level 1

467475 AGS Frasers Côte d’Ivoire SARL Côte d’Ivoire Level 1

358416 AGS FRASERS INTERNATIONAL REMOVALS UGANDA LTD Uganda Level 1

360770 AGS KENYA LIMITED Kenya Level 1

247792 AGS Mali SARL Mali Level 1

354901 AGS WORLDWIDE MOVERS LIMITED Kenya Level 2

354141 Agtab for Engineering Sudan Level 1

262134 Aguasmart S.A.S France Level 1

467124 Agventure Limited Kenya Level 1

378796 AHAA JUBA LTD South Sudan Level 1

249377 AHCOFINTERNATIONALDEVELOPMENTCO.,LTD China Level 1

361467 Ahmad Fareed Technical Services Compnay Afghanistan Level 1

183251 Ahmed Elghazi For Petroleum And Transportation Works Sudan Level 2

171430 Ahmet Aydeniz Insaat Gida Turizm Ticaret A.S. Turkey Level 2

239962 AHMOS INVESTMENT GROUP OFCOMPANIES(U) LIMITED Uganda Level 1

185716 AhnLab Inc. Korea, Republic of Level 1

406908 AI TUR GROUP LTD Canada Level 1

259151 AIAL Group Limited United Arab Emirates Level 1

263000 AICE CONSULTING SRL Italy Level 1

457432 AIDIMPACT SAS France Level 1

405641 AidIQ Limited United Kingdom Level 1

632395 Aiduk Consulting Limited Uganda Level 1

409925 AIG Europe Limited, London, Opfikon Branch Switzerland Level 2

369707 AIG UGANDA LIMITED Uganda Level 1

145681 Aigis Blast Protection Limited United Kingdom Level 1

474704 AIGLON S.A. Greece Level 1

405384 Aika Group Ltd Finland Level 1

417023 aikan (U) Limited Uganda Level 1

252059 AILOG SERVIZI SRL Italy Level 1

552227 Aim Coffee Limited Uganda Level 1

178273 AiM Services SA Switzerland Level 1

159303 Aimoh Computers Nig. Limited Nigeria Level 1

510499 Aimpoint AB Sweden Level 1

392378 Ain Al-Sayad Company for General Contracts Ltd Iraq Level 1

423565 Ain Azmer Iraq Level 1

395209 AIN GlobalComm Company Limited Thailand Level 1

489596 AINEBYONA GENERAL SUPPLIES LIMITED Uganda Level 1

469012 Air Alliance Express AG & Co.KG Germany Level 2

207335 Air Brook Limousine, Inc. United States of America Level 1

215042 Air Charter Service Ltd United Kingdom Level 2

167086 Air Europa Líneas Aéreas SA Spain Level 2

112316 AIR EXPRESS INTERNATIONAL USA(OH), INC. United States of America Level 1

156412 Air Italy Spa Italy Level 1

380447 Air Partner PLC United Kingdom Level 2

484071 Air Quality Research Ltd United Kingdom Level 1

399605 Air Studio Sàrl Switzerland Level 1

378137 AIR TECHNIQUES LIMITED Kenya Level 1

393649 Air Tindi Ltd Canada Level 2

361515 Air Transat A.T. Inc. Canada Level 2

203820 Airborne Technologies GmbH Austria Level 1

416968 Airbus Defence and Space AS Norway Level 1

237387 Airbus Defence and Space GmbH Germany Level 2

410365 Airbus DS Airborne Solutions GmbH Germany Level 1

103853 Airbus DS Geo SA France Level 2

103451 AIRBUS DS, Government Solutions, Inc. United States of America Level 1

240386 AirCompany ZetAvia LLC Ukraine Level 2

517229 AIRCOOL PLUS LIMITED Uganda Level 1

166187 AIRCRAFT MAINTENANCE SUPPORT SERVICES LIMTIED United Kingdom Level 2

172531 Aircraft Systems South Africa (Pty) Ltd South Africa Level 2

443609 AIRCRAFT TRADERS BELGIUM s.a. Belgium Level 1

377403 Airline Service International Inc. Canada Level 2

263730 Airnest Globe Inc. United States of America Level 1

526067 AirPlus International SA Switzerland Level 2

450687 AIRPUSS ENGINEERING & TRADE CO. LTD Sudan Level 1

164304 AIRSCHOTT INC. United States of America Level 1

263244 AIRSTAR S.A.S. France Level 1

423314 Airsys Communications Technology Limited United Kingdom Level 1

532549 Airtel Malawi Limited Malawi Level 1

423003 Airtel Networks Limited Nigeria Level 1

373204 AIRTEL RDC sarl Congo, The Democratic Republic of the Level 1

404511 AIRTEL TCHAD S.A Chad Level 1

214130 Airtel Uganda Limited Uganda Level 1

356466 AIRWORKS KENYA LIMITED Kenya Level 1

190141 AIT Worldwide Logistics, Inc. United States of America Level 1

438679 AJ CHARNAUD & CO PTY LTD South Africa Level 1

219073 AJ Images, Inc. United States of America Level 1

221458 AJ Power Limited United Kingdom Level 1

368002 AJA Registrars Germany GmbH Germany Level 1

508866 AJAY INDUSTRIAL CORPORATION ZAMBIA LIMITED Zambia Level 1

159319 AJAY INDUSTRIAL CORPORATIONLIMITED India Level 2

187775 AJULU ANAGBOGU CONSULTANTS LTD Nigeria Level 1

261567 AK Deutsche Handels und BeratungsGmbH Germany Level 1

357200 AK Insights Ltd. Trinidad and Tobago Level 1

191915 AK Productions LLC United States of America Level 1

173072 Akcaba Communications Cyprus Level 1

380691 AKFİNANS INSURANCE LTD Cyprus Level 1

206326 AKKAB AUTO MOBILE STORE Uganda Level 1

417024 Akkad Sysyems Limited Kenya Level 1

235956 AKM-WEST LIMITED LIABILITY COMPANY Russian Federation Level 1

401827 Ako Group Limited Tanzania, United Republic of Level 1

384109 AKS EAST AFRICA LIMITED Kenya Level 1

385171 AKW Group Congo, The Democratic Republic of the Level 1

227975 AKZ Burgas EOOD Bulgaria Level 1

513981 AL HATIMY ENTERPRISES LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

513178 Al Abnia Al Haditha Co. for Contracting & General Trade LLC Palestine, State of Level 1

151862 Al Ameen Group Iraq Level 1

108158 Al Azhar Trading Co. (LLC) United Arab Emirates Level 1

122288 AL BADDAD Intl. United Arab Emirates Level 1

514100 Al Badeel General Contracting United Arab Emirates Level 1

537370 AL DOBOWI FZE United Arab Emirates Level 2

458354 AL HUDA FUELS CO Palestine, State of Level 1

399778 AL IS ON PRODUCTION LIMITED Kenya Level 1

363818 AL KAREEM ENTERPRISES Tanzania, United Republic of Level 1

422407 AL MALEE AL HANDSEE COMPANY FOR CONSTRUCTION CONTRACTING LTD Iraq Level 1

261416 AL MAZROUIADVANCEDTECHNOLOGYCO.LLC United Arab Emirates Level 1

245546 AL MEDIA SAL Lebanon Level 1

518773 AL MENHALI HEAVY EQUIPMENT TRADING LLC United Arab Emirates Level 1

177259 Al Mulla Entrerises LLC United Arab Emirates Level 1

583334 AL MULLA RENTAL & LEASING OF VEHICLES & EQUIPMENT COMPANY K.S.C.C. Kuwait Level 1

166046 AL MUTAWA & SAHNI CO. Kuwait Level 1

476677 Al Nattiq Technologies LLC United Arab Emirates Level 1

513312 AL OULA INTERNATIONAL CO S.A.R.L. (F.I.C) Lebanon Level 1

407199 Al Qarnass Group Company Iraq Level 1

110705 Al Sami General Trade Company Ltd. Iraq Level 1

385486 AL SHAMS AL MOSHRIQA United Arab Emirates Level 1

421863 AL URDONIA AL QUBRUSIA LIL KHADMAT ALLOGESTIA Jordan Level 1

458520 Al Wasita For Support Services LLC Jordan Level 1

358490 AL WEX ELECTRICAL SERVICES (K) LIMITED Kenya Level 1

356230 Al Zain General Trading L.L.C United Arab Emirates Level 1

436850 Ala Tareek for touristic and investment Company Ltd.Co. Libyan Arab Jamahiriya Level 1

156845 ALAFRENCH South Africa Level 1

432955 ALARCONTROL S.L. Spain Level 1

506983 ALAS COASTAL UTILITIES SERVICES LTD Nigeria Level 1

534158 ALASAS Company for Telecommunications Services and Information Technology LTD. Iraq Level 1

167737 Al-Awan Traders Pakistan Level 1

503926 ALAZHARI MAKKI ELSADIG INTERNATIONAL CO. LTD South Sudan Level 1

235170 ALBA Services GmbH & Co. KG Germany Level 1

181662 AlbaGlobal Group sh.p.k Albania Level 1

453709 Albania Experience Ltd Albania Level 1

178436 Albany Associates (International) ltd United Kingdom Level 1

148441 Albany Associates International Limited United Kingdom Level 2

462061 ALBANY MEDIA Co.Ltd Sudan Level 1

485341 ALBATROS SRL Italy Level 1

487185 ALBERT HOLDINGS (U) LIMITED Uganda Level 1

371097 Albertine Investments Limited Uganda Level 1

419580 Albesarel General Trading co.ltd South Sudan Level 1

389695 Albion Environmental Ltd United Kingdom Level 1

450754 Albizia sarl Lebanon Level 1

368914 albonyan company for engineering and contracting sarl Lebanon Level 1

160026 Albourne America LLC United States of America Level 2

192172 albraihome&officefurniture&decoreenterprises Sudan Level 1

230960 ALC “BELSNABPROM” Belarus Level 1

374813 Aldar Consulting Talal Abu-Ghazaleh Associates limited Lebanon Level 1

226456 Al-Dar forElectronic&ComputerPages Yemen Level 1

382022 ALEBDA CO. FOR CATERING LTD Libyan Arab Jamahiriya Level 1

206898 ALEGRIA ACTIVITY, SL Spain Level 1

591939 ALEMAN VERGARA PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S Colombia Level 1

355966 Alemco Trading Co Ltd South Sudan Level 1

353595 AL-Emran Silkroad Group Afghanistan Level 1

152890 Aleppo Systems International LTD Israel Level 1

508127 Alesco Ukraine LLC Ukraine Level 1

153019 alexander & pamaro inc. United States of America Level 1

357869 ALFA IMPIANTI SRL Italy Level 1

386721 Alfabet East Africa Company Limited Kenya Level 1

215191 ALFADMS S.A. Argentina Level 1

479100 ALFAVARIA Group s.r.o. Czech Republic Level 1

382130 Alfra Chartering & Shipping srl Italy Level 1

212473 Alfred Gera and Sons Ltd. Malta Level 2

464199 Alfred Kärcher GmbH & CO. KG Germany Level 1

497320 Alfredo Cecchini S.r.l. Italy Level 1

480015 ALGECO SAS France Level 1

262409 Algiz Ltd United Kingdom Level 1

156517 ALGURASHIINTERNATIONALFORSERVICES&INVESTMENT CO. LTD Sudan Level 2

222265 ALGURG STATIONERY United Arab Emirates Level 1

253594 Alhaam Zahid Construction and Road Building Company Afghanistan Level 1

234206 ALHO Systembau GmbH Germany Level 2

358929 ALI BROTHER Pakistan Level 1

263706 Alia the Royal Jordanian Airline (Royal Jordanian) PLC.CO. Jordan Level 1

419170 ALINANUSWE MEDIA TECHNOLOGIES LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

417977 ALIsraa company for tradinga nd contracting S.A.L Lebanon Level 1

409563 Alistair James Company Limited Tanzania, United Republic of Level 1

244667 Aliter Technologies, a.s. Slovakia Level 1

417420 ALITFAI S.A.R.L Morocco Level 1

180435 Alizes Air Services.Co United States of America Level 1

253659 ALIZES S.A. Senegal Level 1

245528 AL-JABAL CO. S.A.R.L. Lebanon Level 2

179148 AL-Jedian for Investment, Information Technology & Advertising Co. Ltd Sudan Level 1

557035 Aljuli Engineering Limited Kenya Level 1

216523 AL-karmel Aviation Ltd Co” Jordan Level 1

162845 ALKE’ SRL Italy Level 1

228248 AL-KHAIRATBUILDINGMATERIALTRADINGLIMITED Kenya Level 2

395883 ALKHEIR COMPANY FOR TRADING AND CONTRACTING Syrian Arab Republic Level 1

252547 Alkoun travel and tourism.sa Syrian Arab Republic Level 1

378440 All and Sundry Limited Kenya Level 1

416149 All Mobile Video Inc. United States of America Level 1

378384 ALL SEASONS TRAVEL TUNISIA Tunisia Level 1

246049 ALL TRANSPORT AGENCY (ATA) Lebanon Level 1

177443 Allegro Global Procurement Solutions, Inc. United States of America Level 1

230554 AlleMan Pharma GmbH Germany Level 1

236422 Allen & Overy LLP United Kingdom Level 2

552867 Allenspach GreenTech AG Switzerland Level 1

121008 Allen-Vanguard Ltd United Kingdom Level 1

173003 ALLESPRACHEN.AT – ISO 9001 GmbH Austria Level 1

380200 ALLIANCE INVESTMENT & SERVICES CO. LTD Sudan Level 1

401618 Alliance Safaris and Travel Limited Uganda Level 1

176039 Alliance Sourcing Network Inc. United States of America Level 1

374702 Alliance Stars Co.,Ltd Myanmar Level 1

446725 ALLIANCE VENTURES AND HOLDINGS COMPANY LIMITED Kenya Level 1

192543 AllianceBernstein L.P. United States of America Level 2

374131 Allianz Mali Assurances Mali Level 1

378553 Allianz Suisse Société d’Assurances SA Switzerland Level 2

250554 Allianz Worldwide Care Services Limited Ireland Level 1

413367 ALLIED ALUMINIUM PRODUCTS LTD Mauritius Level 1

474824 ALLIED CONSULTS LIMITED Uganda Level 1

184092 Allied Container Systems United States of America Level 2

253237 Allied Diesel s.a.l. Lebanon Level 1

149945 Allied Freight Services Jordan Level 1

105276 ALLIED GLOBAL INC United States of America Level 1

383020 Allied International Trading Ltd United Kingdom Level 1

195563 ALLIED STAR GENERAL TRADING LLC United Arab Emirates Level 1

174120 Allied Wharfage Limited. Kenya Level 2

375888 ALLPRO SECURITY SERVICES LIMITED Trinidad and Tobago Level 1

263578 Allroute Shipping (N.I.) Ltd United Kingdom Level 1

260466 Allseas Global Logistics Limited United Kingdom Level 1

105208 ALLSPEEDS LTD United Kingdom Level 1

520065 ALLTERRAIN SERVICES (TANZANIA) LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

386169 ALLTERRAIN SERVICES UGANDA LIMITED Uganda Level 1

521419 Almadar Aljadid Company Libyan Arab Jamahiriya Level 1

402714 ALMANGRO COMPANY FOR TRADE AND GENERAL CONTRACTING LTD. (PRIVATE COMPANY) Iraq Level 1

479053 AlMasria Universal Airlines Joint Stock Company Egypt Level 2

366066 Almefusion (Pty) Ltd South Africa Level 1

202340 AlmiaadLinguaforTranslationandLanguageServices United Kingdom Level 1

213871 ALM-International S.A. France Level 2

381074 Almis Construction & Trading Company LTD Somalia Level 1

231379 ALMOND AIR & LOGISTICS LTD Kenya Level 2

207618 Al-Morrell Development, LLC United States of America Level 2

362703 Almuerzos Escolares Austral Ltda Chile Level 1

367287 ALMUKHADHAM FOR GENERAL CONTRACTING AND TRADING LIMITED Iraq Level 1

358194 Almustashar Lil Handasa Ltd. Jordan Level 1

402532 Aloha Transport Services S.A. Switzerland Level 1

362830 Along Investment Group Co. Ltd South Sudan Level 1

126343 ALONSO HIPERCAS, S.A. Spain Level 2

385823 Alperia Smart Services Srl Italy Level 2

403190 ALPES DIFFUSION EN GROS – ADG France Level 1

210544 Alpes Management France Level 1

440146 AL-PET OIL LIMITED Cyprus Level 1

494685 ALPEX CONSULTING AFRICA LIMITED Kenya Level 1

201479 Alpha Animal Health, P.C. United States of America Level 1

203076 Alpha Armouring Panzerung GmbH Germany Level 1

381435 ALPHA DYNAMIC ENTERPRISES CO. LTD Sudan Level 1

171600 ALPHA FINANCE U.S. CORPORATION United States of America Level 1

367207 Alpha General Enterprises (U) Limited. Uganda Level 1

119032 ALPHA KNITS LIMITED Kenya Level 2

151607 ALPHA LOGISTICS SERVICES (EPZ) LTD Kenya Level 1

395356 ALPHA MEDICAL MANUFACTURERS LIMITED Kenya Level 1

177704 Alpha Omega LInc Trading South Africa Level 1

379397 ALPHA-AIRPORT S.A France Level 1

236043 Alphatrad France France Level 1

463714 ALPHEGA SECURITY LIMITED Trinidad and Tobago Level 1

239057 Alphine Investments Limited Kenya Level 1

357606 ALPIN S.R.L. Italy Level 1

551857 ALPOTRADE – SERVIÇOS E TRADING, LDA. Portugal Level 1

377726 AlpTelco e.K. Germany Level 1

191983 ALROMANI MAINTENANCE & PAINTS CO. LTD. Sudan Level 1

126377 ALS LTD Kenya Level 1

236952 ALSAMAWAL FOR MULTI ACTIVITIESCO.LTD. Sudan Level 1

193666 Al-Shamel Tours & Travels Company / With Limited Liability Kuwait Level 2

400591 ALSHWAMEKH INVESTMENT LIMITED Kenya Level 1

199219 ALSI LIMITED Uganda Level 1

204614 Altacode LLC Armenia Level 1

192815 ALTAIR INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L. Spain Level 1

364064 ALTEAD INDUSTRIES SERVICES France Level 2

380318 AL-TECH INGENIERY Burkina Faso Level 1

354137 Altecon Limited Nigeria Level 1

427390 Alternative Communications Limited Kenya Level 1

218513 Alternative InvestmentCapitalLimited Japan Level 2

403760 Althea S.p.A. Italy Level 2

564999 Altima Africa Limited Kenya Level 1

482019 ALTIUS France Level 1

168035 Altran Control Solutions Inc. United States of America Level 1

192574 Altrex International Ltd. Poland Level 1

371390 ALTRON LIMITED Uganda Level 1

533198 Altum Consults (u) limited Uganda Level 1

196033 ALTURATH AL-AREEQ FOR GENERAL CONTRACTS CO. LTD . Iraq Level 1

431605 ALTUS CONSULT (U) LIMITED Uganda Level 1

409701 ALTUS LSA COMMERCIAL AND MANUFACTURING S.A. Greece Level 1

159761 ALTYUS INC. United States of America Level 1

357350 ALVAZZI GENEVE SA CHAUFFAGE VENTILATION Switzerland Level 1

181120 ALVIMEDICA TIBBI URUNLER SANAYI VE DIS TIC A.S. Turkey Level 1

418618 ALYAGRUP ELEKTRIK ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI Turkey Level 1

390958 Al-Zahraa Trading and Contracting S.a.r.l Lebanon Level 1

168225 alzawaya company for general trade and contracts Iraq Level 1

174763 AMA Europe Belgium Level 1

117721 AMA S.p.A. (Italy) Italy Level 2

116010 Amagansett Nigeria ltd Nigeria Level 1

455775 Amaica, The Restaurant Limited Kenya Level 1

419180 Amaradia Limited United Kingdom Level 1

393201 Amarante International SAS France Level 1

262386 AMARULA LODGES LTD South Sudan Level 1

398968 Amary Co.,Ltd Cambodia Level 2

175075 Amathus Public Ltd Cyprus Level 1

180809 Amazon Web Services, Inc. United States of America Level 2

386921 AMBAND LIMITED Kenya Level 1

360825 AMBASSI FOR ADVANCED BUSINESS CO. LTD Sudan Level 1

394148 Ambe Limited United Kingdom Level 1

226944 Amberley Quality and Environmental Services Limited Ireland Level 1

363354 ambiente s.c. Italy Level 1

463426 AMBITIOUS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED Uganda Level 1

257652 Ambitious ConstructionCompanyLimited Uganda Level 1

179557 Amchar Wholesale Inc United States of America Level 1

395339 AMCO MERCHANDISE LTD. Kenya Level 1

363484 AME International GmbH Austria Level 1

382970 AMENAGEMENT DECORATION AD DIFFUSION SA Switzerland Level 1

125127 American Bank Note Company United States of America Level 1

168347 American Casting & Manufacturing Corp. United States of America Level 1

199874 AMERICAN COMPUTING TECHNOLOGIES, LLC United States of America Level 1

145334 AMERICAN DEFENSE SYSTEMS INC. United States of America Level 1

193184 American Express Travel Related Service Company Inc United States of America Level 2

361396 American General Trading & Contracting Co. WLL Kuwait Level 1

240778 American Jet InternationalCorporation United States of America Level 1

166064 American National Standards Institute, Inc. United States of America Level 1

202423 American Omni Trading Company, LLC United States of America Level 2

461420 American President Lines, Ltd. United States of America Level 1

180557 American Red Cross United States of America Level 1

465156 American Signature Groups , Corp United States of America Level 1

165969 Americon Construction Inc. United States of America Level 2

115341 AmeriQual Group, LLC United States of America Level 2

399858 AMETAL AFRICA LTD South Sudan Level 1

407493 AMETRADE LTD United Kingdom Level 1

104622 Amex Export-Import GmbH Austria Level 1

477486 AMGEA AUTOMOTIVE DIVISION LIMITED Kenya Level 1

163912 Amhold AS Estonia Level 2

121338 AMI GLOBAL SECURITY, LLC United States of America Level 1

359620 AMI International (Suisse) SA Switzerland Level 1

210828 AMI RISK CONSULTANTS, INC. United States of America Level 1

367692 Amicabre Travel Services Limited Kenya Level 2

368056 AMICOR Congo, The Democratic Republic of the Level 1

222137 AMIGOT CORP. United States of America Level 1

411743 Amin Ali Farhat Trading Est. Lebanon Level 1

171691 Amiran Communications Limited Kenya Level 1

507000 Amity Limited United Kingdom Level 1

488665 AMKON CONSTRUCTION LIMITED Kenya Level 1

196096 AML Global Limited Virgin Islands, British Level 1

188998 AMLA GENERAL SUPPLIES LIMITED Uganda Level 1

175846 Ammann & Whitney Consulting Engineers, P.C. United States of America Level 2

235661 AMMARS COMPANY LIMITED South Sudan Level 2

202456 Amnet Systems Private Limited India Level 2

378089 AMOCO CONSTRUCTION GROUP LTD South Sudan Level 1

397669 Amos Gazit Ltd. Israel Level 1

361527 Amotech East Africa Limited Kenya Level 1

211776 AMP (North East) Limited United Kingdom Level 1

143646 AMP Medizintechnik GmbH Austria Level 1

481385 AMPH COMMUNICATIONS (PROPRIETARY) LIMITED Botswana Level 1

186748 AMPLEXOR Luxembourg S.à r.l. Luxembourg Level 2

167317 AmSafe Bridport (United Kingdom) United Kingdom Level 2

423843 AMSELL GROUP LTD United Arab Emirates Level 1

203186 Amson Vaccines & Pharma(Private)Limited Pakistan Level 1

358482 AMSTEIN + WALTHERT GENEVE SA Switzerland Level 1

141010 Amstelfarma BV Netherlands Level 1

535514 AMT SA ADVANCED MARITIME TRANSPORTS SA Switzerland Level 1

455637 AMTEC CONSULTING COMPANY LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

491500 AMVO POWER LIMITED Uganda Level 1

361045 Amway General Supplies Kenya Level 1

183981 An Yang Yi Tong Business and Trade CO.,LTD China Level 1

487982 Anaali Kenya Limited Kenya Level 1

214452 ANACROM DIAGNOSTICOS, S.L. Spain Level 1

611384 ANALABS LIMITED Kenya Level 1

158025 ANALOG DIGITAL INTERNATIONAL INC. United States of America Level 1

361473 Analysys Mason Limited United Kingdom Level 1

223623 Anamax Ltd United Kingdom Level 1

200512 Anand ControlSystemsPrivateLimited India Level 1

227375 Anand Freight Overseas Private Ltd India Level 1

146363 Anaphore France Level 1

417404 Anaplan Limited United Kingdom Level 1

418477 ANB TARIM PETROL TEKSTİL MADENCİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.STİ. Turkey Level 1

226144 ANBELO SOLAR S.L.U. Spain Level 1

163214 Anchor Limousine Service, Inc. United States of America Level 1

169465 Anchor Medical Supply Inc United States of America Level 1

567160 ANCHOR SAFETY & EQUIPMENT LIMITED Kenya Level 1

411624 ANCHORGRIP LIMITED Nigeria Level 1

191188 and “Research Production Company “Diagnostic systems” Ltd. Russian Federation Level 2

376932 Andaziar Iraq Level 1

370123 ANDERSEN EQUIPMENT MALI SARL Mali Level 1

498588 André SA Switzerland Level 2

219539 ANDREW GRIFFIN LIMITED Kenya Level 2

171208 Andrew Kain Enterprises Limited (United Kingdom) United Kingdom Level 1

398534 ANDROMEDA GROUP LIMITED South Sudan Level 1

248393 ANGEL AGENCIES LIMITED Uganda Level 1

498278 ANGIANG IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY Viet Nam Level 1

156835 Angliss Singapore Pte Ltd Singapore Level 1

372800 Anglo Media SA Switzerland Level 1

156824 ANGLO PETRO FOR INTEGRATED SOLUTION CO.LTD Sudan Level 1

147428 ANHAM FZCO United Arab Emirates Level 2

150233 Anhui Light Industries International Co.,Ltd. China Level 1

511613 ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD China Level 1

454370 Anisa Trading Company Limited South Sudan Level 1

421986 Aniwe Company Ltd South Sudan Level 1

108661 Anixter Inc United States of America Level 1

467570 Anjer Antequera Jerez S. A. Mali Level 1

469818 ANJO INVESTMENTS LIMITED Uganda Level 1

372821 Ankara Tercüme Ltd. Şti. Turkey Level 1

176123 Anodyne Services Australia Australia Level 1

382154 ANOMA GROUP PVT. CO. LIMITED Uganda Level 1

224715 ANONIMI NAFTILIAKIETERIAKRITISS.A. Greece Level 1

528677 Anping Xinqinye Wire Mesh Co.,Ltd China Level 1

194225 ANQ Ltd United Kingdom Level 1

228690 Anse Technologies Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

380972 ANSE UK LIMITED United Kingdom Level 1

255496 ANSELL PHARMACEUTICALS LIMITED Kenya Level 2

395137 Ansoffs Consulting Limited Kenya Level 1

501280 Anson Solutions Limited Kenya Level 1

217092 ANT İNŞAAT MADEN SANAYİ A.Ş. Turkey Level 1

359683 ANTAGA SOCIETA’ COOPERATIVA Italy Level 1

356823 ANTALIS SA Switzerland Level 2

358623 ANTARC LIMITED Kenya Level 1

394323 ANTARC LIMITED. Kenya Level 1

539250 ANTARSPED FORWARDING SERVICES SAL Lebanon Level 1

259656 Antea Belgium nv Belgium Level 1

359939 ANTECH S.P.A. Italy Level 1

158972 AnteminaInternationalGeneralTrading Co. Jordan Level 2

156736 Antenna Audio Inc. United States of America Level 2

376226 ANTENNA ITALIA di Giorgio Pertusati Italy Level 1

357750 Anthesis (UK) Ltd United Kingdom Level 1

358014 AnthonyIsaacs Ltd Kenya Level 1

470549 ANTICIP SAS France Level 1

419532 ANTIPAS PHARMACY LTD South Sudan Level 1

393524 Antload Tradeline Limited Kenya Level 1

356786 Antoine nettoyages SA Switzerland Level 1

126831 ANTONINI SCHON ZEMBORAIN Y ASOC. Argentina Level 2

255283 ANTONIS T. PAPETTAS ELECTRICAL LTD Cyprus Level 1

104406 ANTONOV Company Ukraine Level 2

381072 Antropica Consultores Spain Level 1

243955 ANTWAN COMMUNICATION SERVICES LIMITED Kenya Level 1

150536 Anubis Associates Ltd United Kingdom Level 1

491618 Anubis International Assistance SARL France Level 1

379542 ANY HOME INVESTMENTS (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

575056 ANY Security Printing Company PLC Hungary Level 1

263758 ANYWORD France Level 1

448238 ANZALLAH LIMITED Nigeria Level 1

189884 AO + ASSOCIATES Inc. United States of America Level 1

368793 AO TECHNOLOGIES France Level 1

115889 Aon Consulting Inc. United States of America Level 2

193470 Aon Hewitt Investment Consulting, Inc. United States of America Level 2

366884 AON KENYA INSURANCE BROKERS LTD Kenya Level 1

419329 Aon Risk Services Northeast, Inc. United States of America Level 2

365371 Aon Uganda Limited Uganda Level 1

382886 A-One Electric Company Limited Kenya Level 1

389131 AOS (Suisse) SA Switzerland Level 1

237371 AP GROUP (CHINA) CO. , LTD. China Level 2

551647 aparate South Africa (Pty) Ltd South Africa Level 1

396406 APART LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

245540 APEC (ARABIAN PETROLEUM COMPANY) S.A.R.L Lebanon Level 2

462575 Apex Consulting for Consultancy, Training, and Research Limited Yemen Level 1

166282 APEX FLIGHT OPERATIONS PTY LTD Australia Level 1

398438 APEX HOLDINGS (A) LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

133336 Apex International Group FZCO United Arab Emirates Level 1

368357 APEX SHIPPING& COMMERCIAL COMPANY LIMITED Ghana Level 1

566310 Aphelion Energy Cote d’Ivoire S.A. Côte d’Ivoire Level 1

467249 API assitance professionnelle informatique SA Switzerland Level 1

223182 APIA XXI, S.A. Spain Level 1

196965 ÁPICE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. Brazil Level 1

403654 APICS, Inc. United States of America Level 2

412488 Apidae Development Innovations Pty Ltd Australia Level 1

499111 APIS spol. s r.o. Slovakia Level 1

438592 APM Terminals Uganda Limited Uganda Level 1

164994 Apogee Information Systems GP Greece Level 1

474866 APOGEO S.R.L. Italy Level 1

223787 Apollo Consulting Group Limited Hong Kong, Special Administrative Region of China Level 1

107826 Apollo International Limited (India) India Level 2

490219 Apollo Telecom (Pvt) Limited Pakistan Level 1

406930 Apollo Tours and Travel Ltd Kenya Level 2

531973 APOLLONION PRIVATE HOSPITAL LTD Cyprus Level 2

447379 APOLO HOTEL CORPORATION LIMITED Uganda Level 1

221659 Apotheke am Wall Germany Level 1

365578 Apparatebau AHW Ges.m.b.h Austria Level 1

503955 Apples Advertising and Publishing LLC United Arab Emirates Level 1

193669 Appliance World Ltd Uganda Level 2

503322 ApplianSys Limited United Kingdom Level 1

145764 APPLICATIO Training & Management GmbH Germany Level 1

402295 Applied Satellite Technology SA (Pty) Ltd South Africa Level 1

445367 Applied Satellite Technology Systems Ltd United Kingdom Level 1

381734 APPLIED WORKS UK LIMITED United Kingdom Level 1

494838 AppliTek NV Belgium Level 1

395231 APPLOGIX (PTY) LTD South Africa Level 1

105592 Apprich Secur GmbH Germany Level 1

243862 APRIL INTERNATIONAL EXPAT France Level 1

198140 APRILE SPA Italy Level 2

177318 Aprile USA Inc. United States of America Level 1

239591 APriori Ltd Russian Federation Level 1

357137 Aprotec SA Switzerland Level 2

424824 Aptin Media Sudan Limited South Sudan Level 1

187025 AqSep A/S Denmark Level 1

219250 AQUA COOLERS LTD. Uganda Level 2

186937 AQUA LOGISTICS LIMITED India Level 1

153116 Aqua Salveo CC South Africa Level 1

216125 AQUADINES BUREAU LIMITED Uganda Level 1

512005 Aqualytic Laboratories Limited Kenya Level 1

358467 AQUAMIST LIMITED Kenya Level 1

422757 AQUAPROIECT S.A. Romania Level 1

482289 AQUARIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS PVT.LTD India Level 1

245543 AQUARIUS SAL Lebanon Level 1

411898 AQUASAN LIMITED South Sudan Level 1

200367 Aquasure France Level 1

191353 Aqua’Tec France Level 1

377424 AQUATIC TOUCH COMPANY LIMITED Kenya Level 1

245544 AQUATREAT TRADING Lebanon Level 1

384105 AquaVita Limited Kenya Level 1

208870 Aquila Investments Ltd Uganda Level 1

232658 ARAB AUSTRALIAN DAIRY GOODS & PACK CO. LTD Jordan Level 1

353523 Arab Company For Agricultural Services Electro mechanical works,medical equipments cooling,air conditioni Sudan Level 1

533544 Arab Human Rights Academy CIC United Kingdom Level 1

118561 Arab Printing Press sal Lebanon Level 2

163273 Arab Trade Network Egypt Level 1

180407 ArabiaGIS S.A.L Lebanon Level 1

567631 ARABIAN CHOICE GENERAL TRADING CO. (L.L.C) United Arab Emirates Level 1

510625 ARABIAN COMPUTER CO.LTD Sudan Level 1

112290 Arability Limited Egypt Level 1

245551 ARAGO sarl Lebanon Level 1

224182 Arakne Srl Italy Level 1

150705 Aramark Uniform and Career Apparel, LLC United States of America Level 1

237035 ARAMEX KENYA LIMITED Kenya Level 1

246070 Aramex Lebanon Sal Lebanon Level 1

107719 Aramex NY LTD United States of America Level 1

122180 Aramex PJSC United Arab Emirates Level 2

395270 Aramex S.A. Switzerland Level 1

184139 Arancho Doc Nordic Oy Finland Level 1

491406 Arasco Food B.V. Netherlands Level 1

437050 Arastium for Catering and Services Ltd. Iraq Level 1

192789 ARBO CONSTRUCTION LIMITED Uganda Level 1

262636 Arbour Shipping Limited United Kingdom Level 1

240412 ARC Document Solutions, LLC United States of America Level 1

162418 ARCA Consortium, S.A. Spain Level 1

367475 ARCADIS Belgium sa Belgium Level 1

368903 Arcadis Schweiz AG Switzerland Level 1

258072 ARCAS S.p.A. Italy Level 1

498593 ARCASYS sarl Gabon Level 1

511064 Arcelia IT Services Private Limited India Level 1

396138 ARCH CONCEPTS LIMITED Kenya Level 1

219958 Arch Design Limited Uganda Level 1

380750 ARCHANGE SECURITE PLUS Côte d’Ivoire Level 1

193704 ARCHEA Costruzioni s.r.l. Italy Level 1

360844 ARCHEVANELL GENERAL SUPPLIES KENYA LIMITED Kenya Level 1

421218 Archgate Solutions Pty Ltd Botswana Level 1

397925 Archimarks Architects Limited Kenya Level 1

391172 Archimed France Level 1

473737 Archipelago General Trading LLC United Arab Emirates Level 1

465718 Architecture – Aménagement et Design Benin Level 1

373630 ARCHITEXTE SARL France Level 1

515356 ARCHPLANSTUDIO (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

372805 ARCHSCAN ASSOCIATES LIMITED Kenya Level 1

422777 Archway S.r.l. Italy Level 1

412116 Arcivate Ltd United Kingdom Level 1

379602 ARCOS ITALIA DI LATORRE GIORGIA Italy Level 1

378892 Arcplace SA Switzerland Level 1

358185 Arcscene Architects Kenya Limited Kenya Level 1

369984 Arctic Business Solutions Limited Kenya Level 1

368504 Arctic Trucks Norge AS Norway Level 1

374059 Arctica SA Switzerland Level 1

225732 Arctiko A/S Denmark Level 2

226416 ARCTUR RACUNALNISKI INZENIRINGD.O.O. Slovenia Level 1

171956 Arcus Elektronika S.I.A. Latvia Level 2

109375 ARD(Unifert)SAL Lebanon Level 1

472465 Areedi Limited Nigeria Level 1

552216 Areff Systems AB Sweden Level 1

174666 Aremac Holdings Corp United States of America Level 1

624061 AREMANT GROUP COMPANY LIMITED Kenya Level 1

171182 AREN S.r.l. Italy Level 1

434215 Arena Event Services Group Ltd United Kingdom Level 1

214825 Arena Marine LLC Ukraine Level 1

465473 Arenim Technologies AB. Sweden Level 1

377688 Arenson Office Furnishings Inc United States of America Level 1

170403 Arete Research, LLC United States of America Level 1

391268 arethuse geology sarl France Level 1

492226 AREVA GmbH Germany Level 1

366173 AREZYS Mali Level 1

404850 ArgenTech Solutions Inc. United States of America Level 1

128192 ARGES ARITMA MAKİNA SANAYI TICARET LTD. ŞTİ. Turkey Level 1

421546 Argun s.r.o. Czech Republic Level 1

205512 Argus Investors’ Counsel, Inc. United States of America Level 2

505356 Arhimed Podgorica LLC Montenegro Level 1

580609 Ari Phantom Technologies LTD Israel Level 1

540326 ARIA technologies SA France Level 1

241808 ARICHA LIMITED Kenya Level 1

371317 Ariel Technology Limited Kenya Level 1

465113 Arik Air Limited Nigeria Level 1

431856 Arina AG Switzerland Level 1

446323 arinco internacional,s.a Panama Level 1

255959 Arinet Security & Internet Consultancy Ltd. Cyprus Level 1

122411 Arista Air Conditioning Corp. United States of America Level 1

393273 ARISTOS LOUCAIDES CHEMICAL LABORATORY LTD Cyprus Level 1

411738 ARIWID COMPANY LIMITED Ghana Level 1

210592 Ark Prefab Construction Company Afghanistan Level 1

426067 ARKAD BUSINESS SOLUTIONS LIMITED Zambia Level 1

147710 Arkel International, LLC United States of America Level 2

369571 Arkhênum SAS France Level 1

373578 ARLING SA Switzerland Level 1

397712 Arlo Maritime AS Norway Level 1

237541 Armadillo Business Information United Kingdom Level 1

403604 ARMAKOS LLC Kosovo Level 1

432138 Armaments Corporation of South Africa SOC Ltd South Africa Level 1

203562 Armand Corporation United States of America Level 1

437376 Armatus risks security services ltd United Kingdom Level 1

220253 Armilia for Concrete&TrussesCo,Ltd Sudan Level 1

497140 ARMNORD OU Estonia Level 1

136137 Armortex United States of America Level 1

237905 Armour Group, Inc. United States of America Level 1

424825 Armourcop Glass Security Systems Ltd Nigeria Level 1

486188 Armstrong Engineering limited Kenya Level 1

497221 armstrong limited Uganda Level 1

543818 ARN SECURITY CONSULTANTS AND TRAINING SERVICES LIMITED Kenya Level 1

472436 ARNO SARL Cameroon Level 1

243202 Aronagh Ltd United Kingdom Level 1

361456 ARP Suisse SA Switzerland Level 1

444222 ARPA INCORPORATED COMPANY Greece Level 1

246141 ARQTEL SOLUCIONES INTEGRALES Spain Level 1

408066 Arquitectura Y Construccion Limitada Chile Level 1

215675 ARQUITECTURAYURBANISMOACTUAL,S.L.P.U. Spain Level 1

263222 ARQUITECTURAYURBANISMOSINGULARQ,S.L.P. Spain Level 1

373929 Arrosages et Jardins sàrl Switzerland Level 1

194328 ARROW RUBBER STAMP COMPANY LIMITED Kenya Level 1

190144 ARROW CENTRE (UGANDA) LIMITED Uganda Level 1

247159 Arrow Petroleum Afghanistan Level 1

370640 ARS Media France Level 1

180958 ARTAME – INDUSTRIA METALURGICA, SA Portugal Level 1

535512 ArtasFin Oy Finland Level 1

413014 ARTECH INTERNATIONAL LIMITED Uganda Level 1

163458 Artel Video Systems Corp. United States of America Level 1

263209 ARTELIA Eau et Environnement SAS France Level 1

219649 Artex BV Netherlands Level 1

167235 Artex Inc. United States of America Level 1

370360 ARTFUL EYES PRODUCTIONS LIMITED Kenya Level 1

184418 Arthur J. Gallagher & Co. United States of America Level 2

214519 Arthur Marcus Trading Kenya Level 1

609044 Arthurmans Limited Uganda Level 1

206088 Artifex Creative Webnet Ltd (ACW) United Kingdom Level 1

366597 Artionet SàRL Switzerland Level 1

240293 ARTOS SKUPINA d.o.o. Slovenia Level 1

100815 Arun International (Power) Ltd. United Kingdom Level 1

555185 Arup Deutschland GmbH Germany Level 1

541988 ARUSHA CARGO CLEARING AND FORWARDING LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

101038 AS Aircontact Norway Level 1

462504 AS COMPANY TECHNOLOGIE SARL Burkina Faso Level 1

256046 AS Consulting Côte d’Ivoire Level 1

393473 AS DE COM SARL Switzerland Level 1

357654 AS.DZ. Architecture SA Switzerland Level 1

172735 ASACO General Trade & Contracting Lebanon Level 1

359316 Asante Waste Management Limited Uganda Level 1

425357 ASAP-Norway AS Norway Level 1

222027 ASC Armored Specialty Cars GmbH Germany Level 1

150219 ASC TRADING CO. Turkey Level 1

235765 Ascendant Strategy ManagementGroup United States of America Level 1

359624 Ascenseurs Schindler SA Switzerland Level 2

497478 Ascent Brand Communications Pvt. . Ltd. India Level 1

250841 ASCOMA CENTRAFRIQUE Central African Republic Level 1

102360 Ascot Industrial Srl Italy Level 1

164292 Asempa Limited United Kingdom Level 1

369458 ASERO Worldwide Ltd Switzerland Level 1

237178 ASET PROTECTION SAS France Level 1

507307 ASG (ANDY SPYROU GROUP) LTD Cyprus Level 1

178828 AshBritt,Inc. United States of America Level 1

432936 Asher General Trading Co. Ltd South Sudan Level 1

415065 Ashford Tours & Travel Limited Kenya Level 1

173787 ASHIDA ELECTRONICS PVT LTD (India) India Level 2

439803 Ashirbad Infrastructure Services & Facilities Management Pvt Ltd India Level 1

508649 ASHLAND MOTORS AFRICA LIMITED Uganda Level 1

110564 Ashridge (Bonar Law Memorial)Trust United Kingdom Level 2

190418 Ashurst Australia Level 1

403408 ASIA IRRIGATION CAMBODIA TRADING CO LTD Cambodia Level 1

510922 Asia Media Design Pvt Ltd. India Level 1

158083 Asia Pacific Card & Chip Services Sdn Bhd Malaysia Level 1

236031 ASIA SEED Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

546364 ASIA TRADING GROUP S.A.S. Colombia Level 1

165578 Asian Absolute Limited United Kingdom Level 1

464647 Asiana Airlines, Inc. Korea, Republic of Level 1

395890 ASIATIC SPORTS LIMITED Uganda Level 1

417623 Asiel Consulting Ltd United Kingdom Level 1

404283 Asite Solutions Limited United Kingdom Level 1

425905 ASJETFLOW LTD Rwanda Level 1

205841 ASKAR SECURITY SERVICES LIMITED Uganda Level 1

132735 Askari Aviation (Pvt) Ltd Pakistan Level 1

245053 ASKME TECHNOLOGIE (Côte d’Ivoire) Côte d’Ivoire Level 1

543361 ASKO-EXPEDITION, LLC Ukraine Level 1

602198 Asku PLC Ethiopia Level 1

219621 ASL LIMITED Kenya Level 1

126986 ASL Limited (Kenya) Kenya Level 1

454887 ASL SERVICES LIMITED Uganda Level 1

383946 Asociación de Investigación de la Industria Textil Spain Level 1

149120 Asociacion de Investigacion de Las Industrias de la Construccion (AIDICO) – Instituto Tecnologico Spain Level 1

385179 Aspen Medical International United States of America Level 2

123331 Aspen Medical PTY LIMITED Australia Level 1

359537 Aspena, s.r.o. Czech Republic Level 1

435732 ASPHALTOS TRADE SA Switzerland Level 1

530840 Aspin Pharma (Pvt) Limited Pakistan Level 1

393140 ASPIRE GRAPHICS LIMITED Kenya Level 1

203781 Aspire HR, Inc. United States of America Level 2

205174 ASR Analytics, LLC United States of America Level 1

474590 Asra Consulting co Afghanistan Level 1

426108 ASSA ABLOY (EAST AFRICA) LIMITED Kenya Level 1

382837 Assess Transform Reach Consulting (ATR) Afghanistan Level 1

121142 Asset Inventories, Inc. United States of America Level 1

375044 ASSISTANCE AEROPORTUAIRE DU MALI (ASAM-SA) Mali Level 2

373189 Assistance Contrôle et Services Côte d’Ivoire Level 1

191423 Assiyana SAL Lebanon Level 2

535916 ASSMANN BÜROMÖBEL GMBH&CO.KG Germany Level 1

362048 ASSO COSTRUZIONI SRL Italy Level 1

203341 Associated Business Machinery Uganda Level 1

399168 ASSOCIATED ELECTRICAL &HARDWARE SUPPLIERS LIMITED. Kenya Level 1

230263 Associated Energy Group, LLC United States of America Level 1

473308 ASSOCIATED PORT & MARINE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED Nigeria Level 1

209219 ASSOCIATED SCALE SERVICES COMPANY LIMITED Uganda Level 1

159558 Associates forInternationalManagement Services,Inc United States of America Level 1

416952 Association Deux Mains Comoros Level 1

382929 Association pour la Recherche, la Production et l’Archivage des documents audiovisuels Cambodia Level 1

465330 Associés et Conseils Réunis s.a Chad Level 1

219546 Assup Enterprises Limited Kenya Level 1

440529 Assure Technical Ltd United Kingdom Level 1

382124 ASSURLAND MALI SARL Mali Level 1

462910 Astaldi S.p.A. Italy Level 1

159250 ASTEC Global Consultancy Ltd Ireland Level 1

175504 Astic Signals Defenses LLC United States of America Level 1

478844 Astonfield Solesa Solar Kenya Limited Kenya Level 1

382291 Astra & Petsas Rent a Car J.V Cyprus Level 2

402514 Astra Pharma (U) Limited Uganda Level 1

245554 Astra Radio communications Lebanon Level 1

201344 Astral Constructors (Pvt) Ltd Pakistan Level 2

161932 ASTRIUM SAS France Level 2

145556 ASTROPHYSICS INC. United States of America Level 2

375169 Astrophysics International Limited Hong Kong, Special Administrative Region of China Level 1

507784 ASTRUM SEVEN LIMITED Nigeria Level 1

215253 ASW Machinery, Inc. United States of America Level 1

447329 Asylum Records Ltd South Sudan Level 1

156640 AT&T Corp United States of America Level 1

390730 AT&T Mobility, LLC United States of America Level 2

367651 ATA Global Staffing Solutions United Kingdom Level 1

406477 ATAI LIMITED Kenya Level 1

456690 ATALIUM Lebanon Level 1

189529 ATARFIL S.L. Spain Level 2

416199 ATC BTP SA Mali Level 1

155281 ATC Group Services LLC United States of America Level 1

502980 ATC SITIOS DE COLOMBIA SAS Colombia Level 1

260995 ATC Uganda Limited Uganda Level 1

263678 ATCO Frontec Europe Ltd. Hungary Level 1

137894 Atea A/S Denmark Level 1

249872 Atec Automatisierungstechnik GmbH Germany Level 1

375677 ATEC MAS ID, S.L. Spain Level 1

206725 ATEKSIS INC United States of America Level 1

357708 Atelier d’Architecture 3BM3 SA Switzerland Level 1

358188 atelier d’architecture Brodbeck-Roulet sa Switzerland Level 1

257821 Atelier d’impression Kurz SA Switzerland Level 1

160665 Atelier Gerard Beaulieu inc. Canada Level 1

354337 AtelierGM Design eurl France Level 1

373927 Ateliers-Ehrismann Sa Switzerland Level 1

107762 ATERADATA, S.L. Spain Level 1

376136 ATERMES France Level 1

367931 atg airports ltd United Kingdom Level 1

197437 ATHANASSIOS MITSAKIS OF JOHN Greece Level 1

251137 ATHEER TELECOM IRAQ LIMITED Iraq Level 1

373920 Atic SA Switzerland Level 1

246131 ATID TECHNOLOGICCOLLEGESNETWORKLTD Israel Level 1

366579 ATIR INVESTMENTS LIMITED Kenya Level 1

358223 Atkins Consulting Engineers Limited Kenya Level 1

223121 Atkins Limited United Kingdom Level 1

363555 Atlantean Somalia Limited United Arab Emirates Level 1

190324 Atlantic Bryher Consultancy Ltd t/a The Bryher Partnership United Kingdom Level 2

188665 Atlantic Coast Marketing, Inc. United States of America Level 1

453207 ATLANTIC sarl Congo, The Democratic Republic of the Level 1

447436 Atlantic Télévision France Level 1

363892 Atlantic Trading & Construction Company Limited South Sudan Level 1

382338 Atlantique Telecom Centrafrique SA Central African Republic Level 1

591305 Atlantis Diesel Engineering (PTY) LTD South Africa Level 1

354971 ATLANTIS TELKOMS LTD Kenya Level 1

443520 Atlantis Voyages SA Tunisia Level 1

262423 Atlas Air, Inc. United States of America Level 2

606035 ATLAS CARGO SYSTEMS LIMITED Uganda Level 1

139736 Atlas Forwarding, SL Spain Level 1

175823 Atlas Logistics Private Limited India Level 1

432612 Atlas logistics solution plc Ethiopia Level 1

417008 ATLAS PLUMBERS & BUILDERS (KENYA) LIMITED Kenya Level 1

175172 Atlas Van Lines International Corp. United States of America Level 2

169043 AtlasInternationalFreightForwardingInc. Canada Level 2

434697 Atlasjet Havacılık A.Ş. Turkey Level 1

470754 ATMOKATHARISTIRIO ZACHARIAS ERACLEOUS & SONS LTD Cyprus Level 1

172356 atmosfair gGmbH Germany Level 1

168678 ATMOTERM S.A. (Poland) Poland Level 1

354184 ATNA, LLC United States of America Level 1

145983 Atos Consulting Limited United Kingdom Level 2

117953 ATOS SPAIN S.A. Spain Level 1

131464 Atrium Staffing LLC United States of America Level 1

178502 ATS Container Services Inc Canada Level 1

492557 ATS TRUCK SOLUTIONS MALI SA Mali Level 1

470885 ATsolar Denmark Level 1

623718 ATTAIN ENTERPRISE SOLUTIONS LIMITED Kenya Level 1

559939 AT-TAYASSUR INVESTMENT NIGERIA LTD Nigeria Level 1

252874 ATTOCK PETROLEUM LTD Pakistan Level 1

263159 AUA INDUSTRIA LIMITED Kenya Level 1

109287 Audax Global Solutions Ltd United Kingdom Level 1

461005 AUDI AG Germany Level 1

230974 AUDICONSULT SA Switzerland Level 1

374781 Audimation Services Inc United States of America Level 1

515436 AUDIO VISUAL ENGINEERING KENYA LIMITED Kenya Level 1

193542 AUDIO DEPOT INC United States of America Level 1

375361 Audio Visual Control Systems Limited Kenya Level 1

215719 audiovisuel solution Sàrl Switzerland Level 1

105378 Audit Value International SA Luxembourg Level 1

508834 Auditeurs Associés en Afrique – KPMG SA CI Côte d’Ivoire Level 1

462289 Aufait Technologies Private Limited India Level 1

237011 Aumsoft Technology South Africa Level 1

238441 AURA CAMEROUN SARL Cameroon Level 1

395147 Aura Technologies Limited Kenya Level 1

387935 Aurecon AMEI Limited Mauritius Level 2

151885 AureXus Software Canada Level 1

240967 AUSCO PAK PTY LTD Australia Level 1

219407 Aust Ang Caterings ltd Kenya Level 1

386280 AustinFord Global Ltd Nigeria Level 1

365862 Australie France Level 1

235280 AustrianStudyCentreforPeaceandConflictResolution Austria Level 1

406303 Autarsys GmbH Germany Level 1

363816 Authentech Business Solutions Limited Kenya Level 1

361756 Auto Diagnostic Masters Ltd Kenya Level 1

258837 AUTO KACANDOLLI SH.P.K Kosovo Level 1

496719 AUTO SAFETY NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

407985 AUTOBRITT AUTOMOBILES SA Switzerland Level 1

449771 Autobritt SA Switzerland Level 1

261122 AUTOBUSES BUÑOL S.L. Spain Level 1

170908 Autocar International BV Netherlands Level 1

200533 AutoCommercialInternationalGTDFZCO United Arab Emirates Level 1

126559 Automated Graphic Systems, LLC United States of America Level 1

510195 AUTOMATIC MACHINERY CO.,LTD. Korea, Republic of Level 1

433903 Automation & Computer Technologies SARL Lebanon Level 1

252707 AUTOMONDO SRL Italy Level 1

488696 AUTOPORTS FREIGHT TERMINALS LIMITED Kenya Level 1

450045 Autoredo corporation Belgium Level 1

355256 Autotech SURL Burundi Level 1

255511 AUTOTRADE SH.P.K. Kosovo Level 1

389053 AV TECH SYSTEMS CO., LTD. Thailand Level 1

406443 Avalon General Trading L.L.C. United Arab Emirates Level 1

383892 AVALON INTERNATIONAL GENERAL TRADIG LLC United Arab Emirates Level 1

559273 Avanaya Labs Limited Kenya Level 1

232969 AVANSIS INTEGRACION S.L. Spain Level 1

359693 Avant Business Services United States of America Level 2

573932 Avant Premier Group Limited Kenya Level 1

519212 AVANT-GARDE PUBLIC RELATIONS LIMITED Kenya Level 1

378551 Avanti Communications Group plc United Kingdom Level 1

205060 Avasant, LLC United States of America Level 1

367720 AVC-Audio Visuel Concept Sàrl Switzerland Level 1

398018 AVCO ENTERPRISES United States of America Level 1

376192 Avcrown International (Pty) Ltd South Africa Level 1

240312 AVEN PREMIER INTERNATIONAL LIMITED Kenya Level 1

202690 Aveng Africa (Pty) Ltd South Africa Level 1

614746 AVENSOL LIMITED Kenya Level 1

232352 Aventurin d.o.o. Slovenia Level 1

232895 Avenues International Inc. United States of America Level 1

376786 AvePoint Deutschland GmbH Germany Level 1

225259 AvePoint Public Sector, Inc. United States of America Level 1

546740 AVERSA LTD Bulgaria Level 1

555870 AVESCO RENT SA Switzerland Level 1

390840 AV-HUSET A/S Denmark Level 1

169136 AVI Foodsystems, Inc. United States of America Level 1

149166 Aviacon Zitotrans Air Company Russian Federation Level 2

492561 Aviaservice LLC Georgia Level 2

128129 Aviat Networks Inc United States of America Level 2

459693 AVIATION – TRANSPORT AGENCY “KROONK” Ltd Ukraine Level 2

159393 Aviation Consultants Ltd United Kingdom Level 2

156584 Aviation Fuel Solutions Inc. Canada Level 1

230893 AviationSafetyandQualitySolutionsS.à r.L. Luxembourg Level 1

132926 AVICO S.P.A.S. France Level 1

245481 AVICO SAS France Level 1

394718 AVIDEX MEDIA PRODUCTIONS LIMITED Kenya Level 1

619324 Avilas Limited Kenya Level 1

261296 AVION INVESTMENTS (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

373874 AVIS BUDGET AUTOVERMIETUNG AG Switzerland Level 1

412817 Avison Young (Canada) Inc. United States of America Level 1

506143 AVIWEB Technologies Pvt. ltd. India Level 1

535390 AVMAX CHAD SARL Chad Level 1

359991 Avner Gilad Preservation & Restoration of Buildings LTD Israel Level 2

100969 Avon Barrier Corporation Ltd United Kingdom Level 1

455394 Avritech (Private) Limited Zimbabwe Level 1

464699 AVS KÜRESEL GEMİ TEDARİĞİ VE YÖNETİMİ A.Ş. Turkey Level 1

543673 AVS SRL Italy Level 1

145110 AVTECH Sweden AB Sweden Level 1

257824 AVTECH SYSTEMS LIMITED Kenya Level 1

390937 Avytel Global Systems Limited Uganda Level 1

355511 Awafi for Agriculture Services & Public Health Ltd Sudan Level 1

385408 AWALE TRANSPORTERS LIMITED Kenya Level 1

354321 Awash Welday Ethiopia Level 2

406673 Awning Tent & Shade Expo South Africa Level 1

220901 AX Travel Management GmbH Austria Level 2

222598 Axant S.N.C di Nafisi Azizi Puria,Molina Alessandro e Barbato Luca Italy Level 1

106719 Axanto Group Inc. Canada Level 1

465479 AXDEV Group Inc. Canada Level 1

226324 Axe and Jack Enterprise Fzc, LLC United Arab Emirates Level 1

536929 AXESS SOLUTIONS GLOBALES DE SECURITE SARL Senegal Level 1

192568 AXIANS ICT Austria GmbH Austria Level 1

540038 AXIOM MONITORING AND EVALUATION LIMITED Kenya Level 1

360909 Axiom Water Technologies Pty Ltd Australia Level 1

354117 Axio-Net Switzerland Level 1

255946 AXIZO COMPUTER TECHNOLOGY Palestine, State of Level 1

363478 Axpo Trading AG Switzerland Level 1

246093 AXTRO ENGINEERING SERVICES LIMITED Uganda Level 1

118652 Axylrose Nigeria Ltd Nigeria Level 1

395788 Ayen Global Limited Kenya Level 1

242200 AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, S.A. Spain Level 1

181950 AYGAZ ANONIM SIRKETI Turkey Level 1

201407 AYN LEVI ENTERPRISES, INC. United States of America Level 1

219280 Ayon Al-Saba Iraqi Co. Iraq Level 1

450945 AYS for Engineering and Contracting Ltd. Sudan Level 1

167407 Aysling LLC United States of America Level 2

261689 AYUDO France Level 1

402308 AYUEMEM RESOURCES LIMITED Nigeria Level 1

631993 A-Z PHYSIO HEALTH LTD Cyprus Level 1

456151 AZAR SAMI NOHRA ( HOTEL PLAZA) Mali Level 1

191044 AZBAR FOR INDUSTRY,TRANSPORTATION&SERVICES CO. LTD Sudan Level 2

196439 AZEEZ PRODUCTION AND PROJECT CC South Africa Level 1

359544 AZICON KENYA LTD Kenya Level 1

412340 Azide Limited United Kingdom Level 1

362164 AZISAFE CO., LTD Cambodia Level 1

262723 AZU PROPERTIES LIMITED Uganda Level 1

492615 AZURE HOTEL LIMITED Kenya Level 1

174226 B & A THE BEST M.C.C. LIMITED Cyprus Level 2

383992 B & B International France Level 1

214719 B & F ELECTRIC MOTORS INC. United States of America Level 1

192785 B & H Printers, Inc. United States of America Level 1

188791 B & N Legal Interpreting, Inc. United States of America Level 1

262406 B MARKETING Morocco Level 1

360292 B n C SIMPSONS LIMITED Uganda Level 1

193116 B und T Marketing GmbH Germany Level 1

362224 B&D CONSULTANCY FIRM CO.LIMITED Uganda Level 1

189864 B&S B.V. Netherlands Level 2

367265 B&S GROUP OF COMPANIES LIMITE South Sudan Level 1

409786 B&Z Audit Switzerland Level 2

211835 B.B. ENERGY TRADING LTD. United Kingdom Level 1

145293 B.BEAM SPRL Belgium Level 1

113481 B.C.B. International LTD United Kingdom Level 2

214064 B.G. MOBILIARIO CLINICO, S.L. Spain Level 1

537086 B.G. MUSA AND SONS LIMITED Nigeria Level 1

205693 B.L. Williams Electrical, Inc United States of America Level 1

256231 B.M.K. (UGANDA) LIMITED Uganda Level 1

191950 B.P.C. Chemicals Ltd Uganda Level 1

392426 B.Rimon Agencies Ltd Israel Level 1

254063 B.V. Technisch Bureau JACOT Netherlands Level 1

358457 B+G Ingenieure Bollinger und Grohmann GmbH Germany Level 1

199501 B+S Ingénieurs Conseils SA Switzerland Level 2

413833 BA – JUBI INVESTMENT CO. LTD South Sudan Level 1

458814 BA SSEMWANGA INVESTMENT LIMITED Uganda Level 1

357762 Babberger Brandschutz AG Switzerland Level 2

368316 Babcock MCS Germany GmbH Germany Level 2

470851 Babcock Mission Critical Services Portugal Lda Portugal Level 1

161612 Babcock Vehicle Engineering Limited United Kingdom Level 2

222667 BABK INC LIMITED Uganda Level 1

221846 Babylon Translations Ltd United Kingdom Level 1

377179 BAC Engineering And Architecture Limited Kenya Level 1

139379 back2back Productions Ltd. United Kingdom Level 1

189496 Backstage Video France Level 1

386519 BACKUP INTERNATIONAL KENYA LIMITED Kenya Level 1

463601 BACOM SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

234251 BADAR PHARMACY LIMITED Kenya Level 1

238028 BadbaadoGeneralTradingAndConstructioncompany(BGTCC) Somalia Level 1

373684 BadgeCom GmbH Switzerland Level 1

112980 BADR AIRLINES Sudan Level 1

237540 BAE SYSTEMS PLC United Kingdom Level 1

367402 Baer Air, Inc. United States of America Level 1

554461 BAGDA’S AUTO SPARES LIMITED Kenya Level 1

203138 Bagman (U) Limited Uganda Level 1

356396 BAGNATO LUIGI Italy Level 1

421843 BAH BLESSON & COMPANY Côte d’Ivoire Level 1

393319 bahani for General trading and contracting Lebanon Level 1

469840 Bahati Industries Limited Kenya Level 1

363165 BAI BRESCIA ANTINCENDI INTERNATIONAL S.R.L. Italy Level 1

361274 Bailey Consulting Group Limited Kenya Level 1

236751 Bairy for Engineering Services Sudan Level 2

393274 Baito GmbH Switzerland Level 1

355770 BAJBER LIMITED South Sudan Level 1

219109 BAKAWA & SONS HOLDINGS LTD Uganda Level 2

180668 BAKAWI FOR INVESTMENTANDPETROLEUMSERVICES CO. LTD. Sudan Level 1

230107 Baker & Taylor, Inc. United States of America Level 1

141193 Baker Tilly France S.A. France Level 1

195406 Baker Tilly Merali’s Kenya Level 2

452463 Baker Tilly Virchow Krause, LLP United States of America Level 1

489388 BAKHACH CO LTD S.A.R.L Lebanon Level 1

257839 BakhtarStanikzaiConstruction&EngineeringCompany Afghanistan Level 1

158085 Baldev Woollen International India Level 1

230871 Baleno Ltd United Kingdom Level 1

227776 Balidea Consulting & Programing S.L. Spain Level 2

465241 BALIYO UGANDA LIMITED Uganda Level 1

555167 Balmari Investment Nigeria Ltd Nigeria Level 1

477851 Balmer Services Limited Kenya Level 1

189107 BalmOral Central Contracts SA (Pty) Ltd South Africa Level 2

172730 Baltcom Fiber Latvia Level 1

234117 Baltic Scientific Instruments Latvia Level 1

152042 Baltijos vertimai, UAB Lithuania Level 1

255896 Balton (u) limited. Uganda Level 1

367076 Balzan & Immer Étanchéité SA Switzerland Level 1

367736 BAMBA CORPORATION SARL Côte d’Ivoire Level 1

243166 BAMBARA AFRICAN TOURS Mali Level 2

358858 BAMSONS BUSINESS PLC Ethiopia Level 1

567755 Bana family trading co.ltd South Sudan Level 1

219442 Banadir Gate GeneralTradingLimited Kenya Level 1

408386 Banc de Sang i Teixits Spain Level 2

182494 Bancroft Global Development United States of America Level 2

478068 Bandwidth Telecommunications Limited Ireland Level 1

460622 Bank of Khartoum Co. Ltd. Sudan Level 2

363171 Bannubi Holdings Limited Kenya Level 1

576153 BANODA OIL LIMITED. Kenya Level 1

465073 BANSAT S.A. Colombia Level 1

117107 Bar/Scan, Inc. United States of America Level 1

248889 Baraha Medical City Hospital Sudan Level 2

463114 BARAKASAN SERVICES LTD Congo, The Democratic Republic of the Level 1

464004 Barakat Construction and Trading (BCT) SARL Lebanon Level 1

179261 Barataria Entertainment LLC United States of America Level 1

580710 BARAU COMMODITIES LIMITED Kenya Level 1

354761 Barazi SARL Mali Level 1

609897 Barbacoa Restaurant Limited Uganda Level 1

353615 Barbaricum LLC United States of America Level 2

445667 BARBIERI FERNANDO Italy Level 1

197390 Barclay Brand Corporation United States of America Level 1

254050 BARCO CONTROL ROOMS GMBH Germany Level 1

388023 BARCO NV Belgium Level 1

378458 Barella Limited Kenya Level 1

502934 BAREM PAZAR ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ Turkey Level 1

426123 BARIZE CONSTRUCTION LIMITED Kenya Level 1

208064 Barkan Holdings (Proprietary) Limited Botswana Level 1

128039 Barlev Associates, Accountants Israel Level 1

398332 Baron Telecoms Limited Kenya Level 1

126885 Barrett Europe Ltd United Kingdom Level 2

138378 Barron S Wall Inc., t/a ICA Risk Management Consultants, t/a Insurance Consulting Associates United States of America Level 1

356401 Barter for Trading & Investment Co. Ltd Sudan Level 1

423223 Barza Company for Cleaning Services,LTD. Iraq Level 1

246648 basarankazansanayiicvedisticaretlimitedsirketi Turkey Level 1

446760 Baseline suppliers limited Uganda Level 1

443369 Bashkimi Projekt shpk Kosovo Level 1

435333 BASILE PETROLI SPA Italy Level 1

531313 Basilicon Kft. Hungary Level 1

403192 Basin Supply East Africa Limited Kenya Level 1

256284 Basis-Africa Limited Kenya Level 1

369563 BASOGA BAINO F.M. LIMITED Uganda Level 1

398945 Bastos, Amorim & Araújo – Consultoria e Trading, Lda. Portugal Level 1

374302 Batch Associates Limited Kenya Level 1

513432 BATCOM SARL Mali Level 1

239867 Batho Pele Signs and Projects South Africa Level 1

381942 Batimmo SA Switzerland Level 1

381896 BATIPLUS SA Switzerland Level 1

246115 BATIR ISSE TAZIDERT SARL Mali Level 2

359789 batjie trading enterprise South Africa Level 1

167979 Battelle Memorial Institute United States of America Level 1

263659 BAUER Technologies South Afric Ltd South Africa Level 1

492742 BAUM LAB, S.L.P. Spain Level 1

402627 Bavaria Auto Limited Kenya Level 1

178906 Baxter Jets, LLC United States of America Level 1

417287 Bayard Co.Ltd South Sudan Level 1

247828 BayaTree, LLC United States of America Level 1

407776 Bayden Global Concepts Limited Nigeria Level 1

535711 BAYLEYS INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED Botswana Level 1

421311 Bayne Corporation Limited Uganda Level 1

250137 Bayshore Networks Inc. United States of America Level 1

174112 BAYSIDE REFRIGERATION, INC United States of America Level 1

156424 Bazar Oriental Rugs United States of America Level 1

416761 Bazian Limited United Kingdom Level 1

167302 BBI BETTER BUSINESSINTERNATIONAL(SCOTLAND) LTD United Kingdom Level 1

355824 BBK OOD Bulgaria Level 1

261293 BBOXX LTD United Kingdom Level 1

558788 BBPC, LLC United States of America Level 2

392916 BC.M CONSTRUCTION LIMITED Uganda Level 1

410370 BCA Grain and Feed Company Limited Tanzania, United Republic of Level 1

462645 BCA Research Inc. Canada Level 2

485243 BCC Services sarl Lebanon Level 1

238481 BCEG INTERNATIONAL CO., LTD. China Level 1

443467 BCK KENYA LIMITED Kenya Level 1

479030 BDB INFORMATICA SRL Italy Level 1

561055 BDC II, LLC dba Entelligent United States of America Level 1

202135 BDO LLP United Kingdom Level 2

219871 BDO USA, LLP United States of America Level 1

140600 BDSA Connect cc South Africa Level 1

402180 Be Inspired Worldwide Ltd United Kingdom Level 1

471389 Beacon Group Ltd South Sudan Level 1

458002 Beacon Paint & Hardware Co. Inc. United States of America Level 1

156214 Beacons Pharmaceuticals Pte Ltd Singapore Level 1

145147 Beak Consultants GmbH Germany Level 1

366097 BEALAS ENERGIE SERVICES France Level 1

235425 Beam Electrical &Hardware Limited Kenya Level 1

363269 Beam Systems Limited Nigeria Level 1

421151 Bean Interactive Limited. Kenya Level 1

412569 BEAPS AND COMPANY LIMITED Nigeria Level 1

384131 Bearing Group Ltd United Kingdom Level 1

241526 BearingPoint France SAS France Level 1

238753 BEASTON INVESTMENTS LIMITED Kenya Level 1

415620 BECAMANZ AGENCY COMPANY LIMITED Kenya Level 1

362708 BECHA INVESTMENT LTD United Kingdom Level 1

188407 Bechtle AG Germany Level 1

247364 Bechtle Suisse SA,SuccursaledeSuisse Romande Switzerland Level 1

453213 BECHY TOURS AND TRAVEL LTD Kenya Level 1

367546 Becker AG Switzerland Level 1

615853 BECOR DESIGNS LIMITED Kenya Level 1

118595 BEDI INVESTMENTS LIMITED Kenya Level 1

402336 Bee Jay Trading Enterprise South Africa Level 1

218590 Beechwood International Ltd United Kingdom Level 1

498388 Beenear S.R.L. Romania Level 1

229839 Beglin Woods Architects Limited Kenya Level 1

376623 Beglobal Spain SL Spain Level 1

466173 BEIER SAFETY & SECURITY LIMITED Uganda Level 1

164117 Beier Safety Footwear (Pty) Ltd South Africa Level 1

541151 Beijing Chinese-Foreign Translation & Information Service Co., Ltd. China Level 2

157126 Beijing Egensource Technologies Co., Ltd. China Level 2

496547 Beijing Grouphorse Translations Co., Ltd. China Level 2

221345 Beijing Jun He Law Offices China Level 1

163727 Beijing Nippo Printing Co.,Ltd. China Level 1

516785 Beijing Zhengtianqi Fire Alarm Equipment Co.,Ltd China Level 1

594529 BEILA HEALTH CARE SERVICES LIMITED Uganda Level 1

565240 BEK AIR JSC Kazakhstan Level 2

171383 Bekker Compliance ConsultingPartners, LLC United States of America Level 1

415396 Belad Al Naser for General Trade and Contracting Co.,Ltd. Iraq Level 1

379436 Belair Airlines AG Switzerland Level 2

126478 Belaj Business Technology PLC Netherlands Level 1

521437 Belardi Food Trading S.A.M. Monaco Level 1

501880 belbea limited Uganda Level 1

354531 BELCOM COMMUNICATIONS AND TRAINING LIMITED Kenya Level 1

214483 Belcor Builders Inc. United States of America Level 1

495533 BELDICO NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

163692 BELGO-IBERIAN MARITIME Belgium Level 2

185139 Bell Environmental Services, Inc. United States of America Level 1

152404 Bell PottingerCommunicationsUSALLC United States of America Level 1

593530 BELLANDANJE LIMITED Kenya Level 1

106675 bellstone hi-tech international India Level 2

444908 Belsol-Mitterer SA Switzerland Level 1

568422 BELTED HOLDINGS LIMITED Kenya Level 1

248831 Beltmann Group Incorporated United States of America Level 1

368989 BeluggaWeb Ltd Cyprus Level 1

511292 BELVEDERE MEDICAL CENTRE (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

552678 BEMAP UG LIMITED Uganda Level 1

375357 BEMIAN SOLUTIONS LIMITED Kenya Level 1

459365 Bempu Health Private Limited India Level 1

367110 BEMS (Controls) Ltd United Kingdom Level 1

191512 BEMUGA FORWARDERS LTD Uganda Level 1

360121 Benau (Zimbabwe) (Private) Limited Zimbabwe Level 1

151491 Benchmark Graphics, Ltd. United States of America Level 1

227643 Benchmark Incorporated Limited Uganda Level 1

158637 Benchmarking Network, Inc. United States of America Level 1

462760 BenCo BTP SARL Mali Level 1

393516 Bendecido Ltd United Kingdom Level 1

375959 BENDING NILE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED “BNC” South Sudan Level 1

166667 Bendixen & Amandi, Inc. United States of America Level 1

126971 BENELLI ARMI S.P.A. Italy Level 2

465700 BENIN PETRO S.A Benin Level 1

508463 Bennett, Coleman and Company Limited India Level 1

246103 benoni tours lmited Kenya Level 1

415664 BENRO INVESTMENTS LIMITED Kenya Level 1

563488 BENSON AND COMPANY LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

398149 Benson Security System Limited Tanzania, United Republic of Level 1

378021 Bentaw Ancillary Limited Nigeria Level 1

214148 Benzina (Uganda) Limited Uganda Level 2

196972 Beraca Sabará Químicos e Ingredientes S.A. Brazil Level 1

246240 BERETELA ELECTRONIQUE SARL Mali Level 1

166170 Bergé Shipbrokers, S.A. Spain Level 2

262315 Beringer GmbH Germany Level 1

202557 BERNARD Ingenieure ZT-Gesellschaft m.b.H. Austria Level 1

146512 Bertoli Srl Italy Level 2

359291 Bertram Consolidated Pty Ltd Australia Level 1

361448 Beryl Laboratory Engineering Co., Ltd China Level 1

109793 Besler Makarna Un Irmik Gida San.ve Tic A.S. Turkey Level 1

468861 Beso General Trading Limited Uganda Level 1

471677 Bespoke Engineering Ltd Nigeria Level 1

559026 BESPOKE INTERACTIVE LIMITED Kenya Level 1

434336 BESSEL TRADING CO LIMITED Uganda Level 1

482353 BEST FINNISH CONSTRUCTION LIMITED Zambia Level 1

505510 Best Hygiene and Projects (Pty) Ltd South Africa Level 1

241528 BEST IT.COM, INC. United States of America Level 1

393778 Best Travel and Tours Plc Ethiopia Level 1

358830 Best Walk Logistic Services Co Afghanistan Level 1

422446 BESTCOM COMPANY LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

185927 Bestnet A/S Denmark Level 1

356722 BETA ENTREPRISES Côte d’Ivoire Level 1

241788 Beta Projects Limited. Uganda Level 1

147203 Betafence NV Belgium Level 1

491957 BETATRAD KENYA LIMITED Kenya Level 1

366503 BETELEC SA Switzerland Level 1

248768 BETEM INTERNATIONAL France Level 1

355609 BETRAP SARL Ingénieur conseil Mali Level 1

424033 BETTER BUSINESS SYSTEMS LIMITED Kenya Level 1

363140 BETTER ENGINEERING SERVICES LTD Rwanda Level 1

261883 Better Risk Ltd United Kingdom Level 1

366417 BETTER SECURITY LOCKS COMPANY LIMITED Kenya Level 1

408529 Better Shelter RHU AB Sweden Level 1

546534 BetterWorks Systems Inc. United States of America Level 1

257490 BETTINA ZERZA ARCHITECTURE LLC United States of America Level 1

261912 Betty concepts ltd South Sudan Level 1

463396 Beulah Catering Company Limited Uganda Level 1

127239 Beverly Hyman Ph.D & Associates United States of America Level 1

228959 Beximco Pharmaceuticals Ltd. Bangladesh Level 2

126618 Beyer Blinder Belle, Architects and Planners, LLP United States of America Level 2

194729 BEYER BROS CORP United States of America Level 1

412964 BEYHAN DISTRIBUTORS (PRIVATE) LIMITED. Zimbabwe Level 1

374272 Beyond Africa Logistics Consultants South Africa Level 1

395479 Beyond Bush Adventures Limited Kenya Level 1

371101 Beyond Logistics Limited Uganda Level 1

514605 Beyond Reform and Development/ Irada Group SAL, BRD/I Group SAL Lebanon Level 1

227340 BEYOND THE SKY TOURS &TRAVELBUREAU LIMITED Uganda Level 1

183484 Beyond Wireless Technology (Proprietary) Limited South Africa Level 1

377862 Bezeq International LTD Israel Level 2

155575 bfinance Canada Inc. Canada Level 1

363026 BG Engineering & Services Holding SA Switzerland Level 1

357307 BG Ingénieurs Conseils SA Switzerland Level 1

244674 BGH General Trading Co. Ltd South Sudan Level 1

367502 B-green Chile SPA Chile Level 1

261706 Bharat Forge Ltd. India Level 1

200804 BHARAT FRITZ WERNER LTD India Level 1

382948 BHAVANAA ENTERPRISES LTD. South Sudan Level 1

223177 BHOOMI SUPPLY LIMTED Uganda Level 1

113489 BIAB International Aktiebolag Sweden Level 2

503186 BIAL – Portela & Cª., S.A. Portugal Level 1

476923 BIATEMP VENTURES LIMITED Nigeria Level 1

187281 Bid Resources Sdn. Bhd Malaysia Level 1

412337 Bidco Africa Limited Kenya Level 1

179488 Bidi Steel Building United Arab Emirates Level 2

172464 BIDVEST PAPERPLUS (PTY) LTD South Africa Level 2

139139 BIF NEW YORK, INC. United States of America Level 1

233738 Big Difference Consulting Ltd United Kingdom Level 1

219531 BIG IDEAS CONSTRUCTION CO. LTD Kenya Level 1

458815 Big Image Expo Pvt Ltd Pakistan Level 1

227684 Big Paper Communications Limited Kenya Level 1

405984 Big Sea General Trading LLC United Arab Emirates Level 1

246871 BIG TIME ESTATES & CONTRACTORSLIMITED Uganda Level 1

461335 BIG YARD (U) LIMITED Uganda Level 1

366028 BIG YOUTH France Level 1

447872 BIGSTAN GLOBAL RESOURCES LIMITED Nigeria Level 1

503721 BILAD AL TASHIED CO LTD Iraq Level 1

238007 Bilbomática S.A. Spain Level 2

399317 BILCO SARL Mali Level 1

389432 Bilkon Hotel Limited Uganda Level 1

206516 BILLAAFE ENERGY LIMITED Nigeria Level 1

476575 BILLION GLOBAL CONCEPTS LIMITED Nigeria Level 1

362828 Bincom ICT Solutions Limited Nigeria Level 1

471862 BinKaM Nigeria Limited Nigeria Level 1

381307 BINSERV Gesellschaft für interaktive Konzepte und neue Medien mbH Germany Level 1

368082 Binthily Communication SARL Mali Level 2

221378 Bio Focus Co.,Ltd. Korea, Republic of Level 1

138997 Bio Intelligence Service S.A.S. France Level 1

227078 BIO TREE Ltd. Bulgaria Level 1

228655 BIOCARE COTE D’IVOIRE – SARL Côte d’Ivoire Level 1

473381 Biodiversity by Design Ltd United Kingdom Level 1

125915 Bioethic Shelter and Emergency S.r.l. Italy Level 2

366534 Biofarm Sp. z o.o. Poland Level 1

169571 Biokube A/S Denmark Level 1

196962 Biolab Sanus Farmacêutica Ltda. Brazil Level 1

354508 BIOLABS AFRICA LIMITED Kenya Level 1

250186 BIOLIMA ENTERPRISES LIMITED Uganda Level 1

218615 BioMed Central Ltd United Kingdom Level 1

398341 Biomedical Engineering Solutions (U) Limited Uganda Level 1

224362 BIOMEDICARE LABORATORIES PVT. LTD. India Level 1

400356 bioMérieux (Suisse) SA Switzerland Level 1

513964 Biometrics Institute Limited United Kingdom Level 1

244057 Biometrix Ltd Israel Level 2

255310 BIONIC ELECTRONICS H.T. LTD. Cyprus Level 1

380641 BIO-QUEST KENYA LTD Kenya Level 1

456197 Bios-Fair Distribution SA Switzerland Level 1

515332 Biosistemi d.o.o. Croatia Level 1

238258 Biospec East Africa Limited Kenya Level 1

474469 Bioteck Pharm SAL Lebanon Level 1

469948 BioTherm Energy (Pty) Ltd South Africa Level 1

178694 Bioviva SA Switzerland Level 1

383956 BIO-ZEQ KENYA LIMITED Kenya Level 1

397429 BIP SOLUTIONS LIMITED United Kingdom Level 1

625994 Bipem Holdings Limited Kenya Level 1

410415 BIPLOUS (U) LIMITED Uganda Level 1

366609 Birasi Company Limited Uganda Level 1

225960 BIRAWI INTERNATIONAL FORDEVELOPMENT CO. LTD. Sudan Level 1

161674 BIRD Aerosystems Israel Level 1

145412 Bird Meditech India Level 1

224005 BIRD UGANDA SAFARIS LTD Uganda Level 1

484596 Birdi Civil Engineers Limited. Kenya Level 1

419105 birus communication services limited Kenya Level 1

196124 BiscoPlus CC South Africa Level 1

354752 BISCUITS BOUVARD France Level 1

180513 Bison Co,. Ltd. Korea, Republic of Level 1

516934 Bison Group Limited New Zealand Level 1

439779 BISON TECH AND SERVICES KENYA LIMITED Kenya Level 1

249861 BISONS CONSULTINTERNATIONALLIMITED Uganda Level 1

161625 bit media e-solutions GmbH Austria Level 1

497920 Bitcom Delta EA Limited Uganda Level 1

164076 BITWORK TECHNOLOGIES LTD Uganda Level 1

358039 BIW Brûleurs Industriels SA Switzerland Level 1

170562 BIZDATASOFT SOLUTIONS, LLC United States of America Level 1

151444 Bizprout Corporate SolutionsPrivate Limited India Level 1

195717 Bizprov, Inc. United States of America Level 1

460062 BIZZLAB KENYA HOLDINGS LIMITED Kenya Level 1

366399 bj-office SA Switzerland Level 1

384140 BKS Kabel-Service AG Switzerland Level 1

486201 BKW Energie AG Switzerland Level 2

242780 Black and Blue Limited Kenya Level 1

390874 Black Box Network Services srl Italy Level 1

407346 BLACK BULL LOGISTICS S.L. Spain Level 2

378233 Black Crystal Consulting (Private) Limited Zimbabwe Level 1

151687 Black Diamond Technologies Limited (BDT) New Zealand Level 1

353502 Black Gold Logistics Co.Ltd Sudan Level 1

420508 Black Stones Ltd South Sudan Level 1

135067 Blackboard Inc. United States of America Level 2

213192 BlackBridge AG Germany Level 1

618508 BLACKCAMEL ENERGY LTD Nigeria Level 1

133084 Blackman Plumbing Supply Company,Inc. United States of America Level 1

197723 BlackMesh, Inc. United States of America Level 2

226527 Blackthorne InternationalTransport Ltd. United Kingdom Level 1

403419 BLACKWOLF SPECIAL OPERATIONS LTD United Kingdom Level 1

511070 Blackwood Creative Limited United Kingdom Level 1

165149 Blades, Crout & Proulx LLC United States of America Level 1

460883 Bláfugl ehf. (doing business as Bluebird Nordic) Iceland Level 1

458064 Blaire Properties Limited Kenya Level 1

369479 BlakeGower Corporation Seychelles Level 1

148946 Blast and Ballistic Protection Ltd United Kingdom Level 1

390864 Blay Energy Limited Kenya Level 1

154101 Blaythorne Ltd United Kingdom Level 1

432116 BLESSED INVESTMENTS LIMITED Uganda Level 1

436422 BLINK LOGISTICS (U) LIMITED Uganda Level 1

483359 Blink Tower Pty Ltd South Africa Level 1

444355 BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA Colombia Level 2

391467 BLITHE CONSTRUCTIONS LIMITED Malawi Level 1

361895 Block Forty Five Kenya Level 1

246570 Blom Deutschland GmbH Germany Level 1

224424 Bloomberg Finance L.P. United States of America Level 2

163750 Blue Berry Stationers cc South Africa Level 1

170483 Blue Bird Logistics (P) Limited India Level 2

486398 Blue Bytes (U) Limited Uganda Level 1

488231 BLUE DOWN POUR INVESTMENT COMPANY LIMITED Kenya Level 1

378956 BLUE ENSIGN LIMITED United Kingdom Level 1

460264 Blue Fox Technologies Limited Kenya Level 1

439586 BLUE GENERAL TRADING LTD South Sudan Level 2

223491 BLUE GOLD DESALACIÓN, S.L. Spain Level 1

469393 Blue Nile Engineering Co.Ltd South Sudan Level 1

365655 Blue Sky Hosting Limited United Kingdom Level 1

247568 Blue Sky Network, LLC United States of America Level 1

236213 Blue Star Engineering Co. Ltd South Sudan Level 1

496548 Blue Trading World ltd United Kingdom Level 1

399023 BLUE TURTLE TECHNOLOGIES South Africa Level 1

233708 Blue Visions Management Pty Ltd Australia Level 1

556070 BLUEBERRY TOUR & TRAVEL SERVICES SARL Djibouti Level 1

357831 BlueBird Aero Systems Ltd. Israel Level 1

257654 Bluecamel Energy Limited Nigeria Level 1

520495 Bluegrass Technologies (Pty) Ltd South Africa Level 1

405517 BLUEPRINT COMPUTERS (K) LIMITED Kenya Level 1

367567 Bluesky International Limited United Kingdom Level 1

379857 BlueStone Construction Co.Ltd South Sudan Level 1

424730 Bluewaves Limited Nigeria Level 1

230186 Bluewolf Group LLC United States of America Level 1

442002 Blueye Eyewear Pty Ltd Australia Level 1

550360 BM TELECOMMS AND NETWORKS COMPANY LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

435700 BM Anklaff LLC Uzbekistan Level 1

498232 BMB CONSTRUCTION COMPANY LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

477032 BMC LIMITED . South Sudan Level 1

422255 BMD ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD South Sudan Level 1

132156 BMMIBSC(formerlyBahrainMaritime&MercantileInternational BSC (C)) Bahrain Level 2

546295 BMRA SAS France Level 1

227739 BMS CAT, Inc. United States of America Level 1

371575 BMT Nigel Gee Limited United Kingdom Level 1

504103 BND CONS SRL Romania Level 1

104796 Bney Meir Ltd Israel Level 2

417207 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USA, Inc United States of America Level 2

509078 BNTI Limited Nigeria Level 1

456316 BOAB ENGINEERING SERVICES LTD Nigeria Level 1

241396 Bob Morgan Services Limited Kenya Level 2

215142 Bobcat of New York Inc United States of America Level 1

506148 Bodac B.V. Netherlands Level 1

457458 Body Edge Fitness Consultant Limited Kenya Level 1

245583 BOECKER PUBLIC HEALTH SAL Lebanon Level 2

229675 Bogonots LLC United States of America Level 1

148195 BOLAFFI SPA Italy Level 1

176228 Bolbec Investments (Pvt) Limited Zimbabwe Level 1

243416 BOLEX LIMITED Uganda Level 1

374763 Bolliger Jardins SARL Switzerland Level 1

241407 BOLLORE AFRICA LOGISTICS France Level 2

195289 Bollore Africa Logistics Cameroun Cameroon Level 1

261110 BOLLORE AFRICA LOGISTICS SOUTH SUDAN LTD South Sudan Level 1

170574 Bolloré Logistics France Level 1

157898 Bolloré Logistics Germany GmbH Germany Level 2

493649 Bollore Logistics India Limited India Level 2

251097 Bollorè Logistics Italy spa Italy Level 1

173952 Bollore Logistics USA Inc United States of America Level 2

247910 BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS Mali Level 2

258556 Bolloré Transport & Logistics Congo, The Democratic Republic of the Level 2

395656 Bolloré Transport & Logistics Cameroun SA Cameroon Level 1

217769 Bollore Transport & Logistics Kenya Limited Kenya Level 2

205706 BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS UGANDA LIMITED Uganda Level 2

252585 BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTICS CI Côte d’Ivoire Level 1

211426 BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES INNOVA S.A. Spain Level 1

169173 BOLTGAS INDUSTRIAL & MINING SUPPLIES CC South Africa Level 2

426481 BOLTON-WHITE HOTELS LIMITED Nigeria Level 1

498272 Bomatek Electric Ltd South Sudan Level 1

186736 Bombas Ideal, S.A. Spain Level 2

436827 Bond Helicopters Australia Pty Ltd Australia Level 1

213094 Bonded Services of America, Inc. United States of America Level 1

517671 BONET CAR HIRE AND TOURS LIMITED Zambia Level 1

407237 bonfide clearing and forwarding company limited Kenya Level 1

399708 Bonfide General Contractors Limited Kenya Level 1

159376 Bonibee Industries Co.,Ltd. Korea, Republic of Level 1

381266 BONIFICO GROUP SRL Italy Level 1

375665 Bonn Conference Center Management GmbH Germany Level 1

476256 Bookboon.com Limited United Kingdom Level 1

126751 Books International Inc. United States of America Level 2

454548 Boom Logistic S.A.S. Colombia Level 1

458245 BOOMERANG I-COMMS LTD United Kingdom Level 1

383258 Boost Consulting Limited United Kingdom Level 1

243056 BOOTH FIRE SERVICES LIMITED Uganda Level 1

477839 BOOTSTRAP HOLDINGS LIMITED Uganda Level 1

361511 Bootstrap Software, Inc United States of America Level 1

162752 Booz Allen Hamilton Inc. United States of America Level 2

589919 Bora Creations Limited Kenya Level 1

488018 Borasoft Limited Kenya Level 1

393703 BOREALIS SOFTWARE SARL Switzerland Level 1

385530 Born For Energy Ltd Lebanon Level 1

174314 BORNEO INTERNATIONAL FURNITURE Korea, Republic of Level 2

203054 Bornholms A/S Denmark Level 1

487660 Bosch East Africa Limited Kenya Level 1

164959 Bosch Thermotechnik GmbH Germany Level 1

357294 BOSCHER signalétique & image France Level 2

100173 Boss Pro-Tec GmbH Germany Level 2

386884 Bossien Investments Limited Kenya Level 1

591318 Botho Limited Kenya Level 1

164158 Bottomline Group Ltd Canada Level 1

252471 BOUCARD PEST CONTROL & SANITATIONS.A Haiti Level 1

224297 Bound Book Scanning Inc. United States of America Level 1

389175 Bouygues E&S InTec Suisse SA Switzerland Level 1

167327 Bowman Enterprises, Inc. United States of America Level 1

202084 BP Air Conditioning Corp. United States of America Level 1

245356 BP Eastern Mediterranean ltd Cyprus Level 2

395052 Bply Imperial Consult Limited Uganda Level 1

596215 BPM SOLUTIONS LIMITED Kenya Level 1

369289 Brade Building For Import and Export LTD South Sudan Level 1

177583 Bradmark Technologies, Inc United States of America Level 1

434126 Brady Corporation UK Ltd United Kingdom Level 1

119073 BRÄHLER ICS Konferenztechnik International Congress Service Aktiengesellschaft Germany Level 1

218358 BrainJuicer Sarl Switzerland Level 1

405329 BrainPulley Solutions Pvt. Ltd India Level 1

368873 Brains Consultancy Company Limited Kenya Level 1

243067 BRAINS ENGINEERING SRL Italy Level 1

462432 BRAINSTORM COMMUNICATIONS (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

214522 BrainstormManagementConsultantsLtd Kenya Level 1

470713 BRAMJO ENGINEERING WORKS LIMITED Uganda Level 1

405064 BRAND CARE LIMITED South Sudan Level 1

261352 BRAND IMAGE- ETALONS FILMS Burkina Faso Level 1

246568 Brand Industries Ltd. Israel Level 1

414496 BRAND PORTAL GROUP LTD South Sudan Level 1

371669 Brand Procurements Limited Kenya Level 1

358845 BRAND STRATEGY AND DESIGN (EAST AFRICA ) LIMITED Kenya Level 1

254472 BRAND TRACK LIMITED Kenya Level 1

548593 BRAND TWO FIVE FOUR (K) LIMITED Kenya Level 1

135955 Brandcontact (UK) Limited United Kingdom Level 1

353957 Branded World Computers Systems Limited Kenya Level 1

164037 Branders.com, Inc. United States of America Level 1

502937 BRANDEYE MEDIA LIMITED Nigeria Level 1

431735 BRAND-IT ENTERPRISES LIMITED Kenya Level 1

382721 BRANDO FIRE PROTECTION CO. LTD South Sudan Level 1

467167 BrandOutLoud V.O.F. Netherlands Level 1

235722 Brandspark PR Kenya Level 1

376997 Brandwagon Limited Kenya Level 1

257079 BRANKEM SUPPLIERS LIMITED Kenya Level 1

394364 Brataprom Consultant Limited Kenya Level 1

555637 Brazafric Enterprises Limited Kenya Level 1

378924 Breachwood Transport and Removals United Kingdom Level 1

424754 BREASTPLATE SERVICES (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

258382 BREM LOGISTICS LIMITED Kenya Level 1

204844 BREMER PHARMA GMBH Germany Level 1

404659 Brent Wood Oil (K) Limited Kenya Level 1

371328 Brewer International, Inc United States of America Level 1

140285 BRGM France Level 1

537056 BRI.ECOLOGICA S.R.L. Italy Level 1

173832 Brianex Industries Corporation United States of America Level 1

389604 Brickens Construction Inc United States of America Level 2

411617 BRICKLAY CONSULT LIMITED. Kenya Level 1

496464 BRICKMAN CONSTRUCTION (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

553766 Bridge Construction Plc Ethiopia Level 2

498898 Bridge Insurance Brokers Limited United Kingdom Level 1

454771 Bridge Systems Ltd United Kingdom Level 1

420857 Bridges and Building Burkina Faso Level 1

200187 BRIDGEWAY ENGINEERING LIMITED Ireland Level 1

447941 BRIGHT & EMMY DEVELOPMENT AGENCY LIMITED Uganda Level 1

400865 BRIGHT Products AS Norway Level 1

465183 Bright Star for Multi Activities Co.Ltd South Sudan Level 1

377951 Bright Technologies Limited Kenya Level 1

376082 Brightcove Inc. United States of America Level 1

149851 BRIGHTKEY, INC United States of America Level 2

238778 BRIGHTWAYS TRAVELS & TOURS LIMITED Kenya Level 1

169205 Brill Academic Publishers, Inc. United States of America Level 1

355161 Brilliant Technologies (K) Limited Kenya Level 1

402706 BRIMORK ENTERPRISES LIMITED Kenya Level 1

255582 BRINDEDIL SRL Italy Level 1

367357 BRIQUETTERIE DE LA VILLE Congo, The Democratic Republic of the Level 1

214712 BRISAD INTERNATIONALNIGERIALIMITED Nigeria Level 1

214743 BRISAD LIMITED United Kingdom Level 1

391987 BRISK Business Inc. United States of America Level 1

258470 Brisk Diagnostics Limited Kenya Level 1

238993 Bristow Helicopters(International) Limited United States of America Level 1

389510 BRITAM INSURANCE COMPANY (UGANDA) LIMITED Uganda Level 1

479303 BRITEX ENTERPRISE LIMITED Uganda Level 1

354524 British Inspecting Engineers Ltd United Kingdom Level 1

380343 BRITISH PHARMACEUTICALS LIMITED Kenya Level 1

413287 Brixton Solutions Limited Kenya Level 1

461199 BRL INGENIERIE France Level 1

401232 BRL Ingénierie France Level 1

470393 BROAD MARKET TRADING 258 South Africa Level 1

237498 Broadband Communication NetworkLimited Kenya Level 1

214038 BroadBlast, Inc. United States of America Level 1

260291 BROADCAST COMMUNICATIONS AND ENERGY SYSTEMS LIMITED Kenya Level 1

221225 BROADCAST ENGINEERING CONSULTANTS INDIA LTD. India Level 2

154474 Broadcast Warehouse Ltd United Kingdom Level 1

532135 BROADGRAIN AFRICA LIMITED Nigeria Level 1

179319 BroadMap LLC United States of America Level 1

218502 BroadReach Healthcare, LLC United States of America Level 1

239703 BROADWATER LIMITED Uganda Level 1

260633 BROADWAY CORPORATE LIMITED Nigeria Level 1

224758 Brody Communications Ltd. United States of America Level 1

376715 Bromgrove Limited United Kingdom Level 1

166331 Brondolo Associates, LLC United States of America Level 1

586402 bronix instruments limited Zambia Level 1

432082 BRONTE HOTEL (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

192819 Brookfield Investment Management Inc. United States of America Level 2

418445 BROS ENTERTAINMENT CENTRE LTD. South Sudan Level 1

512074 Bros International Company Limited Ghana Level 1

402977 Brothers Service Dorset Limited United Kingdom Level 1

508904 BROWN BARK ENGINEERING SYSTEMS LIMITED Kenya Level 1

170371 Brown University United States of America Level 1

458805 BROWNBUILT ENGINEERING & CONSTRUCTION LIMITED Kenya Level 1

408218 BROWNSOIL KENYA LTD Kenya Level 1

363568 Brundisium Consulting S.r.l. Italy Level 1

102802 BRUNO S.R.L. Italy Level 2

448519 Bruno Scherer Entreprise France Level 1

197389 Bryan Garnier Securities LLC United States of America Level 2

260143 Bryan Hopkins Consulting United Kingdom Level 1

463441 BS Management & RH Switzerland Level 1

479406 BSD LOCAMP SARL Morocco Level 1

224415 BSI Cybersecurity and Information Resilience (Ireland) Ltd. Ireland Level 1

204132 BSI Group America Inc United States of America Level 1

354694 BSI Professional Services EMEA Limited United Kingdom Level 1

257025 BSI STEEL LIMITED South Africa Level 2

594768 BSM impact Limited United Kingdom Level 1

243506 BSS Holland BV Netherlands Level 1

201963 BSS international trading GmbH Germany Level 1

173161 BSST GmbH Germany Level 1

160759 BT Americas, Inc. United States of America Level 1

488474 BTP Advisers Limited United Kingdom Level 1

180569 B-TRAIN FILMS, LLC United States of America Level 1

127125 Buck Global, LLC United States of America Level 2

367158 Bud Behling Leasing United States of America Level 1

409328 Buffalo Bicycle Kenya Limited Kenya Level 1

359546 Bühler Hydro-Mécanique Sàrl Switzerland Level 1

448507 BUILDBASE CONTRACTORS LIMITED Uganda Level 1

243309 BUILDERS-DIAWARA SOLAR Mali Level 1

402281 BUILDING AND INTELLIGENT TECHNOLOGIES SARL Cameroon Level 1

240445 BUILDING MASTERS GROUP COMPANY LIMITED South Sudan Level 1

358495 BUILDING PROYECTO DEL NORTH BUILNOR Morocco Level 1

478321 BUILDOROADS LIMITED Kenya Level 1

369573 Buildum Ventures SAL Lebanon Level 1

400542 Bukhosi Consulting and Projects cc South Africa Level 1

172908 Bukkehave, Inc. United States of America Level 2

371581 BUKO (U) LIMITED Uganda Level 1

383973 BUKOBA INVESTMENTS LIMITED Uganda Level 1

164522 BULCARGO LTD. Bulgaria Level 1

401572 Bulgari Best LLC Bulgaria Level 1

180352 Bulgaria Air Bulgaria Level 1

250494 BULL COTE D’IVOIRE Côte d’Ivoire Level 1

382399 Bullitt Mobile Limited United Kingdom Level 1

515818 Bumolot International Limited Nigeria Level 1

156982 Bundesdruckerei GmbH Germany Level 2

217150 BUNSON TRAVEL SERVICE LIMITED Kenya Level 1

226749 Bunyonyi Safaris Limited Uganda Level 1

358218 Burckhardt+Partner SA Switzerland Level 2

433343 Bureau de Gestion Directe RMA Watanya, S.A. Morocco Level 1

396066 BUREAU DE VERIFICATIONS TECHNIQUES France Level 1

404529 Bureau d’Expertise Céréalière, Entreprise individuelle Mali Level 1

447705 Bureau d’Expertises Comptable et de Commissariat aux Comptes Benin Level 1

469912 Bureau d’ingénieurs civils Daniel Willi SA Switzerland Level 1

399686 BUREAU RATIONNEL ET MODERNE Côte d’Ivoire Level 1

357063 Bureau van Dijk Editions Electroniques SA Switzerland Level 1

185061 BureauvanDijkElectronicPublishing,Inc United States of America Level 2

161902 Burger Consulting Switzerland Level 1

435385 Burggraf sa Switzerland Level 1

519744 Burj Al-Dhaher Company for General contracting Ltd. Iraq Level 1

370452 Burke Construction Company Limited Thailand Level 2

178521 Bur-Lane, Inc. United States of America Level 1

413452 Burness Communications, Inc. United States of America Level 1

575036 BURNEX FIRE PROTECTION LIMITED Kenya Level 1

358980 Buro Happold United Kingdom Level 2

436133 Büro Schoch direct AG Switzerland Level 1

431680 Burroughs Ghana Limited Ghana Level 1

417612 BURUNDI SYSTEMS TECHNOLOGY SPRL Burundi Level 1

203274 Burza d.o.o. za marketing,internet, zastupanje i usluge Croatia Level 1

490350 Busan Integrated Services Ltd Nigeria Level 1

484707 BUSH CONTRACTORS COMPANY LIMITED South Sudan Level 1

436650 BUSHRA PETROLEUM CO LTD South Sudan Level 1

419052 Business & Decision Suisse SA Switzerland Level 1

212194 Business Harmony 48 (Pty) Ltd South Africa Level 1

260086 Business International Co. Bahrain Level 1

171657 Business Monitor International Limited United Kingdom Level 1

425178 BUSINESS SYSTEMS ARCHITECT LIMITED Kenya Level 1

203736 BUSINESS, AUDITING AND CONSULTING Tunisia Level 1

222512 Businet Systems Limited Kenya Level 1

183143 Buskerdoo LLC United States of America Level 1

468360 BUSOGA FORESTRY COMPANY LIMITED Uganda Level 1

525409 Butec Property Management (B.P.M) SAL Lebanon Level 2

237090 Buthary Trade -Transport – Construction Sudan Level 2

373851 BUTSWA ELECTRIC AND AUTOMATION CONTRACTORS LIMITED Uganda Level 1

100447 Butyl Products Limited United Kingdom Level 1

249958 BUWEKULA MIXED FIRM LIMITED Uganda Level 2

370977 BUZIBAZZI CONSTRUCTION CO.LTD Uganda Level 1

395140 Buzz Afrique Limited Kenya Level 1

359727 BWT AQUA AG Switzerland Level 1

405776 Byblos Printing sal Lebanon Level 1

391027 Byforce Company Limited Ghana Level 1

183312 BYG Systems Ltd United Kingdom Level 2

202922 BYGGAKUTEN NORDEN AB Sweden Level 1

150716 BYIRINGIRO BUILDING SERVICES LTD Uganda Level 2

162053 Bynet Data Communications LTD Israel Level 2

575192 BYNUM INNOVATORS LIMITED Kenya Level 1

207533 BYRNE EQUIPMENT RENTAL LLC United Arab Emirates Level 2

359026 Byron Trustkett Investment Limited Kenya Level 1

366650 BYTE COMPUTER INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SA Greece Level 1

195849 Byucksan Engineering Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

530558 C & S AMERICAN HEART INSTITUTE LIMITED Cyprus Level 1

103839 C AND G Air South Africa Level 2

366953 C and L Skills Management CC South Africa Level 1

374838 C&C moving and home Services Switzerland Level 1

178856 C&CSecurityPrintingCo.,(ShenZhen)LTD. China Level 1

182965 C&G ANDIJES GROUP LTD Uganda Level 2

234455 C&G Logistics Solutions Ltd. Israel Level 2

180300 C&M Construction Ltd Ireland Level 1

200425 C&S ELECTRIC LTD. India Level 1

374515 C.A.L. CARGO AIRLINE LTD Israel Level 2

519270 C.G.Tae Technology Inc. Korea, Republic of Level 1

224387 C.H. Robinson Worldwide, Inc. United States of America Level 2

391068 C.I.E.C / S.A.R.L Côte d’Ivoire Level 1

259846 C.I.M -CommerceInternationalpourleMali Mali Level 1

238079 C.L.S LIMITED Uganda Level 1

468745 C.M.B. SOCIETA’ COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI Italy Level 2

255280 C.M.C COMPUTER MEDIA CENTER LTD. Israel Level 2

240601 C.M.E.-CONSTRUCAOEMANUTENCAOELECTROMECANICA S.A. Portugal Level 1

488392 C.N.B LTD Rwanda Level 1

451238 C.O.M.I.C EQUIPMENT SUPPLIES (PRIVATE) LIMITED. Zimbabwe Level 1

253612 C.R.V.I. S.R.L. Italy Level 1

484216 C.S.C. GRAFICA S.R.L. Italy Level 1

572349 C.V.T.I (CHAUFFAGE VENTILATION TUYAUTERIE INDUSTRIELLE) SARL France Level 1

250180 C.Z.Easyserve Ltd Cyprus Level 1

149363 C2 Logistics Limited United Kingdom Level 2

446098 C2G Consulting Limited Nigeria Level 1

185977 C4 EcoSolutions (Pty) Ltd South Africa Level 1

175458 CA, Inc United States of America Level 2

204889 CAALAMI Construction,Drilling&Transportation Company Somalia Level 2

353866 Cabanon-Ditechna France Level 1

489150 CABELTE – CABOS ELÉTRICOS E TELEFÓNICOS, S.A.”, Portugal Level 1

409740 Cabezon Group, LLC United States of America Level 1

567428 Cabines Automatiques Piantino SA Switzerland Level 1

489517 CABINET BA SAMBA-DIOM Sarl Mauritania Level 1

456649 CABINET D’ARCHITECTURE DIWOUTA Cameroon Level 1

355403 CABINET D’ARCHITECTURE ET D’INGENIERIE “le Modulor” Mali Level 1

392580 Cabinet d’Ingéniérie Appliquée – CIA sarl Mali Level 1

164691 Cabinet Huertos France Level 1

184086 Cabinet Traduction Jasinski (Technospeak) France Level 1

249139 Cable – Sult Civil & ElectricalEngineering Limited Uganda Level 1

411949 Cable & Wireless Panama S A Panama Level 1

104887 CABLE TELECOMMUNICATIONS TRAININGSERVICES LIMITED United Kingdom Level 1

356840 Cablex SA Switzerland Level 2

400210 CACCIARI IMPIANTI S.R.L. Italy Level 1

394111 CACTUS – SERVICES SARL Mali Level 1

435416 CAD CREATIONS LIMITED Kenya Level 1

202679 CADG Engineering Pte Ltd. Singapore Level 2

358958 Cadielsa Valladolid S.L.U Spain Level 1

369624 CADIS SERVICES – SUARL Senegal Level 1

467494 Cadline Limited Kenya Level 1

358177 Cadplan Architects Limited Kenya Level 1

476206 Cadre Design Pty Ltd Australia Level 1

480929 Cadsystem SA Switzerland Level 1

355636 Cadtech Services Limited Kenya Level 1

220962 CAE-AVIATION Luxembourg Level 1

545924 CAFE JAVAS LIMITED Uganda Level 1

182147 Cairn.info SA France Level 1

515333 Calabash Hotel Limited Kenya Level 1

377265 Calaya Engineering Services Ltd Nigeria Level 1

436268 Calculus Design & construction limited Kenya Level 1

468101 CALDARA s.r.l. Italy Level 1

501935 Caleb Partners International Pty Ltd Australia Level 1

353804 Calethon Construction SA Switzerland Level 1

420281 Calibrand Limited United Kingdom Level 1

572845 CallisonRTKL-ME Ltd. United Kingdom Level 2

386680 Callkey (E.A) Limited Kenya Level 1

510602 CALMORI SAS Colombia Level 1

245487 Calvo Izquierdo, S.L. Spain Level 1

199740 Calzastur, S.A. Dominican Republic Level 1

515960 Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia Colombia Level 1

219384 CAMARA INTERNATIONAL LIMITED Kenya Level 1

255560 CAMASSA IMPIANTI SRL Italy Level 1

182501 Camber Corporation United States of America Level 1

178507 Cambli Group inc. Canada Level 1

241164 CAMBRIA AUTOMOTIVE COMPANIES INC United States of America Level 1

450069 Cambridge Healthcare Research Limited United Kingdom Level 1

473802 Cambridge Management Sciences Ltd. United Kingdom Level 1

537520 Cambridge University Press United Kingdom Level 1

256641 Camel Logistics And TradingCompany Limited Uganda Level 2

252161 CAMER PETROLEUM EUROPA SRL Italy Level 1

157411 Camera Dynamics Inc. United States of America Level 1

139488 Camerapix Limited Kenya Level 1

546596 Cameroon Solar Solutions Ltd. Cameroon Level 1

540148 CAMO Software AS Norway Level 1

424890 Camp Operating Group Limited Virgin Islands, British Level 1

528822 Camp Up Studio (Private Limited) Singapore Level 1

528099 CAMPANIA ALIMENTARE SRL Italy Level 1

374722 CAMPUS S.R.L. Italy Level 1

451962 Campvalley (Xiamen) Co., Ltd China Level 1

503230 Camtec Photographique Inc. Canada Level 1

380290 CAMUSAT INTERNATIONAL France Level 1

383690 CAMUSAT SAL Lebanon Level 1

424522 Canaan Company Limited South Sudan Level 1

402174 Canaan Construction Company limited South Sudan Level 1

228674 CANAAN MEDIA LLC United States of America Level 1

205789 Canaction Enterprise INC. Canada Level 1

160573 Canadian Helicopters Limited Canada Level 2

163880 Canadian Leaders in International Consulting Inc. Canada Level 1

529088 Canadian Solar UK Projects Ltd. United Kingdom Level 1

397875 Canadian Wood Products Montreal Inc. Canada Level 2

358971 CANAL+ MALI Mali Level 1

175462 CANAMIDEX INTERNATIONAL CORP. Canada Level 1

192625 Canbera International for Trading& investment Co., Ltd Sudan Level 1

137997 CANCOM on line GmbH Germany Level 1

206988 Candid Litho Printing, Ltd United States of America Level 1

399828 CANDIX ENGINEERING (NIGERIA) LIMITED Nigeria Level 1

116551 caner medikal ticaret ve sanayiiltd. sti. Turkey Level 1

257473 CANJI Trading Ventures Limited Kenya Level 1

366293 Canon (Schweiz) AG Switzerland Level 2

143189 Canon Austria GmbH Austria Level 2

447426 Canon Italia SpA Italy Level 2

257109 Canon Solutions America,Inc. United States of America Level 2

529812 Canstars Security Services Egypt (SAE) Egypt Level 1

412518 CAP CONSEIL SPRL Belgium Level 1

490958 Capax Infinity S.L. Spain Level 1

366538 CAPE CONSULT LIMITED Kenya Level 1

390461 Cape3 Services Limited Kenya Level 1

446903 CAPEL 5 BUSINESS SOLUTIONS LIMITED Ghana Level 1

183648 Capgemini Italia S.p.A. Italy Level 1

546074 Capgemini NEDERLAND B.V. Netherlands Level 1

198981 Capgemini Switzerland Switzerland Level 1

111614 Capgemini U.S. LLC United States of America Level 1

233732 Capita Translation and Interpreting Limited United Kingdom Level 2

362267 CAPITAL BASE LTD South Sudan Level 1

393935 CAPITAL GROUP LIMITED Kenya Level 1

214420 Capital Moving & Storage Co., Inc. United States of America Level 2

580777 CAPITAL PREMIER AND AFFLIATED AGENCY LIMITED Kenya Level 1

450883 Capital Safety Group (Northern Europe) Ltd United Kingdom Level 1

178497 Capital Tower & Communications Inc United States of America Level 1

554552 Capitalia Exel Services(Limited Partnership) Lebanon Level 1

177308 Captain Andy Fishing Supply Ltd Kenya Level 1

422000 CAPTAIN SAFARIS (U) LIMITED Uganda Level 1

183804 Caption First Incorporated United States of America Level 1

254363 CAR 2000 SAS DI GIANNOTTE GIAMPIERO& C. Italy Level 1

242144 Car and General (Uganda) Limited Uganda Level 1

251730 CAR SEGNALETICA STRADALE S.R.L. Italy Level 1

204733 Caractères Et Caetera France Level 1

370675 Carahsoft Technology Corp. United States of America Level 1

498887 CARANDA MANAGEMENT SERVICES LIMITED Nigeria Level 1

504194 Carat Media Services India Pvt. Ltd India Level 1

233660 CARBON AFRICA LIMITED Kenya Level 1

393386 Carbon Visuals Ltd United Kingdom Level 1

410069 CARBRO AND COMPANY LIMITED Uganda Level 1

536480 CARDIFF PROPERTIES NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

455283 CARDINAL PHARMACEUTICALS STORE LLC United Arab Emirates Level 1

497965 Cardmatic AG Switzerland Level 1

187060 cardseven Handelsunternehmen OG Austria Level 1

365624 Care France Level 1

131807 Care Security Systems, Inc United States of America Level 1

262155 Career Training Centre Limited Kenya Level 1

221131 Cargo Link Express Limited United Kingdom Level 1

257166 CARGO QUEST INTERNATIONAL LIMITED Kenya Level 1

223988 Cargo Solutions Canada Inc Canada Level 1

408136 CARGO SUPPLIES LIMITED Uganda Level 1

166458 Cargojet Airways Limited Canada Level 2

196274 Cargostore Worldwide Trading Limited United Kingdom Level 1

231333 CARGOTEC UK LIMITED United Kingdom Level 1

373590 Caring Motor Service Malawi Level 1

587238 CARL AND MELL TRADING (PTY) LTD South Africa Level 1

149907 Carley and Company United States of America Level 1

494679 Carlson Technologies Limited Kenya Level 1

356792 Carlson Wagonlit Chile S.A. Chile Level 1

227622 Carlson Wagonlit Italia Srl (Italy) Italy Level 1

413770 Carmanah Technologies Corporation Canada Level 1

149578 Carmazzi, Inc. United States of America Level 1

155291 Carmor Integrated Vehicle Solutions Ltd. Israel Level 1

591934 Carnotec East Africa Limited Kenya Level 1

358098 Carrel Technologies Limited South Sudan Level 1

551972 CARREN VENTURES LIMITED Kenya Level 1

257565 Carrhure Consulting France Level 1

398085 CARRIS PIPES AND TUBES PRIVATE LIMITED India Level 1

461910 CARRON CAV. ANGELO SPA Italy Level 2

468708 CARS TURISMO LTDA Colombia Level 1

499456 CARTER’S CATERING SERVICES LIMITED Uganda Level 1

262130 CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A. Spain Level 1

126870 Cartor Security Printing SAS France Level 1

359613 cartouches.ch François Clot Switzerland Level 1

225126 CARTRIDGE WORLD AUSTRALIA PTY LTD Australia Level 1

456113 Carwood Motor Units Limited United Kingdom Level 1

207609 CAS Clean Analytical System AB Sweden Level 1

362557 CASA COLONIAL CENTRO DE SERVICIOS LIMITADA Chile Level 1

214904 CASA SOLO ARQUITECTOS, S.L.P. Spain Level 1

422978 Casa Trasacco Limited Ghana Level 1

471898 Casais Engenharia e Construção SA Portugal Level 2

255630 CASCIONE COSTANTINO SRL Italy Level 1

380574 CASE MEDICAL CENTER LIMITED Uganda Level 2

391008 CASEMENTS (AFRICA) LIMITED Uganda Level 1

354847 CASH COMMERCIAL INVESTMENT CO.,LTD. Jordan Level 1

373869 Cash Hôtel Service SA Switzerland Level 1

400291 CASILLO COMMODITIES ITALIA SPA Italy Level 1

366047 Casper Combrink Electronics South Africa Level 1

512276 Cassette Technnologies (Private) Limited Zimbabwe Level 1

172548 Castell Satcom Radio Ltd United Kingdom Level 1

174242 Casting International BV Netherlands Level 1

381264 Castlerock Recruitment Group Ltd United Kingdom Level 2

171955 Castlet Limited United Kingdom Level 1

168489 Castor Holding BV Netherlands Level 1

541691 Castor Networks B.V. Netherlands Level 1

214265 Casuarina Enterprises Limited Kenya Level 1

447751 CAT & MOUTH SAL Lebanon Level 2

355050 CAT Medical Systems S.p.A. Italy Level 1

381461 CATALYSD LIMITED United Kingdom Level 1

227924 CATAPANO S.R.L. Italy Level 1

103097 CATERINGINTERNATIONAL&SERVICES(CIS) France Level 1

100495 CATERPILLAR (NI) LIMITED United Kingdom Level 2

126980 CATERPILLAR INC. United States of America Level 2

253627 CAVED SRL Italy Level 1

175837 CAZGIR INSAAT ISI SISTEMLERI TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI Turkey Level 1

161704 CB Richard Ellis Global Real Estate Securities United States of America Level 2

434432 CBCEMEA LIMITED Nigeria Level 1

178570 CBG Konsult & Information AB Sweden Level 2

462918 CBRE (Geneva) SA Switzerland Level 2

229545 CBRE, Inc. United States of America Level 1

214641 CBS Broadcasting Inc. United States of America Level 2

160018 Ccaps Serviços de Tradução Ltda. Brazil Level 1

573411 CCM Srl Italy Level 1

490384 CCS COMSERVICE SOLUTIONS PLC Ethiopia Level 2

409812 CDE Consortium D’Entreprises sa Guinea Level 1

194874 CDGA EngineeringConsultantsLimited Ireland Level 1

527966 CDS – SA Mauritania Level 1

361905 CDW Government LLC United States of America Level 1

125415 CEB, Inc. United States of America Level 1

250374 CECOM TECHNOLOGIES LIMITED Nigeria Level 1

409790 Cecurity.com France Level 1

136920 Cedar Consulting (UK) Limited United Kingdom Level 1

245602 CEDARCOM BROADBAND SAL Lebanon Level 1

238150 CEDARSIDE CONCEPT LTD Nigeria Level 1

497868 Cedarview Communications Limited Nigeria Level 1

165376 CEDI Europe B.V. Netherlands Level 2

191373 CEDR Services Limited United Kingdom Level 1

366240 Cédric SENFTEN – Garage du Rhône Switzerland Level 1

555842 CEDRIGRAFIC Sàrl Switzerland Level 1

207665 CEGA Group Services Limited United Kingdom Level 1

359062 Cegelec Défense France Level 1

158719 Cegos Swiss SA Switzerland Level 1

247654 CELEBIYATIRIMFINANSMANYÖNETIMVESTRATEJIKDANISMANLIKHIZMETLERIA.S. Turkey Level 1

120534 Celer Pawlowsky, SL Spain Level 1

247514 CELLCARE ELECTRONICS LIMITED Kenya Level 1

355503 Cellco Partnership United States of America Level 1

381580 CELLCORE LTD Nigeria Level 1

165864 Cellular Accessories for Less United States of America Level 1

444827 CELMAR Technologies SARL Côte d’Ivoire Level 1

449511 Celsa-Charmettes SA, succursale Ruey-Termoplan Switzerland Level 1

166824 CELTIC Special Military Supplies M.l.t.d. Greece Level 1

136535 Cem Air (PTY) LTD South Africa Level 2

454725 CEMDAG AYDINLATMA SANAYI VE TICARET A.S. Turkey Level 1

358622 CEMENTERS LIMITED Kenya Level 2

251712 CEMENTERS UGANDA LIMITED Uganda Level 2

592729 CengProm Services Limited Kenya Level 1

565897 CENSTAR CONSULTANTS LIMITED Kenya Level 1

363473 Censum-CS Ltd. United Kingdom Level 1

171112 CENTAMAN, Inc. United States of America Level 1

376187 Centanex Limited United Kingdom Level 1

163077 CenTauri Solutions LLC United States of America Level 1

394704 centec projects ltd. Canada Level 1

226800 Center for African Family Studies Kenya Level 1

495759 Center for Consultancy Research and Development Enterprise CCORD LTD Somalia Level 1

405159 Center for European Negotiation and Decision-Making Belgium Level 1

181746 Center for Talent Innovation Inc. United States of America Level 1

127565 Center forDevelopmentCommunication Inc United States of America Level 1

105089 Centigon France SAS France Level 1

446676 Centrafricaine de Construction de Batiments SARL Central African Republic Level 1

407264 Central African Shipping Lines and Logistics Co. Ltd. (CAFSHIP Logistics) Cameroon Level 1

486280 Central Charter de Colombia S.A.S Colombia Level 2

243996 Central Electricals International Limited Kenya Level 2

148578 Central European Telecom Services GmbH (CETel GmbH) Germany Level 1

171048 CENTRAL MANAGEMENT CATALOGUE AGENCY (UK) LTD United Kingdom Level 1

489709 Central Pacific Limited United Kingdom Level 1

389649 Central Restaurant Supplies Limited Uganda Level 1

376407 Centrale d’Achat et de Distribution CAD Mali Level 1

236235 CentraleHumanitaireMédico-Pharmaceutique Kenya Level 1

374999 CENTRALTUBI S.P.A Italy Level 1

240401 CENTRE DERECHERCHEPUBLICHENRITUDOR Luxembourg Level 1

208201 Centre for Aviation Pty Ltd. Australia Level 1

368079 Centre International de Déminage Humanitaire Switzerland Level 1

220645 CentreforManagementExcellenceUKLimited United Kingdom Level 1

381775 centrestarcompanylimited Kenya Level 1

586379 CENTRIC AFRICA LIMITED Kenya Level 1

481154 Centrient Pharmaceuticals Netherlands Level 1

434987 Centrifuge Information Technology Limited Nigeria Level 1

223113 Centro de Alianzas para el Desarrollo Spain Level 1

201606 Centro Internacional de Conhecimento LTDA Brazil Level 1

219065 Centro Regional de Servicios Avanzados, S.A. Spain Level 1

381170 CENTRO VERDE VIVAI SRL Italy Level 2

204777 Centrul demarketingandinformatii”MARKCONECT”S.A. Moldova, Republic of Level 1

517150 CENTURY HOTEL LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

201474 Century Petroleum Ltd. United States of America Level 1

219594 CENTURY SOFT SYSTEMS LIMITED Kenya Level 1

117867 Century Waste Services LLC United States of America Level 1

418857 Century Waste Services, LLC United States of America Level 1

262367 CenturyLink Chile S.A. Chile Level 1

192524 Cenveo Corporation United States of America Level 1

366932 Cephas Ventures Enterprises Limited Kenya Level 1

228921 Cepovett Group France Level 1

395529 Ceragon Networks Ltd. Israel Level 1

466306 Ceramics Tableware Limited Kenya Level 1

450286 Cerbere Groupe Securite S.A. Haiti Level 1

365733 Cercle des Agriculteurs de Genève et environs Switzerland Level 1

145345 Cereal Tester s.a. Belgium Level 1

180944 Ceres Environmental Services Inc United States of America Level 2

191904 Ceres Terminals Incorporated United States of America Level 2

358681 CeRFI Switzerland Level 1

400543 Cero Grados Sur, SL Spain Level 1

135836 Certified Moving & Storage Co.,LLC United States of America Level 1

365802 Certified Systems Limited Nigeria Level 1

447050 CERTSIGN S.A. Romania Level 1

174330 CET Multimedia ProductionsLimitedPartnership Thailand Level 1

231826 CETECK TECNOLOGICA, SOCIEDAD LIMITADA Spain Level 1

142957 CETRA, Inc United States of America Level 1

361218 CFAO MOTORS Mali Level 1

253248 CFAO MOTORS CENTRAFRIQUE SA Central African Republic Level 2

252416 CFAO MOTORS SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

552478 CFAO SENEGAL SA Senegal Level 1

367563 CFE Ingénierie Sarl Senegal Level 1

257431 CFTS.CO(U) LIMITED Uganda Level 1

373491 CGC ENERGIE SA Switzerland Level 1

258183 CGHA/HOTEL MEMLING SA Congo, The Democratic Republic of the Level 2

164313 CGI Technologies and Solutions Inc. United States of America Level 2

253993 CH. XENIS & SONS CONSTRUCTIONS LTD Cyprus Level 1

479727 Chaddad Group SARL Lebanon Level 1

355384 Chahardihi Industrial Printing Press Afghanistan Level 1

431594 CHAIN LOGISTICS SERVICES LTD. United Kingdom Level 1

358285 CHAIRMANIA EVENTS LTD Kenya Level 1

448399 CHALLENGE PARTNERS France Level 1

388770 CHALUT GREEN SERVICE SA Switzerland Level 1

258494 CHAMBRE D’AGRICULTURE, D’ELEVAGE,DES EAUX, FORETS, CHASSES, PECHESET DU TOURISME Central African Republic Level 1

510050 CHAMIACHI HOTEL AND APARTMENTS LIMITED Kenya Level 1

477226 Champions General Enterprise Co LTD South Sudan Level 1

201728 CHAMPLAIN OIL COMPANY INC United States of America Level 1

241835 CHANCERY WRIGHT INSURANCE BROKERS LIMITED Kenya Level 2

200429 Chanderpur Works Pvt Ltd. India Level 1

189475 CHANG SHIN INTERNATIONAL CO., LTD. Korea, Republic of Level 1

190558 Changli County Shenlong Food Co., LTD China Level 1

370374 Chania-Trent GPS LTD United Kingdom Level 1

386986 CHANINTR LIVING LIMITED Thailand Level 1

125484 CHANNEL RESEARCH Belgium Belgium Level 2

249984 Chapman Chevrolet LLC United States of America Level 1

163650 Chapman Freeborn Airchartering United Kingdom Level 2

558320 Chapman Taylor LLP United Kingdom Level 1

123646 CHAPPAL TRADERS Pakistan Level 1

252508 CHAR. PILAKOUTAS (INDUSTRIAL) LTD. Cyprus Level 1

366288 CHARCHI GITHINJI & PARTNERS LTD Kenya Level 1

355234 Chari River General Trading LLC United Arab Emirates Level 1

181294 CHARILAOS APOSTOLIDES PUBLIC LTD Cyprus Level 1

391272 Charity & Taylor (Electronic Services) Ltd United Kingdom Level 1

122149 Charles Rizzo & AssociateofNY,Inc. United States of America Level 1

365767 CHARLES STETTLER SA Switzerland Level 1

250046 CHARLESTON TRAVEL LIMITED Kenya Level 2

260992 CHARLIESONS GROUP EA LIMITED Kenya Level 1

251092 Charrier, Gibson & Associates, Inc. United States of America Level 1

402214 Charter Communications Holdings, LLC United States of America Level 1

177027 Chartered Institute of Procurement & Supply United Kingdom Level 1

230859 Chartersphere Ltd United Kingdom Level 2

190585 Chartrade335cc South Africa Level 1

421043 CHARWINS LIMITED Kenya Level 1

358095 CHATEAU DES COMTES DE CHALLES SARL France Level 1

202600 Chateaux Software Development,Inc. United States of America Level 1

492125 CHAUDRONNERIE ALBANAISE – GRANGER SARL France Level 1

529762 CHC LAB Co., Ltd Korea, Republic of Level 1

257229 Check PointSoftwareTechnologiesInc. United States of America Level 2

235893 Check-in Films France Level 1

481394 Cheeeeese happy designers sàrl Switzerland Level 1

215214 Cheil Engineering Co., Ltd. Korea, Republic of Level 2

113172 CHEMIPHAR (U) LIMITED Uganda Level 1

173661 Chemi-Pharm Ltd Estonia Level 2

594718 Chemmart (U) Limited Uganda Level 1

154699 CHEMPATEXMedizinischeVetriebsgesellschaftm.b.H. Germany Level 2

207891 Chemring Countermeasures Limited United Kingdom Level 2

173775 Chem-Verse Consultants (India) Pvt.Ltd., India Level 1

186528 Chenega Federal Systems, LLC United States of America Level 2

370510 Cherith Simmons Learning and Development LLP United Kingdom Level 1

198785 Cherwell Software, Inc. United States of America Level 1

391691 CHEZ GUS – D. ET F. BABELAY Switzerland Level 1

239583 Ch’iang Wei Ltd. South Sudan Level 1

369672 Chilse Procurement Solutions (Pty) Ltd South Africa Level 1

249999 CHIMATRANS SA Mali Level 1

217479 Chime Communications Limited United Kingdom Level 1

559373 CHINA AUTO CAIEC LTD. China Level 2

218554 China Cable Petrochem Corp. China Level 1

137428 China Educational Instrument & Equipment Corporation China Level 1

425865 CHINA FIRST HIGHWAY ENGINEERING CO.LTD South Sudan Level 1

377994 China Jiangxi International Kenya Limited. Kenya Level 1

239596 CHINA NEW ERA GROUP CORPORATION (SOUTH SUDAN BRANCH) South Sudan Level 1

381638 China Petroleum Pipeline Material & Equipment Company Limited China Level 1

421004 China Shipping Cargo Services Co., Ltd. China Level 1

195796 CHINA TEXTILE INDUSTRIAL CORPORATION FOR FOREIGN ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION China Level 1

409921 CHINA TIANJIN RECARE CO.,LTD. China Level 1

126950 China Translation Corporation China Level 2

255998 CHINIE SANITATION INC. Liberia Level 1

419314 Chint Electric Co., Ltd. China Level 2

187283 CHIP NGAI ENGINEERING WORKS SDNBHD Malaysia Level 1

420487 CHIP TRAINING AND CONSULTING (PRIVATE) LIMITED Pakistan Level 1

150736 Choice Printing (Shanghai), Inc. China Level 1

393654 Choithram Memorial Hospital Sierra Leone Level 1

245615 CHOUEIRI & ARAMOUNI EST. Lebanon Level 1

373816 CHRISTE Entreprise Générale SA Switzerland Level 1

356330 Christian Color S.r.l. Italy Level 1

361201 Christian HALLER SA Switzerland Level 1

114905 Christoforos Soteriou Ltd Cyprus Level 1

356686 Christophorus CBC GmbH Germany Level 1

140902 CHROMAGENAGRICULTURECOOPERATIONSOCIETY LTD Israel Level 2

497248 CHROMOGENE INTERNATIONAL LIMITED Nigeria Level 1

391851 CHS design & construction S.A.R.L Lebanon Level 1

357710 Chuan Wei (Cambodia) Co., Ltd. Cambodia Level 1

390478 CI Télécommunication et Sécurité Switzerland Level 1

135918 CIANCIOLA-MONTANARI della WORK SYSTEM S.r.l. Italy Level 1

152486 CIANO TRADING & SERVICES-C.T. & S. S.R.L. Italy Level 2

490107 CIBLE SARL Cameroon Level 1

383529 CIBT, Inc. United States of America Level 1

100922 CICCI ApS Denmark Level 1

476898 CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL Italy Level 1

363409 cidt Gabon Gabon Level 1

454600 CIFEX – Compagnie Fiduciaire d’Expertise Comptable S. à r.l. Luxembourg Level 1

101421 Cigna International Health Services BVBA Belgium Level 2

363702 CIMC AIR MARREL SAS France Level 1

365943 Ciné Trading GmbH Switzerland Level 1

365726 Cinelec SA Switzerland Level 1

243226 CINZANI TRADING AK – SARL Mali Level 1

222310 CIPD Enterprises Limited United Kingdom Level 1

172293 CIPHER BUSINESS SOLUTIONS, LLC United States of America Level 1

224340 Circle Digital Limited Kenya Level 1

239993 Circle Freight International Ltd South Sudan Level 1

256211 CIRCUIT BUSINESS SYSTEMS LIMITED Kenya Level 1

174028 Circuit Power (U) Ltd Kenya Level 1

506372 CIRCUITBOARD NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

381458 CIRCULAR SUPPLY (U) LIMITED Uganda Level 1

237348 cirillo srl Italy Level 1

355800 Cironet Technologies Limited Uganda Level 1

158270 Cirrus Research Plc United Kingdom Level 1

164696 Cisco Systems , Inc United States of America Level 2

219676 Cisco Systems Capital Corporation United States of America Level 2

221884 CISIUM INC. Philippines Level 1

393570 Citadel Maritime Limited United Kingdom Level 1

164788 Citibank N.A. United States of America Level 2

188774 CITIMAIDS, LLC United States of America Level 1

516969 CITIZEN IMPORTEX LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

449522 Citrix Systems UK Limited United Kingdom Level 1

145426 Citrix Systems, Inc United States of America Level 2

514629 City and Guilds Kineo Limited United Kingdom Level 1

235464 CITY GENERAL STORES LIMITED Kenya Level 1

196315 City of Choice Travel and Tours (Pty) Ltd South Africa Level 1

497822 City Star security services co.ltd South Sudan Level 1

376935 Citywide Ventures Ltd United Kingdom Level 1

138928 Civicon Ltd Kenya Level 1

424193 CIVIL-COM LIMITED Uganda Level 1

518880 Civitta M Ltd Moldova, Republic of Level 1

240163 CJ korea express U.S.A. corporation United States of America Level 2

376943 CJ Logistics Corporation Korea, Republic of Level 1

371187 CJC SUISSE SA Switzerland Level 1

365546 CJN Consulting South Africa Level 1

137837 CJSC “ROYAL FLIGHT airlines” Russian Federation Level 2

164094 CK agencies B.V. Netherlands Level 1

358762 Claire Mabille – graphiste France Level 1

435392 Claned Group Oy Finland Level 1

501972 CLARION STEEL PRODUCTS LIMITED Nigeria Level 1

219325 Clarity Editorial CC South Africa Level 1

173257 Clarivate Analytics (US) LLC United States of America Level 1

125573 Clark Masts Teksam NV Belgium Level 1

360606 Clarkson Research Services Limited United Kingdom Level 1

464041 CLARO CHILE S.A. Chile Level 1

396283 Clarson Goff Management Limited United Kingdom Level 1

433114 Clary Icon Pvt Ltd. Pakistan Level 1

250181 Classic Clearing and ForwadingCO.Limited Uganda Level 1

376357 CLASSIC CLEARING AND FORWARDING CO. LIMITED Uganda Level 1

516839 Classic Medical Supplies Enterprises Limited Kenya Level 1

189758 Classic Recycling New York, Corp. United States of America Level 1

141665 Classica International Ltd. Israel Level 1

474164 Classique Limited Kenya Level 1

147419 Claxus GmbH Switzerland Level 1

415080 Clayton Utz Australia Level 1

432616 CLEAN RITEE LIMITED Uganda Level 1

410487 CleanFizz SA Switzerland Level 1

436374 CLEANING CREW LTD Nigeria Level 1

365777 CLEANPLANET SA Switzerland Level 1

555264 Cleantec sarl Lebanon Level 1

148639 Clear Defense, LLC United States of America Level 1

369939 Clear Environment Cleaning Services (U) Limited. Uganda Level 2

149768 Clear Tone Communications, LLC United States of America Level 1

373759 Clearface investments (Private) Limited Zimbabwe Level 1

214297 Clearfield Inc. United States of America Level 1

160895 Clearstream Banking S.A. United States of America Level 2

151577 CLECE, S.A. Spain Level 2

154249 Cleopatra Construction & Logistics Co. Ltd South Sudan Level 1

152647 Clifford Chance LLP United Kingdom Level 2

373933 clim diffusion sa Switzerland Level 1

256800 CLIMATE ENGINEERING WORKS LIMITED Uganda Level 1

179341 Climate Friendly Australia Level 1

393027 Climatermic LTD: Chile Level 1

155178 Cline Bettridge Bernstein Lighting Design, Inc. United States of America Level 1

382114 Cliniline SA Switzerland Level 1

467542 Clinique La Lignière SA Switzerland Level 1

358587 CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE ET DE REANIMATION PASTEUR S.A. Mali Level 2

380638 Clintech Laboratory Solutions. Kenya Level 1

383704 CLIP-LOK SIMPAK (SOUTH AFRICA) PROPRIETARY) LIMITED South Africa Level 1

510532 Clique Commercial Broker LLC United Arab Emirates Level 1

191403 Clique International LLC United Arab Emirates Level 1

376472 Clonallon Laboratories Limited United Kingdom Level 1

219623 CLORIT PHARMACEUTICAL (E.A) LIMITED Kenya Level 1

355371 Closed Joint-Stock Company “ALLIANCE CONSULTING INVEST GROUP” Russian Federation Level 1

530768 Cloud Exchange West Africa Limited Nigeria Level 1

372982 Clow Group Ltd. United Kingdom Level 1

178383 CLS Communication Inc. United States of America Level 2

174184 CLS Lexi-tech Ltd Canada Level 2

370580 Cluster Communications Limited Kenya Level 1

417409 CLUSTER INVESTMENTS LIMITED Uganda Level 1

258329 Clyde & Co Llp United Kingdom Level 1

228300 CM Group Ltd United Kingdom Level 2

112954 CMA CGM S.A. France Level 1

205461 CMD Domingo y LázaroIngenierosS.L. Spain Level 1

415655 CML-MTD Construction Ltd. Sri Lanka Level 1

390820 CMM MOTOR SPARES LIMITED Uganda Level 2

261500 CNAF İNŞAAT TAAHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Turkey Level 1

392885 CNAF-SET ORTAK GIRISIMI Turkey Level 1

403843 CNet Training Limited United Kingdom Level 1

388285 CNFCE France Level 1

177071 CNH INTERNATIONAL S.A. Switzerland Level 2

143158 CO2BALANCE UK LIMITED United Kingdom Level 1

190305 CO2logic Belgium Level 1

394839 Coach Africa Limited Uganda Level 1

107612 coachingplatform Inc. United States of America Level 1

165397 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA Spain Level 1

383916 Cobweb Development Sàrl Switzerland Level 1

160946 CODA (NIGERIA) ENTERPRISES Nigeria Level 1

159432 Codan Limited (1) Australia Level 1

379882 Code Enigma Ltd United Kingdom Level 1

365468 CODE TRANSLATIONS AND SERVICES LIMITED Kenya Level 1

213749 codeMantra LLC United States of America Level 1

227931 Code-P West BV Netherlands Level 1

419029 Codesync Limited Uganda Level 1

172965 CODETEL Sarl France Level 1

514543 CODIGEL S.A Haiti Level 1

102038 COELMO S.P.A. Italy Level 2

472267 Coffey International Development Limited United Kingdom Level 1

110428 Coffey International Development, Inc. United States of America Level 2

365828 COFIMAR S.A. Switzerland Level 1

487523 Cogestra-Laser SA Switzerland Level 1

362351 Cogetel Limited (ONLINE) Cambodia Level 1

230416 Coggins International Corporation United States of America Level 1

163483 Cogniant Informatics (India) Pvt. Ltd. India Level 1

511040 Cognito Zambia Limited Zambia Level 1

178228 Cognizant Technology Services AG Switzerland Level 2

161336 Cohen & Steers Capital Management, Inc. United States of America Level 2

253824 COLAIANNI MARIO & C. SAS Italy Level 1

377864 COLAS AFRIQUE Benin Level 1

498010 COLEMAN CONSTRUCTION LTD Belize Level 1

558069 Colemi Srl Italy Level 1

513149 COLKEM ENTERPRISE LIMITED Kenya Level 1

557637 Collabmed Solutions Limited Kenya Level 1

198577 Collaborative Fusion, Inc. United States of America Level 1

419974 Collaborative Media Advocacy Limited United Kingdom Level 1

410099 COLLINS AND TIFFANY LIMITED Kenya Level 1

399593 Colmax-D Limited Ghana Level 1

219149 COLOGNE UMWELT SOLUTION UGANDA LIMITED Uganda Level 1

446011 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP Colombia Level 1

127121 Colonial Hardware Corporation United States of America Level 1

409077 Color Bars s.a.r.l. Lebanon Level 1

123502 ColorID, LLC United States of America Level 2

229645 COLOURPRINT LIMITED Kenya Level 1

396921 Colsys s.r.o. Czech Republic Level 1

203893 Colt Defense LLC United States of America Level 1

170597 Colt Technology Services Switzerland Level 1

584445 Colt Technology Services, S.A.U. Spain Level 1

220968 Columbia Helicopters Inc United States of America Level 2

190293 Column Communications Ltd United Kingdom Level 1

528819 Colyer Limited United Kingdom Level 1

101099 COM.INT SPA (Italy) Italy Level 1

388510 COM.UNIK PINHAO CLETO & CIE Switzerland Level 1

222577 Comair Spa Italy Level 2

238566 Comark d.o.o. Slovenia Level 1

239951 COMAT TRADING COMPANY LIMITED Kenya Level 1

426087 Combinational Logics Limited Nigeria Level 1

112564 Combitech AB (Sweden) Sweden Level 1

220345 COMERCIAL BERCIANA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES SOCIEDAD LIMITADA Spain Level 1

466151 Comercial Cerro Colorado Limitada. Chile Level 1

451973 Comercializadora Integral Ltda. Chile Level 1

251048 COMEXAS AFRIQUE SPRL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

468488 Comexas Seafreight NV Belgium Level 1

435740 COMEXEM SAS France Level 1

362045 COMFORT GARDENS LTD Kenya Level 1

516112 ComfortNet Traders (I) Pvt Ltd India Level 1

549150 Comfy-Angel DOO Prilep Macedonia, the former Yugoslav Republic Level 1

196976 COMIL ÔNIBUS S.A. Brazil Level 1

166975 COMM2IG A/S Denmark Level 1

464863 Command Consulting Group LLC United States of America Level 1

210961 COMMANDPR, EVENTS AND MARKETING LIMITED Uganda Level 1

434342 Comm’back Web & Design Switzerland Level 1

369560 COMMCARRIER SATELLITE SERVICES LIMITED Kenya Level 1

164850 Commerce Coverage Inc. United States of America Level 1

411542 COMMERCE DISTRIBUTION ET TRANSIT Mali Level 1

473927 Commercial Lynks Inc United States of America Level 2

115478 commercium technology inc United States of America Level 1

197545 Commerz Markets LLC United States of America Level 2

374989 Commodity Exchange CC Namibia Level 1

256504 Commodity Media Uganda Limited Uganda Level 1

183540 Commonwealth of Learning Canada Level 1

143723 Commport Communications International Inc Canada Level 2

418359 CommsConsult Ltd United Kingdom Level 1

200615 Commtel Networks Private Limited India Level 1

363454 Communication Specialists Ltd. United Kingdom Level 1

166144 Communications Esther Matte Canada Level 1

500227 Communicator Limited United Kingdom Level 1

141597 Community Systems Foundation United States of America Level 1

514387 Commutek Cobi Ltd. Nigeria Level 1

549176 COMP SOLS KENYA LIMITED Kenya Level 1

259283 COMPAGNIA GENERALE TRATTORI – CGTSPA (FORMER GTS SPA) Italy Level 1

252867 COMPAGNIA ITALIANA LUBRIFICANTI SPA Italy Level 1

389979 COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION,SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

490396 COMPAGNIE D’AFFRETEMENT & TRANSIT-LOGISTICS BENIN Benin Level 1

451055 compagnie équatoriale des travaux et d’équipement Cameroon Level 1

373984 Compagnie Française d’Exportation – COFREXPORT France Level 1

373363 Compagnie Maritime Nantaise France Level 1

438964 Compania Aeriana “AIM AIR” S.R.L Moldova, Republic of Level 1

520990 Compañia Chiricana de Construccion S.A Panama Level 1

353729 Compañía Hotelera de Albrook Mall, S.A. Panama Level 1

501542 COMPAÑIA INTERAMERICANA DE CONSTRUCCION S.A. Panama Level 1

178987 COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A. Romania Level 1

494187 COMPAÑIA TECNICA E IMPORTADORA DE MAQUINARIAS TEMAC S. A. Chile Level 1

375299 COMPANY FOR COMPUTER PROGRAMMING INTELLEX DOO, BELGRADE – PALILULA Serbia, Republic of Level 1

373768 company surveillance and intervention Morocco Level 1

182832 CompanyforSoftwareandDevelopment,S.A. Spain Level 2

217562 Compass Forwarding Company, Inc. United States of America Level 1

180802 CompassCom Software Corp. United States of America Level 1

241841 Compeco Handels-GmbH Austria Level 1

158166 COMPICT SYSTEMS LIMITED Kenya Level 1

239861 Complete Installation, Inc. United States of America Level 1

178225 Complete Liquidations inc United States of America Level 1

392699 COMPLETE VIDEO LIMITED Kenya Level 1

212713 Compliance11, Inc United States of America Level 1

213474 COMPLY, Inc. United States of America Level 1

140904 Compodium International AB Sweden Level 1

204974 Comprehensive Security and Defence Consulting Ltd. United Kingdom Level 1

394407 COMPTOIR AGRICOLE AL FADILA Morocco Level 1

379873 Comptoir des Fers France Level 1

424312 Comptoir Incendie SARL Morocco Level 1

381628 COMPUDIST SENEGAL SA Senegal Level 1

144184 Compulink Technologies, Inc. (United States of America) United States of America Level 1

226695 Compunnel Software Group inc United States of America Level 1

256693 Computaz Systems Limited Kenya Level 1

416348 COMPUTÉCNICA DE PANAMÁ, S.A. Panama Level 1

355755 COMPUTER POINT LIMITED Uganda Level 1

358235 COMPUTER REVOLUTION AFRICA LIMITED Kenya Level 1

174253 COMPUTER BUSINESS SYSTEMS, INC United States of America Level 1

215889 Computer Bytes Ltd Rwanda Level 1

233468 Computer C Data Ltd Israel Level 1

373635 Computer Information Systems ( CIS ) s.a.l Lebanon Level 1

450191 Computer Information Systems Kenya Limited Kenya Level 1

377643 Computer Links Distributors Limited Kenya Level 1

201931 Computer Overhauls, LLC United States of America Level 1

229468 Computer Pride Limited Kenya Level 1

504078 Computer Vision Limited. Uganda Level 1

381355 Computer Vision Ltd South Sudan Level 1

391497 ComputerMinds Limited United Kingdom Level 1

554263 COMPUTERWARE TECHNOLOGIES LIMITED Kenya Level 1

405521 Computerways Limited Kenya Level 1

102310 COMPUTHINK Inc United States of America Level 2

181085 CompwareMedical GmbH Germany Level 1

482423 COMQUEST PROJECTS LIMITED Uganda Level 1

354339 COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U Spain Level 1

469801 COMSA S.A.U. Spain Level 2

500220 ComSec Security Systems Limited Tanzania, United Republic of Level 1

408110 Comsel Eighteen (Pty) Ltd South Africa Level 1

356949 Comsoft direct SA Switzerland Level 1

487597 COMSOFT SAS France Level 1

238127 COMTEC NETWORKS LIMITED Kenya Level 1

361848 COMTEC SYSTEMS LIMITED Uganda Level 1

162772 Comtech Xicom Technology Inc United States of America Level 2

498294 COMTEK MARINE SPARES AND SERVICES LTD Cameroon Level 1

452987 COMTEL INGENIERIE SARL Senegal Level 1

256416 COMTEL INTEGRATORS AFRICA LIMITED Uganda Level 1

473409 COMWARE S.A. Colombia Level 1

213297 Concentric Sky, Inc. United States of America Level 1

214986 Concept East Ltd Hong Kong, Special Administrative Region of China Level 1

424844 Concept Environmental Services Pty Ltd Australia Level 1

433786 CONCEPTION, ETUDE ET COOPERATION DE FORMATION S.A. Belgium Level 1

446696 Concern-Energomash cjsc Armenia Level 1

246190 Concerto Partners LLP United Kingdom Level 1

514211 CONCESSIONARY LOGISTICS LIMITED Nigeria Level 1

451896 Concord Consulting ApS Denmark Level 1

249734 CONCORDE GARMENTS LIMITED Bangladesh Level 1

225310 CONCORP PETROLEUM LIMITED Uganda Level 2

260209 CONCRETE WORLD INTERNATIONAL LIMITED South Sudan Level 1

188693 Condata Group, Inc. United States of America Level 1

179614 Conder Solutions Ltd United Kingdom Level 1

165980 CONDOR SA INDÚSTRIA QUÍMICA Brazil Level 2

468284 Conduril Engenharia, SA Portugal Level 2

185500 CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES CONCOM, S.A. Spain Level 1

360304 ConEq Conference Equipment Ltd Cyprus Level 1

238089 Coneti Consultores SLU Spain Level 1

482855 CONEXXIA BROADCAST SERVICES,S.L. Spain Level 1

244880 CONFEDERATION OF INDIAN INDUSTRY India Level 2

424328 CONFERENCE FOR AFRICA STUDIES LTD Nigeria Level 1

220500 Conference Rental USA, Inc. United States of America Level 1

450431 Conference Services Limited Cameroon Level 1

365477 Confetti Company Limited Kenya Level 1

376851 CONGO COMMODITIES SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

373972 CONGO HANDLING SERVICES Congo, The Democratic Republic of the Level 1

237478 Congo Travel Service Congo, The Democratic Republic of the Level 1

103685 Conidia Bioscience Limited United Kingdom Level 1

357283 Con-imex Prefabrik Insaat Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi Turkey Level 1

397683 CONNECT ENGINEERING CO. LTD Egypt Level 1

425303 Connect Experiential Limited Kenya Level 1

256368 CONNECT SOFT KENYA LIMITED Kenya Level 1

166232 CONNECT TELECOM GENERAL TRADING (L.L.C,) United Arab Emirates Level 1

437127 Connected Language Services France Level 1

172243 connectis AG Switzerland Level 1

103315 Connectra ApS Denmark Level 1

369089 Conning Asset Management Limited United Kingdom Level 1

508652 Conote Services Limited Nigeria Level 1

109356 Conport Structures Ltd United Kingdom Level 1

359030 Conrad Gargett Pty Ltd Australia Level 2

140853 Conrico International United Kingdom Level 1

378662 Conslog Engineering Services Limited Kenya Level 1

557310 Consolidated Biscuit Company Limited Malta Level 1

365497 Consolidated Carpet Workroom, LLC United States of America Level 2

232558 Consolidated Contractors Group S.A.L. (Offshore) (CCC) Greece Level 1

530111 Consolidated Contractors Limited Uganda Level 1

386700 Constantin Sàrl Switzerland Level 1

392863 CONSTRUCCION LOGISTICA INGENIERIA Y SERVICIOS DE EXPERTO INTERNACIONAL SAS Colombia Level 1

362737 Construcción, ingeniería y suministros ConstruMaxi Ltda. Chile Level 1

226766 CONSTRUCCIÓNDEAPARATOSMECÁNICOSINOXIDABLES,S.A. Spain Level 1

477809 CONSTRUCCIONES MÓVILES EUROBLOC, S.A. Spain Level 1

474596 Construction Bruppacher Bruppacher Congo, The Democratic Republic of the Level 1

188800 Construction Cost Services Inc United States of America Level 1

356797 Construction Group sh.p.k. Kosovo Level 1

559472 CONSTRUCTION KAISER LIMITED Nigeria Level 1

240672 Construction ManagementAssociation of America, Inc. United States of America Level 1

357147 CONSTRUCTION PERRET SA Switzerland Level 1

177931 CONSTRUCTIONS METALLIQUESBARTHELSA France Level 1

413501 Constructora Apromad Limitada Chile Level 1

492133 CONSTRUCTORA CON FUTURO S.A. Panama Level 2

448439 Constructora Docabo S.A Panama Level 2

401813 Constructora e Ingenieria Decoim Ltda. Chile Level 1

411830 CONSTRUCTORA LOS ROMEROS S.A Chile Level 1

236084 CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. Spain Level 2

502703 Constructora Tierra Limitada Chile Level 1

444986 Constructora WL Ltda. Chile Level 1

503342 CONSTRUX ES LTD Nigeria Level 1

247211 Consul Transervices Limited United Kingdom Level 1

235859 Consulteast Limited United Kingdom Level 1

146450 Consultedge Inc. United States of America Level 1

458503 ConsultingWhere Ltd United Kingdom Level 1

203489 ConsultoresdeAutomatizaciónyRobótica, S.A.-CARSA Spain Level 1

433867 CONSULTUS SERVICES (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

100717 CONTAINER WORLD (PROPRIETARY) LIMITED South Africa Level 1

243900 CONTAX, Inc. Canada Level 1

234603 Contemporary Graphics and Bindery,Inc. United States of America Level 1

127190 Content Critical, LLC United States of America Level 1

419573 Contented Ltd United Kingdom Level 1

568526 Contextor SAS France Level 1

538449 Continental Development Alliance Consultants Limited Kenya Level 1

179227 CONTINENTAL FEEDERS PTE LTD Singapore Level 1

203779 CONTINENTAL LIFT TRUCK INC. United States of America Level 1

389583 Continental Medical Supplies and Equipment Ltd South Sudan Level 1

152108 Continental Resources, Inc. United States of America Level 1

571384 CONTINUUM LIMITED Kenya Level 1

536649 Continuum S.r.l. Italy Level 1

178103 Contracting, Consulting, Engineering LLC United States of America Level 2

129782 Control Risks Group Limited United Kingdom Level 2

202590 Control Technologies, Inc. United States of America Level 1

168086 CONTROL TÉCNICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.A. (CPV) Spain Level 1

189506 CONTROL UNION ROTTERDAM BV Netherlands Level 1

495062 Control Union Vietnam Co. Ltd, Viet Nam Level 1

402621 Controlo Cargo Services Ltd United Kingdom Level 1

116614 CONTROLS SPA Italy Level 2

194555 Controlware GmbH Germany Level 1

414925 Converged Network Solutions – CNS SAL Lebanon Level 1

392445 CONVERGENCIUM LTD. Rwanda Level 1

255664 Convertino srl Italy Level 1

533988 COOLING GUARD MECHANICAL CORP. United States of America Level 1

131601 Cooneen Protection Ltd United Kingdom Level 2

157051 Cooper, Robertson & Partners Architects, LLP United States of America Level 2

451412 COOPERATIVA ALBERGO MENSA SPETTACOLO E TURISMO, COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA Italy Level 1

167914 Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa Italy Level 2

258401 Cooperativa Sociale Solidarietà e Rinnovamento Italy Level 1

133147 Cooperative BusinessInternationalInc. United States of America Level 1

245316 COOPERFRIEDMAN ELECTRIC SUPPLYCO., INC. United States of America Level 1

179035 Copenhagen Carbon Management Ltd United Kingdom Level 1

128675 Copenhagen Contractors A/S Denmark Level 2

146059 Copenhagen Election A/S Denmark Level 1

176140 Copenhagen Global A/S Denmark Level 2

238361 Copenhagen Group A/S Denmark Level 1

486886 CoperioSenteret AS Norway Level 1

413116 COPPER SILICON LIMITED Kenya Level 1

224388 Copycats Second Avenue Corp United States of America Level 1

379832 COPYLINK (K) LIMITED Kenya Level 1

359602 Copyphot SA Switzerland Level 1

417719 Copyright Clearance Center, Inc. United States of America Level 1

228453 Coracle Online Ltd United Kingdom Level 1

489386 Coral Limited Uganda Level 1

471639 CORANET CORP United States of America Level 2

403549 Core Facilities Management SARL Lebanon Level 2

375932 Core-Techs France Level 1

370531 Cority Software Inc. Canada Level 2

191384 Corlido Project Supply B.V. Netherlands Level 1

492577 CORNERSTONE INSURANCE PLC Nigeria Level 1

367647 Cornerstone OnDemand United Kingdom Level 1

192272 Cornerstone OnDemand, Inc. United States of America Level 1

161810 Cornerstone Real Estate Advisers LLC United States of America Level 2

551672 Corning Optical Communications GmbH & Co. KG Germany Level 1

534302 Corodex Trading co LLC United Arab Emirates Level 1

219765 CORONARY SUPPLIERS LIMITED Kenya Level 1

262249 CORONATION DEVELOPERS(U)LTD Uganda Level 1

451393 CORONET CARGO LIMITED Kenya Level 1

407643 CORPORACION HOTELERA METOR S.A. Peru Level 1

171599 Corporate Coffee Systems, LLC United States of America Level 1

360456 Corporate Learning Solutions plc United Kingdom Level 1

359856 COS MANTENIMIENTO, S.A Spain Level 1

434621 Cosican Engineering Works Ltd Kenya Level 1

419449 Cosmopolitan Incorporated United States of America Level 1

375777 Cosmos Limited Kenya Level 1

196970 Costa Porto Logística Internacional Ltda. Brazil Level 1

251827 COSTAS PARPERIS & SON LTD Cyprus Level 1

127286 COSTRUTTORIRIUNITIMECCANICIITALIANIS.P.A.ENUNCIABILE ANCHECO. RI. Italy Level 1

514440 COSTRUZIONI 2000 SRL Italy Level 2

108237 COSTRUZIONI ELETTRONICHE INDUSTRIALI AUTOMATISMI S.P.A. CEIA S.P.A. Italy Level 2

153793 COTECO Sistemas de Telecomunicaciones S.L. Spain Level 1

358269 Cotel Ingenierie SARL Reunion Level 1

196180 Cotswold Outdoor Ltd United Kingdom Level 2

196437 Cotton Traders CC South Africa Level 1

206555 Coul’s Agency Security Côte d’Ivoire Level 1

228987 Coulson Aircrane LTD Canada Level 2

432987 Country Road Lodge (Private) Limited Zimbabwe Level 1

611503 COUNTY CLEARANCE & FORWARDING LIMITED Kenya Level 1

386717 COUNTY HOMES LIMITED Kenya Level 1

162194 Courier Printing Corp. United States of America Level 1

161952 Courtland Partners, Ltd. United States of America Level 1

363757 COUTH INDUSTRIAL MARKING SYSTEM SLU Spain Level 1

463295 COVEC MALI SA Mali Level 2

242845 coverton enterprisesprivatelimited Zimbabwe Level 1

359657 Covidien AG Kenya Level 1

260693 COWA HELLAS S.A. Greece Level 1

183475 COWAY CO.,LTD. Korea, Republic of Level 2

100073 COWI A/S Denmark Level 1

552440 COWI LIMITED. Uganda Level 1

214674 Co-Working Developing Co., Ltd. China Level 2

181097 Cowry Group UK Ltd United Kingdom Level 1

456696 Cox Subscriptions, Inc. United States of America Level 1

432667 CP HOLDINGS LTD United Kingdom Level 1

190169 CP Training Services Ltd United Kingdom Level 1

176024 CPAS Systems Inc. Canada Level 2

181167 CPFilms Inc. United States of America Level 2

396223 CPHRM GROUP LIMITED Kenya Level 1

555117 Cplus S.A.R.L Lebanon Level 1

357375 CPPC Logistic Group Of Companies Ltd Cyprus Level 1

257515 CPS SOLUTIONS LTD South Sudan Level 1

186847 CPS SRL Dominican Republic Level 1

453984 Cradlecrest Limited United Kingdom Level 1

202501 Craig International Supplies Ltd United Kingdom Level 2

545307 CRANE COMPUTERS LTD Uganda Level 1

228194 Cranes International Ltd Kenya Level 1

587099 CRANES TOURS AND TRAVELS LIMITED Kenya Level 1

127824 Cranfield University United Kingdom Level 1

403627 Crave InfoTech LLC United States of America Level 1

548692 CRAWTON CONTRACTORS (U) LIMITED Uganda Level 1

255080 CREA SRL Italy Level 1

166537 Creación Digital Peru Level 1

197237 Creation Computer Company Limited South Sudan Level 1

463162 CREATION CONTRACTING AND INVESTMENT COMPANY LTD. Sudan Level 1

166538 Creation Digital United States of America Level 1

203340 Creations Consult Africa ltd. Uganda Level 1

382596 CREATIS STUDIO SARL Côte d’Ivoire Level 1

378973 Creative Consolidated Systems Limited Kenya Level 2

196446 Creative Futures Consulting cc South Africa Level 1

149684 creative images sro Slovakia Level 1

498063 Creative Imaginaton Press Limited Nigeria Level 1

171381 Credit Agricole Cheuvreux North America, Inc. United States of America Level 2

360625 Credit Suisse SA Switzerland Level 1

171261 Credit Suisse Securities USA LLC United States of America Level 2

380657 CreditSights, Inc. United States of America Level 1

162507 Cree, Inc. United States of America Level 2

449788 CREODEV Limited Seychelles Level 1

380643 CREPMO SARL Côte d’Ivoire Level 1

363722 Crescent Consultants United States of America Level 1

458111 Crescent-Tech Limited Kenya Level 1

238902 CREST FOAM LIMITED Uganda Level 1

254685 CRESTANKS LTD Uganda Level 1

252360 CRESTCHIC LIMITED United Kingdom Level 1

629280 Crestech Limited Uganda Level 1

400633 CRESTLINE PRINTERS LTD United Kingdom Level 1

372722 Crewhouse Media Ltd Cyprus Level 1

361520 Crewshield Limited United Kingdom Level 1

356406 CrimsonLogic (North America) Inc. Canada Level 1

151983 Crisis Commander USA Inc United States of America Level 1

357649 Crisis Response Company, LLC United States of America Level 1

383763 Cristanini SpA Italy Level 1

436440 CRITICAL CARE SERVICES LIMITED Kenya Level 1

357400 CRIVELLI ET TRABOLD SA Switzerland Level 1

556515 Croesus Consultants Limited Kenya Level 1

174760 Cromwell Business Resultancy AG Switzerland Level 1

104508 Cromwell Tools Limited United Kingdom Level 1

422571 Cronos International Luxembourg Level 1

193895 Cross Continental Marketing and Broking cc South Africa Level 1

212265 CROSSLINK SERVICES (RWANDA) LTD Rwanda Level 1

176489 Crowe LLP United States of America Level 2

162186 Crowell & Moring LLP United States of America Level 1

234213 Crowley Logistics Incorporated United States of America Level 1

213287 Crowley Micrographics, Inc United States of America Level 1

100445 Crown Agents Limited United Kingdom Level 2

502784 Crown Agents Zimbabwe (Private) Limited Zimbabwe Level 1

191744 Crown Forwarding Inc United States of America Level 1

211206 Crown General Enterprises Limited Uganda Level 1

175044 Crown House Lebanon Level 1

511388 CROWN PROFESSIONAL INVESTMENT LIMITED Nigeria Level 1

199326 Crown Solutions Ltd-CrownHealthcare Kenya Level 1

167037 Crozier Fine Arts United States of America Level 1

195936 CRS TECHNOLOGIES South Africa Level 1

236520 Crucial Communication Limited Hong Kong, Special Administrative Region of China Level 1

530443 Cruise Tour and Travel P.L.C. Ethiopia Level 1

153299 Cruise Ventures Inc United States of America Level 1

472718 CRYPTIC CONCEPTS AND PERCEPTIONS NIG LTD Nigeria Level 1

195500 Crypto International AG Switzerland Level 2

622449 CRYSTAL CITY CONTRACTORS AND SUPPLIER LIMITED Zambia Level 1

226001 CRYSTAL CONSULT (U) LIMITED Uganda Level 1

498076 Crystal Impex Limited Kenya Level 1

396945 Crystal System srl Romania Level 1

203139 Crystal Travel Service Limited Uganda Level 1

356409 CS CONSULTORA Y SERVICIOS E.I.R.L. Chile Level 1

421699 CS Loxinfo Public Company Limited Thailand Level 1

391813 CSB Middle East Telecom FZC United Arab Emirates Level 1

473275 CSC Impresa Costruzioni SA Switzerland Level 2

366983 CSD INGENIEURS SA Switzerland Level 1

482702 CSEC4 LIMITIED United Kingdom Level 1

494360 CSI Aviation , Inc. United States of America Level 1

468305 CSIL INTERNATIONAL LIMITED Uganda Level 1

252479 CSM SRL – CENTRO SERVIZIMERIDIONALI S.R.L. Italy Level 1

182933 CSPT Automotive Solutions FZE United Arab Emirates Level 1

154153 CSS Global, Inc. United States of America Level 2

127549 CSU Operations LLC United States of America Level 2

362910 CTA Services SA Switzerland Level 2

245632 CTC AUTOMOTIVE LTD Cyprus Level 1

435923 CTEL – Companhia de Tecnologias de Empresa, Lda. Portugal Level 1

143488 Cteq Ltd. United Kingdom Level 2

125512 CTG Global Limited Virgin Islands, British Level 2

464264 CTG Global Managed Services DMCC United Arab Emirates Level 2

444508 CTM KENYA LIMITED Kenya Level 1

455717 CTMS SAS France Level 1

126843 CTS Group Inc United States of America Level 1

229226 CTT Group Ltd United Kingdom Level 1

257307 Cubic Simulation Systems United States of America Level 1

125400 CUEBID TECHNOLOGIES INC United States of America Level 1

366546 Cuénod Constructions s.a. Switzerland Level 2

366321 CulinArt, Inc. United States of America Level 2

379039 CULTURE PRINTERS LIMITED. Uganda Level 1

551703 CultureIQ Inc. United States of America Level 1

423636 CUMMINS AFRIQUE DE L’OUEST SUARL Senegal Level 1

260855 CUNY / JOHN JAYCOLLEGEOFCRIMINALJUSTICE United States of America Level 1

204408 CUPRA 036 TRADING South Africa Level 1

421691 CUPSTONE TRAVEL LIMITED Kenya Level 1

418994 CURIUM SAS France Level 1

247704 CURLVELLUM LIMITED Kenya Level 1

169819 Currie & Brown, Inc. United States of America Level 2

248945 Curtis, Mallet-Prevost, Colt&MosleLLP United States of America Level 2

393307 Curvature LLC United States of America Level 1

220001 Cushman & Wakefield, Inc. United States of America Level 1

451135 Custom Helicopters Ltd. Canada Level 2

355723 Customsound Limited. Kenya Level 1

167776 Cutter Associates, LLC United States of America Level 2

153536 Cutter Information LLC United States of America Level 1

176389 CV. Sinar Abadi Indonesia Level 1

402167 Cvent Europe Ltd. United States of America Level 1

546873 CVG Chauffage Ventilation du Genevois S.A. Switzerland Level 1

398162 CWG And Associates, LLC United States of America Level 1

179033 Cwick(ImportConsolidations)PrivateLimited India Level 1

362084 CWT Beheermaatschappij BV Netherlands Level 2

368949 Cyalume Technologies Incorporated United States of America Level 1

436352 Cyalume Technologies SAS France Level 1

181101 CYANOFFICE SUPPLIES LIMITED Kenya Level 1

470404 CYBARCO LIMITED Cyprus Level 1

137107 CYBER BASE LIMITED Uganda Level 1

446516 Cyber Security Africa Limited Kenya Level 1

447212 Cybertrends Limited Uganda Level 1

399226 Cyberworld SolutionsLimited Kenya Level 1

384058 Cycubix Limited Ireland Level 1

435684 CYGNATE CONSULT LIMITED Kenya Level 1

227838 Cygnus Telecom LLC United Arab Emirates Level 1

527812 CYNOS (U) LIMITED Uganda Level 1

255504 CYPRUS IMPORT CORPORATION LTD Cyprus Level 1

180462 CYPRUS TRADE & TOURS LTD (Cyprus) Cyprus Level 2

241297 CYTA Cyprus Level 1

162044 Czarnikow Group Limited United Kingdom Level 1

356200 CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING,s.r.o. Czech Republic Level 1

530500 D Arquitectónicos, Copropiedad Guatemala Level 1

397471 D.E.L.M.I.C. SRL UNIPERSONALE Italy Level 1

604291 D.F. ENTERPRISES COMPANY LIMITED Kenya Level 1

206444 D.K.Y. Developers, RLLP United States of America Level 1

142414 D.L. PATEL PRESS (KENYA) LIMITED Kenya Level 1

368752 D.M.S.P. CONSULTING ENGINEERS LIMITED Cyprus Level 1

361132 D.P.H. BUSHA-TIFFANY Kosovo Level 1

359672 D.P.H. Pizzeria Tiffany Kosovo Level 1

467198 D.PATELIS SM LTD Greece Level 1

213050 D.S. INDUSTRY CO., LTD. Korea, Republic of Level 1

260945 D.S.P.A. s.r.l. Italy Level 1

416388 D.W.S&T INC. Korea, Republic of Level 1

499520 D@ECH NIG LTD Nigeria Level 1

466024 D2D Ltd Cyprus Level 1

357772 D2IS Côte d’Ivoire Level 1

400695 D3 Telecom France Level 1

532116 DA TRACK LIMITED Uganda Level 1

242130 DAADAA GENERAL TRADING AND INDUSTRIAL COMPANY Lebanon Level 1

243137 DAAR Engineering, Inc. United States of America Level 1

394830 DAARET TRADING COMPANY (SOUTHERN SUDAN) LTD South Sudan Level 1

386622 DAARTT Afghanistan Level 2

459793 DABAKH DISTRIBUTION ET SERVICES. SARL Senegal Level 1

248995 DABBOUS MEGA SUPPLIES SARL Lebanon Level 1

222313 Dabbrook Services Ltd United Kingdom Level 1

246644 DABO ENTREPRISE SARL Mali Level 2

129651 DAC Aviation (EA) Limited Kenya Level 1

158705 DACC Associates LLC United States of America Level 1

172004 Dachser Far East Ltd Hong Kong, Special Administrative Region of China Level 2

390263 DACHSER SOUTH AFRICA (PTY) Ltd. South Africa Level 1

202505 Daden Limited United Kingdom Level 1

118222 DAE JIN KOSTAL CO.LTD Korea, Republic of Level 2

162462 DAE MYUNG BIO CO., LTD. Korea, Republic of Level 1

215480 Dae Yeong Ubitec Co., Ltd. Korea, Republic of Level 2

236565 Daeja Image Systems United Kingdom Level 1

122758 Dae-Sung Tech Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

472956 DAEWON LOGIPIA CO.,LTD. Korea, Republic of Level 1

419248 Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

161338 Daeyang Dentech co.,Ltd Korea, Republic of Level 1

191383 DAF Trucks NV Netherlands Level 2

198927 Dag and Bragan Limited Uganda Level 1

186677 DAGBS NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

147515 DAHAB Corporation Jordan Level 2

245634 DAHER FOR CONTRACTING COMPANY Lebanon Level 1

196019 DAHER KARBOX s.r.o. Czech Republic Level 1

184025 DAHER TECHNOLOGIES France Level 2

451158 DAHMANI TRANSIT INTERNATIONAL SARL Tunisia Level 1

103361 DAI Europe Ltd United Kingdom Level 2

226736 Daima Energy Solutions Limited United Kingdom Level 1

163107 Daimler AG Germany Level 2

189721 Daimler Trucks North America United States of America Level 2

170963 Daiwa Capital Markets America Inc. United States of America Level 1

470761 Daken Builders and Renovators Limited Kenya Level 1

371066 DALACH INVESTMENTS LIMITED Uganda Level 1

129440 DALAL STEEL INDUSTRIES SAL Lebanon Level 2

435317 DALANE INVESTMENT LIMITED Zambia Level 1

103242 Dalberg Consulting-U.S., LLC United States of America Level 1

237570 Dalbit International Limited South Sudan Level 1

132205 Dalbit Petroleum Limited Kenya Level 1

235789 DALMAR TRANSPORTERS LTD South Sudan Level 1

354822 DALO GROUP COMPANIES Iraq Level 1

231085 Dalsup B.V. Netherlands Level 1

206607 Dal-Tile Distribution, Inc. United States of America Level 1

456754 Damascus and Sons Nigeria Limited Nigeria Level 1

411546 Damco China Limited, Beijing Branch China Level 1

161910 Damco International A/S Denmark Level 2

362283 Damco Logistic Mali SA Mali Level 1

418641 Damco Logistics Kenya Limited Kenya Level 2

155848 DAMCO USA INC United States of America Level 1

459314 DAMEY TRADING AND COMPANY LIMITED Kenya Level 1

418454 Dammac Global Resources Limited Nigeria Level 1

533406 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Denmark Level 1

530532 Dan Dong Tong Da Science and Technology Co.,Ltd. China Level 1

210638 Danam Fiji Ltd Fiji Level 1

174190 Dancker Sellew & Douglas, Inc. United States of America Level 2

531751 DANCOCRUSH GLOBAL NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

136384 DanContainer A/S Denmark Level 1

261570 Danfo AB Sweden Level 1

392127 DANGEROUS GOODS MANAGEMENT LIMITED. Kenya Level 1

358323 Danhan Enterprises Limited Kenya Level 1

397041 Daniche Solutions Company Limited Kenya Level 1

376452 DANIEL & JAMES CONTRACTORS LIMITED Kenya Level 1

416022 Daniel J Edelman Ltd United Kingdom Level 1

401262 Daniel Technologies Ltd Ireland Level 1

505733 DANIEL-CALEB PROJECTS LIMITED Nigeria Level 1

113990 Danimex Communication A/S Denmark Level 2

180278 Danir Systems Ltd. Israel Level 1

129307 Danish Management A/S Denmark Level 2

102918 DanOffice Aps (Denmark) Denmark Level 2

357873 Danoffice IT SA Switzerland Level 1

198448 Danske Markets Inc. United States of America Level 1

249719 Dantez Systems and Technologies Kenya Level 1

102444 Dantherm A/S Denmark Level 1

245637 DANTZIGUIAN HRAYR AUTOMATIONSYSTEMS SARL Lebanon Level 1

469817 Danya-Cebus Ltd. Israel Level 2

354612 DAOUFYS TRANSIT Morocco Level 1

519107 DAP LOGISTICS LIMITED. Kenya Level 1

138839 DAP UK LIMITED United Kingdom Level 1

496083 DAPAN TRADING COMPANY LIMITED Kenya Level 1

558057 Daproim Africa Limited Kenya Level 1

497166 DAR TECHNOLOGIES (NIGERIA) LIMITED Nigeria Level 1

105903 DAREST INFORMATIC SA (Switzerland) Switzerland Level 1

229082 DARINTLE ENTERPRISES LIMITED Uganda Level 1

412621 Darka for trading & services company limited South Sudan Level 1

191377 Darka For Trading &ServicesCo.ltd. United Arab Emirates Level 1

373074 DARLBROS UGANDA LTD Uganda Level 1

146146 DAROS IMP. EXP. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. Brazil Level 1

368118 Dart Systems Ltd United Kingdom Level 1

226949 Das Handling Limited Uganda Level 1

380111 DAS INVESTMENTS AND SERVICES LIMITED South Sudan Level 1

259148 DAS TRADING CO.LTD South Sudan Level 1

171920 Dascom Solutions Group, Inc. United States of America Level 1

214385 Dash-sTechnologiesIncorporationLtd Rwanda Level 1

452545 Dasung Tech Co., Ltd Korea, Republic of Level 1

239275 DATA CARE (U) LIMITED Uganda Level 1

119688 DATA CONVERSION SERVICE SA Switzerland Level 2

412877 Data Direct (Thames Valley) Ltd United Kingdom Level 1

158326 Data Industries, Ltd United States of America Level 1

477316 DATA LINE GRAPHICS LIMITED Uganda Level 1

362700 Data Media Ltd Rwanda Level 1

248919 DATA NET.COM LLC Uganda Level 1

598367 DATA TECH CENTRE LIMITED Uganda Level 1

119407 Database Publishing Consultants, Inc. United States of America Level 1

125614 Data-Loop Ltd. United Kingdom Level 1

101649 Datamatics Global Services Ltd India Level 2

379708 Dataprise Inc. United States of America Level 2

378320 Dataways Solutions Africa Limited Kenya Level 1

517455 DATI s.r.l. Italy Level 1

127247 Datron World Communications, Inc. United States of America Level 2

177078 DAUPHIN SCANDINAVIA A/S Denmark Level 1

248109 davakam collections limited Uganda Level 1

532118 DAVELCO, SA Spain Level 1

188506 Davena Services Inc United States of America Level 1

401459 David Reardon Associates Limited United Kingdom Level 1

455429 David Shuldiner, Inc. United States of America Level 1

420527 DAVIDSON CONSULTING SWITZERLAND sarl Switzerland Level 1

432050 Davis & Shirtliff International Limited Uganda Level 1

229724 DAVIS AND SHIRTLIFF LIMITED Kenya Level 1

122496 DAVIS BRODY BOND, LLP United States of America Level 1

367103 DAWIT INSURANCE AGENCY LTD Kenya Level 1

511291 Dawson Group PLC United Kingdom Level 1

450398 DAY Engineering, Sh. P. K. Kosovo Level 1

564329 DBMATSIKO GROUP LIMITED Uganda Level 1

575188 DBR B.V. Netherlands Level 1

193532 DBS Vickers Securities (USA) Inc. United States of America Level 1

371316 dbV SCOP France Level 1

229314 Dc auto whole sale corp. United States of America Level 1

180571 DC Safety Sales Co., Inc. United States of America Level 1

360538 DC SECURITY UGANDA LIMITED Uganda Level 1

193500 DCD Protected Mobility South Africa Level 2

598003 DDAMBA WADDANGA ESTABLISHMENTS LIMITED Uganda Level 1

381998 DDM Deillon SA Switzerland Level 1

230990 De Clercq Office Group, Ltd. United States of America Level 1

526582 DE GRILLS INTEGRATED SERVICES LIMITED Nigeria Level 1

548114 De La Rue Currency & Security Print Limited Kenya Level 1

148754 De La Rue International Limited United Kingdom Level 2

188378 DE NORA INDIA LIMITED India Level 1

359334 de Planta et Portier Architectes SA Switzerland Level 1

209300 De waste (U) Ltd Uganda Level 1

244173 Dea Shepherds InternationalLimited Uganda Level 1

145367 Deal Development Company limited Sudan Level 2

254755 DEAL SRL Italy Level 1

358366 Dealer Tecno Srl Italy Level 1

408064 Deanco Digital Printing LLC United States of America Level 1

171468 Deben Diagnostics Limited United Kingdom Level 1

240862 Debra Limited Kenya Level 1

366236 Debrunner Acifer SA Romandie Switzerland Level 1

406146 DEC-AfRICA LIMITED South Sudan Level 1

478146 DeCare Systems Ireland Ltd Ireland Level 1

418631 DECATUR EUROPE LTD United Kingdom Level 1

542814 Decisia sprl Belgium Level 1

146522 Decision Analysis Services Ltd United Kingdom Level 1

133124 decision/analysis partners, LLC United States of America Level 1

120883 DECO, Inc. United States of America Level 2

245642 DECOROSE Lebanon Level 1

400988 DECREE COMPANY LIMITED Kenya Level 1

419218 Dedicated Hosting Services, Inc. United States of America Level 1

131982 Deenside ltd United Kingdom Level 1

122605 Deepak Enterprises India Level 1

158725 Deeqa Construction & Water Well Drilling Company Limited Somalia Level 1

420134 DEERS MART LIMITED Uganda Level 1

361715 Défense Conseil International France Level 1

478850 DEFKON SA Greece Level 1

415203 DEGAN CONSTRUCTION LIMITED Nigeria Level 1

369073 DEGCENL GLOBAL SERVICES Nigeria Level 1

234872 DEIMOS IMAGING S.L.U. Spain Level 1

528342 DEJERRY FOR TRADE & LOGISTICS CO. LTD South Sudan Level 1

462313 DEKINGS TRADERS LIMITED Kenya Level 1

168019 DEKO LOFT + VÆG P/S Denmark Level 2

105016 DEKONTA, a.s. Czech Republic Level 2

187913 DEL MORINO SRL Italy Level 1

142437 DelAgua Water Testing Limited United Kingdom Level 1

409806 Delair-tech France Level 1

230442 Delcoline, Inc. United States of America Level 1

251553 DELEK -ISRAEL FUEL CORPORATION LTD. Israel Level 2

404040 DELETEC SARL France Level 1

105530 Delex Air Cargo LLC United States of America Level 1

164911 DELEXPORT ITALIA SRL Italy Level 1

488272 Delibanquetes S.A. de C.V. El Salvador Level 1

467671 Dell Financial Services L.L.C. United States of America Level 1

134153 Dell Marketing L.P. United States of America Level 1

249276 Dell SA Switzerland Level 1

472181 Dell Technologies Inc. United States of America Level 1

414308 Dell World Trade Lp. United States of America Level 1

214940 Delmar Enterprises, Inc. United States of America Level 1

102215 Deloitte (SA) Switzerland Level 1

432860 Deloitte (Uganda) Limited Uganda Level 1

257272 Deloitte Consulting Limited Kenya Level 2

122720 Deloitte Consulting LLP United States of America Level 1

500418 Deloitte Inc. Canada Level 1

481811 Deloitte LLP (Deloitte Canada) Canada Level 1

129369 DeloitteFinancialAdvisoryServivesLLP United States of America Level 1

483489 DELONIX CONSULTING COMPANY LIMITED Kenya Level 1

542718 Delrus Europe Kft. Hungary Level 1

356889 Delt Cleaning Services Sudan Level 1

365927 DELTA BUILT ENVIRONMENT CONSULTANTS (PTY) LTD South Africa Level 1

357359 Delta Cash SA Switzerland Level 1

416383 DELTA CONSULTING, DESIGN AND MANAGEMENT LIMITED Kenya Level 1

358636 Delta Electric and Communications Services Limited Kenya Level 1

239138 Delta Electricals Limited Uganda Level 1

389657 DELTA EQUIPMENTS LIMITED Kenya Level 1

396415 DELTA GENERAL SERVICES LIMITED Kenya Level 1

420796 DELTA GENERAL TRADING LTD South Sudan Level 1

408788 DELTA INDUSTRIAL EQUIPMENT LIMITED Uganda Level 1

176805 DELTA International CITS GmbH Germany Level 1

465698 Delta Marine Services SARL Benin Level 1

465705 DELTA MOTORS SARL Benin Level 1

378102 DELTA NORTH COMPANY LIMITED Kenya Level 1

251919 DELTA PROTECTION SPRL Congo, The Democratic Republic of the Level 2

179807 Delta Scientific Corporation United States of America Level 1

377055 Delta Systematics Limited Nigeria Level 1

445759 DELTA TRADING EQUIPMENTS COMPANY LIMITED Kenya Level 1

503332 Delta World Charter DWC-LLC United Arab Emirates Level 1

374411 delta-ti impianti spa Italy Level 1

231469 DELTAX LIMITED United Kingdom Level 1

390417 DELUXE FRUITS LIMITED Kenya Level 1

405571 Delzongle Midi-Pyrénées SA France Level 1

380156 DEMBE TRADING ENTERPRISES LIMITED Uganda Level 1

168418 DEMCO (Daehung Electric Machinery Co., Ltd) Korea, Republic of Level 2

412143 DEMEPOOL DISTRIBUTION SA France Level 1

261218 DEMETER DEMINAGE France Level 1

411568 DEMICIDE LTD South Sudan Level 1

457355 Demiguard (PTY) LTD South Africa Level 1

237740 Demineco Human Services Ltd. Cyprus Level 1

364309 DEMKA DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Turkey Level 1

475488 Demo TV Limited United Kingdom Level 1

133310 Demos GmbH France Level 2

236848 Denel SOC Ltd South Africa Level 2

242186 Denel Vehicle Systems (Pty) Ltd South Africa Level 2

440591 DENGE BAGIMSIZ DENETIM SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. Turkey Level 1

223319 DENGE LIMITED Cyprus Level 1

542101 Dental Polyclinic Yiannikou LTD Cyprus Level 1

531382 Dentalcon Ltd Cyprus Level 1

390951 Denton Supplies Limited Kenya Level 1

535132 Denz Company Limited Uganda Level 1

185460 DePaul and Company United States of America Level 1

195527 Depth Security LLC United States of America Level 1

357787 DERATISA SERVICES SA Switzerland Level 1

470990 DERE KONSTRÜKSİYON DEMİR ÇELİK İNŞAAT TAAHHÜT MÜŞAVİRLİK SAN.VE TİC. A.Ş. Turkey Level 2

390879 DERIVE COMMUNICATIONS SYSTEMS & ENGINEERING LTD Nigeria Level 1

262623 Derjani Group s.a.r.l Lebanon Level 1

631637 DERM ELECTRICS (T) LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

389674 DESA INVESTMENTS (U) LIMITED Uganda Level 1

150488 Deschamps Mat Systems Inc United States of America Level 1

182053 DESCHAMPS SAS France Level 1

383251 Desert Wolf Consulting (PTY) LTD South Africa Level 1

151880 Design & Data GmbH Germany Level 1

358692 Design Corporate Limited Kenya Level 1

380047 Design Monkey Media Ltd United Kingdom Level 1

229858 DESIGN SOURCE LIMITED Kenya Level 1

406918 DESIGNATBAY. South Africa Level 1

570322 Designergy Company Limited Kenya Level 1

574331 DE-SIGNTECH ENTERPRISES LIMITED Kenya Level 1

222028 DESIGNWEAR LIMITED Kenya Level 1

530105 DeskTop Productions Limited Tanzania, United Republic of Level 1

222992 DESMI Pumping Technology A/S Denmark Level 2

223966 DESMON SPA Italy Level 1

161172 Desmond Tutu Education Center, Inc. United States of America Level 1

475228 Despraz SA Switzerland Level 1

193898 Desso BV (Netherlands) Netherlands Level 1

407311 destiny investment and supplies LTD South Sudan Level 1

427440 Detail cleaning company limited Uganda Level 1

376255 DETAIL EYE DESIGNS LIMITED Kenya Level 1

456632 Detecon International GmbH Germany Level 1

196447 DE-TECT UNIT INSPECTION PTY LTD South Africa Level 1

467293 Detimil Enterprises Ltd Kenya Level 1

509010 deugro (Deutschland) Projekt GmbH Germany Level 1

358964 Deutsche Post Global Mail Switzerland AG Switzerland Level 1

157597 DeutscheGesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit(GIZ) GmbH Germany Level 1

409676 Dev iQ OU Estonia Level 1

243123 Develey Senf & Feinkost GmbH Germany Level 1

399919 Development Links Consult Limited Uganda Level 1

482392 DEVELOPMENT IMPACT CONSULTING LIMITED Kenya Level 1

422234 DEVELOPMENT RURAL, AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION Burundi Level 1

378071 DEVI STATIONERS & COMPUTERS LIMITED Kenya Level 1

373760 DEVIC LOGISTICS & PROJECTS LTD Nigeria Level 1

449811 Deville-mazout Sàrl Switzerland Level 1

100853 Devotra B.V. Netherlands Level 2

167023 Devotra Projects BV Netherlands Level 1

394151 Devpart Consult Mauritius Level 1

497804 DEVSHIBHAI AND SONS LIMITED Kenya Level 1

362511 Devsons Industries Limited. Kenya Level 1

379488 DEVSTAT SERVICIOS DE CONSULTORIA ESTADISTICAS S.L. Spain Level 1

213058 Dexcowin Co.,Ltd. Korea, Republic of Level 1

393469 DEXIGNER MEDIA GROUP LIMITED Kenya Level 1

422917 Dezines Internet Solutions Limited United Kingdom Level 1

518891 DE-ZYN FORUM LIMITED Uganda Level 1

456919 D-facto lab sàrl Switzerland Level 1

368908 DGDA Switzerland SARL Switzerland Level 2

366542 DGM Veron Grauer S.A. Switzerland Level 1

496686 DHANUSH INFOTECH PRIVATE LIMITED India Level 1

443776 DHEERAAD Enterprise Ltd Somalia Level 1

456172 Dhiob Trading and Investment Co. Ltd South Sudan Level 1

190528 DHIRAJ GENERAL TRADING (LLC) United Arab Emirates Level 1

135057 DHL Express (Denmark) A/S Denmark Level 1

198784 DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. Italy Level 1

111867 DHL Express (USA), Inc. United States of America Level 2

375157 DHL Express Austria GmbH Austria Level 2

393150 DHL Express International (Thailand) ltd. Thailand Level 1

358861 DHL EXPRESS SCHWEIZ AG Switzerland Level 2

393981 DHL Global Forwarding (Uganda) Limited Uganda Level 1

133349 DHL Global Forwarding (UK) Limited United Kingdom Level 2

358338 DHL Global Forwarding Senegal Senegal Level 1

178027 DHL GlobalForwarding(Kenya)Limited Kenya Level 1

239743 DHL WORLDWIDE EXPRESS KENYALIMITED Kenya Level 2

535851 DHYBRID Power Systems GmbH Germany Level 1

166612 di Domenico + Partners, LLP United States of America Level 2

392834 Di Monaco Serramenti Srl Italy Level 1

579916 DIADEM LIMITED Kenya Level 1

412875 DIADEMA SAS DI DI BERARDINO F. & C. Italy Level 1

488989 DIAMATRIX LIMITED Nigeria Level 1

593322 Diamcoupe SA Switzerland Level 1

221295 Diamond Crown Logistic Solution Co Afghanistan Level 1

219304 DIANI FLOWERS AND LANDSCAPING LIMITED Kenya Level 1

239144 Diar Al Bahr Tourism Investment Libyan Arab Jamahiriya Level 2

235480 Diaspora Design Build Limited Kenya Level 2

480167 DIAWARA CONSTRUCTION S.A.R.L Mali Level 1

578615 DIBA SERVICES SARL Mali Level 1

420616 Dibrax Company Limited Tanzania, United Republic of Level 1

403577 DICFAR ENTERPRISES (PROPRIETARY) LIMITED Botswana Level 1

251845 DICKRAN OUZOUNIAN & CO. LTD Cyprus Level 2

110671 DieboldEnterpriseSecuritySystems,Inc. United States of America Level 2

230290 Diesel & Motor Engineering PLC Sri Lanka Level 1

164237 DIESEL FOR HEAVY MACHINES EQUIPMENT CO. LTD Sudan Level 1

358833 Diesel Garage Tiberias LTD Israel Level 1

185094 Diffinco SA Switzerland Level 1

183973 DigiCert, Inc. United States of America Level 1

606248 DIGI-REALM CITY SOLUTIONS LTD. Nigeria Level 1

438516 Digital Creations Ltd Rwanda Level 1

474890 Digital ID Technologies (Pty) Ltd South Africa Level 1

182514 Digital IntelligenceSystemsCorporation (DISYS) United States of America Level 1

358436 Digital Media Technologies limite Uganda Level 1

180136 digital publishing AG (Germany) Germany Level 1

582656 Digital Radio Limited Kenya Level 1

501938 Digital Reality Print Limited Nigeria Level 1

400431 DIGITAL TECHNOLOGIE COTE D’IVOIRE Côte d’Ivoire Level 1

188312 Digital Voice Processing (Proprietary) Limited South Africa Level 1

535269 Digital World Pakistan Pvt Ltd Pakistan Level 1

105524 Digitronix Technology SRL Romania Level 1

230106 DIIO, LLC United States of America Level 1

151756 DiJiFi LLC United States of America Level 1

445851 DILI METAL Mali Level 1

479883 Diligent Consulting Limited Tanzania, United Republic of Level 1

185451 Dilworth Paxson LLP United States of America Level 1

356514 Dimacofi SA. Chile Level 2

214187 DIMENSION DATA (UGANDA) LIMITED. Uganda Level 2

359096 Dimension Data Solutions Limited. Kenya Level 1

201782 Dimensione S.p.a. Italy Level 2

211395 dimensiongroupforengineering&services. Sudan Level 1

405307 Dimensions Edge Global Limited Kenya Level 1

462030 DIMERC INVESTMNETS LIMITED Uganda Level 1

414889 DINA TOURS & TRAVEL COMPANY LIMITED Uganda Level 1

206493 DiNi Communications Inc. United States of America Level 1

463352 Dinlanka Logistics (Pvt) Ltd Sri Lanka Level 1

155494 Diontech Consulting Inc United States of America Level 1

385286 DIP SYSTEMES AFRIQUE Côte d’Ivoire Level 1

357413 Diplomat Freight Services Inc. United States of America Level 2

230901 Dipty Lal Judge Mal Pvt Ltd India Level 1

514967 Dire Group Investment LTD South Sudan Level 1

158132 Direct Logistics India Pvt Ltd India Level 1

486741 Direct suppliers East Africa Limited Kenya Level 1

514182 DIRECT TO RETAIL NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

168335 Direct Wheelers Express Limited Kenya Level 2

165429 DIRECTORY PUBLISHERS (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

179376 DirtGlue Enterprises United States of America Level 1

246560 DISC ENTERPRISES LIMITED Uganda Level 1

515483 DISEÑO INTERIOR SAS Colombia Level 1

373775 DishNet Africa Limited South Sudan Level 1

179378 Disop SA Spain Level 1

409087 DISPOSAFE HEALTH AND LIFE CARE LTD India Level 1

215516 DISTECABLE S.L. Spain Level 2

580209 DISTINCTION LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

217823 Distinguished Products, Inc. United States of America Level 1

373307 Distrelec B.V. Netherlands Level 1

480627 DISTRIBUIDORA REMEN CMT SAS Colombia Level 1

366388 DISTRICLUB MEDICAL 74 MEDICAL SANTE BOCCARD France Level 1

366305 DITECH ENGINEERING SERVICES Kenya Level 1

450258 DIUCHANY COMPANY LIMITED South Sudan Level 1

396583 DIUK ARCHES LTD Israel Level 1

415653 Divalon Enterprises Limited Uganda Level 1

375722 DIVERSE COMPANY LIMITED Kenya Level 1

204254 Diversity Employment & Education Network, LLC United States of America Level 1

262352 Diversity Travel United Kingdom Level 1

369604 Diverto d.o.o. Croatia Level 1

157407 Divine Visual & System Corp. United States of America Level 1

215977 DIVISAINFORMATICAYTELECOMUNICACIONES,SOCIEDADANONIMA Spain Level 1

492506 DIWA INTERNATIONAL SAU Togo Level 1

398236 DJIOLIBA SENEGAL A.O. SARL Senegal Level 1

521565 DJPA Partnership (Africa) Limited Tanzania, United Republic of Level 1

177878 dkd Internet Service GmbH Germany Level 1

497135 DKonsult Limited United Kingdom Level 1

187946 DKPM Ltd United Kingdom Level 1

503105 DKSH (Cambodia) Ltd. Cambodia Level 1

239273 DLA SCIENTIFIC LTD Kenya Level 1

217447 DLogixs. Co., Ltd Korea, Republic of Level 2

194610 DLT Solutions, LLC United States of America Level 1

449128 DLTC S.L. Spain Level 1

415085 DLV ENGINEERS (PROPRIETARY) LIMITED South Africa Level 1

485124 DM LOGISTICS LIMITED United Kingdom Level 1

409016 DMA GENERAL CONSTRUCTION & TRADING CO. LTD South Sudan Level 1

246322 DMC International Imaging Ltd United Kingdom Level 1

394392 DMESH ELECTRICALS LIMITED Kenya Level 1

360943 DMS Africa Aps Denmark Level 1

224455 DNB Markets Inc United States of America Level 2

249213 DND FOR TRADING & CONTRACTING CO.LTD Sudan Level 1

536424 DNT CONSULTS LTD Uganda Level 1

496191 DO FOR INTEGRATED SOLUTIONS CO. LTD Sudan Level 1

234207 DO Systems Limited United Kingdom Level 1

373873 Dobeles Dzirnavnieks Joint Stock Company Latvia Level 1

376543 Docol Construction Rehabilitation and Trading company Somalia Level 2

386281 DocuLAND S.A.R.L Lebanon Level 1

224969 Document Security Systems, Inc. United States of America Level 1

134487 DocuSafe LLC United States of America Level 1

249248 Dog Detectives Ltd United Kingdom Level 1

215344 DOHWA Engineering Co. Ltd. Korea, Republic of Level 2

112209 DOK-ING d.o.o. Croatia Level 1

235019 DOK-ING RAZMINIRANJE d.o.o. Croatia Level 1

128079 Dolce Int/Palisades Inc United States of America Level 1

483667 DOLPHIN COAST LANDFILL MANAGEMENT (PTY) LTD South Africa Level 1

148360 Dolphin Blue Inc. United States of America Level 1

244669 DOLPHIN STATIONERS LIMITED Kenya Level 1

169299 DomaniTech, Inc. United States of America Level 1

414221 Dom-Daniel LLC Armenia Level 1

182162 Dome Chartering & Trading Corp. United States of America Level 1

191789 Domez Nigeria Ltd Nigeria Level 2

181350 Dominican International Fowarding, S.A. Dominican Republic Level 1

586276 DOMINION HOUSE LIMITED Uganda Level 1

358440 Dominique Perrault Architecte France Level 1

474854 DOMSHON TANZANIA LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

433121 DON DE L’ETERNEL (DONEL SARL) Congo, The Democratic Republic of the Level 1

155741 Don Hulye Intertrade Philippines Level 1

514669 DONG IN ENTECH CO.,LTD Korea, Republic of Level 1

362110 Dong In Optical, Co.Ltd. Korea, Republic of Level 1

214779 Dong Won Systems COR. Korea, Republic of Level 2

215400 DONGAH Geological Engineering CO., LTD Korea, Republic of Level 2

231252 DONGILEngineeringConsultantsCo.,Ltd. Korea, Republic of Level 1

169470 Dongmyung Lighting Co. LTD Korea, Republic of Level 2

516061 DongSung Enterprise, Inc. Korea, Republic of Level 1

533870 Dongwon Plastics Inc. Korea, Republic of Level 1

425403 Donvidex Support Services SARL Cameroon Level 1

595118 DONWONDA GLOBAL LIMITED Nigeria Level 1

224935 DOOR International B.V. Netherlands Level 1

209075 Doosan Industrial Vehicle AmericaCorporation United States of America Level 2

394626 Doppio Company Limited Thailand Level 1

103524 DORÇE PREFABRİK YAPI VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Turkey Level 2

363667 Dorier SA Switzerland Level 1

367685 dormakaba Suisse SA Switzerland Level 1

482215 Dos G Arquitectura Ltda Chile Level 1

362416 DOSAT FORWARDERS LIMITED Kenya Level 1

543917 DOSATRON INTERNATIONAL SAS France Level 1

378992 DOSHI & COMPANY (HARDWARE) LIMITED Kenya Level 1

358937 DOSHI HARDWARE (UGANDA) LIMITED Uganda Level 1

506230 Dot and Pixel Corporation Philippines Level 1

434212 Dot Office Supplies(Pty)Ltd South Africa Level 1

498888 DOT SARL Lebanon Level 1

119586 dotBase solutions informatiques SA Switzerland Level 1

371299 Dotmac Technologies Limited Nigeria Level 1

444045 DOTSOFT S.A Greece Level 1

366772 DOUBLE BAY SERVICES LIMITED Kenya Level 1

377241 Double Dream Holdings Limited Kenya Level 1

176199 DOUBLE INDUSTRIAL CO., LTD. Korea, Republic of Level 2

407334 Double07 Incorporation United States of America Level 1

232196 doubleclick first, llc United States of America Level 1

432834 DOUMMAR MEP CONTRACTING SAL Lebanon Level 1

391326 Dow Jones & Company, Inc. United States of America Level 2

416228 Dow Limited Uganda Level 1

362222 Down To Earth Technologies Limited Kenya Level 1

367398 Downrange Services LLC United States of America Level 1

500335 DOXA DIGITAL NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

369864 DOYEN VENTURE GROUP LIMITED Kenya Level 1

454890 DPL Danphil General Contractors Limited South Sudan Level 1

403356 Dr. Philip’s Pharmaceutical Co. Ltd South Sudan Level 1

157765 Dr.Jahangir Pharmaceutical & Hygienic Co. Iran, Islamic Republic of Level 1

247192 DRACO (U) LIMITED Uganda Level 2

194751 DRAGADOS S.A. Spain Level 2

166186 Dräger Austria GmbH Austria Level 1

500358 Dragnet Solutions Limited Nigeria Level 1

397718 Dragon Fortune (Hongkong) International Trading Co., Limited Hong Kong, Special Administrative Region of China Level 1

485416 DRAXIS ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES SOCIETE ANONYME Greece Level 1

178508 DRC Emergency Services, LLC United States of America Level 2

168928 Dream Air Co.,Ltd Korea, Republic of Level 2

208744 Dream Clean Limited Uganda Level 1

187159 Dreamcatcher Productions Limited Kenya Level 1

520145 DreamStrings Business Synergy Ltd. Nigeria Level 1

247522 DreamTeamTechnologiesLimited(DTTAFRICA) Kenya Level 1

357051 DREEL SYSTEMS LIMITED Uganda Level 1

365864 DRESCOT (U) LIMITED Uganda Level 1

454441 Dress Your Events Limited Kenya Level 1

487785 DRICTER ENGINEERING COMPANY LIMITED Uganda Level 1

608904 Drilling Spares and Services Limited Kenya Level 1

232634 DRIVANIA INTERNATIONAL, S.L. Spain Level 1

229391 Droga 5 LLC United States of America Level 2

532005 DRONE VOLT S.A. France Level 1

470436 Dropstone Sàrl Switzerland Level 1

150427 Druckerei Piacek GmbH Austria Level 1

162237 Drukkerij Artoos nv Belgium Level 1

374983 Dryden Aqua Ltd United Kingdom Level 1

243531 DS Medical United Kingdom Level 1

256219 D-SIDE Belgium Level 1

494421 DSM Nutritional Products Europe Ltd Switzerland Level 1

610864 DSPX Deutscher Service PX Mali Level 1

164737 DSV AIR & SEA A/S Denmark Level 2

205337 DSV AIR & SEA, S.A.U. Spain Level 1

572634 DTCC ITP LLC United States of America Level 1

106681 DTI of Washington, LLC United States of America Level 1

193814 DTZ AMERICAS INC. United States of America Level 1

460787 Dualpix Communications Limited Kenya Level 1

160691 Duane Morris LLP United States of America Level 2

225517 Dubai Express LLC United Arab Emirates Level 1

228737 DUBOUCHET ARNAUD, SERVICES CONCEPT Switzerland Level 1

223154 Duct & Vent Cleaning of America, Inc. United States of America Level 1

370406 Dudusquad Limited Kenya Level 1

378696 DUET SUPPLIES UGANDA LIMITED Uganda Level 1

447677 Duguf Enterprise Security Services Provider Somalia Level 1

534291 DUKE EXPRESS (E.A) LIMITED Kenya Level 1

106033 Dulas Limited United Kingdom Level 2

247147 Dun & Bradstreet, Inc. United States of America Level 1

249149 DUNDEX Canada Level 1

412577 Dunia Media Productions Sàrl Switzerland Level 1

134326 Dunlop GRG Holdings Ltd United Kingdom Level 1

380202 DUNN EDWARDS NIGERIA LTD Nigeria Level 1

356868 DuPont de Nemours International Sàrl Switzerland Level 2

113524 Durbin PLC United Kingdom Level 1

376618 Dure Technologies Pvt SA Switzerland Level 1

200936 Dutch Health B.V. Netherlands Level 1

164437 DUTCH PICTURE INDUSTRY B.V. Netherlands Level 1

151629 Dutch World Ventures LLC United States of America Level 1

405315 DUTUM COMPANY LIMITED Nigeria Level 1

424100 Duty Free Punta Cana Inc. Panama Level 2

374564 DV8 CONSULTING South Africa Level 1

369948 D’Venia Solutions Limited Nigeria Level 1

512015 DYMIC HOLDINGS LIMITED Kenya Level 1

468764 Dynaco Limited Uganda Level 1

159329 Dynami Aviation SAS France Level 1

106273 Dynamic Aviation Group, Inc. United States of America Level 1

355581 DYNAMIC CONSTRUCTION (S.S) COMPANY LIMITED South Sudan Level 1

361896 DYNAMIC CONSULT LIMITED South Sudan Level 1

376456 Dynamic Scientific Co., Ltd Cambodia Level 1

377245 Dynamic Solutions (k) Limited Kenya Level 1

202719 Dynamic Systems Inc United States of America Level 2

199022 Dynamic World Technology Ltd Kenya Level 1

187413 Dynamis, Inc. United States of America Level 1

370582 Dynamo Motor Repairs Limited Cyprus Level 1

104155 Dynapac Compaction Equipment AB Sweden Level 1

366398 DYNAPRESSE MARKETING SA Switzerland Level 1

194786 Dyno Global Projects LLC United States of America Level 1

152022 Dyntek Services, INc United States of America Level 1

366090 Dyson SA Switzerland Level 1

241498 DZone, Inc. United States of America Level 1

479333 E Co. Ltd United Kingdom Level 1

171786 E Geller Consulting Israel Level 1

243212 E P DIS KENYA LIMITED Kenya Level 1

155973 E TECH CO., LTD. Korea, Republic of Level 1

366838 E U Fire & Security Ltd United Kingdom Level 1

145475 E&E Enterprises Global Inc United States of America Level 1

262737 E&S Enterprises Ltd Uganda Level 1

457947 E. D. & F. MAN (SUGAR) LIMITED United Kingdom Level 1

139883 E.D.T. E-Drive Technology Ltd Israel Level 2

455871 E.F.R. TRAVEL LIMITED United Kingdom Level 1

258776 E.M. APOSTOLOU FORMULA LTD Cyprus Level 1

366610 E.O. GUIDAGE France Level 1

206100 E.O.D. TECHNOLOGY INC. United States of America Level 2

373804 E.O.W. ASSOCIATES LIMITED Kenya Level 1

500399 E.On Off Grid Solutions GmbH Germany Level 1

101166 E.S. TUNIS AND ASSOCIATES INC. Canada Level 1

240986 E.S.TECNICOSCONSULTORESDEINGENIERIA,S.L. Spain Level 1

134582 E.T. s.r.l. Italy Level 1

118207 E.W. Howell Co., LLC. United States of America Level 2

439091 E12 Capital Oy Ltd Finland Level 1

173783 e2 group umweltengineering GmbH Austria Level 1

566688 E2business Consulting SARL Tunisia Level 1

199391 E2SOL LLC United States of America Level 1

229112 E4tech (UK) Ltd United Kingdom Level 1

248809 EA MIMARLIK INSAATT EKNOLOJILERISANAYI VE TICARETLIMITED SIRKETI Turkey Level 1

606339 EA-ELECTRICAL POWER SOLUTIONS LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

180170 EAGLE AIR LTD Uganda Level 1

163647 Eagle Asset Management, Inc. United States of America Level 2

193610 Eagle Auto Mall Sales, Inc. United States of America Level 1

625195 EAGLE ENGINEERING CONSULT SERVICES LTD Nigeria Level 1

110136 Eagle General Services Inc. United States of America Level 1

355817 Eagle Hill Consulting, LLC United States of America Level 1

139122 Eagle Language Service, S.L. Spain Level 1

403103 Eagle Power Services Limited Kenya Level 1

105489 EAGLE SCIENTIFIC LTD United Kingdom Level 2

367513 Eagle Services International Ltd. Kenya Level 1

531294 Eagle Steel Solutions (E.S.S.) s.a.r.l. Lebanon Level 1

143170 Eagle Transfer Corporation United States of America Level 1

576818 Eagle Wholesalers Limited Kenya Level 1

219403 Eaglevet Kenya Limited Kenya Level 1

211081 Earnwise Development Company Limited Nigeria Level 1

237665 Earth Water Limited Kenya Level 1

424665 EARTH CONSTRUCTION LIMITED Kenya Level 1

245650 Earth Link and Advanced Resources Development (ELARD) S.A.L. Lebanon Level 1

250950 EARTH SUMMIT LTD Nigeria Level 1

202891 Earth Technologies Lebanon Level 1

416386 EARTHLINK ELECTRICAL SOLUTIONS LTD Kenya Level 1

248387 Earthprint Limited United Kingdom Level 2

624679 Easbis Limited Kenya Level 1

163832 EASI LOGISTIC SRL Romania Level 1

159009 Easigrip Ltd United Kingdom Level 1

262590 EAST AFRICA GLASSWARE MART(U)Limited Uganda Level 1

370674 East Africa Radio Networks Limited Uganda Level 1

257291 EAST AFRICA TECHNICAL TEAMSLIMITED Uganda Level 1

183226 East African Cables Limited Kenya Level 2

425755 EAST AFRICAN DATA HANDLERS LIMITED Kenya Level 1

497207 EAST AFRICAN FOUNDRY WORKS (KENYA) LIMITED Kenya Level 1

121117 EAST AFRICAN SUPPLIES &LOGISTICSLIMITED Kenya Level 1

370576 EAST AFRO CONSTRUCTION, ENGINEERING & TRADING Ltd South Sudan Level 1

401927 East Coast Power and Gas LLC United States of America Level 2

225112 East West Systems Inc. United States of America Level 1

393108 Eastern Construction & Service company Somalia Level 1

172633 Eastern Horizon Corp. United States of America Level 1

130114 Eastern SkyJets FZCO United Arab Emirates Level 2

100921 Eastern Surgical Company India Level 2

426575 Eastern T.A.C.T sal Lebanon Level 1

247954 EASTERN WORLD SYSTEMS LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

183983 Easternrice Company Limited Thailand Level 1

185956 EastNets Americas Corp. United States of America Level 1

172980 EASTPOWER Korea, Republic of Level 2

240848 Eastra Solutions Limited Kenya Level 1

511813 EASY & EASY SA Switzerland Level 1

252418 EASY COACH LTD Kenya Level 2

358517 EASY LINE LTD Israel Level 1

162672 Easy Logix Co., Ltd Korea, Republic of Level 1

368362 EasyLAN LIMITED Kenya Level 1

414133 Eat Right International, Inc. United States of America Level 1

465723 EAU TECHNOLOGIE ENVIRONNEMENT (ETE) SA Benin Level 1

231644 EBASCO Trading United Arab Emirates Level 1

354145 EBCONT group GmbH Austria Level 1

558025 EBD INTEGRATED SERVICES LTD Nigeria Level 1

388540 Ebénisterie Denis Schneeberger SA Switzerland Level 2

201731 Ebix, Inc. United States of America Level 1

187374 Ebooks Corporation Limited Australia Level 1

356827 eb-qual SA Switzerland Level 1

468218 E-BRAHIM SOLAR, POWER SALES AND SERVICES LIMITED Uganda Level 1

214008 EBSCO GmbH Austria Level 1

216019 EBSCO Industries Inc. United States of America Level 2

356956 EBSCO INFORMATION SERVICES France Level 1

425093 ebyan general trading company limited South Sudan Level 2

395730 ECART SERVICES KENYA LIMITED Kenya Level 1

552894 Ecco-Hub Limited United Kingdom Level 1

545511 ECCOS-INZENJERING Ltd Croatia Level 1

365487 Ecedi France Level 1

156153 ECFDC Netherlands Level 1

246184 ECHO RESEARCH & DEVELOPMENT s.p.a. Italy Level 1

356015 ECIA INGENIEURS CONSEILS Mali Level 1

214652 eCIFM Solutions, Inc United States of America Level 1

189042 ECL INTERIORS GROUP Inc United States of America Level 1

357863 Eclairagiste, Zissis Nasioutzikis Switzerland Level 1

407012 Eclipse Entertainment Limited Uganda Level 1

464420 ECLIPSE SERVICES INTERNATIONAL LIMITED Kenya Level 1

381959 Eclipse Translations Limited United Kingdom Level 1

368248 Eco Burn Inc. Canada Level 1

237024 Eco Fuel FZE United Arab Emirates Level 2

231652 ECO NATION LIMITED Uganda Level 1

251751 ECO SERVICES SRL Italy Level 1

263516 ECO SOLUTIONS LTD Malta Level 1

475234 Eco System S.A.M. Monaco Level 1

531776 Eco Track and Access Limited United Kingdom Level 1

495900 ECO VOICE UGANDA LIMITED Uganda Level 1

250475 ECO.IMPRESA S.r.l. Italy Level 1

225046 ECOACT SAS France Level 1

362597 Ecobuild Construction and Road Building Company Afghanistan Level 1

568708 ECOCLEANERS COMPANY LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

557192 ECOCYCLE LIMITED Kenya Level 1

471901 Ecofirma International Lda Portugal Level 1

198489 Ecofys Netherlands B.V. Netherlands Level 1

363965 ECOGESTUS – RESÍDUOS, ESTUDOS E SOLUÇÕES LDA Portugal Level 1

456630 Ecohealth Company Limited Kenya Level 1

246694 ECOLAT MEDICAL SUPPLIES LIMITED Kenya Level 1

552301 ECOLIA VENTURES (PROPRIETARY) LIMITED Botswana Level 1

354244 ecoLive management environnemental Switzerland Level 1

391236 EcoloBlue, Inc United States of America Level 1

119271 Ecolog International FZE United Arab Emirates Level 2

418349 ECOLOO AB Sweden Level 1

394944 ECOLOO AFRICA LIMITED Kenya Level 1

609199 Eco-Mail Development LLC United States of America Level 1

255905 ECOMEDIA LIMITED Kenya Level 1

455993 ECONET LEO S.A Burundi Level 1

210645 Econity Co., Ltd. Korea, Republic of Level 2

103811 ECONOMAT DES ARMEES France Level 2

219488 ECOPLANT LIMITED Kenya Level 1

359866 Ecoservices SA Switzerland Level 1

502038 ECOSYSTEMS SRL Italy Level 1

456011 ECOTECH ENGINEERING LIMITED Kenya Level 1

442206 ECOTECH IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED India Level 1

529080 Ecotel sarl Mali Level 1

382098 ECOTRAVE Burundi Level 1

576821 ECOWORLD SERVICES LIMITED Kenya Level 1

140950 ECSI International, Inc. United States of America Level 1

397504 ECU-LINE KENYA LIMITED Kenya Level 1

179432 Ed Friend, Inc. United States of America Level 1

470387 eda.c GmbH & Co KG Germany Level 1

448668 Edan Group International sal Lebanon Level 1

370138 EDCONS (K) LIMITED. Kenya Level 1

190517 Edelweiss Pharmaceuticals South Africa Level 2

487099 EDEN RENT A CAR TOURS & SAFARIS LIMITED Kenya Level 1

409289 Eden Technologies Company Limited South Sudan Level 1

452959 Edenhouse Solutions Limited United Kingdom Level 1

367443 EDENSPRINGS (Suisse ) SA Switzerland Level 1

179628 Edesia United States of America Level 1

383872 EDESSA SAL Lebanon Level 1

420040 EDGELINE SOLUTIONZ (U) LIMITED Uganda Level 1

409444 EDGEMINE INTEGRATED SERVICES LIMITED Nigeria Level 1

139287 EDIBON INTERNATIONAL, S.A. Spain Level 1

354625 edieengineering co ltd Uganda Level 1

356709 EDIL.COS. S.R.L. Italy Level 1

255779 EDIL.PRO. SRL Italy Level 2

131248 Edilbono s.r.l. Italy Level 1

256019 EDILSAVI SRL Italy Level 1

103851 EDILSIDER S.P.A. Italy Level 2

263229 EDIMO Côte d’Ivoire Level 1

209266 Edipuglia srl Italy Level 1

376609 EditOr Proof sarl Switzerland Level 1

500941 Edizioni Retrò s.r.l. Italy Level 1

401621 Edomax Procurement Solutions Zambia Level 1

358561 Edon Consultants International Limited Kenya Level 1

244556 EDT Shipmanagement Ltd Cyprus Level 2

363335 EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL EQUIPMENT COMPANY LIMITED Kenya Level 1

101863 Educo Pty. Ltd. Australia Level 1

150667 EduTeq Limited United Kingdom Level 2

450394 EEG ASSOCIATES LIMITED Uganda Level 1

427039 EEG Enterprises, Inc. United States of America Level 1

263575 EF Language Learning Solutions Ltd Switzerland Level 1

498336 Effergy S.A. Chile Level 1

405059 EFFICIENCIE LIMITED Uganda Level 1

128048 Effigis Géo-Solutions inc. Canada Level 2

525355 EFRN FOR INVESTMENT CO. LTD Sudan Level 1

263491 eFront S.A. France Level 1

225812 EFS EBREX Sarl Switzerland Level 1

363104 EG BRANDHOUSE LIMITED Kenya Level 1

162854 EG Technology Inc. United States of America Level 1

447286 E-GAP SOLUTIONS LIMITED Kenya Level 1

246285 EGCC INTERNATIONAL Sarl Mali Level 1

240208 e-GEOS S.p.A. Italy Level 1

376745 Egg3 Belgium Level 1

421252 EGG-TELSA SA Switzerland Level 2

256232 EGIB SECURITE Côte d’Ivoire Level 1

358432 Egis Bâtiments International France Level 1

366558 Egis Kenya Limited Kenya Level 1

173703 Egon Zehnder International SA Switzerland Level 1

467135 e-Governance Academy Foundation Estonia Level 1

226462 EGS (Asia) Limited Hong Kong, Special Administrative Region of China Level 2

463115 EGY TRADING AND ENGINEERING PROJECTS LIMITED Uganda Level 2

613473 Egy Ken Group Limited Kenya Level 1

469925 Egypro East Africa Limited Kenya Level 2

240549 EGYPT EXPRESS FOR TOURISM Egypt Level 2

136005 Egyptair Airlines Egypt Level 1

197693 Egyptian Multi-Service Company Egypt Level 2

189151 EgyTranscript Language Solutions Egypt Level 1

401994 EI Design Pvt Ltd India Level 1

379015 EISMOBILI DUE SAS Italy Level 1

253960 EITHAR INSURANCE AGENCY CO. LTD. Israel Level 1

525736 EIZOG LTD Nigeria Level 1

232249 Ejalet Tech Services Limited Nigeria Level 1

379362 EK Energiekonzepte AG Switzerland Level 1

141866 ek pass Corp. Canada Level 1

513120 Eketia Electricals Limited Kenya Level 1

145488 EKF-diagnostic GmbH Germany Level 1

233662 EKO PROPERTIES LIMITED Uganda Level 1

218667 Ekokem-Palvelu Oy Finland Level 2

468942 EkoTechnologia Sp. z o.o Poland Level 1

171164 Ektron Europe Ltd. United Kingdom Level 1

513185 EKUBO CONTRACTORS LIMITED Kenya Level 1

448975 El Alfar Art-Terra SL Spain Level 1

205047 El Dulce Logistic cc South Africa Level 1

164350 EL Tabaldi Co. Ltd (Sudan) Sudan Level 1

453912 EL TOP SA Switzerland Level 1

451869 El Yaman Group SARL Lebanon Level 1

377701 Elance, Inc. United States of America Level 1

258049 Elate Moving United States of America Level 1

127967 Elbit Systems Ltd Israel Level 2

497983 ELC Group s r o Czech Republic Level 1

177315 ELCA Informatique SA Switzerland Level 1

216105 Elco – Contracting and Services (1973) Limited Israel Level 2

419305 EL-Company LTD Azerbaijan Level 1

483159 ELDAN COMPANY LIMITED Kenya Level 1

361282 Eldix IT Technology PLC Ethiopia Level 1

373820 Eldora SA Switzerland Level 2

111081 ELE International, a division of Hach Lange Ltd. United Kingdom Level 1

424108 ELECAM SA Spain Level 1

393741 Elecsystems Uganda Limited Uganda Level 1

111388 ElectoralServicesInternationalInc. Canada Level 1

588237 ELECTPOWER TECHNOLOGIES LIMITED Zambia Level 1

253409 Electra Ltd. Israel Level 2

480725 Electra Networks Limited United Kingdom Level 1

373471 ELECTRIC CLAUDIO MERLO LIGHTING EQUIPMENT S.A. Switzerland Level 1

215660 ELECTRICALCONTROLS&SWITCHGEARLIMITED Uganda Level 2

553279 ELECTRICITE DOMOTIQUE MAINTENANCE INSTALLATION SARL France Level 1

160278 ELECTRIK s.r.o. Slovakia Level 1

373988 Electrilabs Pty Ltd South Africa Level 1

240116 ELECTRO ALFA CM S.R.L. Romania Level 1

380334 Electro Fire Solutions Limited Uganda Level 1

119964 Electro-Alfa International S.R.L. Romania Level 1

552045 Electrofix LTD Malta Level 1

365919 Electro-Matériel SA Switzerland Level 1

168754 Electronic Environments Corporation United States of America Level 1

192034 Electronic Online Systems International United States of America Level 1

176982 ELECTRONIC TRAFIC, S.A. Spain Level 1

387676 ELECTROPOINT DISTRIBUTION SA Switzerland Level 1

420981 Electrosuisse Switzerland Level 1

378084 Electrowatts Limited Kenya Level 1

254409 ELEFTHERIOS PANAYI & SONS LTD Cyprus Level 1

196324 Elegant Line Trading 237 South Africa Level 1

478286 ELEKTREX LIMITED Uganda Level 1

551477 ELEMENTS AGENCY LIMITED Kenya Level 1

356821 ELEMIC GW LIMITED. Uganda Level 1

539075 ELENWOKE DEVELOPMENT COMPANY LTD Nigeria Level 1

255235 ELETTRONICA COMPONENTI SRL Italy Level 1

168598 Elettronica Effeemme S.r.l. Italy Level 1

210915 Elettronika Africa cc South Africa Level 1

235496 ELEVEN CONTRACTORS LIMITED Kenya Level 1

227487 ELEVENCA CORP. United States of America Level 1

396908 Elevolution Engenharia, SA Portugal Level 1

386014 Elgonia Drycleaners and Laundry Limited Kenya Level 1

191968 ElHaramen Development Co.LTD Sudan Level 1

425252 Elicon General Contractors Ltd Kenya Level 1

374376 ELIE AMIL COMPANY Lebanon Level 1

406705 Eliezer workplace management Sarl Cameroon Level 1

225400 ELINS DECOR LIMITED Kenya Level 1

458037 ELIP’S France Level 1

441873 Elite Consulting Engineers Ltd Uganda Level 1

185235 Elite computers Uganda Limited Uganda Level 1

219550 Elite Digital Solutions Kenya Level 2

385088 ELITE GRAPHICS PRINTERS LIMITED Uganda Level 1

515286 ELITE INTELLIGENT TRAFFIC SYSTEMS LIMITED Kenya Level 1

194168 ELITE INTERIORS & OFFICE SUPPLIES LIMITED Kenya Level 1

356660 Elite Travel Services Limited Kenya Level 2

191281 Elite Waste Services LLC United States of America Level 1

398686 Elitech UK Limited United Kingdom Level 1

487647 Elive LIMITED Kenya Level 1

529142 ELIXIR Research and Consultancy PLC. Ethiopia Level 1

360727 Ellicom inc. Canada Level 1

401536 Ellipsis International Limited Kenya Level 1

374170 ELMYA, S.A. Spain Level 1

191074 ELNAWA SERVICES AND INVESTMENTCO.LTD Sudan Level 2

147395 E-Logic, Inc. United States of America Level 1

139367 ELP GmbH, European LogisticPartners Germany Level 1

389786 Elpack Spa Italy Level 1

178264 Elris Communications Services Ltd. Kenya Level 2

520244 ELRO WERKE AG Switzerland Level 1

477995 ELSE NUCLEAR srl Italy Level 1

490501 ELSER s.r.l. Italy Level 1

359042 ELTA Systems Ltd Israel Level 1

511437 ELTE ELEKTRIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI Turkey Level 1

400624 Eltek MEA DMCC United Arab Emirates Level 1

160955 Eltel Technologistics LTD Israel Level 2

448658 Eluma Communications Ltd Nigeria Level 1

481925 Elvema Nutrition (Pty) Ltd South Africa Level 1

462022 ELYCTIS France Level 1

367365 ELYSIAN & CO. LIMITED Kenya Level 1

357746 ELYSIUM SARL Switzerland Level 1

357556 EMA éric maria architectes associés sa Switzerland Level 1

263346 Emaco Food Intl. L.L.C United Arab Emirates Level 1

246596 EMACOGENE SARL Mali Level 1

222876 EMAGlobal Pte Ltd Singapore Level 1

401862 EMAHA GENERAL CONSTRUCTION AND TRADING CO. LTD South Sudan Level 1

376100 E-Man Links Limited Kenya Level 1

241367 eManage Africa Limited Kenya Level 1

174675 Emantras Inc. United States of America Level 2

243564 EMAPAL Mali Level 1

367163 eMarketer, Inc. United States of America Level 1

518988 e-matica s.r.l. Italy Level 1

434320 Embarq Limited Kenya Level 1

197822 Embassy Flag, Inc United States of America Level 1

569192 EMBIRIA Consulting Engineers S.A. Greece Level 1

400783 Embrace Zambia Limited Zambia Level 1

401159 EMC Computer Systems (Benelux) BV Netherlands Level 2

148181 EMC Computer Systems Austria GmbH Austria Level 2

228575 EMC Computer Systems Italia S.p.A. Italy Level 2

355308 EMC COMPUTER SYSTEMS SPAIN SAU Spain Level 2

113902 EMC Corporation United States of America Level 1

164748 EMCA sarl- Electro Mechanical Contracting Association Lebanon Level 1

100929 Emco Marine Ltd. Israel Level 1

175920 Emdy Solutions Limited Kenya Level 1

625366 Emerald Environment Limited Kenya Level 1

249475 EMERGENCY SOLUTIONS SRL Italy Level 1

383189 Emerging Dynamics BVBA Belgium Level 1

386874 Emerging Platforms Limited Nigeria Level 1

183134 EmergingMarketsCommunications,Inc(EMC) United States of America Level 2

171540 Emerio Globesoft Pte Ltd Singapore Level 2

367452 Emerson Network Power Italia S.r.l. Italy Level 1

201408 Emerson, Wajdowicz Studios, Inc United States of America Level 1

377045 Emez JIT Solutions Kenya Level 1

425801 EMICOM s.a.r.l Mali Level 1

199167 EMILAUG ENERGY LIMITED Nigeria Level 1

151140 EMILIANA SERBATOI SRL Italy Level 2

389272 EMINENCE SARL Switzerland Level 1

166119 EMitech srl Italy Level 1

409595 emit-technologies Mali Level 1

188251 Emperion A/S Denmark Level 1

461628 Empibic Group Construction Limited Kenya Level 1

376022 EMPIRE ENTERPRISES S.A.R.L. Lebanon Level 1

260045 Empire Imports, Inc United States of America Level 1

527402 Empire Synergy (Pty) Ltd Botswana Level 1

192823 Empirical Research Partners, LLC United States of America Level 1

363663 Emporio Elettrico Toffoli srl Italy Level 1

369204 EMPOWER CONSULT LIMITED Uganda Level 1

375369 Empower East Africa Limited Uganda Level 1

262359 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Chile Level 1

185192 Empress Media, Inc United States of America Level 1

414161 Emptor International AS Norway Level 1

204986 EMS Global Tracking Limited United Kingdom Level 2

219449 EMSL Analytical, Inc. United States of America Level 1

626202 EMSLIES TRAVEL LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

486823 EMTA ELEKTRİK DIŞ TİCARET A.Ş Turkey Level 1

387493 EMTA INSAAT TAAHHUT VE TICARET A.S. Turkey Level 1

398719 EMWG Srl Italy Level 1

175647 Enabling Dimensions India Pvt. Ltd. India Level 1

404021 ENAXION SAS France Level 1

397276 ENCAPSULATED EAST AFRICA LIMITED. Kenya Level 1

171062 Enclave Capital LLC United States of America Level 2

627590 ENCLAVE KENYA LIMITED Kenya Level 1

129322 EnCompass LLC United States of America Level 2

243412 ENCRYPTA TECHNOLOGIES LIMITED Kenya Level 1

361124 Endeavor Robotics United States of America Level 1

231190 Endeavour Africa (U) Ltd Uganda Level 1

262580 ENDEP LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

366060 Endesa Energía S.A. Spain Level 2

263747 ENDIRECT SARL Morocco Level 1

368356 Endless Blue Pty Ltd Australia Level 1

499737 ENDO KOLLEKTIF SIRKETI HURSAT ERBILGIN VE ORTAGI Turkey Level 1

404594 ENE BUSINESS STRATEGIES LTD United Kingdom Level 1

439502 ENEL ENERGIA S.p.A. Italy Level 2

492579 ENEQUIPO TRADING, S. L. Spain Level 1

465713 ENERDAS SARL Benin Level 1

494601 ENERGETIC S.P.A. Italy Level 1

449096 Energinvest sprl Belgium Level 1

175000 Energotest Kft. Hungary Level 1

601666 Energy Consulting sh.p.k. Albania Level 1

489694 Energy Metering Technology Ltd United Kingdom Level 1

425482 Energy Solutions (UK) Ltd United Kingdom Level 1

239117 Energy Technology S.r.l. Italy Level 1

517466 ENERGYCO LTD. China Level 1

231989 ENERLINK Burkina Faso Level 1

455380 ENERSOL Belgium Level 1

379584 ENERTIS SOLAR, S.L. Spain Level 1

471910 ENFORCE Engenharia da Energia SA Portugal Level 1

165033 Eng Leong Medallic Industries Pte Ltd Singapore Level 1

257979 Eng. ENK Sempebwa & CompanyLimited Uganda Level 1

159501 ENGEN DRC Congo, The Democratic Republic of the Level 1

365459 ENGEN KENYA LIMITED Kenya Level 1

476158 ENGEN RWANDA LIMITED Rwanda Level 1

371306 Engenie S.r.l. Italy Level 1

245659 ENGINEER MAROUN ASSAF ESTABLISHMENT Lebanon Level 1

404302 Engineered Systems Solutions Limited Tanzania, United Republic of Level 1

245660 ENGINEERING & BLDG. CO. (EBCOBITAR) Lebanon Level 1

205691 Engineering Ingegneria InformaticaS.p.A. Italy Level 1

538405 ENGINEERING POWER HOUSE LIMITED Uganda Level 1

259733 ENGINEERING SUPPLIES 2001 LTD Kenya Level 1

557195 Engineering Supplies Limited Kenya Level 1

165748 Engineering Systems and Services (ESS) Ghana Level 1

231182 Engineering Systems Limited Nigeria Level 1

512534 ENGINEERING TRADE LINKS COMPANY LIMITED Uganda Level 1

183345 Englands Safety Ltd. United Kingdom Level 1

222111 English Press Limited Kenya Level 1

243262 ENGPLAN CONSULTINGENGINEERSLIMITED Kenya Level 1

491491 Eni Fuel spa Italy Level 1

379229 ENJO Consultants South Africa Level 1

471011 ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Turkey Level 2

214405 EnlightKS Limited United Kingdom Level 1

358684 Ennera Energy and Mobility S.L. Spain Level 1

162455 Ennis, Knupp & Associates, Inc. United States of America Level 1

478333 Enoc Services (UK) Limited United Kingdom Level 1

183481 Enraf Nonius B.V. Netherlands Level 1

453879 ENREAL LIMITED Kenya Level 1

380759 Enrique Royuela Casamayor Spain Level 1

477070 ENSERVE LIMITED Kenya Level 1

116292 Ensource, Inc. United States of America Level 1

156582 Enspire Learning United States of America Level 1

387357 Entco Nederland BV Netherlands Level 1

129452 ENTEBBE HANDLING SERVICES LIMITED Uganda Level 2

498259 ENTECH INTERNATIONAL LIMITED Thailand Level 1

176799 Entel UK United Kingdom Level 1

478377 ENTERCOM DYNAMICS COMPANY LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

210882 Enterprise Ink Corporation United States of America Level 1

200613 Enterprise System Solutions Private Limited India Level 1

379135 ENTERTAINMENT SOLUTIONS, S.L. Spain Level 1

386910 Enthusia Group Limited Uganda Level 1

364225 ENTON OILFIELD SERVICES SERVICES LIMITED Nigeria Level 1

133128 Entremode Polyecoaters Ltd. India Level 1

244007 Entreprise Africaine de Construction et d’amenagement SA Mali Level 1

440672 Entreprise ALBEKAYE BTP Mali Level 1

357765 Entreprise bana construction Mali Level 1

373503 entreprise belloni sa Switzerland Level 1

536314 Entreprise Costa SA Switzerland Level 1

382738 ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BATIMENT d’ENTRETIEN et de TRAVAUX DIVERS SARL (ECEBAD) Mali Level 1

394121 Entreprise de Construction de Kidal SARL Mali Level 1

397936 entreprise de construction et de génie civil (ECGC) SARL Mali Level 1

358337 ENTREPRISE DE CONSTRUCTION NTIOBALA SARL Mali Level 2

382787 Entreprise de Prestation de Services de la Savane Côte d’Ivoire Level 1

380846 Entreprise de Travaux Publics et Batiments – ETRAB Mali Level 1

380523 Entreprise de Travaux Routiers et Bâtiment (ETROBA) SA Mali Level 1

519184 ENTREPRISE DIENTY CONSTRUCTION BTP-SARL Mali Level 1

366122 Entreprise Duret SA Switzerland Level 1

251708 ENTREPRISE EL ACHKAR PATRICK Côte d’Ivoire Level 1

477186 ENTREPRISE ELHADJI MAHAMANE TRAORE Mali Level 1

414281 ENTREPRISE FOGHASS CONSTRUCTION BATIMENT TRAVAUX PUBLICS-SARL Mali Level 1

378805 ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION Mali Level 1

497833 ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN (E.G.C.E SARL) Burkina Faso Level 1

224268 Entreprise Générale et Commerciale (E.G.E.C Sprl) Congo, The Democratic Republic of the Level 2

454834 ENTREPRISE GÉNÉRALE MULTI-SERVICES SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

246929 Entreprise Mady KEITA (EMK Sarl) Mali Level 1

482206 ENTREPRISE MAMADOU BALLO SARL Mali Level 1

155608 ENTREPRISE MIDA SARL Côte d’Ivoire Level 1

374010 Entreprise OCEAN Madagascar Level 1

546127 ENTREPRISE OUATTARA CONSTRUCTION Sarl Mali Level 1

223392 ENTREPRISE PYRRHON SA (EPSA) Haiti Level 1

399810 Entreprise Satie Côte d’Ivoire Level 1

513537 ENTREPRISE SIDI CONSTRUCTION SARL Mali Level 1

369954 ENTREPRISE TERIST SARL Mali Level 1

445925 ENTREPRISE TILALT CONSTRUCTION-SARL U Mali Level 1

394676 Entreprise Toure Construction – SARL “ETC-SARL” Mali Level 1

246797 Entreprise Tuido Mali Level 1

398458 Entretien Général Ivoirien de Bureaux (EGIB) SARL Côte d’Ivoire Level 1

366295 EnTri Consulting GmbH Austria Level 1

205442 Entrust, Inc. United States of America Level 1

530485 Entuura (Asia) Limited Belize Level 1

450950 ENTWISE ASSOCIATES LIMITED Kenya Level 1

234636 EnviMet Integrated Systems Egypt Level 1

381753 ENVIRO OPTIONS SHARED SERVICES (PTY) LTD South Africa Level 1

356962 ENVIROEARTH France Level 1

405351 ENVIROFIT KENYA LIMITED Kenya Level 1

117265 Envirogard Products Limited Canada Level 1

247146 Environetics Group, Inc. United States of America Level 1

382234 ENVIRONMENT AND WATER CONSERVATION CONSULTANCY COMPANY (EWACO) LIMITED Uganda Level 1

205008 Environment International Ltd. United States of America Level 1

458877 Environment Solutions ApS Denmark Level 1

242983 ENVIRONMENTAL AND COMBUSTION CONSULTANTS LIMITED Kenya Level 1

168337 Environmental Health Investigations, Inc. United States of America Level 1

222779 Environmental Resources Management Limited United Kingdom Level 2

172602 Environmental Risk Sciences, LLP United States of America Level 1

168694 Environmental Tactics, Inc. United States of America Level 1

188707 Environmentally Based GreenBuilding LLC United States of America Level 1

105073 EnvironmentalSystemsResearchInstitute, Inc. United States of America Level 2

164469 Environnementalistes Sans Frontieres Consultant Limited Kenya Level 1

127876 Environs Expert Co., Ltd. (Affiliated Firm of Silom Hardware Ltd., Part.) Thailand Level 1

180492 Enviroseal Corporation United States of America Level 2

600825 Enviroserve Services LLC United Arab Emirates Level 1

176377 ENVIROTECH OFFICE SYSTEMS INC Canada Level 1

434186 ENVIRTA Sustainable Solutions India Pvt. Ltd. India Level 1

160624 ENVISION CONSULTING & RESEARCH , INC. United States of America Level 1

212242 Envision Innovative Solutions,Inc. United States of America Level 1

437129 Enzian Ship Management AG Switzerland Level 1

469918 EOH Power Systems South Africa Level 1

395692 EOLE WATER France Level 1

405068 EOS Risk Group Limited United Kingdom Level 1

467659 EPES MANDALA CONSULTING LTD (USA) United States of America Level 1

355586 EPHACO Côte d’Ivoire Level 1

414815 Ephelele Consulting (Pty) Ltd South Africa Level 1

378579 EPHON KENYA LIMITED Kenya Level 1

375548 EPHPHATHA INVESTMENT LTD South Sudan Level 1

193332 Ephraim Strongtower Limited Nigeria Level 1

160362 EPIC Global Media Canada Level 1

409279 EPIC LEARNING & DEVELOPMENT LTD Kenya Level 1

396409 EPIC LTD Cyprus Level 1

174730 Epic Performance Improvement Ltd United Kingdom Level 1

370031 Epicenter Africa Limited Kenya Level 1

396427 Epicom Ireland Ltd. Ireland Level 1

576047 EPIHT MARKETING (PROPRIETARY) LIMITED Botswana Level 1

245464 EPITOME ARCHITECTS LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

171476 EPI-USE America, Inc. United States of America Level 1

257939 EPI-USE Labs, LLC United States of America Level 1

134752 EP-Logistics Oy Finland Level 1

421449 Eplus Computer Solutions Limited Uganda Level 1

392038 EPONA société coopérative mutuelle d’assurance générale des animaux Switzerland Level 1

164047 ePromos Promotional Products Inc United States of America Level 2

127510 EPS Corporation United States of America Level 2

217855 EPSILON UGANDA LIMITED Uganda Level 1

165918 EP-Team Inc. United States of America Level 1

215515 EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍAS.L. Spain Level 1

220994 Epuller Tech Korea, Republic of Level 1

358374 EPV I Asociados Ingenieria y Arquitectura S.L. Spain Level 1

367859 Equator Apparels Company Limited Kenya Level 1

172782 Equator Catering Limited Uganda Level 2

466471 Equatoria Holding Co. Ltd South Sudan Level 1

512555 Equib Limited United Kingdom Level 1

367828 Equinox Concept SA Switzerland Level 1

373644 Equinox Fort Limited Nigeria Level 1

240821 Equinox Global Trading United Arab Emirates Level 1

508269 Equinox International Resources Limited Nigeria Level 1

492868 Equinox International Trading LLC United Arab Emirates Level 1

246372 Equip Communication LLC United States of America Level 1

481970 Equip Up Store, LLC United States of America Level 1

178513 Equipment Traders, Inc United States of America Level 1

249011 EQUIPODEPROMOCIÓNEXTERIOR,S.L.(EPROMEXT,S.L.) Spain Level 1

167382 Equipos Frigorificos Compactos Spain Level 2

145136 EQUIPOS MOVILES DE CAMPANA ARPASAU Spain Level 2

354730 Equity Logistics Limited Kenya Level 1

353712 ERB HOLDINGS LIMITED Uganda Level 1

149815 ERDAS Inc. United States of America Level 1

196281 eRevival LLC United States of America Level 1

386066 Erga Genset, s.l. Spain Level 1

154163 Ergotech Group, Inc. United States of America Level 1

459827 ERI France Level 1

397785 Eric Savarit, translations France Level 1

405599 Erickson Helicopters, Inc. United States of America Level 1

106918 Erickson Incorporated United States of America Level 2

405600 Erickson Transport, Inc. United States of America Level 1

181799 Eriksen Translations Inc. United States of America Level 1

425747 Eris Property Group (Pty) Ltd South Africa Level 1

246578 Ernst & Young Advisory France Level 1

202628 Ernst & Young LLP United Kingdom Level 2

263231 ERNST & YOUNG LLP. Kenya Level 2

159941 Ernst & Young Pvt. Ltd India Level 1

380498 Ernst & Young, Iraq Iraq Level 1

204991 Ernst & Young, LLP United States of America Level 1

104726 ERRECI S.R.L. Italy Level 2

253337 ERTEK ELEKTRİK SİSTEMLERİ LTD. Cyprus Level 1

256878 ERYS GROUP France Level 1

475843 Esaki Limited Kenya Level 1

106644 e-sat France Level 1

413136 ESBC Uganda Limited Uganda Level 1

567229 ESC OU Estonia Level 1

228561 Escalade Solutions Limited Uganda Level 1

198486 Escapade Limited Kenya Level 1

212146 Escott Hunt Ltd United Kingdom Level 1

413785 Escudo Grup Anonim Sirketi Turkey Level 1

259290 ESCUELA MEDITERRANEA DE EMERGENCIAS(EME) Spain Level 1

130044 ESDA Global LLC United States of America Level 1

130024 E-Secure Sàrl Switzerland Level 1

196537 eSecurityToGo United States of America Level 1

358537 Eshet Engineering Ltd. Israel Level 2

376215 Eskami S.A Switzerland Level 1

100900 ES-KO International Inc. Panama Level 2

510818 ES-KO International S.A.M. Monaco Level 2

389804 ES-KO Italia S.r.l. Italy Level 1

357942 ES-KO(UK) Limited United Kingdom Level 1

232474 Eslon Plastics of Kenya Limited Kenya Level 1

203963 ESMOUC ENGINEERING SOLUTIONS LTD Uganda Level 1

188491 E-Solutions USA LLC United States of America Level 1

553528 ESOR IKA SARL Benin Level 1

366490 ESPACE MANERGE Cameroon Level 1

534115 Esperance Consult SARL Mali Level 1

189403 ESPOLIMP, S.A. Spain Level 1

243956 Esri Lebanon SAL Lebanon Level 1

489390 ESSAKANE PRODUCTION SARL Mali Level 1

375856 Esse Limited Kenya Level 1

470221 ESSENCE SOLUTIONS LIMITED Uganda Level 1

425447 ESSENTIAL COMMUNICATIONS LIMITED Uganda Level 1

135881 Essential Data Corp. United States of America Level 1

561524 Essoka Security Company Limited Cameroon Level 1

363624 EST EL HAJJ LIL TIJARA Lebanon Level 1

433579 Esteem Industries Inc. India Level 1

360608 ESTEYCO, S.A.P. Spain Level 2

438598 ESTRADA GENERAL TRADING LLC United Arab Emirates Level 1

459731 ESTREAM EAST AFRICA LIMITED Kenya Level 1

185356 Estructuras Metálicas Normalizadas, S.A. (Normetal) Spain Level 1

172676 Estudio Alteraciones SL Spain Level 1

248627 ESTUDIO LAMELA SLP Spain Level 1

214678 ESTUDIO URGARI S.L.P. Spain Level 1

205118 ESTUDIOSDEARQUITECTOSYCONSULTORESSN, S.L. Spain Level 2

394414 ETABLISSEMENT ABDOULAYE SAMAKE Mali Level 1

486673 Établissement BORZON Central African Republic Level 1

432487 ETABLISSEMENT CHIRUBEN & GROUP (ETS) Benin Level 1

248460 ETABLISSEMENT ETOILE LOGISTIQUE SARL Côte d’Ivoire Level 1

397422 Etablissement FULL BUSINESS COMPANY Congo, The Democratic Republic of the Level 1

425531 ETABLISSEMENT MAMADOU DIALLO COMMERCE GENERAL Mali Level 1

243757 ETABLISSEMENT SANOU SARR Mali Level 1

396337 Etablissement Tijany&Freres Mauritania Level 1

390513 ETABLISSEMENTS AKANE Côte d’Ivoire Level 1

468111 ETABLISSEMENTS PAUL TOUPNOT CONSERVES DE VIANDE SAS France Level 1

506470 ETAERCORP LIMITED Nigeria Level 1

237452 Etavis tsa Switzerland Level 2

546722 ETBM Sarl Central African Republic Level 1

460521 ETC East Africa Limited Kenya Level 1

389182 ETC Entre Terre et Ciel Sàrl Switzerland Level 1

200798 Eternity International Inc. United States of America Level 1

220845 EthicalStudios Ltd. United Kingdom Level 1

159342 ETHIOPIAN AIRLINES GROUP Ethiopia Level 2

207993 ETI SA Guinea Level 1

410191 Etico SA Switzerland Level 1

415643 ETIS EUROPEAN TRADING & INDUSTRIAL SERVICES SAS France Level 1

101273 ETON INTERNATIONAL LIMITED Belize Level 1

198542 ETP Consult ApS Denmark Level 1

257267 ETRON (U) LIMITED Uganda Level 1

368667 ETS CONGO BODA BRUCH Congo, The Democratic Republic of the Level 1

404539 Ets Deboum Assane Chad Level 1

471595 ETS Fatoumata MACALOU – SUARL Mali Level 1

257569 ETS HAMADY TRAORE Mali Level 1

458915 Ets Kivu Neno SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

461488 Ets LUSANGI PAUTHY Congo, The Democratic Republic of the Level 1

474740 Ets Maison Kamanyola Construct and Services Congo, The Democratic Republic of the Level 1

461460 ETS MALAK Congo, The Democratic Republic of the Level 1

448595 ETS NASSIROU SIDDO ELH. AMADOU Niger Level 1

453726 ETS SIDIBE NORBERT Côte d’Ivoire Level 1

425945 ETS. Triangle Jaune Lebanon Level 1

418918 ETS-LA-FORTUNE Central African Republic Level 1

552522 EUC Lillebælt Self Owned Institution Denmark Level 1

356933 EUGENE BAUD SA Switzerland Level 1

448744 EULEN PANAMA DE SERVICIOS, S.A. Panama Level 1

105399 EUNIVY RESOURCES LIMITED Kenya Level 1

186220 Eurafric Oil & Coastal ServicesLimited Nigeria Level 1

231701 EURASIA GROUP LTD United States of America Level 1

258338 EURECNA S.P.A. E IN SIGLA CNA VENETO INTERNATIONAL SERVICES E CNA VENETO ENTERPRISE Italy Level 1

364106 EURICOM SPA Italy Level 1

480085 EURO MEC SERVICE S.r.L Italy Level 1

125850 Euro Ops International France Level 1

457378 EURO SKIP DROUSIOTIS & KATSOURIS LTD Cyprus Level 1

191663 EURO SUISSE INTERNATIONAL LIMITED Hong Kong, Special Administrative Region of China Level 1

226778 EUROATLANTIC Airways Portugal Level 2

126078 EuroBogen Training and Consulting Germany Level 1

564675 EURO-CENTER HOLDING SE Czech Republic Level 1

237516 EUROCOM BROADCAST, S. A. Spain Level 1

407846 EUROCOM SYSTEMS LIMITED Kenya Level 1

403846 Eurocontrolli s.r.l. Italy Level 1

363897 EuroCop Security Systems Spain Level 1

409816 Eurolink Systems S.r.l. Italy Level 1

389338 Euromaster Suisse SA Switzerland Level 1

117181 EUROMEC SRL Italy Level 1

539706 EURONAVY ENGINEERING, S.A. Portugal Level 1

214685 Europ Assistance France SA France Level 1

527914 Europa Energy Limited United Kingdom Level 1

486130 EUROPA NETWORKING SRL Italy Level 1

378306 Europa Nova Belgium Level 1

128057 Euro-Pacific Film &VideoProductions, Inc. United States of America Level 1

178047 EUROPAIR BROKER, SA Spain Level 2

243529 Europe Conflict and Security Consulting Ltd. United Kingdom Level 1

205739 European Broadcasting Union Switzerland Level 1

104400 European Business Link Ltd. T/AEBL Global United Kingdom Level 1

206074 EUROPEAN DYNAMICS LUXEMBOURG SA Luxembourg Level 1

110927 EUROPEAN DYNAMICS SA (Greece) Greece Level 1

173436 European House of Quality ApS Denmark Level 1

243553 European Institute of Public Administration(EIPA) Netherlands Level 1

162311 European Investors Incorporated United States of America Level 2

150207 EUROPEAN SECURITY FENCING S.L. Spain Level 2

259818 European Textile Recycling ltd United Kingdom Level 1

417022 Europlan Personnel Services Ireland Level 1

357490 Europlant Srl Italy Level 1

241302 EUROPLUMB LTD Cyprus Level 1

156858 Europrofile Limited (t/a Management Partners) United Kingdom Level 1

420169 Eurosom Global Construction & Agriculture.ltd South Sudan Level 1

172082 Eurosport Active World Corp (EAWC Technologies) United States of America Level 1

434822 EUROSTAR-LIMOUSINE Côte d’Ivoire Level 1

433371 Eusu Logistics Co.,Ltd Korea, Republic of Level 1

444595 Eutelsat America Corp. United States of America Level 1

156386 Evalueserve Ltd. Austria Level 2

162070 Evans Heintges Architects PLLC dba R. A. Heintges & Associates United States of America Level 1

427513 EVENEMENCIEL Benin Level 1

156545 EvensonBest LLC United States of America Level 1

416282 Eventide Inc. United States of America Level 1

234992 Events Club Malta Limited Malta Level 1

227330 EVER BASED TOURS AND TRAVEL LIMITED Uganda Level 1

245678 EVER EAST MED SAL Lebanon Level 1

163154 Everbridge, Inc. United States of America Level 1

181383 Everest Point Services Afghanistan Level 1

173204 Everett Aviation (Charter) Ltd Kenya Level 2

375202 EVERGREEN HORTICULTURE EAST AFRICA LIMITED Kenya Level 1

460405 EVERIS AEROESPACIAL Y DEFENSA SL Spain Level 1

233231 EVERIS SPAIN S.L. Spain Level 1

190946 everis usa inc United States of America Level 2

202567 Evert-Fresh, Inc. United States of America Level 1

240618 EVERWIN COTTONS KARUR PVT LTD India Level 1

541441 eVestment Alliance, LLC United States of America Level 1

553622 Evge Egypt Shipping Agencies and Maritime Affairs S.A.E Egypt Level 2

454733 EVO BUSINESS SOLUTIONS LIMITED Kenya Level 1

444956 EvoluSys SA Switzerland Level 1

439404 EVOLUU (PTY) LTD. South Africa Level 1

479523 Evonove s.r.l. Italy Level 1

387354 EVS BROADCAST EQUIPMENT SA Belgium Level 2

152269 Evtech Ltd New Zealand Level 1

231776 EW Solutions Limited United Kingdom Level 1

357301 Ex Libris (Deutschland) GmbH Germany Level 2

511468 Exal Industries Corporation Philippines Level 1

478981 Excalibur International a.s. Czech Republic Level 1

527707 Excel Cards (Pvt.) Ltd. Pakistan Level 1

261272 EXCEL CONSTRUCTION LIMITED Uganda Level 1

261104 EXCEL INSURANCE COMPANY LIMITED Uganda Level 1

362470 EXCEL SECURITY (RWANDA) LIMITED Rwanda Level 1

549555 Excellence Ltd Ireland Level 1

222418 Excellent Communications United Kingdom Level 1

540512 Excellent Services Freighters Limited (A 20Cube Group Company) Kenya Level 1

186127 ExcelsoftTechnologiesPrivateLimited India Level 1

486142 Exchange Data International Limited United Kingdom Level 1

369938 Exclamation Marketing Limited. Kenya Level 1

498508 EXCURSIONES AMISTAD S.A.S. Y/O A DESCUBRIR TRAVEL & ADVENTURE S.A.S. Colombia Level 1

170802 ExecuStay, LLC United States of America Level 1

151585 Executive Decisions, Incorporated United States of America Level 1

367844 EXECUTIVE SECURITY CONSULTANCY ,INC Liberia Level 2

257716 EXERT ENGINEERING GROUP LTD Rwanda Level 1

173812 ExeterPremediaServicesPrivateLimited India Level 1

370594 Exico Petroleum Services Co. Ltd. Sudan Level 1

100366 Exicom Limited New Zealand Level 1

563014 Exigo EPS Ltd United Kingdom Level 1

477820 Eximpa SA Switzerland Level 1

231178 EXO PLATFORM France Level 1

373651 Exodus surl Central African Republic Level 1

452255 EXOTICA SAL Lebanon Level 2

560373 EXP. MOMENTUM LIMITED Kenya Level 1

210476 Experientia s.r.l. Italy Level 1

256023 EXPERT PANEL CONGRESS & EVENTS SERVICES LIMITED Cyprus Level 1

149094 Explora Security Ltd United Kingdom Level 1

144328 Explosive Capabilities Limited United Kingdom Level 1

164311 Explosive Learning Solutions Ltd United Kingdom Level 1

575405 EXPOLANKA FREIGHTS LIMITED Kenya Level 1

448341 Expomobilia AG Switzerland Level 1

376747 Exponent Uganda Limited Uganda Level 1

402420 Exponential Ventures Limited Uganda Level 1

397532 EXPORT CONSOLIDATION SERVICES KENYA LTD Kenya Level 1

245210 EXPORT ENTREPRISES SA France Level 1

414251 EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS Colombia Level 2

356191 EXPRESS AUTOMATION (UGANDA) LIMITED Uganda Level 1

139404 Express Automation Limited Kenya Level 1

462608 EXPRESS COMPANY LIMITED Kenya Level 1

384101 EXPRESS LOGISTICS GROUP LIMITED Uganda Level 1

223960 EXPRESS TRAVEL GROUP LIMITED Kenya Level 2

562207 EXPRESSION PRINTERS AND STATIONERS LIMITED Uganda Level 1

424970 EXPRESSO SENEGAL SA Senegal Level 1

206826 EXQUISITE SOLUTION LIMITED Uganda Level 1

246727 EXTRA CO United Arab Emirates Level 1

396192 Extra Dimensions Company Limited Kenya Level 1

386097 EXTRA ICT SOLUTIONS LIMITED Uganda Level 1

363922 EXTRA SOLUTIONS LIMITED Kenya Level 1

458312 ExtremeTix, Inc. United States of America Level 1

243844 Exxon Group Limited Company Kyrgyzstan Level 1

181260 EY Advisory S.p.A. Italy Level 1

171806 EYAYA Industry P.L.C. Ethiopia Level 1

173193 Eye Imagine Inc. United States of America Level 1

589440 EYE TO EYE CONSULT LIMITED Uganda Level 1

371546 EYERIS PICTURES MEDIA Kenya Level 1

371266 Ezekiel Construction Limited Uganda Level 1

208446 e-Zest Solutions Ltd. India Level 1

577752 Ezim Investments Limited Kenya Level 1

358514 EZPack Water Ltd Israel Level 1

225979 EZRA JOEL GROUP CORPORATION United States of America Level 1

244471 F&P Engineering S.A Haiti Level 1

387691 F. +H. Engel AG succursale de Genève Switzerland Level 1

253912 F. M. T. CONSTRUCTION COMPANY Liberia Level 1

149678 F. Undütsch GmbH Germany Level 1

171587 F.E. Bording A/S Denmark Level 1

155180 F.H.C. – FARMACEUTICA, S.A. Portugal Level 2

199505 F24 Servicios de Comunicación,S.L. Spain Level 1

192544 F4W, Inc. United States of America Level 1

418722 FA COMPANY LTD Rwanda Level 1

261206 FAAC Incorporated United States of America Level 1

204959 Fábrica Española de Confecciones, S.A. Spain Level 2

203053 Fabrication Systems (U) Limited Uganda Level 1

258607 Fabrique Nationale de Meubles et d’Articles ménagers S.A. Congo, The Democratic Republic of the Level 2

396140 Facilia AB Sweden Level 1

174429 Facilitador LLC United States of America Level 1

206710 Facilitated Learning United States of America Level 1

158751 Facility Management Training Partners Pty Ltd Australia Level 1

127981 Facility Management World WideLtd. United States of America Level 1

451796 FACT2006 Limited United Kingdom Level 1

361049 Factary Europe Ltd United Kingdom Level 1

148173 FactSet Research Systems Inc. United States of America Level 1

444796 FAD-CENTER SARL Mali Level 1

185986 FADCO NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

556538 Fadea Technologies Limited Kenya Level 1

487131 FAFA GENERAL TRADING CO. LTD South Sudan Level 1

149611 FAGIOLI SPA Italy Level 1

105149 FAI rent-a-jet AG Germany Level 2

386709 FAIM K. CONSTRUCTION COMPANY LIMITED Kenya Level 1

245682 FAIRCO INTERNATIONAL SARL Lebanon Level 1

164186 Fairgreen Limited Ghana Level 1

220330 Fairlink Systems Limited United Kingdom Level 1

100459 Fairmount Weather Systems Ltd United Kingdom Level 1

441781 FAIRTEX INTEGRATED SERVICES LIMITED Nigeria Level 1

191974 FairyMotion Sàrl Switzerland Level 1

360122 Faizi Masroor Construction Company Afghanistan Level 1

189388 Fakasa Ventures Limited Nigeria Level 1

245683 FAKHRY TRADING CO. SARL Lebanon Level 1

462306 Falck Fire Consulting Limited United Kingdom Level 1

419815 Falcon For Security Services, S.A.E Egypt Level 1

358204 Falcon Signs Limited Kenya Level 1

465325 FALCON TRUST Ltd Rwanda Level 1

433457 FALIT&FILS Benin Level 1

386403 Famadi Investments Kenya Level 1

418485 FAMATEKS TEKSTIL PAZARLAMA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI Turkey Level 1

436570 FAME CLEANING SOLUTIONS LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

376511 Fame Logistics Company Limited Uganda Level 1

372970 Family Food Trading LLC United Arab Emirates Level 1

206705 FAMO FORWARDERS LIMITED Kenya Level 1

476022 FAMOC DEPANEL S.A. Colombia Level 2

435212 FAMOCO SAS France Level 1

365770 FANAC & ROBAS SA Switzerland Level 1

414341 FANDES IMPEXICO (K) LIMITED Kenya Level 1

186867 Far Asia Co., Ltd. China Level 1

186206 Faragaman Power Plants Complex Iran, Islamic Republic of Level 1

242749 FARAH TRADING & TRANSPORTERSCO.LTD Kenya Level 1

380308 FARAM EAST AFRICA LIMITED Kenya Level 1

405013 FareHarbor Holdings Inc. United States of America Level 1

355680 Fariah Suites Limited Nigeria Level 1

158444 FARID INDUSTRIE SPA Italy Level 1

176843 FARJALLAHTRADING COMPANY S.A.L Lebanon Level 2

444253 Farm Produce Technology Limited Kenya Level 1

510548 Farmhouse Productions Limited Ghana Level 1

127688 farmingtons automotive GmbH Germany Level 2

386722 FARMLINE (E.A.) LIMITED Kenya Level 1

127400 Farrar Filter Co, Inc. United States of America Level 2

221204 Farsight Africa Group Limited Somalia Level 1

402195 FARWEST ENTERPRISES LIMITED Kenya Level 1

397932 FARZZLE TRADING (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

408027 Fasam limited Kenya Level 1

194195 Fashtech Computers Limited Kenya Level 1

193749 FAST CHOICE LIMITED Kenya Level 1

508873 Fast Development SARL Switzerland Level 1

164349 Fast Eddie’s K Ltd Kenya Level 1

100509 Fast Engineering Ltd. United Kingdom Level 1

258821 FAST LANE – GKI SRL Italy Level 1

448395 Fastlane Sarl France Level 1

374964 Fastway Enterprises Limited South Sudan Level 1

197628 Fastweb S.p.A. Italy Level 1

631845 FAT RAIN FILMS LIMITED Kenya Level 1

137820 FATA Logistic Systems S.p.A. Italy Level 1

413034 Fatem SA Switzerland Level 1

249123 FATTORI SAFEST SRL Italy Level 1

537693 FAUCHE ENERGIE SAS France Level 1

153994 FAUN Trackway Ltd United Kingdom Level 1

502945 Favero Antonio srl Italy Level 1

426041 Fawz AlRafidain Company Ltd. Iraq Level 1

449099 faymac ventures limited Kenya Level 1

155820 Fazal Karim & Sons Pakistan Level 1

231542 Fazaldin Trade Solicitors International Pvt Ltd Pakistan Level 1

107573 Fazzini s.r.l. Italy Level 1

370703 FB DESIGN Italy Level 1

446113 FBC TRADING SARL Mali Level 1

196236 FBW Uganda Ltd Uganda Level 1

399166 FCG Swedish Development AB Sweden Level 1

197129 FCS GmbH Germany Level 1

178229 FDL Generators United Kingdom Level 2

617695 FEA MAINTENANCE LIMITED Kenya Level 1

196676 Feather Development (PTY)LTDtrading as Rapid Freight South Africa Level 1

251317 FEDAIL HOSPITAL Sudan Level 2

541272 Fedhalink Holdings limited Kenya Level 1

135174 Feliu N&I Spain Level 1

366251 Félix Badel & Cie SA Switzerland Level 1

180211 Fellgroup, LLC United States of America Level 2

490400 Felma Consult Limited Kenya Level 1

565517 FELVIS ENTERPRISES LIMITED Kenya Level 1

376981 FENCON CONSULTING ENGINEERS LIMITED Uganda Level 1

397458 Fendercare Limited United Kingdom Level 1

465383 Fenix Freight Limited United Kingdom Level 1

361056 Fenix Insight Ltd United Kingdom Level 1

588908 FENON ENTERTAINMENT LIMITED Uganda Level 1

505857 FENOPLASTICA LIGHTS & ELECTRICS SL Spain Level 1

257350 Fenton Pharmaceuticals Ltd United Kingdom Level 1

378525 Fercam S.p.A. Italy Level 1

394397 FERCAM SPA Italy Level 1

153465 FERCOM Communications Limited Liability Company Hungary Level 2

397347 Ferguson Enterprises Limited Uganda Level 1

414698 Ferguson Enterprises,LLC United States of America Level 1

550161 FERMAK İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ Turkey Level 1

462704 Ferranti Technologies Limited United Kingdom Level 1

486267 FERRETERIA DICAFER LTDA Colombia Level 1

181434 Ferreteria Popular,C.por A. Dominican Republic Level 1

101212 FERRINO & C. S.P.A. Italy Level 2

408674 Ferroplan Oy Finland Level 1

203429 FERROVIAL SERVICIOS, S.A. Spain Level 2

426119 FERROX s.r.l. Italy Level 1

484601 FERUZI ENTERPRISE LTD Kenya Level 1

198761 Feuchter GmbH Austria Level 2

561602 FEZ MEDIA LIMITED Uganda Level 1

257341 FFGFlensburgerFahrzeugbauGesellschaftmbH Germany Level 1

366120 FHG ARCHITECTURE KENYA LIMITED Kenya Level 1

171709 FI Consulting, Inc. United States of America Level 1

356360 FICCO PAOLO Italy Level 1

383379 Fidelity Security Services (Pty) Ltd South Africa Level 1

406364 FIDES Enterprise Solutions Ltd United Kingdom Level 1

263180 Fidex Car Hire Limited Kenya Level 1

586998 FIDUCIA CONSULTING GROUP SARL Central African Republic Level 1

162495 Fiduciary Trust Company International United States of America Level 2

368524 Field Resources (UK) International Ltd. United Kingdom Level 1

262400 Fieldsports Ltd Malta Level 1

177930 Fieldview Solutions United States of America Level 1

481340 Fifth Beat S.r.l. Italy Level 1

425374 FIFTH POCHE LIMITED Kenya Level 1

182090 FIGUERAS SEATING SOLUTIONS S.L. Spain Level 1

382409 Fika Systems Limited Kenya Level 1

260277 FILLY INVESTMENT (E.A) LIMITED. Kenya Level 1

588684 FILM AFRICA (U) LIMITED Uganda Level 1

140827 Film Comm Inc United States of America Level 1

589921 FILM CREW IN AFRICA LIMITED Kenya Level 1

382417 Filmtek Ltd United Kingdom Level 1

366605 Fimel Impianti s.r.l. Italy Level 1

379517 FIN.ED.IN SRL Italy Level 1

199922 Final Mile Logistics, Inc. United States of America Level 1

226924 Financial Instrument and Investment Corporation United States of America Level 1

189607 Financial Times LTD United Kingdom Level 1

421740 FINCH GLOW TRAVEL AGENCY NIGERIA LMITED Nigeria Level 1

189321 Fine Care Biosystems India Level 1

365941 FINE MOTORS Co., Ltd. Korea, Republic of Level 2

501593 FINEJET AFRICA HOLDINGS LIMITED South Sudan Level 1

254418 FINEJET LIMITED Kenya Level 1

513898 FINERATE TRADING AGENCIES LIMITED Kenya Level 1

175811 FINESTON METAL COMPANY LIMITED Korea, Republic of Level 1

359361 FINIX CONSULTING LIMITED Kenya Level 1

390768 FINTECH UGANDA LIMITED Uganda Level 1

386677 FIORE SRL Italy Level 1

482154 FIPHS INVESTMENT LIMITED Nigeria Level 1

254694 FIRE AND RESCUE AUSTRALIA PTY LTD Australia Level 1

253929 FIRE AND SAFETY APPLIANCES LIMITED Uganda Level 1

240728 FIRE PROTECTION SYSTEM S.R.L. Italy Level 1

400071 Fire Safety Consulting Belgium Level 1

444783 Fire Service College Ltd United Kingdom Level 1

188870 FIRE STAR TRAINING SERVICES INC Canada Level 1

515540 FIRE TECH LTD South Sudan Level 1

154685 FIRECO SRL Italy Level 1

369039 Firecom, Inc. United States of America Level 2

256236 FireEye, Inc. United States of America Level 1

575938 Firefighters sal Lebanon Level 1

361974 Firefly Ltd. Israel Level 1

238595 Firematic Supply Co., Inc. United States of America Level 1

360336 Firetail Limited United Kingdom Level 1

173555 Firma Bracia Urbanek, Jacek Urbanek, Andrzej Urbanek, Wojciech Urbanek, Spólka Jawna Poland Level 1

382211 FIRST ASSURANCE COMPANY LIMITED Kenya Level 1

134950 First Choice Armor & Equipment, Inc. United States of America Level 1

211443 FIRST DAY, INC d/b/a COLORANO United States of America Level 1

532854 First Flight Couriers LTD India Level 1

224053 First impression Promotions cc South Africa Level 1

388581 FIRST INTER BUSINESS LTD. Thailand Level 1

392690 FIRST QUALITY SUPPLIES LIMITED Kenya Level 1

471860 First Quantum Limited Uganda Level 1

485834 FIRSTDATA RESEARCH CONSULTANTS LIMITED Kenya Level 1

239155 FIRSTMEN COMPANY LIMITED United States of America Level 1

100187 Fischer ANalysen Instrumente GmbH Germany Level 1

359569 Fischer Papier AG Switzerland Level 2

184697 Fish Blowing Bubbles GmbH Germany Level 1

498213 Fish Farm LLC United Arab Emirates Level 1

145269 Fisher Asset Management, LLC United States of America Level 1

572826 fisherman limited Kenya Level 1

379681 Fishwicks Printers (Pty) LTD South Africa Level 1

237286 Fitch Consulting LLC United States of America Level 1

202889 Fitch Solutions, Inc. United States of America Level 1

578627 Fitimage Studios Limited Kenya Level 1

389744 fitness solutions limited Kenya Level 1

456134 FIVE MOTORS SRL Italy Level 1

150133 Five Star Carting, Inc United States of America Level 2

470201 Five Star Printers Limited Tanzania, United Republic of Level 1

490403 Five to Five Hotel Ltd Rwanda Level 1

231519 Fix n Clean Technologies Limited Nigeria Level 1

215891 FK Logistics USA, LLC United States of America Level 1

206007 Flair Airlines Ltd. Canada Level 2

623459 FLAMBERT HOLDINGS LIMITED Kenya Level 1

262114 Flamingo Pharmaceuticals Limited India Level 1

246791 Flane d.o.o. Slovenia Level 1

153007 Flashbay Ltd United Kingdom Level 1

375212 Flat Rate Movers, Ltd. United States of America Level 1

460346 FLAVE MEDIA GROUP LIMITED Kenya Level 1

161252 Fleet Management Solutions United States of America Level 1

466185 FLEET MONITORING SYSTEMS LIMITED Uganda Level 1

554459 Fleetcare Limited Tanzania, United Republic of Level 1

126007 Fleischhacker GmbH & Co. KG Germany Level 2

119761 FLEMINGO INTERNATIONAL (BVI) LIMITED United Arab Emirates Level 2

250198 FLEMINGO INTERNATIONAL DRC SPRL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

443556 FLEUVE CONGO HOTEL SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

449701 FLEX COMPANY LIMITED South Sudan Level 1

397984 Flex Communications Limited Kenya Level 1

381445 FLEXENCLOSURE AB Sweden Level 1

249197 FLEXI HEALTHCARE LIMITED Uganda Level 1

589191 FLEXI PERSONNEL LIMITED Kenya Level 1

591591 FLEXI-HOME LIMITED Uganda Level 1

556758 FLEXNRJ SARL Senegal Level 1

620568 FLEXOLINK LIMITED Kenya Level 1

411984 FLIGHTECH SYSTEMS EUROPE SA Spain Level 1

210551 FlightWorks, Inc. United States of America Level 2

485015 Flimark SIA Latvia Level 1

413643 Flinch Marketing Limited New Zealand Level 1

237219 Fliteline B.V. Netherlands Level 1

113803 Floatdene International Limited United Kingdom Level 2

367465 Flokk AG Switzerland Level 1

225840 FLOLIET ENTERPRISES Kenya Level 1

361028 Flora Cereals (U) Limited Uganda Level 1

389357 Floral Connections Limited Kenya Level 1

390825 FloraMat SA Switzerland Level 1

385503 Florence Mpigi Bookshop And Stationers Limited Uganda Level 1

362059 Flores y Eventos CM SPA Chile Level 1

188585 Floridian Linguistic Agency, LLC United States of America Level 1

194255 FLORSILVA ANSALONI S.R.L. Italy Level 1

392317 FLOTEL VENTURES NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

145427 Fluor Corporation United States of America Level 1

537539 Fly Over Cargo Private Limited India Level 1

438890 FlyAwesome (Pty) Ltd South Africa Level 1

565650 flyfit enterprises limited Kenya Level 1

245313 FLYHT Aerospace Solutions Ltd. Canada Level 1

160559 Flying Penguin Enterprises Ltd United Kingdom Level 1

179715 Flynet Limited United Kingdom Level 1

361261 FM GENERAL TRADENG COM.LTD South Sudan Level 1

385802 FM LOGISTICS UGANDA LIMITED Uganda Level 1

412799 FME-GAZ Cameroon Level 1

466190 FMS AFRICA LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

238541 FNT Solutions Inc United States of America Level 1

512520 Focus Container Freight Station Limited Kenya Level 1

396529 FOCUS HOLDINGS & DISTRIBUTION COMPANAY LIMITED Uganda Level 1

204708 Focus M General Trading LLC United Arab Emirates Level 1

219637 Focus Safaris & Car Hire Ltd Kenya Level 1

246839 Focusworld Networks Limited Kenya Level 1

363391 FODEY SECURITY & ALARM SYSTEM (TZ) LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

400073 FOLADUN GLOBAL SERVICES LIMITED Nigeria Level 1

178967 FolioTS India Level 1

369945 Fondation Antenna Technologies Switzerland Level 1

422615 Fondation de l’Ecole Internationale de Genève Switzerland Level 1

367154 Fondation Hirondelle Switzerland Level 1

246216 Fondation pour l’ Institut de hautes études internationales et du développement Switzerland Level 1

564753 Fone Station Limited Kenya Level 1

102739 Food Control Consultants Ltd. United Kingdom Level 1

180909 FOODMASTERS LTD Cyprus Level 1

432293 FOOTSTEP LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

240243 Footsteps Furniture CompanyLimited Uganda Level 1

483234 FORAFRIC SA Morocco Level 1

194398 Forbes News Agency, Inc. United States of America Level 1

436887 FORBIS Institute Limited Ghana Level 1

376055 Force Development Services Ltd United Kingdom Level 1

396660 Forcier Consulting LLC United States of America Level 1

366027 Ford Motor Company United States of America Level 1

157199 Fordham University United States of America Level 1

171419 Foreign & Colonial Management Limited United Kingdom Level 1

255219 FOREL S.R.L. Italy Level 1

231192 Foremost Limited Kenya Level 2

150435 FORENSIC SCIENCE SERVICE LTD United Kingdom Level 2

424217 Forest and Agroforestry Promoters (FAP) Cameroon Level 1

250990 FORKS & FINGERS RESTAURANT & CLEANINGS SERVICES LTD South Sudan Level 1

156506 Formactual Projects Limited.T/APTT United Kingdom Level 1

132268 Formato Verde – Comunicação, Formação e Gestão de Conteúdos, Lda. Portugal Level 1

375527 Formax Insurance Brokers Limited Kenya Level 1

385413 Formula X International Limited Uganda Level 1

474964 FORNAZOR INTERNATIONAL INC United States of America Level 1

147400 Forrest Solutions Inc. United States of America Level 2

193482 Forsyth Barr Limited New Zealand Level 2

379086 Forte Insurance (Cambodia) Plc. Cambodia Level 1

375397 Fortea studio associato Italy Level 1

175236 Forward Pass Supply United States of America Level 1

503139 FOSAD CONSULTING LIMITED Nigeria Level 1

225983 Foss International Inc. United States of America Level 2

210803 Fosse Ltd United Kingdom Level 1

145038 Foster & Freeman Ltd. United Kingdom Level 1

361513 Foster + Partners Limited United Kingdom Level 1

192598 Foto Fayer Co GesmbH Austria Level 2

359512 Four Hundred Communications Limited United Kingdom Level 1

587274 FOUR RUNNERS AUTO TECH LIMITED Kenya Level 1

256408 Four Season Transfer Co.,Ltd. Korea, Republic of Level 1

484310 Four Shires Training Limited United Kingdom Level 1

376817 FOUR TECH SOLUTIONS LIMITED. Kenya Level 1

362660 Four Wheel Drive World Limited Kenya Level 1

414084 FOURESS TECHNOLOGIES LIMITED Kenya Level 1

371674 FOURTEEN HUNDRED COMPUTERS LIMITED South Sudan Level 1

492435 FOX INVESTMENTS (U) LIMITED Uganda Level 1

105300 Fox Lawson & Associates LLC United States of America Level 1

359996 FOX SECURITE PRIVE Central African Republic Level 1

383487 FOXXY EQUIPMENT SOLUTIONS LIMITED Uganda Level 1

202122 FP Marine Risks Ltd Hong Kong, Special Administrative Region of China Level 1

176861 FR Waring (FEEDS) (Proprietary) Limited South Africa Level 1

155521 Fra-Angelico Ltd United Kingdom Level 1

393161 FRACHT AG Switzerland Level 1

403389 Fractal Engineering Co. Ltd Sudan Level 1

233064 FRACTALIA REMOTE SYSTEMS, S.L. Spain Level 2

401170 FRAMEBET INVESTMENTS (PRIVATE) LIMITED. Zimbabwe Level 1

117013 FRANCARE France Level 1

451248 France Industries Assainissement SAS France Level 1

170297 FRANCE LATINA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA Brazil Level 1

362244 FRANCISCO ANTONIO PONCE INOSTROZA CONSTRUCCIONES E.I.R.L. Chile Level 1

261678 Francisco Miravete Martin Spain Level 1

394875 Francois Odendaal Productions (Proprietary) Limited South Africa Level 1

203734 Francotyp-Postalia GmbH Austria Level 2

198214 Frank Russell Company dba Russell Investments United States of America Level 1

464861 Frankfurt School Financial Services GmbH Germany Level 1

127560 FRANKLEN GLASS CORP. United States of America Level 1

368932 Franklin Covey Client Sales Inc. United States of America Level 1

181536 Franklin Maxwell Group, LLC United States of America Level 1

290001 FRANKLINE ENGINEERING South Africa Level 1

162494 FranklinTempletonInstitutional,LLC United States of America Level 2

420828 Frasers Hospitality Investments, Inc. Philippines Level 1

397379 Fravolt Technical Services Limited Uganda Level 1

365482 Freann Financial Services Limited Ghana Level 1

153018 Fred Weidner & Son Printers, Inc. United States of America Level 1

452454 Free IT Foundation Switzerland Level 1

127909 FREEBIRD AIRLINES Turkey Level 1

497941 Freedom Managed Services LLP United Kingdom Level 1

163267 Freeline Movers (Sole Proprietorship) Pakistan Level 2

120125 FREIGHT FORWARDERS KENYA LIMITED Kenya Level 2

496492 Freight Partners International Inc Canada Level 1

241064 FREIGHTCONNECTIONPAKISTAN(PRIVATE)LIMITED Pakistan Level 2

158255 FREIGHT-IN-TIME LIMITED. Kenya Level 1

357926 FREIHA FOOD COMPANY Lebanon Level 1

483463 Freminence International Limited Nigeria Level 1

530027 Frequency Travel (K) Ltd Kenya Level 1

385361 FRESCO-CLIM SARL Côte d’Ivoire Level 1

453033 Freshfields Bruckhaus Deringer France Level 2

421128 Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP United States of America Level 2

486686 Freshly Ground Insights Africa (PTY) LTD South Africa Level 1

386199 Freshome Alchemy Limited Kenya Level 1

189478 FREYTECH INC. United States of America Level 1

196106 Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP United States of America Level 1

240167 FRIENDS ’ CONSULT LIMITED Uganda Level 1

550593 FRIENDSHIP INVESTMENT (B) LTD South Sudan Level 1

198798 FRIGORIFICO DE AVES SOYCHU S.A.I.C.F.I.A. Argentina Level 1

587936 FRIJAY CONSULT LIMITED Nigeria Level 1

390672 frijoh entreprises limited Kenya Level 1

361334 FROG DESIGN INC United States of America Level 1

483919 FROMEWILL LIMITED United Kingdom Level 1

213687 Front Porch Digital International France Level 2

204037 FRONTIER ENGINEERING LIMITED. Uganda Level 1

261233 FRONTIER ENGINEERING LIMITED Kenya Level 1

543767 Frontier Machinery Distributors Inc. Canada Level 1

448166 Frontier Services Limited Bermuda Level 1

246097 Frontier technology group limited China Level 1

406138 Frontline Responses Finland Oy Finland Level 1

370052 FROTCOM E.A. LIMITED Kenya Level 1

427464 Frutiger SA Vaud Switzerland Level 1

398111 FSE International Belgium Level 1

178584 FSS-DS technologies limited Nigeria Level 1

448758 FTI Co. Ltd South Sudan Level 1

158693 Fuel Handling Systems Ltd United Kingdom Level 1

530622 Fugro GeoServices Limited United Kingdom Level 1

202404 FUGRO-BKS LIMITED United Kingdom Level 2

219644 FUIKTO ENTERPRISES LTD Kenya Level 1

223264 FUJIAN KeTe Electric Machinery Co.,Ltd China Level 1

195742 Fujian Minghui Mech. and Elec. Co., Ltd China Level 1

194904 Fujitsu Consulting Inc. Canada Level 2

354820 Fujitsu Technology Solutions BV Netherlands Level 1

619382 FULCRUM GROUP OF COMPANIES LIMITED Kenya Level 1

422631 FULCYGES SARL Côte d’Ivoire Level 1

208208 Full Bright Company Afghanistan Level 1

239079 Full Support Healthcare Limited United Kingdom Level 1

609708 Fullfifty Limited Tanzania, United Republic of Level 1

558653 FULLMARK BUILDING & ENGINEERING (K) LIMITED Kenya Level 1

369508 Fullsix London Ltd United Kingdom Level 1

417702 Fullworks consult limited Kenya Level 1

426449 Funan Construction Company Limited Kenya Level 1

393010 Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (Fundación CEDDET) Spain Level 1

400372 FUNDACION CIUDAD DEL SABER Panama Level 2

146246 Fundacion DARA Internacional Spain Level 1

193026 Fundatia Nationala a TinerilorManageri Romania Level 1

228539 Fundi Handyman Services Limited Uganda Level 1

450708 Funoon Al-Rafidain General Contracting And Trading Co. Iraq Level 1

434804 Funzilife Oy Finland Level 1

377299 FURAHA DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED Uganda Level 1

511856 Furley Bioextracts Sdn Bhd Malaysia Level 1

138521 Furnished Quarters, LLC United States of America Level 2

218948 Furniture Master Limited Kenya Level 2

467122 FURNITURE PALACE INTERNATIONAL (K) LIMITED Kenya Level 1

257249 FURSYS (K) LTD (Kenya) Kenya Level 1

374016 Fursys Kenya Limited Kenya Level 1

401214 FURSYS S.A. Panama Level 2

153033 Fursys,Inc. Korea, Republic of Level 2

548882 Furutuna general trading company limited South Sudan Level 1

259676 Fusion Media Lab Switzerland Level 1

390654 FUSION SYNERGY LIMITED Nigeria Level 1

420427 Futerra Sustainability Communications Ltd United Kingdom Level 1

183641 FUTRON INC. United States of America Level 1

375017 FUTURA S.P.A Italy Level 1

220502 Future Engineering & Communication Pty Ltd Australia Level 1

172650 Future Engineering Consultants Co., Ltd Thailand Level 1

261250 Future Kenya Limited Kenya Level 1

261031 FUTURE OPTIONS CONSULTING LIMITED Uganda Level 1

390810 FUTURE TECHNOLOGIES LIMITED Uganda Level 1

245700 Future Television S.A.L. Lebanon Level 1

392056 Futurescaper Limited United Kingdom Level 1

249707 Futuristic Limited Kenya Level 1

129453 Futurvida–FabricaçãodeVeículosEspeciais,Lda Portugal Level 1

127087 FWW Fahrzeugwerk GmbH Germany Level 1

158071 FXCollaborative Architects LLP United States of America Level 2

577677 FYTES TRADING AND CONSULTANCY PLC Ethiopia Level 1

572232 FZS COMPANY LIMITED Uganda Level 1

258782 G & E THERMOSOLAR LTD. Cyprus Level 1

255815 G & M FRANTZIS LTD Cyprus Level 1

416866 G A Consultants Limited Kenya Level 1

457710 G FISCHER CONSULTING (PTY) LTD South Africa Level 1

373691 G K Professional SAS France Level 1

149471 G. Feron – E. de Clebsattel S. A. France Level 2

488432 G. H. International Trading Services Limited United Kingdom Level 1

357561 G. Hominal & Fils SA Switzerland Level 1

365436 G.A.P VASSILOPOULOS PUBLIC LTD Cyprus Level 1

458105 G.B.F. General Bâtiment Facility Sàrl Switzerland Level 1

220870 G.F.H. Im – und Export GmbH Germany Level 1

359698 G.I.E_CIDEN Mali Level 1

432324 G.KLANGIDES & T.KYRIAKIDES LTD Cyprus Level 1

448881 G.L.T AUTOMEDIC LTD Cyprus Level 1

153008 G.L.T. S.p.A. Italy Level 1

447517 G.M. Architectes Associés SA Switzerland Level 1

189732 G.O.C., S.A. Spain Level 1

240746 G.S. HADJIYIANNIS LOGISTICS LTD Cyprus Level 1

469854 G.S.C. GLOBAL SERVICES CONTRACT S.C.A.R.L. Italy Level 1

354713 G1 GROUP LIMITED Uganda Level 1

360866 G3 Worldwide Mail (swizerland AG) Switzerland Level 1

365647 G4S Cameroon Cameroon Level 1

362415 G4S GABON SECURE SOLUTIONS Gabon Level 1

247533 G4S KENYA LIMITED Kenya Level 1

105066 G4S Risk Management Limited United Kingdom Level 1

354157 G4S Secure Solutions (CI) S.A. Côte d’Ivoire Level 1

354171 G4S SECURE SOLUTIONS (CYPRUS) LIMITED Cyprus Level 2

421645 G4S Secure Solutions Int. (Jordan). Ltd. Jordan Level 1

260688 G4S SECURE SOLUTIONS UGANDA LMITED Uganda Level 1

358948 G4S Security Systems Lebanon sal Lebanon Level 1

127752 G5 Executive AG Switzerland Level 2

537191 GA BUSINESS CONSULTANT LIMITED Kenya Level 1

499676 GA International Inc Canada Level 1

420278 GAB MANUFACTURE SA Switzerland Level 1

361670 Gabas Investments Limited Uganda Level 1

362161 GABON TELECOM SA Gabon Level 1

105934 Gabrielli Truck Sales, LTD. United States of America Level 1

260849 GAC Laser Specialised Logistics (Pty) Ltd South Africa Level 1

240222 Gach Services Limited Uganda Level 1

446459 Gad Construction plc. Ethiopia Level 1

383949 GADNET SARLU Niger Level 1

440571 Gago ( U ) Limited Uganda Level 1

209903 GALA S.p.A.. Italy Level 2

386937 Galana Oil Kenya Limited Kenya Level 1

192126 Galatinamed srl Italy Level 1

135437 Galaxy 1 Communications LLC United States of America Level 1

240902 Galaxy Light Logistics Services Company Afghanistan Level 1

486222 Galco Limted Tanzania, United Republic of Level 1

216791 Galdamour Trading Co. Ltd. Sudan Level 1

448366 GALEMMA COMPANY LTD South Sudan Level 1

471522 GALERIE DOUCOURE ET FILS SARL Mali Level 1

450382 Galexis SA Switzerland Level 1

124195 Galexo Pty ltd Australia Level 1

488973 Galileo Ingeniería y Servicios SA Spain Level 1

177516 Galillee College Israel Level 1

402757 GALint Ltd Israel Level 1

175733 Gallagher Benefit Services, Inc United States of America Level 1

365908 Gallagher Power Fence Systems Limited Kenya Level 1

555957 Gallant Corporate Services Limited Kenya Level 1

400348 GALLI Décoration SA Switzerland Level 2

263591 GALLICE INTERNATIONAL SERVICES Ireland Level 1

401307 GALOOLI (UGANDA) LIMITED Uganda Level 1

362373 Gama Solutions Limited Kenya Level 1

197496 GAMA TICARET VETURIZMANONIMSIRKETI Turkey Level 1

520621 GAMBHIR ENTERPRISES LTD Zambia Level 1

456232 GAMBINO BOTTLING LIMITED Kenya Level 1

371513 GAMMA GEOMETICS ENGINEERING & SURVEYING DIGITAL DATA CO. LTD. South Sudan Level 1

502664 Gamma Prints Limited Nigeria Level 1

397281 Gamma Solutions S.L. Spain Level 2

164048 GAMS Development Corporation United States of America Level 1

201967 GANDA Insaat DisTicaretveDanismanlik Ltd. Sti Turkey Level 1

442351 Ganday General Trading & Transport co.ltd Kenya Level 1

361820 Ganesh Hosting Sarl Switzerland Level 1

143367 Gannett Fleming Engineers &Architects, P.C. United States of America Level 2

148124 Gannon Contracting, LLC United States of America Level 1

174558 GAON CABLE CO., LTD. Korea, Republic of Level 2

486344 GAPCO (SUDAN) LIMITED Sudan Level 1

389359 GAPCO KENYA LIMITED Kenya Level 1

587984 Gaplink Limited Uganda Level 1

380112 Gapshift (Pty) Ltd South Africa Level 1

353905 Gaptec 2011 s.l. Spain Level 1

138457 Gapuma (U.K.) Limited United Kingdom Level 2

389095 Garage de l’Athénée, André Chevalley SA Switzerland Level 1

563370 GARAGE FLORA SARL Cameroon Level 1

450942 GARAGE TAKIS A. KYRIAKIDES LTD Cyprus Level 1

358426 Garbage Dot Com Ltd Kenya Level 1

576324 GARC INVERSIONES Y NEGOCIOS SAS Colombia Level 1

382077 Garden Centre Schilliger SA Switzerland Level 1

471246 Garden City Limited Kenya Level 1

559205 GARDEN FORK CO.LTD South Sudan Level 2

127955 Gardiner & Theobald Inc United States of America Level 2

412555 Garff GRoup Lebanon Level 1

357890 GARGANO PIERANGELO Italy Level 1

189968 Garmin Danmark A/S Denmark Level 1

106723 Garrett Electronics, Inc. United States of America Level 2

111006 Gartner, Inc. United States of America Level 1

359329 Garud Securities Pvt Ltd Nepal Level 1

390223 Gas Mart Limited Kenya Level 1

373711 Gas Alarm Systems Sàrl Switzerland Level 1

521412 Gaschnitz GmbH Austria Level 1

388176 Gashem Travel PLC Ethiopia Level 1

439412 GASMENZ ENGINEERING Co. Ltd. Sudan Level 1

529169 GATA HAVACILIK TURIZM SEYAHAT LTD.ŞTİ Turkey Level 1

227336 Gate 1 tours and Travel Limited Uganda Level 1

501656 GATEGOLD NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

516342 Gatehouse Consulting Ltd United Kingdom Level 1

173512 Gatekeeper, Inc. United States of America Level 1

367064 GATEMAX ENGINEERING LIMITED Kenya Level 1

460490 Gateway Experts Services Limited Kenya Level 1

159573 GATEWAY MARINE SERVICES LIMITED Kenya Level 1

219486 Gateway Success Consultancy Ltd Kenya Level 1

154014 Gateway Supply Inc. United States of America Level 1

241716 Gateway Telecommunications (Kenya) Limited Kenya Level 1

391156 GATEWAY VENTURES FZC United Arab Emirates Level 1

208340 gatwan enterprises limited Kenya Level 1

208346 Gaught Conlon & Associates Ltd United Kingdom Level 1

191712 Gaultier Collette SA Switzerland Level 1

397676 GAURAV UDYOG India Level 1

542415 GAVINDIA NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

414972 Gaya Automotive Industries Ltd. Israel Level 1

256098 Gazebo Ltd Uganda Level 1

482098 GAZNOX SA Switzerland Level 1

550134 GAZZINA TRADING SRL Italy Level 1

203049 GBL Gubler AG Switzerland Level 1

490055 GBM de Panamá, S. A. Panama Level 1

510895 GBRW Limited United Kingdom Level 1

383381 GBT (Thailand) Co.,Ltd. Thailand Level 2

376671 GBT US LLC United States of America Level 1

124238 GC Contractors, Inc. United States of America Level 2

379333 G-CARE CONCEPT COMPANY LIMITED Nigeria Level 1

398189 GCC SERVICES (UGANDA) LIMITED Uganda Level 1

105131 GE Medical Systems France Level 2

366698 GE.CO.P. S.p.A. Italy Level 1

363563 Gea Srl Italy Level 1

418152 GEARHOUSE SYSTEM SOLUTIONS (PROPIETARY) LIMITED. South Africa Level 1

400305 GEC JSC Georgia Level 1

255668 GEC LLC Canada Level 2

377555 Geconsult Architecture & Engineering Consultants Limited Kenya Level 1

416188 GEDESUR, S.L. Spain Level 1

399658 Gee Square Holding S.r.l. Italy Level 2

519478 Geebee Garments FZE United Arab Emirates Level 2

101965 Geetanjali Woollens Pvt.Ltd. India Level 2

434686 GEFCO Forwarding UK Ltd United Kingdom Level 1

395904 GELIAN INVESTMENT LIMITED Kenya Level 1

173888 Gellis Communications S.P.R.L.U Belgium Level 1

204393 GEM ENGINEERING CO. LIMITED Uganda Level 2

168494 Gem Forgings Private Limited India Level 2

175999 Gemalto SA France Level 2

160789 Gemalto, Inc. United States of America Level 2

456353 GEMINI GLOBAL EXPRESS LIMITED Kenya Level 1

368433 Gemini Global Limited China Level 2

369422 Gemini Systems LLC United States of America Level 2

487851 gemlyn enterprises limited Kenya Level 1

188556 GEMMO S.p.A. Italy Level 1

103575 Genap BV Netherlands Level 1

187142 Gencor Middle East FZC (United Arab Emirates) United Arab Emirates Level 1

496958 General & Health Logistics International Ltd Nigeria Level 1

396996 General Atomics Aeronautical Systems Inc. United States of America Level 1

368246 General Atomics Systems Integration, LLC United States of America Level 1

127937 General Binding Corporation United States of America Level 1

234338 Général Bureautique Services Senegal Level 1

465693 GENERAL D’EQUIPEMENT ET TECHNOLOGIE (GET) SARL Benin Level 1

392622 General Dynamics Land Systems Inc. United States of America Level 2

204389 General Dynamics United Kingdom Limited United Kingdom Level 2

463344 General Equipment Company Limited Belize Level 1

382422 GENERAL EQUIPMENT MALI SARLU Mali Level 1

225890 General Industries Ltd Kenya Level 2

245704 General Medical Equipment S.A.L Lebanon Level 1

422209 General Motors International Operations Pte Ltd Singapore Level 1

185125 General Moving Carriers LLC United States of America Level 1

211800 General Paints Limited Ireland Level 1

215830 General Physics (UK) Ltd United Kingdom Level 1

411689 GENERAL SECURITY COMPANY Tunisia Level 1

376503 General Standard Engineering Limited Uganda Level 1

432706 GENERAL TECHNOLOGIES OF CAMEROON (GETEC) SARL Cameroon Level 1

259120 GENERAL TRANSPORTATION SERVICES SAL Lebanon Level 1

617559 GENERALE DE SERVICES ET LOGISTIQUES SARL Mauritania Level 1

481116 GENERALE ROUTIERE S.A Morocco Level 1

357601 Generali Assurances Générales SA Switzerland Level 1

227032 GENERICS AFRICA LIMITED Kenya Level 1

396264 Genesis Architects Limited Kenya Level 1

257207 Genesis K9 Group Pty Ltd South Africa Level 1

263141 GENESSEE UNIVERSAL SERVICESLINITED Kenya Level 1

507913 GenieNG Communications Ltd Nigeria Level 1

500232 Geninov SA Haiti Level 1

131191 GENITEC sprl Congo, The Democratic Republic of the Level 1

213307 Genovate Solutions (India) Private Limited India Level 1

191761 GenPro Power Systems Inc. United States of America Level 1

366148 GenServe Inc. United States of America Level 1

354032 GEnSIAt France Level 1

359012 Gensler and Associates / International, Ltd United Kingdom Level 1

157950 Gensler Architecture, Design & Planning, P.C. United States of America Level 2

418544 GENTEC ENERGY PLC United Kingdom Level 1

188947 GENTEX ENTERPRISES LIMITED Uganda Level 1

419066 GEN-TRA (la Générale des Travaux SARL) Senegal Level 1

457256 Genuine Parts Company United States of America Level 1

368166 Geo Data Design (Pty) Ltd South Africa Level 1

208954 Geo Education LLC United States of America Level 1

453763 Geo Security Sarl Mali Level 1

241137 Geo solarworks Technology Ltd Kenya Level 1

147394 Geo Technics Services Limited Nigeria Level 1

217790 Geo9 Pty Ltd Australia Level 1

149984 Geocap AS Norway Level 1

392728 Geocento Limited United Kingdom Level 1

159210 GEOCYCLIC CONSULT LIMITED Nigeria Level 2

216055 GEODIS BRNO spol s r.o. Czech Republic Level 2

393258 GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE France Level 1

143267 GEODIS PROJETS France Level 2

399398 GEODIS PROJETS CAMEROUN Cameroon Level 1

630938 Geofellen Graphics limited Uganda Level 1

482197 GEOFIT France Level 1

500445 GEOGAMA LIMITED Kenya Level 1

124346 Geographical Computer Services (Pty) Ltd T/A Geograph (Pty) Ltd South Africa Level 1

236910 GEOHYDRO CONSULT (U) LIMITED Uganda Level 1

381886 Geo-Information Communication (GIC) Limited. Uganda Level 1

260490 Geokarma Construction Limited Kenya Level 1

514518 Geoken Energy Solutions Limited Kenya Level 1

159434 GeoLearning, Inc. United States of America Level 1

548338 GEOMATIKA DOO LIMITED Macedonia, the former Yugoslav Republic Level 1

390808 Geo-Mik Consultants Africa Uganda Level 1

361548 Géomines France Level 1

166935 Geomorph Instruments Greece Level 1

174372 GeoNorth, LLC United States of America Level 1

557060 Geo-Poland sp. z o.o. Poland Level 1

165205 George Blood Audio United States of America Level 1

601915 George Jon Inc United States of America Level 1

110343 George S. Hall, Inc. United States of America Level 1

357645 GEORGES CONSTANTIN SA Switzerland Level 2

416733 Georges Dentan Genève SA Switzerland Level 1

184082 GEOS International Consulting Ltd United Kingdom Level 1

213246 GEOS SAS France Level 1

369669 Geoscience Engineering & Laboratory Services Lebanon Level 1

437166 GEOSCOPE INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Kenya Level 1

174205 Geoserve BV Netherlands Level 1

368749 GEOSYSTEMS France SARL France Level 1

413149 GEO-TECH SYSTEMS LIMITED Ghana Level 1

114991 GEOtest, a.s. Czech Republic Level 2

418189 GEOtest, s.a. Netherlands Level 1

228929 GEOTITLEKMS, INC. Korea, Republic of Level 1

205317 GEP Safety Consultants Ltd United Kingdom Level 1

133286 Gepco International United States of America Level 1

376351 Geranthi Ltd Cyprus Level 1

506320 Gerian Technology & Construction Limited Nigeria Level 1

378106 german ercelliance GmbH Germany Level 1

353598 German Healthcare Services LTD Kosel, Ohrid Macedonia, the former Yugoslav Republic Level 2

361077 German Quality Tools NOLL L.L.C Kosovo Level 1

241097 GERMANIA DE INSTALACIONES Y SERVICIOS SL Spain Level 1

393003 GERMANY WORLD TECHNOLOGY LIMITED Uganda Level 1

487859 GESA BUILDING AND CIVIL ENGINEERING LIMITED Kenya Level 1

175306 GESCHWANDTNER GMBH Austria Level 1

400648 GESER SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

370983 GESFA SRL Italy Level 1

359837 Gestalt Gild Limited. Kenya Level 1

426299 GESTERD SUPPLIES & LOGISTICS LIMITED Kenya Level 1

263321 GESTION & SERVICES France Level 1

439504 Get construction and investment co. ltd South Sudan Level 1

464298 Get the World Moving Incorporated United States of America Level 1

532415 GETCORE GROUP LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

397221 GETMA CAMEROUN S.A Cameroon Level 1

371345 GETRACO SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

248506 Gettysburg Flag Works Inc United States of America Level 1

155206 Gevaram Quality Envelopes LTD Israel Level 1

419780 Gevity Consulting, Inc. Canada Level 1

236470 GEW Technologies (Pty) Ltd South Africa Level 2

381747 Gezairi Transport SAL Lebanon Level 1

222119 GEZGIN ULUSLARASI NAK.DEN.SAN.VETIC.LTD.STI. Turkey Level 1

501055 Gfi International SA Switzerland Level 1

160671 GfK Custom Research, LLC United States of America Level 1

409772 G-Force Composites Co., Ltd. Thailand Level 1

201861 GGP Publishing, Inc. United States of America Level 1

495653 GHESA Ingeniería y Tecnología, S.A. Spain Level 1

245710 Ghorayeb International Freight Forwarding Company (GIFCO SAL) Lebanon Level 1

248850 Ghorayeb International FreightCo.Ltd South Sudan Level 1

105253 Ghubril Ltd. Canada Level 1

263699 Giant Gee (Nigeria) Limited Nigeria Level 1

362419 GIANT QUICK TEAM SERVICES CO.LTD South Sudan Level 1

259554 GIBB Africa Limited Kenya Level 1

499134 GIBRALTAR CONTRACTING COMPANY (LLC) Jordan Level 1

225179 Gibraltar Crossings, Inc. United States of America Level 1

382975 GI-Conseils Mali Level 1

441920 GIE ALFALI KAANA BADI KOIRA Mali Level 1

382465 GIE VOUS & NOUS Mali Level 1

360850 GIE-TRAORE & FILS Mali Level 1

528434 Gifco Kenya Ltd Kenya Level 1

172424 Gigavine Limtied United Kingdom Level 1

146389 Gilat Satcom Ltd Israel Level 1

357962 Gilbert Henchoz Architectes Paysagistes Associés SA Switzerland Level 1

474124 Gilbert Production S.A.S. France Level 1

237727 GILDIA SPOLKAZOGRANICZONAODPOWIEDZIALNOSCIA Poland Level 1

489604 GILFIELD SERVICES LIMITED Kenya Level 1

457662 Gilfilian Air Conditioning Limited Kenya Level 1

366130 Gill Consult Limited Kenya Level 1

519438 Gilo One4All Services Company Ltd South Sudan Level 1

172392 Gilsanz Murray Steficek LLP Engineers and Architects United States of America Level 1

262834 GIMCO LIMITED Kenya Level 1

102274 Gimco U.S.A. United States of America Level 1

128074 GIM-Geographic Information Management nv Belgium Level 1

405590 Gimmal Solutions/Prodagio LLC United States of America Level 2

371114 GINA DIN CORPORATE COMMUNICATIONS LTD Kenya Level 1

369260 GINA Software s.r.o. Czech Republic Level 1

460902 GINCO GROUP SARL Mali Level 1

384113 GINDRAUX FENÊTRES SA Switzerland Level 1

357498 GINOX SA Switzerland Level 1

356313 Girasol Overseas, S.A. Panama Level 1

147846 GIS Dynamics, LLC United States of America Level 1

222328 GIS System Engineering srl Italy Level 1

489959 Gisha Consults Limited Uganda Level 1

565547 Gispo Oy Finland Level 1

357524 GIT SA Switzerland Level 1

255828 GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE SRL Italy Level 1

402848 Givan Innovations Limited Uganda Level 1

200645 Give Clean Water Inc United States of America Level 1

515113 GIVIL HOLDINGS LIMITED Kenya Level 1

390222 Gizra Internet Solutions LTD Israel Level 1

262717 GIZZ & M SOLUTIONS LIMITED Kenya Level 1

415230 GK International Enterprises Co., Ltd China Level 1

466098 GL EVENT LIVE France Level 1

383742 GL events South Africa (pty) Ltd South Africa Level 1

458382 GLACIER EAST AFRICA LIMITED Kenya Level 1

450993 Glanbia Foods Ireland Ltd Ireland Level 1

260213 Glantre Engineering Ltd United Kingdom Level 1

101063 Glasdon Group Limited United Kingdom Level 1

170749 Glass Lewis & Co LLC United States of America Level 1

562188 GLEAM CO. LIMITED Kenya Level 1

359668 Gleeds International Ltd United Kingdom Level 1

125541 Glen Cove Mansion Holding Company LLC United States of America Level 1

164664 Glen Dimplex Home Appliances United Kingdom Level 1

377946 Glen Dimplex Ireland Ireland Level 1

499759 Glencore Agriculture BV Netherlands Level 1

392339 GLENS INVESTMENTS (U) LIMITED. Uganda Level 1

483613 Glenyork Investments Limited Zambia Level 1

374398 GLI France Level 1

558599 GLO INVENTIONS UGANDA LIMITED Uganda Level 1

260443 GLOBAL AM COMPANY LTD South Sudan Level 1

159516 GLOBAL ARMOUR LIMITED United Kingdom Level 2

256792 GLOBAL BEAM COMMUNICATIONS TRADING LLC United Arab Emirates Level 1

357281 Global Beverages (U) Limited Uganda Level 1

243429 Global Business Strategies, S.L. Spain Level 1

190024 Global Cable & Electronics, LLC United States of America Level 1

363070 Global Center on Cooperative Security, Inc. United States of America Level 2

237747 Global Charter ServicesdbaTheBusBank United States of America Level 1

262789 Global Conference solutionsLimited Kenya Level 1

204605 Global Consolidated Contractors, SAE Egypt Level 1

359754 GLOBAL DESIGN PROJECT & FACILITY MANAGEMENT Belgium Level 1

149561 Global Emergency Group, LLC United States of America Level 1

180840 Global Engineering Systems FZC United Arab Emirates Level 2

498441 Global Entrepreneurship Research Association Limited United Kingdom Level 1

477426 Global Excel Management Inc. Canada Level 1

243929 GLOBAL FAST-LINK SUPPLIERS LIMITED Kenya Level 1

468841 GLOBAL FLEET MANAGEMENT SOLUTIONS LTD. Kenya Level 1

185160 Global Fleet Sales Limited Hong Kong, Special Administrative Region of China Level 2

141172 Global Fleet Sales, LLC. United States of America Level 2

226842 Global Flood Relief SolutionsIreland ltd Ireland Level 1

259436 GLOBAL FOOD MANAGMENT Spain Level 1

118245 Global Food Networking Inc (United States of America) United States of America Level 1

508009 Global Green Food Trading LLC United Arab Emirates Level 1

424622 Global Health Issues and Solutions Ltd. Rwanda Level 1

394018 Global Helicopter Service GmbH Germany Level 2

142466 GLOBAL IMPEX FZCO United Arab Emirates Level 1

439100 Global Knowledge FZ LLC United Arab Emirates Level 1

253065 GLOBAL KNOWLEDGE NETWORK TRAININGLTD United Kingdom Level 1

563819 Global Leadership Institute Limited Kenya Level 1

361732 Global Learning Partners, Inc. United States of America Level 1

561126 Global Liner Agencies Limited Belgium Level 1

393571 Global Lingo Ltd United Kingdom Level 1

164830 Global Link Translation France Level 1

255398 GLOBAL LINKS AUTO COMPANY LIMITED South Sudan Level 1

465686 GLOBAL LOGISTIC NETWORK SARL Benin Level 1

108426 Global Logistic Services Co. LLC United Arab Emirates Level 1

401519 GLOBAL LOGISTICS SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

262356 Global Logistics Services Inc. Liberia Level 1

448241 GLOBAL MANAGER SPAIN, S.L. Spain Level 1

367332 Global Marine Systems Ltd United Kingdom Level 1

579272 Global Montello Group Corp. United States of America Level 1

221166 GLOBAL NEST, LLC United States of America Level 1

516805 GLOBAL NTM LTD Israel Level 1

137424 Global Operational Resources Group, Inc. United States of America Level 1

394996 GLOBAL OUTSOURCING SERVICES COMPANY LIMITED Cameroon Level 1

401637 Global Pact Trading 695 Pty Ltd South Africa Level 1

188851 Global Partners & AssociatesLimited United Kingdom Level 1

167329 Global Printing, Inc United States of America Level 1

370285 Global Procurement Solutions Ltd United Kingdom Level 1

142518 GLOBAL PUBLIC POLICY INSTITUTEE.V. Germany Level 2

435918 GLOBAL QUEST LOGISTICS INVESTMENT CO LTD South Sudan Level 1

158115 Global Rescue LLC United States of America Level 1

594937 Global Research Consult Limited Uganda Level 1

157912 Global Resources Network, Inc. Korea, Republic of Level 1

394770 Global Scientific and Research Company Limited Kenya Level 1

418791 Global Solutions and Resources Consortium Limited Uganda Level 1

150316 Global Source One FZC United Arab Emirates Level 2

229185 GLOBAL SUPPLY CHAIN SERVICES (PTY)LIMITED South Africa Level 1

171864 Global Supply Solutions Limited Kenya Level 1

195883 GLOBAL Technologies France Level 1

367762 GLOBAL TECHNOLOGIES UGANDA LIMITED Uganda Level 1

465092 GLOBAL TELECOMMUNICATION HOUSE ( GLOTELHO) Cameroon Level 1

367325 Global Trade Market Place East Africa Company Limited Kenya Level 1

255823 GLOBAL TRADE SKILLS INTERNATIONALLIMITED Kenya Level 1

145525 GLOBAL TRADING AND DISTRIBUTIONINC United States of America Level 1

432274 Global Translation Solutions Limited Malta Level 1

359829 Global Web Dimension SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

358826 GLOBALFREIGHT LOGISTICS LTD Kenya Level 1

143318 GlobalizationPartnersInternational United States of America Level 2

486558 Global-Line Services Sàrl Switzerland Level 1

215510 GLOBALLINK TRADING & LOGISTICS LIMITED Kenya Level 2

161642 GlobalOptions, Inc. United States of America Level 1

488949 GLOBALSPEC BUSINESS SOLUTIONS LIMITED Kenya Level 1

469323 GlobalTrack Africa Ltd Mauritius Level 1

374744 GlobalVision Communication sàrl Switzerland Level 1

368671 GlobaWare International France Level 1

358599 GLOBE ASSISTANCE Côte d’Ivoire Level 1

373928 GLOBE LIMO SA Switzerland Level 2

390321 Globe Publication Pvt. Ltd. India Level 1

220410 Globe stationers Limited Uganda Level 1

197728 Globe Tax Services, Inc. United States of America Level 2

361757 GLOBE. TROTTERS LIMITED Uganda Level 1

141561 GLOBECOMM NETWORKSERVICESCORPORATION United States of America Level 2

101305 GLOBECOMM SYSTEMS INC. United States of America Level 2

393417 GLOBECOMM SYSTEMS SA South Africa Level 1

164174 GLOBEFLX LIMITED United Kingdom Level 1

368581 Globel Data Network Engineer S.A.R.L Lebanon Level 1

172000 GLOBELINE INTERNATIONAL UGANDA LIMITED Uganda Level 1

160561 GlobeScan Incorporated Canada Level 1

253729 GLOBETECH LABORATORIES LTD. Cyprus Level 1

227334 GLOBETROTTERS TRAVEL & TOURS LIMITED Uganda Level 1

435591 GLOBEX COURRIER EXPRESS INTERNATIONAL INC Canada Level 1

172318 GLOBEX EXPRESS COURIERS LIMITED Uganda Level 1

422696 Globofood S.A. Switzerland Level 1

426301 GlobSat LImited Germany Level 1

406287 GLOBSTAR ENTERPRISE LTD United Kingdom Level 1

236869 GLOBUS TOURS AND TRAVEL LIMITED Kenya Level 1

115666 GLOCK Ges.m.b.H. Austria Level 2

434057 GLOO (PROPRIETARY) LIMITED Botswana Level 1

238828 Gloria Fire Protection (U) Limited Uganda Level 1

407037 Glosec Holdings Limited Cyprus Level 1

239167 Glosec Solutions LTD Israel Level 2

537857 Glosec Systems Limited Kenya Level 1

506322 Glover Electrical Industries Pte Ltd Singapore Level 1

220705 Glow Labs United Kingdom Level 1

488055 GLOWELL AFRICA LIMITED Kenya Level 1

435637 GM Architecture Kosovo Level 1

261959 GMC Limousines & Services Sàrl Switzerland Level 1

186536 GMC, Guardian Mobility Corporation Canada Level 1

394851 GMK Limited United Kingdom Level 1

175957 GMP, LLC United States of America Level 1

381984 GMPS Mali Level 1

156071 GMV Aerospace and Defence S.A. Spain Level 1

173707 GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET SAU Spain Level 2

510601 GMW SECURITY RENT A CAR LTDA Colombia Level 2

479534 Gnine s.a.r.l Morocco Level 1

190411 GNJ Associates, Inc. United States of America Level 1

373926 Gnodi Service S.r.L. Italy Level 1

470115 Gnucoop Società Cooperativa Italy Level 1

421419 GO SOLAR SYSTEMS LIMITED Kenya Level 1

236526 GoAGT Ltd Seychelles Level 1

543983 Goahead sprl Belgium Level 1

388450 GoalMech Supply & Services Co. Ltd Sudan Level 1

445510 GODANE COMPANY LIMITED South Sudan Level 1

377583 GODDEYZ PHARMACY NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

119092 GODSWILL MATHIAS IDUWE COMPANY LTD Nigeria Level 1

457438 GOFAB TECHNICAL SERVICES LIMITED Uganda Level 1

375768 Gogni Rajope Construction Co. Ltd. Kenya Level 1

406343 GOGROW INVESTMENTS LIMITED Uganda Level 1

155854 GOH IGS & AUTOMATION PTD LTD (GIA) Singapore Level 1

354489 GOLD SERVICES CENTER Côte d’Ivoire Level 1

555913 Golda Technologies Limited Kenya Level 1

371338 GOLDEN PROPERTIES (U) LIMITED Uganda Level 1

405356 Golden Cara Investment Limited Kenya Level 1

354622 Golden Galaxy Construction Co Afghanistan Level 1

385198 Golden Jubilee Limited Kenya Level 1

395378 GOLDEN MOUNTAIN INTERNATIONAL ENGINEERING & TRADING CO. LTD South Sudan Level 1

399876 Golden Relief Resources (South Sudan) Ltd South Sudan Level 1

362014 GOLDEN RELIEF RESOURCES KENYA LIMITED Kenya Level 1

151630 GOLDEN RELIEF RESOURCES LTD United Arab Emirates Level 2

260289 GOLDEN SECTION COMPANY LIMITED Cameroon Level 1

462970 GOLDEN SERVICES SARL Mali Level 1

390399 Golden Stars Company Limited Uganda Level 1

174515 GOLDENGATE CONSULTING South Africa Level 1

365426 GoldenNet SA Switzerland Level 1

185203 GoldenSource Corporation United States of America Level 1

473056 Golder Associates S.r.l. Italy Level 1

453896 goldmine capital limited Kenya Level 1

227426 GoldStar Insurance Company Limited Uganda Level 1

357854 Golf Hotel René Capt SA Switzerland Level 1

173036 Golight, Inc. United States of America Level 2

354581 Golis Telecom Somalia Ltd. Somalia Level 1

369579 GOMA EXPRESS Congo, The Democratic Republic of the Level 1

101919 Gomaro s.a. Switzerland Level 1

522220 GOOD NEWS ENTERPRISE LTD Rwanda Level 1

176588 Goodall Industrial (Pty) Ltd South Africa Level 1

474574 GoodCitizen Company Limited Uganda Level 1

505914 GOODMORNING AFRICA LIMITED Uganda Level 1

368103 GOODWILL LAB SUPPLIES LTD Uganda Level 1

261551 GOPA Infra GmbH Germany Level 1

386872 GoPro Consulting ltd Iceland Level 1

556547 Gordian Logistic Experts B.V. Netherlands Level 1

242831 Goren-Kidon International trade Ltd Israel Level 1

167703 Gorgoni Srl Italy Level 2

590179 Goscor Access Solutions (Pty) Ltd South Africa Level 1

452320 GOSHEN ENTERPRENUERS LIMITED Uganda Level 1

369450 Goshen Ventures Kenya Level 1

127946 Goss Gilroy Inc. Canada Level 1

558536 GOSSE ELECTRICAL LIMITED Kenya Level 1

573946 GOT SOLUTIONS LIMITED Kenya Level 1

536573 gotham refining chemical corp United States of America Level 1

163730 Gothia Protection Group AB Sweden Level 1

512688 Gotrade Enterprises Limited Zambia Level 1

136527 GovConnection, Inc. United States of America Level 1

375334 Government Properties Income Trust LLC United States of America Level 2

258164 GOVERNMENT TO YOU Belgium Level 1

224451 GovSource, Inc. United States of America Level 1

171477 GP Strategies Corporation United States of America Level 2

359638 GP Strategies Limited United Kingdom Level 1

194234 GP-V NIGERIA LTD Nigeria Level 1

552042 GRAAY AND DAMMY LIMITED Nigeria Level 1

373050 Graben 4PL Limited Uganda Level 1

398645 GRACE PLUS LIMITED South Sudan Level 1

229064 Gradian Health Systems, Inc United States of America Level 1

384012 GRADUATE AFRICA LIMITED Kenya Level 1

391965 Graebel Companies, Inc. United States of America Level 2

204617 GRAEBEL/NORTHEASTERN MOVERS, INC. United States of America Level 2

359299 Graeme Watson Associates Kenya Level 1

358716 GRAF ART – Officine Grafiche Artistiche – s.r.l. Italy Level 1

448905 Graf Miville sàrl Switzerland Level 1

476454 Grafton College Limited United Kingdom Level 1

163066 Graham Oakes Ltd United Kingdom Level 1

451874 Graham Shaw Consulting Ltd United Kingdom Level 1

243114 GRAIDCO Global Relief Aid and Development Company Netherlands Level 1

389623 Gramercy Group, Inc. United States of America Level 1

190248 Gramercy Information Technology, LLC United States of America Level 1

414076 GRANADA TRADING LIMITED Kenya Level 1

357631 Grand Africa Media Service Co. Ltd. South Sudan Level 1

382366 GRAND HOTEL DU LOUVRE Madagascar Level 1

182455 Grand Painting and Interiors, Inc United States of America Level 1

399439 Grand-B Technologies (Pty) Ltd South Africa Level 1

425653 GRANDBRAND INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED Botswana Level 1

367190 Grande Limited Kenya Level 1

508989 Grandi Molini Italiani S.p.a. Italy Level 1

365641 GRANDOLFO AUTOVEICOLI SRL Italy Level 1

217116 GRANDOLFO VEICOLI INDUSTRIALI SRL Italy Level 1

366641 Grange Shipping Ltd United Kingdom Level 1

167155 Granicus, Inc United States of America Level 1

397979 Grant Thornton Advisory Ltd. Yemen Level 1

110087 Grant Thornton CJSC Armenia Level 1

552297 GRANT THORNTON CONSULTING LIMITED Kenya Level 2

148450 Graphic Arts Technical Foundation United States of America Level 1

188682 Graphic Arts, Inc United States of America Level 1

208871 GRAPHIC SYSTEMS (U) LTD. Uganda Level 2

383697 Graphicolor S.A. Côte d’Ivoire Level 1

250736 GRAPHICOLOR SA Côte d’Ivoire Level 1

507691 GRAPHI-TEC DESIGNS LIMITED Kenya Level 1

362555 Graphnet Inc United States of America Level 1

112790 Gratts International AB Sweden Level 2

407383 GRAVITY PLUS LIMITED Kenya Level 1

241708 Gray Mackenzie General Trading LLC United Arab Emirates Level 1

173724 GrayCell Technologies Exports India Level 1

202200 Graydon UK Ltd (trading as Graydon International) United Kingdom Level 1

396817 Grayford Industrial Ltd United Kingdom Level 1

188936 Great Hunters Ltd Uganda Level 1

381554 Great Lakes Carriers Limited Uganda Level 1

373801 Great Lakes Regional Distributors Limited Uganda Level 1

379775 Great Performances/Artists as Waitresses, Inc. United States of America Level 1

421519 GREAT SEAS (U) LIMITED Uganda Level 1

229328 GREAT VALUE SAFARIS LIMITED Uganda Level 2

457019 GREEN PENCILS LIMITED Kenya Level 1

188598 GREEN AGRO TECH CO., LTD. Korea, Republic of Level 1

363431 Green Aviation Ltd Ireland Level 1

592646 Green By Choice Limited Kenya Level 1

184808 Green Capital Advisors Ltd. Canada Level 1

588882 Green Clean Solution Company Israel Level 2

105142 Green Communication Design inc. Canada Level 1

527830 Green Cross Health Ltd United Kingdom Level 1

386537 Green Cross International Switzerland Level 1

508074 Green Energy S.A.R.L Lebanon Level 1

136878 GREEN FIELDS EXPORTS India Level 1

543594 Green Globe SyPA, S.L. Spain Level 1

421316 Green Horizon International Limited Uganda Level 1

162102 Green Ink Publishing Services Ltd United Kingdom Level 1

480558 Green IT Korea Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

385601 Green leaf enterprises limited Kenya Level 1

377524 GREEN LEAF SERVICES LIMITED Kenya Level 1

586405 GREEN NETWORK SPA Italy Level 1

169581 GREEN POWER SYSTEMS SRL Italy Level 1

262816 Green River Media Ltd United Kingdom Level 1

165193 Green Shield Limited Anguilla Level 1

251026 GREEN SRL Italy Level 1

475485 GREEN WEIGHBRIDGE ENGINEERING CO. LIMITED Uganda Level 1

354786 GREENBELL COMMUNICATIONS LIMITED Kenya Level 1

395108 GREENBUCK CONSTRUCTION COMPANY LIMITED Kenya Level 1

438992 GREENCARE LIMITED Kenya Level 1

113495 Greencarrier Freight Services Denmark A/S Denmark Level 2

171478 Greener by Design, Inc. United States of America Level 1

186047 Greenhill Technical Services Ltd Canada Level 1

261747 GreenHouse group Belgium Level 1

486397 Greenline Technologies Limited Tanzania, United Republic of Level 1

241447 GREENLINE TECHNOLOGY LIMITED Kenya Level 1

531615 Greenoffice Switzerland SA Switzerland Level 1

179864 Greenshields & Partners BV Netherlands Level 1

149206 GREENSHIELDS PROJECT CARGO SRL Italy Level 1

366864 Greenshields, Cowie & Co. Limited United Kingdom Level 2

406158 GreenTech Consultants (Pvt.) Ltd Sri Lanka Level 1

386198 GREENVISION CONSTRUCTION & PETROLEUM CO. LTD South Sudan Level 1

396811 greenwash afrique Senegal Level 1

412516 GREENZONE LOGISTICS LIMITED Kenya Level 1

363062 Gremlich Frères SA Switzerland Level 2

406378 Grena Limited United Kingdom Level 1

374689 Grenas Enterprises limited Kenya Level 1

573099 Grey Silhouette Limited Kenya Level 1

164701 Greymart Metal Company, Inc. United States of America Level 1

378015 Greystone Africa Limited Kenya Level 1

366157 GRID CONSULT LTD Kenya Level 1

537244 Gridbow Engineers and Technical Services (Pty) Ltd South Africa Level 1

470411 Gridtech Mauritius Level 1

357395 Grieco Pasquale Italy Level 1

188561 Griffin Security Management Limited United Kingdom Level 1

423319 Griffith Elder and Company Limited United Kingdom Level 1

192079 Griffon Hoverwork Limited United Kingdom Level 1

394426 GRIND GROUP LIMITED Kenya Level 1

373450 GRIOT SA Switzerland Level 1

367851 GRISONI-ZAUGG SA Switzerland Level 1

369170 GRM Futures Belgium Level 1

372742 GRM Information Management Services, Inc. United States of America Level 2

171251 Grom Associates, Inc. United States of America Level 1

181437 Grosvenor Security and Cleaning Services Limited United Kingdom Level 1

409296 Ground-Guards Ltd United Kingdom Level 1

245105 GROUP 4 SECURITY SERVICES LEBANONSAL Lebanon Level 1

219007 Group W Inc. United States of America Level 2

222653 GROUPE DE BOECK SA Belgium Level 1

360756 Groupe d’entreprise de développement Côte d’Ivoire Level 1

403521 Groupe E Connect SA Switzerland Level 1

387677 GROUPE E SA Switzerland Level 1

224654 GROUPE FIT France Level 2

482482 GROUPE GIFS SARL Senegal Level 1

395331 GROUPE MAGOR Niger Level 1

160552 GROUPE MULLIEZ FLORY France Level 2

365991 GROUPE PERRACINO France Level 1

368686 GROUPE RUBUYE SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

376869 Groupe Sylva SARL Central African Republic Level 1

129721 GROUPE URGENCE REHABILITATIONDEVELOPPEMENT France Level 1

244081 Groupement d’intérêt Economique DJIGUIYA Mali Level 2

248030 GROUPEMENT D’ENTREPRISE MALIENNESDE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS Mali Level 1

375611 GROUPES ELECTROGENES SERVICE Mali Level 1

505917 Grovation Consulting (Pty) Ltd South Africa Level 1

193298 Grow More Seeds and Chemicals Limited Uganda Level 1

378471 GRS Systems, inc. United States of America Level 1

559740 GRUNDFOS KENYA LIMITED Kenya Level 1

379974 GRUPO EME SL Spain Level 1

416327 Grupo ITD, S.A. de C.V. El Salvador Level 1

403317 GRUPO ROTOPLAS, S.A.B., DE C.V. Mexico Level 2

180104 GRUPPO CADINI SRL Italy Level 2

368453 Gryphon Air Limited United Kingdom Level 1

382221 GS CONSTRUCTION CO LTD South Sudan Level 1

385925 GS TELECOM GHANA LIMITED Ghana Level 1

247737 GSB Digital United States of America Level 1

158777 GSEC Enterprises Limited United Kingdom Level 1

470690 GSG International srl Italy Level 1

204242 GSI Business Services Inc. Iraq Level 1

465687 G’SIC SA Benin Level 1

258060 GSM Limited South Sudan Level 1

256874 GSOL ENERGY GLOBAL A/S Denmark Level 1

138072 GSX Groupware Solutions Sàrl Switzerland Level 1

439167 GTD Teleductos S.A Chile Level 1

404874 GTD Telesat S.A Chile Level 1

377870 G-tec Belgium Level 1

372790 G-TECK LIMITED Uganda Level 1

402161 G-TRACK Côte d’Ivoire Level 1

357636 GTS CARGO LOGISTICS LIMITED Kenya Level 1

359728 Guadaltel,s.a. Spain Level 1

403581 Guang zhou Lulink Electronics Technology Co., Ltd China Level 1

195530 GUANGDONG HAIXING PLASTIC & RUBBERCO., LTD China Level 1

185081 GuangZhou JianHao Headwear Manufacturing Ltd. China Level 1

227736 Guarantee Wine Storage, Inc. United States of America Level 1

434396 Guardia Systems s.a.l. Lebanon Level 1

439457 GUARDIAN HELICOPTERS INC. Canada Level 1

156801 Guava International Ltd United Kingdom Level 2

173463 Guenter Soraperra Austria Level 1

393248 GUEROLA TRANSER S.L.U. Spain Level 1

447053 GUERRATO S.p.A. Italy Level 1

257780 Guest Services, Inc. United States of America Level 1

412165 Guidehouse LLP United States of America Level 2

450368 Guideline Geo AB Sweden Level 1

192403 Guidepost Solutions LLC United States of America Level 1

253636 GUIDOSIMPLEX SRL Italy Level 1

262969 GUILDFORD & LORRIS LIMITED Kenya Level 1

246328 GUINA TRADING Mali Level 1

407036 GUINEENNE DE PRESTATION ET DU COMMERCE Guinea Level 1

153882 GULF AFRICA LTD Uganda Level 1

197159 gulf agency company limited United Arab Emirates Level 1

539238 Gulf Agency Lebanon Ltd Sarl Lebanon Level 1

537299 Gulf Catering Company for General Trading and Contracting LLC Iraq Level 1

193307 Gulf Civilization General Trading & Contracting Company Kuwait Level 1

406994 GULF CROWN FURNITURE DMCC United Arab Emirates Level 1

149388 GULF ENERGY LTD Kenya Level 1

570730 GULF FROID INDUSTRIEL SARL Cameroon Level 1

140084 Gulf Markets General Trading Co. WLL Kuwait Level 2

404382 GULF SERVICE S.A Switzerland Level 2

378123 Gulf Trading Company Limited South Sudan Level 1

150283 GulfCateringCompanyforGeneralTradeandContracting,WLL United Arab Emirates Level 2

496152 GULIWE INVEST (PTY) LTD South Africa Level 1

203664 Gunz Warenhandels GmbH Austria Level 1

415918 Gurmad General Co. Ltd South Sudan Level 1

372724 Guruit Technologies Limited Kenya Level 1

146764 Gutenberg Press Ltd. Malta Level 1

474851 GUYE SODE NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

139510 GW Consulting Middle East Ltd United Arab Emirates Level 1

476255 Gwins Investment Limited Nigeria Level 1

357916 Gyankosh Solutions Pvt Ltd India Level 1

262809 Gynius AB Sweden Level 1

419104 Gypsum East Africa Company Limited Kenya Level 1

223059 H&H Consultancy Sudan Level 2

382205 H&S DESIGN CO., LTD. Korea, Republic of Level 1

369383 H.D.T EAST AFRICA LIMITED Kenya Level 1

527944 H.F.D.&Co Lebanon Level 1

477536 H.J.D General Suppliers Malawi Level 1

395543 H.K.Shah Enterprise(Pvt.)Ltd Pakistan Level 1

411939 H.M.C HOTEL MANAGEMENT CORPORATION SA Switzerland Level 1

242105 H.NIZAM DIN & SONS (PVT) LTD Pakistan Level 2

218971 H.YOUNG & COMPANY (EAST AFRICA) LIMITED Kenya Level 1

395569 H20BC Waterworks Inc Canada Level 1

365899 h2o facilities sa Switzerland Level 1

401117 Haat Incinerators India Pvt Ltd India Level 1

411731 HABARI CONSULTING LIMITED Kenya Level 1

406190 Habari Logistics Limited Uganda Level 1

372855 Habari Node Public Limited Company Tanzania, United Republic of Level 1

447441 Habegger AG Switzerland Level 2

368194 Habib Gulzar International LLC United Arab Emirates Level 1

573620 Habib Gulzar Motors Limited (HGML) Afghanistan Level 1

465133 HABIB INVESTMENTS LIMITED Uganda Level 1

201372 HABITANIS, COMÉRCIO INTERNACIONAL E SERVIÇOS, LDA. Portugal Level 1

425395 Habitat Health Impact Consulting Corp. Canada Level 1

378265 Habitat sans frontières sa Mali Level 1

378962 HabitatSeven Inc. Canada Level 1

237902 Haborg Energy Services Limited Nigeria Level 1

402061 HAC INTERNATIONAL CO LTD South Sudan Level 1

177302 HACCP CONSULTING GROUP, LLC United States of America Level 1

419145 Hacktive Security Srl Italy Level 1

415976 Hadaf International Pakistan Level 1

150669 HADDAD ENTERPRISES Lebanon Level 1

189996 Hadid International Services FZE (United Arab Emirates) United Arab Emirates Level 2

156955 Haema AG Germany Level 1

491922 HAEMONETICS EAST AFRICA LIMITED Kenya Level 1

371607 Hafatsa and Harkavot Israel Level 1

461010 HAGE MATERIAUX SA Burkina Faso Level 1

414853 Hague Computer Supplies Ltd United Kingdom Level 1

245715 HAIDAR TRADING EST Lebanon Level 2

139817 Haier ElectricalAppliancesCorp.Ltd China Level 2

404139 Haier Global Business Corporation Limited China Level 2

254402 HAITI SUSTAINABLE DEVELOPMENT Haiti Level 1

235699 Haiyan Everbright Co., Ltd. China Level 1

620620 HAKI GROUP (U) LIMITED Uganda Level 1

397012 Hakuhodo Incorporated Japan Level 1

216555 Hal Mann International Ltd. Malta Level 2

594134 Hala Systems Inc. United States of America Level 1

401160 Halcrow Pakistan Private Limited Pakistan Level 1

368490 Halewood Laboratories Private Limited India Level 1

356859 Haley Sharpe Design Limited United Kingdom Level 1

366494 Hälg & Cie AG, Succursale de Plan-les-Ouates Switzerland Level 1

422121 Halipharm for Exporting, Trading and Distributing of Medicines JSC Egypt Level 1

413886 Hall Contracting Pty Ltd Australia Level 1

385797 Hall Equatorial Limited Kenya Level 1

172492 Halliday Finch Ltd Kenya Level 1

556764 HALLMARK ADVERTISING AND MARKETING LIMITED Kenya Level 1

145693 Halsey, McCormack & Helmer, Inc. d/b/a Mancini•Duffy United States of America Level 2

244169 Halyard Ventures Limited Kenya Level 1

240592 Hamco Dinslaken Bausysteme GmbH Germany Level 1

392748 Hamid Behzad logistic Services Afghanistan Level 1

233623 Hamilton Lane Advisors, L.L.C. United States of America Level 1

224496 Hamisa Transport and Trading South Africa Level 1

153126 Hammer & Co., Inc. United States of America Level 1

393575 HAMMER FLEET SERVICES COMPANY LIMITED South Sudan Level 1

389163 Hammersmith Co.,Ltd. Thailand Level 1

390703 Hammoud Hospital University Medical Center S. A. L. Lebanon Level 1

427492 HAMTEAM ENTERPRISES Kenya Level 1

245718 HAMZE BRASS CENTER Lebanon Level 1

120622 HAN A TECH CO., LTD Korea, Republic of Level 1

399255 Hana Stores Limited Uganda Level 1

246213 HANAKO SARL Mali Level 1

377711 HANBIT Engineering & Construction Inc. Ltd. Korea, Republic of Level 1

363903 HANBIT POWER TECH CO., LTD Korea, Republic of Level 1

231116 HANBIT POWER TECH CO.,LTD., Korea, Republic of Level 2

161431 Hancock Natural Resource Group United States of America Level 1

170362 HANDELSBANKEN MARKETS SECURITIES, INC. United States of America Level 1

363259 Handikraft Corporation Inc. India Level 1

408896 HANDOK ELEVATOR CO., LTD. Korea, Republic of Level 1

185546 HANEER ENGINEERING CO.Ltd Sudan Level 2

465505 HANGXIAO STEEL STRUCTURE CO., LTD. China Level 1

370743 HANGZHOU PARADISE IMPORT & EXPORT CO., LTD China Level 1

448617 Hankook Tire & Technology Co., Ltd Korea, Republic of Level 2

403267 HanKook Tower Crane Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

215270 HanmiGlobal Co., Ltd. Korea, Republic of Level 2

235035 HANNA EL KHOURY &BROTHERSFORTRADEANDGENERALCONTRACTINGS.A.R.L. Lebanon Level 2

257679 HanrahanPeaceSupportConsultingInc. Canada Level 1

361607 Hansa Luftbild AG Germany Level 1

191425 HANSA-HEEMANN AG Germany Level 1

136303 Hanse-Trade Andreas Zander GmbH Germany Level 1

228936 HANSHIN ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. Korea, Republic of Level 2

172205 Hanshin Towel Company Korea, Republic of Level 1

513476 Hansom Zambia Limited Zambia Level 1

419097 HANSUNG INDUSTRY Korea, Republic of Level 1

165501 Hanwha Corporation Korea, Republic of Level 1

390161 Hanwha International LLC United States of America Level 1

360402 Hanwha S&C Co., Ltd Korea, Republic of Level 1

402256 Happy World Inc. Japan Level 1

383549 Happy-pool Schwimmbad- und Saunatechnik.Ges.m.b.H Austria Level 1

355028 Happyworks AB Sweden Level 1

403729 Harambe Technologies (Pty) Ltd South Africa Level 1

178121 HARCOR SECURITY SEALS PTY LTD Australia Level 1

370547 Hardel, Inc. United States of America Level 1

439273 HARDEXO COMPANY LIMITED Kenya Level 1

385069 HardHat Media Pty Ltd Australia Level 1

233593 Harding Marketing CommunicationsInc France Level 1

435468 HARDPOINT TECHNOLOGIES, LLC United States of America Level 1

497426 HARDTECH CERAMICS LIMITED Kenya Level 1

403012 Hard-Tech Industrial Supplies Limited Kenya Level 1

527801 Hardtrac Investments Limited Kenya Level 1

244275 Hardware & Paints Limited Kenya Level 1

473512 Hardwire, LLC United States of America Level 1

488729 HARINERA VILAFRANQUINA S.A. Spain Level 1

454346 Haris Enterprises (Pvt.) Ltd. Pakistan Level 1

409568 HARISS INTERNATIONAL LIMITED Uganda Level 1

402147 Harley’s (U) Limited Uganda Level 1

217393 Harley’s Limited Kenya Level 2

178062 Harlo Corporation United States of America Level 1

471379 HARMONIC SYSTEMS COMPANY LIMITED Kenya Level 1

376702 HArmonie.Co.,Ltd. Korea, Republic of Level 1

241672 Harmony Solutions LImited Kenya Level 1

357782 HARNET SYSTEM MALI – SARL Mali Level 1

471192 HARNSSEN GROUP LIMITED Kenya Level 1

541531 HARO International Djibouti SARL Djibouti Level 1

244534 Harold R. Fenwick & Associates Kenya Level 1

214694 HARPER COLLINS PUBLISHERS LIMITED United Kingdom Level 1

547008 Harper S.A de C.V. El Salvador Level 1

373490 HARRY BAERLOCHER SA Switzerland Level 1

395459 Hart Nationwide DMCC United Arab Emirates Level 1

622611 HARTFORD LIFE & ACCIDENT INSURANCE COMPANY United States of America Level 2

370635 Hartmann Tresore Schweiz AG Switzerland Level 1

356372 hartridge enterprise Kenya Level 1

356970 Harvard Business School Publishing United States of America Level 1

140792 Harvard Maintenance, Inc. United States of America Level 2

207812 Hase Mart Limited Kenya Level 1

411967 HASHI ENERGY HOLDINGS LIMITED Mauritius Level 1

209261 HASHI ENERGY LIMITED Kenya Level 2

245165 HaskoningDHV Nederland B.V. Netherlands Level 2

364175 HaskoningDHV UK Ltd United Kingdom Level 1

244194 HASS PETROLEUM (K) LTD (Kenya) Kenya Level 2

247093 Hass Petroleum Trading Gr DMCC United Arab Emirates Level 1

407686 HASU INVESTMENTS LIMITED Uganda Level 1

447079 Hatay For Construction Co. Ltd South Sudan Level 1

447066 HATCHILE CONSULT LIMITED Uganda Level 1

177034 Hatfield Consultants Canada Level 2

487873 Hato Press Ltd United Kingdom Level 1

473476 Hatob Multi Dynamics Limited Nigeria Level 1

422600 HATTAB BROS ENGINEERING EST. Lebanon Level 1

365868 Hatzel & Buehler, Inc. United States of America Level 2

198288 Hatzor Safes LTD Israel Level 2

175320 Haute on the Hill by Ridgewells United States of America Level 1

559499 Havas Sports Limited United Kingdom Level 1

399530 Haveeru Media Group Pvt Ltd Maldives Level 1

471492 Havilah Merchants Nigeria Limited Nigeria Level 1

155172 Havkins Rosenfeld Ritzert & Varriale, LLP United States of America Level 1

213635 Hawki Worldwide Limited United Kingdom Level 1

206018 Hawkmoor Group Limited South Sudan Level 1

170664 Hay Group, Inc. United States of America Level 1

149899 Hayden Building Maintenance Corp. United States of America Level 2

393559 Haza Services Limited Uganda Level 1

359354 HAZAR İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Turkey Level 1

156791 HB Aviation Training Services Tunisia Level 1

502523 HBC PRINTER SUPPLIES LLC United Arab Emirates Level 1

438898 HBM GLOBAL LIMITED Cyprus Level 1

414941 HB-TECH IBC Asia Pacific Ltd. Hong Kong, Special Administrative Region of China Level 1

183956 HCL Technologies Ltd. United States of America Level 2

152286 HCR-Informática e Traduções, Lda. Portugal Level 1

255258 HD METAL SRL Italy Level 1

358304 HDI Global SE Switzerland Level 1

355424 HDT Expeditionary Systems, Inc. United States of America Level 1

141690 Headlinks General Trading LLC United Arab Emirates Level 1

401042 HEALD TRADING COMPANY SAL Lebanon Level 1

526339 HEALTH AND SAFETY CONSULTANTS GENERAL EXTERNAL PROTECTION AND PREVENTION SERVICE SOCIETE ANONYME Greece Level 1

356161 Health Care Limited Uganda Level 1

469373 Health Info-Matrix (Pty) Ltd South Africa Level 1

189270 Health Partners International Limited United Kingdom Level 2

219557 Healthcare Engineering Kenya Level 1

422912 Health-Care Equipment & Parts Co. Inc. United States of America Level 1

589756 HEALTHWISE UGANDA LIMITED Uganda Level 1

438648 Healthy Air Solutions Pty Ltd. South Africa Level 1

196006 Healthy Solutions United States of America Level 1

355679 Healvita Group GmbH Austria Level 1

127661 Hearne Scientific Software Pty Ltd Australia Level 1

392904 Heavyweight Air Express FZCO United Arab Emirates Level 2

228137 HEBEILIGHTINDUSTRIALPRODUCTSIMPORT&EXPORTGROUP CO.,LTD. China Level 1

451570 HEBRON INVESTMENTS LIMITED Uganda Level 1

533819 HEBRON TRAINING AND CONSULTANCY LIMITED Zambia Level 1

114881 Heckler & Koch GmbH Germany Level 2

162959 HedgeFirst Partners, LLC United States of America Level 1

178388 Hedgeye Risk Management, LLC United States of America Level 1

221645 Heerim Architects & Planners Co., Ltd Korea, Republic of Level 1

384099 HEESUNG POLYMER CO.,LTD. Korea, Republic of Level 2

556160 Heich Keit Limited Kenya Level 1

359791 Heidelberg Schweiz AG Switzerland Level 2

362764 HEIGHTS (U) LIMITED Uganda Level 1

262407 Heights ConstructionCompanyLimited Kenya Level 1

219577 HEINZ PARTY SERVICES LIMITED Kenya Level 1

190716 Heinzen manufacturing Inc United States of America Level 1

382555 Heiss Mühle GmbH Germany Level 1

161692 Heitman Real Estate Securities LLC United States of America Level 2

361036 HELENSFIST SERVICES (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

159519 HELGEN INDUSTRIES INC United States of America Level 1

127738 Heli Air Services JSC Bulgaria Level 2

489104 HELI UNION SA France Level 2

358051 Helibip South Africa Level 1

244110 Helicopteres de France France Level 2

413261 Helicopteres Helicarrier INC. Canada Level 1

241106 Helicopteros Dominicanos S.A. Dominican Republic Level 2

367746 Helicópteros Nacionales de Colombia S.A.S. Colombia Level 1

383296 Helios Energy Limited Kenya Level 1

188465 Helioswatt srl Italy Level 1

369270 HELIPAD INDUSTRIES SRL Italy Level 1

164271 Heliportugal – Trabalhos eTransporte Aéreo,Representaçõeses, Importaçãoo e Portugal Level 1

468820 HELISTAR SAS Colombia Level 1

260412 HELIX LOGISTICS LIMITED Kenya Level 1

403932 HELLENIC TZILALIS (CYPRUS LIMITED Cyprus Level 2

262117 HELLER PETROLEUM LIMITED Kenya Level 1

163251 Hellmann WorldwideLogisticsLimited United Kingdom Level 1

470790 Hello Future AB Sweden Level 1

183822 Hello NYC, Inc. United States of America Level 1

152531 Hello World Communications, Inc. United States of America Level 1

128059 HELOG Aviation KG Germany Level 2

165652 HELVACIZADE GIDA ILAC KIMYA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI Turkey Level 1

170383 Helvea Inc Canada Level 2

163120 HELVETAS Swiss Intercooperation Switzerland Level 1

184231 Hema Diagnostic Systems, LLC United States of America Level 1

533566 Hemaya Security Solutions Ltd Palestine, State of Level 1

113413 HemoCue AB Sweden Level 1

238641 Hemogens Farma, LTD. Turkey Level 1

463948 HEMRAJ INDUSTRIES PRIVATE LIMITED India Level 1

456758 HEMS & NEPHEWS EXPORTS PVT LTD India Level 1

247012 HEMSI TARIM URUNLERI TICARET VESANAYI LIMITED SIRKETI Turkey Level 1

157109 Hemsley Fraser Training Group Limited United Kingdom Level 2

354911 HENAN INTERNATIONAL WATER ELECTRIC CO.,LTD South Sudan Level 1

156975 Hengtong Optic-Electric Co, Ltd China Level 2

392017 HENKEL POLYMER COMPANY LIMITED Kenya Level 1

100167 Henke-Sass, Wolf GmbH Germany Level 1

116394 Henner SAS France Level 2

257375 Henotch General Merchants Limited Kenya Level 1

180761 HENRI COLLINS INTERNATIONAL(SINGAPORE) PTE. LTD. Singapore Level 1

417654 HENRI CONSTRUCTION SARL Mali Level 1

357133 HENRI HARSCH HH SA Switzerland Level 2

376245 Henroposky Engineering Co. Ltd Nigeria Level 1

466686 HENRY HINSON LIMITED Nigeria Level 1

400218 Hephzibah Group LLC United States of America Level 1

424015 Heptacom SA Switzerland Level 1

381599 Heptascot Trading Company Limited South Sudan Level 1

480527 HEREFORD LIMITED Zambia Level 1

256366 Heritage Communications Ltd South Sudan Level 1

234170 Heritage Global Solutions, Inc. United States of America Level 1

155878 Heritage Landscapes United States of America Level 1

451331 HERITIERS VELLA AFRIC AUTO – S.A Tunisia Level 1

128064 Herman Miller, Inc. United States of America Level 2

232626 HERMANOSALFONSOYJOSESANZEXPORTACIONES,S.L. Spain Level 1

136961 Hermes Equity Ownership Services Ltd United Kingdom Level 2

543693 HERO TECHNOLOGIES LTD Cameroon Level 1

379160 Heroes Energy Limited Uganda Level 1

367913 Herold Fahrzeugvermietung AG Switzerland Level 1

446647 Heros General Trading Ltd South Sudan Level 1

417038 Herosplus International Ltd Nigeria Level 1

365835 HERS GmbH Switzerland Level 1

219822 Herton Concepts Ltd Uganda Level 1

401973 HESA LTD. Turkey Level 1

421795 Hesco Armor, Inc. United States of America Level 1

242146 HESCO BASTION LIMITED United Kingdom Level 2

353647 Hevilift Group PTE. LTD Singapore Level 1

425851 Hevilift Ltd. Papua New Guinea Level 2

154427 Hewlett Packard Enterprise Company United States of America Level 2

378689 Hewlett-Packard (Schweiz) GmbH Switzerland Level 2

470969 HEWTON LIMITED Kenya Level 1

149669 Hexagon Nutrition Pvt. Ltd. India Level 1

158075 Hexaware Technologies Limited India Level 2

438882 Hexaware Technologies UK Ltd. United Kingdom Level 1

470226 Hexis j.d.o.o. Croatia Level 1

437214 HF GIZA SYSTEMS KENYA LIMITED Kenya Level 1

132338 HF Group, LLC United States of America Level 1

171490 HFI Pyrotechnics Inc. Canada Level 2

366045 HG COMMERCIALE Société Commerciale de la Société Suisse des Entrepreneurs Switzerland Level 1

128054 HG Maybeck Co., Inc United States of America Level 1

161665 Hi Fly Transportes Aéreos S.A. Portugal Level 2

473148 HID Global S.p.A. Italy Level 1

260880 Hidayatullah & Brothers Pakistan Level 1

245377 Hien Macline Côte d’Ivoire Level 1

154711 Higer Bus Company Limited China Level 1

386557 High Move Imports Ltd South Sudan Level 1

122380 High Hope Int’l Group Jiangsu Knitwear & Home-Text China Level 2

413673 High Protection Company United States of America Level 1

575339 HIGH ROCK INVESTMENT COMPANY LIMITED South Sudan Level 1

468853 HIGH STAR INTERNATIONAL LIMITED Kenya Level 1

480579 HIGHBERG SOLUTION SRL Romania Level 1

135882 HighCom Armor Solutions, Inc. United States of America Level 2

475935 HIGHLIFE TRADING AND SUPPLIES LIMITED Kenya Level 1

219143 Highlight Travel Ltd Kenya Level 2

177582 HighRoad Press, LLC United States of America Level 1

206899 High-Tech Bridge SA Switzerland Level 1

148384 HighTech Health Care India Level 2

474858 Higsade Transporters co Ltd South Sudan Level 2

373858 HII-FINANCE CORPORATION United States of America Level 1

158930 HIJOS DE ANTONIO GALVEZ, S.L. Spain Level 1

436181 HILAAC GENERAL TRADING CO.LTD South Sudan Level 1

256021 HILAL MEARY AND PARTNERS COMPANYFOR CONTRACTORS Iraq Level 1

259870 HILDIS EAST AFRICA CO. LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

247759 HILL DICKINSON LLP United Kingdom Level 1

374441 Hill International (Switzerland) SA Switzerland Level 2

373441 Hill International NV Netherlands Level 2

223707 Hill International, Inc United States of America Level 1

247752 Hill Rivkins LLP United States of America Level 1

466671 Hillpok Limited Ghana Level 1

121111 Hills International (Singapore)Pte Ltd Singapore Level 1

408235 HILMALAYER INVESTMENT LIMITED Nigeria Level 1

241529 Hilo Maintenance Systems, Inc. United States of America Level 1

154690 Hiltex Overseas India Level 1

358310 Hilton Nairobi Limited Kenya Level 1

461152 Hi-Mark Solutions, Inc. United States of America Level 1

580254 HIMAX SYSTEMS LIMITED Kenya Level 1

485234 Himex Ltd.(Xiamen) China Level 1

445448 Hinckley Associates Nig. Ltd Nigeria Level 1

557377 Hindex Construction Company Limited Kenya Level 1

163934 HINDUSTAN APPAREL INDUSTRIES India Level 1

448070 Hindustan Cargo Limited India Level 1

132484 Hindustan Syringes & MedicalDevices Ltd. India Level 1

219996 Hines Interests Limited Partnership United States of America Level 1

593780 Hipulse Power Systems Limited Kenya Level 1

382010 HireVue, Inc. United States of America Level 1

186788 Hiro Real Estate Co. United States of America Level 2

356318 HISANTA S.L. Spain Level 1

154309 HISPANO VEMA, S.L. Spain Level 1

374718 HISSCO PTY LIMITED South Africa Level 1

393625 History Associates, Incorporated of Maryland United States of America Level 1

235134 HISTOTO LIMITED Kenya Level 1

127289 HLW International LLP United States of America Level 2

405714 HM for Electromechanical works CO. LTD Sudan Level 1

363885 HMB Shipping & Trading Co Ltd Sudan Level 1

127475 HN CORPORATION Korea, Republic of Level 1

109482 Hockley international Ltd United Kingdom Level 1

153679 Hockman-Lewis Limited United States of America Level 1

153252 HODEMA SA Spain Level 1

237550 Hogan Lovells US LLP United States of America Level 2

419063 HOH Oilifled Services Ltd United Kingdom Level 1

510779 Hohenloher Spezialmöbelwerk Schaffitzel GmbH + Co. KG Germany Level 1

170164 HOJEON LIMITED Korea, Republic of Level 2

365787 HOK International Ltd United Kingdom Level 1

456687 HOK International, Ltd. United States of America Level 1

258186 HOL CONSTRUCTION LTD South Sudan Level 1

404309 Holden & Flynn Universal Contractors, Inc. United States of America Level 1

413000 Holden Medical Laboratories Pvt Ltd India Level 1

375261 Holiday Cars & Tours Limited Kenya Level 2

492241 HOLIDAY DREAMZ TRAVEL MANAGEMENT CO. LTD South Sudan Level 1

424523 HOLINGER AG Switzerland Level 1

112458 Holland Aviation B.V. Netherlands Level 1

191964 HOLLAND computer systems BV Netherlands Level 1

246794 HOLLINGER METAL EDGE INC United States of America Level 1

370991 Holtan (E.A.) Limited Tanzania, United Republic of Level 1

369033 Holtan Investments Private Limted Zimbabwe Level 1

259597 HOME COUNTRY LIMITED Kenya Level 1

412206 Home Link Moving Services L.L.C United Arab Emirates Level 1

405621 HOME MADE COMMODITIES (U) lIMITED. Uganda Level 1

421792 HOME TOWN SERVICES LIMITED Uganda Level 1

446744 HOMECITI AFRICA LIMITED Kenya Level 1

485240 HOMELAND SOLUTIONS LIMITED Uganda Level 1

393241 HOMELINE CONSOLIDATION SERVICES LIMITED Kenya Level 1

221439 HomeLiving International, Inc. Philippines Level 1

355303 HOMESERVE CONSULT LIMITED Kenya Level 1

490742 Hometown Builder LLC United States of America Level 1

355009 HONDA (U) LIMITED Uganda Level 1

230174 HONDA (U) LIMITED. Uganda Level 1

476129 Honegger SA Switzerland Level 2

425085 Honeyfountain Consult Ltd Nigeria Level 1

496697 Hont Global Services Limited Nigeria Level 1

239498 Hoogduin Papierrestauratoren Netherlands Level 1

576226 Hooves Support Limited Kenya Level 1

542710 HOPEWELL SOLUTIONS SERVICES LIMITED Nigeria Level 1

223525 HORIBA ABX SAS France Level 1

208261 HORIBA France France Level 1

435329 Horizon Construction Ltd Rwanda Level 1

497914 Horizon International Group of companies Incorporated Liberia Level 1

355935 Horizon Limited Kenya Level 1

204035 Horizon Logistics Ltd Rwanda Level 1

415147 Horizon real estate construction company ltd South Sudan Level 1

122710 Horizon Software International, LLC United States of America Level 2

164225 Horizons Incorporated United States of America Level 1

355612 Horizontal Software SAS France Level 1

381681 Hormuud Telecom Somalia Somalia Level 1

355262 Horn Connect Broadcast Services Somalia Level 1

385708 Horn International Company(HIC) Somalia Level 1

604380 HORSEHEAD PRINTERY LIMITED Uganda Level 1

189676 HORUS SOLUTIONS Senegal Level 1

456989 Horvath & Partner Middle East GMBH United Arab Emirates Level 1

172538 Hospitainer B.V. Netherlands Level 1

469975 HOSPITAL CONSUMABLES (KENYA) LIMITED Kenya Level 1

141189 Hospital Equipment Mfg Co India Level 1

147692 Hospitality Systems ConsultantsLtd Kenya Level 1

362572 Hossain Industries Ltd. Bangladesh Level 1

373892 HOST NATION PERSPECTIVES SWA LLC United States of America Level 1

366100 Hôtel Beau-Rivage, Genève SA Switzerland Level 1

373545 Hôtel du Golf Villars SA Switzerland Level 1

373445 Hôtel du Léman – Centre de séminaires Switzerland Level 1

357865 Hôtel du Mont-Blanc Au lac SA Switzerland Level 1

417847 Hotel Gorillas Ltd Rwanda Level 1

378336 HOTEL PANORAMA sarl Madagascar Level 1

447396 HOTEL STARIDGE LIMITED Kenya Level 1

376300 Hoteles del caribe s.a. Panama Level 1

220158 HOTPOINT APPLIANCES LIMITED Kenya Level 2

470167 HOUDING SAS Colombia Level 1

261831 HOUSE MATIC SL Spain Level 1

384034 House of Sparrow SAS France Level 1

409599 HOUSE OF TECHNOLOGY LIMITED Kenya Level 1

386693 Houseman General Contractors LTD Kenya Level 1

377602 Houston International Business Corp. United States of America Level 1

170754 Howard Weil Incorprated United States of America Level 1

419295 HP Enterprise Services, LLC United States of America Level 1

421995 HP PPS Israel Ltd Israel Level 1

228509 HPC HEALTHLINE UK LTD United Kingdom Level 1

164137 HPC Publishers Distributors P. Ltd. India Level 1

379906 HPW FRESH & DRY LIMITED Ghana Level 1

550335 HQ Lamps Manufacturing Co. Pvt Ltd India Level 1

248976 HR Global Innovations(Australia)Pty Ltd Australia Level 1

154597 HR Transformations Canada Level 1

364310 HR7 ApS Denmark Level 1

174943 HRG United Kingdom Level 2

206071 HRI GENERAL TRADING, LLC United Arab Emirates Level 1

376921 HRM LIMITED Trinidad and Tobago Level 1

386573 HRS Real Estate SA Switzerland Level 2

109343 HSB identification BV Netherlands Level 1

212086 HSBC Bank Plc United Kingdom Level 1

195956 HSBC Securities (USA) Inc. United States of America Level 2

357506 HSE Conseils SA Switzerland Level 2

461634 HSE SRL Italy Level 1

452030 HST Chartered Certified Accountants Ethiopia Level 1

397746 HT PRODUCTION SARL Mali Level 1

399890 HTC Global Services, Inc. United States of America Level 1

603223 HTC HUB UGANDA LIMITED Uganda Level 1

101401 HTSPE LIMITED United Kingdom Level 2

203042 Huawei Symantec Technologies Co., Limited Hong Kong, Special Administrative Region of China Level 1

490372 Huawei Technologies Ethiopia PLC Ethiopia Level 2

462422 HuBei SanJiang Aerospace WanShan Special Vehicle Co.,Ltd China Level 1

179073 HUDSON GROUP (HG) RETAIL, LLC United States of America Level 2

592206 Huduma Consulting Limited Kenya Level 1

246244 Huggins Actuarial Services, Inc. United States of America Level 1

182612 Hughes Network Systems LLC United States of America Level 1

222696 Humacel PTY LTD South Africa Level 1

366013 Human Capital Management Institute LLC United States of America Level 1

380508 HUMAN DIGNITY COUNTRYWIDE SD Congo, The Democratic Republic of the Level 1

100219 HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH Germany Level 1

213678 Human Recognition Systems Ltd United Kingdom Level 1

369411 Human Rights Education Associates, Inc. United States of America Level 1

217872 Humanscale Corporation United States of America Level 2

183939 Humasis Co., Ltd Korea, Republic of Level 1

608929 Humvic Global Resources Limited Nigeria Level 1

367214 HUNJAN CONSTRUCTION LIMITED Kenya Level 1

388828 HUNKELER SYSTEME AG Switzerland Level 1

367420 Hunter Valley Signs Pty Ltd Australia Level 1

206265 HUONS CO., LTD. Korea, Republic of Level 2

227817 HURFADOS ENTERPRISES Kenya Level 1

162007 Huron Consulting Services LLC United States of America Level 2

262080 Hussain Malis / The Golden Line Traver & Tourism Syrian Arab Republic Level 1

354368 Hussain Rathore & Co. Pakistan Level 2

162078 Hussain Trading Agencies (Pvt) Ltd. Pakistan Level 1

262342 Hutchison Drei Austria GmbH Austria Level 2

468685 HV Shred Inc. United States of America Level 1

208424 Hwan Sung Industries Limited Uganda Level 1

381646 Hwan Sung Industries (Kenya) Limited Kenya Level 1

508530 Hybridge Technical Company Limited Nigeria Level 1

482225 HyC Servicios Integrales Ltda Chile Level 1

409612 HYDRA TECHNOLOGIES DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. Mexico Level 1

398819 Hydraform International (Pty) Ltd South Africa Level 1

472451 Hydrant Ltd. United Kingdom Level 1

408133 Hydro Industries Ltd United Kingdom Level 1

227335 HydrocarbonProductsCompany”Hypco”S.A.L Lebanon Level 1

356745 HYDROS s.r.l. Italy Level 1

105532 HYDRUS LTD Cyprus Level 1

434796 Hyesung Cable & Communication Inc. Korea, Republic of Level 1

461530 Hygiene Consultants Limited Uganda Level 1

237641 HYGIENE ET SALUBRITE DU CAMEROUN Cameroon Level 1

537694 Hygolet (Schweiz) AG Switzerland Level 1

408942 Hygrets Limited Uganda Level 1

513576 HYMMELEC ENGINEERING EAC LTD Rwanda Level 1

221281 Hyosung Ebara Engineering Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

260967 HYOSUNG TRANSWORLD CO., LTD. Korea, Republic of Level 1

362875 HyperActive Productions Inc. Canada Level 1

444727 Hyperion General Trading LLC United Arab Emirates Level 1

546051 Hypnotik Ltd United Kingdom Level 1

357123 Hyprom SA Switzerland Level 1

433948 HYTECH GLOBAL INVESTMENT AND RESOURCES LIMITED Nigeria Level 1

402520 Hytera Mobilfunk GmbH Germany Level 1

355360 HYUNDAE PRECISION CO.,LTD. Korea, Republic of Level 1

162691 HYUNDAI ASAN corporation Korea, Republic of Level 1

189259 HYUNDAI CORPORATION Korea, Republic of Level 1

406464 Hyundai East African Holdings Limited Kenya Level 1

240100 HYUNDAI GLOVIS Co.,Ltd. Korea, Republic of Level 2

500134 Hyundai H&S Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

171191 Hyundai Motor Company Korea, Republic of Level 2

228827 HYUNDAI WACOR TEC CO., LTD. Korea, Republic of Level 1

446993 HYUPJIN Co.,Ltd. Korea, Republic of Level 1

160432 I and A Corporation Japan Level 1

377067 I Deal Office Supplies Limited Tanzania, United Republic of Level 1

424649 I JET Global DMCC United Arab Emirates Level 1

128030 I&C srl Italy Level 1

381630 I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd Cyprus Level 1

216271 I.A.G. INTERNATIONAL LLC Somalia Level 2

260854 I.C.T-Smart Technologies Ltd Nigeria Level 1

262688 I.CO.P. S.p.A. Italy Level 1

213013 I.D.E. Technologies Ltd. Israel Level 2

222036 I.D.R Europe Limited United Kingdom Level 1

158294 I.H.S Corporation Limited United Kingdom Level 1

358501 I.Y.Genesis Advanced Engineering Ltd Israel Level 1

140825 i2, Inc. United States of America Level 1

184010 I2D2 Ltd United Kingdom Level 1

384721 i3solutions, Inc. United States of America Level 1

496477 IAA(INTEGRATED ADVANCED ANALYSTS)ASSOCIATES LIMITED Nigeria Level 1

140020 IADDIC SHELTERS, LLC United States of America Level 1

369744 IAKTA SRL Italy Level 1

433403 IAL Logistics India Limited India Level 1

133389 Ian Tait and Co Ltd United Kingdom Level 1

185656 IAP Worldwide Services, Inc. United States of America Level 2

362465 IASeminars Ltd United Kingdom Level 1

191443 IASON GmbH Austria Level 1

363437 IB5k LLC United States of America Level 1

178635 IBA CENTRO MERIDIONALE S.p.A. Italy Level 1

229373 Ibai Sistemas S.A. Spain Level 1

405210 IBATECH Engineering – SARL Mali Level 1

354148 IBB INTERNATIONAL LIMITED Uganda Level 1

373178 IBC Equipment Supplies FZC United Arab Emirates Level 1

140822 IBC Integrated Business Co Ltd Sudan Level 2

377075 IBCM & Divers SARL Côte d’Ivoire Level 1

381251 IBERCONDOR S.A. Spain Level 1

374719 IBERDROLA CLIENTES SAU Spain Level 2

398376 IBERMÁTICA, S.A. Spain Level 1

138534 IBERWORLD AIRLINES S.A.(dba:Orbest ) Spain Level 2

401009 IBFD Netherlands Level 1

471569 Ibis Medical Equipment and Systems Pvt Ltd India Level 1

382751 IBIZCAST Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

463406 IBL Unisys (Private) Limited Pakistan Level 1

393992 IBM Switzerland Switzerland Level 1

362899 IBMS Ltd Rwanda Level 1

449703 IBN AL NAFEES GENERAL TRADING EST L.L.C United Arab Emirates Level 1

148880 IBS Group Holding Ltd Russian Federation Level 1

262452 IBT-INTERNATIONALBUSINESSTRANSLATIONS Brazil Level 1

404711 IC SECURITY SYSTEMS OF TUNISIA Tunisia Level 1

409176 ICDL GCC FOUNDATION FZ – LLC United Arab Emirates Level 1

423385 ICE Design Australia Pty Ltd Australia Level 1

240482 ICE for contracting andEngineering Lebanon Level 1

172963 ICE Tech Limited Ireland Level 1

613864 ICEA GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED Uganda Level 1

424298 ICECON NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

167295 Icelandair ehf Iceland Level 2

354728 ICEPIPE Corporation Korea, Republic of Level 1

393859 ICF Consulting Services Ltd United Kingdom Level 1

420091 ICF Incorporated, LLC United States of America Level 1

226443 ICF Macro, Inc. United States of America Level 1

367017 ICF SH&E, Inc. United States of America Level 1

112460 ICLOS S.R.L. Italy Level 1

414806 ICM Imprimerie Carrara Sàrl Switzerland Level 1

171965 ICOM FRANCE S.A.S. France Level 1

456813 ICOME TECHNOLOGIES LTD Nigeria Level 1

396277 ICON CONSORTIUM LTD. Rwanda Level 1

571351 Icon Logistics Limited Uganda Level 1

381320 ICON Studios Ltd. Malta Level 1

556526 ICON VALUERS LIMITED Kenya Level 1

378330 Iconic Ltd. Israel Level 1

361926 ICONIQUE APPAREL LIMITED Uganda Level 1

413213 ICONS PRINTERS LIMITED Kenya Level 1

391114 iCosse MMXII Ltd United Kingdom Level 1

196917 ICPE ACTEL S.A. Romania Level 2

407178 ICREN SERVICES LIMITED Nigeria Level 1

452267 ICS AGRI MALI Mali Level 1

373107 ICS Nett, Inc. United States of America Level 1

455591 ICT EXPERTS UGANDA LIMITED Uganda Level 1

356421 ICT INFRASTRUCTURE SOLUTIONS LIMITED Kenya Level 1

586078 ICT MENTORS LIMITED Kenya Level 1

245073 i-cubed,informationintegration&imaging, LLC United States of America Level 1

162639 ICUnet.AG Germany Level 1

183190 ICVolontaires (ICVolunteers) (ICVolontarios) Switzerland Level 1

218277 ID Data Cards Ltd United Kingdom Level 1

101344 ID INTEGRATED DATA SA Switzerland Level 2

533892 id Solar Solutions Limited Zambia Level 1

127604 IDA Foundation Netherlands Level 2

440333 Idan Engineering Sawing and constuction LTD Israel Level 1

260848 iDatix Corporation United States of America Level 1

506508 Iddo Inc. Philippines Level 1

172059 Idea Factory Languages, Inc. Virgin Islands, British Level 1

189277 IDEAL CERAMICS LTD Kenya Level 1

397733 Ideal Choice Construction Co. Turkey Level 1

405565 IDEAL TENTS (U) LIMITED Uganda Level 1

380983 Ideal verde di Ricchiuti Francesco Italy Level 1

381433 IDEAL WATER SOLUTIONS & DEVELOPMENT SERVICES UGANDA LIMITED Uganda Level 1

571076 Ideas Un Limited Kenya Level 1

356226 Identisys Limited Kenya Level 1

477343 Identity Promotions Ltd., Tanzania, United Republic of Level 1

394304 IDEO LP United States of America Level 1

125505 IDESCO CORP United States of America Level 1

130035 IDEST Comunication SA Belgium Level 2

147625 IDFone Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

377145 IDG Business Solutions (Pty) Ltd South Africa Level 1

408226 IDG Myanmar Co. Ltd Myanmar Level 1

134811 IDG Security (Afghanistan) Ltd Afghanistan Level 2

407206 IDG Security Middle East FZC United Arab Emirates Level 2

513004 IDI Designs Pvt. Ltd. India Level 1

450442 Idis Limited United Kingdom Level 1

389822 IDM ITN Inc. United States of America Level 1

199419 IDOM Consulting, Engineering, Architecture SAU Spain Level 2

210464 Idox Software Ltd t/a Reading Room United Kingdom Level 1

398835 IDRODEPURAZIONE SRL Italy Level 2

461047 IDROFOGLIA S.R.L. Italy Level 1

470856 ID-Ware International B.V. Netherlands Level 1

198804 IDYAL Consulting France Level 1

167365 IEC TELECOM EUROPE France Level 1

379819 IEESHAN IMPEX PVT LTD India Level 1

485848 IFACI Certification France Level 1

465710 IFE VOYAGES SARL Benin Level 1

483173 IFI Impresa Forniture Industriali S.r.l. Italy Level 1

143909 IFR France France Level 2

403014 IFZW Industrieofen- und Feuerfestbau GmbH & Co KG Germany Level 1

370332 IGIENAIR SAS France Level 1

239426 IGLEARN spol. s r.o. Czech Republic Level 1

525578 IGNACIO GOMEZ IHM SAS Colombia Level 2

127991 IGT International, Inc. United States of America Level 1

251278 IHS GLOBAL LTD. United Kingdom Level 1

223650 IHS Inc United States of America Level 2

259136 IHS MARKIT GLOBAL Sarl Switzerland Level 1

224763 IIC Technologies Ltd India Level 2

500257 IIC Technologies Ltd. United Kingdom Level 1

224465 IIC Technologies, Inc. United States of America Level 1

395084 IIDO INDUSTRY CO., Ltd. Korea, Republic of Level 1

166495 I-IMPEX s.a.r.l Lebanon Level 1

231216 IJAZI INVESTMENT COMPANY L.T.D.(I.I.C) Lebanon Level 1

160843 iJET International, Inc. United States of America Level 1

243298 IJSAC “URGA” Ukraine Level 2

124721 Iknow LLC United States of America Level 1

507682 IKOKWA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED Kenya Level 1

433973 Ikoyi Hotels Limited Nigeria Level 1

489433 Ikran Services s.r.l. Italy Level 1

579545 IKWETA HOTELS & LODGES LIMITED Kenya Level 1

511450 IKWIB SAS France Level 1

533334 Il Melograno s.r.l. Italy Level 1

150369 IL WOO Industries LLC United States of America Level 1

459361 ILC Lerumo (Pty) Ltd South Africa Level 1

229091 ILDONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD. Korea, Republic of Level 2

130046 ilem SA Switzerland Level 1

412242 iLevant Limited United Arab Emirates Level 1

529295 ILHASOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA – ME Brazil Level 1

170711 ilionx internet & collaboration solutions b.v. Netherlands Level 1

215466 ILJIN ELECTRIC.CO.,Ltd. Korea, Republic of Level 2

142188 Illuminarte Communications Ltd Jamaica Level 1

356279 ILMI LTD Afghanistan Level 1

238238 ILONG COMPANY LTD South Sudan Level 1

465659 ILSAN ENTERPRISES LIMITED Kenya Level 1

230054 iLucida, LLC United States of America Level 1

147565 Image Access Corporation United States of America Level 1

355482 Image Access, Inc United States of America Level 1

533881 Image Promotions Limited Zambia Level 1

473287 ImageWare AG Switzerland Level 1

355806 Imagi Printing & Publishing Company Inc. Liberia Level 1

221622 Imagic Productions Philippines Level 1

376443 IMAGICS France Level 1

167243 Imaging and Microfilm Access United States of America Level 1

433332 Imani Lee, Inc. United States of America Level 1

621637 IMARA COMPANY LIMITED Kenya Level 1

393303 imato international construction ltd South Sudan Level 1

470166 Imatrix Technologies Inc. United States of America Level 1

181311 IMBAT SOGUTMA ISITMA MAKINA SANAYI VE TICARET LTD. STI. Turkey Level 1

161680 imc information multimedia communication AG Germany Level 1

220542 IMC Worldwide United States of America Level 1

378254 Imdad Total Site Services Co.LLC Jordan Level 2

490921 Imedia8 limited United Kingdom Level 1

362648 Imerge Consulting Inc. United States of America Level 1

510634 Imerys Performance & Filtration Minerals Pvt. Ltd. India Level 1

103462 IMGC GLOBAL (Pvt) Ltd. Pakistan Level 1

526114 IMI Mobile Private Limited India Level 1

255236 IMIEL A&G SRL Italy Level 1

247695 IMK BUSINESS CONSULTANTS LIMITED Uganda Level 1

417735 Imminent Technologies (Private) Limited. Sri Lanka Level 1

451318 IMMO 2000 SOCIETE CIVILE IMMOBILERE Cameroon Level 1

357846 IMMODO RENTA SOL SL Spain Level 1

384019 Immortal Computer Lab Pvt Ltd India Level 1

425956 Imospex Pty Ltd South Africa Level 1

395279 iMoveGREEN LLC United States of America Level 1

165599 IMP Partners LLC United States of America Level 1

486658 Impact Assessment, Inc. United States of America Level 1

537563 Impact Solutions Inc Somalia Level 1

394852 ImpactReady LLP United Kingdom Level 1

404750 IMPAQ International, LLC United States of America Level 1

564125 Impax Business Solutions Limited Kenya Level 1

246845 IMPEKSTARIMMAKINALARIVETARIMURUNLERIPAZARLAMASANAYIVETICARETLTD.STI. Turkey Level 1

172547 Imperial Armour cc South Africa Level 1

507409 IMPERIAL CONTRACTS & SUPPLIES LIMITED Zambia Level 1

366429 IMPERIAL GROUP OF HOTELS LIMITED Uganda Level 1

439498 Imperial Health Sciences North America, Inc. United States of America Level 1

599758 Imperial Printers Limited Malawi Level 1

189294 Impetus Trading Company Limited Kenya Level 1

512525 Impianti SpA Italy Level 1

173317 Implementation & Consulting Services, Inc. United States of America Level 1

443990 IMPLENIA SCHWEIZ AG Switzerland Level 2

247511 IMPORT FORUM INTERNATIONAL LIMITED Kenya Level 1

447473 Importaciones y Servicios Advanced Computing Technologies S.A. Chile Level 1

571422 IMPORTADORA GORR SAS Colombia Level 1

254877 IMPREMTA LA PLAÇA S.L.U. Spain Level 1

378310 IMPRES Technology Solutions, Inc. United States of America Level 1

209442 IMPRESA CARLO POGGI S.R.L. Italy Level 1

182499 IMPRESA PIEMONTE SRL Italy Level 2

482708 Impresit Metallurgica S.C.A.R.L. Italy Level 1

362839 ImpriCom Design Côte d’Ivoire Level 1

377092 IMPRIME4 SARL Mali Level 1

228003 IMPRIMEIRE DAR AL KOTOB SAL Lebanon Level 1

513195 IMPRIMERIE BIANCA GLORIA SAS Togo Level 1

155930 Imprimerie Centrale S.A. Luxembourg Level 1

366294 IMPRIMERIE NOUVELLE GONNET France Level 1

357548 Imprimerie SHEKINAH SAGE & SONS Congo, The Democratic Republic of the Level 1

255138 IMPRINTA LTD. Cyprus Level 1

165117 IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO S.A Spain Level 1

194312 Imran salihzai construction co. Afghanistan Level 1

100342 Imres BV Netherlands Level 2

420325 IMS SARL Cameroon Level 1

410272 IMSAR LLC United States of America Level 1

263785 IMSEURO LTD United Kingdom Level 1

251208 IMSTRAT CORPORATION Canada Level 1

198792 IMTS – International MicrowavesTelecom Solutions SAS France Level 1

188686 iMustardSoft LLC United States of America Level 1

185159 Imvubu Projects CC South Africa Level 1

361710 In Hand Guides Ltd Ireland Level 1

457524 IN2BONE LLC United States of America Level 1

446429 Inab for general trading and contracting Ltd.company Iraq Level 1

180702 INAER HELICOPTEROS, S.A. Spain Level 1

199990 Inalytics Limited United Kingdom Level 1

357699 INAPA Suisse SA, succursale d’Echandens Switzerland Level 1

382466 Incasolution Co., Ltd Korea, Republic of Level 1

510212 Incentive Travel Limited Kenya Level 1

378807 Inchcape Shipping Services Uganda Limited Uganda Level 1

169832 InchcapeShippingServices(Dubai)LLC United Arab Emirates Level 2

156521 Inchone Pte Ltd Singapore Level 1

357792 Incinco Ltd United Kingdom Level 1

150089 Inciner8 Ltd United Kingdom Level 1

394498 INCLUIT, LLC United States of America Level 1

513215 INCLUSIVE BUSINESS AND CONSULTANCY LTD Rwanda Level 1

394748 InCompass International Consultancy Services Ltd. United Kingdom Level 1

229237 IncoNet-Data Management SAL (IDMSAL) Lebanon Level 1

185503 INDEBO (INDIA) PVT LTD India Level 1

234253 INDECOMMGLOBALSERVICES(INDIA)PRIVATELIMITED India Level 2

147043 Indellient Inc. Canada Level 1

451472 Independence LED LIghting United States of America Level 1

360719 Independent hardware Inc. United States of America Level 1

360952 INDEPTH SCIENTIFIC COMPANY LIMITED Kenya Level 1

374419 Index Consulting Nigeria Level 1

361164 Indial Shipping Pvt Ltd India Level 1

127255 Indian Immunologicals Ltd India Level 1

393652 INDIAN OCEAN GENERAL SERVICES LTD South Sudan Level 1

206627 Indian Ocean University Somalia Level 1

368977 INDIAN PRODUCTS TRADING COMPANY PVT LTD India Level 1

420544 Indietel Consulting Ltd Ireland Level 1

384430 Indigo IT, LLC United States of America Level 1

439993 Indigo Logistics and Procurement Ltd Kenya Level 1

104176 INDIGO SA Switzerland Level 1

482718 Indigo View Productions Ltd Greece Level 1

434795 Indivar Software Solutions Private Limited India Level 1

177977 Indo Ispat India Level 1

398175 Indoco Remedies Limited India Level 1

136380 Indra Sistemas S.A. Spain Level 2

367041 Indra USA, Inc United States of America Level 1

377401 INDU LLC United States of America Level 1

449854 Inductoserve Pty Ltd South Africa Level 1

102597 Indufor Oy Finland Level 2

389159 INDUNI & CIE SA Switzerland Level 2

415262 Indus Healthcare (Proprietary) Limited Botswana Level 1

214900 INDUS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SL Spain Level 1

365713 IndusTree (Pvt) Ltd Pakistan Level 1

478556 INDUSTRIAL GRAPHIC SYSTEMS LIMITED Uganda Level 1

374747 Industrial Control Machines Belgium Level 1

371157 Industrial Controls Distributors LLC United States of America Level 1

158494 Industrial Cooling Inc. United States of America Level 1

178960 Industrias Metalicas IMETAL SA Spain Level 1

172883 INDUSTRIAS ZAMARBU, S.A. Spain Level 2

246624 IndustrieMaliennePourL’Agriculture SARL Mali Level 1

161984 Industries Techniques Services France Level 1

366992 INENSA LIMITED Uganda Level 1

485411 Ineo Energy & Systems France Level 1

378716 INEO TERTIAIRE IDF Agence La Varenne France Level 1

137750 INERZA, S.A. Spain Level 1

199123 INES INGENIEROS CONSULTORES, S.L. Spain Level 1

255350 INET sh.p.k. Kosovo Level 1

244574 Inexpa Building Systems Limited Kenya Level 1

165272 infeurope S. A. Luxembourg Level 2

378781 Infinite Quest Marketing Limited Kenya Level 1

398216 Infinite Planners Limited Kenya Level 1

553408 Infinite Solutions Limited South Sudan Level 1

263688 Infinite Techpark Pvt Ltd India Level 1

152621 Infinity Consulting Solutions, INC. United States of America Level 1

502165 INFINITY FURNITURE COMPANY LIMITED Nigeria Level 1

435619 INFINITY FURNITURE LIMITED Kenya Level 1

621329 INFINITY POINT LIMITED Kenya Level 1

168942 Info Stor Limited United Kingdom Level 1

229886 Infoage Business Solutions Limited Kenya Level 1

408228 Info-Assure Limited United Kingdom Level 1

167738 InfoAxon Technologies Limited (India) India Level 1

175584 InfoBIZ Solutions Ltd Kenya Level 1

439652 InfoBridge Consultants Limited Tanzania, United Republic of Level 1

244830 Infocare Technologies KenyaLimited Kenya Level 1

227942 Infocom Limited Uganda Level 1

370148 Infolog Tunisia Level 1

438967 Infomage Solutions Limited Kenya Level 1

391277 INFOMAN CONSULTANTS LTD Kenya Level 1

378116 INFONET AFRICA LIMITED Kenya Level 1

374899 Infonorm, Inc. United States of America Level 1

227864 Infopia Co., Ltd. Korea, Republic of Level 2

237457 InfoPro Learning Inc. United States of America Level 1

210811 INFOR (US), INC. (United States of America) United States of America Level 1

249220 INFORDATA LIMITED United Kingdom Level 1

185553 Informa UK Ltd. United Kingdom Level 1

176730 INFORMATIC TECHNOLOGIES INC United States of America Level 1

177154 Information Architects (Pvt.) Ltd. Pakistan Level 2

402962 Information Builders Inc United States of America Level 1

261677 Information First, Inc. United States of America Level 1

245737 INFORMATION INTERNATIONAL SAL Lebanon Level 1

362173 INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED Kenya Level 1

207402 INFORMATION MAPPING INC. United States of America Level 1

151239 Information Quotient Software Services (P) Ltd India Level 2

375076 Information Research Solutions Kenya Level 1

462699 Infoscert Xpression Streams Limited Nigeria Level 1

195120 Infostock Europa de Extremadura S.A. Spain Level 1

229627 Infosys Public Services, Inc. United States of America Level 1

503764 INFOTECH BUSINESS SOLUTIONS LIMITED Zambia Level 1

190514 Info-Tech Research Group Inc Canada Level 1

243790 Infotecs Americas Inc. United States of America Level 2

261375 Infotheek Groep B.V. Netherlands Level 1

389334 Infotrac Investments Limited Kenya Level 1

378889 INFOTRAK RESEARCH & CONSULTING LIMITED. Kenya Level 1

111792 Infotrend Innovations Co Ltd Cyprus Level 1

600764 Infoview Limited Kenya Level 1

204265 INFRABUILD SERVICES LIMITED Uganda Level 1

371240 InfraEnergy Services Limited Kenya Level 1

199529 INFRASTRUCTURE TECHNOLOGY AFRICA LIMITED Kenya Level 1

449081 INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION & ENGINEERING LIMITED Uganda Level 1

374488 Infused Medical Technology, Inc. United States of America Level 1

164614 ING Clarion Real EstateSecurities, LLC United States of America Level 2

232122 ING Robotic Aviation Inc. Canada Level 1

187580 INGEFEI S.L. Spain Level 1

359726 INGENI SA Switzerland Level 1

164097 INGENIERIA BATALLER CATALA, S.L.P. Spain Level 1

105630 Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España SA, SME, MP Spain Level 1

451220 INGENIERÍA ELECTROTÉCNICA Y SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN S.L. Spain Level 1

394641 Ingeniería Integrada para la Edificación, S.L. Spain Level 1

480171 INGENIERIA Y SISTEMAS HIDROKNOCK, S.L. Spain Level 1

179785 Ingeniería, Estudios yProyectosNIP, S.A. Spain Level 1

383024 Ingénierie Concept Services (ICS) SARL Togo Level 1

566895 INGENIERIE ET MAINTENANCE BIOMEDICALE DU FASO SARL (FASO IMB) Burkina Faso Level 1

356836 Ingénieurs- Conseils Scherler SA Switzerland Level 2

425772 Ingram Book Group Inc. United States of America Level 1

379741 Ingrid Prestige Limited Ghana Level 1

422566 INISTBIO Pharmaceutical Co.,Ltd. Korea, Republic of Level 1

195943 Initio Earth Sciences cc South Africa Level 1

425619 Inkas Vehilces LLC United Arab Emirates Level 1

120705 Inkoa Sistemas SL Spain Level 1

478654 IN-LINE PRINT SERVICES LIMITED Uganda Level 1

415835 INMARSAT GLOBAL LIMITED United Kingdom Level 1

155440 INMESOL, S.L. Spain Level 1

356608 Inmobiliaria y Constructora Fundart Ltda. Chile Level 1

178959 Inner Mongolian Weide TradeCo.,Ltd China Level 1

395549 Innergy 2000 Limited United Kingdom Level 1

452083 INNOFOOD I MAS D MAS I S L Spain Level 1

395958 Innogy Solutions, Inc. Philippines Level 1

507577 Innostrat Technologies Private Limited India Level 1

627794 INNOVA AFRICA LIMITED Kenya Level 1

197126 INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA, S.L. Spain Level 1

364331 InnovaLearn, LLC United States of America Level 1

377396 Innovapptive Inc. United States of America Level 1

369919 INNOVATION AFRICA LIMITED Uganda Level 1

357898 Innovation for Shelter International, I-4S Sarl Luxembourg Level 1

466443 INNOVATIVE CONCEPTS S.A.L (Off Shore) Lebanon Level 1

380690 Innovative Development Consultants (Pvt) Limited Pakistan Level 1

214703 Innovative Interfaces, Inc. United States of America Level 1

215244 Innovative Logistics, LLC United States of America Level 1

211152 Innovative Recycling Technologies, Inc. United States of America Level 1

407535 Innovative Trauma Care Inc. Canada Level 1

382930 Innovator Georgia Level 1

220811 Innoventive Power, LLC United States of America Level 1

354454 InnoVentum AB Sweden Level 1

203766 InnoVest Group, LC United States of America Level 1

532716 Innovision Consulting Private Limited Bangladesh Level 1

212321 INOKSAN MUTFAK SAN. ve TIC. A.S Turkey Level 1

620682 INOSIG ENGINEERING LIMITED Kenya Level 1

181420 inotec Engineering GmbH Germany Level 1

418652 İNOVAKADEMİ EĞİTİM VE DAN. HİZ. LTD ŞTİ Turkey Level 1

379380 INOX WARES PVT LTD India Level 1

362433 Inpack Global Co., LTD Korea, Republic of Level 1

475534 INSANEX SL Spain Level 1

420773 Inscape Corporation Canada Level 1

408594 inshallah mechanical corp United States of America Level 1

555159 Insight Group Limited Kenya Level 1

587257 INSIGHT HEALTH ADVISORS LIMITED Kenya Level 1

415127 InSiGHt Health Consulting Limited Nigeria Level 1

405897 INSIGHT MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED Kenya Level 1

190986 Insight Technology Solutions AG Switzerland Level 1

434346 INSITE SETTLEMENTS NETWORK CC South Africa Level 1

368855 Insitu, Inc. United States of America Level 1

419704 INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A. Italy Level 2

375721 INSOFT DEVELOPMENT&CONSULTING SRL Romania Level 1

254316 INSOLATIO PAMASOL SL Spain Level 1

119715 Insomniac Design Inc. United States of America Level 1

369238 INSOPACK Co., Ltd Korea, Republic of Level 1

435966 Inspired Services Publishing Ltd United Kingdom Level 1

140441 INSPIRIT International Communication GmbH Luxembourg Level 1

262274 Inspirium doo Serbia, Republic of Level 1

392500 Insta Pumps Engineering Limited Kenya Level 1

368484 instaprint sàrl Switzerland Level 1

365759 Institut Oecuménique Switzerland Level 1

402881 Institute for Security Studies (ISS) South Africa Level 1

454489 INSTITUTE FOR SUCCESSFUL LEADERSHIP, INC. United States of America Level 1

152358 Institute for Supply Management, Inc. United States of America Level 1

481606 Institute of Health & Safety Ltd Malta Level 1

527311 Institute of Project Management Pty Ltd Australia Level 1

261827 INSTITUTIONAL CONSULTANTS LIMITED Kenya Level 1

386241 Institutional Supplies Inc United States of America Level 1

262196 InstitutionalShareholderServices,Inc. United States of America Level 1

182987 Instituto de Tecnología, Electrónica, Informática y Comunicaciones, S.L. Spain Level 1

457246 Instore Promotions Experiential Africa Limited Kenya Level 1

219596 INTALINK LOGISTICS AND TRADING LIMITED Kenya Level 1

568856 Intart Design SRL Moldova, Republic of Level 1

151190 INTAS PHARMACEUTICALS LIMITED India Level 1

602302 INTAVISUAL (IAV) LIMITED Kenya Level 1

244475 INTEC EXPORT (INDIA) PVT. LTD India Level 1

521390 Intec Infonet Pvt. Ltd. India Level 1

221558 INTECH Telecom. Korea, Republic of Level 1

369135 INTECSA-INARSA S.A. Spain Level 1

363881 Intecware Corporation Canada Level 1

420889 Integra Consult A/S Denmark Level 1

464482 INTEGRACION, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO S.L Spain Level 1

410344 INTEGRAL SARL Côte d’Ivoire Level 1

451935 Integrali SA Switzerland Level 1

207449 Integrated Consulting Services Netherlands Level 1

383343 Integrated Convoy Protection (Pty) Ltd South Africa Level 1

368414 Integrated Development Transport Solutions Ltd. Kenya Level 1

544022 Integrated Paramount Services Limited United Kingdom Level 1

363796 Integrated Skills Limited United Kingdom Level 1

216834 Integrated Supplies And Consultancy Limited Kenya Level 1

139466 INTEGRATED TECHNICAL SYSTEMS INC. United States of America Level 1

376991 INTEGRITY RESEARCH AND CONSULTANCY LTD United Kingdom Level 1

227331 INTEK AFRICA LIMITED Uganda Level 1

248246 Intel Marketing Ltd United Kingdom Level 1

359685 Intelitek Inc United States of America Level 1

243747 IntellectualCapitalAdvisoryServices PrivateLimited India Level 2

458138 INTELLIGENCE ERA NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

189284 IntelligenceAnalysisTrainingLimited United Kingdom Level 1

452813 Intelligent Protection International Limited United Kingdom Level 1

240318 IntelligentAfricaMarketingandTraining South Africa Level 1

379672 Intellinks East Africa Limited Kenya Level 1

378118 Intelnets Mali Level 1

252618 INTELSAT GLOBAL SALES AND MARKETINGLTD United Kingdom Level 1

248303 INTELSOFT AFRIQUE Côte d’Ivoire Level 1

149469 In-Tend Limited United Kingdom Level 1

432953 INTER AFRIQUE AGENCIES LIMITED Uganda Level 1

359601 INTER – PRESTATIONS Côte d’Ivoire Level 1

249465 INTER EQUIPEMENT France Level 1

490394 Inter Equipment Company Limited United Arab Emirates Level 1

354234 Inter Light EST. For Trade, Contract, Import & Export Lebanon Level 1

432197 INTER MANAGEMENT GROUP (IMG) KENYA LTD Kenya Level 1

384053 Interactive 4D France Level 1

402368 Interactive Voices Inc. Canada Level 1

424866 InterCall Conferencing Services Limited United Kingdom Level 1

471016 INTERCANTIERI VITTADELLO SPA Italy Level 2

251950 INTERCAR UGANDA LIMITED Uganda Level 1

178451 InterChange Consultants United States of America Level 1

453805 intercity link logistics limited Kenya Level 1

386380 INTERCITY SECURE HOMES LIMITED Kenya Level 1

380536 Intercom Convention Services, Inc. Korea, Republic of Level 1

166043 Intercom Programming & Manufacturing Co.Ltd (IPMC) Ghana Level 1

127613 Interconex, Inc. United States of America Level 1

361582 INTERCONSULTING S.R.L. Italy Level 1

199995 InterConti Navigation GmbH Germany Level 1

139997 Interdialect+ LLC Russian Federation Level 2

107944 Interdisciplinary Research Consultants Co. Jordan Level 1

418145 Interface Consulting Limited Uganda Level 1

147029 Interface NRM Ltd (United Kingdom) United Kingdom Level 1

554813 INTERFACE RESEARCH AND CONSULTANCY LIMITED Kenya Level 1

145348 Interfood B.V Netherlands Level 1

164984 INTERFORUM France Level 1

375637 INTERGRAPH ITALIA L.L.C Italy Level 1

521599 INTERGRATED PROPERTIES (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

193867 INTERGRID BUSINESS SOLUTIONS LIMITED Kenya Level 1

189667 InterHyve SARL Switzerland Level 1

355742 Interior Architects, Inc. United States of America Level 1

201983 Interior Fusion, LLC United States of America Level 1

487337 Interior Technologies Limited Uganda Level 1

425829 Interlace Consulting Ltd United Kingdom Level 1

219341 Interlanguage Translation Ltd. United Kingdom Level 1

543820 Interlectual Security Limited Kenya Level 1

403648 INTERLEX COMMUNICATIONS INC United States of America Level 1

402698 Inter-Link INC South Sudan Level 1

479614 Interlink Outsourcing Co.Ltd South Sudan Level 1

367749 Interlink Technology Pty Ltd Australia Level 1

440210 Interlinks Commercial Enterprise Limited Sierra Leone Level 1

166287 INTER-MARKETING GROUP USA, INC. United States of America Level 1

262297 INTER-MECH ENTERPRISES LIMITED Uganda Level 1

393717 Intermedia Development Consultants Limited Kenya Level 1

482074 Intermediate Data Systems Trading and Projects South Africa Level 1

236863 Intermodal Exports of N.Y., Inc. United States of America Level 1

170203 INTERMONTE SIM S.P.A. Italy Level 2

249481 INTERMOTIVE BV Netherlands Level 1

393544 Internacionales Atelier Diseño Urbano Limitada Chile Level 1

452753 International Advisory, Products and Systems Ltd. United States of America Level 2

104689 International Air Transport Association (IATA) Canada Level 2

362079 International Aircraft Services Ltd. Côte d’Ivoire Level 1

382605 International Armoring Corporation United States of America Level 1

132487 International Armoured Group FZE United Arab Emirates Level 2

128520 International Business & Technical Consultants, Inc. United States of America Level 2

194731 International Business Machines Corporation United States of America Level 2

359717 International Business Solutions Limited Uganda Level 1

207016 International Camp Supply Group LLC United Arab Emirates Level 1

355899 International Commodties Limited Malawi Level 1

392466 International Company for Advanced Systems (ICAS) s.a.r.l Lebanon Level 1

180605 International Construction Management Africa Ltd. Uganda Level 1

198657 International Defence Systems UK Ltd United Kingdom Level 1

261195 International DrugPolicyConsortium (IDPC) United Kingdom Level 1

365465 International Duty Free S.A. Luxembourg Level 1

355149 International Economics Consulting Ltd Mauritius Level 1

367421 International Electric Co., Ltd Korea, Republic of Level 1

529962 INTERNATIONAL ENERGY TECHNIK (U) LIMITED Uganda Level 1

438616 International Environmental Management Services Ltd United States of America Level 1

105534 International Fleet Sales, Inc. United States of America Level 2

210713 International Food Policy Research Institute United States of America Level 1

200701 International Fundraising Consultancy Limited United Kingdom Level 1

367713 International Green Structures, LLC United States of America Level 1

362672 International Hospital Kampala Limited Uganda Level 2

173172 International Institute for Sustainable Developement Canada Level 2

221578 International Institute of HigherStudies in Criminal Sciences(ISISC) Italy Level 1

183432 International Institute of Social Studies Netherlands Level 1

253635 INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY(LIBERIA) LTD. Liberia Level 1

500692 International IT Limited United Kingdom Level 1

120793 International Language Services, Inc. United States of America Level 1

261035 International Location Safety Ltd United Kingdom Level 1

369943 International Logistics Services s.a.l Lebanon Level 1

117011 International Manpower Reources PL India Level 1

162292 International Market Recruiters United States of America Level 1

488477 International Marketing Corporation Sarl Congo, The Democratic Republic of the Level 1

185140 International Meeting Partners Korea, Republic of Level 1

244204 International Motor Spares Limited Kenya Level 1

175164 International Ombudsman Association United States of America Level 1

378760 International Partnership Services (E.A) Limited Kenya Level 1

192981 International Peacebuilding Alliance (Interpeace) Switzerland Level 1

101403 International Procurement Agency BV Netherlands Level 1

434873 International Project Initiatives Limited Trinidad and Tobago Level 1

495252 International Property Management doo, Belgrade (Vozdovac) Serbia, Republic of Level 1

355741 International Publications Media Group LLC United States of America Level 1

396917 international reporting Inc Canada Level 1

508724 International School Leadership Ltd. Canada Level 1

162468 International School of Communication United Kingdom Level 1

373215 International Security Network GmbH Germany Level 1

500816 International Security Systems (U) Limited Uganda Level 1

176820 International Solutions Group, Limited United States of America Level 1

356390 International SOS Government Services, Inc. United States of America Level 2

366376 International SOS Lubumbashi SPRL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

247214 International Technical AssistanceConsultants, SL Spain Level 1

385248 International Timber Company SAL Lebanon Level 1

166853 International Traders LTD. CO. Jordan Level 1

163763 International Training, Inc. United States of America Level 2

149235 International Translating Company United States of America Level 1

263468 InternationalLifestyleServices,LLC United States of America Level 1

167412 InternationalOrganisationDevelopment Ltd United Kingdom Level 1

105483 InternationalTranslationAgencyLimited Malta Level 2

248944 INTER’NET Côte d’Ivoire Level 1

470602 Internet Architects BVBA Belgium Level 1

404975 Interpart – Baumaschinen – Ersatzteilservice GmbH & Co.KG Germany Level 1

253357 INTERPETROL BURUNDI s.a Burundi Level 1

420014 interpex ltd Kenya Level 1

357855 INTERPHASE CONSULTANTS LIMITED Kenya Level 1

418497 Interprefy AG Switzerland Level 1

452132 INTERSCOPE CONSULTANTS LIMITED Nigeria Level 1

366233 Interserve Defence Ltd Cyprus Level 1

363787 INTERSKOL Power Tools S.L. Spain Level 1

263612 INTERSOL KENYA LIMITED Kenya Level 1

150475 INTERSOMER S.A. Liechtenstein Level 1

382233 INTERSPPEA (U) LIMITED Uganda Level 1

377812 Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG Germany Level 2

239281 Inter-Tech Equipments (U) Limited Uganda Level 1

171215 INTERTECH FZC United Arab Emirates Level 1

103026 Intertek Italia SpA Italy Level 1

155098 Intertek Pakistan (Pvt) Ltd Pakistan Level 1

103957 INTERTRADE INTERNATIONALSERVICESSA Switzerland Level 2

162901 INTERTRANSLATIONS SA Greece Level 1

443865 Intervas Limited United Kingdom Level 1

371077 Interview Master Technology Solutions Private Limited India Level 1

535905 Intervox (security systems 2005) LTD Israel Level 1

443888 INTERWOOD (CYPRUS) LTD Cyprus Level 1

425247 INTERWOOD GENERAL CONSTRUCTION LIMITED Kenya Level 1

134460 InterWorks LLC United States of America Level 1

246030 INTERWORLD SARL Lebanon Level 1

239054 INTETRADE LTD. United Kingdom Level 2

385279 Intevation GmbH Germany Level 1

397511 INTIRIA SOLUTIONS LIMITED Kenya Level 1

451937 Intone Networks Inc United States of America Level 1

488163 INTRA- AFRICA ASSURANCE COMPANY LIMITED Kenya Level 1

190492 INTRACOM CONSTRUCTIONSSOCIETEANONYME TECHNICAL ANDSTEELCONSTRUCTIONS S.A Greece Level 2

481613 INTRACOM S.A. DEFENSE ELECTRONIC SYSTEMS – PRIVATE ENTERPRISE FOR PROVISION OF SECURITY SERVICES Greece Level 1

526368 INTRACOM TELECOM ALBANIA S.A Albania Level 1

172119 INTRASOFT International S.A. Luxembourg Level 1

381557 INTRASOFT TECHNOLOGIES LIMITED Kenya Level 1

356260 Intrepid Data Systems Limited Kenya Level 1

422847 INTRICATE DESIGN CO. LIMITED Uganda Level 1

404920 iNtRON Biotechnology, Inc. Korea, Republic of Level 1

159645 Intuition Publishing Limited Ireland Level 2

479133 Inuse International Ltd. Finland Level 1

133311 INVECON spol s r.o. Slovakia Level 1

444543 INVEMA LTD United Kingdom Level 1

382257 Invensis Technologies Pvt Ltd India Level 1

484004 Inventions Technologies Company Limited Tanzania, United Republic of Level 1

537431 Inventus Solutions UK Ltd United Kingdom Level 1

486499 INVERSIONES JARAMILLO AGUILAR SAS Colombia Level 1

507708 Inversiones Kiron S.A.S Colombia Level 1

510556 Inversiones Salmotors SAS Colombia Level 1

161745 Invesco Advisers, Inc. United States of America Level 2

206052 Investigación en Salud yDemografía, S.C. Mexico Level 1

416601 INVESTIGACION Y DESARROLLO NUEVAS ALTERNATIVAS SL Spain Level 1

202249 Investissement Développement Conseil S.A.S. France Level 1

154005 InvestTech Systems Consulting LLC United States of America Level 1

495803 INVICTUS Trading FZE United Arab Emirates Level 1

253329 INVINCIBLE TRADERS (PVT) LTD Pakistan Level 1

377825 INVOGUE GENERAL TRADING LLC United Arab Emirates Level 1

447183 Inwatech Környezetvédelmi Kft. Hungary Level 1

545568 INYAMAT RESTAURANT LIMITED Uganda Level 1

356171 io Global Services Private Limited Afghanistan Level 1

174530 IO Solutions Ltd. Israel Level 2

417934 Ionela Pvt Ltd Zimbabwe Level 1

181686 IONET Limited New Zealand Level 1

195884 Ionx Idot International LLC United States of America Level 1

409397 IORA ECOLOGICAL SOLUTIONS PVT LTD India Level 1

436193 IP ACCESS INTERNATIONAL, INC. United States of America Level 1

207753 IP Engineering Pro sarl Lebanon Level 1

179870 IPA AFRICA LIMITED Uganda Level 1

432888 IPAK, INC. United States of America Level 1

116148 Ipca Laboratories Limited India Level 1

230038 IPE Global Limited India Level 1

255912 IPKO TELECOMMUNICATIONS L.L.C Kosovo Level 1

417522 ipress limited Kenya Level 1

139180 iProbe Multilingual Solutions, Inc. United States of America Level 1

189348 iPromo, LLC United States of America Level 1

451859 IPSOS PTE LTD Singapore Level 1

398186 Ipsos Pty Ltd South Africa Level 1

166632 Ipsos Public Affairs, LLC United States of America Level 1

401731 IPSOS SA Switzerland Level 1

459328 IPTEC LTD South Sudan Level 1

501521 iQ5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Ltd.) Poland Level 1

164933 Iqarus International Limited United Kingdom Level 1

157483 iran dairy industries commercial Iran, Islamic Republic of Level 1

186429 Iran Hormone Iran, Islamic Republic of Level 1

232782 Iran Industrial Consultants Co. Iran, Islamic Republic of Level 1

157749 iran power plant projects management co Iran, Islamic Republic of Level 2

383750 IRAQI ALAMAL ASSOCIATION Iraq Level 1

144780 IRAQI ARAB DATA SYSTEMS CO. LTD. Iraq Level 1

197162 IRAQI DANIYAH COMPANY Iraq Level 1

448309 Iraqi Group Company For General Contracting Ltd. Iraq Level 1

263750 IRCO GENERAL TRADING LIMITED South Sudan Level 1

162536 IRD ENGINEERING SRL Italy Level 1

449285 IRECK TECHNOLOGIES LIMITED Uganda Level 1

495995 IRFAN NOMAN BERNAS PVT LIMITED Pakistan Level 1

379481 IRG Development Services Limited Bangladesh Level 1

188095 Iridium Consulting LLC United States of America Level 1

445929 IRIDIUM SOLUTIONS FOR GENERAL TRADING LTD Iraq Level 1

250260 IRIS Intelligence Ltd United Kingdom Level 1

190500 IRIS Ltd. Inc. dbaTheIRISCompanies United States of America Level 1

361337 Iris Unmanned LLC United States of America Level 1

404928 IrisGuard (UK) Ltd. United Kingdom Level 1

225768 Ironbound Films, Inc. United States of America Level 2

237376 Isa Khoury Metal Industry Ltd. Israel Level 2

386240 Isamado Homecare Limited Kenya Level 1

215031 ISAN CORPORATION Korea, Republic of Level 1

449194 ISAPAM ENTERPRISES LIMITED Kenya Level 1

190574 ISAT AFRICA LTD. FZC United Arab Emirates Level 2

455898 ISAUTO Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

375367 iSchool Zambia Limited Zambia Level 1

449362 ISCON SURGICALS LTD India Level 1

175869 Iscotrans SPA Italy Level 1

256555 ISERV Mali Level 1

234874 ISFCE, LLC. United States of America Level 1

175908 I-SHOT, Inc. United States of America Level 1

365646 Isidingo Promotions CC South Africa Level 1

246666 Isik Kalip Sanayi Ve TicaretLimited Sirketi Turkey Level 1

449102 Island Cleaning Services Limited Trinidad and Tobago Level 1

417931 ISLAND HOMES DEVELOPERS LIMITED Kenya Level 1

227168 Ismail Gheewala General TradingLLC United Arab Emirates Level 1

573786 ISMART INTERNATIONAL GHANA LIMITED Ghana Level 1

247818 ISNAD Engineering Co. LTD. Sudan Level 1

215519 ISOFOTÓN S.A. Spain Level 1

520547 Isojoen Konehalli Oy Finland Level 2

369308 i-Sol Facilities and Management Services Limited Nigeria Level 1

357074 ISOLSUD DI STRAGAPEDE MICHELE E PASQUALE S.N.C. Italy Level 1

404442 ISOLUTIONS ASSOCIATED LIMITED Kenya Level 1

521859 ISON Technologies FZ LLC United Arab Emirates Level 1

526364 ISON Technologies Holding Limited Virgin Islands, British Level 1

424019 Ison Technologies Kenya Limited Kenya Level 1

257636 ISOQAR ITALIA SRL Italy Level 1

498236 Ispall Investments Limited Cyprus Level 1

177258 ISR Group, Inc. United States of America Level 2

156221 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD. Israel Level 2

440418 ISS Facility Services India Pvt. Ltd India Level 1

395233 ISS Facility Services Multiservicios Integrales, S.L Spain Level 1

254289 ISS FACILITY SERVICES S.A. Spain Level 1

357591 ISS Facility Services SA (Switzerland) Switzerland Level 2

431592 ISS International S.p.A. Italy Level 2

415869 ISS PALUMBO Srl Italy Level 1

485827 ISSEL NORD S.r.l. Italy Level 1

211006 ISTROL OU Estonia Level 2

193914 ISTYA sprl Belgium Level 1

396123 ISUNG CO., LTD Korea, Republic of Level 1

554137 ISUZU EAST AFRICA LIMITED Kenya Level 1

480486 IT AND AIR SERVICES (U) LIMITED Uganda Level 1

200210 IT Associates UK, Ltd United Kingdom Level 1

404003 IT Hunters Limited Nigeria Level 1

376839 IT OFFICE (U) LIMITED Uganda Level 1

371445 IT RESONANCE Inc. United States of America Level 1

186090 IT Training Academy SA Switzerland Level 1

394241 IT.Gate S.p.A. Italy Level 1

460812 ITA TECHNOLOGY SARL Morocco Level 1

160744 ITAD Limited United Kingdom Level 1

240039 ITAL SHOE LTD Tanzania, United Republic of Level 1

409101 ITALCOEN S.R.L. Italy Level 1

548511 ITALIANA COSTRUZIONI SPA Italy Level 2

510222 ITALSAN S.r.l. Italy Level 1

100260 ITALTREND C&T S.P.A Italy Level 1

153957 ITAP Americas United States of America Level 1

395506 ITAS SOLUTIONS SL Spain Level 1

239779 ITBM LLC Kosovo Level 2

359818 ITC Communications Pvt Ltd. Pakistan Level 1

400230 ITC Technologies LLC United States of America Level 1

178860 ITC Translations USA Inc. United States of America Level 1

500967 IT-CORNER EMIRATES L.L.C United Arab Emirates Level 1

208531 ITEC TEAMS LIMITED Kenya Level 1

381928 ITECH COMPUTER SERVICES Seychelles Level 1

397174 iTech Devices, Inc United States of America Level 1

416867 Itecor Suisse S.A. Switzerland Level 1

572422 ITELL BUSINESS SOLUTIONS LIMITED Kenya Level 1

170573 iteratec GmbH Germany Level 1

195860 ITHACA – Information Technology for Humanitarian Assistance, Cooperation and Action Italy Level 1

391347 ITHAKA HARBORS INC. United States of America Level 1

363458 Itim International Oy Finland Level 1

440114 iTM Systems Ltd United Kingdom Level 1

375080 ITO Frankfurt Hans Gerzymisch GmbH Germany Level 2

215140 ITpreneurs Inc. United States of America Level 1

364149 iTranslation Services Ltd. Canada Level 1

161719 ITS HAVACILIK VE DIS TIC LTD STI Turkey Level 2

240028 Ittefaq Trading Co. Pakistan Level 1

183274 Itten+Brechbühl SA Switzerland Level 1

366515 ITZONE ASSOCIATES LIMITED Kenya Level 1

238186 iUS Institut für Umwelttechnologien und Strahlenschutz GmbH Germany Level 1

357663 Iva Vodáková – Durabo Czech Republic Level 1

113148 Ivellio-Vellin, professionelle IT-Loesungen e.U. Austria Level 1

121084 IVO HUISMAN AND ASSOCIATE CC South Africa Level 1

369104 IVOIRE BATIMENT ET ELECTRICITE Côte d’Ivoire Level 1

423165 Ivoire Broderie SARL Côte d’Ivoire Level 1

243678 IVOIRE MANAGEMENT SERVICES (IMS) Côte d’Ivoire Level 1

248516 IVOIRE NETTOYAGE SERVICES (Côte d’Ivoire) Côte d’Ivoire Level 1

179650 Ivor Shaw Ltd United Kingdom Level 1

503055 IVORY SEAL 2010 LIMITED Uganda Level 1

248983 IWAY AFRICA UGANDA LIMITED Uganda Level 1

405688 IZ Technologies, Inc. United States of America Level 1

194870 Izon Future Systems Limited Kenya Level 1

500499 Izzydotcom Limited Nigeria Level 1

260386 J & J Carter Ltd. United Kingdom Level 1

495905 J & P GLOBAL LTD Cameroon Level 1

128425 J & S Franklin Ltd United Kingdom Level 2

360467 J S S Services Ltd. Bangladesh Level 1

396038 J W AND PARTNERS Uganda Level 1

198305 J. & D. Wilkie, Limited United Kingdom Level 2

171846 J. A. Hansen Company United States of America Level 1

100288 J. Gerber & Co., (Japan) Ltd. Japan Level 1

173179 J. Harris (Assemblers) Ireland Level 1

417741 J. Walter Thompson Kenya Limited Kenya Level 1

218643 J.A. Holding & Assc, Inc United States of America Level 1

104387 J.A.S. Jet Air Service SPA Italy Level 2

242994 J.B ROCHE (MFG) LTD. Ireland Level 1

188783 J.C. CALDERON ARCHITECT PC United States of America Level 1

392886 J.C. Haggipavlou & Son Ltd,. Cyprus Level 1

399885 J.E. Security Systems & Services Inc. Barbados Level 1

462879 J.E.F.-INTEGRATED SYNERGY LIMITED Nigeria Level 1

427178 J.HUESA Y CIA, S.L. Spain Level 1

374179 J.K. Engineering & Construction Company Limited Uganda Level 1

215529 J.P. Morgan Asset Management(UK)Limited United Kingdom Level 1

431662 J.S. Engine Limited Kenya Level 1

130001 J.T. Magen & Company Inc. United States of America Level 1

230630 J.TOUCH LTD Kenya Level 1

389485 J2 Management Consulting SPRL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

444886 Jabal Amel Hospital S.A.L Lebanon Level 1

155450 Jablonski Building Conservation, Inc. United States of America Level 1

148191 JACKY BITTON LINE LTD Israel Level 1

368820 Jackys Gulf FZE United Arab Emirates Level 1

146518 Jaco Mechanical, Inc. United States of America Level 1

437147 JACO SA Cameroon Level 1

462555 Jacquet Atelier de Signalétique Sàrl Switzerland Level 1

366556 JADS DIAGNOSTICS EA LIMITED Kenya Level 1

460901 Jaffer Business Systems (Pvt) Ltd. Pakistan Level 1

594789 JAGAB CONTRACTORS LIMITED Kenya Level 1

362915 Jagdamba Cutlery Pvt. Ltd. India Level 1

389982 Jagla Agencies Limited Kenya Level 1

463144 Jagruti Conveyor Belts Private Limited India Level 1

167990 Jaguar Overseas Limited India Level 2

141224 Jahia Solutions Group SA United States of America Level 1

128072 JAIME SOLER ARBONA Spain Level 2

134624 Jainsons Industries India Level 1

386081 JAJA HOLDINGS LIMITED Uganda Level 1

246589 Jakeel Consulting Inc. United States of America Level 1

244955 JAKOBU ENTERPRISES LIMITED Uganda Level 1

200471 JAKSON LIMITED (India) India Level 1

247590 JAKUSZ Sp. z o.o. Poland Level 1

354953 Jalal Kot Shield Logistic Services Afghanistan Level 1

423738 JAM Editions Inc. United States of America Level 1

404900 JAMA PRODUCTIONS INC Australia Level 1

390153 JAMALI DEVELOPERS, LLC United States of America Level 1

249696 JAMAN ENGINEERING WORKS LIMITED Kenya Level 1

453279 JAMANA PRINTERS LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

190288 JAMANI INVESTMENT LIMITED Uganda Level 1

235736 JAMBO CONSTRUCTION AND TRADING LTD South Sudan Level 2

539615 JAMBO KENYA AGROVET LIMITED Kenya Level 1

431578 JAMCAR BUILDING ENGINEERING CO. LIMITED Kenya Level 1

357334 James Cubitt Architects Pty Ltd Australia Level 1

160896 James Velox & James, Inc. United States of America Level 1

604385 Jamii Intergrated Development Initiative Limited Tanzania, United Republic of Level 1

395464 jamii telecommuncations limited Kenya Level 1

256438 JAMOS CONSTRUCTION SERVICES LIMITED Uganda Level 1

371442 Jande Construction Company LTD South Sudan Level 1

368332 JANDU PLUMBERS LIMITED Tanzania, United Republic of Level 2

495934 Janie Lightfoot Textiles LLP United Kingdom Level 1

171167 Jankel Armouring Limited United Kingdom Level 2

100917 Janson Bridging International BV Netherlands Level 1

241148 JANST HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED Kenya Level 1

359689 Janus Global Operations United States of America Level 2

223172 Janus LLC Russian Federation Level 1

241752 JANUS Software, Inc. United States of America Level 1

367437 Japak GIS Limited Kenya Level 1

463897 Japan Motors Mali SAS Mali Level 1

233649 Japan translation Center, ltd. Japan Level 1

567374 Japmor Enterprise Limited Kenya Level 1

186160 Japong Company limited Ghana Level 1

608885 Jaquier Services SA Switzerland Level 1

207264 JaRco Consulting PLC Ethiopia Level 1

378444 JaRco Consulting Private Limited Company Ethiopia Level 1

513001 Jaros, Baum & Bolles, Inc. United States of America Level 1

218830 JAS PROJECTS S.P.A. Italy Level 2

353895 JASH AGENCIES LTD Kenya Level 1

533313 Jasper Global Corporation Dominica Level 1

204373 Jassim Transport & StevedoringCo.W.L.L Kuwait Level 1

355832 JATCO TOURS AND TAXIS COMPANY LIMITED Kenya Level 1

244106 Javisapa Enterprises Limited Kenya Level 1

368025 Jawad Samsoor Consultancy Services Afghanistan Level 1

183261 Jay Investments LLC United States of America Level 1

367454 JAY KAY ENTERPRISES India Level 1

507957 JAYAX IT FIRM LIMITED Kenya Level 1

444780 Jaybee Investments Limited Kenya Level 1

403513 Jaycon Services Kenya Limited Kenya Level 1

378653 JAYEAONABUT CO.,Ltd. Korea, Republic of Level 1

359824 Jazznam Investments Limited Kenya Level 1

410164 JAZZY DESIGNS LIMITED Uganda Level 1

357149 JB Jardins SA Switzerland Level 2

141731 JBS INTERNATIONAL, INC. United States of America Level 2

458776 JBW Limited Ghana Level 1

376298 JC Applications Development Ltd United Kingdom Level 1

375046 JCC Construction Corporation United States of America Level 1

543021 JCDecaux UK ltd United Kingdom Level 1

407241 JD SOFTWARE PRIVATE LIMITED India Level 1

490922 JDS CO., LTD Myanmar Level 1

155738 Jea Steel Industries Inc. Philippines Level 1

245947 JEAN CLAUDE YARED & SONS COMPANY S.A.L Lebanon Level 1

409005 JEFA TRAVELS AND TOURS LIMITED Nigeria Level 1

194698 Jefferson Audio Video Systems, Inc. United States of America Level 1

356329 Jeffery Travels Congo, The Democratic Republic of the Level 1

449035 Jeil pharmaceutical Co. Ltd. Korea, Republic of Level 1

512343 JEJSO CONSTRUCTION Haiti Level 1

404081 JEM AUTOLOGISTICS South Africa Level 1

409947 JEMI FREIGHTS LIMITED Kenya Level 1

464202 JENALO ENTERPRISES LIMITED Kenya Level 1

197183 Jennifer M. Bonfilio, dba Coast 2 Coast Captioning United States of America Level 1

144939 Jennison Associates LLC United States of America Level 1

167034 Jeppesen Sanderson, Inc. United States of America Level 2

229784 Jereb in Budja arhitekti, projektiranje d.o.o. Slovenia Level 1

630856 JERM TECHNOLOGY (U) LIMITED Uganda Level 1

127774 Jersey Electrical Testing Corp. United States of America Level 1

492896 JESAI HEALTHCARE INDIA PRIVATE LIMITED India Level 1

481268 JET DEMOLITION (PROPRIETARY) LIMITED South Africa Level 1

386804 Jet Freight Logistics Pvt Ltd India Level 1

190405 Jet Inc. United States of America Level 1

227328 JET TOURS AND TRAVELS LIMITED Uganda Level 1

403642 JetAir (Brokers) Ltd United Kingdom Level 1

252826 JETEX FZCO United Arab Emirates Level 1

516966 Jetflite Finland Level 1

180941 Jetivia S.A. Switzerland Level 1

178142 Jetset Global Fuel Inc. United States of America Level 1

210589 JETSTREAM AGENCIES (U) LIMITED Uganda Level 1

460063 JETTA BUILDERS LIMITED Kenya Level 1

416227 JEWEL BUSINESS SOLUTIONS PTY LTD South Africa Level 1

398881 JF INVESTMENTS PTY LTD Malawi Level 1

413716 JFL International Inc. Canada Level 1

147122 JGS Performance Solutions LLC United States of America Level 1

254683 JHF JOAKIM HADJISTYLLIS FLOOR LIMITED Cyprus Level 1

134010 jiangsu sainty corp .ltd China Level 2

498155 Jiangsu Suzhong Construction Group CO., LTD China Level 1

169253 JiangsuSunyuInformationTechnologyCo.,Ltd. China Level 2

437360 Jiangxi JDL Environmental Protection Co., Ltd. China Level 2

221205 Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd. China Level 1

181467 JiangxiJianglingMotorsImport&Export Co.,Ltd China Level 1

483930 JIBI INVESTMENTS CO. LIMITED Kenya Level 1

471210 Jiddu Investments (Pty) Ltd South Africa Level 1

256165 Jighi United States of America Level 1

358621 JIGSYS TECHNOLOGIES LIMITED Kenya Level 1

487994 JILK CONSTRUCTION COMPANY LIMITED Kenya Level 1

241117 JIMCAB SERVICES LIMITED Kenya Level 1

610708 JIMCO AFRICA LIMITED Kenya Level 1

414270 JimCo International, LLC United States of America Level 1

371656 JIN HAN INDUSTRY CO., LTD Korea, Republic of Level 1

177333 jinanlinquanimportandexportco.,ltd China Level 1

262543 JINDAL SAW LIMITED India Level 1

461302 Jinhua Fengyun Import&Export Trade Co., Ltd China Level 1

168515 JINHUA LONGTAIIMP.&EXP.TRADINGCO., LTD. China Level 1

243167 JINSAN MARINE MANAGEMENT CO.,LTD. Korea, Republic of Level 1

215645 Jinyang Industrial Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

426515 Jipetco Resources Inc. Canada Level 1

247388 JIT BEVERAGE COMPANY LIMITED South Sudan Level 1

159318 Jixi Jinyuan Farm Co., Ltd. China Level 1

396301 JJ&S Environmental Process Analysis South Africa Level 1

473708 JK Defence & Security Products GmbH Germany Level 1

480256 JKR GENERAL SUPPLIES LIMITED Uganda Level 1

422958 JM Engineering & Construction Ltd Macao, Special Administrative Region of China Level 1

366660 J-M LYBIRDE Sàrl Switzerland Level 1

246452 JM Zell Partners Services LLC United States of America Level 2

118060 JMC Recycling Systems Limited United Kingdom Level 1

510792 JMG LIMITED Nigeria Level 1

446233 JML Software Solutions Limited United Kingdom Level 1

490657 JMP INVESTMENTS LIMITED Uganda Level 1

412381 JMR Infotech Middle East FZC United Arab Emirates Level 1

359773 JNC INTERNATIONAL Belgium Level 1

145819 JO WORLD AGENCIES LTD Kenya Level 1

256577 JOADAH CONSULT LIMITED Uganda Level 1

365832 Jobin SA Switzerland Level 1

494481 JOCA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. Panama Level 1

424011 Jochamu Company LTD Rwanda Level 1

199559 Jochamu Enterprises Kenya Level 1

451447 JODEZ NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

202981 Joe Basil Chevrolet, Inc. United States of America Level 1

540101 JOEGWA INVESTMENTS LIMITED Uganda Level 1

573301 Joemart Consultants Limited Kenya Level 1

490308 JOET & SONS (U) LIMITED Uganda Level 1

244107 JOETECH GENERAL SUPPLIES LIMITED Kenya Level 1

452967 JOFORT INTERTRADE COMPANY LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

366969 JOFRA INTERNATIONAL FORWARDERS LIMITED. Uganda Level 1

379405 JOGIAN INTERLINK LIMITED Kenya Level 1

370701 Joh. Enschedé Stamps BV Netherlands Level 1

375120 John Bean Technologies Corporation United States of America Level 1

179884 John Bryce Training Ltd. Israel Level 2

414635 John Smith & Son Group Ltd United Kingdom Level 1

367620 Johnpep Ventures Ghana Level 1

367042 Johnson Controls Inc United States of America Level 2

369194 JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES S.A.S France Level 1

389010 Johnson Controls International (Thailand) Co.,Ltd. Thailand Level 1

357393 Johnson Controls Systems & Service SàRL Switzerland Level 1

160198 JOHNSON McCLEAN TECHNOLOGIES, INC. United States of America Level 1

261978 JOHNSTON GROUP LIMITED Uganda Level 1

440498 Johntek S.L. Spain Level 1

165398 JohnWhite&Son(WeighingMachines)Ltd United Kingdom Level 1

100065 Johs. Gram-Hanssen A/S Denmark Level 2

412556 JOIN ENTERPRISE CO LTD Korea, Republic of Level 1

119026 Joint Analytical Systems Benelux BV Netherlands Level 1

459521 JOINT COMMERCIAL SUPPLIERS LIMITED Kenya Level 1

531299 Joint Stock Company “Klinika Doktora Paramonova” Russian Federation Level 1

555708 JOJATECH INVESTMENT LIMITED Kenya Level 1

426465 Jokahongo Company Limited Kenya Level 1

380663 JOKATS LIMITED Kenya Level 1

418398 JOKE-COOL S.A. Senegal Level 1

363521 JOLIE GLOBAL TRAVELS & TOURS LIMITED Nigeria Level 1

165225 Jolly Hotel USA, Inc United States of America Level 1

394613 JOMIO HOLDINGS LIMITED Kenya Level 1

357509 Jonathan Jost Maître ramoneur officiel Switzerland Level 1

203131 Jonckers Translation & Engineering Belgium Level 1

262381 JONER CONSTRUCTION COMPANY LIMITED Uganda Level 1

432599 Jones Lang LaSalle (ACT) Pty Limited Australia Level 1

201099 Jones Lang LaSalle Americas, Inc. United States of America Level 1

197452 JonesTrading Institutional Services LLC United States of America Level 1

165751 Jonsac AB Sweden Level 1

188147 JONSAGA BOOK CENTRE LIMITED Kenya Level 1

110398 Jordan Aviation Jordan Level 2

490433 JORDAN MOBILE TELEPHONE SERVICES,(Limited Private Shareholding Company) Jordan Level 1

441810 JORDAN MODERN OIL & FUEL SERVICES LTD.CO. Jordan Level 1

168884 Jordan National Shipping Lines PLC Co. Jordan Level 2

156770 Jos. Hansen & Soehne GmbH Germany Level 2

102156 JOSAB International AB Sweden Level 1

378296 Jose Catering Solutions Limited Uganda Level 1

103658 Jose Miguel Poveda S.A. (JOMIPSA) Spain Level 2

360843 Josef Göbel GmbH Austria Level 1

385929 joseph elias sakr Lebanon Level 1

516317 JOSHI ELECTRICAL & GENERAL SERVICES LIMITED Uganda Level 1

151997 JOUVE France Level 2

408407 JOWAL-HERO INTERNATIONAL LIMITED Nigeria Level 1

464685 JP International Aviation Security Ltd United Kingdom Level 1

433153 JP Sa Couto S.A. Portugal Level 1

496952 JP SCHWEIZER SA Switzerland Level 1

373667 JPL Informatique SA Switzerland Level 1

126851 JPMorgan Chase Bank, N.A. United States of America Level 2

377783 JR Language Translation Services, Inc. United States of America Level 1

512519 JRC Sarl France Level 1

369468 JRD GLOBAL PARTNERS LIMITED Uganda Level 1

104489 JRT Realty Group, Inc. United States of America Level 1

619353 JS ELECTROMEC LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

244853 JS INTL INC. United States of America Level 1

480717 JSC “Airline “Burundaiavia” Kazakhstan Level 2

389954 JSC “Kalceks” Latvia Level 1

412801 JSC “Nordavia – Regional Airlines” Russian Federation Level 1

167267 JSC “ORENBURG AIRLINES” Russian Federation Level 2

543690 JSC “Red Wings” Airlines Russian Federation Level 2

549198 JSC Air Company Yakutia Russian Federation Level 2

237487 JSC Convers Avia Airline Russian Federation Level 2

137635 JSC Nizhnevartovskavia Russian Federation Level 2

162980 JSC TRANSAVIAEXPORT AIRLINES Belarus Level 1

108501 JSC Vostok Aviation Company Russian Federation Level 2

216263 JSJ Furniture Corporation United States of America Level 2

359203 JSoft Solutions Ltd India Level 1

477964 JT PECULIAR CONSULT (U) LIMITED Uganda Level 1

480526 JT SOLUCIONES INTEGRALES LTDA Colombia Level 1

373712 JTG, inc United States of America Level 1

380387 JUBA AIRCARGO LIMITED South Sudan Level 1

527513 JUBA AIRPORT HANDLING SERVICES LTD South Sudan Level 1

176633 JUBA BRIDGE HOTEL Sudan Level 1

426052 JUBA CATERING SERVICES LIMITED South Sudan Level 1

525610 JUBA RIPPLES LTD South Sudan Level 1

103826 Jubaili Bros. Company S.A.L Lebanon Level 1

432212 JUBBA MANAGEMENT & BUSINESS CONSULTANTS Somalia Level 1

236177 Jubilee Insurance Company Limited Kenya Level 2

458164 Julian Murray Consulting Ltd Canada Level 1

262448 JulieJones International Limited Kenya Level 1

182691 JULIET AND SONS (U) LIMITED Uganda Level 1

432942 Julius Berger Nigeria Plc Nigeria Level 1

255753 JUMBO SRL Italy Level 1

160090 Jumbo Tour & Travel Company W.L.L Kuwait Level 2

557446 Junaco Trading Kenya Limited Kenya Level 1

199642 JUNG ANG PRODUCTION CO., LTD. Korea, Republic of Level 2

438844 Junjo Commercial Agencies Limited Kenya Level 1

150643 Junty Industries, Ltd. China Level 2

414103 JUPITER OIL LTD Kenya Level 1

417618 JURASSIC ENGINEERING & ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED Kenya Level 1

584236 JURGEN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED Kenya Level 1

470097 JURGENBORF INTEGRATED SERVICES LTD Nigeria Level 1

147763 Jurist Influence Group, LLC United States of America Level 1

235342 JURUTERA PERUNDING ZAABA SDN. BHD. Malaysia Level 2

405191 Just Governance Group Ltd. Canada Level 1

354073 Justin Sadler & Associates (Pty) Ltd South Africa Level 1

162126 Justis Publishing Limited United Kingdom Level 1

171140 Jutel Oy Finland Level 1

433607 JUVMAK Limited Ghana Level 1

608572 Juwrak Enterprises Limited Kenya Level 1

360559 JV “Unibelus” Ltd Belarus Level 1

126315 JVS Foods Pvt Ltd India Level 1

369810 JWT s.a. Belgium Level 1

425749 Jyoti Hydro Tech Private Limited India Level 1

357526 K K Power International LLC United Arab Emirates Level 1

194308 K Kraft Brand Design Limited Kenya Level 1

216070 K Labs s.r.l. Italy Level 1

390468 K T M STATIONERS LIMITED Uganda Level 1

387480 K&M Archplans Ltd Kenya Level 1

101034 K. ARANO & CO., LTD. Japan Level 1

258005 K. Dawson & Associates Inc. Canada Level 1

118627 K. K. Nag Pvt. Ltd India Level 1

434467 K.A SECURITY SERVICES LIMITED (KASS) South Sudan Level 1

496332 K.G. Engineering Company Limited Thailand Level 1

223362 K.K. SECURITY LTD Uganda Level 1

427169 K.M.S. BUILDINGS S.A. METAL BUILDING COMPONENTS CONSTRUCTION S.A. Greece Level 1

385542 K.S INJECTOR PUMP SERVICES Uganda Level 1

357716 K.U.T. DIESELS PTE LTD Singapore Level 1

222061 K10 ARQUITECTURA Y PROYECTOS S.L. Spain Level 1

392948 K4 Solutions, Inc. United States of America Level 1

540380 KABALEGA RESORTS LIMITED Uganda Level 1

248985 KABBOUD FOR CONSTRUCTION SARL Lebanon Level 1

490290 KABBS TECHNICAL SERVICES LTD Uganda Level 1

447017 KABIRA COUNTRY CLUB LIMITED Uganda Level 1

436119 KABUITO CONTRACTORS LTD Kenya Level 1

360737 Kabul Alif Taya Trading & Logistic LTD Afghanistan Level 1

251622 Kabul Electric Co. Ltd Afghanistan Level 1

378890 Kabul Skyscraper Services Co Afghanistan Level 1

354495 Kabul Stara Kahkashan LTD Afghanistan Level 1

515953 Kabula Industrial Safety Specialists limited Malawi Level 1

397738 Kaburu Okelo Consulting Engineers Limited Uganda Level 1

244972 Kabutech Enterprises Limited Kenya Level 1

219452 KADAI KING RESTAURANT LTD Kenya Level 1

380787 Kadavu Holdings Limited Fiji Level 1

196149 Kadimah Trading Corporation South Africa Level 1

409023 Kadmay Ventures Limited Ghana Level 1

386949 KAECH SA Switzerland Level 1

357826 Kaeser Kompressoren AG Switzerland Level 1

199038 KAFI Commodities Pvt Ltd Pakistan Level 1

187228 Kagayaku Logistics (M) Sdn Bhd Malaysia Level 1

405474 KAGLON MEDICAL SUPPLIES LIMITED Uganda Level 1

262951 KAHIA TRANSPORTERS LTD South Sudan Level 1

370654 Kahy Company for General Trading and Contracts Iraq Level 1

571570 KAI KOLKA COMPANY LIMITED Kenya Level 1

375965 Kaimbi Cargo Master and Courier Services Limited Zambia Level 1

500595 KAKS INVESTMENTS LIMITED Uganda Level 1

418580 KAL Hotel Network Co., Ltd (Grand Hyatt Incheon) Korea, Republic of Level 1

404516 KALAHARI ENGINEERING LTD Nigeria Level 1

219992 Kaldorei Africa CC South Africa Level 1

561588 Kalee Limited Kenya Level 1

470430 KALFRISA, S.A. Spain Level 1

464663 KALINDA & COMPANY LIMITED Uganda Level 1

365946 Kaliop France Level 1

165068 Kalitta Air, LLC United States of America Level 2

178063 Kalmar RT Center United States of America Level 1

369627 Kaltura, Inc. United States of America Level 1

223829 KALYSS SA Switzerland Level 1

104676 Kalzac Consolidated Services Sudan Level 1

362513 KAM GENERAL SERVICES COMPANY LIMITED South Sudan Level 1

219720 KAM PHARMACY (WHOLESALE) LTD Kenya Level 1

241138 KAM PHARMACY LIMITED Kenya Level 1

449826 KAMA CONSULTS COMPANY LIMITED Uganda Level 1

359230 KAMA S.A.R.L Lebanon Level 1

250287 KAMAGE ENTERPRISES LIMITED Uganda Level 1

383320 Kamandu EA Limited Kenya Level 1

186431 KAMAZ FOREIGN TRADE COMPANY INCORPORATED Russian Federation Level 1

360789 KAMAZ INT’L TRADING FZE United Arab Emirates Level 1

261380 KAMOL ENGINEERING SERVICES LIMITED Uganda Level 1

477092 KAMP GROUP LIMITED Uganda Level 1

216174 KAMPALA EXECUTIVE AVIATION LIMITED Uganda Level 2

362429 KAMUA ENGINEERING INTERNATIONAL JANSEN LIMITED. Uganda Level 2

235861 Kamya Consulting Limited United Kingdom Level 1

466204 KANA BUSINESS SOLUTIONS LIMITED Uganda Level 1

616557 Kananahu Contractors And General Supplies Limited Kenya Level 1

240133 Kanawa Enterprises Inc. Panama Level 1

365631 KANDI CREATIVE COMMUNICATIONS AGENCY (PTY) LTD South Africa Level 1

386875 Kangrosa Pty Ltd South Africa Level 1

256780 Kanino Global Limited Kenya Level 1

247972 Kannai Global FZE United Arab Emirates Level 1

378036 Kanoo Machinery LLC United Arab Emirates Level 1

230340 Kanoo Travel LLC United Arab Emirates Level 2

127499 Kantar Belgium Belgium Level 1

380476 KANUN sh.p.k Kosovo Level 1

356665 KAPO Möbelwerkstätten GmbH Austria Level 1

486447 Kappé Military BV Netherlands Level 1

175337 KAPPER NETWORK-COMMUNICATIONS GmbH Austria Level 1

130496 Kapsch BusinessCom AG Austria Level 1

511809 Kapse Consults [u] Limited Uganda Level 1

419675 KAR SERVICES , Entreprise individuelle avec Régime d’imposition réel simplifié Côte d’Ivoire Level 1

382331 Kara-Consult Mali Level 1

211167 Karagozian & Case (United States of America) United States of America Level 1

234483 KARAHAN DEGIRMENCILIK TUNCAYLAR UN VE YEM FABRIKASI ITHALAT IHRACAT TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI Turkey Level 2

123455 Kärcher Futuretech GmbH Germany Level 1

256765 Karel Ware limited United Kingdom Level 1

423587 KAREN LANDSCAPING SERVICES LIMITED Kenya Level 1

390325 Karger Libri Internationale Zeitschriftenagentur AG Switzerland Level 1

193424 KARGO INTERNATIONAL LTD Uganda Level 1

219648 karibu Holding Ltd Kenya Level 1

385326 Karibu Rwanda Ltd United Kingdom Level 1

227318 KARIBU TRAVEL SERVICES LIMITED Uganda Level 1

136204 Karil International Marketing Ltd Israel Level 1

402440 Karims Global Pakistan PVT. LTD. Pakistan Level 1

400058 Karis Energy Services Inc. Canada Level 1

153054 Karlstaduniversityprofessionalservices AB Sweden Level 1

232166 Karmi Interlab L.T.D Israel Level 1

370906 KARSTEN ENTERPRISES LIMITED Kenya Level 1

131724 KARTELL SPA Italy Level 1

544703 KARVELI LIMITED Uganda Level 1

152541 Karvy Stockbroking Ltd United States of America Level 2

467907 kasand limited Kenya Level 1

204732 Kasas Limited Kenya Level 1

252153 KASCON LTD Cyprus Level 1

370154 KASHYS INTERNATIONAL LIMITED Zambia Level 1

362890 Kasil Tech LLC United States of America Level 1

249954 Kaskazini Enterprises Limited Kenya Level 1

548106 Kasolya Limited Uganda Level 1

371619 Kassam Sales Ltd Kenya Level 1

601042 Kassavi Investments (Private) Limited Zimbabwe Level 1

449182 Kasthall Mattor & Golv AB Sweden Level 1

538555 kata technologies and logistics limited Uganda Level 1

101045 Katadyn Products Inc. Switzerland Level 1

401670 Katalyst Productions Ltd United Kingdom Level 1

483342 KATANA SA Switzerland Level 1

250583 Katandi Construction and TechnicalServices Limited Uganda Level 1

448816 Katartizo Investment Services Limited Nigeria Level 1

406691 KATEC-Business Group Ltd Lebanon Level 1

215377 Katmeciler Arac Ustu Ekipman San ve Ticaret A.S. Turkey Level 1

423725 KATRSAN LIMITED Kenya Level 1

245445 KATT EQUIPMENTS &ENGINEERINGSOLUTIONS (U) LIMITED Uganda Level 1

406660 KAUL D.S Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

446667 Kausar Feed Mills (Pvt.) Limited Pakistan Level 1

460439 KAWALINK HARDWARE & GENERAL MERCHANDISE LTD Uganda Level 1

262791 Kazinga Channel Office World Limited Uganda Level 1

129493 KB Strengths Pakistan Level 2

111364 KBI Pharmaceuticals GmbH & Co. KG Germany Level 1

360533 KBS s.a.r.l Lebanon Level 1

170905 KCSL Inc. Canada Level 1

464306 KDF KONSULT LIMITED Nigeria Level 1

198068 Keangnam Enterprises, Ltd. Korea, Republic of Level 2

461808 KEBA AG Austria Level 1

383954 KEBA INVESTMENTS LIMITED Uganda Level 1

376275 KEC INTERNATIONAL LIMITED, INDIA India Level 1

170269 Keefe Bruyette and Woods United States of America Level 2

240344 Keelvar Systems Ltd Ireland Level 1

528346 Keentegro LLC Ukraine Level 1

359429 keepitPromo Trading Ltd Cyprus Level 1

450030 Keepsite Limited United Kingdom Level 1

470083 KEIBAKUS SARL Mali Level 1

166268 Keinavo Italy Level 1

537396 Keith Cook Training Limited United Kingdom Level 1

386271 Kelco Construction, Inc. United States of America Level 1

450211 Keller Kelly Limited Kenya Level 1

254440 KEMAIR DEVELOPMENT CO. LTD. Sudan Level 1

483389 Kemen Noodle Manufacturing Co., LTD China Level 1

222921 Kemira Oyj Finland Level 1

356353 Ken Blanchard Companies, The United States of America Level 1

448998 KEN GERALDO NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

562479 Kencor Petroleum Limited Kenya Level 1

379937 KENDOR ENTERPRISES LIMITED Kenya Level 1

354365 KENED INVESTMENTS LIMITED Uganda Level 1

396098 KENEDYS CONSTRUCTION SOLUTION LIMITED Kenya Level 1

562119 KENERGY PERFORMANCE LIMITED Uganda Level 1

132508 Kenfreight East Africa Limited Kenya Level 2

194269 Kengas link ltd Kenya Level 2

197152 KENHORN JUBA (K) LIMITED Kenya Level 1

223901 KenkalShipsandGeneralContractorsLtd Kenya Level 1

377343 Kenlink Services Limited Kenya Level 1

253980 KENLLOYD LOGISTICS U LTD Uganda Level 1

472760 Kenmaris Services Limited Nigeria Level 1

418103 Kennerley Consulting Limited New Zealand Level 1

407756 KENNINVEST UGANDA LIMITED Uganda Level 1

239072 Kenno Tech Oy Finland Level 1

562049 KENPACK CONSTRUCTION AND GENERAL SUPPLIERS COMPANY LIMITED Kenya Level 1

160601 Kenson and Company (K) Limited Kenya Level 1

416424 Kenstanz Company Limited Kenya Level 1

499606 KENSTATE VALUERS LIMITED Kenya Level 1

461327 KENT LINK INTERNATIONAL LIMITED Uganda Level 1

245408 KENT AFRICA LIMITED Kenya Level 1

408202 KENT RO SYSTEMS LIMITED India Level 1

460232 KENTAKE (K) LIMITED Kenya Level 1

357284 KENTEK SOLUTIONS LIMITED Kenya Level 1

198484 Kentico software s.r.o. Czech Republic Level 1

235017 KENTUG INTERNATIONAL LTD Kenya Level 1

249803 KENYA HOSPITAL ASSOCIATION Kenya Level 2

188345 Kenya Aerotech Limited Kenya Level 2

231069 kenya Airports Parking ServicesLimited Kenya Level 1

538793 Kenya Biologics Limited Kenya Level 1

620275 Kenya Co-operative Coffee Dealers Limited Kenya Level 1

458497 KENYA INSTITUTE OF PROJECT MANAGEMENT (KIPM) LIMITED Kenya Level 1

439342 Kenya Kazi Security(T) Ltd Tanzania, United Republic of Level 1

241243 KENYA MOTORS AND EQUIPMENT LIMITED Kenya Level 1

385202 Kenya Tea PackersLimited Kenya Level 1

370657 Kenya Tents Ltd Kenya Level 1

378965 KENYA WATERPROOFING COMPANY LIMITED Kenya Level 1

104046 kenyon clark and herbert ltd United Kingdom Level 1

556789 Kenzen Limited Kenya Level 1

469662 KEOG ASSOCIATES LIMITED Uganda Level 1

214525 KEPCOPlantService&EngineeringCo.,LTD Korea, Republic of Level 2

435354 KEPHAM INVESTMENTS LIMITED Kenya Level 1

197546 Kepler Capital Markets, Inc. United States of America Level 2

354045 Kerberos International, Inc. United States of America Level 1

214966 KERRY SHONES UGANDA LIMITED Uganda Level 1

353853 KESANI TRADING South Africa Level 1

183004 Ketek Group Inc. Canada Level 1

216323 KETER ITALIA S.P.A. Italy Level 1

393376 Keumbee Electronics Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

217624 Kevin L. Erwin ConsultingEcologist, Inc. United States of America Level 1

162848 Kevin Roche John Dinkeloo and Associates LLC United States of America Level 1

416719 KEVMAN INVESTMENTS LIMITED Kenya Level 1

575278 Kewner Company Limited Kenya Level 1

215210 KEWS Corporation Korea, Republic of Level 1

226548 Key Brands International Ltd United Kingdom Level 1

156321 Key Development Services SAL Lebanon Level 1

192345 Key Material Handling EquipmentCo. Inc. United States of America Level 1

193596 KEY-INT GENERAL STORES Uganda Level 1

394080 KEYMAN VENTURES LIMITED Kenya Level 1

394078 Keysight Technologies Italy Srl Italy Level 1

438721 Keystar Enterprises Ltd. Virgin Islands, British Level 1

419845 Keystone Designers & Developers Ltd. Bangladesh Level 1

208513 KGL LOGISTICS KPSC Kuwait Level 2

171629 KGL Transportation Company KSCC Kuwait Level 1

236766 KGT(UK) LTD United Kingdom Level 1

439041 Khalife Transfand S.A.R.L Lebanon Level 1

509164 KHALSA DEVELOPMENTS (U) LIMITED Uganda Level 1

424667 Khandelwal Impex Pvt Ltd., India Level 1

512368 Khandhar Mehta & Shah India Level 1

186800 Khatibeng Establishment Singapore Level 2

355665 khawar panah construction company Afghanistan Level 1

513657 KHEMA SCIENTIFIC CO., LTD. Cambodia Level 1

238840 KHIMJI RAMDAS & SONS GENERAL TRADING L.L.C United Arab Emirates Level 1

136932 Kholo HR Solutions (Proprietary) Limited Botswana Level 1

417307 KHONA RESOURCES (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

148606 Khonaysser Motors sarl Lebanon Level 1

421147 Khoury Contracting Co. s.a.r.l. Lebanon Level 1

379573 KHURASAN E MUQTADAR LTD. Afghanistan Level 1

252488 KHURASAN GHAZNA ROAD BUILDING &CONSTRUCTION COMPANY (KGRCC) Afghanistan Level 1

364340 Khurasan Ghazna United Logistic Services Afghanistan Level 1

357497 Khurshid Aria Co. Ltd Afghanistan Level 1

211128 Kia Motors Corporation Korea, Republic of Level 2

191208 Kibao Investments Company Limited Uganda Level 1

507509 Kibiga Ecosystems Limited Kenya Level 1

432945 KIBIRA MOTORS LIMITED Uganda Level 1

363995 Kiboko Enterprises Limited Uganda Level 1

221665 KIBRIS MOBILE TELEKOMUNIKASYONLTD. Cyprus Level 1

557483 Kievits Kroon Country Estate ( Pty) Ltd South Africa Level 1

200338 KIFRA GARAGE LIMITED Uganda Level 1

392851 Kijani Agro Tanzania Limited Tanzania, United Republic of Level 1

244657 Kijiji Records Limited Kenya Level 1

175261 KIKERON HELLASINDUSTRIALCOMMERCIALTECHNICALSOCIETEANONYME Greece Level 1

610667 KIKIM Contractors Limited Tanzania, United Republic of Level 1

527010 KIKLOP Design&Engineering and Consultancy Turkey Level 1

257482 Kikosi Limited Kenya Level 1

394409 Kilam Limited Kenya Level 1

477131 KILIMANJARO ENTERPRISE CO.LTD South Sudan Level 1

461015 KILIMANJARO FOOD COURT LIMITED Kenya Level 1

185127 Killarney Telecommunications Ltd Ireland Level 1

393239 KILOBI INTERNATIONAL LIMITED Uganda Level 1

399986 KIMATHI STREET MEDICAL CENTRE LIMITED Kenya Level 1

247188 KIM-FAY EAST AFRICA LIMITED Kenya Level 1

363738 KIMIN ELECTRONICS Co.,Ltd. Korea, Republic of Level 1

196109 KIN SOLAR SOLUTIONS S.L. Spain Level 1

565837 KINCEM LIMITED Kenya Level 1

259931 KINETIC CONTROLS LIMITED. Kenya Level 1

515289 Kinetic Consulting SA Switzerland Level 1

355479 Kinetic Six Limited United Kingdom Level 1

242852 KINETINE TURNKEY PROJECTS LIMITED Nigeria Level 1

377018 Kinetix International Logistics, LLC United States of America Level 2

402031 King Security SH.P.K Kosovo Level 1

219323 KINGDOM BOOKS AND STATIONERYLIMITED Ghana Level 1

600661 Kings Agricultural Services Limited Kenya Level 1

186448 King’s College London United Kingdom Level 1

418945 Kings Event Aids Nigeria Level 1

371594 Kings Guards Nigeria Limited Nigeria Level 1

235439 Kings Mobiles Limited Kenya Level 1

408920 Kings Wear Limited Kenya Level 1

186525 KingsGate Solutions & Services Nigeria Limited Nigeria Level 1

442209 KINGSLEY ENTERPRISES PTY. LIMITED Australia Level 1

499262 KINLIX LIMITED Kenya Level 1

163685 Kinnarps Nederland B.V. Sweden Level 1

170432 Kinsail Corporation United States of America Level 1

164364 Kintetsu World Express (U.S.A.), INC. United States of America Level 1

610301 KINYANG INVESTMENTS LIMITED Uganda Level 1

358159 KIPABUNGI LTD. Kenya Level 1

127699 Kipp & Zonen B.V. Netherlands Level 1

449428 Kiragu & Mwangi Limited Kenya Level 1

396716 kirdiah limited Kenya Level 1

214651 kireka lorry drivers enterprises Uganda Level 1

250184 KIRINDUMURA FARM LIMITED Uganda Level 1

391185 KIRTI SOLAR LIMITED India Level 1

143600 Kissan Iron Works India Level 1

358143 Kisters Pty Ltd Australia Level 1

408213 KISUMU CONCRETE PRODUCTS LIMITED Kenya Level 2

357867 Kitanica, LLC United States of America Level 1

203563 Kitano Arms Corporation United States of America Level 1

427190 Kitchen Corps, Inc. United States of America Level 1

210668 Kite Consulting Group United Kingdom Level 1

408991 Kitek Technologies Pvt Ltd India Level 1

261834 KITHINJI CONSULTING ASSOCIATES LIMITED Kenya Level 1

417859 Kithra Enterprises (Private) Limited Zimbabwe Level 1

530621 KITRA INVESTMENT LIMITED Kenya Level 1

445186 Kiure Engineering Limited. Tanzania, United Republic of Level 1

359516 kiyindi telecom limited Uganda Level 1

394004 Kiymet Group of Companies LTD. Cyprus Level 1

183036 Kjaer & Kjaer A/S Denmark Level 2

235514 KK SECURITY BURUNDI SPRL Burundi Level 1

250926 KK SECURITY CONGO SPRL Congo, The Democratic Republic of the Level 2

188745 KKOT Associates, LLC United States of America Level 1

527662 Klan Logistics Limited Uganda Level 1

242835 Klean & Kleer for Services Co. Ltd. Sudan Level 1

379402 KLEANSLEY HYGIENE PLUS LIMITED Kenya Level 1

263506 KLEEN SERVICES Côte d’Ivoire Level 1

414611 Kleenol Nigeria Limited Nigeria Level 1

261294 KLIGHT NETWORKS LTD Kenya Level 1

406688 KLIK UGANDA LIMITED Uganda Level 1

373111 Kline Technical Consulting LLC United States of America Level 1

241566 KLM International India Level 1

390102 KLN CONSTRUCTION LIMITED Uganda Level 1

148906 KMAG GLOBAL CO., LTD Korea, Republic of Level 1

501158 KMAT CO., LTD Korea, Republic of Level 1

381385 KMGi Studios, LLC. United States of America Level 1

222057 KMS Consulting Services, Inc. United States of America Level 1

376775 Knesek Guns, Inc. United States of America Level 1

369686 KNET Co., Ltd Korea, Republic of Level 1

477074 KNIGHT & APPS LIMITED Kenya Level 1

170395 Knight Electrical Services Corp United States of America Level 2

390697 KNIGHT FRANK FACILITIES MANAGEMENT LIMITED Uganda Level 1

235159 Knight Frank Valuers Limited Kenya Level 1

168732 KNM Process Systems Sdn Bhd Malaysia Level 2

373487 KNM PROD SARL Switzerland Level 1

390606 KNOLTECH LTD Israel Level 1

544798 Know Your Fertility Sa (PTY)Ltd South Africa Level 1

473431 Knowledge Consulting Limited Uganda Level 1

381882 Knowledge Edge Investments Limited Uganda Level 1

451369 Knowledge Management Solutions Pte Ltd Singapore Level 1

444704 Knowledge Management Systems Company Limited Thailand Level 1

385871 Knowledge Management Ventures Incorporated United States of America Level 1

445540 Knowledge Tech LTD Afghanistan Level 1

405482 Knowledge Trade Investments Limited. Uganda Level 1

418328 Koba Waters Limited Kenya Level 1

356795 KOBB Media Inc. Canada Level 1

545306 KOBBY TECHNOLOGIES LIMITED Kenya Level 1

418463 KOCAER HADDECILIK SANAYI VE TICARET A.S. Turkey Level 1

393588 Kochez Medical Limited Nigeria Level 1

204020 Koddaert nv Belgium Level 2

208251 Kodiak Logistics Limited Kenya Level 1

242102 Koenig Solutions Limited India Level 1

250371 KOFI CONSTRUCTION LIMITED Kenya Level 1

232081 KOFILE Preservation, Inc. United States of America Level 1

464262 KOHASA ENGINEERING COMPANY LIMITED Nigeria Level 1

405293 Kohinoor international General trading LLC United Arab Emirates Level 1

562053 Koira Hotel Investment SA Mali Level 1

407900 KOKI LESEDI TRADING South Africa Level 1

565351 KOLA BEACH RESORT LIMITED Kenya Level 1

405056 Koldip Limited Nigeria Level 1

400545 Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret. A.Ş. Turkey Level 1

381759 KOLMI HOPEN SAS France Level 1

407956 Kolon Benit Co.,Ltd Korea, Republic of Level 1

421954 KOLON GLOBAL CORPORATION Korea, Republic of Level 1

198070 KOLON INDUSTRIES, INC. (Korea, Republic of) Korea, Republic of Level 2

578328 Koluman Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi A.Ş. Turkey Level 1

103612 KOMA MODULAR s.r.o. Czech Republic Level 1

219469 KOMAL CONSTRUCTION COMPANY LIMITED Kenya Level 1

509356 Komax Consult for Business & Investment Co., Ltd South Sudan Level 1

249581 KOMELA LIMITED Uganda Level 1

447165 KÖMI Közlekedésmérnöki Iroda, Mérnöki, Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősség Hungary Level 1

229868 Koncept Technologies Inc United States of America Level 1

356860 KONE (SUISSE) SA Switzerland Level 2

369325 Kone Inc United States of America Level 2

478826 KONE UGANDA LIMITED Uganda Level 1

159084 KONECRANES LIFTTRUCKS AB Sweden Level 2

212815 KONG S.P.A. Italy Level 1

501623 Konga Online shopping Limited Nigeria Level 1

382076 Kongsberg Satellite Services AS (KSAT) Norway Level 1

397924 Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH Germany Level 1

448197 Konnect Holden (Private) Limited Pakistan Level 1

457179 Konnexion Systems Limited Kenya Level 1

475693 Konrad Science Limited Kenya Level 1

386345 KONTE MODIBO Mali Level 1

366958 Kontextit South Africa Level 1

356385 KONTRAST MEDIA SA Switzerland Level 1

492698 KONTUR GENERAL MERCHANTS LIMITED Kenya Level 1

172780 konXsys Belgium Level 1

424843 KOPRAN LIMITED India Level 1

244438 Korandu Limited Kenya Level 1

221376 Korea district heating corp. Korea, Republic of Level 1

447797 Korea e Platform Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

171232 Korea Electric Power Corporation Korea, Republic of Level 1

394440 Korea Electrical Safety Corporation Korea, Republic of Level 1

228837 Korea Hoist Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

222333 Korea Investment & Securities America, Inc. United States of America Level 2

434786 Korea Mine Reclamation Corp Korea, Republic of Level 1

399333 KOREA PETROLEUM IND.CO.LTD Korea, Republic of Level 1

455874 Korea Smart Identification Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

205957 KOREA UNITED PHARM. INC. Korea, Republic of Level 2

201891 Korean Air Lines Co.,Ltd. Korea, Republic of Level 1

427530 Korean Red Ginseng Corp, Inc. United States of America Level 1

158136 KORES INTERNATIONAL PVT. LTD. India Level 1

414122 Korn/Ferry International United States of America Level 1

541731 Kosmonte Foods LLC Kosovo Level 1

459348 Kotak Mahindra (UK) Limited United Kingdom Level 1

412239 Kotecha Steel Forge Pvt. Ltd., India Level 1

358074 Kourito SARL Morocco Level 1

534108 Koutsomitis Architects PC United States of America Level 1

383161 kpcm France Level 1

418799 KPL Knowledge Solutions Ltd United Kingdom Level 1

415136 KPMG Advisory N.V. Netherlands Level 1

434842 KPMG AS Norway Level 1

208903 KPMG East Africa Limited Kenya Level 1

155109 KPMG LLP United States of America Level 2

165445 KPMG SA Switzerland Level 2

531658 KPY Development Co., Ltd Thailand Level 2

230116 KR Engineering Co., Ltd Korea, Republic of Level 1

364215 KR EnviroConsult Ltd United Kingdom Level 1

390151 KR PROGS INTERNATIONAL LIMITED Nigeria Level 1

158066 Kramer Translation United States of America Level 2

448365 Kratos Communications SAS France Level 1

259131 KRATOS COMMUNICATIONS, INC. United States of America Level 1

258346 Kraydon Multimedia Ltd Kenya Level 1

246863 KRBL Limited India Level 1

137013 Kreps Handelsgesellschaft Nachfolge GmbH & Co KG Austria Level 2

235122 KRION,OJSC Belarus Level 1

380267 KRISHNA CHEMISTS LIMITED Kenya Level 1

238011 KRISHNA CONSTRUCTION CO LTD Uganda Level 1

503634 Krishna Opticals UK Private Limited United Kingdom Level 1

175886 KritiKal SecureScan Pvt Ltd (India) India Level 1

382148 Krol Telecoms Conseil Mali Sarl Mali Level 1

487985 Kronoberg Outsourcing Limited Liability Company Sweden Level 1

380646 Kronos Incorporated United States of America Level 1

177044 KROSYS, INC. Korea, Republic of Level 2

219435 KRUGER-KENT PHARMACEUTICALS LTD Kenya Level 1

394331 Krungdhep Document Company Limited Thailand Level 1

511114 Krypton Technology Solutions Limited United Kingdom Level 1

448249 KRYPTON WATER/ WASTE-WATER MANAGEMENT LIMITED Nigeria Level 1

260136 Kryptone Consulting Limited Kenya Level 1

262275 Krysalis ConsultancyServicesPrivate Limited India Level 1

465826 KSAR & Associates Inc. Canada Level 1

389317 KSEN TECHGROUP LIMITED Uganda Level 1

526901 K-Shaft Trading AB Sweden Level 1

371402 K-SOLUTIONS LIMITED. Uganda Level 1

162309 KSS Architects LLP United States of America Level 2

396253 k-Stout Co., Ltd Korea, Republic of Level 1

200186 KTC International Afghanistan Level 1

188728 KTG Vermögensverwaltungs GmbH Germany Level 1

405355 KTSP BOTSWANA (PROPRIETARY) LIMITED Botswana Level 1

367127 Kuanta Insaat Taahhut Elektronik Tur. San. ve Tic. Turkey Level 1

436719 Kube Print Ltd United Kingdom Level 1

355005 KUBOTA ENGINEERING (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

406291 kubros civil and construction cc South Africa Level 1

392477 Kudos Buildings & Structures Ltd United Kingdom Level 1

160189 Kuehne + Nagel A/S Denmark Level 2

171572 Kuehne + Nagel, Inc. United States of America Level 1

101804 KUHN-Geldrop BV Netherlands Level 1

185204 Ku-humelela trading CC South Africa Level 1

206877 KUKIL INNTOT CO., LTD. Korea, Republic of Level 2

423234 KUL-DWELL NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

208258 Kulima Integrated Development Solutions (Pty) Ltd South Africa Level 1

204845 KULKER SAS France Level 1

386618 Kulmiye Drilling and Construction Company Somalia Level 1

424266 Kum A Electron Co.Ltd Korea, Republic of Level 1

234114 kum hwa cable Korea, Republic of Level 1

373285 KUMHO E&G CO.,LTD. Korea, Republic of Level 1

544389 Kün Medya Yapım Limited Şirketi Turkey Level 1

237559 Kunshan Byson Electronics Co.,Ltd. China Level 1

386637 KUNSHAN P &A IMP & EXP TRADE CO LTD China Level 1

505918 KUNTEL CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CORPORATION Philippines Level 1

246035 Kurban Travel Services (K.T.S.) S.A.R.L. Lebanon Level 2

205340 kurt-environnement sarl Cameroon Level 1

182078 Kusch+Co Sitzmoebelwerke Gmbh & Co.KG Germany Level 1

434458 KUSH BANK FOR DEVELOPMENT AGRICULTURE LTD South Sudan Level 1

183474 Kush Energy&EnvironmentalSolutionsCo. Ltd Sudan Level 1

490442 KUTHUMI Commodities SA Switzerland Level 1

465285 KUUKA INVESTMENTS LIMITED Uganda Level 1

235310 KUWAIT & GULFLINKTRANSPORTATIONCOMPANY Kuwait Level 1

148941 KUWAIT GULF CIRCLE GENERAL TRADING & CONTRACTING CO Kuwait Level 1

359094 KV Consultores de Ingeniería, proyectos y obras S.L. Spain Level 1

240990 Kvaliteta Systems And Solutions Private Limited India Level 1

357033 KVG LLC United States of America Level 1

393435 KWANGU HOLDINGS LIMITED Kenya Level 1

219248 Kwik Build Contractors and Engineering Limited Uganda Level 2

220827 KWIK COMPUTING LIMITED Uganda Level 2

173670 Kwikspace Modular Buildings(Proprietary) Limited South Africa Level 1

384094 KWM Industries Inc. Korea, Republic of Level 1

407600 KYELENGE GENERAL CONTRACTORS LIMITED Kenya Level 1

536903 Kyivmetrobud PJSC Ukraine Level 1

567289 Kylewanz Limited Kenya Level 1

263140 kynamco limited United Kingdom Level 1

203824 Kyos sàrl Switzerland Level 1

436390 Kyrgyz Tour Service LLC Kyrgyzstan Level 1

456403 Kyul Engineering Limited Kenya Level 1

186592 Kyung Chang Industry Corp., Ltd. Korea, Republic of Level 2

461328 Kyung Dong Industry Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

362706 L & JR Holdings (Proprietary) Limited Botswana Level 1

433685 L M G GENERAL TRADING LLC United Arab Emirates Level 1

153029 L&H SA Argentina Level 1

131125 L&K Partners, Inc. United States of America Level 1

379264 L.A. INTERNATIONAL PVT LTD India Level 1

100243 L.A.D.M. Agencies (1998) Ltd. Israel Level 2

433804 L.D.D. ADVANCED TECHNOLOGIES (2005) LTD Israel Level 1

416567 L.E.V. studio sàrl Switzerland Level 1

370904 L.G.S. (International) Ltd United Kingdom Level 1

450774 L.M. Engineering Limited Uganda Level 1

252248 L.P. FRANCESKIDES & CO. LTD Cyprus Level 1

117305 L.TEQ Limited United Kingdom Level 2

390157 L-3 Data Tactics Corporation United States of America Level 1

598832 LA CONSULT LIMITED Uganda Level 1

249836 La Cresta Communications Inc. United States of America Level 1

358881 La Femme Engineering Services Ltd Kenya Level 1

394610 La Feve Limited Uganda Level 1

247600 La fourmi Mali Level 1

253388 LA LAVANDIERE Côte d’Ivoire Level 1

389465 LA LOCANDA TI LI SPILUSI SRL Italy Level 1

254115 LA LUCENTEZZA SRL Italy Level 1

202521 LA MOLL M & S INC. United States of America Level 1

381547 LA MONDIAL S.R.L. Italy Level 2

365493 La Netscouade France Level 1

401646 La PAJE Suarl Senegal Level 1

558209 LA PRIIMA KENYA LIMITED Kenya Level 1

383870 LA SOCIETE POWER’S S.A.R.L. Central African Republic Level 2

448563 LA SUA-HARIS NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

255046 LA TERMOSANITARIA S.R.L. Italy Level 1

365993 LA VILLA DU LAC Vacances Bleues Hotels SAS France Level 1

433846 LAB & SCHOOL SUPPLIES (K) LIMITED Kenya Level 1

416173 Lab Equip Ltd Tanzania, United Republic of Level 1

398615 LAB Information Technology Incorporated United States of America Level 1

363994 LABA Pvt. Ltd Nepal Level 1

150174 LABARONNE CITAF France Level 1

434002 LABEL PROMOTIONS (T) LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

398108 LABELIANS SAS France Level 1

396915 LABORATOIRE AGUETTANT France Level 1

111100 LABORATOIRE RENAUDIN France Level 1

131508 LABORATOIRES CEETAL France Level 1

503325 Laboratoires Pharmaceutiques RODAEL S.A.S. France Level 1

127354 LABORATORIOS ATRAL S.A. Portugal Level 1

572661 LABORATORIOS CONTECON URBAR PANAMA S.A Panama Level 1

195003 LABORATORIOS EUROCHEM S.A. Spain Level 1

209065 Laboratorios Microsules Uruguay S.A. Uruguay Level 1

226045 LABORATORIOS VINFER, S.A. Spain Level 1

173683 LABORATORIOS ZEYCO SA DE CV Mexico Level 1

519804 LABORATORY NEEDS SOLUTION LIMITED Uganda Level 1

236161 LABOUR LINK LIMITED Kenya Level 2

117397 Labrador Technology, Inc. United States of America Level 1

111568 LABSCOLaboratorySupplyCompanyGmbH&Co.KG Germany Level 1

611157 LACELL S.U Burundi Level 1

366535 LACHENAL SA Switzerland Level 1

554547 LACHLAN KENYA LIMITED Kenya Level 1

452429 LACTALIS CONSOMMATION HORS FOYER France Level 1

388393 LADISA SRL Italy Level 1

361763 Lado Filter Engineering Co., Ltd Korea, Republic of Level 1

247197 LADU & BROTHERS COMPANY LIMITED South Sudan Level 1

463567 Lafoliage Ventures Limited Kenya Level 1

398012 Lagan (Civils) Limited United Kingdom Level 1

257977 Lagma Company Ltd Kenya Level 1

247385 LAGROME TRADING LTD Cyprus Level 2

475926 LAHAMA TRADING (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

452782 LAIR & ROYNETTE France Level 1

417374 LAKE GENEVA HOTEL SA Switzerland Level 1

354039 Lake Heights Hotel Ltd Uganda Level 1

156473 Lake Partners, Inc. United States of America Level 1

446818 LAKE VICTORIA HOTEL LIMITED Uganda Level 1

455735 Lakeland Dairy Sales Limited Ireland Level 1

159922 Lakeshore Equipment Company United States of America Level 1

502433 LAKUDA ApS Denmark Level 1

220151 LALA PRINTERS AND STATIONERS LIMITED Uganda Level 2

413087 Lalan Rubbers Pvt Ltd Sri Lanka Level 1

361019 LALEBLA HOTEL CO.LTD South Sudan Level 1

613457 LALEGROUP LIMITED Uganda Level 1

389723 LALIBELA CONSTRUCTION & LOGISTICS CO. LTD South Sudan Level 1

419482 Lalibela Travel & Tours PLC Ethiopia Level 1

431741 LALIVE SA Switzerland Level 2

373666 Lallans Sports goods manufacturers(pvt) limited Sri Lanka Level 1

121314 LAMBERT CONSULTING Switzerland Level 1

256040 LAMBOUSA TRAVEL & TOURS LIMITED Cyprus Level 1

170917 Lambs Security Solutions Inc United States of America Level 1

417324 LAMIFABS & PAPERS PRIVATE LIMITED India Level 1

174193 Lammhults Möbel AB Sweden Level 1

360349 LAMOUREUX France Level 1

470371 LAN SOLUTIONS LIMITED Kenya Level 1

381757 LanAccess (Pty) Ltd South Africa Level 1

550434 Lance Nixon Enterprises Limited Kenya Level 1

207217 Lanco Trading & Investment Inc United States of America Level 1

561809 LAND & SEA WORKS LIMITED Uganda Level 1

178013 LAND INFO Worldwide Mapping LLC United States of America Level 1

203281 Land Resources International (Pty) Ltd. South Africa Level 1

390526 Landau Uniforms Inc. United States of America Level 1

434367 LANDCARE LTD Tanzania, United Republic of Level 1

189405 LANDE, S.A. Spain Level 1

354923 Landene Trading LTD United Kingdom Level 1

200647 Landmark Technologies, Inc. United States of America Level 1

393489 Landor Associates Europe Limited United Kingdom Level 1

261527 Landward Research Ltd United Kingdom Level 1

195948 Lane Clark & Peacock Belgium Belgium Level 1

153997 Lane Office Furniture, Inc. United States of America Level 2

407594 Langfang Tianli Leisure products co.,ltd China Level 2

424098 Language Connections, Inc. United States of America Level 1

359530 Language Line Limited United Kingdom Level 1

353883 Language Services Associates United States of America Level 1

125750 Language Technology Centre Ltd. United Kingdom Level 2

209033 Languages Out There Ltd United Kingdom Level 1

444144 Langue et Nature France Level 1

241325 Lanitis Aristophanous Ltd Cyprus Level 1

418240 Lankler Siffert & Wohl LLP United States of America Level 1

105108 Lan-Lee International Ltd. Israel Level 2

261840 LANTech (AFRICA) LIMITED Kenya Level 1

106585 LAN-TECH Systems & Communications Ltd. Israel Level 1

247307 Lantrade Global Supplies Limited United Kingdom Level 1

424177 Lantro (Thailand) Co., Ltd. Thailand Level 1

243261 Lanza Language, Inc. United States of America Level 1

353679 Lapis Ltd Afghanistan Level 1

367125 LARAG SA Satigny Switzerland Level 1

521150 LARDI SA Switzerland Level 1

246915 Lariak Landscapes Limited Kenya Level 1

373540 LARINI SA Switzerland Level 1

508212 Larissa SAL Lebanon Level 1

200700 LaRocheConsultores,ProyectosyServiciosS.L. (Sole Society) Spain Level 1

508676 Larryta Trading & Travel Co., Ltd. Cambodia Level 1

171472 Larsen & Toubro Infotech Ltd India Level 1

396566 Larsen & Toubro Limited India Level 1

407123 LAS Logistics Limited South Sudan Level 1

161859 LaSalle Investment Management (Securities), L.P. United States of America Level 1

221381 LASEC INTERNATIONAL (PTY) LTD South Africa Level 1

156277 LASER SOFT INFOSYSTEMS LIMITED India Level 2

209034 Lasersec Systems Corporation Finland Level 1

453824 Lasso Technologies Limited Kenya Level 1

361378 Last Call Media Inc. United States of America Level 1

369953 LASTING MARK LIM ITED Uganda Level 1

354984 l’atelier du sens France Level 1

407737 L’ATELIER S.A. Haiti Level 1

391153 LatentView Analytics Corporation United States of America Level 1

462285 Latesi Pharmaceuticals Limited Kenya Level 1

205504 Latin American Consultants for Sustainable Development and Environmental Management, Inc. Panama Level 1

245437 LATIN INVESTMENTS LIMITED Kenya Level 1

361636 Latitude Geographics Group Ltd Canada Level 1

417776 LATOMA INVESTMENTS[PRIVATE]LIMITED Zimbabwe Level 1

391181 Laulhere France Level 2

158238 Laura P. Brewer United States of America Level 1

174074 Lauren Information Technologies Private Limited India Level 1

503649 LAURMANN AND COMPANY LIMITED Nigeria Level 1

366252 Lava Gold Properties (Pty) Ltd South Africa Level 1

171620 Lava IP International Pte Ltd Singapore Level 1

367250 LAVA TAP, S.A. DE C.V. Mexico Level 1

449076 Lavender Interiors Limited Uganda Level 1

379786 Lavensis Limited Kenya Level 1

201293 Lavi Industries United States of America Level 1

361455 Lavington Cleaning Services Limited Kenya Level 1

358056 Lavola 1981 SA Spain Level 1

405431 Lavotel SA Switzerland Level 1

471097 Laxton Group Limited Hong Kong, Special Administrative Region of China Level 1

164235 Layam LTD Israel Level 1

386000 Layer Electronics SRL Italy Level 1

188560 Layer3 Limited Nigeria Level 1

403575 Lazar Associates Limited New Zealand Level 1

354477 Lazarus Training Ltd United Kingdom Level 1

395700 LAZOTO DIRECT COMPANY LIMITED Cameroon Level 1

173476 LB-electronics Ges.m.b.H. Austria Level 1

511687 LC&Partners Engineering Consultants Srl Italy Level 1

376129 LDDN IMPEX India Level 1

365813 LDK Engineering Consultants S.A. Greece Level 1

208188 Le Group Industries, LLC United States of America Level 1

211814 Le Groupe-conseil baastel Ltée Canada Level 2

253733 LE NOUVEAU MATIN S.A. Haiti Level 1

240657 Le Novo Limited Haiti Level 1

386377 Le PAYS Central African Republic Level 1

247643 Le Relax Mali Level 1

432124 LE’ SAVANNA COUNTRY LODGE HOTEL KISUMU LIMITED Kenya Level 1

425636 Lead In Life Sàrl Switzerland Level 1

240813 Lead International Lebanon Level 1

476233 Leader Foods Oy Finland Level 1

243505 Leader Group S.a.r.l. Lebanon Level 1

432878 Leader Transit SARL Senegal Level 1

403644 Leaders Limousines Sarl Switzerland Level 1

167414 LEADERSHIP BUSINESS CONSULTING – CONSULTORIA E SERVICOS S.A. Portugal Level 1

365633 LEADING LOCKS LIMITED Kenya Level 1

379556 LEADS Technology Limited Bangladesh Level 1

379680 Leadstar Company Limited Kenya Level 1

511226 LEADTECH COMPUTERS INTERNATIONAL (PTY) LTD South Africa Level 1

488238 LEAKPROOF SYSTEMS LIMITED Kenya Level 1

395028 Leanvation Worldwide Limited United Kingdom Level 1

383220 Learning and Performance Partners, Inc. Philippines Level 1

217026 Learning Solutions Nigeria Limited Nigeria Level 1

181728 Learning Tree International USA,Inc. United States of America Level 1

108610 LearningMateSolutionsPrivateLimited India Level 2

500500 Leaserite Limited Nigeria Level 1

535186 Lebanese Engineering and Contracting company L E C SARL Lebanon Level 1

245779 LEBECOS.A.L.LEBANESEEUROPEAINCOMPANYFORCOMMERCE &INDUSTRY Lebanon Level 1

383412 Lechoba Medical Technologies (Pty) Ltd South Africa Level 1

583162 LED POWER TECHNOLOGIES (EA) K LIMITED Kenya Level 1

188784 Lee + Associates Architects, pllc United States of America Level 1

616675 Leeds Engineering Company Limited Kenya Level 1

377114 Left Plus Right, LLC United States of America Level 1

552351 Legacy Building Solutions, Inc. United States of America Level 2

394164 LEGACY LOGISTICS ASSOCIATES (LLA) LIMITED Uganda Level 1

358678 Legend Consultancy (U) Limited Uganda Level 1

424043 Legend Hotels Limited Kenya Level 1

176065 LEGEND POWER SYSTEMS LIMITED Kenya Level 1

391954 LEGENDS AFRICAN HOLDINGS (PTY) LTD South Africa Level 1

377694 Legibra Holdings Limited Kenya Level 1

407069 Legionnaire Security Limited United Kingdom Level 1

361576 Lego Logistics FZE United Arab Emirates Level 2

258441 LEGO Systems, Inc. United States of America Level 1

153982 Leica Geosystems AG Switzerland Level 1

378711 LEICO ENTERPRISES LIMITED Kenya Level 1

361247 Leknarf Labs, LLC United States of America Level 1

572812 LELESHWA PHARMACY LIMITED Kenya Level 1

255481 LELLA KENTONIS INVESTMENT CO. LTD. Cyprus Level 1

358227 Lelty General Trading Company Ltd South Sudan Level 1

376536 LEMANVISIO SA Switzerland Level 1

398572 LENA PRINTING & TRADING CO. LTD. South Sudan Level 1

200203 Lenglet Imprimeurs SAS France Level 1

484623 LENI SAS France Level 1

437139 Lenovo (Schweiz) GmbH Switzerland Level 2

118203 Lenovo (United States) Inc United States of America Level 1

234710 Lenox Park LLC United States of America Level 1

510223 LEO INVESTMENTS LIMITED dba The Concord Hotel and Suites Kenya Level 1

421457 LEO Learning Ltd United Kingdom Level 1

444598 Leonardo S.p.A. Italy Level 2

417975 Leonie Industries LLC United States of America Level 1

364179 LEOPARD BEACH RESORT Kenya Level 1

261884 Lepton Global Solutions United States of America Level 1

399428 LERA Consulting Structural Engineers, R.L.L.P. United States of America Level 1

260438 Leruo Systems (Pty) Ltd South Africa Level 1

386941 LES ARTISANS DE L’ARBRE SARL Switzerland Level 1

362842 LES EAUX MINERALES D’OULMES SA Morocco Level 1

258539 LES ENTREPRISES ANTOINE S.A. Haiti Level 1

367596 Les Entreprises JOKER SARL Mali Level 1

377910 Les FABRICANT DE MATERIEL MEDICAL SARL France Level 1

480933 LES GRANDS TRAVAUX ROUTIERS S.A Morocco Level 1

410003 Les Investissements Nolinor Inc. Canada Level 2

512099 Lesicera Investment Agencies Limited Kenya Level 1

115972 LESS AS (Light Emergency Stretcher System) Norway Level 1

485094 LET Engineering & Trading Logistics Limited Cyprus Level 1

162111 Let IT Shine srl Italy Level 1

227057 Lets Go Travel Limited Uganda Level 2

372801 Level One Communications E.A Limited Kenya Level 1

187889 LEVELheaded Limited United Kingdom Level 1

432020 LEVERAGE MARK E.A. LIMITED Uganda Level 1

169356 Leveraged Technology, Inc. United States of America Level 1

537930 Levin Sources Limited United Kingdom Level 1

499636 LEX OILFIELD SOLUTIONS LIMITED Kenya Level 1

247820 LEXCODE INC. Korea, Republic of Level 1

389834 Lexeme Kenya Limited Kenya Level 1

432294 LEXGARANT Insurance Company LTD Russian Federation Level 1

156575 LEXINGTON RESIDENCE HOTEL INC. DBA HOTEL 31 INC United States of America Level 1

374633 Lexis Nexis GmbH Germany Level 1

130813 LEXMARK INTERNATIONAL, INC. United States of America Level 2

388891 Lexmark Schweiz AG Switzerland Level 1

373402 Lexshell 134 General Trading (Pty)Ltd South Africa Level 1

198820 Lextrad Services (PVT) Ltd Zimbabwe Level 1

224196 Lexum informatique juridique Inc. Canada Level 1

445355 LEXZY PETERS NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

160265 LG & DE Limited t/a Linguaphone United Kingdom Level 1

262309 LG N-Sys Inc. Korea, Republic of Level 1

200983 LGC Limited United Kingdom Level 1

383047 LGM France Level 1

375812 LHA Import Export & Transportation Co.,Ltd Cambodia Level 1

233577 Lhassa Consulting FZE United Arab Emirates Level 1

409590 LHERITIER SAS France Level 1

183655 LHS Productions Inc. United States of America Level 1

358945 LIAISON GROUP (INSURANCE BROKERS) LIMITED Kenya Level 2

201511 LIAONING LUPING MACHINERY Co.,Ltd. China Level 2

530051 Liaoning Rightleder Environmental Engineering Co., Ltd China Level 1

384130 LIATU ENTERPRISES LIMITED Uganda Level 1

424321 LIB. AFRIC ASSOCIATES INC Liberia Level 1

150605 LIBATEL SAL Lebanon Level 1

243736 LIBAZ SOURCING (PVT) LIMITED Pakistan Level 1

356835 LIBCAST France Level 1

449226 LIBERA IMPEX LIMITED Kenya Level 1

407163 Liberty Engineering & Construction Limited. South Sudan Level 1

219632 Liberty Front Limited Kenya Level 1

229935 Liberty Moving & Storage Co. Inc United States of America Level 2

188669 Liberty Office Supplies & Equipment, Inc. United States of America Level 1

503331 LIBNOVA S.L. Spain Level 1

424309 Libra Circle Limited Nigeria Level 1

239604 Library Journals, LLC United States of America Level 1

246996 LIBYAN AFRICANINVESTMENTCOMPANY-MALI SA Mali Level 1

461183 LIFE BRIDGE (K) LIMITED Kenya Level 1

369561 Life for Construction Co. Ltd. South Sudan Level 1

448450 LIFE LINK TECHNICAL SERVICES LIMITED Nigeria Level 1

465360 LifeFlight Australia Limited Australia Level 1

185376 Lifeline Technologies Trading Ltd. United Kingdom Level 1

171054 Lifetime Memory Products, Inc. United States of America Level 2

497136 Liftkos SHPK Kosovo Level 1

433237 LIG Energy Solutions LLC United States of America Level 1

361784 LIGHT TECHNOLOGIES Côte d’Ivoire Level 1

229045 Lighthouse Investment Partners, LLC United States of America Level 1

435510 LIGHTHOUSE PRINT (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

505620 Lighting Retrofit International, LLC United States of America Level 1

182893 Liip AG Switzerland Level 1

509942 Likusasa (Nigeria) Limted Nigeria Level 1

356952 Likusasa Engineering and Contracting Limited Mauritius Level 1

369401 Lilongwe Mechanical Development Limited Malawi Level 1

386374 Lilycolor Corporation Japan Level 1

390032 Limani SA Switzerland Level 1

376912 LIMBADA and LIMBADA CONSULTING ENGINEERS LTD Mauritius Level 1

231025 LIME TECHNOLOGIES LIMITED Kenya Level 1

175773 LIMECROWN ENTERPRISES (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

218353 Limelight Limited Uganda Level 1

449535 Limited Liability Company “Translation Management Systems” Russian Federation Level 1

375199 LIMITED LIABILITY COMPANY “ABAKAN AIR” Russian Federation Level 2

369847 LIMITED LIABILITY COMPANY “INTEXT” Ukraine Level 1

506591 Limited liability company “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” Latvia Level 1

254556 LIMONGELLI SRL Italy Level 1

417920 LIMOZ RWANDA LTD Rwanda Level 1

369302 LIMPA SARL Mali Level 2

368722 LIMPIA 2001 S.A. Argentina Level 1

214083 LIMS GENERAL MERCHANDISE LIMITED. Uganda Level 1

249830 Linalis SARL Switzerland Level 1

497382 LINCOLN CONSULTSAM LIMITED Uganda Level 1

573325 LINEAR COST CONSULTANTS LIMITED Kenya Level 1

174909 Linearis, SIA Latvia Level 1

491826 LİNEER TAŞIMACILIK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Turkey Level 1

175562 Lingo24 Ltd. United Kingdom Level 1

220810 LINGOs Global United States of America Level 1

205616 LINGUA FRANCA, LLC United States of America Level 1

184940 Lingua TechnologiesInternationalPte Ltd Singapore Level 1

438771 Lingualinx Language Solutions, Inc United States of America Level 1

204792 Linguamax Ltd United Kingdom Level 1

446259 Linguist Ltd. Russian Federation Level 1

194524 Linguistic Services SA Argentina Level 1

184377 Link Media Inc. United States of America Level 1

182960 Link Middle East Limited United Arab Emirates Level 2

235250 Linkare TI – Tecnologias de Informação, Lda. Portugal Level 1

126466 Link-com Telecom ltd Israel Level 2

404986 LinkedIn Corporation United States of America Level 1

393998 LINKES CHILE S.A. Chile Level 1

497671 LINKPOINT RESOURCES INTERNATIONAL LIMITED Nigeria Level 1

399636 Links Media L.L.C. United States of America Level 1

382843 Linksoft Integrated Services Ltd Kenya Level 1

235438 LINO STATIONERS (AFRICA) LIMITED Kenya Level 1

383894 LINTEL (SIERRA LEONE) LIMITED Sierra Leone Level 1

100776 LINTEX Denmark Level 1

394088 Lintex International Limited Nigeria Level 1

130296 Linx News Ltd United Kingdom Level 1

370266 LION ASSURANCE COMPANY LIMITED Uganda Level 1

108055 Lionbridge International Ireland Level 2

389077 LIPOMED AG Switzerland Level 1

476623 LIQUID REFRIGERATION CO. LIMITED Kenya Level 1

359035 Liquid Telecommunications Kenya Limited Kenya Level 1

391318 LIQUIDS S.P.R.L. Burundi Level 1

200440 Liqui-Moly GmbH Germany Level 1

394997 Liquorice Africa Advertising (Proprietary) Limited South Africa Level 1

484963 Lirex BG Ltd. Bulgaria Level 1

440302 Lister Trading Corporation U.K Ltd United Kingdom Level 1

432664 LIT INVESTMENTS LMITED Uganda Level 1

459556 Litha Communications PTY Ltd South Africa Level 1

167920 Little Bay Broadcast Services Inc United States of America Level 1

239880 LITTLE LEGENDS LIMITED Kenya Level 1

456616 LITTLE LIMITED Kenya Level 1

434637 LittleSun GmbH Germany Level 1

471693 LIVECO ENGINEERING & INVESTMENTS LIMITED Uganda Level 1

226794 LiveCom Limited Hong Kong, Special Administrative Region of China Level 1

356164 Livia Soft Technologies Limited Nigeria Level 1

392693 LiviaSoft Technologies, LLC United States of America Level 1

381611 Livingstone Insurance Brokers Limited Nigeria Level 1

390162 LJC Dismantling Corp United States of America Level 1

445089 LLC “Aircompany “Ikar” Russian Federation Level 2

459189 LLC “Audit Firm “MK Audit” Ukraine Level 1

367578 LLC “Elan Express” Uzbekistan Level 1

440657 LLC “EventM” Kyrgyzstan Level 1

494703 LLC “NC IT PROJECT” Ukraine Level 1

448631 LLC “Production Multi-Branch Aviation Company “Shar Inc Ltd” Russian Federation Level 1

248226 LLC “Security Associated” Kyrgyzstan Level 1

395939 LLC AIR TAURUS Ukraine Level 2

491333 Llorente & Cuenca Miami LLC United States of America Level 1

390326 LLOYD LABORATORIES, INC. Philippines Level 1

259285 LM IMPIANTI DI LAERA MARIO SECONDO Italy Level 1

417700 LM Information Delivery, Inc. United States of America Level 1

209020 LM Tietopalvelut Oy Finland Level 1

537909 LMD Learning Solutions Limited United Kingdom Level 1

189535 LMJ International Logistics, LLC United States of America Level 1

100859 LMS World Water Treatment France Level 1

400258 LMT Products PTY Ltd South Africa Level 1

359404 LOADLINE ENGENEERING SERVICES LIMITED Kenya Level 1

259997 Loano Industries (Pty) Ltd South Africa Level 1

466961 Lobax & associates Limited Trinidad and Tobago Level 1

414667 Lobou Conseils SARL Mali Level 1

403067 LOBREMA CONSULT LIMITED Uganda Level 1

456917 LOCABRI France Level 1

110592 Locatelli Crane S.r.l. Italy Level 2

366489 LOCATELLI MAX SA Switzerland Level 1

433955 Location Flight Services LLC United Arab Emirates Level 1

370402 Lockdown IT South Africa Level 1

192548 LOCKNLOCK CO.,LTD. Korea, Republic of Level 1

387435 LOCKTON WATTANA INSURANCE BROKERS (THAILAND) CO., LTD. Thailand Level 1

468781 Locotel SA Greece Level 1

386282 Locus Studio Limited Kenya Level 1

230718 LODVILA UAB Lithuania Level 1

545212 Logfret Middle East SARL Lebanon Level 1

566150 Logic Communications Limited Kenya Level 1

361665 LOGIC CRAFT LIMITED Kenya Level 1

501071 Logical Physics Limited Kenya Level 1

434042 Logichem limited United Kingdom Level 1

241409 LOGICOM SOLUTIONS LTD Cyprus Level 1

366422 LOGISOL AFRICA LIMITED Kenya Level 1

163073 LOGISTIC SOLUTIONS France Level 1

174566 Logistics Learning Alliance Ltd United Kingdom Level 1

480708 Logistics Yard sarl Lebanon Level 1

187758 Logistics, Inc. United States of America Level 2

244436 LOGISTICSANDINFRASTRUCTUREGROUPLTD Kenya Level 1

510827 LOGISTIQUEXPRESS SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

544230 Logitec group sarl Congo, The Democratic Republic of the Level 1

126625 LogiTel USA, Inc. United States of America Level 1

374766 Logix Technical Solutions Limited Uganda Level 1

451426 LOGNEXT S.L. Spain Level 2

390890 Logos Technologies LLC United States of America Level 1

394582 LOGWIN AIR & OCEAN KENYA LTD Kenya Level 1

370583 LOIZOS TOFARI LTD Cyprus Level 1

403614 LOLOAT AL-MAGAD FOR GENERAL TRADING & CONTRACTING CO LTD Iraq Level 1

363957 LonAdd Consultancy Plc Ethiopia Level 1

517660 London Design Works Limited United Kingdom Level 1

358333 London Translation Services United Kingdom Level 1

398051 LONE Africa Limited Uganda Level 1

239014 Long John Energy Limited Nigeria Level 1

482599 LONGATE INVESTMENT LIMITED Kenya Level 1

175968 LONGBRIDGE, INC. Korea, Republic of Level 1

248968 Longsight, Inc. United States of America Level 1

390821 LONGULF TRADING (INDIA) PRIVATE LIMITED India Level 1

194932 LONGYAN HAIDEXIN AUTOMOBILE CO.,LTD China Level 1

486369 Looli Investment Limited Uganda Level 1

409725 LOOPAH EXPERIENCE LIMITED Kenya Level 1

168692 looptechme fze United Arab Emirates Level 1

375062 Lootah Technologies and General Trading United Arab Emirates Level 1

439759 LOPII CONTRACTERS LIMITED Kenya Level 1

398489 Lorosok Investment Company Limited South Sudan Level 1

467030 Losai Management Limited Kenya Level 1

121994 Losberger GmbH Germany Level 2

217468 Losberger SAS France Level 2

367543 Losinger Marazzi SA Switzerland Level 2

250314 LOSS-CONTROL-ASSISTANCE-SECURITE COTE D’IVOIRE Côte d’Ivoire Level 1

385817 Lotan Group International Ltd Israel Level 1

216223 LOTEC EXPORTERS Kenya Level 1

376800 Lotorok Construction Company Ltd South Sudan Level 1

102890 LOTUS OVERSEAS & MARKETING India Level 1

359477 Loubfot Roofing Systems Ltd Kenya Level 1

479870 Loufrac zambia limited Zambia Level 1

380578 LOUIS EL HACHEM ENGINEERING AND CONTRACTING S.A.L. Lebanon Level 1

498402 Louis Genève SA Switzerland Level 1

455675 Louis Hotels Public Company Limited Cyprus Level 1

159541 Louis Simon Industries, LLC United States of America Level 2

222551 louzoun enterprises inc United States of America Level 1

125087 Lowe-Martin Company Inc. Canada Level 1

356182 LOYS TECHNOLOGIES (U) LIMITED Uganda Level 1

177577 LP Technologies, Inc. United States of America Level 1

467709 LPA SARL France Level 1

471818 LpM Supply Inc. United States of America Level 1

449660 LPP Corp United States of America Level 1

194737 LR Architects P.C United States of America Level 2

366577 LRAD Corporation United States of America Level 1

219126 LRS Trading Enterprise (Pty) Ltd South Africa Level 1

175603 LRWL Incorporated United States of America Level 2

239181 LS Graphic design srl Italy Level 1

361191 LS of South Africa Radio Communication Services (Pty) Ltd South Africa Level 1

507287 LSD Information Technology (Pty) Ltd. South Africa Level 1

221699 LSIS Co., Ltd Korea, Republic of Level 1

369363 LTA JUBA LTD. South Sudan Level 1

250011 LTA LLC Kosovo Level 1

482744 LTD “StroyEnergoTechnika” Russian Federation Level 1

472418 LTD ACT Georgia Level 1

398181 LTE Medical Solutions (Pty) Ltd South Africa Level 1

212319 LTS International Limited United Kingdom Level 2

416024 LTT CARGO AND AVIATION SERVICES LIMITED Nigeria Level 1

203527 luCa Design Inc Guyana Level 1

419637 Lucky Family Limited Tanzania, United Republic of Level 1

375953 LUCKY FRIENDS TRADING & CONSTRUCTION CO. LTD South Sudan Level 1

533484 lucrative group Pty Ltd South Africa Level 1

455011 LUCY ENGINEERING COMPANY LTD South Sudan Level 1

475551 Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH & Co.KG Germany Level 1

377142 LUED (A) CHEMICALS LIMITED Kenya Level 1

254056 LUIGI BELLONE SAS DI MARRA PIETRO &C. Italy Level 1

445331 LUKAS GENERAL TRADING COMPANY LIMITED South Sudan Level 1

385204 LUKENYA GETAWAY LIMITED Kenya Level 1

480637 LUKET S,A,S Colombia Level 1

529829 LUKISA HOLDINGS LIMITED Uganda Level 1

170046 LUMAL CLEANERS INC. United States of America Level 1

164797 LUMENESSENCE INC United States of America Level 1

354753 LUMINARC HARDWARE CENTRE LIMITED Kenya Level 1

455308 Luminous Investment Limited Kenya Level 1

231773 Luna Imaging, Inc. United States of America Level 1

483475 LunaJets SA Switzerland Level 1

167868 LunaMetrics, LLC United States of America Level 1

556331 Lunana Enterprises Uganda Level 1

439256 LUNAR SUPPLIES AND RENOVATIONS LIMITED Kenya Level 1

366296 LUNASAT Lebanon SAL Lebanon Level 1

122044 Lunasat Offshore S.A.L Lebanon Level 1

237333 Lupro Products AS Norway Level 1

234621 Lusidle Petroleum and LogisticsLTD Kenya Level 2

393462 LUSONA EVENTS LIMITED Kenya Level 1

396282 Lutech SpA Italy Level 1

189540 LUUTIN COMPUTER APPLIANCES LIMITED Uganda Level 1

368653 LUXAN SA Switzerland Level 1

374000 Luxfer Magtech Inc. United States of America Level 1

169641 LUXOFT PROFESSIONAL LLC Russian Federation Level 2

130554 LVP Technology South Africa Level 1

355357 Lynden Air Cargo, LLC United States of America Level 2

369959 LYNKHURST INVESTMENT LIMITED Nigeria Level 1

369644 LYNX AFRICA LIMITED Kenya Level 1

489965 LYNXBITS GLOBAL LIMITED Kenya Level 1

104282 Lyon Equipment Ltd United Kingdom Level 1

478293 LYRECO FRANCE SAS France Level 1

119838 Lyreco Switzerland SA Switzerland Level 2

197736 Lyric Labs India Pvt. Ltd. India Level 1

489215 Lysander Shipping Ltd United Kingdom Level 1

447851 M & N CLEANING & FUMIGATION SERVICES LIMITED Uganda Level 1

172133 M 1075 LLC A DELAWARE LTD LIAB United States of America Level 1

257439 M and M Trans Africa Trading Plc Ethiopia Level 1

372955 M MUKERJEE & COMPANY India Level 1

595091 M pharma Company LTD South Sudan Level 1

196316 M Power Consulting South Africa Level 1

417057 M S A SHIPPING PRIVATE LIMITED India Level 1

435904 M&BD Consulting SA Switzerland Level 1

203156 M&C SAATCHI PLC United Kingdom Level 2

420051 M&E Global Resources Ltd United Kingdom Level 1

357279 M&E Trading Co Ltd South Sudan Level 1

424839 M&G ENT.CO.,LTD. Korea, Republic of Level 1

442133 M&M air sea cargo GmbH Germany Level 2

420564 M&R Strategic Services, Inc. United States of America Level 1

160233 M. Communications (Pvt.) Ltd. Pakistan Level 1

247341 M. Ezzat Jallad & Fils Lebanon Level 1

418847 M. Kemal Deniz Sti, Ltd. Cyprus Level 1

237895 M. T. PIPERARIS TRADING LTD Cyprus Level 1

456899 M. THIERRY EKOMY KAHIL T/A MOBILIER LE SULTAN Gabon Level 1

174610 M. TOROS TICARET LIMITED Cyprus Level 1

253766 M.A. CYCOACH LTD Cyprus Level 1

205911 M.A.P.I.A. srl Italy Level 1

498410 M.F.S METROPOLITAN FACILITY SERVICES LIMITED Cyprus Level 1

557782 M.G. McLaren, P.C. United States of America Level 1

205177 M.G. Suber & Associates, LLC United States of America Level 1

196817 M.K.EXIM (INDIA) LIMITED India Level 1

176021 M.M.I. Group Ltd Ireland Level 2

439370 M.V&F CONSTRUCTION Haiti Level 1

393371 M/S BLUE PEARLS CO.LIMITED Uganda Level 1

203582 M/s Capital WoollenandGeneralMills India Level 1

406259 M/S TRANS-AFRICAN SUPPLY SERVCIES LIMITED Uganda Level 1

214150 M/S. KAGYA CONSULT (U) LIMITED Uganda Level 1

464026 M+R Spedag Group AG Switzerland Level 1

355316 M2C Senegal Level 1

260611 M2M Group (Morocco) Morocco Level 1

409055 M2TD Consulting (Pty) Ltd South Africa Level 1

357264 m3 Real Estate SA Switzerland Level 1

424293 Ma Africa Conference Rentals CC South Africa Level 1

245788 MA CONTRACTING & TRADING EST. Lebanon Level 1

513559 Mª Dolores Martinez Vara De Rey, S.A. Spain Level 1

419267 Ma.Ros. s.r.l. Italy Level 1

382270 MAA PADMAWATI STEELS PRIVATE LIMITED India Level 1

262198 MAAKHIR INVESTMENT & GENERAL TRADING CO. LTD South Sudan Level 1

188921 MAALAB SCIENTIFIC EQUIPMENT(I)PVTLTD India Level 1

355778 Maarias Online Shopping Private Limited India Level 1

203448 Maas Business Solutions Private Limited India Level 1

402998 Maawandoon Inc. Canada Level 1

170978 MAB International General Trading LLC United Arab Emirates Level 2

124241 Mabbett & Associates Ltd United Kingdom Level 1

435210 MABC INGENIERIA SAS Colombia Level 1

440133 Mabco Constructions sh.p.k Kosovo Level 1

224818 Mabey Bridge Ltd United Kingdom Level 1

426440 Mabseed Services Limited Nigeria Level 1

406054 Mabu Management Solutions South Africa Level 1

355240 Maby Corporate Clothing (UK) Limited United Kingdom Level 1

483178 MAC Enterprise s.a.l. Lebanon Level 1

407999 MAC WOOD (SAL) Lebanon Level 1

187331 Macbean Beier Plastics (Pty) Ltd South Africa Level 1

437403 MacBek Enterprises Co.Ltd South Sudan Level 1

102670 MACC International Limited United Kingdom Level 2

472071 Mac-Corp s.a.r.l. Lebanon Level 1

423793 MACDAN BUILDING AND CIVIL CONTRACTORS LIMITED Kenya Level 1

168660 MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. Canada Level 2

512536 MACDOWEL FOODS AND BEVERAGES LIMITED Uganda Level 1

211571 Mace Limited United Kingdom Level 2

483172 MACH – ENTREPRISE SURL Burundi Level 1

558183 MACHA SARL U Mali Level 1

373896 Machines de jardins, F.Fogal Switzerland Level 1

600634 Machiri Limited Kenya Level 1

456175 MACKENZIE MARITIME (E.A) LIMITED Kenya Level 1

152133 MACKPHILISA COMPUTER SYSTEMS LIMITED Kenya Level 1

214827 MACKPHILSA COMPUTER SYSTEMS LIMITED Kenya Level 1

362863 Maclear SA Switzerland Level 1

566265 MACMEDIA AFRICA NETWORKS LIMITED Kenya Level 1

360917 MACNAUGHTON LIMITED Uganda Level 1

187746 Macro Consultants LLC United States of America Level 1

413393 MACROPIX SRL Italy Level 1

408888 Macs Pharmaceuticals & Cosmetics 05 Ltd Jamaica Level 1

187595 MACS Software Limited United Kingdom Level 1

449208 macsill contractors limited Kenya Level 1

357503 MACULLO SA Switzerland Level 1

191511 MadaCommunicationsInternationalS.A.L(Offshore) Lebanon Level 2

180997 Madenci Tas Maden Tic. ve San. Ltd. Sti. Turkey Level 1

192063 MADHAV EXPORTS India Level 1

423699 MADIBA PROMOTIONS (PROPRIETARY) LIMITED South Africa Level 1

401924 Madico Inc. United States of America Level 1

383153 Madina Rock crusher .Inc Liberia Level 1

364308 madison insurance co ltd Kenya Level 1

447749 MADRET GENERAL TRADING L.L.C United Arab Emirates Level 1

262353 MadWolf Technologies LLC United States of America Level 1

367895 MAG DS CORP. United States of America Level 2

357380 MAG TRANSPORTERS SOUTH SUDAN CO.LTD South Sudan Level 2

375048 Maga Divers S.A.R.L Mali Level 1

230185 Magagna, Inc. United States of America Level 1

144670 Magal Security Systems Ltd Israel Level 1

135959 Magasin Gulam Trading Rwanda Level 1

409645 MAGBRO HEALTHCARE PRIVATE LIMITED India Level 1

255130 MAGELLANO SRL Italy Level 1

190894 Magenta (K) Limited Kenya Level 1

467126 MAGESTY CONSTRUCTION & PROPERTY DEVELOPER NIG LTD Nigeria Level 1

208121 MAGFORCE international SA France Level 1

465397 MAGHARIBI GARDEN HOTEL LTD Kenya Level 1

566808 Magic Colours Limited Kenya Level 1

375668 Magic Mist Services Limited Trinidad and Tobago Level 1

242805 MagiCom Ltd. Hungary Level 1

471469 Magid Glove and Safety Manufacturing Company, L.L.C. United States of America Level 1

165461 Magjak Printing Corporation United States of America Level 1

424122 Magma Aviation Limited United Kingdom Level 1

259248 MAGNA GRECIA COSTRUZIONI DICERVELLERA ANTONIA Italy Level 1

261042 Magnate Ventures Limited. Kenya Level 1

423867 Magnate Ventures Southern Sudan Co.LTD South Sudan Level 1

394284 MagneGas Corporation United States of America Level 1

377272 MAGNIN PAROISSE SA Switzerland Level 1

235949 Magnolia Office Supplies Limited Kenya Level 1

377861 Magnum Books Pvt Ltd India Level 1

193961 MAGNUM CAR AND ALLIED SERVCES LIMITED Kenya Level 1

249556 MAGNUM FRESHTIME LIMITED United Kingdom Level 1

228569 Magnum Photos France Level 1

180222 MagO Canada Level 1

422776 MAGUAY COMPUTERS SRL Romania Level 1

381231 Magus Research Limited United Kingdom Level 1

414605 MAHAITOU KINGDOM CONSULTING-SARL Mali Level 1

401038 MAHARAJA DEHYDRATION PVT LTD India Level 1

470142 Mahathi infra East Africa limited Kenya Level 1

356420 MAHBOOB NAIEBKHIL LTD Afghanistan Level 1

243539 MAHDI BAGH COMPUTERSPRIVATELIMITED India Level 1

197870 MAHINDRAEMIRATESVEHICLEARMOURINGFZ-LLC United Arab Emirates Level 2

532087 Mahmud Ali Kasuri Welfare Trust Pakistan Level 1

254046 Mahri Express Transport Company LTD Libyan Arab Jamahiriya Level 1

219769 MAIL MANAGERS LIMITED Kenya Level 1

426578 main general trading co.ltd South Sudan Level 1

421223 Main One Cable Company Nigeria Limited Nigeria Level 1

439406 MAINA FREIGHT ICD LTD Uganda Level 1

263551 MainFirst Bank AG Germany Level 1

386056 MAINPAK GHANA LTD Ghana Level 1

187975 Mainpol GmbH Germany Level 2

195044 MAINSTREAM FLUID & AIR, LLC United States of America Level 1

105556 MAINTLOG France Level 1

386100 Maisha Foundation Limited Uganda Level 1

404530 MAISHA MEDICAL SUPPLIES LIMITED Uganda Level 1

131829 Maisha Tools Ltd Kenya Level 1

370784 MAISON GRADIE Congo, The Democratic Republic of the Level 1

230842 MAISON KIVU STARS Congo, The Democratic Republic of the Level 1

467625 MAISON NEUVE SARL Central African Republic Level 1

124404 MAISONNEUVE S.A.S. France Level 2

180685 MAITHA GENERAL TRADING (L.L.C.) United Arab Emirates Level 2

194134 Majadel Enterprises Kenya Level 1

366740 Majestic Commodities Private Limited India Level 1

207296 Majestic Hotel Corp. DBA / Park South Hotel United States of America Level 1

356920 MAJESTIC PALM for TRADE & GENERAL SERVICES LTD Iraq Level 1

404457 MAJETI limited Kenya Level 1

455676 MAJI MAJI LOGISTICS LIMITED Kenya Level 1

171942 Major Training Services Pty Ltd Australia Level 1

418036 Major World Chevrolet LLC United States of America Level 1

373960 MAKANAKA INVESTMENTS (PRIVATE ) LIMITED Zimbabwe Level 1

468549 Make Commodities (Pty) Ltd South Africa Level 1

359001 MAKE LIMITED United Kingdom Level 1

456992 Mak-Edu Consult Limited Ghana Level 1

490114 MAKERERE METROPOLITAN MANAGEMENT INSTITUTE LIMITED. Uganda Level 1

104301 MAKIBER,S.A. Spain Level 2

370045 MAKIGA ENGINEERING SERVICES LIMITED Kenya Level 1

509955 Making Waves Polska Sp. z o.o. Poland Level 1

446404 Makomwe Transport And Hardware (Private) Limited Zimbabwe Level 1

550341 MALA MAJA NIG. LTD Nigeria Level 1

542719 Malachite Limited Kenya Level 1

387713 Malaika Media Limited Kenya Level 1

404365 Malca-Amit Global Ltd Hong Kong, Special Administrative Region of China Level 1

418680 Malca-Amit SA Switzerland Level 1

380859 MALCON S.A.R.L Congo, The Democratic Republic of the Level 1

194823 MALDE KARA SAS France Level 1

245354 Målerås Glasbruk Aktiebolag Sweden Level 1

593164 MALERO BROTHERS COMPANY LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

356846 MALI INGENIERIES SARL Mali Level 1

374150 MALIDOU Mali Level 1

498600 Mali-inn.Sarl Mali Level 1

408445 Maliks Book Shop s.a.r.l Lebanon Level 1

368542 Malina Enterprises Kenya Level 1

570383 Malkia Mwema Limited Kenya Level 1

213989 Mallory International Limited United Kingdom Level 1

145355 Malvese Equipment Co. Inc United States of America Level 1

381004 Mam Entretien SARL Mali Level 1

500829 Mamu for investment LTD South Sudan Level 1

388662 MAN ROLAND SWISS AG Switzerland Level 1

221733 Managecom Systems Limited Kenya Level 1

538562 Management & Development Associates LLC Kosovo Level 1

198989 Management & Personnel Systems, Inc. United States of America Level 1

418921 MANAGEMENT AND CAPACITY DEVELOPMENT INTERNATIONAL (MCDI) LIMITED Uganda Level 1

408620 Management Control Systems Limited Jamaica Level 1

363131 Management Edge Limited Nigeria Level 1

155251 Management Mix SARL Lebanon Level 1

186334 Management of Danasepand International Commerece Ltd Iran, Islamic Republic of Level 1

490563 Management Research Group Inc. United States of America Level 1

377039 Management Sciences for Health Inc. United States of America Level 1

167949 Management System Solutions S.L Spain Level 1

216451 Management Systems International,Inc. United States of America Level 2

232707 MANAGEMENTSTRATEGICANDFINANCIALASSOCIATES,S.L. Spain Level 1

164906 Managing Editor Inc. United States of America Level 1

381735 MANALCO SARL Lebanon Level 1

512813 Manav Packaging Private Limited India Level 1

133622 Manchester Outfitters Limited Kenya Level 1

363993 MANDAMINA SARL CONSTRUCTION Madagascar Level 1

440090 Mandata (Pty)Ltd South Africa Level 1

455940 MANDHIR CONSTRUCTION LIMITED Kenya Level 1

419036 Mando Risk Management Company Ltd, Iraq Level 1

363148 MANEESH PHARMACEUTICALS LTD. India Level 1

422009 Mango Ltd Kenya Level 1

211801 Manguya Investments Limited Kenya Level 1

103382 Manhattan Studio Architecture &Design, P.C. United States of America Level 1

413918 Manipal Technologies Limited India Level 1

117920 Manitex Liftking ULC Canada Level 2

100148 MANITOU BF France Level 2

262997 Manitou, Inc. United States of America Level 1

245351 Manje Company limited Kenya Level 1

448397 MANJI FOOD INDUSTRIES LIMITED Kenya Level 1

135356 Mannet Sarl Switzerland Level 2

248906 Mann-India Technologies Pvt Ltd India Level 1

355544 Manning & Associates, Inc. United States of America Level 1

384045 MANNING COMPANY LIMITED Nigeria Level 1

563746 Mannion Daniels Africa Limited Kenya Level 1

258816 MANO FOR ROADS & BRIDGES PROJECT Sudan Level 1

371333 MANOR TRADE DEVELOPMENT CORP. United States of America Level 1

395902 Manotel SA Switzerland Level 1

360362 mansour group sarl Lebanon Level 1

245796 Mantra Communications S.A.R.L Lebanon Level 1

259195 MANTRAC KENYA LTD Kenya Level 1

156007 MANUFACTURAS AURA, S.A. Spain Level 2

621157 MANYANI HOLDINGS LIMITED Kenya Level 1

260227 Manyota Limited Kenya Level 2

191998 Manzola Cosultation &ContractingCompany Co.Lt Sudan Level 1

164147 MAPLECROFT.NET LIMITED United Kingdom Level 1

263640 Mapoponi Logistics Limited Kenya Level 1

378411 MAPSOFT AFRICA LIMITED Kenya Level 1

503947 MAR & MOR INTEGRATED SERVICES LIMITED Nigeria Level 1

208380 MARA SHABBA (K) LTD Kenya Level 2

355593 Maram Company and Partners for Contracting and Real Estate Investment Libyan Arab Jamahiriya Level 1

439316 Marbrerie – Taille de Pierre AUSSENAC SARL Switzerland Level 1

354448 Marcato Creatives Ltd Kenya Level 1

557002 MARCUS DEODE INTERNATIONAL LIMITED Kenya Level 1

366751 MAREBA EXPRESS CARGO LIMITED Kenya Level 1

536720 MAREXPORT GLOBAL FORWARDING SRL Italy Level 1

481060 Marine & General Services Limited United Kingdom Level 1

376739 Marine Ecological Surveys Limited United Kingdom Level 1

374072 Marine Specialised Technology Limited United Kingdom Level 1

461529 Marios Karantonis Ltd Cyprus Level 1

355925 Mariott Consultancy Limited Kenya Level 1

213596 Maris International pvt ltd. Pakistan Level 1

383306 Marisel Limited Ghana Level 1

162350 Maritime Control South Africa Level 1

361842 Maritime Life (Caribbean) Limited Trinidad and Tobago Level 1

249249 MARK BIOMEDICAL LIMITED Uganda Level 1

359338 Markan Consultants Ltd Kenya Level 1

363874 MarkAny Inc. Korea, Republic of Level 1

551925 MARKET DIMENSION LIMITED Kenya Level 1

228597 MarketAxess Corporation United States of America Level 1

218583 MARKETING ADVANTAGE EA LIMITED Kenya Level 1

216586 Marketing Edge (Proprietary) Limited Botswana Level 1

363850 markis global service limited Ghana Level 1

370425 MarkLogic Corporation United States of America Level 1

378627 MARKREID (T) LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

424055 Marlink AS Norway Level 2

111078 Marlink B.V. Netherlands Level 2

610213 MARLPE ENTERPRISES LIMITED Kenya Level 1

216386 Marquis Financial Services Of Indiana, Inc United States of America Level 1

171796 Marquis Who’s Who LLC United States of America Level 1

369150 MARRA S.R.L. Italy Level 1

213199 MArriott International, Inc. United States of America Level 1

176600 MARROW ALERT SECURITY INTELLIGENCE CC South Africa Level 1

602167 MARS AFRIK LIMITED Kenya Level 1

202098 MARSAN INGENIEROS, S.L Spain Level 1

471194 MARSAR (UK) LIMITED United Kingdom Level 1

354983 Marsh USA Inc United States of America Level 1

380567 Marstin Projects Nigeria Limited Nigeria Level 1

457579 Mart Angel Value Plus Enterprices Limited Kenya Level 1

399580 Mart Networks Kenya Limited Kenya Level 1

353942 martellone srl Italy Level 1

569795 Martens Africa Limited Kenya Level 1

358769 Martha Schwartz Partners Limited United Kingdom Level 1

549980 MARTIFER – Construções Metalomecânicas, S.A. Portugal Level 1

444321 Martin Sanitaires SA Switzerland Level 1

461029 Martin’s Brussels SA Belgium Level 1

248011 Maru Metall Ltd. Estonia Level 1

180286 Maru Trading Inc United States of America Level 1

152172 MARUTI COMPUTERS P LIMITED India Level 2

193587 MARUTI OFFICE SUPPLIES LIMITED Kenya Level 1

371087 Marvel Contractors and Road Maintenance Uganda Level 1

381550 MASAZI Development Associates South Africa Level 1

240341 masgas uganda limited Uganda Level 1

567653 MASH RESEARCH AFRICA LIMITED Uganda Level 1

192808 MASHA GENERAL SUPPLIES LIMITED Uganda Level 1

185736 Mashad Leather Co. Iran, Islamic Republic of Level 1

260919 Mashrek Medical Diagnostic Center Company C.L.L. Lebanon Level 1

440670 Mashtech Africa Limited Kenya Level 1

166206 Masland Carpets, LLC United States of America Level 1

260456 MASMEC LIMITED Kenya Level 1

241922 MASOLINS LIMITED Uganda Level 1

393500 Mason Advisory Limited United Kingdom Level 1

359066 Mason Services Limited Kenya Level 1

411661 Mason Technologies Inc. United States of America Level 1

422751 MASSAR LIMITED Cyprus Level 1

547729 MASTER BUILD SRL Romania Level 1

387187 MASTER CLIMA S.A. Chile Level 1

357249 MASTER POWER SYSTEMS LIMITED Kenya Level 2

555059 Master TeamSAL Lebanon Level 1

378765 MASTER VENTURES LIMITED Kenya Level 1

246776 Masterbill Integrated ProjectsLtd. Kenya Level 1

167939 MASTERMAR SRL Italy Level 1

358753 MASTERPIECE ELECTRICALS LIMITED Kenya Level 1

517082 MASTERPIECE FUSION LTD Kenya Level 1

412693 Masters Company LLC United States of America Level 1

255698 MA-STRO (ENGINEERING) LTD Cyprus Level 1

420736 MASU INTERTRADE LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

469513 MASUMIN PRINTWAYS & STATIONERS LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

371129 Matco Rice Processing (Pvt) Ltd Pakistan Level 1

366569 MATECH SARL Cameroon Level 1

375781 MATEMP INVESTMENT LIMITED Nigeria Level 1

251318 Mater Misericordiae Hospital. Kenya Level 2

258333 MATERIAUX PLURIEL ENTREPRISE Côte d’Ivoire Level 1

203057 Maternova Inc. United States of America Level 1

362947 Mathys SA Switzerland Level 1

376132 Matla Consulting (Pty) Ltd South Africa Level 1

381662 MATRANCI SA Côte d’Ivoire Level 1

217130 Matria Business Solutions, LLC United States of America Level 1

461462 MATRIX DEVELOPMENT CONSULTANTS LIMITED Kenya Level 1

165697 Matrix Communications GmbH Germany Level 2

183828 Matrix Consulting Group, Ltd United States of America Level 1

366531 Matrix Establishments (U) Limited Uganda Level 1

224121 Matrix I.T. Ltd. Israel Level 1

495661 MATSEI TECHNOLOGIES AND CONSULTING (PTY) LTD South Africa Level 1

146809 Mattioli S.p.A. Italy Level 2

395050 Mau Associates Limited Kenya Level 1

357083 Maulini SA Switzerland Level 2

261796 MAVAD Trading Ltd. Cyprus Level 1

228592 Max C. Meister AG Switzerland Level 1

535823 MAX IMPORTS & EXPORTS LIMITED Uganda Level 1

357343 MAXCAD KENYA LIMITED Kenya Level 1

398755 Maxim construction & general Trade Company ltd South Sudan Level 1

589901 Maxiplan Works Limited Kenya Level 1

257863 Maxord Ballistics Limited United Kingdom Level 1

225507 Maxus Group, INC. United States of America Level 1

201047 Maxx Entertainment Digital United States of America Level 1

202896 May Avenue Ford LLC United States of America Level 1

188138 MAYA CONSTRUCTION AND DESIGN GROUP INC United States of America Level 1

180157 MAYA ENTERPRISES, INC United States of America Level 1

390510 Mayer Brown International LLP United Kingdom Level 1

417807 MAYOLDIT TRADING AND INVESTMENT CO. LTD South Sudan Level 1

398106 Mazara Transport and Spares (Private) Limited Zimbabwe Level 1

435016 MAZEMBE GENERAL STORES LTD Kenya Level 1

359923 Maziiba Holdings Limited. Uganda Level 1

165136 MB Productions United States of America Level 1

260660 Mbagu Enterprises Limited Kenya Level 1

215353 Mbaluku General Enterprises Uganda Level 2

503915 M-BAW-O TIMBERWORKS LIMITED Uganda Level 1

404432 Mbesuma Services Kenya Level 1

259496 MBF CONSTRUCTION COMPANY LIMITED South Sudan Level 1

494849 MBI srl Italy Level 1

473709 MBS General Construction and Trading Ltd. South Sudan Level 1

373870 MBX Entreprise Switzerland Level 1

172745 McAfee Inc. United States of America Level 1

579211 MCBELLE COMMUNICATIONS LIMITED Kenya Level 1

540677 McBitss GmbH Switzerland Level 1

379128 MCC London Limited United Kingdom Level 1

536304 McCann Erickson India Pvt.Ltd India Level 1

253991 MCDAN SHIPPING COMPANY LIMITED Ghana Level 1

460292 McEnroll Company Limited Kenya Level 1

424173 MCHELNICOLEX STEEL AND ALUMINIUM FABRICATORS LIMITED Uganda Level 1

366446 MCI SUISSE SA Switzerland Level 1

555149 McJulio Communications Nigeria Limited Nigeria Level 1

407556 McKinsey & Company, Inc. United States United States of America Level 1

463079 McKinsey & Company, Inc., Switzerland Wilmington, succursale de Genève Switzerland Level 1

235666 McLagan Partners, Inc. United States of America Level 1

489436 Mclean Co. Limited Uganda Level 1

590213 McMaster East Africa Limited Uganda Level 1

210749 McMorrow, LLC United States of America Level 1

394289 McTeer International Freight Forwarding Co. United States of America Level 1

511865 McTimothy Associates Nigeria Level 1

355933 MD CONSTRUCTION COMPANY LTD South Sudan Level 1

218391 MD Insaat Mimarlik Mus. San. Tic. Ve Ltd Turkey Level 1

136313 MDA Geospatial Services Inc. Canada Level 2

222664 MDA Information Systems, LLC United States of America Level 2

117092 MDC Systems Corp., LLC United States of America Level 1

107607 MDF Training & Consultancy B.V. Netherlands Level 1

362394 MDS Arabia Ltd Virgin Islands, British Level 2

378961 MDT Armor Corporation United States of America Level 1

257223 MDUK MEDIA LIMITED United Kingdom Level 1

160121 Meadows Office Supply Co., Inc. United States of America Level 1

436988 Meal Kit Supply LLC United States of America Level 1

500019 Meamar for Engineering and Contracting SARL Lebanon Level 1

222833 MeaningMine Limited Ireland Level 1

452566 MEASURE AFRICA (Uganda) LIMITED Uganda Level 1

366418 Measurement Systems Limited Kenya Level 1

363602 Meblet Kenya Limited Kenya Level 1

235673 MEBS Global Reach LC United States of America Level 2

236108 MEBS GLOBAL REACH LIMITED Kenya Level 1

172829 MEBS International Limited United Arab Emirates Level 1

245802 MECANIX SHOPS SARL Lebanon Level 1

488542 Mechrek Trading Co Lebanon Level 1

365949 Meclon Consultants Limited Virgin Islands, British Level 1

193200 MEconnect FZCO United Arab Emirates Level 1

246152 MED CORPORATION SARL Mali Level 1

193346 Med Waste Management LLC United States of America Level 1

373373 MEDCENTER CONTAINER TERMINAL SPA Italy Level 1

447562 Medconsul Middle East S.A.R.L. Lebanon Level 1

438846 MedExel Co.,Ltd. Korea, Republic of Level 1

534573 Medi+Sure Canada Inc. Canada Level 1

166670 Media 1 Interactive, Inc. United States of America Level 1

246012 Media Ad SAL Lebanon Level 1

172155 Media Broadcast GmbH Germany Level 1

190453 MEDIA CONSULTA Interactive GmbH Germany Level 1

392762 Media Edge Interactive Limited Kenya Level 1

365989 Media Fast Limited Kenya Level 1

187034 Media Lintas Inti Nusanntara, PT Indonesia Level 1

246123 Media Plus Communication Mali Level 1

107328 Media Progress Denmark Level 1

382671 Media Vision Sarl Switzerland Level 1

142038 Media Vision USA United States of America Level 2

220522 Media World Productions Limited Uganda Level 1

363666 MEDIANET SARL Tunisia Level 1

239912 MEDIAP, spol. s r.o. Czech Republic Level 1

403194 MediaTrain Ltd United Kingdom Level 1

366692 Medica Synergie Private Limited India Level 1

405369 Medic’Air International France Level 1

394573 MEDICAL ACCESS (UGANDA) LIMITED Uganda Level 1

238077 MEDICAL DATA SYSTEM SL Spain Level 1

123382 medical export co ltd United Kingdom Level 1

173735 Medical Indicators, Inc. United States of America Level 1

422002 Medical Models Online Limited United Kingdom Level 1

131314 Medical Support Solutions Limited United Kingdom Level 1

531536 MEDICAL TECHNOLOGY TRANSFER AND SERVICES COMPANY LIMITED Viet Nam Level 1

385546 Médicale Pharmaceutique France Level 1

544281 MEDICALEX SARL Cameroon Level 1

394354 Mediclone Biotech Private Limited India Level 1

247880 MEDIFAST AFRICA LIMITED Kenya Level 1

475852 MEDIFLON ENTERPRISES (K) LIMITED Kenya Level 1

186349 Medigate (Issa&Associates) Lebanon Level 1

223068 MEDILAB S.A.R.L Lebanon Level 1

358365 Medilex LLC United States of America Level 1

242064 Medilink InternationalAirAmbulance Malta Level 1

438708 MEDILINK LAB & SURGICALS LIMITED Uganda Level 1

405861 MEDIMARK UGANDA LIMITED Uganda Level 1

193788 Medina Chemicals Ltd Kenya Level 1

355602 Med-in-Touch LLC United States of America Level 1

395217 Medipharm East Africa Limited Kenya Level 1

446524 MEDIPHARM HEALTHCARE (U) LIMITED Uganda Level 1

517708 Mediplan Limited Kenya Level 1

117192 MEDIPREMA France Level 1

245803 Mediropa S.a.r.l (Peter Kildani and Co.) Lebanon Level 1

182839 MEDISEL(KENYA)LIMITED Kenya Level 2

140268 MEDISERVEIS I CONSUM, S.L.U Spain Level 1

438881 MEDISTORES E.A. LIMITED Uganda Level 1

253194 MEDITEC SYSTEMS LIMITED Kenya Level 1

550221 Mediterranea Commodities Spa Italy Level 1

139440 MEDITERRANEANOILSHIPPING&TRANSPORTCOMPANYS.A.L.(MEDCOS.A.L.) Lebanon Level 2

608919 Medivision (Proprietary) Limited South Africa Level 1

106738 Mediworld ltd (United Kingdom) United Kingdom Level 1

530984 Mediworld Publications Private Limited India Level 1

369641 MEDIX EAST AFRICA LIMITED Kenya Level 1

365843 MedLife SA Switzerland Level 1

409364 Medonica Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

496350 Medroque Structures Nig Ltd Nigeria Level 1

485778 MEDTECH EAST AFRICA LIMITED Uganda Level 1

148633 MEDTOX Laboratories, Inc. United States of America Level 1

469800 MEDTRADE PHARMACEUTICAL SAL Lebanon Level 1

121318 Medtronic, Inc. United States of America Level 1

495420 MEDVIN PHARMA LIMITED Uganda Level 1

243437 MEEL INTERNATIONAL CO. LTD. South Sudan Level 1

440074 MEENAXY PHARMA PVT. LTD. India Level 1

426751 MEERA CONSTRUCTION LIMITED Kenya Level 1

454934 MEFOSA-MENA Food safety associates S.A.R.L Lebanon Level 1

358470 MEG SERVICE S.r.l. Italy Level 1

424552 Mega Basim Yayin san. Ve Tic. A.S Turkey Level 1

392298 MEGA PREFAB SAL Lebanon Level 1

398849 Mega Structures Limited Kenya Level 1

390678 Mega Talk Investments Limited Kenya Level 1

211823 Meganet Corporation United States of America Level 1

229591 MEGAPLUS Africa limited Kenya Level 1

519829 MEGATECH CONSTRUCTION COMPANY LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

378612 MEGATECH MALI SARL Mali Level 1

565033 MEGATECH SOLUTIONS LIMITED Kenya Level 1

553933 MEGATIM Ltd Cameroon Level 1

175024 MEGATRADE CO. LTD Sudan Level 1

422008 MEGH SINGH CUSHION MAKER LIMITED Kenya Level 1

161903 Meghmani Organics Limited India Level 1

403887 Mehlam Construction Limited Kenya Level 1

400179 Mehler Vario System GmbH Germany Level 1

186547 Mehmet Erdal Kamisli Ins. Elek.Mak. Tasm. Tarim Isl. Bilg. Tic.ve San Ltd. Sti.(ERKA Co. Turkey Level 1

177674 Mehmet Gokdemir Insaat Sanayi Anonim Sirketi Turkey Level 2

390201 Mehran Metal Containers (Pvt) Ltd Pakistan Level 1

387487 MEHTA ELECTRICALS LIMITED Kenya Level 1

383019 Meier Tobler AG Switzerland Level 1

260036 Mejanni and Co. Chartered Accountants and Consultants Ltd. Syrian Arab Republic Level 1

522150 Mekasentron Inc. Korea, Republic of Level 1

233413 Meketa Investment Group, Inc. United States of America Level 1

366098 Melaik general trading Company Limited South Sudan Level 1

196295 Melaire Linens cc South Africa Level 1

539543 Melander Schnell Consultants Handelsbolag Sweden Level 1

462718 MELCOM AFRICA LTD Congo, The Democratic Republic of the Level 1

156990 Melon Technologies AD Bulgaria Level 1

259256 MELORIO IMPIANTISTICA SRL Italy Level 1

262942 Meltwater (UK) Ltd. United Kingdom Level 1

208831 Meltwater News US Inc (United States of America) United States of America Level 1

370620 MELVILLE ENGINEERING SERVICES LIMITED. Uganda Level 1

246851 m-elyas company for trading and contracing .co.ltd Sudan Level 1

387584 MEMNON ARCHIVING SERVICES SA Belgium Level 1

376873 Memory Business Solutions Zambia Limited Zambia Level 1

171703 Mena İnşaat ve Ticaret A.Ş. Turkey Level 2

240270 MENARD-DARRIET-CULLERIER France Level 1

244160 Mendez England & Associates Inc United States of America Level 1

191781 Mennekes Elektrotechnik GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Germany Level 1

191335 Mennem Insurance Agency, LLC United States of America Level 1

367585 Mensch und Maschine Suisse SA Switzerland Level 1

174984 Mentor FZ LLC United Arab Emirates Level 1

487497 Mentor Management Limited Kenya Level 1

187907 MENZ & GASSER SPA Italy Level 1

507047 MEP MULTI MEDIA SOLUTIONS LIMITED Nigeria Level 1

439092 Meprolight (1990) Ltd. Israel Level 1

168878 Mer Inc. United States of America Level 1

171757 MER SECURITY & COMMUNICATIONSYSTEMS LTD. Israel Level 1

385592 MERCANTILE CAR RENTALS LIMITED Uganda Level 1

181458 Mercer (US) Inc. United States of America Level 2

367966 Mercer Financial Services Middle East Limited United Arab Emirates Level 1

423228 Mercer Investment Consulting LLC United States of America Level 1

369228 Merchandise Mania Limited Kenya Level 1

510505 MERCULIA TRADING HOUSE LIMITED Uganda Level 1

155876 Mercur InternationalforDevelopment Co. Ltd. Sudan Level 1

180892 Mercury Associates Inc. United States of America Level 1

379907 Mercury Enterprises, Inc United States of America Level 1

427068 Mercury Service Events and Travel Management LTD Uzbekistan Level 1

368631 MERCY HOME GENERAL TRADING COMPANY LIMITED South Sudan Level 1

496964 MERGE (U) LIMITED Uganda Level 1

249448 Meridian Electric, Inc. United States of America Level 1

184093 Meridian Partners, LLC United States of America Level 2

375951 MERIDIAN TECH SYSTEMS Uganda Level 1

377281 Meril Diagnostics Pvt. Ltd. India Level 1

367261 Meril Endo-Surgery Pvt. Ltd. India Level 1

377230 Meril Healthcare Pvt. Ltd. India Level 1

377279 Meril Life Sciences Pvt. Ltd. India Level 1

216934 Merivaara Corporation Finland Level 2

238189 Merlin International, Inc. United States of America Level 1

367904 Merlin RAMCo, Inc United States of America Level 1

377013 MERLOT BUSINESS & SERVICES Cameroon Level 1

368983 MERO ENTERPRISES LIMITED Uganda Level 1

399426 MERRY WATER SERVICES LIMITED Kenya Level 1

116506 MERSIN SEKER TARIM URUNLERI DOGAL MINERALLI SU VE ICECEKLER NAKLIYAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI Turkey Level 1

553247 MERTON CO LIMITED Uganda Level 1

230142 MERUM FOR ADVANCED BUSINESS CO.LTD Sudan Level 1

541673 MESHMADE LTD Cyprus Level 1

527034 Mesopotamia FZE United Arab Emirates Level 1

199513 messaggio sarl Switzerland Level 1

498834 MESSRS SOLUTIONS GENERAL LIMITED Kenya Level 1

369407 meta industries ltd India Level 1

454622 MetaDesign Genève Sàrl, Chêne-Bourg Switzerland Level 1

383898 Métal SARDOU SARL Mali Level 1

248377 metalfer Lebanon Level 1

248615 METALIC INTERNATIONAL FOR INVESTMENT CO. LTD Sudan Level 1

376296 METALOÏD SA Switzerland Level 2

177162 METALOUMIN S.A. Greece Level 1

448942 METALWAY SRL Italy Level 1

449828 METAMORPHOZ GROUP SARL Benin Level 1

534314 Metanalysis (Pty) Ltd South Africa Level 1

497096 METAPIXEL Incorporated Philippines Level 1

258087 Metco Limited Kenya Level 1

102148 METEKA GmbH Austria Level 1

408491 METEL TRADING LLC United Arab Emirates Level 1

120475 Meteolien France Level 1

386344 Meteor Consult Ltd Uganda Level 1

368723 Meteoric Water Limited Kenya Level 1

141390 Meteorological andEnvironmentalEarth Observation Italy Level 1

229103 METEOSIM, S.L. Spain Level 1

511233 METHODEX SYSTEMS PVT LTD India Level 1

368890 Método Estudios Consultores S.L.U. Spain Level 1

362242 MetricStream Inc United States of America Level 1

421023 Metrisys Ltd. Bulgaria Level 1

370040 METRO LOGISTICS LIMITED Kenya Level 1

364346 Metro office Furniture Rental Inc United States of America Level 1

456895 Metroberg OÜ Estonia Level 1

366317 Metrocom Consulting Ltd Kenya Level 1

378719 Metrodata Ltd. United Kingdom Level 1

161250 MetroFlags, Inc. United States of America Level 1

488985 Metrohm Inula GmbH Austria Level 1

188796 Metropolitan Office and Computer Supplies, Inc United States of America Level 1

418747 Metropolitan Paper Recycling, Inc United States of America Level 1

400991 MetropolitanRepublic Uganda Ltd. Uganda Level 1

359220 METROTRANS EAST AFRICA LIMITED Kenya Level 1

359204 METROTRANS LOGISTICS LIMITED Kenya Level 1

421061 METRSYS AFRICA LIMITED Kenya Level 1

239243 METSEC CABLES LIMITED Kenya Level 1

421761 Metsi Oy Finland Level 1

475851 Meximed Africa Limited Kenya Level 1

456639 Mezgheni Rent A Car sarl Tunisia Level 1

260495 MEZZAN Holding Company Kuwait Level 1

201906 MF Group Srl Italy Level 1

361423 MFI DOCUMENT SOLUTIONS LTD Malawi Level 1

360412 MFI DOCUMENT SOLUTIONS LIMITED Zambia Level 1

361340 MFI DOCUMENT SOLUTIONS LIMITED Uganda Level 1

360351 MFI DOCUMENT SOLUTIONS (R) LTD Rwanda Level 1

360830 MFI DOCUMENT SOLUTIONS CO LTD South Sudan Level 1

360742 MFI DOCUMENT SOLUTIONS SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

358276 MFI MANAGED DOCUMENT SOLUTIONS LIMITED Kenya Level 2

361419 MFI OFFICE SOLUTIONS BURUNDI SPRL Burundi Level 1

354023 MFI Office Solutions Co Ltd Sudan Level 1

402923 MFI Technology Solutions Limited Kenya Level 1

249967 MFRED & K.K ENTERPRISES LIMITED Uganda Level 2

482145 MG WORLDWIDE PVT LTD. India Level 1

263178 MGAARQTOSSociedadLimitadaProfesional Spain Level 1

175643 MGGP S.A. Poland Level 2

368094 MGS Language services Israel Level 1

228590 MG-SOFT d.o.o. Slovenia Level 1

447582 MH Trading (Private) Limited Zimbabwe Level 1

488004 MHAM FOR GENERAL SUPPLIES Ltd Jordan Level 1

368477 Mia Interactive bvba Belgium Level 1

240060 Miami Air International United States of America Level 2

421718 Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. Poland Level 1

532711 Miba Zambia Limited Zambia Level 1

231863 Micafotoy Technologies Limited Nigeria Level 1

492313 MICARO AG Switzerland Level 1

157145 Michael Andrews Audio Visual Services Inc. United States of America Level 1

124954 Michael Asner Holdings Ltd. Canada Level 1

535517 Michael Hadi Associates Limited United Kingdom Level 1

355793 Michael Jones Software Kenya Level 1

190406 Michael Patrick Consulting, LLC United States of America Level 1

148997 MICHAEL STAPLETON ASSOCIATES, LTD United States of America Level 2

468602 Michaels Automotive Limited Cyprus Level 1

358372 MICHEL RACHETER & ASSOCIATES SARL Switzerland Level 1

421418 MICKEY HOLDINGS LIMITED Uganda Level 1

246191 Micks & Hoy Limited United Kingdom Level 1

383273 Micos Drycleaners and Laundry Limited Kenya Level 1

157525 Micro Focus (US), Inc. United States of America Level 1

237385 Micro Nav Ltd United Kingdom Level 2

170276 Micro Strategies Inc. United States of America Level 2

174194 Micro Tech Inc. United States of America Level 1

368186 MICROBOX GmbH Germany Level 1

364131 MICROCITY KENYA LIMITED Kenya Level 1

408036 MICROCOM SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

409782 microdrones GmbH Germany Level 1

558095 MicroEnergy International GmbH Germany Level 1

393137 Microhit Technologies L.L.C. United Arab Emirates Level 1

402804 Microlan Kenya Limited Kenya Level 1

408932 Microlink PC (UK) Ltd United Kingdom Level 1

219306 Microsep (Pty) Limited South Africa Level 1

107786 Microsoft Corporation United States of America Level 2

383713 Microsoft Ireland Operations Limited Ireland Level 2

388923 MICROSOFT SWITZERLAND LTD LIAB.CO Switzerland Level 1

358910 MicroStep-MIS, spol. s r.o. Slovakia Level 1

512050 Microware Computing and Consulting Pvt Ltd India Level 1

361384 Midas Infratek International Trading L.L.C United Arab Emirates Level 1

257085 MIDAS MARKETING LIMITED Kenya Level 1

250426 MIDAS SHIPPING AND FREIGHT INC United States of America Level 1

174475 Mid-Atlantic Service & SupplyCorporation dba Commercial WindowShield United States of America Level 2

188432 MIDDLE EAST AERIAL PHOTOGRAMMETRIC SERVICES (MAPS) S.A.R.L Lebanon Level 1

355458 MIDDLE EAST DEVELOPMENT CO. SAL Lebanon Level 2

176134 Midgulf Services Ltd United Kingdom Level 1

226286 Midland Lead Manufacturers Ltd United Kingdom Level 1

442328 Midrex Global Logistics, Inc. United States of America Level 1

400362 MID-SOUTH METAL PRODUCTS, INC. United States of America Level 1

245816 MIDWARE DATA SYSTEMS S.A.L. Lebanon Level 1

370366 MID-WAVE FREIGHTERS LIMITED Kenya Level 1

472498 Midwest Armor, Inc. United States of America Level 1

132611 Mifram Ltd Israel Level 2

513461 Mighty Creations Enterprise Limited Zambia Level 1

113869 Mihai Radu Architect Pllc. United States of America Level 2

386475 MIKALMAT CONSTRUCTION SERVICES LTD Kenya Level 1

497486 MIKAMAI s.r.l. Italy Level 1

435845 MIKE ROWLAND TANZANIA LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

497901 MIKI TRANS COMPANY LIMITED Uganda Level 1

248917 MILA GRUP ULUSLARARASI TICARET TURIZM INSAAT TASIMACILIK ve NAKLIYAT LTD.STI. Turkey Level 1

496665 MILAN IT CONSULTANCY (PTY) LTD South Africa Level 1

133814 MILAN LABORATORIES(INDIA) PVT.LTD. India Level 2

435902 MILANO PANEL BEATERS AND SPRAY PAINTERS LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

423399 MILBABRANDS ASSOCIATES LIMITED. Kenya Level 1

188975 MILELE ENTERPRISES LIMITED Kenya Level 1

361962 Milestone Cars (K) Limited Kenya Level 1

458530 Milestone Construction Company Limited Kenya Level 1

376200 Miliki Development Company Ltd Kenya Level 1

162220 Milima (K) Ltd Kenya Level 1

220778 Milio International Ltd. United Kingdom Level 2

242822 Milispec International b.v. Netherlands Level 1

620095 Millenium Solutions East Africa Limited Kenya Level 1

361855 Millenium Telecom Centrafrique Central African Republic Level 1

359384 Millennia Global Development Group LLC United States of America Level 1

126244 Millennium Sensor, LLC United States of America Level 1

227324 Millennium Travel & Tour Services Ltd Uganda Level 1

129020 Miller Advertising Agency, Inc. United States of America Level 1

400574 Miller Insurance Services LLP United Kingdom Level 1

193530 Milliman, Inc. (United States of America) United States of America Level 1

357019 MILSERVE INTERNATIONAL DMCC United Arab Emirates Level 1

371361 MILSPRAY, LLC. United States of America Level 1

514819 MILTECH HELLAS INDUSTRY COMMERCE REPRESENTATIONS OF ELECTRONIC OPTICAL AND MECHANICAL PRODUCTS SOCIETE AN Greece Level 1

113693 Miltop Exports India Level 1

233115 MiMOMax Wireless Ltd New Zealand Level 1

355111 Mina Petroleum FZE United Arab Emirates Level 2

260115 MINAH SARL Benin Level 1

196143 MINATLOU TRADING 474 South Africa Level 1

361343 Mind-Alliance Systems, LLC United States of America Level 1

484646 Mindlance Inc. United States of America Level 1

552101 Mindshare Media UK Ltd United Kingdom Level 1

185577 Mine Safety Appliances Company United States of America Level 2

117230 Minelab Electronics Pty Limited Australia Level 1

360681 MINERAL SERVICES LIMITED. Uganda Level 1

104199 MINERG-APPELSA Services SA Switzerland Level 2

140826 MineWolf Systems AG Switzerland Level 1

373885 MINGET SOLUTIONS LIMITED Kenya Level 1

241218 Minh Phuong Construction Co., Ltd Viet Nam Level 1

190365 Minhas Denmark Level 1

112335 MINISIS Inc Canada Level 1

156543 Minitab Inc. United States of America Level 1

387709 MINO SA Switzerland Level 2

420769 MINOTERIE DE MATADI SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

164202 Mintz Group LLC United States of America Level 1

137790 MintzLevinCohnFerrisGlovskyandPopeo,P.C. United States of America Level 1

263238 MIPET KENYA LIMITED Kenya Level 1

226264 MIQ Global, LLC United States of America Level 1

150037 MIR3, INC United States of America Level 1

253889 Mira Gas & Gas Inc. Liberia Level 1

201108 Miracle Studios Pvt. Ltd. India Level 1

261097 MIRADA TECHNOLOGIES LIMITED Kenya Level 1

379767 Miradi Architects South Africa Level 1

162297 MIRAGE CO. Lebanon Level 1

435126 Miross d.o.o. Serbia, Republic of Level 1

516472 MİRPAİN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Turkey Level 1

532404 MIRYAM VILLAGE INN SAFARI LODGE LIMITED Kenya Level 1

357226 MIS Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

234297 Misec Advisory PTY Ltd South Africa Level 1

253940 MISR CAMP S. A. E. Egypt Level 2

419118 Missan Engineering Contracting Company Ltd. Iraq Level 1

380090 Missing Element, spol. s r.o. Czech Republic Level 1

157504 Mission Essential Personnel, LLC United States of America Level 2

100086 Missionpharma A/S Denmark Level 1

213215 Mistral, Inc. United States of America Level 1

367725 Misys International Banking Systems, Inc United States of America Level 1

149785 Mitas Generators LTD Cyprus Level 1

365545 Mitchell/Giurgola Architects, LLP United States of America Level 1

369121 MITD SDN BHD Malaysia Level 1

153114 Mitel Sweden AB Sweden Level 2

209112 Mitrefinch Limited United Kingdom Level 1

413515 Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation Japan Level 2

170540 Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc United States of America Level 2

215006 Miyamoto International Inc. United States of America Level 1

620832 Miyap Sağlik Sti Ltd Cyprus Level 1

534948 MIZLEK FOODS (Pty) Ltd South Africa Level 1

204527 MJ Flood Technology Limited Ireland Level 1

186967 MJB Technology Solutions Ltd. Canada Level 1

192635 MJI MANAGEMENT SERVICES Malaysia Level 1

137503 MKB Global Mail & Freight GmbH. Austria Level 1

423047 MKG sarl Monaco Level 1

133704 MKU Limited India Level 2

516975 Mlog Services Limited Nigeria Level 1

239028 MM AUTOMATION AND SUPPLIES (U) LIMITED Uganda Level 1

128316 MM Telcom, Corp. United States of America Level 1

179407 MMB INTERNATIONAL LTD United Kingdom Level 1

501041 MMD SERVICES – SARL Senegal Level 1

405674 MMG – Invest (Holding SAL) Lebanon Level 1

395247 MMS Communications SA (Pty) Ltd. South Africa Level 1

376672 MNH Softskills pvt ltd India Level 1

530721 MNMB Consultants LLP India Level 1

113648 Mobico Shipping as Norway Level 1

488094 Mobile Accord, Inc. United States of America Level 1

422341 Mobile Digital Screens Limited Kenya Level 1

370953 Mobile Interim Company 1 S.A.L Lebanon Level 1

378710 Mobile Interim Company n2 sal Lebanon Level 2

389536 Mobile One To One Limited Kenya Level 1

247877 Mobile Telephone NetworksBusinessKenya Limited Kenya Level 1

385741 mobilia ltd Ghana Level 1

192011 Mobilitas South Africa Level 1

151034 Mobilon Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Turkey Level 1

368929 Mobisoft Corporation Ltd. United Kingdom Level 1

558310 MobyGIS Srl Italy Level 1

186384 Modasco Nigeria Limited Nigeria Level 2

520141 MODERATE LIMITED Kenya Level 1

366545 Modern Firearms of Chattanooga, LLC United States of America Level 1

139873 MODERN FREIGHT CO LLC United Arab Emirates Level 1

619007 MODERN HOUSING CONSTRUCTION LIMITED Kenya Level 1

383808 Modern Office Systems, LLC United States of America Level 1

470361 MODEST ASSOCIATES LIMITED Uganda Level 1

474285 Modest East Africa Agrovet Limited Kenya Level 1

354784 ModonGroup s.a.r.l. Lebanon Level 1

546912 MODUSMARIS S.R.L. Italy Level 1

399834 Moen Industrial Services, LLC United States of America Level 1

385537 Moevenpick Hotel & Casino Geneva Switzerland Level 1

220223 Mofaest Limited Kenya Level 1

255534 MOGADISHU STARS GENERAL TRADING CO LIMITED Kenya Level 2

165276 MOGADISHU STARS GENERAL TRADINGL.L.C. United Arab Emirates Level 2

369103 MOGAR INGENIERIA, S.L. Spain Level 1

557465 MOGAS Burundi SPRL Burundi Level 2

488421 MOGAS TANZANIA LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

427096 MOHA KENYA LIMITED Kenya Level 1

431619 Mohamed Abdalla Engineering & Contracting Ltd Sudan Level 1

135047 Mohammed Abdulmohsin Al-Kharafi & Sons for General Trading, General Contracting and Industrial Kuwait Level 2

201145 Mokoro Ltd United Kingdom Level 1

432477 Molcom Multi-Concepts Limited Nigeria Level 1

414955 MOLD CONSTRUCT UGANDA LIMITED Uganda Level 1

468075 MOLECOR TECNOLOGIA SL Spain Level 1

514945 Molnix Oy Finland Level 1

450860 MOLNLYCKE HEALTH CARE GMBH Austria Level 1

452946 MOM & DAD KEYROUZ S.A.R.L. Lebanon Level 1

367401 Momberg Ingeniería y Proyectos Limitada Chile Level 1

355067 Momentum Decisive Solutions Canada Inc. Canada Level 1

405240 Monar Strategic Limited Kenya Level 1

216472 Monarch Air Group, LLC United States of America Level 1

220961 Monarch Group International, LLC United States of America Level 1

215352 Monarch Manufacturing & Projects cc South Africa Level 1

190219 MonbergSoerensen Branding A/S Denmark Level 1

376915 Mondo Naturals Pvt Ltd India Level 1

128050 Mondragón Lingua, S.Coop. Spain Level 2

375145 Monepo Solutions South Africa Level 1

482374 Monets Systems Limited Kenya Level 1

228193 Mongo Media LLC. United States of America Level 1

362892 MONIKOS LTD Kenya Level 1

407853 MONIL FUMIGATION AND CLEANING SERVICES LIMITED Uganda Level 1

203016 MONITOR PUBLICATIONS LIMITED Uganda Level 1

188445 Monkeys with Crayons Designs LLC-DBA Raven + Crow Studio United States of America Level 1

149114 Mono Pumps (Australia) Pty Ltd Australia Level 2

191760 Monroe Litho, Inc. United States of America Level 1

157139 Monster Government Solutions, LLC United States of America Level 1

476523 Montana Boutique Limited Kenya Level 1

147005 Mont-Pharma Inc. Canada Level 1

355044 MonuRent (Liberia) Limited Liberia Level 1

165307 Moodlerooms, Inc United States of America Level 1

166598 Moody’s Analytics, Inc. United States of America Level 1

227722 Moonjet FZE United Arab Emirates Level 1

527407 Moonline Travel and Trade Ltd Iraq Level 2

177135 MOPIENS, INC Korea, Republic of Level 1

574821 MORAX TRADING LIMITED Kenya Level 1

529533 More Mali Pty Ltd South Africa Level 1

449239 Moretti Spa Italy Level 1

445987 Morever Limited United Kingdom Level 1

161813 Morgan Stanley Investment Management United States of America Level 2

571420 MORIS ONE ENTERPRISES LIMITED Kenya Level 1

222967 Morning Glory Corp. Korea, Republic of Level 1

198789 Morningside Translations, LLC United States of America Level 1

178573 Morningstar, Inc. United States of America Level 2

450248 MORPHOSIS INC LIMITED Nigeria Level 1

571505 Morphosis Limited Kenya Level 1

443450 MorphoTrak, LLC United States of America Level 1

244906 Morris & Silvester Pte Ltd Singapore Level 1

203566 MORRISONEXPRESSCORPORATION(U.S.A.) United States of America Level 2

235036 Morson Human Resources Limited United Kingdom Level 1

426888 Mosah Zamir Bakal LTD Israel Level 1

541530 Mosai Investments Limited Uganda Level 1

422840 MOSAIS SARL France Level 1

379599 MOSCANET SAL Lebanon Level 1

465808 Mosebo Holdings (Pty) Ltd South Africa Level 1

215082 Moses & Singer LLP United States of America Level 2

586435 MOSES GENERAL TRADING COMPANY LIMITED South Sudan Level 1

483672 Mota-Engil Engenharia e Construção Africa SA Portugal Level 1

507044 Motivaction International B.V. Netherlands Level 1

373088 Motor Sich JSC Ukraine Level 1

180589 Motorcare Uganda Limited Uganda Level 1

361623 MOTORCRAFT KENYA LTD Kenya Level 1

615431 MOTORIA SRL Italy Level 1

569781 Motorola Solutions Israel LTD Israel Level 2

144942 Motorola Solutions UK Limited United Kingdom Level 2

578796 MOTOR-TRONIX (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

223832 Mottech Water Management Ltd. Israel Level 1

531592 Mouawad-Edde s.a.r.l Lebanon Level 2

501971 MOULIN SUR MER S.A. Haiti Level 1

435065 Mount Meru Petroleum Limited Tanzania, United Republic of Level 2

403241 Mountain Aviation, Inc. United States of America Level 1

425846 Mountain Measurement, Inc. United States of America Level 1

370833 Mouseclick Technologies SARL Switzerland Level 1

469634 MOUSTAFERIS CONTROL SYSTEMS COMMERCIAL SOCIETE ANONYME Greece Level 1

366235 Moutinho Sàrl Switzerland Level 1

492655 Move On Afrika Limited Kenya Level 1

186890 Move One FZE United Arab Emirates Level 2

399453 Movis Cameroon Level 1

526228 MOWI GROUP LIMITED Uganda Level 1

497817 Moyo Konsult Limited Nigeria Level 1

446791 Mozad Group LLC United States of America Level 1

519425 Mozagua Malawi Ltd Malawi Level 1

367309 MP Multipack AG Switzerland Level 1

409399 MP Tech Corporation Korea, Republic of Level 1

113040 MPEX INC United States of America Level 1

365501 MPI (HOLDINGS) LTD United Kingdom Level 1

356366 MPIL STEEL STRUCTURES LTD India Level 1

389912 MPMC POWERTECH CORP. China Level 1

500707 mPower People Solutions (Pty) Ltd South Africa Level 1

166049 MPS Limited India Level 2

554656 MR CLEAN HOSPITAL SERVICES S.A.R.L Lebanon Level 1

162660 MRC INTERNATIONAL FZE. United Arab Emirates Level 1

508268 MRP-EURASIA SRL Moldova, Republic of Level 1

375422 MRSW Management,LLC United States of America Level 1

559454 MRY GLOBAL INVESTMENT LTD Nigeria Level 1

263079 MS CITYSIDE INVESTMENTS LIMITED Uganda Level 1

263762 MSA Systems Integration, Inc. United States of America Level 1

498858 MSB INTERNATIONAL Ltd. Malta Level 1

516394 MSCI ESG Research LLC United States of America Level 2

418264 MSCI Inc. United States of America Level 2

229956 MSE (UK) Ltd United Kingdom Level 1

229668 MSH International SAS France Level 1

416921 MSP AVIATION SERVICES LTD United Kingdom Level 1

419079 MSP IT Concepts Pvt. Ltd. India Level 1

234366 M-SQUARED LASERS LIMITED United Kingdom Level 1

147705 MSR Partners LLP United Kingdom Level 2

542070 MSS Advanced Technologies B.V Netherlands Level 1

172163 MSS Managed Security Services GmbH Germany Level 1

537298 MST CRITICAL COMMUNICATIONS (PTY) LTD South Africa Level 1

257097 MT.SINAI GENERAL TRADING COMPANY LIMITED South Sudan Level 1

241951 MTA Computers Limited Uganda Level 1

225155 MTD International B.V. Netherlands Level 1

365650 MTF Quadra SA Switzerland Level 1

247256 MTL Consulting Company Ltd Tanzania, United Republic of Level 1

403558 MTM Recognition Corporation United States of America Level 1

244719 MTN (Côte d’Ivoire) Côte d’Ivoire Level 1

414828 MTN Nigeria Communications Limited Nigeria Level 1

371542 MTN RWANDACELL LTD Rwanda Level 1

404142 MTN SOUTH SUDAN LTD South Sudan Level 1

202666 MTN Uganda Limited Uganda Level 2

450426 MTT STRUCTURES INTERNATIONAL South Africa Level 1

376558 Mubarak Construction Company Somalia Level 1

110994 Much More Water A/S Denmark Level 1

437446 MUDDY WATERS LIMITED Kenya Level 1

536478 Mude Mabone Construction Company Limited Uganda Level 1

415565 Mudgal Engineers Private Limited India Level 1

399271 Muhekamu Enterprises Limited Uganda Level 1

495433 MUHICK INTERNATIONAL LIMITED Uganda Level 1

161008 Muhlbauer Inc. United States of America Level 1

165425 Mujadidi Group of Industries, LLC United States of America Level 1

249079 MUKONO BOOKSHOP PRINTINGANDPUBLISHING CO. LIMITED Uganda Level 1

131378 Muldoon Dairy Inc. United States of America Level 1

361170 Mullard Fire Protection Limited Kenya Level 1

108955 Müller and Partner GmbH Germany Level 2

388818 MULLER MARTINI MARKETING SA Switzerland Level 1

444300 Muller-Blanc Sarl Switzerland Level 1

379782 Mullighan Rehab Services Ltd Kenya Level 1

380208 Mulmix SpA Italy Level 1

420192 MULTI DYNAMICS INVESTMENTS (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

434750 MULTI SERVICES MALI SARLU Mali Level 1

209174 Multi Tech Systems ServicesLimited Uganda Level 1

414091 multi trade industrial suppliers ltd Kenya Level 1

357365 Multicon AG & CO. KG Germany Level 1

510171 Multiconsult Norge AS Norway Level 1

103246 MultiCorpora R&D Inc. Canada Level 1

373317 MULTILINE MOTORS (KENYA) LIMITED Kenya Level 1

192092 Multilines international limited Uganda Level 1

257802 MULTI-LINK INVESTMENTS GROUP LIMITED Kenya Level 1

260837 Multimedia Conseil France Level 1

185819 Multiple Industries Ltd Uganda Level 2

354636 Multiple Solutions Limited Kenya Level 1

386681 Multiplex Construction Company Limited Kenya Level 1

396450 Multiscope Consulting Engineers Ltd Kenya Level 1

173383 Multi-Source Electrical & Industrial Corporation United States of America Level 1

610039 Multithread ICT Solutions Limited Ghana Level 1

366109 Multivac export AG Switzerland Level 1

240394 MUNDI IMPORTERS & EXPORTERS South Africa Level 2

381031 Munguchi Medical Center Limited Uganda Level 1

397744 Munro Instruments Limited United Kingdom Level 1

419034 MUNYAX ECO LTD Rwanda Level 1

159115 Murex North America Inc. United States of America Level 2

432692 Murray & Dickson Construction (Proprietary) Limited South Africa Level 1

378690 MURUQMAAL GENERAL CONTRACTORS LIMITED Kenya Level 1

532373 Musanga Limited Kenya Level 1

163178 MUSCL Limited United Kingdom Level 1

359709 Muskaan Tradex Private Limited India Level 1

417413 Mustang Engineering & Contracting Services Ltd Trinidad and Tobago Level 1

377534 Mustard Projectors & Communications Limited Kenya Level 1

243189 MUSTARD PROJECTORS AND COMMUNICATIONS LIMITED Kenya Level 1

103080 MUSTHANE France Level 2

238496 ‘Muthaiga Travel Limited Kenya Level 2

386208 MUTONI CONSTRUCTION (U) LIMITED Uganda Level 1

549086 Muva Technologies Limited Kenya Level 1

173617 MUWON CORPORATION Korea, Republic of Level 1

414546 Muyar For Integrated Solutions Co.LTD Sudan Level 1

445891 Muz Creations Pty Ltd South Africa Level 1

453771 MVS USA, Inc. United States of America Level 1

159419 MVV decon GmbH Germany Level 1

394182 MWANZONI LIMITED Kenya Level 1

578785 Mwendwa Consulting Group Limited Kenya Level 1

378918 Mwonyoro Timbersales & General Contractors limited Kenya Level 1

373443 MY SERVICES – S.A.R.L Mali Level 2

374118 Myanmar Golden Rock International Co.,Ltd Myanmar Level 1

438514 Myers and Stauffer LC United States of America Level 1

362475 MyH Producciones SPA Chile Level 1

499525 MyLearningBoutique Sarl Switzerland Level 1

372938 Mymac Company Limited Kenya Level 1

261086 Myriad Supply Company United States of America Level 1

229688 Mysore Paints & Varnish Limited India Level 2

179918 Mythics, Inc. (United States of America) United States of America Level 1

230994 Myticas Consulting Inc. Canada Level 1

511239 MZ Liberec a.s. Czech Republic Level 1

178367 MZT Pumpi AD Skopje Macedonia, the former Yugoslav Republic Level 2

379566 N K Gossain Printer Pvt Ltd India Level 1

169270 N. Eilersen A/S Denmark Level 1

224083 N.A. Rosenfeld Projects LTD Israel Level 1

447206 N.C.BEVERAGES LIMITED Uganda Level 1

512333 N.P.T.SH. Wireless Edge Solutions Kosovo Level 1

263399 N.S.A. ITALIA Srl Italy Level 1

370421 N.S.T.&T. UNIVERS PHONE UK Ltd. United Kingdom Level 1

108738 N.T.E. LIMITED United Kingdom Level 1

220079 N.T.R. New Technical RemovalCo.Srl Italy Level 1

196657 N4 Trucks (PTY) Ltd South Africa Level 1

405756 NA.EL.srl Italy Level 1

202345 Nabil Yagoub Trading Co. Ltd. Sudan Level 1

355875 Nabta Air Cargo Services Sudan Level 1

209025 Nabugabo updeal(U)Limited Uganda Level 1

366161 Nabuni Architects Limited Kenya Level 1

191624 Nader Hamida Co. Syrian Arab Republic Level 2

403045 NAFTAG Construction Limited Kenya Level 1

257126 NAGAAD INTERNATIONAL LIMITED Somalia Level 1

220130 NAGHELLE LIMITED Kenya Level 1

458884 Nairobi Botanica Gardening Limited Kenya Level 1

365812 NAIROBI ENTERPRISES LIMITED Kenya Level 1

235606 Nairobi Golf Hotels (Kenya) Limited Kenya Level 1

249119 Nairobi Power Engineers Limited Kenya Level 1

257850 NAIROBI SPORTS HOUSE Kenya Level 1

393184 NAIROBI X-RAY SUPPLIES LIMITED Kenya Level 1

241304 NAJAH INTERNATIONAL COMPANYLIMITED Kenya Level 1

412066 NAJILE SERVICES LIMITED Kenya Level 1

360773 Najm Travels LLC Afghanistan Level 2

362668 Nakasero Hospital Limited Uganda Level 1

245835 NAKHAL AND CIE Lebanon Level 1

621220 NALIYE AGENCY LIMITED Kenya Level 1

367965 Nam consult Limited Kenya Level 1

354221 NAM KYUNG CO., LTD. Korea, Republic of Level 1

370511 Nama For Piles Co Ltd Sudan Level 2

185414 Namad Industrial Company Iran, Islamic Republic of Level 1

440202 Namba General Agency Company limited Kenya Level 1

358043 Namelok Holdings Limited Kenya Level 1

447103 Nanael Group International SARL Benin Level 1

440535 Nandi Pipes Pvt Ltd. India Level 1

376280 Nandier Conseils S.A.R.L. Côte d’Ivoire Level 1

423813 NANI HOLDING SARL Mali Level 1

460036 NANLINE CO. LIMITED Kenya Level 1

154527 Nanning Sino-Tech (Zhongke) Pharmaceutical. Co., Ltd China Level 1

186205 NAno Fanavary E Zarat (NAFEZ Co) Iran, Islamic Republic of Level 1

374806 Nano Technology Inc. Korea, Republic of Level 1

355914 Nanoom Tech Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

240968 Nanoomtech Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

419257 NANTA FOOD COMPANY LIMITED Thailand Level 1

416699 NAPESCO Petroleum Services Co. Sudan Level 1

531667 NAPINVEST S.R.L. Italy Level 1

198331 Naqeah Enterprises Private Limited Sri Lanka Level 1

554582 Narag Energy Solutions Limited Nigeria Level 1

381263 NARAGA IMPORT AND EXPORT (PTY) LTD South Africa Level 1

246633 NARKONTEKS TEKSTIL IHRACATITHALATSANAYI VE TICARET ANONIMSIRKETI Turkey Level 1

164141 Narvida Ltd United Kingdom Level 2

245033 NAS AIRPORT SERVICES LIMITED Kenya Level 1

206556 Nasco Construction Services Inc. United States of America Level 2

354906 NASDAQ OMX Corporate Solutions International ltd United Kingdom Level 1

379523 NASEEM ALMAHABBA Private Company for General Contracting Liability Ltd Iraq Level 1

358679 NASKEL AFRICA LIMITED Kenya Level 1

184907 NASSIM AL BAHAR STAR ELECTRICAL FITTING TRADING (L.L.C.) United Arab Emirates Level 1

382250 NASSUUNA ENTERPRISES LIMITED Uganda Level 1

355530 nasteex construction company Somalia Level 1

374837 NAT Construction & General Supplies Co.Ltd (NATCGS) South Sudan Level 1

380024 Nataim UK Ltd United Kingdom Level 1

203000 NATCO TOURS & TRAVEL LIMITED Uganda Level 1

483365 NATCON ENGINEERING AND CONTRACTING SAL Lebanon Level 1

214657 Nathan Group, LLC United States of America Level 1

236184 NATION MEDIA GROUP LIMITED Uganda Level 1

359820 NATION MEDIA GROUP LIMITED. Kenya Level 1

373899 National Air Cargo United Arab Emirates Level 1

158935 National Air Cargo(Deutschland)GmbH Germany Level 2

106748 National Airways CorporationPtyLimited South Africa Level 2

255839 National Aviation Services Co. Kuwait Level 2

170820 National Bank of Canada Financial Inc. United States of America Level 2

216731 NATIONAL CABLES INDUSTRY United Arab Emirates Level 2

131949 National Contracting Company Ltd. Kuwait Level 2

373907 National Cool Rays Pakistan Level 1

171683 National Diagnostic Products (Australia) Pty. Limited Australia Level 1

369080 National Engineering Technology Company Somalia Level 1

233101 National Engravers, Inc. United States of America Level 1

105027 National Flag & Display Co., Inc. United States of America Level 1

238770 NATIONAL FUEL CORPORATION LTD Afghanistan Level 2

153540 National Institute of GovernmentalPurchasing United States of America Level 2

357274 NATIONAL INSURANCE CORPORATION (SS) LIMITED South Sudan Level 1

405200 National Internet Corporation United States of America Level 1

213787 National Medical andCateringSupplies Company K.S.C.C. Kuwait Level 2

407960 National Pharmaceutical Industries CO.SAOG Oman Level 1

165294 National TeleConsultants, Inc. United States of America Level 1

123854 National United Trading Co(L.L.C.) United Arab Emirates Level 2

395076 NATIONAL WATER AND SEWERAGE CORPORATION Uganda Level 1

144263 National Window Film, Inc. United States of America Level 1

170654 Natixis Securities Americas LLC United States of America Level 2

362262 NATURA LIMITED Kenya Level 1

247665 Naturalene, inc United States of America Level 1

241783 NAVCOM LIMITED Kenya Level 1

551329 NAVILLE DISTRIBUTION SA Switzerland Level 1

194304 Navistar Defense, LLC United States of America Level 1

357412 Navmar Applied Science Corporation United States of America Level 2

356541 NBBJ Architecture PLLC United States of America Level 1

373469 nbmedia sàrl Switzerland Level 1

378883 NBMS GLOBAL TRADE PVT LTD India Level 1

422733 NBN NATIONAL BROADCASTING NETWORK S.A.L Lebanon Level 1

157222 NC4 Inc United States of America Level 1

443983 NCC Group Security Services Limited United Kingdom Level 1

380385 nCorpuscle Technologies Private Limited India Level 1

476592 NCT France Level 1

413656 Ndifam Limited Kenya Level 1

240018 Neal R. Gross and Company Inc. United States of America Level 1

395947 NEANY Inc. United States of America Level 1

513960 NEAT WIDE SYSTEMS LIMITED Kenya Level 1

509563 NEC Africa (Pty) Ltd South Africa Level 1

410300 NEC Corporation Japan Level 2

362455 NEC Corporation of America United States of America Level 1

251429 NECATI BASMAN VE OGULLARI LIMITED Cyprus Level 2

253657 NECIP TOZUN TICARET LIMITED Cyprus Level 2

375526 Neco Investment Co Limited Kenya Level 1

368704 NECOTRANS HOLDING SAS France Level 1

432005 NECOTRANS RCA SA Central African Republic Level 1

245477 NED ENERGY LIMITED India Level 1

530767 NEECO. s.r.o Czech Republic Level 1

569818 NEGEV LIMITED Kenya Level 1

357230 NELCO ENTERPRISES LTD Kenya Level 1

383635 Nelcro Limited Kenya Level 1

148764 Nelligan White Architects, PLLC United States of America Level 1

238862 Nelson Air Device Corporation United States of America Level 2

217964 Nemon Consulting LLC United States of America Level 1

627405 NENDI INVESTMENTS LIMITED Kenya Level 1

492456 NEO consult SAL Lebanon Level 1

416142 Neo Leap Enterprise (PTY) LTD South Africa Level 1

180721 Neo Tech Solutions,Inc. United States of America Level 1

409754 NEOENERJI Temiz Enerji Sanayii ve Ticaret Limited Sirketi Turkey Level 1

380783 Neogine Ltd New Zealand Level 1

172832 Neograph, a.s. Czech Republic Level 1

395899 Neon International Company Limited Kenya Level 1

366099 Neopost AG Switzerland Level 1

230360 Neotrine Network LLC United States of America Level 1

151092 NEPC, LLC United States of America Level 1

357582 Nepta LLC United States of America Level 1

549120 NER Multi-Services ltd Rwanda Level 1

474256 NERCO – N. CHLYKAS AND ASSOCIATES CONSULTING SOCIETE ANONYME Greece Level 1

254096 NEROCLEAN CO. LIMITED Cyprus Level 1

385222 Neromark Limited Uganda Level 1

220050 NESA S.R.L. Italy Level 1

353535 NESECO d.o.o. Bosnia and Herzegovina Level 1

361976 Nesma Airlines S.A.E. Egypt Level 1

225011 NESS A.T. LTD Israel Level 2

423173 Net I Solutions Co., Ltd Cambodia Level 1

433137 Net Solutions and Applications Limited United Arab Emirates Level 1

161714 Net Systems Informatics (India) Private Limited India Level 1

532596 Net2Source Consulting Limited India Level 1

357539 Net4all.ch Switzerland Level 1

476836 Net7 Srl Italy Level 1

247363 NETA GROUP LIMITED Kenya Level 1

390120 Netalizer Ltd. Israel Level 1

171527 NetApp, Inc. United States of America Level 2

365972 NETCASS TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

481262 Netcom Data Solutions Limited Kenya Level 1

218688 NetCom Learning Inc. – NY United States of America Level 1

201992 Neteam Solutions United States of America Level 1

431835 NETFON SERVICES LIMITED Cyprus Level 1

451204 Netherlands Forensic Institute Netherlands Level 1

378667 Netimmo S.A. Switzerland Level 1

386807 NETIS EAST AFRICA LIMITED Kenya Level 1

123675 NetJets Large Aircraft Company L.L.C. United States of America Level 2

507194 NETPHARM ENTERPRISES LIMITED Zambia Level 1

263558 NetReturn Consulting Pty Ltd Australia Level 1

472264 Netrix for Trading & Investment Co. Ltd. Sudan Level 1

156210 NETSCOUT SYSTEMS, INC. United States of America Level 1

398203 Netsoft Consulting Services Private Limited Uganda Level 1

355333 Netsparker Limited United Kingdom Level 1

414930 Net-Supply Nigeria Ltd Nigeria Level 1

554446 Netto Clean S.A.R.L. Lebanon Level 1

361108 NETTOIE’NET SA Switzerland Level 1

402455 Netwaks IT Solutions Limited Kenya Level 1

444962 NETWARE CABLES SERVICES LIMITED Kenya Level 1

600944 NETWEB INTERACTIVE LIMITED Kenya Level 1

382664 NETWORK CIVIL ENGINEERING CONTRACTORS LIMITED. Uganda Level 1

386024 Network Expert Limited Ghana Level 1

165560 Network Innovations B.V. Netherlands Level 2

168523 Network Innovations Inc. Canada Level 1

228411 Network Mapping Limited United Kingdom Level 1

173938 NEUHOLD Gesellschaft m.b.H. Austria Level 1

472509 NEUROTECH.SA Senegal Level 1

161846 Neva Group Inc. United States of America Level 1

559487 Nevan Works and General Supply Company Limited Tanzania, United Republic of Level 1

179009 Nevers Industries, Inc. United States of America Level 1

211857 NEW ATLANTIS LINE S.L. Spain Level 1

602649 NEW AVAKASH INTERNATIONAL (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

388126 New China Garden International (U) Limited Uganda Level 1

609707 New City Annex Hotel Limited Uganda Level 1

498296 New Crystal communications Limited Nigeria Level 1

527003 NEW DAISSY LIMITED Uganda Level 1

596348 NEW DIMENSION CONSULTING (T) LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

206553 New Edge Technologies Limited Kenya Level 1

200620 New Entebbe Enterprises Uganda Level 1

356305 New Express Transport Company Lebanon Level 1

421313 New Featherz Enterprises (U) Limited Uganda Level 1

171609 New Galaxie LLC United States of America Level 1

225038 NEW GLOBE LOGISTIK PVT. LTD India Level 2

425434 New Horizon Printing Press Limited Zambia Level 1

254516 NEW LIFE PRINTING PRESS Sudan Level 2

406632 New Media Warehouse Ltd United Kingdom Level 1

162677 New Moon Television Ltd United Kingdom Level 1

406512 New Nile Trading & Development Co. Ltd South Sudan Level 1

468976 New Star Global Property Management (Switzerland) GmbH Switzerland Level 1

125292 New Star s.r.l. Italy Level 1

467990 new sudan general hardware limited South Sudan Level 1

444015 New Sun Finance (Private) Limited Zimbabwe Level 1

213075 NEW SUN LIMITED Uganda Level 1

245845 New Trading & Contracting Company (NTCC) s.a.l. Lebanon Level 2

242196 NEW VISION PRINTING AND PUBLISHING COMPANY LIMITED Uganda Level 1

217496 New Wave People, Inc. United States of America Level 2

525417 New Wave Technologies Limited Uganda Level 1

449560 New West Technologies PTY Ltd South Africa Level 1

104918 New York Funeral Supply Inc. United States of America Level 2

189883 New York University United States of America Level 1

221223 NEW ZONE FOR ENGINEERING CO. LTD. Sudan Level 1

497126 NEWAVES (PTY) LTD South Africa Level 1

393030 Newbold Advisors, LLC United States of America Level 1

191979 Newbridge Africa Kenya Level 1

138526 Newcon InternationalLtd.d.b.a.Newcon Optik Canada Level 2

197296 NEWFRONTIERSTECHNOLOGYCONSULTLIMITED Uganda Level 1

403477 Newland Engineering Co. Ltd United Kingdom Level 1

491952 NEWLEC TRADING LIMITED Cyprus Level 1

224651 NEWLINE LIMITED Kenya Level 2

260807 NEWMAN GROUP LIMITED Kenya Level 1

262822 Newmark & Company Real Estate, Inc. United States of America Level 1

420699 NEWPAL NIG LTD Nigeria Level 1

217634 Newplan Limited Uganda Level 2

601613 Newplus Investments Company Limited Kenya Level 1

408773 NEWPORT-FERSAN (JAMAICA) LTD Jamaica Level 1

485133 Newrest Chile Soporte Limitada Chile Level 1

136700 Newrest Group Holding SA Spain Level 2

435775 Newrest Uganda Inflight Services Limited. Uganda Level 2

360236 NewSat Communications SA Switzerland Level 1

196679 Newsgroup Communications, Inc. United States of America Level 1

565919 NEWSLINK INTERNATIONAL LIMITED Uganda Level 1

170995 Newspace Communications Limited United Kingdom Level 1

194083 Newtec CY N.V. Belgium Level 2

116446 NEW-TRONIC SRL Italy Level 1

412689 NEWVITAL NETWORK SOLUTION LTD Nigeria Level 1

136709 NexAge Technologies USA Inc United States of America Level 1

427295 Nexgen International Limted South Sudan Level 1

514017 NEXO 360 GRADOS, S.L Spain Level 1

365505 Nexo Corporation Srl Italy Level 1

175493 next layer Telekommunikationsdienstleistungs- und BeratungsGmbH Austria Level 1

180765 Nextcom Ltd Israel Level 2

353499 NEXTER MECHANICS SA France Level 1

375569 NEXTFLIGHTCOURIER WORLDWIDE LTD Canada Level 1

379219 Nextsoft Communications Nigeria Level 1

567116 Nextzon Business Services Limited Nigeria Level 1

421089 Nexus Consulting Sarl Switzerland Level 1

382084 Nexus Energy Solutions Limited Kenya Level 1

126641 NEXUS International Broadcasting Association Italy Level 1

460749 NFT Consult (K) Limited Kenya Level 1

199203 Ngasi Consulting Engineers Kenya Level 1

381504 ngines LLC United States of America Level 1

396438 NGZ-AGSAM LIMITED Nigeria Level 1

185068 NHCLC- New York, LLC United States of America Level 1

193797 NIAZ ENGINEERINGENTERPRISESLIMITED Kenya Level 2

412677 Nibor Enterprises Israel LTD. Israel Level 1

247994 NIC Instruments Ltd United Kingdom Level 1

394593 NICE Systems LTD. Israel Level 2

356961 NICLAW BUILDING & CONSTRUCTION LIMITED Kenya Level 1

205774 NICOLAIDES & KOUNTOURIS METALCOMPANY LTD Cyprus Level 2

436661 NIDOTECH AGENCIES LIMITED Kenya Level 1

386470 Nidus Analytical Services, LLC United States of America Level 1

372981 Nielsen N.V. Netherlands Level 2

481972 Nifty Works Plus Limited Kenya Level 1

437283 Nigeria Cleaning Service Limited Nigeria Level 1

208719 NIGETS LIMITED Uganda Level 1

190714 Nighthawk Marketing, LLC United States of America Level 1

490858 Nikal FM SRL Italy Level 1

195073 NIKKI LOGISTICS LIMITED Kenya Level 1

143877 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO., LTD. Japan Level 2

435927 NIKO CONSULT NIGERIA LTD Nigeria Level 1

528525 NILE INVESTMENT & SERVICES COMPANY LIMITED South Sudan Level 1

455483 NILE COMRADES GROUP OF CCOMPANIES (NICOGROCO) LIMITED Uganda Level 1

414623 Nile Fortune Hotel Co.Ltd South Sudan Level 1

155216 NILE FURNITURE & OFFICE SUPPLIES LTD South Sudan Level 2

521705 Nile Global Management Concepts Limited Nigeria Level 1

355133 NILEPHARM EAST AFRICA LIMITED Kenya Level 1

439591 Nilotic general trading co. Ltd South Sudan Level 1

376654 Nimbo Technologies, Inc. United States of America Level 1

558360 NIMIR HOLDINGS SAS France Level 1

378741 NIMUTELCOMM ENGINEERING SYSTEMS LIMITED Kenya Level 1

190005 NINA INTERIORS LTD Uganda Level 2

562665 NINE STAR ACTIVE LIMITED Kenya Level 1

400679 ningbo gorcen imp &exp co ltd China Level 1

391352 Ningbo Isun Fashion Co., Ltd. China Level 1

263737 Ningbo Jin Mao Import and Export Co., Ltd China Level 1

183087 Ningbo Johnshen Stationery Co., Ltd China Level 1

163234 NINGBO PROSPER INTERNATIONAL CO., LTD. China Level 1

236975 NINGBOQRUNNINGCABLEMANUFACTURINGCO.,LTD. China Level 1

364012 NINOBE SERVICIOS ENERGÉTICOS, S.L. Spain Level 1

165216 Nippon Express (Nederland) B.V Netherlands Level 2

244813 Nippon Express Co.,Ltd. Japan Level 2

386559 Nippon Express N.V. Belgium Level 1

377973 Nippon Express USA Inc. United States of America Level 1

358511 Nir Zaidfunden Consulting Engineers Ltd Israel Level 1

229906 NIRMALA AVI SHANGHAI CO LTD Indonesia Level 1

545159 NIRVANA TECHNOLOGIES ENTERPRISES LIMITED Kenya Level 1

253366 NISER ASIA COMPANY FOR GENERAL TRADING LTD Iraq Level 1

356335 Nissan Lift of New York Inc. United States of America Level 1

375817 Nissan Motor Co., Ltd. Japan Level 2

152278 Nissan Trading Co., Ltd. Japan Level 2

365553 Nissan Trading Europe Ltd. Netherlands Level 2

100272 Nissei Trading Co., Ltd. Japan Level 1

507621 NISSI ENGINEERING SOLUTION PRIVATE LIMITED India Level 1

159999 NIT Korea Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

244218 NITECREST LIMITED United Kingdom Level 1

189495 NITMAT SERVICES LIMITED Uganda Level 1

217830 Nit-Net Office Solutions Ltd Uganda Level 2

190176 Niton Capital Partners SA Switzerland Level 1

209853 Nitrochem HandelsgmbH Austria Level 1

204298 NIVA CAR TRADING LTD. Iraq Level 1

406942 NIVA Inc. Canada Level 1

414602 Nixa inc. Canada Level 1

358282 Nizam Energy Private Limited Pakistan Level 1

223543 NJEWA SAFARI TOURS & TRAVELLIMITED Kenya Level 1

260369 NJIMIA PHARMACY LIMITED Kenya Level 1

133390 NK Global (FZE) United Arab Emirates Level 2

380922 NK OFFICE SYSTEMS LTD Uganda Level 1

257332 NKB Extrusions (P) Ltd India Level 1

592044 NKC African Economics (Pty) Ltd South Africa Level 1

237211 NKIA Corporation Korea, Republic of Level 1

449184 NKOOLA AGENCIES INTERNATIONAL LIMITED Uganda Level 1

363427 n-Link Corporation United States of America Level 1

420452 NLS WASTE SERVICES LIMITED. Uganda Level 1

358090 NMB Office Design Switzerland Level 1

177265 NNENNA.ORG Côte d’Ivoire Level 1

406427 NOAMEX, INC. United States of America Level 1

398728 NOBLE BLUE LIMITED Kenya Level 1

419447 Noble Sales Co., Inc. United States of America Level 1

196434 Noble Spirits CC South Africa Level 1

427289 Node Negoce France Level 1

139470 Noetic Solutions Pty Limited Australia Level 1

399448 Nokero International Ltd United States of America Level 1

489860 Nokia Solutions and Networks Oy Finland Level 1

594701 NOMAD ADVERTISING LTD Rwanda Level 1

246495 Nomad Aviation AG Switzerland Level 1

425185 Nomadic Tents (K) Limited Kenya Level 1

459846 Nonara Hotels S.A Burundi Level 1

148622 Nonstop Transport Enterprise Sudan Level 2

165185 NOOR RELIEF SERVICES EPZ LTD Kenya Level 1

508247 NORA ULUSLARARASI NAKLIYAT ITHALAT IHRACAT TICARET LIMITED SIRKETI Turkey Level 1

220817 Nord Wind Limited LiabilityCompany Russian Federation Level 2

168389 Nordic Camp Supply ApS Denmark Level 2

262588 Nordic Camp Supply B.V. Netherlands Level 2

390264 Nordic Computers Limited Tanzania, United Republic of Level 1

100757 Nordic Consulting Group A/S Denmark Level 1

439104 Nordic International Ltd United Kingdom Level 1

178238 NORDIC SHIPPING & LOGISTICS ApS Denmark Level 1

414490 NORFLEET LLC United States of America Level 1

465356 Norgate Global Connections Limited Nigeria Level 1

433090 NORINVER MONTAJES E INGENIERÍA, S.L. Spain Level 1

219213 Norken International Limited Kenya Level 2

164168 NorLense AS Norway Level 1

368204 NORMANDY COMPANY UGANDA LIMITED Uganda Level 1

175549 Norsat International America, Inc. United States of America Level 1

370738 NORTEC ENGINEERING &CONSTRUCTION LIMITED Uganda Level 1

477956 North American Dental Wholesalers Inc Canada Level 1

494049 North American Steel Assemblies, Incorporated United States of America Level 1

395301 North Cariboo Flying Service ltd. Canada Level 2

408504 North Park Telecoms South Africa Level 1

128377 North South Consultants Exchange International Ltd United Kingdom Level 1

237476 North Torch Construction Company Afghanistan Level 1

213420 Northcott Global Solutions Ltd United Kingdom Level 1

434166 Northeast Maritime Institute, Inc. United States of America Level 1

354029 Northeast Mechatronic Equipment (Shanghai) Co., Ltd. China Level 1

593725 Northern Belt Limited Kenya Level 1

541652 NORTHERN COMPLEX ENTERPRISES LIMITED Kenya Level 1

354431 Northern Construction Company Limited Kenya Level 1

176215 Northern Tool + Equipment Co(UK)Ltd United Kingdom Level 1

406333 NORTHERNROCK ENGINEERING LIMITED Nigeria Level 1

513845 NORTHLINK SERVICES LIMITED Kenya Level 1

248451 Northlink Investment Limited Kenya Level 1

518820 NORTHSOUTH HAULIERS LIMITED Kenya Level 1

394730 NorthWest Holdings Limited Uganda Level 1

167343 Norton Rose Fulbright US LLP United States of America Level 2

170151 NORWAY INVESTMENTS S.A. Greece Level 2

258421 Norway Registers Development AS Norway Level 1

409381 Norway Registers Development East Africa Limited Tanzania, United Republic of Level 1

221632 Norwegian Refugee Council (Norway) Norway Level 2

358611 NORWOOD EAST AFRICA LIMITED Kenya Level 1

355616 Norwood Industries Inc. Canada Level 1

120674 NOS New Organisation System SA Switzerland Level 1

370681 Nota Bene Editions communication – SNC Haiti Level 1

446492 NOTARCAR S.P.A Italy Level 1

447008 Nour Way s.a.r.l. Lebanon Level 1

190880 NOURISHING TRADE Sudan Level 1

142927 NOVA GALICIA EDICIONS, S.L. Spain Level 1

580676 NOVA GENERAL TRADING COMPANY LIMITED Kenya Level 1

487042 Nova Global Supply and Services LLC United States of America Level 1

161027 Nova Records, LLC United States of America Level 1

160881 NOVACOM SERVICES SAS France Level 1

206834 Novamarine Ltd. Uganda Level 1

446911 NOVATEK ANIMAL FEEDS (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

123930 NovaWord Technologies S.L. Spain Level 1

515357 NOVAXIS S.A.R.L Tunisia Level 1

379114 NOVEDI MALI SARL Mali Level 1

431846 NOVEL TECHNOLOGIES ( E.A) LIMITED Kenya Level 1

353556 NOVELLE MAISON MIR SPRL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

177796 NOVI Industries Inc. United States of America Level 1

237879 Novitas Global Solutions LLC United States of America Level 1

122049 Novo Energy Group Inc. Canada Level 1

263328 Novodisk UltimaSolutionsIncorporated Canada Level 1

366346 Novosanis PLC Belgium Level 1

526197 Now Available Africa Limited Ghana Level 1

532746 Now Engineering Co.,Ltd Myanmar Level 1

149028 NOWAR-security equipment GmbH Germany Level 2

190383 Nowy Styl Sp z o.o. Poland Level 2

149348 NP Aerospace Jordan Jordan Level 2

395190 NPCore, Inc. Korea, Republic of Level 1

247135 NPN UNI-PROJECT Kosovo Level 1

231358 NPowerNY, Inc United States of America Level 1

505503 NRB PHARMA ZAMBIA LIMITED Zambia Level 1

515317 NRG Global Power Ltd United Kingdom Level 1

131274 NRS INTERNATIONAL FZCO United Arab Emirates Level 2

394006 NRS Relief FZE United Arab Emirates Level 1

357101 NRSG International Group,Inc United States of America Level 1

414659 NSACHI ENGINEERING LIMITED Zambia Level 1

378272 Nsecure B.V. Netherlands Level 1

447726 NSF Euro Consultants Belgium Level 1

181298 NSI Servis ve Lojistik A.S. Turkey Level 1

174880 nSight, Inc. United States of America Level 1

403855 NSSLGlobal GmbH Germany Level 2

181145 NSSLGlobal Ltd United Kingdom Level 2

414392 NT Global Solutions SPRL Burundi Level 1

468287 NTiK Elections Ltd United Kingdom Level 1

224953 NTT DATA CORPORATION Japan Level 2

225104 NTT DATA, Inc. United States of America Level 2

414282 NTULI TANZANIA LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

427411 Nu Source Technologies LLC United States of America Level 1

422803 NUANCES CONSULTING LTD Mauritius Level 1

214913 Nuances Technologies France Level 1

478203 NUBA FOUNTAIN GENERAL TRADING CO. LTD South Sudan Level 1

180214 Nubenco Enterprises, Inc. United States of America Level 1

360405 Nuclear Light Ind. Co., Ltd Korea, Republic of Level 1

575320 Nucleonova S.L. Spain Level 1

149449 Nuctech Company Limited (China) China Level 2

229910 NUKEM Technologies Engineering Services GmbH Germany Level 1

250511 Num’élite Senegal Level 1

402936 NUMERITEC SARL Côte d’Ivoire Level 1

487276 Numiko Ltd. United Kingdom Level 1

419473 NUMTECH France Level 1

376906 Numu Standard Agricultural and Pest Control Services Co. Afghanistan Level 1

552436 NUNU VENTURES LIMITED Uganda Level 1

231305 NUREX LIMITED Kenya Level 1

557877 Nuruz Company Limited Kenya Level 1

359705 NutPod LLC United States of America Level 1

219651 NUTQUEST SOLUTIONS (PTY) LTD South Africa Level 1

472724 NUTRICARE NUTRITION JOINT STOCK COMPANY Viet Nam Level 1

101184 NUTRISET SAS France Level 1

369215 NUTRIVOIRE Côte d’Ivoire Level 1

463941 NUWE INVESTMENTS LIMITED Uganda Level 1

446081 NV BESIX SA Belgium Level 2

201600 NV Log SA Switzerland Level 1

471404 NVS Limited South Sudan Level 1

196991 Nw & Ronio equipamentos circenses ltda Brazil Level 1

499607 NWREALITE LIMITED Kenya Level 1

201159 NY PRINT GROUP, LLC United States of America Level 1

417204 NYAITO DEVELOPMENT COMPANY LIMITED Kenya Level 1

485377 Nyandege Communications Limited Kenya Level 1

412125 Nyanza Road Works Ltd Tanzania, United Republic of Level 1

176992 NYCOMED GmbH Germany Level 1

370508 NYG CONSTRUCTION & GENERAL TRADING CO. LTD South Sudan Level 2

488526 NYORO CONSTRUCTION COMPANY LIMITED Kenya Level 2

192734 NZ Aerial Mapping Limited New Zealand Level 1

588850 NZEITA LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

395930 Nzewi Brothers Nigeria Limited Nigeria Level 1

188801 NZR Geologic, Inc. United States of America Level 1

521122 O. J. NIELS ENTERPRISES LIMITED Kenya Level 1

434836 O.B. DI ORAZIO BRUNELLI E FIGLI – S.N.C. Italy Level 2

100360 O.B. Wiik AS Norway Level 2

173925 O.C.S for Contracting & Services Sudan Level 1

420636 O.C.S. Consulting plc United Kingdom Level 1

141116 O.K.I General Trading (L.L.C) United Arab Emirates Level 2

259777 O.M. Performance, Inc. United States of America Level 1

260896 O.R. Multiview Limited United Kingdom Level 1

252531 O.R.M. OFFICINA RETTIFICHE MOTORI Italy Level 1

367558 O.W. Bunker &Trading A/S Denmark Level 1

455349 O2nb Co. Ltd. Korea, Republic of Level 1

376563 O3b Limited United Kingdom Level 1

390974 O3b Sales BV Netherlands Level 1

259785 OAG Aviation Worldwide LLC United States of America Level 1

440346 OAKEN Travel Limited Uganda Level 1

188228 Oakins and Stone Limited Thailand Level 1

225658 OAKRIDGE France Level 1

538043 Oakridge Global Limited United Kingdom Level 1

395101 OALM ENGINEERING SYSTEMS LIMITED Kenya Level 1

375283 OASI BEACH MANAGEMENT LIMITED Kenya Level 1

526810 Oasis Africa Resources Limited Ghana Level 1

243487 Oasis Camp Limited South Sudan Level 1

180346 Oasis Filter International Ltd Canada Level 1

377292 OASIS TECHNOLOGIES LTD Uganda Level 1

404049 OASIS TRAVELS PVT LTD Pakistan Level 1

373660 Obar For Investment & Oil Service .CO.LTD Sudan Level 1

397048 Obeid for pumps est. Lebanon Level 1

122332 OBERMEYER Planen + Beraten GmbH Germany Level 1

191824 Oberthur Technologies (France) France Level 1

449318 OBN NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

445159 OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. Spain Level 2

354533 OBREMO, S.L. Spain Level 1

242199 Observator Instruments B.V. Netherlands Level 1

453110 OBT SHIPPING CAMEROON SA Cameroon Level 1

381693 Obulex Business Solutions Limited Kenya Level 1

441743 OBY Maroc, SARL Morocco Level 1

390002 OCA International Inspection and Control Society S.A.U. Spain Level 1

260383 OCAINSPECCIÓN,CONTROLYPREVENCIÓN,S.A.U. Spain Level 1

188001 Ocean and Coastal Environmental Sensing, Inc. United States of America Level 1

435246 OCEAN FASHION LIMITED United Kingdom Level 1

485186 Ocean Protection Services Limited United Kingdom Level 1

166545 Ocean Software Pty Ltd Australia Level 2

217802 OceanAir Forwarding B.V. Netherlands Level 1

192805 OCEANIA UK LTD United Kingdom Level 1

611904 OCEANIC GROUP EAST AFRICA LIMITED Kenya Level 1

154772 Oceus Networks, Inc. United States of America Level 2

229359 OCLC Online Computer Library Center, Inc. United States of America Level 1

361048 OCTANORM South Africa (Pty) Ltd. South Africa Level 1

484102 Octantis Advanced Co.Ltd Sudan Level 1

425311 Octapharma AG Switzerland Level 1

218632 Octavian Continental Ltd United Kingdom Level 1

379809 Octavo Solutions Pvt. Ltd India Level 1

406787 OCTMAY GLOBAL VENTURES LIMITED Nigeria Level 1

410449 Odermatt Beat K. Limited Uganda Level 1

574308 ODI SALES LIMITED United Kingdom Level 1

103375 ODIS Filtering LTD Israel Level 2

401336 Odulair, LLC United States of America Level 1

380527 Oeetrot Concept Limited Nigeria Level 1

403613 Oehm und Rehbein GmbH Germany Level 1

367995 Oekopack Conservus AG Switzerland Level 1

359929 OFATEC SA Switzerland Level 1

368180 Ofek Aerial Photography (1987) Ltd. Israel Level 1

394958 OFEL ENGINEERING SRL Italy Level 1

379449 Off Ramp Film 2 LLC United States of America Level 1

353669 OFFICE BUREAU Côte d’Ivoire Level 1

170032 OFFICE DEPOT FRANCE SAS France Level 1

129432 Office Depot Inc. United States of America Level 1

393348 Office des Prestations Maritimes et Aériennes(OPMA) SARL Cameroon Level 1

355409 Office for Metropolitan Architecture (O.M.A.) Stedebouw B.V. Netherlands Level 1

363860 Office Garage Limited Kenya Level 1

427459 Office Malien d’Entretien et de Services (OMENES SARL) Mali Level 1

242904 Office material international Kenya Level 1

394335 Office National du Matériel Central African Republic Level 1

208269 Office Remedies, Inc. United States of America Level 1

369118 Office Savvy Limited Kenya Level 1

188691 Office Space Planners, Inc. United States of America Level 1

195082 OFFICE SUPPORT TECHNOLOGIES LIMITED Kenya Level 1

205932 OFFICE TECHNOLOGIES LIMITED Kenya Level 1

193402 OfficeMax North America, Inc. United States of America Level 2

223908 Offices Limited, Inc. United States of America Level 1

103852 OFFICINE DI ANNONE SRL Italy Level 1

490076 Ofgen Limited Kenya Level 1

416994 OFICINAS CORPORATIVAS CERVANTES 193, S.A. DE C.V. Mexico Level 1

358539 Ofrex Genève SA Switzerland Level 1

412274 OG POWER SERVICES LLC United States of America Level 1

155481 O’Gara Training & Services, LLC United States of America Level 1

245382 O’Gara-Hess&EisenhardtArmoringCompany LLC United States of America Level 1

353807 OGER INTERNATIONAL SA France Level 2

413740 OGSYSTEMS, LLC United States of America Level 1

177498 Ogura & Co., Ltd Japan Level 1

525682 OH Ingenieria S.A. Panama Level 2

519707 OHIO General Contracting LLC United Arab Emirates Level 1

424793 OHNY TRAVAUX SARL Morocco Level 1

224599 Oil Consultancy Limited United Kingdom Level 1

446930 Oil Direct (PTY) LTD South Africa Level 1

109508 Oil Energy Co. Limited Sudan Level 2

470910 Oil Technics Limited United Kingdom Level 1

383934 OK Center Hotel Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

392384 OKA Holdings LLC United States of America Level 1

453376 OKAPI INVESTMENT LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

360278 Okapi Consulting CC South Africa Level 1

211753 Okapi Environmental Consulting Inc. Canada Level 1

409838 Okapi Logistique Congo, The Democratic Republic of the Level 1

222445 Okay Enterprises Limited Uganda Level 1

541502 okc international LTD South Sudan Level 1

360787 Old East Logistics (East Africa) Limited Kenya Level 1

529852 OLD TUFNELL LIMITED Kenya Level 1

358476 Ole Sereni Hotel Kenya Level 1

515140 Oleshavani Holdings Limited Kenya Level 1

248359 OLINET Côte d’Ivoire Level 1

154360 Olive Group FZ – LLC United Arab Emirates Level 2

263348 Olive International Company Limited South Sudan Level 1

365841 Olivier Künzler Switzerland Level 1

475132 Oltek S.r.l. Italy Level 1

202429 Oltremare S.r.l. Italy Level 1

204866 OLYMPIA TRAVEL AGENCY Sudan Level 2

385420 Olympic Dry Cleaners Limited Kenya Level 1

366336 Olympos Consulting. S.r.l. Italy Level 1

111325 OLYMPUS CORPORATION Japan Level 1

500322 OM GENERAL HARDWARE LIMITED Uganda Level 1

241231 OMAERA PHARMACEUTICALS LIMITED Kenya Level 1

243626 Omang Technologies & Trading L.L.C United Arab Emirates Level 2

150360 OMASKI SAI INFRA United Arab Emirates Level 2

111384 Omega Diagnostics Ltd United Kingdom Level 1

175657 omega electronic scale co.ltd. India Level 1

246634 OMEGA ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. Turkey Level 1

154147 OMEGA Handels GmbH Austria Level 2

397070 OMEGA SÉCURITÉ SARL Central African Republic Level 1

106336 Omega World Travel United States of America Level 2

481898 Omicron protection France Level 1

262681 Ominet Enterprises Limited Kenya Level 1

394880 Omkara Office Zone Limited Uganda Level 1

109463 Omni Air International LLC United States of America Level 2

140842 Omni Networks Ltd. Belize Level 1

469207 Omnia Arhing d.o.o. Slovenia Level 1

377339 OMNIBUS BIO-MEDICAL SYSTEMS, INC Philippines Level 1

170894 OmniCard B.V. Netherlands Level 1

163774 OmniMarkets, LLC United States of America Level 1

160065 Omnisec AG Switzerland Level 2

398151 OmniTI Computer Consulting, Inc. United States of America Level 1

449890 OMOSTEV CONSTRUCTION LIMITED Uganda Level 1

172050 OMP Engineering Srl Italy Level 2

190623 OmsheelEnterprises&LogisticsPvtLtd India Level 2

104064 On Course Consultancy Limited Uganda Level 1

369547 On Point Cyber, Inc. United States of America Level 1

434099 ON THE MARK SECURITY LIMITED Kenya Level 1

399831 On Time Marketing Corp United States of America Level 1

541232 On-Air BC Systems Limited United Kingdom Level 1

399879 Onapsis, Inc. United States of America Level 1

368772 ONCALL EUROPA LANGUAGE SERVICES SPRL Belgium Level 1

183948 One and Four LLC United States of America Level 1

475205 One bena limited Somalia Level 1

230792 One Net Limited Cyprus Level 2

375952 ONE PIXEL STUDIO sàrl Switzerland Level 1

355085 ONE PORT MAKS SERVICES (JV) CO. LTD Sudan Level 1

369898 One Stop Language Solutions limited United Kingdom Level 1

440292 One Team Srl Italy Level 1

424708 One To One Printers Limited Kenya Level 1

378088 ONE WAY CLEANING SERVICES LIMITED Kenya Level 1

214338 One World USA LLC United States of America Level 1

198312 O’Neil Securities, Inc. United States of America Level 1

123787 Oneliner Language&eBusinessSolutions Belgium Level 2

471838 Onenet Africa Limited Kenya Level 1

242748 ONET (SUISSE) SA Switzerland Level 1

214001 ONEX SA Greece Level 2

366409 ONF International France Level 1

503661 Onim Global Services Limited Nigeria Level 1

156731 Onison (International) AG Switzerland Level 1

174198 Onix Networking Corp. United States of America Level 1

487441 ONRA DESIGNS LIMITED Kenya Level 1

103970 Onset Systems Engineering Ltd Israel Level 1

245137 OnsiteOccupationalHealth&Safety,Inc. United States of America Level 2

548687 Onster Group Limited Kenya Level 1

426903 Ontime Logistics Speditions GmbH Austria Level 2

197647 ONTOLOGOS CORP France Level 1

180315 OOM Global Care N.V. Netherlands Level 1

465401 OOREDOO SA TUNISIA Tunisia Level 1

373696 OPAL Associates SA Switzerland Level 1

115262 OPEC Systems P/L Australia Level 1

493838 OPEN BEE FRANCE France Level 1

192190 Open Joint Stock Company “MinskMotor Plant” Belarus Level 1

153915 Open Systems AG Switzerland Level 2

358927 OPEN TOURS MALI Mali Level 1

397225 Open Web Solutions France Level 1

356842 Open Web Technology SA Switzerland Level 1

392563 OPENCASTLABS LIMITED Kenya Level 1

409841 OpenFrame Technologies, Inc. Canada Level 1

137043 OPENSANIT COMPANY LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

170736 Opera Solutions LLC United States of America Level 2

475698 Operational Support Services RCA SA Central African Republic Level 1

353719 OPERATIONS BUREAU DE CHANGE (BCOP) Côte d’Ivoire Level 1

528073 OPERINTER ANDALUCIA SL Spain Level 1

170444 OPEX Corporation United States of America Level 2

378515 Opgal Optronic Industries Ltd Israel Level 1

249025 Ophir- Mizrachi Yosef Israel Level 1

171362 Opinion Research Business International, LLC United States of America Level 1

177762 Oppenheimer & Co. Inc. United States of America Level 2

374551 Oppidum B.V. Netherlands Level 1

371700 Opportunity 2 Excel Consult Limited Ghana Level 1

175301 OPPORTUNITY ORIENT ENTERPRISES LIMITED Kenya Level 1

263123 Optelcom, Inc. Korea, Republic of Level 1

425858 OPTICOM (K) LIMITED Kenya Level 1

146000 Optics Planet, Inc. United States of America Level 1

243991 Optima Defence & Security Group Limited United Kingdom Level 1

241757 Optima GraphicDesignConsultantsLtd United Kingdom Level 1

591620 Optima Mines and Minerals Limited Uganda Level 1

233109 Optimal IdM, LLC United States of America Level 1

248692 Optimal Risk Management Limited United Kingdom Level 1

362989 Optimal Satcom, Inc. United States of America Level 1

374407 Optimax Designs Limited Kenya Level 1

103521 OptimIT d.o.o Croatia Level 1

466495 Optimized Radiochemical Applications SPRL Belgium Level 1

127343 Optimum (UK) Ltd. United Kingdom Level 1

513508 OPTIMUM SUPPLIES LIMITED Ghana Level 1

413246 Optinet Technologies Limited Kenya Level 1

357315 Optron (Pty) ltd South Africa Level 1

415761 Opus 3 Artists, LLC United States of America Level 1

506615 ORACLE LIMITED Nigeria Level 1

360474 Oracle Software (Suisse) SARL Switzerland Level 1

370878 ORADIST Tunisia Level 1

381655 ORANGE EXPRESS LIMITED Hong Kong, Special Administrative Region of China Level 1

362278 Orange Centrafrique SA Central African Republic Level 1

252008 Orange Liberia Liberia Level 2

145287 Orange Logic Europe France Level 1

627784 Orange Logic LLC United States of America Level 1

240647 Orange Mali Sa Mali Level 2

480034 ORANGE SA France Level 1

186444 ORANGE UGANDA LTD Uganda Level 1

408396 ORANGE-NIGER SA Niger Level 1

395637 ORBEST SA Portugal Level 1

113668 ORBIT MUHENDISLIK, INSAAT VE SATINALMA HIZMETLERI Turkey Level 1

365865 Orbit Technologies Limited Kenya Level 1

459406 Orbital Training and Consulting Limited United Kingdom Level 1

143416 ORBİTEL TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM HİZMETLERİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Turkey Level 1

366554 ORBITICS SAS France Level 1

358867 Orbtalk Limited United Kingdom Level 1

246157 Orce Global Intelligence LLC United States of America Level 1

469670 Orchid Homes & Travels Limited Kenya Level 1

196441 ORE Energy Product Solutions (Pty) Ltd South Africa Level 1

417718 Oregon Translation, LLC United States of America Level 1

505576 Orexim Trading Limited Malta Level 1

161447 ORG Portfolio Management LLC United States of America Level 1

135116 Organisation Development & Research Ltd (ODRL) United Kingdom Level 1

361608 Organisation Réseau Fourniture Industrièlle Mali Level 1

109641 Organización LevíndeArgentina,S.A. Argentina Level 2

419484 Orient Enterprises Limited Kenya Level 1

115317 Orient Thai Airlines United Kingdom Level 1

243546 ORIENTAL GENERAL STORES LIMITED Kenya Level 1

378694 Oriental Business Group Limited Uganda Level 1

188443 Oriental Press (1) Bahrain Level 1

358216 Original Images Limited Kenya Level 1

360228 ORIGO AGENCIES LTD South Sudan Level 1

356752 Origo Commodities India Pvt. Ltd. India Level 1

466442 Orion Transformers and Electrics Limited Uganda Level 1

152071 ORLAB INSTRUMENTS PVT. LTD. India Level 1

389219 ORLANDINI SA Switzerland Level 1

392582 Orlando Systems LLC United States of America Level 1

224108 OrliteIndustries(Millenium2000)Ltd Israel Level 1

448865 Orllati (VD) SA Switzerland Level 2

366095 Orllati Désamiantage (VD) SA Switzerland Level 2

415361 OrNsoft Corporation United States of America Level 1

490206 oromas s.a. Spain Level 1

549356 Oroog For Services Co. LTD Sudan Level 1

185485 OROSTREAM INTERNATIONAL CONTRACTS LIMITED, United Kingdom Level 2

160694 Orpheo-USA Corp. United States of America Level 1

549103 Orpheus travel & tours ltd. Cyprus Level 1

180527 Orrefors Kosta Boda AB Sweden Level 1

578286 ORRO INVESTMENTS LIMITED Kenya Level 1

250203 ORTADOGU ENERJI PETROL MUHENDISLIK INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI Turkey Level 1

210389 ORTEC Finance B.V. Netherlands Level 2

375977 Ortega Investments Ltd United Kingdom Level 1

493159 ORTHO-TRAUMA (UK) LIMITED United Kingdom Level 1

206095 Oryx Projects FZE United Arab Emirates Level 1

492762 ORYX TRANSPORT NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

357748 OSACO Group Ltd New Zealand Level 1

360240 Osary Computing (Pty) Ltd South Africa Level 1

100661 Osaw Agro Industries Pvt. Ltd. India Level 1

377437 Ose Agencies Limited Kenya Level 1

503012 OseiBio Meditech solutions Ltd Ghana Level 1

425194 Osho Chemical Industries Limited. Kenya Level 1

466055 OSHWAL WHOLESALERS (KENYA) LIMITED Kenya Level 1

258024 Osillo & Co Uganda Level 1

354930 Osinat Tide Limited Nigeria Level 1

370194 Osman Consulting Ltd United Kingdom Level 1

382678 OSMO (U) LIMITED Uganda Level 1

170334 Osprea Logistics SA PTY Ltd South Africa Level 2

397468 Osprey Insurance Brokers Co Ltd Malta Level 1

365582 Österreichische Bundesforste AG Austria Level 1

240760 Österreichische Post AG Austria Level 2

362219 OSV SRL Italy Level 1

191799 OTC, Inc. United States of America Level 2

354330 OTCE France Level 1

135492 OTDS LTD United Kingdom Level 1

203220 OTEX Furnishings LLC United Arab Emirates Level 1

390867 OTHIR COMPANY LTD Rwanda Level 1

357945 OTIENO ODONGO & PARTNERS – CONSULTING ENGINEERS LIMITED Kenya Level 1

392163 OTIS Elevator Company (Thailand)Limited. Thailand Level 1

358450 OTIS SA Switzerland Level 2

367684 OTOCOMM SYSTEMS LIMITED Kenya Level 1

106405 Otokar Otomotive ve Savunma Sanayi A.S. Turkey Level 1

113792 OTT Hydromet GmbH Germany Level 1

150972 OTT Technologies (Pty) Ltd South Africa Level 2

360553 Otto Fischer SA Switzerland Level 1

396400 Ottovo Limited Kenya Level 1

489670 OTV Facilities SAL Lebanon Level 1

480506 OÜ Bazoco Estonia Level 1

382645 OUAGADOU SARL Mali Level 1

419513 Out of House Publishing Solutions Ltd. United Kingdom Level 1

396360 Outdoors Bay LLC United States of America Level 1

383029 OUTILAC SA Belgium Level 1

386493 Outside The Box Africa Limtied Kenya Level 1

457023 OUTSOURCE TELEVISION LIMITED Uganda Level 1

403517 OUTSOURCE VENTURES LIMITED Kenya Level 1

148223 OUVRY SAS France Level 1

548345 OVEJAS Y CORDEROS C.B. Spain Level 1

450539 Overdrive Consultants (K) Limited Kenya Level 1

366170 Oversea for Import and Export and business agencies Egypt Level 1

159966 Overseas Development Institute United Kingdom Level 1

111387 Overseas Lease Group, Inc. United States of America Level 1

171816 Overseas Port Management (S) Pte. Ltd. Singapore Level 1

112891 Overseas Strategic Consulting, Ltd. United States of America Level 1

168549 OVG Trading & Consulting Ltd. China Level 1

408993 OVIVI VENTURES LIMITED Nigeria Level 1

362412 OXALIS architectes paysagistes associés sàrl Switzerland Level 1

105736 Oxford Analytica Ltd. United Kingdom Level 1

371164 Oxford Brookes Enterprises Ltd United Kingdom Level 1

256917 Oxford Human Resource Consultants Limited United Kingdom Level 1

161426 Oxford Policy Management Limited United Kingdom Level 1

177775 OXIDOC EXCLUSIVAS S.L. Spain Level 2

196776 Oxylitre Limited United Kingdom Level 1

171711 OxySure Systems, Inc. United States of America Level 1

382542 Oy Faintend Ltd Finland Level 1

376642 Oy Windside Production Ltd Finland Level 1

450149 OYO Corporation Japan Level 1

413561 Oyster Information Management Solutions Limited United Kingdom Level 1

151704 OztiryakilerMadeniEsyaSanayiveTicaret A.S. Turkey Level 1

483899 Özyaşar Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Turkey Level 1

219774 P C A GENERAL TRADING L.L.C United Arab Emirates Level 1

123699 P&D Consulting Services, Inc. United States of America Level 1

404038 P&L GLOBAL SL Spain Level 1

188308 P. & K. BARBOPOULOS O.E. Greece Level 1

471756 P. G. Philippou & Sons LTD. Cyprus Level 1

255462 P. Olymbios Ltd Cyprus Level 1

457709 P.CON ENGINEERING GROUP CO., LTD. Thailand Level 1

186782 P.J. Mc Bride Inc United States of America Level 1

104166 P.J. Wilkes t/a I.C.E. Management Consultants United Kingdom Level 1

558639 P.S. Air Co., Ltd. Thailand Level 1

111499 P.S. BEDI & CO Pvt Ltd India Level 1

118964 PA Consulting Group Inc. United States of America Level 2

373961 PA.IND. SRL Italy Level 1

355878 Paar Impex LLC United Arab Emirates Level 1

220553 Paarl Media Group (Pty) Ltd South Africa Level 1

498149 Pablo Niklas et Fils SA Switzerland Level 1

380791 PACE CONSULTANT (PRIVATE) LIMITED Nepal Level 1

128022 Pacific Architects and Engineers, LLC United States of America Level 2

147944 PACIFIC BREEZE TRADING 491 (PTY)LTD South Africa Level 1

392513 Pacific Enterprise Ltd South Sudan Level 1

194792 Pacific Geomatics Ltd. Canada Level 1

501866 PACIFIC PETROLEUM LIMITED Kenya Level 1

382517 Pacific Rim Constructors – Singapore PTE LTD Singapore Level 1

208198 Pacific Risk Consulting Engineers Ltd Fiji Level 1

243942 Pacifica Trading Company(K)Limited Kenya Level 1

368399 PACK EQUIPEMENTS SA Switzerland Level 1

158870 Packaging Tape, Inc United States of America Level 1

176177 Packer Engineering, Inc. United States of America Level 2

360291 Packimpex AG Switzerland Level 1

417792 Packport Investments(Private)Limited Zimbabwe Level 1

246687 PACOVIS GIDA SANAYI VETICARETANONIM SIREKTI Turkey Level 1

395545 Paddy’s Pad 1056 South Africa Level 1

192740 Padexa Inc. Panama Level 1

406072 PADOSERVE LIMITED Nigeria Level 1

169815 PAETEC Communications, Inc United States of America Level 1

214716 PAGE AVJET FUEL CO. L.L.C. United States of America Level 1

361002 Page in Extremis SPRL Belgium Level 1

197290 Page Protective Services Ltd Cyprus Level 2

224695 Paintcor South Africa Level 1

363184 PAISAJISMO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION PAISARQ LTDA Chile Level 1

159785 PAK-INDO(U)LTD Uganda Level 1

438733 PAKISTAN CARGO SERVICES PVT LTD Pakistan Level 1

262193 PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES Pakistan Level 1

257114 Palace Travel, Inc United States of America Level 1

169930 Paladion Networks Private Limited (dba Plynt) India Level 1

519887 PALASER SRL Italy Level 1

238713 PALBINA TRAVEL LIMITED Kenya Level 2

259218 PALESTINE CELLULAR COMMUNICATIONS COMPANY LTD Palestine, State of Level 1

623923 Palexpo SA Switzerland Level 1

263252 PALIN CORPORATION Uganda Level 1

126786 Palintest Ltd United Kingdom Level 1

211879 Palladium International Australia Level 1

421909 Palladium International Ltd United Kingdom Level 1

376150 Palm City Ltd Malta Level 1

376194 PALM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED Uganda Level 1

249056 PALMA GROUP LIMITED Kenya Level 1

175383 Palme Makina Sanayi ve Ticaret LTD Sti Turkey Level 1

416529 PALRAM INDUSTRIES (1990) LTD Israel Level 1

532937 PAM ICT SOLUTIONS LIMITED Uganda Level 1

176659 PAM MARKETING C.C. South Africa Level 1

255294 Pambos Nicolaou & Son Limited Cyprus Level 1

360815 Pamoja Media East Africa Limited Kenya Level 1

457305 Pan Afric Engineering Services Limited Uganda Level 1

424974 PAN AFRIC IMPEX (U) LIMITED Uganda Level 1

260930 PAN AFRICA EXPRESS TRANSPORT LIMITED Kenya Level 2

260617 Pan African InstituteofManagementand Governance Limited Kenya Level 1

408997 Pan African Real Estate Corporation Liberia Level 1

187505 Pan East Ltd. Iraq Level 1

546267 PANA COOL COMPANY LIMITED Kenya Level 1

261700 Panacea Biotec Ltd India Level 1

436721 PANACO sarl Congo, The Democratic Republic of the Level 1

360603 Panafric Global Plc Ethiopia Level 1

378926 Panafrican Equipment (Kenya) Ltd Kenya Level 1

487264 PAN-AFRICAN RESEARCH SERVICES LIMITED Kenya Level 1

357747 Panalpina Carelog A/S Denmark Level 1

395135 Panalpina Transports Mondiaux Cameroun Cameroon Level 1

241063 Panama Investments Limited Uganda Level 1

358687 PANASHCO LIMITED Kenya Level 1

213370 PANCROM INDUSTRIA GRAFICA LTDA Brazil Level 1

131656 PANCROP COMMERCIAL CO LTD Sudan Level 2

491263 Pancrop Commercial Trading DMCC United Arab Emirates Level 1

500364 Pancrop Supplies & Services SARL Lebanon Level 1

422184 Pangaea Antimicrobials LLC United States of America Level 1

388795 PANGALIFT SA Switzerland Level 1

382106 PanGas AG Switzerland Level 1

146014 PANH Helicopters Russian Federation Level 1

231942 Panjin G-HighCarbonProductsCo.,Ltd China Level 1

381213 Panorama Car Hire & Tours Limited Kenya Level 1

525770 PANORAMA HOTEL LTD South Sudan Level 1

365683 Pantheon Systems, Inc United States of America Level 1

214707 Pantheon Ventures (US) LLP United States of America Level 2

369313 PANTHER COURIER EXPRESS LIMITED Kenya Level 1

175667 Pantherwerke AG Germany Level 1

402905 PANTOS LOGISTICS CO., LTD Korea, Republic of Level 2

406517 PANWORLD HOLDINGS LIMITED Kenya Level 1

250927 PAP SECURITY SERVICES S.A. Haiti Level 2

177300 PAPAPANAGIOTOU SA-“DROMEAS” S.A. Greece Level 1

358475 PAPATHANASIOU A. KONSTANTINOS S.A. Greece Level 1

102325 Paper Mart Inc United States of America Level 2

380941 PAPETERIE CENTRALE SARL Guinea Level 1

510375 PAPETERIE LOUIS TORBEY SARL Cameroon Level 1

373200 PAPETERIE PLUS DISTRIBUTION Mali Level 1

477802 Papillon Translations Ltd United Kingdom Level 1

356368 PAPÍRNY BRNO a. s. Czech Republic Level 1

365810 Papyrus Schweiz AG Switzerland Level 1

146776 PAR ENVIRONMENTAL CORPORATION United States of America Level 2

530989 PAR LUX Ltd. Croatia Level 1

145631 Paradigm Communication Systems Ltd United Kingdom Level 1

168619 ParadigmSecureCommunicationsLimited United Kingdom Level 2

358492 Paradise Safari Park Limited Kenya Level 2

157043 Paragon Toner, Inc. United States of America Level 1

366946 Parallel Contracting SAL Lebanon Level 1

370487 Paramount Edge Insurance Brokers Limited Nigeria Level 1

501854 Paramount Industrial Holding PTY LTD South Africa Level 1

123568 Paramount Tarpaulin Industries Pakistan Level 2

358330 Parapet Limited Kenya Level 1

530158 PARATECH ENGINEERING LIMITED Nigeria Level 1

511855 PARATUS TELECOMMUNICATIONS LTD Mauritius Level 1

414112 PARBAT SIYANI INTERIORS LIMITED Kenya Level 1

366222 Parc del Turia S.L. Spain Level 1

532358 Parichaya Publication Pvt. Ltd. Nepal Level 1

444200 PAROMA ENTERPRISES LIMITED Uganda Level 1

412597 Parrot Agencies (Proprietary) Limited Botswana Level 1

169468 Parter International, Inc. United States of America Level 1

198884 Particip GmbH Germany Level 2

374990 Partner communications Company Ltd. Israel Level 1

511375 Partner Real Estate – Knight Frank SA Switzerland Level 1

625217 Partnership Brokers Association United Kingdom Level 1

380462 PASAIBA TOURMALINE LIMITED Kenya Level 1

357639 Pascual Transports Genève Switzerland Level 1

452467 PASS AFRICA LIMITED Kenya Level 1

531231 Passavant Energy & Environment GmbH Germany Level 1

427449 passing clouds kenya limited Kenya Level 1

108347 Pasture Pharma Pte Ltd Singapore Level 2

358460 Pathcare Kenya Limited Kenya Level 2

359228 Pathok Ltd United Kingdom Level 1

208608 Pathologists Lancet Kenya Limited Kenya Level 1

504026 Pathology Services Company Limited Uganda Level 1

566040 Pathways International Limited Kenya Level 1

250564 Patina Restaurant Group, LLC United States of America Level 1

158866 Patni Computer Systems Ltd. India Level 2

222029 Patria Land Oy Finland Level 1

405290 patrona limited Kenya Level 1

407097 Patronics Services (U) Limited Uganda Level 1

540276 Patronics Services Limited Kenya Level 1

249857 PATROV INTERNATIONAL LIMITED Uganda Level 1

410174 Patthar Africa Limited Kenya Level 1

250012 PATTS CONSULT LIMITED Kenya Level 1

410093 PAUL KATO GENERAL CONTRACTORS COMPANY LIMITED Uganda Level 1

362809 PAUL BOYE TECHNOLOGIES France Level 1

434162 Paul C. Rizzo Associates, Inc. United States of America Level 1

199904 Paul Gerin GMBH & Co KG Austria Level 1

560744 PAUMILS LIMITED Kenya Level 1

365742 Pavers World Limited Uganda Level 1

214717 Pavilion Alternatives Group, LLC United States of America Level 2

467255 PAVILLION TECHNOLOGIES LIMITED Kenya Level 1

203691 Paw Freight and Shipping Co. Ltd. Sudan Level 1

474160 Pawan Concepts Limited Kenya Level 1

160598 Pax Resources Pty Ltd South Africa Level 2

484079 PAXOCORP (Pty) Ltd South Africa Level 1

371064 PAXTON VAN LINES, INCORPORATED United States of America Level 2

253419 PAZ OIL COMPANY LTD. Israel Level 2

259472 PB HOLDINGS LIMITED Uganda Level 1

175878 PC Renovators United States of America Level 1

219855 PC Specialists Inc. United States of America Level 1

502045 PC WORLD COMPUTERS LIMITED Uganda Level 1

391323 PCI Media Impact, Inc United States of America Level 2

107006 PCMI Limited United Kingdom Level 1

128224 PCR Australasia Pty Ltd Australia Level 1

359591 PCS SECURITY AND FACILITY SERVICES LIMITED Thailand Level 2

434191 PDM (Kenya) Limited Kenya Level 1

222580 Peace Action, Training and Research Institute of Romania (PATRIR) Romania Level 1

161649 Peace Operations TrainingInstitute United States of America Level 1

529468 PEACE TRAVEL AGENCY SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

121373 Peacock Electromechanical TradingCo.LLC United Arab Emirates Level 2

391291 PEACOCK PAINTS LIMITED Uganda Level 1

464302 PEACOCK TRAVELS & TOURS NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

437486 PEAK ACHIEVERS KENYA LIMITED Kenya Level 1

370485 PEAK CONSTRUCTION Afghanistan Level 1

355512 PEAK GENERAL BUSINESS PLC Ethiopia Level 1

113512 Peak International Trade (Tianjin) Co., Ltd. China Level 2

424187 PEAK TRADING & LOGISTICS LIMITED Kenya Level 1

447524 PEARL DEVELOPMENT GROUP LIMITED Uganda Level 1

444341 Pearlcon Business Services Ltd United Kingdom Level 1

461087 PECOM PROJECTS LIMITED Nigeria Level 1

490854 PEDON SPA Italy Level 1

211656 Peepoople AB Sweden Level 1

444749 Peermont Global Botswana (Pty) Ltd Botswana Level 2

529355 Peertech company limited Tanzania, United Republic of Level 1

412837 PEG SA Switzerland Level 1

362061 PEGASE INTERNATIONAL SA Switzerland Level 1

356768 Peja East Africa B.V. Netherlands Level 1

420145 PekuPeku Travel Services (PTY) LTD South Africa Level 1

538313 Pelagus IT, programske rešitve, d.o.o. Slovenia Level 1

185468 PEL-AIR Aviation PTY. LIMITED Australia Level 2

544590 PELENGE Sarl Congo, The Democratic Republic of the Level 1

543898 Peli Products S.L.U. Spain Level 1

244845 Pelica Care Limited Kenya Level 1

355726 Pelican Products, Inc. United States of America Level 1

376352 PELICAN PUBLISHERS LIMITED Uganda Level 1

365799 PELICHET NLC SA Switzerland Level 1

174591 PELSTAR, LLC. United States of America Level 1

400477 PEM CONSULT A/S Denmark Level 1

113316 Pemeco international United Kingdom Level 1

473626 PENCARI LTD United Kingdom Level 1

219547 Penchant Dream Weds Kenya Level 1

461920 Pendragon Educational Publishers Ltd United Kingdom Level 1

519945 Penguin International Limited Singapore Level 1

168179 Penguin Maintenance and Service,Inc. United States of America Level 2

520049 PENGUIN PHARMACEUTICALS LIMITED Zambia Level 1

443587 PENIEL DEVELOPMENT GROUP SARL Côte d’Ivoire Level 1

207923 PENMIX LTD. Korea, Republic of Level 2

355666 Pennsylvania Ship Supply Inc. United States of America Level 1

170638 Pensher Security Doors Ltd United Kingdom Level 2

167536 Pension Consulting Alliance, LLC United States of America Level 2

566725 PENTA MEDICALS LIMITED Kenya Level 1

592918 Pentagon Communications Group Limited Uganda Level 1

259828 Pentagon Performance, Inc. United States of America Level 1

370235 PENTAGON TRADING COMPANY LIMITED South Sudan Level 1

192591 Pentair Pump Group Inc United States of America Level 2

383271 Pentapolis Trade – F.Z.E. United Arab Emirates Level 1

158800 Penton Media, Inc., dba Air Charter Guide United States of America Level 1

161406 Pénzjegynyomda Zrt. Hungary Level 2

366106 PEOLEO SAS France Level 1

185753 People In Aid (United Kingdom) United Kingdom Level 1

162508 PeopleKey Pty. Ltd. Australia Level 1

375596 PEPEA AGENCIES LIMITED Kenya Level 1

373458 Pépinières Genevoises Boccard SA Switzerland Level 1

147806 Per Annum, Inc. United States of America Level 1

161657 Perennial Investment Partners Limited Australia Level 2

416643 PERESIAS INVESTMENTS PRIVATE LIMITED Zimbabwe Level 1

473010 Perfect Advertising Sarl Congo, The Democratic Republic of the Level 1

395893 PERFECT ASSISTANCE COMMUNICATION ET TECHNIQUE AFRIQUE Mali Level 1

245860 PERFECT CLEAN ABOU CHEBL & CO. Lebanon Level 1

404256 PERFECT INVESTMENT AND INDUSTRIES LIMITED. Uganda Level 1

237707 Perfect SA Switzerland Level 1

181534 Performance Furnishings (U) Ltd Uganda Level 1

370204 Performance Technology Partners, LLC United States of America Level 1

158938 Pericom IT for Leaders GmbH Austria Level 1

254999 PERIMAX KENYA LIMITED Kenya Level 1

480012 PERITI VANADIUM HEAVY EQUIPMENT AND SPARE PARTS & TRADING L.L.C United Arab Emirates Level 1

161762 Perkins Eastman Architects DPC United States of America Level 2

161896 Perkins+Will Inc. United States of America Level 2

356442 Perl Software Technologies Ltd Kenya Level 1

250109 Permali Gloucester Limited United Kingdom Level 1

185109 Perpetual General Trading United Arab Emirates Level 1

230530 Perreten & Milleret SA Switzerland Level 1

368552 Perrin Frères SA Switzerland Level 1

195216 Perry Ford of National City, LLC United States of America Level 1

538028 Perseus bvba Belgium Level 1

433429 Personal Care Packs Ltd United Kingdom Level 1

442306 PERSONAL PROTECTION GROUP, LLC United States of America Level 1

444556 Pert Industrials (PTY) LTD South Africa Level 1

567831 Pesa Print Limited Kenya Level 1

262678 PESCADO LTD Kenya Level 1

470429 Pessina Costruzioni SpA Italy Level 2

174531 Pessl Instruments GmbH Austria Level 1

377685 PEST MANAGEMENT & CLEANING SERVICES LIMITED Kenya Level 1

389323 PESTMATIC LIMITED Kenya Level 1

170331 PETAG IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED Kenya Level 1

531122 PETEK DEGIRMENCILIK SAN. VE TIC. A.S. Turkey Level 1

253715 PETER EAST ASSOCIATES LTD United Kingdom Level 1

100076 Peter Justesen Company A / S Denmark Level 1

154370 Peters & May Limited United Kingdom Level 2

244959 PETMA RESTAURANT LIMITED. Kenya Level 1

535316 PETRA AIR CONDITIONING CO. LTD Sudan Level 1

485083 PETRECAM SYSTEMS LIMITED Uganda Level 1

252396 PETRO GABON SA Gabon Level 1

192291 PETROCITYENTERPRISES(UGANDA)LIMITED Uganda Level 1

389888 PETROCONCEPT F.Z.C. United Arab Emirates Level 1

496670 Petrol Ofisi A.Ş. Turkey Level 1

369952 Petroleum Products and Marine Services Limited Nigeria Level 1

166746 Petrolic Consultants United Kingdom Level 2

240827 Petrolina (Holdings) Public Ltd Cyprus Level 2

425006 Petrom Construction Company Limited Kenya Level 1

359498 Petromar – Sociedade de Abastecimentos Petrolíferos, LDA Guinea-Bissau Level 2

537916 Petromarine (Pty) Ltd South Africa Level 1

214607 PETRONAS Dagangan Berhad Malaysia Level 2

394843 Petwa Construction Ltd Kenya Level 1

174234 pewag Schneeketten GmbH & Co KG Austria Level 1

369016 PEYCO PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. Spain Level 1

485039 Pezzani y Otarola Ltda. Chile Level 1

451165 PEZZUTO OSVALDO & C. SRL Italy Level 1

377541 PFD Publications Ltd United Kingdom Level 1

374468 PG Corp Servicios S.A. Chile Level 1

255306 PGS ELECTRICAL SUPPLIES LTD Cyprus Level 1

259270 PH. H. EASY CATERING CONSULTANTSLTD Cyprus Level 1

135762 Phaesun GmbH Germany Level 1

439848 Phakalane Estates (Proprietary) Limited Botswana Level 1

400846 Phalagroup (PTY) LTD South Africa Level 1

410284 PHALANGIS Côte d’Ivoire Level 1

533118 Phamatech Inc. United States of America Level 1

261921 Phamatex Industries Limited Nigeria Level 1

379922 Pharma Line INC Korea, Republic of Level 1

436238 Pharmacie de la Nation Djibouti Level 1

373897 Pharmacie de la poterie France Level 1

367223 PHARMACIE MARIAM CISSE Mali Level 1

375365 Pharmacie Populaire, société coopérative Switzerland Level 1

216421 Pharma-Export Ltd United Kingdom Level 1

112559 Pharmaniaga Marketing Sdn Bhd Malaysia Level 1

465727 PHARMAQUICK Benin Level 1

385478 PHARMASELL LIMITED Kenya Level 1

500778 PHARMASKILL CONSULT LIMITED Uganda Level 1

447271 PharmKonsult Africa Limited Tanzania, United Republic of Level 1

247360 PHAROS ARCHITECTS KENYA LIMITED Kenya Level 1

195516 Phase2 Technology, LLC United States of America Level 2

375680 Phatmir Limited Kenya Level 1

167039 phbCatalystgroup, Inc. United States of America Level 1

178477 PHELPS INTERNATIONAL LTD Nigeria Level 1

187717 Pheman Peniel Consultant Limited Nigeria Level 1

450357 PHENIX STEELWORKS LTD Mauritius Level 1

413750 PHH Environmental (UK) Limited United Kingdom Level 1

431637 PHI SYSTEMS VENTURES LIMITED Nigeria Level 1

358328 Philafe Engineering Limited Kenya Level 2

188797 Philibert Engineering PC United States of America Level 1

403177 Philippe Maréchal SA Switzerland Level 1

226798 Philippine Center for Investigative Journalism, Inc. Philippines Level 1

402808 Phillips Healthcare Services Limited Kenya Level 1

510445 Phitch Investments Limited Zambia Level 1

376269 Phocos India solar Private Limited India Level 1

137264 Phoenix Aviation Limited Kenya Level 1

446353 Phoenix Consulting Specialist Ltd United Kingdom Level 1

117909 Phoenix Design Aid A/S Denmark Level 1

421172 Phoenix International Congo Level 1

110732 Phoenix Medical Systems (P) Ltd. India Level 1

121131 Phoenix Trading Co. LLC United Arab Emirates Level 1

138476 PhoneSoft Limited United Kingdom Level 1

242152 Phono Engineers (Pvt.) Ltd. Pakistan Level 1

390234 Phoster Solutions Limited Nigeria Level 1

207796 PHOTALIA SAS France Level 1

425198 PHRONESIS EAST AFRICA LIMITED Kenya Level 1

456671 Phshop Srl Italy Level 1

399679 Phungo ICT Solutions (PTY) Ltd South Africa Level 1

196404 Phuzamanzi Industrial Maintenance Projects South Africa Level 1

250955 Physical Risk Solutions Somalia Level 1

366309 Piasio SA Switzerland Level 2

472099 PIC DIGITAL France Level 1

386563 Pic This Ltd Hong Kong, Special Administrative Region of China Level 1

123083 PICFARE INDUSTRIES LIMITED Uganda Level 1

483599 PICROPRO South Africa Level 1

212511 Pier 2 Marketing United States of America Level 2

444324 Pierre Simon électricité SA Switzerland Level 1

258430 Pierre-Michel Virot Switzerland Level 1

542059 Pietkom Enterprises LLC Nigeria Level 1

215979 Pig CHAMP Pro Europa, S.L. Spain Level 1

422153 Pilatech (Pty) Ltd South Africa Level 1

257280 Pilatus Service GmbH Switzerland Level 1

412663 PILGRIM TECHNOLOGY France Level 1

378706 Pilgrims Group Limited United Kingdom Level 1

237575 PILLAR AUDIO VISUAL SERVICES LIMITED Kenya Level 1

395311 PILLARSIS LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

254111 PILLER ITALIA S.R.L. Italy Level 2

256692 PILLER ITALIA SRL Italy Level 1

413584 PILOT ltd Ukraine Level 1

374980 Pinacle Logistics Limited Uganda Level 1

377767 Pine Court Malindi Limited Kenya Level 1

236783 Pinedale Investments Ltd. Kenya Level 1

491176 Pine-Hill Limited Kenya Level 1

421399 PingProperties B.V. Netherlands Level 1

185463 Pink Elephant Corp United States of America Level 1

452509 Pinkfoot Consult Limited Kenya Level 1

479893 Pinklao Marble & Granite Co.,Ltd Thailand Level 1

375196 Pinnacle Cleaners Limited Uganda Level 1

166304 Pinnacle Business Group, Inc. United States of America Level 1

202520 Pinnacle Engineering Ghana Level 1

386614 Pinnacle Global Ltd South Sudan Level 1

399713 PINNACLE INTERPRETATION SERVICES LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

369746 Pinnacle Security Limited Uganda Level 2

617637 Pinnoserv Limited Kenya Level 1

515494 Pinsent Masons Germany LLP United Kingdom Level 1

248428 Pioneer Green Global Group Afghanistan Level 2

427147 Piql AS Norway Level 1

392050 Pira Catering Co. Ltd South Sudan Level 1

197615 Pitagora InformationsmanagementGmbH Austria Level 1

382958 Pitch Black Graphic Design Netherlands Level 1

486248 Pitec AG Switzerland Level 1

172248 Pitney Bowes Inc. United States of America Level 1

362853 Pittet Associés SA Switzerland Level 1

238034 Pittsburg Tank & Tower Co. Inc. United States of America Level 1

499888 Piusi Spa Italy Level 1

254582 PIVICOM SRL Italy Level 1

173741 Pivot Point Security United States of America Level 1

165353 Piwa Food AB Sweden Level 1

381766 PIXEL COMMUNICATION SARL Mali Level 1

146555 PJ Mechanical Service &MaintenanceCorp. United States of America Level 1

240239 PJ PETROLEUM EQUIPMENT LIMITED Kenya Level 1

114405 PJSC “ULYANOVSKY AVTOMOBILNY ZAVOD” Russian Federation Level 1

488183 PKE Electronics AG Schweiz Switzerland Level 1

260020 PKE Electronics GmbH Austria Level 2

466360 PKF Littlejohn LLP United Kingdom Level 1

450000 PKF ProGroup Jordan Level 1

222118 Plain Sense sàrl Switzerland Level 1

452619 Plan Consultoria e Pesquisa em Cienciais Sociais Ltda EPP Brazil Level 1

239136 Planair SA Switzerland Level 1

205982 Planarch s.r.l. Italy Level 1

586319 Planet Labs Inc. United States of America Level 1

383491 Planet Pharmaceuticals Limited Zambia Level 1

174100 Planet Srl Italy Level 1

564705 PLANETATY LIMITED Kenya Level 1

398139 Planete Courrier Inc. Canada Level 1

223972 Planetek Italia srl Italy Level 1

203254 Planman Technologies (India) Pvt Ltd India Level 2

195104 Planon Corporation United States of America Level 2

245866 PLANSON EUROPE APS Denmark Level 1

101490 PLANSON INTERNATIONAL CORPORATION United States of America Level 2

559172 Plantech Agencies Limited Kenya Level 1

129284 Plasan Sasa Ltd Israel Level 2

151782 Plasti Lab SARL Lebanon Level 1

141251 Plastic Lumber Yard llc United States of America Level 1

158818 Plastmasovi izdelia AD Bulgaria Level 1

219020 Plastok(Meshes&Perforations)Limited.Ltd United Kingdom Level 2

419408 PLATEAU CONSULTANTS LIMITED Kenya Level 1

401190 PLATFORM TECHNOLOGIES SA MALI Mali Level 1

202472 Platinum Associates Ltd Kenya Level 1

367111 PLATINUM CAR HIRE AND TOURS LIMITED Kenya Level 1

174376 Plaza East Hotel L.L.C United States of America Level 1

359499 Plaza Holidays LTD Jordan Level 2

393858 PleaseTech Ltd United Kingdom Level 1

365568 Pleiades Construction & Consulting Ltd Bangladesh Level 1

354319 Pleng Limited Kenya Level 1

457790 PLENSER LIMITED Kenya Level 1

470741 PLUMB BASE (U) LIMITED Uganda Level 1

452000 PLURAL CONCEPT GLOBAL SERVICES LIMITED Nigeria Level 1

255988 PLURISERVICE DEI F.LLI RICCO SRL Italy Level 1

183634 PLUS ELECTRONICS Kenya Level 1

587173 PM Academy (Pty) Ltd South Africa Level 1

375256 pm electrical and engineering limited Kenya Level 1

373342 PMS Pavement Management Services Limited Ireland Level 1

500266 PMWeb, Inc United States of America Level 1

353547 PnuVax, Inc. Canada Level 1

153260 PNY III, LP d/b/a Hilton ManhattanEast United States of America Level 1

387081 Pointer Asia Limited Thailand Level 1

507861 POISE ENTERPRISES LIMITED Zambia Level 1

173729 Polaris Software Lab ltd India Level 2

605790 POLICY AND LEGAL AFFAIRS AFRICA LIMITED Kenya Level 1

386095 Polimaster Ltd. Belarus Level 1

469843 Polimeks Insaat Taahhut ve Sanayi Ticaret A.S. Turkey Level 2

393186 POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOCIETA COOPERATIVA Italy Level 1

369374 POLITEK SRL Italy Level 1

532558 Pollution srl Italy Level 1

445638 Pol-Mare Sp. z o.o Sp.k. Poland Level 1

380958 Polside Investments (Private) Limited Zimbabwe Level 1

238076 PolskaWytworniaPapierowWartosciowychS.A. Poland Level 1

153846 POLUCON SERVICES KENYA LIMITED Kenya Level 1

403608 POLYBOND INDIA PVT LTD India Level 1

382570 Polycom Inc. United States of America Level 1

225054 POLYECO SA Greece Level 2

259442 POLYGLOT SERVICES LIMITED Kenya Level 1

194341 Polygon Logistics Limited Kenya Level 1

142808 POLY-KLYN, S.L. Spain Level 1

362126 Polylon Fabrics Pvt Ltd India Level 1

453216 POLYMEDICS sarl Lebanon Level 1

100648 POLYNOR AS Norway Level 1

358248 POLYPHASE SYSTEMS LIMITED Kenya Level 1

564668 POLYSAM LOGISTICS COMPANY (K) LIMITED Kenya Level 1

452148 Pomilio Blumm Srl Italy Level 1

206062 PONAFLEX Corporation Korea, Republic of Level 1

465708 PONI SERVICES SARL Benin Level 1

359596 Pontshoana’s Trading South Africa Level 1

207119 Popular Carpet Distributors, Inc. United States of America Level 1

472589 POR.CELLI SRL Italy Level 1

393355 PORSCHE CENTRE NAIROBI LIMITED Kenya Level 1

578873 Port Worth Systems Limited Kenya Level 1

232509 Portfolio Advisors, LLC United States of America Level 1

495202 Portside Freight Terminals Limited Kenya Level 1

242755 Portsmouth Aviation Ltd United Kingdom Level 2

389729 Portwest Limited Ireland Level 1

222210 POSCO A&C Co.Ltd. Korea, Republic of Level 2

254298 POSEIDONE SRL Italy Level 2

450164 POSH SUPPLIES LIMITED Uganda Level 1

356841 Post CH AG Switzerland Level 2

182028 Potomac Indexing, LLC United States of America Level 1

407734 Potomac Maritime LLC United States of America Level 1

369509 Pottu & Seitz SA Switzerland Level 1

512801 POUND STRETCHER ZAMBIA LIMITED Zambia Level 1

373879 Power Distribution Technologies Limited Uganda Level 1

470384 POWER TRUST UGANDA LIMITED Uganda Level 1

180378 Power and Industrial machinery Company S.A.R.L Lebanon Level 2

508079 POWER CELL LIMITED Nigeria Level 1

417510 POWER CONSULTS ENGINEERING SERVICES LIMITED Uganda Level 1

628195 POWER CONTROLS LIMITED Kenya Level 1

366588 POWER HAWK Technologies, Inc. United States of America Level 1

218120 Power Line Industries Inc. United States of America Level 1

440153 Power Parts (Kenya) Limited Kenya Level 1

140546 Power Plastics (proprietary) Limited South Africa Level 1

191786 POWER SOLUTIONS LTD Kenya Level 1

506374 POWERCOM LIMITED Kenya Level 1

456756 POWER-FIX ELECTRICAL (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

262224 POWERGEEKZ ENGINEERING LIMITED Kenya Level 1

566475 Powerlink Limited Kenya Level 1

388406 POWERMET UGANDA LIMITED Uganda Level 1

219487 POWERPOINT SYSTEMS (E.A.) LIMITED Kenya Level 1

222331 Powersource Projects Ltd United Kingdom Level 1

381343 powertel limited Uganda Level 1

398975 Powertele Engineering Limited Kenya Level 1

377140 powerware systems Limited Kenya Level 1

452991 POZOS PROFUNDOS S.A. Chile Level 1

240873 PR INDUSTRIAL SRL Italy Level 1

120016 Practical Action Consulting Limited United Kingdom Level 1

380465 Practical Sampling International limited Nigeria Level 1

158634 Practising Law Institute United States of America Level 1

261379 PRAMAC IBÉRICA S.A.U. Spain Level 2

531985 Pranam HVAC Engineering Pvt Ltd. India Level 1

190053 PRAS Tecnica Edilizia Srl Italy Level 1

392984 Prasad Corporation United States of America Level 1

171166 Prätorius GmbH Germany Level 1

237158 Pratyaya Consulting Pvt Ltd India Level 1

398553 Precise Weighing Systems Limited Uganda Level 1

355499 Precision Microproducts of America, Inc. United States of America Level 1

377556 Precision, LLC United States of America Level 1

363446 Predictive Analytical Resources Limited Kenya Level 1

226157 Prefabri SL Spain Level 1

161408 PREFABRIK YAPI INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI Turkey Level 2

529250 Prefarme Hafif Prefabrik Yapı İnşaat Taahhüt Makina İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Turkey Level 1

203299 Preferred Media Inc. United States of America Level 1

384125 PREFFERED LAUNDRY & DRY CLEANING LIMITED Kenya Level 1

245192 PREMIER ALUMETALS LIMITED Ghana Level 1

147765 Premier Business Solutions, Inc. United States of America Level 1

186909 Premier Digital Imaging, LLC United States of America Level 1

526983 Premier DLC (Private) Limited Pakistan Level 1

373931 premier group ltd South Sudan Level 1

424476 Premier shield Private Limited India Level 1

355993 Premier Systems Private Limited Pakistan Level 1

386849 Premier Training Services Limited Kenya Level 1

178746 Premiere Polish Company Ltd United Kingdom Level 1

457217 Premiers Security Services cc South Africa Level 1

621563 Premium Innovation Resources Limited Zambia Level 1

380952 Premium Jet AG Switzerland Level 2

461441 PREMIUM PRODUCTS AND LOGISTICS LIMITED Kenya Level 1

417482 Prenax Ltd United Kingdom Level 1

227348 Prentsmiðjan Oddi ehf Iceland Level 1

160037 Prepack Limited New Zealand Level 1

419534 Preservation Technologies, L.P. United States of America Level 2

393047 Preservica Ltd United Kingdom Level 2

385622 President Container Group II, LLC United States of America Level 1

250329 PRESSING 2000 Côte d’Ivoire Level 1

130458 Presstek, Inc. United States of America Level 1

471933 PRESTATIONS INFORMATIQUES ET SERVICES AFRIQUE CENTRALE SA Congo Level 1

367091 PRESTIGE INTERNATIONAL Côte d’Ivoire Level 1

245867 PRESTIGE MANAGEMENT COMPANY SARL Lebanon Level 1

376276 Prestige Medical Limited United Kingdom Level 1

373467 Prezenz Sàrl Switzerland Level 1

356958 PREZIOSO LINJEBYGG France Level 2

153785 Price Western Leather CompanyLimited United Kingdom Level 1

362478 PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd Cambodia Level 1

359180 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Netherlands Level 1

122043 PricewaterhouseCoopers AG Switzerland Level 2

233551 PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED KENYA Kenya Level 2

392674 PricewaterhouseCoopers Limited Nigeria Nigeria Level 1

439180 Prima and Company Ltd United Kingdom Level 1

188923 Primal Technologies Inc. Canada Level 2

169376 PRIME ASIA INDUSTRIES LIMITED Hong Kong, Special Administrative Region of China Level 1

470412 PRIME AUTO AND GENERAL TRADING ENTERPRISES LIMITED Kenya Level 1

222582 Prime Aviation Services Limited Uganda Level 2

353841 PRIME CONSULTANT COMPANY LIMITED South Sudan Level 1

515680 Prime Emirates – Trading, Unipessoal, Lda Portugal Level 1

473302 Prime Engineering Company sal Lebanon Level 1

554292 Prime pharmacare ltd United Kingdom Level 1

153738 PRIME PROGRESSION EXPORT & SERVICES PRIVATE LIMITED India Level 2

443468 PRIME PROJECTS INTERNATIONAL (CONSTRUCTION) LIMITED United Arab Emirates Level 2

238637 Prime Telecoms Ltd Kenya Level 1

238217 PRIME VALUE CHEMICALS LIMITED Kenya Level 1

186758 PRIMEFUELS KENYA LIMITED Kenya Level 2

450613 PRIMER GRUPO DE SEGURIDAD TOTAL, S.A Panama Level 1

505963 PRIMESOFT PHILIPPINES INC Philippines Level 1

155654 Primetake Ltd United Kingdom Level 1

413687 Primetime Studios Pty Ltd South Africa Level 1

393331 PRIMEWORKS INTERNATIONAL SERVICES LIMITED Nigeria Level 1

160534 PRIMOSCRIB France Level 1

448526 PRIMUS (NIGERIA) LIMITED Nigeria Level 1

382585 Primus SA Switzerland Level 1

439748 Prince & Associates Construction Company Ltd. Virgin Islands, British Level 1

539954 PRINCE DAGS INTERIOR & EXTERIOR ELEGANCE Kenya Level 1

240527 Princeton Consultants Inc United States of America Level 1

216145 Princeton Upholstery Co., Inc United States of America Level 2

487802 Principal Company Limited Uganda Level 1

406185 Principal engineering s.r.o. Czech Republic Level 1

239735 Principal Forwarders Ltd Kenya Level 1

366856 Principia Design (Pty) Ltd South Africa Level 1

389714 Print & More s.a.r.l. Lebanon Level 1

159088 Print Finishing Systems, Inc. United States of America Level 1

188340 Print House EVROPA 92 DOOELKochani Macedonia, the former Yugoslav Republic Level 2

393899 PRINT PROMO INTERNATIONAL LIMITED Kenya Level 1

409210 PRINTS ARTS LIMITED Kenya Level 1

508296 PRINTSERVE LIMITED Nigeria Level 1

393347 PRIO INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE Cyprus Level 1

436439 PRIORA FM SA Switzerland Level 1

409607 Prioria Robotics, Inc. United States of America Level 1

168036 Priority Production Services, LLC United States of America Level 2

389379 PRISM OFFICE SUPPLIES LIMITED Uganda Level 1

368986 PRISMA Tunisia Level 1

353695 PRISTINE HEALTH LIMITED Nigeria Level 1

423397 Pristine Organics Private Limited India Level 1

257181 PRISTINE SYSTEMS LIMITED Kenya Level 1

356699 Private Jet Services Group, LLC. United States of America Level 1

197987 Private Joint Stock Company “Aviation Company “Ukrainian helicopters” Ukraine Level 2

478139 PRIVERA SA Switzerland Level 1

353588 Privilege Style S.A. Spain Level 2

460261 PRIVVYCON LIMITED Kenya Level 1

101433 PRIYANKA (INDIA) PVT. LTD. India Level 1

355631 PRIYANKA MIDDLE EAST FZ-LLC United Arab Emirates Level 1

244597 PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT SASU France Level 2

376052 Pro Charter Limted United Kingdom Level 1

363703 PRO GC sarl Switzerland Level 1

217328 PRO.SEC PROFESSIONAL SECURITY SARL Lebanon Level 2

221496 Pro2 Automotive Engineering Limited United Kingdom Level 1

406176 PROBITEE MULTI RESOURCES LTD Nigeria Level 1

211865 PROC INTERNATIONAL LIMITED Uganda Level 1

441876 PROCLEAN SERVICES LIMITED Kenya Level 1

462644 Procomm Technologies Limited Zambia Level 1

104321 PROCTOR & ALLAN (E.A) LIMITED Kenya Level 1

191463 Procure Services Limited Uganda Level 2

409738 Procyon Europe B.V. Netherlands Level 1

356871 PRODATA LGI SA Switzerland Level 1

367816 PRODEVELOP SL Spain Level 1

403906 PRODOS LIMITED Nigeria Level 1

170010 Prodromos Pavlidis SA Greece Level 1

457487 PRODUCT ENERGY LIMITED Kenya Level 1

420530 Production Resource Group LLC United States of America Level 1

480804 PRODWARE SA France Level 1

403460 Professional Alarm L.L.C Kosovo Level 1

259319 PROFESSIONAL CLEAN CARE LIMITED Kenya Level 1

432077 PROFESSIONAL CLEANERS, S.A. Panama Level 1

244444 PROFESSIONAL CONSULTANTS LIMITED Kenya Level 1

531150 PROFESSIONAL ENGINEERING CONSULTANTS LIMITED Uganda Level 2

600653 PROFESSIONAL EVENTS MANAGEMENT LIMITED Kenya Level 1

411853 PROFESSIONAL MARKETING SERVICES LIMITED Kenya Level 1

512737 Professional Security Services S.A. Haiti Level 1

107677 Professional Service Solutions Pty Ltd Australia Level 1

385516 Profiles International Uganda Limited Uganda Level 1

174954 PROforma Bevilacque Group United States of America Level 1

176729 Profund Solutions Limited United Kingdom Level 1

390888 PROGER S.p.A. Italy Level 1

441747 PROGES – Progetti di Sviluppo – S.r.l. Italy Level 1

363790 PROGES PLUS France Level 1

149433 Progility PLC United Kingdom Level 1

173192 PROGNOZ Corporation United States of America Level 1

157434 Program Planning Professionals – “Pcubed” United States of America Level 2

188357 PROGRESSIVE COLOR GRAPHICS, INC. United States of America Level 1

159195 Progressive Services Corp. United States of America Level 2

168648 Progressive Technology Federal Systems, Inc (PTFS) United States of America Level 1

396495 Proiseail (An Clochan Liath) Teoranta Ireland Level 1

257453 Proje A İnşaat Mühendislik Müteahhitlik Mimarlık Proje Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi Turkey Level 1

137392 Project Auditors LLC United States of America Level 1

440614 Project Control Associates Limited Trinidad and Tobago Level 1

380448 PROJECTED CARGO SERVICES LIMITED Kenya Level 1

397433 Projection Nouvelle Sàrl Switzerland Level 2

206651 PROJECTOR SOLUTIONS LIMITED Kenya Level 1

382364 PROJECTS & DEVELOPMENT INDIA LIMITED India Level 1

361387 PROJECTS HOUSE ENGINEERING CONSULTANCY Kuwait Level 1

495541 PROJET PRODUCTION SOLAIRE (PPS) Sarl Burkina Faso Level 1

356799 Projet9 environmental solutions sarl Switzerland Level 1

491116 prolec contractors ltd United Kingdom Level 1

494431 PROLIFIC ENGINEERS LIMITED Kenya Level 1

254386 PROMARK FOR PROMOTIONS ANDMARKETING CO. LTD Sudan Level 1

104318 Promark International, Inc. United States of America Level 1

239640 PROMED PHARMACEUTICALS LIMITED Kenya Level 1

245872 PROMETAL SARL Lebanon Level 1

514339 Prometeon Tyre Group S.r.l. Italy Level 1

210733 Promisan b.v. Netherlands Level 1

359054 PROMISING INTERNATIONAL TRADING CO DMCC United Arab Emirates Level 2

589648 Promote Uganda Limited Uganda Level 1

509675 PROMOTIONAL GH LIMITED Ghana Level 1

439475 PROMOTORA DOR S.A. Colombia Level 1

519116 Prompt Communications Limited Malawi Level 1

224795 Promtechexport Co. Ltd Russian Federation Level 1

118902 PRONAL SAS France Level 1

379756 pronet Senegal Level 1

478207 PRONTO SERVICE S.R.L. Italy Level 1

483071 Propellio Limited United Kingdom Level 1

257513 Propeople GmbH Austria Level 1

401761 PROPER CONTRACTORS (U) LIMITED Uganda Level 1

148829 ProQuest LLC United States of America Level 1

386133 Prosafe & CO LTD Mauritius Level 1

433389 Pro-Safe A/S Denmark Level 1

371028 PROSAP S.A. de C.V. Mexico Level 1

439638 PROSECURITE S.A.R.L Côte d’Ivoire Level 1

166648 PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA S.L Spain Level 2

486589 ProSerTel, Muller & Cie snc Switzerland Level 1

527063 PROSIPA INVESTMENTS LIMITED Uganda Level 1

457254 Prospects Development Services Ltd United Kingdom Level 1

461305 PROTAK CONSULTING GROUP INC. Canada Level 1

179254 PROTAURIUS AB Sweden Level 1

171328 Protechnique Ltd. Jordan Level 1

416786 PROTECTAS SA Switzerland Level 1

215452 Protection Strategies Incorporated United States of America Level 2

250930 PROTECTION SURVEILLANCE GARDIENNAGE SARL Burundi Level 1

245873 PROTECTRON PARTNERSHIP Lebanon Level 2

554257 Protel Studios Limited Kenya Level 1

161429 Protiviti Inc United States of America Level 2

464539 Proto Gold Nigeria Limited Nigeria Level 1

399179 PROTRADE COMPANY LIMITED Kenya Level 1

243119 Protrade International FZCO United Arab Emirates Level 1

197255 PROUDAFRIQUE TRADING 0004 South Africa Level 2

375523 Provictis Limited United Kingdom Level 1

380569 Proxi Technology Limited South Sudan Level 1

460093 Proximed Ltd Mauritius Level 1

375015 ProyecLink Ingenieros S.L. Spain Level 1

188417 Proyectos y obras de estructuras einstalaciones SL Spain Level 1

353857 Proyectos y Rehabilitaciones Kalam SA Spain Level 1

216620 PROYFE, S.L. Spain Level 2

255723 PROYME INGENIERIA Y CONSTRUCCION SL Spain Level 1

152080 PRUDENT SOURCE LLC United States of America Level 1

381710 PruTech Solutions, Inc. United States of America Level 1

528780 PS Ingenieros S.A.S. Colombia Level 1

389761 PSA-Perrin, Spaeth & Associés bureau d’ingénieurs conseils SA Switzerland Level 1

369567 PSE AG Germany Level 1

493061 PSF Division Limited United Kingdom Level 1

214384 PSI Services (Switzerland) AG Switzerland Level 1

478155 Psilos Services &construction ltd Cyprus Level 1

408275 PSJ, a.s. Czech Republic Level 2

228641 PSM GLOBAL IMPEX India Level 1

173012 PT BAYU BUANA Tbk. Indonesia Level 2

122844 PT Damarus Panen Utama Indonesia Level 1

240901 PT Gramedia Indonesia Level 1

177555 PT Mazars Indonesia Level 1

258051 PT Sanbe Farma Indonesia Level 1

355891 PT. ADYAWINSA TELECOMMUNICATION & ELECTRICAL Indonesia Level 1

261123 PTM PERFORAZIONI E COSTRUZIONI S.R.L. Italy Level 1

210722 PTS Data Center Solutions, Inc. United States of America Level 1

167201 Public Affairs Media Group, Inc. United States of America Level 1

188439 Public Company “NPO “Digital Television Systems” Russian Federation Level 1

262052 Public Joint Stock company “Interpipe Novomoskovsky pipe production plant” Ukraine Level 1

234315 PUBLICJOINT-STOCKCOMPANY«MYRONIVSKYHLIBOPRODUCT» Ukraine Level 1

254054 PUBLIMAX SNC di GIROLAMODIBARI & CORSA Italy Level 1

187172 Publishing Technology (Europe) Limited United Kingdom Level 1

499309 PUERTAS CASTALLA S.L. Spain Level 1

176348 puertas padilla sl Spain Level 1

439861 Pullman Kinshasa Grand Hotel Congo, The Democratic Republic of the Level 1

393196 Pulsar Expo s.r.o. Czech Republic Level 1

507299 PULSE INDIA FOODSTUFF (LLC) United Arab Emirates Level 1

257995 PulseLearning Limited Ireland Level 1

356577 PULSONIC France Level 1

193552 PUMPING HYDRAULICS LIMITED Kenya Level 1

361220 Punchline Communications Inc. Canada Level 1

236125 Punto System S.P.A. Italy Level 2

251674 PUNTOGOMME DI MANGIATORDI & C SAS Italy Level 1

144123 Pur Contractors Ltd Kenya Level 1

448184 PURE ACCESS IT LIMITED Nigeria Level 1

243019 PureSafe Water Systems Inc. United States of America Level 1

394791 Puritas (Private) Limited Sri Lanka Level 1

594956 PURPLE RING CO. LIMITED Kenya Level 1

435432 Purpose Global PBC United States of America Level 1

173660 PUT FIRMUS Sp. z o. o. Poland Level 1

448582 Putzerei Bage GesmbH Austria Level 1

133153 PWC Logistics Services Company KSC(c) Kuwait Level 1

452477 PWRstation SA Switzerland Level 1

366959 PWS Cardinaux SA Switzerland Level 1

519442 PWT S.A. Luxembourg Level 1

439449 PYGMA GROUPE S.A.R.L. Congo, The Democratic Republic of the Level 1

223860 Pyramid AcquisitionIIManagementLLC(HiltonStamfordHotel) United States of America Level 1

184565 PYRAMID CONSULTING (SINGAPORE) PTELTD Singapore Level 1

241718 PYRAMID GEO ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO LTD Afghanistan Level 1

211613 Q&T srl Italy Level 1

390183 QA INGENIEROS LTDA Colombia Level 1

186402 QA Limited (United Kingdom) United Kingdom Level 2

249106 QBurst Technologies Inc United States of America Level 1

574260 Q-DATA & MAPPING SERVICES LIMITED Kenya Level 1

119564 QED Consulting, LLC United States of America Level 1

201917 Qi Concepts Limited United Kingdom Level 1

369021 Qidenus Technologies GmbH Austria Level 1

464601 Qim info SA Switzerland Level 1

155904 QIMAT AL-NIDHAL COMPANY FOR GENERAL CONTRACTS WITH LIMITED LIABILITY Iraq Level 1

159631 QinetiQ Limited United Kingdom Level 2

236246 QING DAO TE MAI PU INDUSTRIAL EQUIPMENT CO.,LTD China Level 1

409909 Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd China Level 1

421814 Qingdao Haike Refrigeration Co.,Ltd China Level 2

392020 Qingdao Leff International Trading Co., Ltd China Level 1

202935 Qioptiq United Kingdom Level 2

178099 QProducts LLC United States of America Level 1

400241 QSC Audio Products, LLC United States of America Level 1

424836 Quabs Consult LIMITED Nigeria Level 1

174039 Quadra Chemicals Limited Canada Level 1

448415 QUADRANT GLOBAL CONCEPT LIMITED Nigeria Level 1

452568 quadrature sarl France Level 1

260487 Quale France Level 1

416314 QUALICARE GLOBAL LOGISTICS LIMITED Nigeria Level 1

389720 QUALIPRO Martinique Level 1

261786 Qualitech France Level 1

455318 QUALITY AEROPARTS, INC. United States of America Level 1

257790 Quality and AssuranceTechnologyCorp. United States of America Level 1

213269 Quality Associates Inc. United States of America Level 1

465706 Quality Corporate Benin Level 1

165784 Quality Councel Iceland Ltd. (QCI) Iceland Level 1

261701 Quality Education Consultancy Limited Uganda Level 1

156241 Quality Improvements Mauritius Ltd Mauritius Level 1

617388 QUALITY INSPECTORS LIMITED Kenya Level 1

391360 Quality Management & Safety Consult Limited Ghana Level 1

231800 QUALITY TOOLS (U)LTD Uganda Level 1

446862 QUALITY TRANSMISSION EQUIPMENT DRC SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

256746 QUALITYFOODINGREDIENTSCOMPANYLIMITED United Kingdom Level 1

500882 Qualysoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hungary Level 1

361003 QUANTA MEDICAL France Level 1

362102 Quantar Solutions Limited United Kingdom Level 1

396338 QUANTILUS, INC. United States of America Level 1

437353 Quantis Sàrl Switzerland Level 1

452038 QUANTOS MELETES STATISTIKA PLIROFORIAKA SYSTIMATA EPENDISIS AE Greece Level 1

485973 Quantum computer Co. Ltd Sudan Level 1

204179 QUANTUM EXPRESS LOGISTICS LIMITED Uganda Level 1

214917 Quantum Insights, LLC United States of America Level 1

354966 QUANTUM TRADING (CHATILA & CO.) Lebanon Level 1

491108 Quartzelec LTD United Kingdom Level 1

514626 QUAS PHARMACEUTICALS LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

485214 Qube Ports Pty Ltd Australia Level 1

221641 QUESERIAS ENTREPINARES S.A.U Spain Level 1

396936 QUEST GROUP LIMITED Kenya Level 1

259415 Quest Qualitas Ltd. United Kingdom Level 1

418637 Quick Fix Limited Nigeria Level 1

396063 Quick for services & Investment Co. Ltd. Sudan Level 1

261824 QUICK PROGRESS EXPORTS (PTY) LTD South Africa Level 1

425343 QUICK SOLUTIONS SUPPLY (U) LIMITED Uganda Level 1

188704 Quickfence, S.A. Spain Level 2

525932 Quicklink ( Pvt)Ltd Pakistan Level 1

258202 QUICKLINK COMMUNICATIONS (FZC) United Arab Emirates Level 1

148161 QuickSilver Analytics, Inc. United States of America Level 1

226967 Quidgest – Consultores de Gestão S.A. Portugal Level 1

370351 Quill Learning and Development Services Limited Kenya Level 1

169893 Quinaco-Cortes e Perfis Metalicos, Lda Portugal Level 1

494555 Quincaillerie du Léman S.A Switzerland Level 1

373588 QUINCAILLERIE DU LIGNON SA Switzerland Level 1

254669 QUING MATERIAUX SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

232192 Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP United States of America Level 1

185147 Quint Wellington Redwood Nederland BV Netherlands Level 1

215766 Quint Wellington Redwood USA Corp United States of America Level 1

467446 Quintical ltd United Kingdom Level 1

226301 Quintron Systems Inc. United States of America Level 1

408774 QuMei Home Furnishings Group Co., Ltd China Level 1

187074 Quoin Inc United States of America Level 1

241229 Quooh Limited Uganda Level 1

503082 Qwerty Solutions Limited Kenya Level 1

130748 R & Interiors Ltd United Kingdom Level 1

236088 R & R Plastic Ltd Kenya Level 1

201557 R D G Kennels Corp. United States of America Level 1

186288 R O I C GENERAL TRADING L.L.C United Arab Emirates Level 2

152234 R S N & Associates India Level 1

118749 R&R INTERNATIONAL TRANSLATION SPECIALISTS INC. Canada Level 2

366837 R&S Systems GmbH Germany Level 2

219555 R&T COLLECTIONS LTD Kenya Level 1

241392 R. M. Engineering Limited Trinidad and Tobago Level 1

365923 R. Mazzoli SA Switzerland Level 1

409719 R. Morand & Fils SA Switzerland Level 1

505937 R.A. TRADING AND INVESTMENT LTD Nigeria Level 1

357504 R.A.COSTRUZIONI SRL Italy Level 1

163252 R.D. Brown Company United States of America Level 1

215013 R.E. Gilmore Investments Corp. Canada Level 2

110497 R.I. SpA Italy Level 2

502778 R.I.D. GmbH Germany Level 1

204236 R.K.MEDICARE PRIVATE LIMITED India Level 1

395950 R.N. Laboratories Private Limited India Level 2

177817 R3D Consulting Inc. (Canada) Canada Level 1

130925 RA International FZCO United Arab Emirates Level 2

362687 Raaziq International Pvt. Ltd. Pakistan Level 1

385230 RABBONI TECH LIMITED Nigeria Level 1

435139 Raben Engineering Company Limited Kenya Level 1

143951 Rabintex Industries Ltd Israel Level 2

193463 Rachel Iyabo Falade Enterprises Nigeria Level 1

227962 Racine Berkow Associates, Inc. United States of America Level 1

425306 Racine BTP SARL Gabon Level 1

196005 Racing Link Express Ltd Ghana Level 1

397716 Rack Systems Limited Tanzania, United Republic of Level 1

126080 RAD Data Communications Ltd. Israel Level 1

252752 RADAR LIMITED Kenya Level 1

363127 RADIANT INSURANCE COMPANY LTD Rwanda Level 1

243892 RADIANT INTERNATIONAL LIMITED Kenya Level 1

238456 Radiant Resources, Inc. United States of America Level 1

447155 RADICAL INVESTMENTS LIMITED Uganda Level 1

467789 RADISSON BLU HOTEL & KIGALI CONVENTION Rwanda Level 1

375733 Radisson Blu Hotel, Berlin Germany Level 1

191704 Radisson Minneapolis Corporation United States of America Level 1

201110 Radix Software Services Private Limited India Level 1

433634 Rafeef Alkhairat for Trading and General Contracting Ltd. Iraq Level 1

424532 Rafic Gazzaoui & Co. s.a.l. Lebanon Level 1

245881 RAFIC ISSA TRADING Lebanon Level 1

371318 RAFIKI PROVISIONAL STORE LIMITED Uganda Level 1

420220 RAFIKI FOR TRADING & INVESTMENT CO. LTD South Sudan Level 1

473729 Rafiki Logistics and Transporters Limited Kenya Level 1

451781 RAFJO DEVELOPMENT COMPANY LIMITED Kenya Level 1

382421 RAGA SAT SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

505639 RAGOS TRADING COMPANY LIMITED Kenya Level 1

445309 Raha Limited Tanzania, United Republic of Level 1

553792 RAHBOT CONSTRUCTION COMPANY LIMITED Uganda Level 1

397367 Rah-e-Farda Radio & TV Network Afghanistan Level 1

214758 Rahoy General Suppliers Limited Kenya Level 2

131593 Raiba Trans Co. Ltd Sudan Level 2

578000 RAICHA’S ELECTRO SERVICES LIMITED Kenya Level 1

615321 RAID TECHNOLOGIES LIMITED. Uganda Level 1

245883 RAIDY PRINTING GROUP SAL Lebanon Level 1

176792 Railistics GmbH Germany Level 2

151614 Railroad Industries Incorporated United States of America Level 1

394578 RAIMOK GENERAL TRADING INVESTMENT & CONSTRUCTION CO.LTD South Sudan Level 1

104586 Rainbo Supplies & Services Ltd. United Kingdom Level 2

403694 RAINBOW LIMOUSINES SA Switzerland Level 1

397726 Raipur Associates Private limited Pakistan Level 1

512943 Raj Woodart Interior Ltd India Level 1

421413 RAK SALTS LIMITED Uganda Level 1

151698 RAL Técnica para el Laboratorio, S.A. Spain Level 1

585868 RALLY RAID CLUB S.A.S. Colombia Level 1

201548 Ralph’s Radio Ltd. Canada Level 1

462400 RAM ENERGY Co, LTD Sudan Level 1

256814 RAM PROJECTS LIMITED Uganda Level 1

177517 RAMA CONSTRUCTION PLC Ethiopia Level 2

193563 RAMANI GEOSYSTEMS LIMITED Kenya Level 1

187379 Ramboll Environ Italy Srl Italy Level 1

224337 Ramco (UK) Ltd United Kingdom Level 1

487394 RAMCO Trading & Contracting S.A.L Lebanon Level 2

476585 RAMKARAN CONTRACTING SERVICE LIMITED Trinidad and Tobago Level 1

407519 Rampart International Corp. Canada Level 1

357392 Rampini & Cie SA Switzerland Level 1

160485 RANA (the WolfGroup Consultants) Switzerland Level 1

201846 RANDY MOTORS Congo, The Democratic Republic of the Level 2

550742 RANGELINE KENYA LIMITED Kenya Level 1

135481 Ranjan Nadesapillai Associates Sri Lanka Level 1

144599 RAPHA International, LLC United States of America Level 1

260458 Rapid Asia Co., Ltd. Thailand Level 1

385414 Rapid Communications Limited. Kenya Level 1

432494 Rapid Facilities Management Limited Nigeria Level 1

193630 Rapid Response Services International DMCC United Arab Emirates Level 1

207068 Rapid7 LLC United States of America Level 1

390925 RAPIDSERVE NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

174723 Rapiscan Systems Limited United Kingdom Level 1

257392 RAPP France Level 1

459446 Rapport Home Furnishings Ltd United Kingdom Level 1

158417 Rapsican Systems Inc. United States of America Level 1

186541 Rapstan Engineering (Private) Limited Zimbabwe Level 1

383530 Raptim Intercontinental B.V. Netherlands Level 1

520801 RAR MultiBiz Services Pvt Ltd Pakistan Level 1

157379 Rash Chem Co. Iran, Islamic Republic of Level 1

168152 Rath & Strong LLC United States of America Level 2

514354 Ratus OÜ Estonia Level 1

130174 RAVASINI S.P.A. Italy Level 1

404119 Ravenhill Risk Control Inc Canada Level 1

381953 Ravenscoe Trading 264 CC South Africa Level 1

201207 Ravitaillement International inc. Canada Level 1

563383 RAWAAT AL DIYAR FOR GENERAL CONTRACTING CO. LTD Iraq Level 1

242014 Raya Integration Company (S.A.E.) Egypt Level 2

393611 Rayence Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

368531 Raygan SA Switzerland Level 1

530072 Rayhan Travel House Pvt.Ltd. India Level 1

192347 Raymond of New Jersey LLC United States of America Level 1

356850 Raymond Stefano SA Switzerland Level 1

201197 RAYNAL ET ROQUELAURE France Level 1

395546 RAYON CONSULTS & GENERAL TRADING CO. LTD South Sudan Level 1

491298 Razawan for General contracting ltd.co Iraq Level 1

440317 RAZEL-BEC SASU France Level 2

555381 Razia Investments Limited Kenya Level 1

394853 Razor Brand Ventures Limited Kenya Level 1

448317 RAZOWEB (PTY) LTD South Africa Level 1

154870 RBL GROUP SA Switzerland Level 1

149500 RC TRADE Ltd United Arab Emirates Level 1

383342 RCS RADIO AND SATELITE COMMUNICATION LIMITED South Sudan Level 1

419842 RD TEC Sàrl Switzerland Level 1

576964 REACH COMMUNICATION SOLUTION LIMITED Uganda Level 1

164917 Ready Data, Inc. United States of America Level 1

403506 READY GO LIMITED Kenya Level 1

466524 Reaktor Innovations Oy Finland Level 1

458493 REAL ARC SERVICES LIMITED. Kenya Level 1

236261 Real Asset Portfolio ManagementLLC United States of America Level 1

484083 REAL CONCEPTS LIMITED Uganda Level 1

436915 REAL CONTRACTORS LTD Rwanda Level 1

381667 Real Deal Media Consultancy Limited Kenya Level 1

391800 REAL INFISSI DEL GEOM. CAROFALO CLAUDIO Italy Level 1

397364 Real Relief Health ApS Denmark Level 1

395000 Real Technologies Group Ltd Uganda Level 1

462041 REALLY USEFUL LANDSCAPE COMPANY LIMITED Kenya Level 1

402458 Realm Foods Limited Uganda Level 1

435810 REALM TECHNOLOGY AND CONSULTING LIMITED Uganda Level 1

366781 realtech construction solution Afghanistan Level 1

235251 Reamda Ltd. Ireland Level 1

246557 ReanimedTeknikveTibbiSistemlerSan.veTic.Ltd.Sti. Turkey Level 1

412468 REASONANT CONTRACTORS LIMITED Uganda Level 1

415369 Reboot Design, LLC United States of America Level 1

362318 REBOUL IMPRIMERIE SAS France Level 1

427217 Recent Construction.Inc Pakistan Level 2

472337 Reckon Digital Ltd United Kingdom Level 1

402636 RECOLIM, S.L. Spain Level 1

179983 Record 316 Ltd United Kingdom Level 2

399556 Record Consulting Limited Kenya Level 1

497659 Record Currency Management Limited United Kingdom Level 1

373621 record Türautomation AG Switzerland Level 1

354686 Recotech Aktiebolag Sweden Level 1

459749 Recowatt Co. Ltd Malta Level 1

186197 Rectitude Private Limited Singapore Level 1

414146 Red Arrow Consulting, Inc. United States of America Level 1

385978 Red Box International Limited United Kingdom Level 1

416552 RED CATERING CO.LTD Sudan Level 1

472148 Red Flag International Incorporated Seychelles Level 1

151746 Red Hawk Industries United States of America Level 2

250524 RED MANGO LIMITED Ghana Level 1

461373 Red Rose CPS Ltd. United Kingdom Level 1

598741 Red Sea Automotive FZCO Djibouti Level 1

472407 Red September (Pty)Ltd South Africa Level 1

533264 Red Van Studio Incorporated Canada Level 1

170154 Redburn Partners (USA) LP United States of America Level 2

457364 REDCARPET COMMUNICATONS LTD Nigeria Level 1

533727 REDCLIFFE INTERNATIONAL (SHIPPING) LIMITED United Kingdom Level 1

358775 Redco Company Limited South Sudan Level 1

456784 REDDOT IMAGING PHILIPPINES INC. Philippines Level 1

397930 Redefining IT Pvt. Ltd. India Level 1

504290 REDHILL TRADING LTD United Kingdom Level 1

362435 Redington Limited United Kingdom Level 1

400729 Redline Aviation Security Limited United Kingdom Level 2

237776 REDLINE LIMITED Kenya Level 1

104421 REDONDO Y GARCIA, S.A Spain Level 2

359375 Redox Energy Limited Nigeria Level 1

262065 RedR UK United Kingdom Level 1

386494 Redstar Africa Networks Limited Kenya Level 1

417999 REED MANAGEMENT & CONSULTANCY SERVICES LIMITED Nigeria Level 1

544238 REEDFIELDS CATERING SERVICES LIMITED Uganda Level 1

148649 ReedInternational,Inc.(doingbusinessasReedIncorporated) United States of America Level 2

591776 REEMNA INTERNATIONAL CO. LTD South Sudan Level 1

365857 Refinitiv SA Switzerland Level 1

385985 Refix Maintenance Ltd. United Kingdom Level 1

226011 Regal for Constructions, Contracting And Transportations Co. Ltd Sudan Level 1

475185 REGAL FRANK INTERNATIONAL LIMITED Nigeria Level 1

381782 Regal Polythene Ltd United Kingdom Level 1

263406 REGALO FARMING ENTERPRISE LIMITED Kenya Level 1

510899 REGENCE ENTERPRISES COMPANY LIMITED Kenya Level 1

171721 Regency Enterprises Inc. United States of America Level 1

518895 Regency Exports Limited Kenya Level 1

251986 REGIE DES VOIES AERIENNES Congo, The Democratic Republic of the Level 1

366415 Regimental Forcequip Suppliers Limited Kenya Level 1

385715 REGIONAL ROAD TRANSPORT LIMITED Kenya Level 2

392545 REGIONAL DRILLING & TRADING LIMITED Kenya Level 1

367852 REGIONAL GEODATA AIR, S.A. Spain Level 1

236881 Regula Baltija Ltd. Latvia Level 1

135916 Regula Ltd. Belarus Level 2

610560 Regus Business Centre Italia S.r.l. Italy Level 1

538936 Regus liban SAL Lebanon Level 1

390464 REHAUSSER AFRICA LIMITED. Uganda Level 1

189417 Rehna International Ltd Uganda Level 2

113381 Reibel SA Belgium Level 2

358462 REICHEN ET ROBERT & ASSOCIES France Level 1

151950 Reinauer HandelsgesmbH Austria Level 1

456142 Reintex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Hungary Level 1

396756 RELAIS DES PLATEAUX SARL Madagascar Level 1

243304 RELCON POWER SYSTEMS LIMITED Kenya Level 1

355661 RELENTLESS SECURITY SERVICES (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

529957 RELIABLE COMNET PVT. LTD. India Level 1

170872 Reliable Office Systems & Supplies Inc. United States of America Level 1

558324 Reliance City Housing Company Limited Kenya Level 1

194104 Reliance Company Kenya Level 1

459714 Reliance Group of Company Inc Canada Level 1

451079 Reliance Infosystems Limited Nigeria Level 1

227231 Reliance Lowry Digital Imaging Services, Inc. United States of America Level 1

227507 Reliance MediaWorks Entertainment Services Ltd India Level 1

433319 Relief Applications SARL France Level 1

416943 Relief Procurement co. ltd South Sudan Level 1

137620 RELIEF SUPPLIER India Level 1

393982 Reliefline (Kenya) Limited Kenya Level 1

393979 Reliefline Africa Limited South Sudan Level 1

393983 Reliefline Uganda Limited Uganda Level 1

208740 Reltex Tarpaulins (Africa) EPZ Limited Kenya Level 1

386017 RELX Inc. United States of America Level 1

361074 REMARKABLE CREATIONS LIMITED Kenya Level 1

380487 REMARQ SA Switzerland Level 1

473605 Remax Consult Limited Kenya Level 1

236593 Rembor & Partners Ltd United Kingdom Level 1

473894 REMOTE INTERPRETING LTD United Kingdom Level 1

192420 Renaissance Capital United States of America Level 2

368502 Renaissance Finance International (UK) Ltd United Kingdom Level 1

102021 RENAULT TRUCKS SAS France Level 2

401755 RENE INDUSTRIES LIMITED Uganda Level 1

567025 RENERG(R)Ltd Rwanda Level 1

457900 RENEWABLE ENERGY CONSULTANCY AGENCY, CORP. United States of America Level 1

204668 Renewables Academy (RENAC) AG Germany Level 1

592073 Renggli International AG Switzerland Level 2

425268 Reno Masters Kenya Limited Kenya Level 1

255168 RENOS AGROTIS & SON LTD Cyprus Level 1

568246 RENSHA ENTERPRISES LIMITED Kenya Level 1

623216 Renu Co. Limited Kenya Level 1

621712 REPOA LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

459908 ReportingSoft SA Switzerland Level 1

577917 REPRESENTACIONES E INVERSIONES ELITE LTDA Colombia Level 1

222535 Reprints Desk United States of America Level 1

423231 REPRISE DE CRILCSA, S.A. Spain Level 1

254990 Repro Co. Ltd. Sudan Level 1

377923 Repro India Ltd. India Level 1

380844 REPRO LEMAN SAS France Level 1

236697 REPSOLLUBRICANTESYESPECIALIDADES,S.A. (Spain) Spain Level 1

460579 Repute Services Limited Kenya Level 1

355033 RESAF International Pty Ltd South Africa Level 1

468502 RESEARCH SOLUTIONS AFRICA LIMITED Kenya Level 1

195126 Research & Intelligence SupportCentre Limited United Kingdom Level 1

192340 Research Affiliates, LLC United States of America Level 1

206233 Research Electronics Int’l LLC United States of America Level 1

100591 Research Periodicals & BookServices, Inc. United States of America Level 1

486771 reseau commercial de bamako sarl Mali Level 1

249591 RESIDENCE BERTILLE Côte d’Ivoire Level 1

127492 Resource Chain L.L.C., United Arab Emirates Level 2

501799 Resource Intermediaries Limited Nigeria Level 1

223794 Resource Planning & Management Associates, LLC United States of America Level 1

379848 RESPLAN CONSULT LIMITED Kenya Level 1

110290 Ressenig Fahrzeugbau GmbH Austria Level 2

190538 Results Matter Consulting Ltd United Kingdom Level 1

236174 Retail Masters Limited Kenya Level 1

534743 Retarius Limited United Kingdom Level 1

230369 Retech Co.,Ltd. Korea, Republic of Level 1

418030 RETJENU J S C (JOINT-STOCK CO.) FONDOK MONTAJAA YAFOUR Syrian Arab Republic Level 1

207633 Re-Tron Technologies, Inc. United States of America Level 1

263301 Revision Military S.a.r.l Luxembourg Level 1

186840 REVITAL HEALTH CARE (EPZ) LIMITED Kenya Level 1

419967 Revital LTD United Kingdom Level 1

229060 Revuesoft Solutions India Pvt Ltd India Level 1

527182 REWAPHER & CO.LIMITED Kenya Level 1

422237 Rezaul Technological Services Limited Uganda Level 1

357502 RG Riedweg et Gendre SA Switzerland Level 1

149695 RGBS Enterprises United States of America Level 1

593324 Rhea Kenya Limited Kenya Level 1

226975 Rheinmetall Canada Inc. Canada Level 2

480630 Rheinmetall Italia S.p.A. Italy Level 1

199117 Rheinmetall Landsysteme GmbH Germany Level 2

439603 Rhithroecology Pty Ltd Australia Level 1

138840 Rhodeside & Harwell, Incorporated United States of America Level 2

461326 Rhoem Consulting Limited Kenya Level 1

191778 Riaz Ahmad and Company, Chartered Accountants Pakistan Level 1

450304 Ricalis Enterprises (Private) Limited Zimbabwe Level 1

535856 RICCI S.R.L. FORNITURE ALIMENTARI Italy Level 1

232235 RiceCapades, LLC United States of America Level 1

407922 Richard Jolly.TV Ltd United Kingdom Level 1

127980 RICHARDSON SUPPLY COMPANY LIMITED United Kingdom Level 1

162127 Richmond Printers Ltd trading as Richmond Cavendish United Kingdom Level 1

354258 RICINERT SRL Italy Level 1

390233 Ricmel Integrated Services Limited Nigeria Level 1

100454 Ricoh International B V United Kingdom Level 2

217761 Ricoh Italia Srl Italy Level 1

357512 Ricoh Suisse SA Switzerland Level 1

451601 Riders for Health Nigeria Limited Nigeria Level 1

551317 RIDERS UGANDA LIMITED Uganda Level 1

377048 Rideway Investments Ltd Kenya Level 1

170085 Ridge and Partners LLP United Kingdom Level 2

127691 RIDGEWAY INTERNATIONAL CANADA INC. Canada Level 1

239635 RIDINA CONSTRUCTION GENERAL TRADE TRANSPORT AND INVESTMENT LIMITED Uganda Level 1

370981 Ridina Construction General Trade Transport And Investment Co. Ltd South Sudan Level 1

196901 Riedel Research Group United States of America Level 1

388775 RIEDER SYSTEMS SA Switzerland Level 1

363842 Riego y Paisajismo Agro Manantiales Ltda. Chile Level 1

103697 RIEGOS AGRICOLAS ESPAÑOLES S.A. Spain Level 1

378991 Rift Valley Consultancy Limited Uganda Level 1

447636 Rigaku Analytical Devices, Inc United States of America Level 1

155242 Rights Group, LLC United States of America Level 1

240009 RightScale, Inc. United States of America Level 1

206659 Righttrack Consultancy Limited United Kingdom Level 2

358421 Rightway Solution (India) Pvt. Ltd India Level 1

499881 rigomich integrated company limited Nigeria Level 1

164575 Rikard Developments Limited Uganda Level 1

240381 RILEY SERVICES LIMITED Kenya Level 1

465994 RILSA INVESTMENTS LIMITED Zambia Level 1

362122 Rim Natural Spring Mineral Water s.a.l Lebanon Level 2

397745 RIMA (E.A) LIMITED Uganda Level 1

530949 rimorchi bertoja S.p.A. Italy Level 1

358302 Rimuco Enterprises Limited Kenya Level 1

377766 RINA INTERMODAL S.R.L. Italy Level 1

259317 RINA SERVICES SPA Italy Level 2

358627 RINA SYSTEMS LIMITED Kenya Level 1

261144 RINDA INTERNATIONAL CLEARING AND FORWARDING LIBERIA, INC. (RICFLI) Liberia Level 1

489254 Ringdale UK Ltd United Kingdom Level 1

383575 RINGO TECHNOLOGIES (U) LIMITED Uganda Level 1

364103 Rinnah Thermal Comfort PLC Ethiopia Level 1

439774 Riondet Entreprises SUISSE SARL Switzerland Level 1

560091 RIPPLES INVESTMENT CO . LTD South Sudan Level 2

450365 RISENATTE SUPPLIES LIMITED Kenya Level 1

456590 Rishi Cast Pvt Ltd India Level 1

355274 RIS’K Martinique Level 1

412602 Risk & Policy Analysts Limited United Kingdom Level 1

228824 Risk and Insurance Mangement Society, Inc. United States of America Level 1

261468 RiskMetrics Solutions, LLC United States of America Level 2

475911 RISO FRANCE S.A. France Level 1

157926 RISQ Asia (S) Pte Ltd Singapore Level 1

356864 RITAJ COMPANY LIMITED Kenya Level 1

237346 RiteNet Corp. United States of America Level 1

373567 RITE-WAY SOLUTIONS LIMITED Uganda Level 1

139972 Ritish Integrated Services Ltd Nigeria Level 1

525789 RIVER CROSS ENGINEERS (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

487225 RIVERBANK INTERNATIONAL LIMITED Uganda Level 1

164708 RIVERBED TECHNOLOGY INC. United States of America Level 1

258122 Riverbend Energy Company United States of America Level 1

595107 RIVERSIDE STORE & SHUTTLE LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

391807 Riviera Guinee Guinea Level 1

402974 RIVONIA SUITES Uganda Level 1

517529 RIYO FILMS KENYA LIMITED Kenya Level 1

546602 RIZ-Transmitters Co. Croatia Level 1

223446 Rizzani de Eccher S.p.A. Italy Level 2

403587 RJ45 Technologies SH.P.K Kosovo Level 1

131627 RJJ Worldwide Ltd United Kingdom Level 1

384062 RJR Trading & Contracting Lebanon Level 1

490028 RJS Pest Management Specialist INC United States of America Level 1

221022 RK HARDWARE Uganda Level 2

367340 RKD Architects Ltd Ireland Level 1

238611 RKS Corporation India Level 1

250093 RL INVESTMENTS LIMITED Uganda Level 1

525977 RMA (Cambodia) Co., Ltd Cambodia Level 1

159031 RMA Automotive Co., Ltd. Thailand Level 2

157464 RMSI Holdings FZC United Arab Emirates Level 2

172658 RNB International Pvt. Ltd. India Level 1

488240 ROACON JIMBIRI LIMITED Kenya Level 1

495690 ROAD INVEST S.A. Belgium Level 1

496694 ROADMANS RENOVATORS AND DECORATORS LIMITED Kenya Level 1

566177 ROARKE ENTERPRISES LIMITED Kenya Level 1

161793 Robert Taylor Communications United Kingdom Level 1

254519 ROBERTA LOGISTICS SOUTH SUDAN LIMITED South Sudan Level 1

117919 Roberts Tool & Supply Co., Inc. United States of America Level 1

104362 Robertson Geologging Ltd United Kingdom Level 1

224669 Robinson Aerial Surveys, Inc. United States of America Level 1

355975 Robogroup T.E.K. LTD. Israel Level 1

214504 Robotech CAD Solutions, Inc. United States of America Level 2

521329 Robotel Inc. Canada Level 1

255241 ROBOTICS SOLUTIONS LTD Rwanda Level 1

381020 ROC AIRE CONSULTING LTD Nigeria Level 1

261304 ROCHE IMPRIM Côte d’Ivoire Level 1

260276 ROCHESTER COMPUTER RECYCLING & RECOVERY, LLC United States of America Level 1

396250 ROCK CLASSIC HOTEL LIMITED Uganda Level 1

602563 Rock Sparrow Limited Kenya Level 1

450648 Rockbadger Global Concept Limited Nigeria Level 1

409933 ROCKCOM PARTNERS LIMITED Uganda Level 1

400719 Rockfield Investments Limited Zambia Level 1

367235 Rockhopper Productions Ltd United Kingdom Level 1

196328 rocks (offshore) s.a.l Lebanon Level 1

444277 ROCKVIEW CONFERENCE AND SEMINAR LTD Nigeria Level 1

376460 Röder HTS Höcker GmbH Germany Level 2

114107 RoderZelt-undVeranstaltungsserviceGmbH Germany Level 2

468105 RODFLEET COMPANY LIMITED Uganda Level 1

425741 RODZ LIMITED Kenya Level 1

244282 ROFF – Consultores Independentes S.A. Portugal Level 1

114048 ROFI AS Norway Level 1

384884 Rogama Indústria e Comércio Ltda. Brazil Level 1

475891 ROGAN ASSOCIATES S.A. Greece Level 1

357623 Roger Seematter SA Switzerland Level 1

535175 ROGLA AUTOMOTIVE LIMITED Nigeria Level 1

536881 ROHAN TECHNOLOGIES LIMITED Kenya Level 1

208908 Rohasha Enterprise (U) Limited Uganda Level 2

132763 Rohde & Schwarz Topex S.A. Romania Level 2

408624 ROHN Products, LLC. United States of America Level 2

168117 ROI Institute, Inc. United States of America Level 1

377222 Rojim Enterprises Limited Nigeria Level 1

233491 ROKO CONSTRUCTION LIMITED Uganda Level 2

194379 Rokura S.R.L. Romania Level 1

354346 Romageco Kenya Limited Kenya Level 1

365660 Romande Energie Commerce SA Switzerland Level 2

164294 ROMEDIC AB Sweden Level 1

480192 Romero Silva Arquitectos Limitada Chile Level 1

184382 RONALB SRL Argentina Level 1

221138 ROOFINGS LIMITED Uganda Level 2

248230 ROOFTOP VIDEO PRODUCTIONS CC South Africa Level 1

606224 ROOTS GENERAL TRADING LTD South Sudan Level 1

370557 ROPE ENGINEERING LIMITED Kenya Level 1

514633 RopeNet Group Co., Ltd China Level 1

581959 ROPES & GRAY LLP United States of America Level 2

168540 Roraima Consulting Inc. United States of America Level 1

222911 ROSALINES PLACE LIMITED Uganda Level 1

386468 ROSAMI SARL Central African Republic Level 1

401906 ROSARIO Y PICHARDO SRL Dominican Republic Level 1

553202 ROSEDALE HOLDINGS (PROPRIETARY) LIMITED Botswana Level 1

385360 ROSEDANIELS INTERNATIONAL LIMITED Kenya Level 2

118127 Rosenbauer International AG Austria Level 2

469490 Rosenblum Associates Inc United States of America Level 1

191454 Rosetta Stone (UK) Limited United Kingdom Level 1

227337 RosewoodFurnitureManufacturersLimited, Kenya Level 2

596159 Roshni builders limited Kenya Level 1

206569 ROSNI s.r.o. Czech Republic Level 1

427541 Ross Video Limited Canada Level 1

140921 Rosseels Printing Company Belgium Level 2

385111 Rossy Possy Supply and Projects South Africa Level 1

208593 Rotimi Omotoso & Associates Nigeria Level 1

432720 ROTOTEC SPA Italy Level 1

248964 ROTOTECH INTERNATIONAL LIMITED Jamaica Level 1

171650 Roubini Global Economics LLC United States of America Level 1

168192 Rouge Communications PrivateLimited India Level 1

453199 Rough House Ltd United Kingdom Level 1

356072 Round Office Switzerland Level 2

405746 Round The Globe Shipping Pakistan Pvt Ltd Pakistan Level 1

469699 Round-Off International Limited Uganda Level 1

263455 Route 66 Logistics, Inc. United States of America Level 1

188666 Router Internetworking Inc United States of America Level 1

390237 ROVER ALCISA S.A. Spain Level 1

511548 Rovin Enery Limited United Kingdom Level 1

154093 Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc. United States of America Level 2

397916 ROXXANA LOGISTICS LIMITED Uganda Level 1

576948 ROY HAULIERS LIMITED Kenya Level 1

394915 ROYAL AFRICA Group Togo Level 1

512930 ROYAL BAER FOOD SRL Romania Level 1

355526 Royal Care International Hospital Sudan Level 2

218753 Royal Housing FZE United Arab Emirates Level 1

262137 ROYAL PARK RESORT LTD South Sudan Level 1

357845 ROYAL PLAZA MONTREUX SA Switzerland Level 1

243143 Royal Sovereign International,Inc. United States of America Level 1

182918 Royal Systems, Inc. United States of America Level 1

563462 ROYAL TECHNO INDUSTRIES LIMITED Uganda Level 1

446776 Royalpoint Integrated Investment Limited Nigeria Level 1

363404 RPS Group Limited Ireland Level 1

210681 RPSG Remote Project Services Group GmbH Switzerland Level 1

173529 RPT Consulting United States of America Level 1

161757 RREEF America L.L.C. United States of America Level 2

396345 R-Research Limited United Kingdom Level 1

419856 RS Hydro Limited United Kingdom Level 1

218385 RSD SA Switzerland Level 1

480517 RSM Audit Switzerland SA Switzerland Level 1

110134 RSVP Design Ltd. United Kingdom Level 1

402204 RT Brand Communications Limited United Kingdom Level 1

172002 RTEL SA Greece Level 2

155097 RTFM Sàrl Switzerland Level 1

263170 Ruag Schweiz AG Switzerland Level 2

149266 RubaiyaZueaidBuildingMaterialCoLLC United Arab Emirates Level 2

212967 Rubb Buildings Ltd United Kingdom Level 1

152994 Rubb Intarnational AS Norway Level 1

497590 Rubicin, SL Spain Level 1

164296 Rubicon RA Tarrytown, LLC United States of America Level 1

246831 RubiKon Group Pty Ltd Australia Level 1

358373 Ruccolo + Faubert architectes inc. Canada Level 1

184020 RUJO NETWORKS Kenya Level 1

195068 RUME VENTURES LIMITED Kenya Level 1

259882 Rumunse Enterprises Hardware& Construction Co U Ltd Uganda Level 1

219263 RunFlat International United Kingdom Level 2

527960 Runtime Collective Limited United Kingdom Level 1

459210 Runyard Investments (Private) Limited Zimbabwe Level 1

220956 Runzheimer International Ltd. United States of America Level 1

457775 RUPRA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED Kenya Level 1

594227 Rural Focus Limited Kenya Level 1

209263 Rural Metro Emergency Management Services (Pty) Ltd South Africa Level 1

448500 RUSAGRO GROUP OF COMPANIES LLC Russian Federation Level 2

425199 Rusinga Management Company Limited Kenya Level 1

252594 RUSSEL TRANSPORT CO. LTD United Arab Emirates Level 2

256668 Russell Reynolds Associates Limited United Kingdom Level 1

240057 Russell/Brosnahan/HaffnerMultimedia,Inc. United States of America Level 1

243557 Russian Translation Company Russian Federation Level 2

168145 Rutges Cargo Netherlands Level 1

219897 RUTTEN INTERNATIONAL LIMITED Uganda Level 2

221124 Ruuda Consulting AB Sweden Level 1

132498 RVB International LTD United Arab Emirates Level 1

201563 Rvive Inc DBA Jack’s Place United States of America Level 1

413340 RVM CONSTRUCTIONS INDIA PVT LTD India Level 1

241683 RWANDA GENERAL MANUFACTURING AND TRADING CO. (G-MART)LTD Rwanda Level 1

195323 Rwandair Limited Rwanda Level 1

382200 Rwenzori Epiculture & Horticulture Products Limited Uganda Level 1

167894 RWS Translations Limited United Kingdom Level 2

431937 RX Tooling Corporation United States of America Level 1

242811 Ryan Government Services LLC United States of America Level 1

219629 Ryan Holdings Limited Kenya Level 1

182397 Ryan Indexing United States of America Level 1

151432 S Kant HEALTHCARE Ltd India Level 1

162757 S Koronka (Manufacturing) Ltd United Kingdom Level 2

217604 S&G ENTERPRISES LIMITED. Uganda Level 1

464899 S&P Global Market Intelligence LLC United States of America Level 1

200469 S&P Global, Inc. United States of America Level 2

255979 S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LTD Cyprus Level 1

197089 S. INGSTAD & CO AB Sweden Level 1

518782 S. R. Pandey & Co. Nepal Level 1

482748 S. S. Afemikhe Consulting Limited Nigeria Level 1

437210 S. ZIA-UL-HAQ & SONS (PRIVATE) LIMITED Pakistan Level 1

539443 S.A. VITEC France Level 1

184773 S.A.G.A.M. SARL Senegal Level 1

367474 S.A.L.P. Società Appalto Lavori Pubblici S.p.A. Italy Level 1

363695 S.A.M GOLDEN GENERAL TRADING L.L.C. United Arab Emirates Level 1

390681 S.B. HANDLING SOLUTIONS LTD Israel Level 1

173959 S.B-MAN & CO LTD Ghana Level 1

179950 S.D. ADVANCED SOLUTIONS LTD Israel Level 2

258471 S.E.A. S.r.l. Servizi Ecologici Ambientali Italy Level 1

495431 S.FIVE GROUPE SARL Algeria Level 1

484517 S.I.B.A. SOFT PLIROFORIAKA SISTIMATA KAI ORGANOSI EPIHIRISEON ANONIMI EMPORIKI ETAIRIA Greece Level 1

356994 S.I.E.M. S.R.L. Italy Level 1

250292 S.I.M.AT. S.r.l. Italy Level 1

184958 S.K. CORPORATION Pakistan Level 1

245893 S.O.S. KIMIAL CO. A LIMITED PARTNERSHIP Lebanon Level 1

375506 S.W.T Tanners Limited Uganda Level 1

205670 S+A SCHARFSTEIN GRAPHIC SUPPLY INC United States of America Level 1

232065 S2 Grupo de Innovación en Procesos Organizativos, S.L. Spain Level 2

403751 S38 Consulting Ltd United Kingdom Level 1

368928 S4Carlisle Publishing Services Pvt. Ltd India Level 1

459171 S8080 Limited United Kingdom Level 1

376799 SA DEMOLISHERS cc South Africa Level 1

422712 SA METRACOM France Level 1

134495 Saab AB Sweden Level 2

422241 SAAD-Hotel LLP Kazakhstan Level 1

181242 Saana Consulting Ltd United Kingdom Level 1

412208 SAAR EAST AFRICA LIMITED Kenya Level 1

412363 Saava Engineering Limited Kenya Level 1

412309 Saba For Export and Import Co.Ltd South Sudan Level 1

407848 SABA GIFCO UGANDA LIMITED. Uganda Level 1

425067 Saba’a Gas One for Contracting and Oil and Gas Field Services Yemen Level 1

381306 Sabalink Technologies Company Limited Kenya Level 1

390765 SABASTAR GENERAL TRADING CO. LTD South Sudan Level 2

369565 Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu “RixTrans”, LRC Latvia Level 1

394541 SABILA AIR AND SEA (PROPRIETARY) LIMITED South Africa Level 1

235796 Sabinna Kenya Limited Kenya Level 1

356086 Saby & Co. SARL Mali Level 1

396685 sachal construction (Pvt)Ltd Pakistan Level 2

249136 SACIM COTE D’IVOIRE Côte d’Ivoire Level 1

382394 SACNCOM LIMITED Ghana Level 1

508755 SACVIN (NIGERIA) LIMITED Nigeria Level 1

469239 SACYR CONSTRUCCION S.A. Spain Level 2

229356 Saddler BeltsandLeathercraft(PTY)LTD South Africa Level 1

431843 SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE France Level 1

248623 SADEGE SARL Côte d’Ivoire Level 1

363671 SADES, Sociedad Anonima De Electrificaciones y Suministros Spain Level 1

158189 Sadidbar Co. Iran, Islamic Republic of Level 1

117118 SADIG INTERNATIONAL CO.LTD Sudan Level 1

362188 SADOLIN PAINTS (EA) LTD Kenya Level 1

191851 SADOLINS PAINTS (UGANDA) LIMITED Uganda Level 1

392497 SAERAPH & GLOBAL ASSOCIATES LIMITED Nigeria Level 1

380814 SAET S.p.A. Italy Level 1

454316 SAF Tehnika, JSC Latvia Level 2

139685 SAFA ITC General Trading L.L.C United Arab Emirates Level 1

166408 Safair Operations (Pty) Ltd South Africa Level 2

408243 Safana Holdings Limited Kenya Level 1

457279 Safari Digital Education Initiatives Private Limited India Level 1

363393 Safari Essentials Limited Kenya Level 1

469335 SAFARI STATIONERS (K) LIMITED Kenya Level 1

220672 SAFARICOM LIMITED Kenya Level 2

256918 SAFARILAND LLC United States of America Level 1

195891 Safariland UK Ltd United Kingdom Level 1

173794 Safe Art SAT, Inc United States of America Level 1

435351 SAFE GUARD TECHNICAL SERVICES LIMITED Uganda Level 1

227707 Safe Host S.A. Switzerland Level 2

218233 Safeco Environmental Services Inc. Philippines Level 1

104244 SafeLane Global (Gillingham) Limited United Kingdom Level 1

108465 SafeLane Global Limited United Kingdom Level 2

183598 Safelincs Limited United Kingdom Level 1

484236 Safesea Transport Inc United States of America Level 1

392664 Safety Instructors and Planners Kenya Limited Kenya Level 1

559999 SAFETY LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

537933 SAFETY SUPPLIES (U) LIMITED Uganda Level 1

386425 Safety Works pty ltd South Africa Level 1

167001 Saf-Gard Safety Shoe Co. United States of America Level 1

207932 SAFI CLEANING SERVICES LTD Uganda Level 2

375384 Safi Engineering Services Afghanistan Level 1

378935 SAFISANA HOMESERVICES LIMITEDD Kenya Level 1

162829 Safran Electronics & Defense France Level 2

154549 Safran Identity & Security France Level 2

450588 Safurnco Zimbabwe (Private) Limited Zimbabwe Level 1

188568 SAGAD S.r.l. Italy Level 2

495236 SAGAM SECURITE SA Senegal Level 1

457941 Sagar Polytechnik Ltd India Level 1

459750 Sage and Savvy SARL Lebanon Level 2

190331 Sage Solutions Consulting Inc United States of America Level 1

156938 SageHagan GmbH Switzerland Level 1

197762 SAGIFON Close Corporation South Africa Level 1

383490 SAHAM ASSURANCE COMPANY KENYA LIMITED Kenya Level 1

390406 SAHAM ASSURANCE COTE D’IVOIRE Côte d’Ivoire Level 1

532217 SAHANE ENTERPRISES LIMITED Kenya Level 1

536228 Sahara for Trading, Contracting & Oilfield Services Co. Ltd. Yemen Level 1

375326 Sahara Freoclim s.a.r.l Morocco Level 1

259257 SAHARA HOSPITALITY (PARADOR – ALMASSIRA) Morocco Level 1

360726 Saharry Logistics limited Kenya Level 1

358479 Sahel Aviation Service SARL Mali Level 1

447098 Sahel Telecoms Limited Nigeria Level 1

495705 Sahibi Holdings Limited Kenya Level 1

173876 Sahil Freight Express Pvt. Ltd. India Level 1

422601 SAI OFFICE SUPPLIES LIMITED Kenya Level 2

421444 Sai Synergy LLP India Level 1

514607 SAI UNIVERSAL SUPPLIES LIMITED Kenya Level 1

449207 Saibaba Investments Limited Zambia Level 1

246789 SAICAR INDUSTRIALI SpA Italy Level 1

250608 SAIMA MECCANICA S.P.A. Italy Level 2

373212 SAIMBOT SHIP CONTRACTORS LTD Kenya Level 1

355293 Saint George Hospital Lebanon Level 1

374127 Saint George Hotel cc South Africa Level 1

371017 SAINT-FRERES CONFECTION S.A.S. France Level 1

473198 Sajii Systems Company Limited Kenya Level 1

448124 SAKHAA AL-KARAM FOR TRADING AND GENERAL CONTRACTS (L.T.D) Iraq Level 1

361912 SAKHELENI AFRICAN CREATIONS (PTY) LTD South Africa Level 1

550475 Sakiva (Pty) Ltd South Africa Level 1

367282 Sakks Solutions Limited Kenya Level 1

510647 SAL Consult Limited Ghana Level 1

628725 Salaam Technology Limited Kenya Level 1

438741 Salama Fikira International Ltd. Mauritius Level 2

241897 Salamaad Construction Company Limited Kenya Level 1

154778 Salamanca Risk Management United Kingdom Level 2

202664 SALERNO DUANE FORD LLC United States of America Level 1

412797 Salesforce.org EMEA Limited United Kingdom Level 1

613028 SALEX INTERNATIONAL UGANDA LIMITED Uganda Level 1

202804 Salient Manufacturing & Security Products, Inc. Canada Level 1

263723 SALINCO INTERNATIONAL Liberia Level 1

424441 Salini Impregilo SpA Italy Level 2

154192 Salix Pharmaceuticals, Inc. United States of America Level 1

625273 SALLY INTERNATIONAL LIMITED Kenya Level 1

209135 SALMU GENERAL ENGINEERS LIMITED Uganda Level 1

610942 SALS DELUXE LIMITED Kenya Level 1

391760 Salt Mobile SA Switzerland Level 1

366110 saltech systems Kenya Level 1

592094 SALTO LIMITED Kenya Level 1

401128 SALU SOLUTIONS LIMITED Kenya Level 1

605791 SALUTE I WORLD LIMITED Kenya Level 1

173207 Salvatech Solutions, LLC United States of America Level 1

591660 SALVE LINE LTD Rwanda Level 1

403733 SAM HELIOS ATDF SAS France Level 1

231119 SAM HWA PRECISION CO.,LTD Korea, Republic of Level 1

196482 SAM Industrial Supplies Yemen Level 1

471906 SAM PROPERTY SERVICES & CONTRACTING CO. LTD South Sudan Level 1

480650 SAMA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S Colombia Level 1

358201 Sama for trading&contracting Lebanon Level 1

440037 SAMARCOIL LTD Nigeria Level 1

416588 Samawat Maritime LLC Libyan Arab Jamahiriya Level 1

171259 Sambiri Global Enterprise Services, LLC United States of America Level 1

193683 Sambros International Construction Afghanistan Level 2

259635 SAMEER AFRICA (UGANDA) LIMITED Uganda Level 1

228472 Samho Heavy Equipment Industries Co., Ltd Korea, Republic of Level 2

457117 SAMHWA PAINTS INDUSTRIAL CO.,LTD Korea, Republic of Level 2

253294 Sami Awadallah for Construction Works Ltd Israel Level 1

361313 Samiro Services, Inc. United States of America Level 1

240334 SAMIVA LIMITED Ghana Level 1

424377 Samman & Co. Jordan Level 2

594241 Samoa Services Limited Uganda Level 1

186903 SAMR, Inc. United States of America Level 1

362926 SAMSIC FACILITY SA Switzerland Level 1

244585 SAMSTECH LLC Tunisia Level 1

172737 SAMSUNG SDS Korea, Republic of Level 2

170206 SAMSUNG SDS America, Inc. United States of America Level 2

171421 Samsung Securities America, Inc United States of America Level 2

235214 Samsy International Agency Limited Kenya Level 1

418575 SAM-TV SARL Mali Level 1

358244 Samura Engineering Limited Kenya Level 1

514938 SAMVED ENERGY SYSTEMS PVT LTD India Level 1

443511 SAMWELL LIMITED Greece Level 1

153212 Samyang Comtech Co., Ltd. Korea, Republic of Level 2

177194 Samyoung Express Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

555199 Samzam Consulting Limited Tanzania, United Republic of Level 1

354276 San Pietro S.r.l. Italy Level 1

219072 SAN VALENCIA LIMITED Kenya Level 1

402970 SANAAG INVESTMENTS (U) LIMITED Uganda Level 1

245906 SANABEL S.A.R.L. Lebanon Level 2

196584 Sanako Corporation Finland Level 1

174036 Sanat Trading India Level 1

162880 SANAZ’A SPRL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

230656 SANCHEONG CO., LTD Korea, Republic of Level 1

259203 Sanctum Investments Ltd Uganda Level 1

449496 SANDENT TRADING (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

226183 SANDEV GENERAL TRADING COMPANY LIMITED Kenya Level 1

244828 SANDROPHIA SARL Côte d’Ivoire Level 1

180741 SANDY CHARALAMBOUS TRADING LTD Cyprus Level 1

185997 SANFERG LTD Ghana Level 1

170544 Sanford C. Bernstein & Co. LLC. United States of America Level 2

463222 Sanganayi Limited Kenya Level 1

424883 SANGBOU CONSEILS Mali Level 1

197019 Sangyug Enterprises Limited Kenya Level 1

113421 SANI GmbH Germany Level 1

359254 SAN-IS INSAAT SAN.VE TIC.A.S. Turkey Level 1

227946 Sankhya Infotech Limited India Level 1

150000 Sankom SARL Switzerland Level 1

463226 Sanofi (Cambodia) Co,. Ltd Cambodia Level 1

389455 SANSAVI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED India Level 1

517258 Sanso Electric Co., Ltd. Japan Level 1

386940 Sansonnens FG Frères SA Switzerland Level 1

233094 Santa Fe Group United Kingdom Level 1

263157 SANTATECLA ARQUITECTOS S.L.P. Spain Level 1

457089 Santek Consultants Private Limited India Level 1

530018 Santiago & Cintra Consultoria Ltda Brazil Level 1

439819 Santova Logistics BV South Africa Level 1

101139 Santpoort Project Supplies B.V. Netherlands Level 1

381523 SANYU F.M. (2000) LIMITED Uganda Level 1

178737 SAP Deutschland AG & Co. KG Germany Level 2

460763 SAP EAST AFRICA LIMITED Kenya Level 1

360711 SAP National Security Services, Inc. United States of America Level 2

111075 SAP Public Services, Inc. United States of America Level 2

222472 Sapama Technologies Company Limited Kenya Level 1

259192 SAPHIR NEGOCES Mali Level 1

172821 Sapi srl Italy Level 2

444731 SAPIENT FEATHERS CO. LTD South Sudan Level 1

211381 Sapient Vendors Limited Nigeria Level 1

456133 SAPRO Solutions Ltd Ireland Level 1

244759 SARACEN MEDIA LIMITED Kenya Level 1

379475 SARACEN UGANDA LIMITED Uganda Level 1

532946 SARAYA MANUFACTURING (U) LIMITED Uganda Level 1

123576 SARCOM Inc. United States of America Level 1

424659 Sardon Global Solutions Limited Nigeria Level 1

498762 Sarfred Distributors Limited Kenya Level 1

225351 SARICK CONSTRUCTION LIMITED Uganda Level 2

147035 Sarkar Defence Solutions Ltd. United Kingdom Level 1

142854 Sarkar Plywood Pvt. Ltd. India Level 2

472448 Sarkar Tactical Ltd United Kingdom Level 1

379509 SARL C.E.F. France Level 1

399710 SARL EVOLIX France Level 1

356687 sarl Fp2m / VIDI France Level 1

465882 SARL KAMAJ INVESTMENT COMPANY/ACACIAS HOTEL Djibouti Level 1

560319 SARL Malagä Création France Level 1

366247 SARL MICHEL LIARD France Level 1

480782 SARL RELAVE ET FANNIERE France Level 1

421570 sarl service maintenance materiel incendie France Level 1

418882 SARMAN GROUP COMPANY LIMITED Kenya Level 1

242125 SARR FREIGHTS CORPORATION India Level 2

239157 Sarron Construction Limited South Sudan Level 1

532813 SARTI INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. El Salvador Level 1

403839 SAS GELEC France Level 1

246300 SAS HYDRO CONSEIL France Level 1

216537 SAS IMSRN France Level 1

385956 SAS INSTITUTE (PROPRIETARY) LIMITED South Africa Level 1

373495 SAS Institute AG Switzerland Level 1

134215 SAS Institute, Inc. United States of America Level 1

426696 SAS OCRES 4 France Level 1

105101 Sas R & D Services Inc United States of America Level 1

451483 SAS SOPIC France Level 1

371664 SAS TRAVISOL France Level 1

232922 SasaHivi Media Limited Kenya Level 1

368944 Sashij Engineering Limited Kenya Level 1

185862 SASMAR LIMITED United Kingdom Level 1

436145 SatADSL S.A. Belgium Level 1

245070 Satcom Direct Inc. United States of America Level 1

462417 Satcom Global (Australia) Pty Ltd Australia Level 1

388998 Satcom Global Ltd United Kingdom Level 1

241981 SATCOM Srl Italy Level 1

365904 Sateb sarl Switzerland Level 1

222669 SATELLITE AIR TIME LTD Mauritius Level 1

162906 Satellite Communication SA Switzerland Level 1

200295 Satellite Equipment and Bandwidth, DBA New Era Systems, Inc United States of America Level 1

172564 Satellite Systems Corporation United States of America Level 1

203410 SatelliteTelecommunicationsManagement SpainS.A. Spain Level 1

250656 Satguru Tourist & Travel Agency Afghanistan Level 2

367119 SATGURU TRAVEL & TOURS AND SHIVAM GENERAL TRADING CO. LTD Thailand Level 1

227327 SATGURU TRAVEL & TOURSSERVICESLIMITED Uganda Level 1

235257 SATGURU TRAVEL AND TOUR SERVICESLIMITED Kenya Level 2

452314 SATGURU TRAVEL AND TOURS SERVICE S.A.R.L. Lebanon Level 1

503287 Satiscan sàrl Switzerland Level 1

507991 SATPHONE COLOMBIA SAS Colombia Level 1

150907 Sattrans USA, LLC United States of America Level 1

103077 Saubatech South Africa Level 1

112643 SAUD BAHWAN AUTOMOTIVE LLC Oman Level 1

548311 SAVANI’S BOOK CENTRE LIMITED Kenya Level 1

375406 SAVANNA GENERAL TRADING CO.LTD. South Sudan Level 1

608665 Savannah Tracking limited Kenya Level 1

472411 Savannah Training Solutions Limited Kenya Level 1

162764 Savills Studley US United States of America Level 1

223123 SAVINO DEL BENE SPA Italy Level 2

173965 Savoir-faire Linux Canada Level 1

395583 Savoy Development Limited Seychelles Level 1

601629 savvy company limited Kenya Level 1

447556 SAVVYCAD SOLUTIONS LIMITED Kenya Level 1

245909 SAWA EST Lebanon Level 1

247028 SAWA SAWA TRADERS LIMITED Kenya Level 1

243005 SawaSawa.Com Limited Kenya Level 1

373009 Saya Defense Services, Inc. United States of America Level 1

458041 Sayar Consulting Inc. United States of America Level 1

458759 Sayara Levant Seven Research Consultancy ServicesCompany Afghanistan Level 1

118547 SAYBOLT Eastern Hemisphere BV Netherlands Level 1

170041 Sayers Techniek Nederland BV Netherlands Level 1

381604 SAYO Company limited South Sudan Level 1

459828 SAYYID CONTRACTORS COMPANY LTD (SACCO LTD) Somalia Level 1

367096 SB technique SBt sa Switzerland Level 1

602523 SBG services srl Italy Level 1

204589 SBIS Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

395807 sbp engineering pc United States of America Level 1

108440 SBS Water Systems (Proprietary) Limited South Africa Level 1

507916 SC GROUP LIMITED South Sudan Level 1

133177 SCA PACKAGING United Kingdom Level 1

161119 SCADIGLOBALCONSULTINGENTERPRISE,S.L. Spain Level 1

375525 SCAFE-TRANSIT Central African Republic Level 1

182108 SCALABLE SYSTEMS INC United States of America Level 1

417336 Scalable Technologies Limited Kenya Level 1

129367 Scaletta MoloneyArmoringCorporation United States of America Level 1

109005 Scan Global Logistics A/S Denmark Level 2

393794 SCANCOM LIMITED Ghana Level 1

217530 Scandinavian Risk Solutions Sweden Level 1

114647 Scandinavian Water Technology AS Norway Level 1

106019 Scanna MSC Ltd United Kingdom Level 2

159261 Scantron Corporation United States of America Level 1

458898 Scanvogn A/S Denmark Level 1

536621 Scatec Solar New Ventures BV Norway Level 2

249492 SCESAR sarl Mali Level 1

360838 Schaerer SA Switzerland Level 1

202164 Scharff Weisberg Inc United States of America Level 1

219114 Schenker A/S Denmark Level 1

188343 SCHENKER ITALIANA SPA Italy Level 1

262966 Schenker SA France Level 1

405426 Schenker, Inc. United States of America Level 1

167679 Schiebel Aircraft GesmbH Austria Level 1

169743 Schnabel Engineering, LLC United States of America Level 1

258414 Schneider Electric (Kenya) Limited Kenya Level 1

191015 Schnell Contracting Services LLC United States of America Level 2

447361 SCHOLAR SUPPLY LIMITED Uganda Level 1

127062 SCHOPF Maschinenbau GmbH Germany Level 1

117082 Schrack Technik Gmbh Austria Level 2

356808 Schultz Health Care Ltd United Kingdom Level 1

356533 Schultz Ingenieria y Maquinarias Limitada Chile Level 2

174481 SC-ID, LLC United States of America Level 1

198957 Sciencescope Limited Kenya Level 1

243897 Scipio SA Switzerland Level 1

369724 SciTek s.a.r.l Lebanon Level 1

172264 SCLogic, LLC United States of America Level 1

539477 SCOICOM SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

360394 Sconda Canvas Products United States of America Level 1

362022 SCONET NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

418777 S-CONNECT CO.,LTD Korea, Republic of Level 1

367822 Scope Construction and Trading Limited Uganda Level 1

163281 Scope Metals Group Ltd. Israel Level 2

388922 scope solutions ag Switzerland Level 1

559539 SCOPECON ENGINEERING COMPANY LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

256698 SCORECARD INTERNATIONAL LIMITED Kenya Level 1

515301 SCORPION FOR DEFENSE AND PROTECTION CO. LLC Jordan Level 1

521714 SCORPION FORCE SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

190939 Scotia Capital (USA) Inc. United States of America Level 2

489279 ScottMadden, Inc. United States of America Level 1

451086 SCP d’avocats betto seraglini France Level 1

543890 SCP J&T Architectes et Associés Senegal Level 1

180123 SCP Professionals B.V. Netherlands Level 1

357397 SCRASA SA Switzerland Level 2

250439 Scribe Graphic, Flavio Chiavaroli Switzerland Level 1

118933 Scriptoria Ltd United Kingdom Level 1

157857 SCYTL SECURE ELECTRONIC VOTING SA Spain Level 2

231003 SD Biosensor, Inc. Korea, Republic of Level 1

491293 sd ingénierie Genève SA, Lancy Switzerland Level 1

356611 SDA Logistics Services Co. LTD. Sudan Level 1

384050 SDC Interlogistics LTD Rwanda Level 2

150965 Sdema Group, Ltd. (Israel) Israel Level 1

401085 SDI Media UK Limited United Kingdom Level 1

219938 Sdk Engineering Services Ltd Uganda Level 2

386567 SDL Global Solutions (Ireland) Ltd Ireland Level 2

215071 SDMS Security Products UK Ltd United Kingdom Level 1

418321 SDR Academy Nederland BV Netherlands Level 1

111000 SDS Group Limited United Kingdom Level 1

209130 SDV HOROZ TASIMACILIKVETICARETA.S. Turkey Level 1

190510 SDV Tech, LLC United States of America Level 1

127306 Sea Box, Inc. United States of America Level 2

412082 SEA SANDS SHIPPING (L.L.C) United Arab Emirates Level 2

177699 Seaboard Marine Ltd. United States of America Level 1

381441 Seacom, Ltd. Mauritius Level 1

233927 Seafarer International LLC United States of America Level 1

436943 Seafast Holdings Limited United Kingdom Level 1

148080 Seafast Logistics Plc United Kingdom Level 2

467684 SEAG FOCUS (GHANA) LIMITED Ghana Level 1

422855 SEAGULL INTERNATIONAL SECURITY LIMITED Malta Level 1

404380 SEAL GROUP MIDDLE EAST DMCC United Arab Emirates Level 2

409791 SEAL INTERNATIONAL AGENCY LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

399118 Seal Shipping Co., Limited Hong Kong, Special Administrative Region of China Level 1

400884 Sealite Pty Ltd Australia Level 1

212422 Seamless Events Solutions Limited. Kenya Level 1

359309 SEANEO France Level 1

407004 Search and Secure Canine Training and Services International, Inc. Philippines Level 1

257793 Search Impact Consulting LLC United States of America Level 1

447574 Seasia Infotech Private Limited India Level 1

415582 Season General Trading Ltd South Sudan Level 1

380926 Seasons restaurants and Hotels Limited Kenya Level 1

485755 SEASONZ HARVEST LIMITED Uganda Level 1

170728 SEB Enskilda, Inc. United States of America Level 1

100175 SEBA Hydrometrie GmbH & Co. KG Germany Level 2

234335 SEBAB AB Sweden Level 1

407354 SEBANG EXPRESS CO., LTD Korea, Republic of Level 2

185022 SEBCON (Pvt.) Ltd. Pakistan Level 1

182390 Sectigo Limited United Kingdom Level 1

184963 Sectra Communications AB Sweden Level 1

250315 SECTRONIC (Côte d’Ivoire) Côte d’Ivoire Level 1

179266 secty electronidcs GmbH Germany Level 2

508965 Secure 7 systems company limted Tanzania, United Republic of Level 1

183733 securelec sa Switzerland Level 1

220302 Securex Agencies (Kenya) Limited Kenya Level 1

357820 Securex Agencies (R) LTD Rwanda Level 1

261880 Securex Agencies (U) Limited Uganda Level 1

527450 SECURI NORD SARL Mali Level 1

246581 SECURICOM Protect SARL Mali Level 2

394112 SECURIMAX PLUS SARL Côte d’Ivoire Level 1

434892 Securitas Electronic Security, Inc. United States of America Level 2

406163 SECURITAS GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş Turkey Level 1

356838 Securitas SA Société Suisse de Surveillance Switzerland Level 1

248231 SECURITE PLUS SERVICES Côte d’Ivoire Level 1

434453 Security & Management Services (Pvt.) Ltd Pakistan Level 1

190583 security & Safety Solutions SAL Lebanon Level 2

172287 Security Devices (Private) Limited Zimbabwe Level 1

419742 security force sa Haiti Level 1

109034 Security Group Uganda Limited Uganda Level 1

387718 Security Risk Solutions Limited Kenya Level 1

378589 SECURITY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED Kenya Level 1

233364 SECUTECH EAST AFRICA LIMITED Kenya Level 1

424042 Seda Corporation Limited Kenya Level 1

558223 Sedan Limited Kenya Level 1

373496 Sedelec S.A Switzerland Level 2

497423 Sediqi Security Services Afghanistan Level 1

155133 Seenex Corporation United States of America Level 1

369483 SEFCA SA Central African Republic Level 1

104565 SEFERIAN & COMPANY LIMITED Sudan Level 1

388090 SEFETRA PLC Ethiopia Level 1

475046 SEFKET GÖÇMEN NAKLİYAT LTD Cyprus Level 1

357838 SEGHOR S.A. Switzerland Level 1

432472 SEGON-MARILL INTERNATIONAL MOVERS PLC Ethiopia Level 1

412403 SEGUR IBERICA, S.A. Spain Level 1

436172 SEGURIDAD ONCOR LTDA Colombia Level 2

260946 SEGURISA SERVICIOS INTEGRALES DESEGURIDAD, S.A. Spain Level 2

218640 SEI Industries Ltd. Canada Level 2

373474 SEICAL SARL Switzerland Level 2

374553 SEJER SA France Level 1

407554 SEJIN HIGHTECH CO.,LTD Korea, Republic of Level 1

204156 Sekanyolya Systems Ltd Uganda Level 2

224185 SEKO Worldwide, LLC United States of America Level 1

249809 SEKOU N’DIAYE DISTRIDUTION SARL Mali Level 1

369628 Selamei General Trading Co. Ltd South Sudan Level 1

154490 SELCOM MARINE SARL Lebanon Level 1

361967 Select Auto LLC United Arab Emirates Level 1

390469 SELECT GARMENTS LIMITED Uganda Level 1

126522 Select International, LLC United States of America Level 1

232183 SELEX Elsag Limited United Kingdom Level 2

239876 Selex ES S.p.A. Italy Level 1

410134 SELEX Galileo Inc. United States of America Level 1

226295 Selex Galileo S.p.A. Italy Level 2

362015 Self-Leadership Lab SA Switzerland Level 1

238317 SELKAR TRADING FZE United Arab Emirates Level 1

249826 Selp France Level 1

146448 Semantico Ltd United Kingdom Level 1

407495 Semantix Finland Oy Finland Level 1

215668 Sematron Italia S.r.l. Italy Level 1

459308 SEMCON ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED Kenya Level 1

382243 SEMEM DISTRIBUTORS SARL Cameroon Level 1

438923 Semences de Provence France Level 1

243893 SEMESCO COMPANY LIMITED Cyprus Level 1

497801 Semillas Columbia SA Spain Level 1

122227 Semlex Europe SA Belgium Level 1

226355 Semliki Rift TradingCompanyLimited Uganda Level 2

494691 Senaca International Limited Kenya Level 1

354183 Senait Trading co.ltd South Sudan Level 1

180618 SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A. Spain Level 2

424073 Senay Development Co. Ltd South Sudan Level 1

197719 SendGrid, Inc United States of America Level 1

486077 Sendy Limited Kenya Level 1

368710 SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. Spain Level 1

206262 S-ENERGY CO., LTD. Korea, Republic of Level 2

382534 SENFUMA ELECTRICAL COMPANY LIMITED Uganda Level 2

243010 Sensa ehf. Iceland Level 1

508691 Sensarome (Pty) Ltd South Africa Level 1

437453 Sensorscope Sàrl Switzerland Level 1

133280 Senstar Corporation Canada Level 2

371259 Sentech Pty Ltd South Africa Level 1

408239 SENTRIM CONTRACTS LIMITED Kenya Level 1

178373 Sentry Centers Midtown East, LLC United States of America Level 1

548881 Senya Ltd. Finland Level 1

228934 SeoChangElectricCommunicationCo.,Ltd. Korea, Republic of Level 1

512913 SeoHeong Bicycle Rack Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

115963 Separett AB Sweden Level 1

186276 Sepideh Jam Toos Iran, Islamic Republic of Level 1

262829 SeproTec Traducción e Interpretación S.L. Spain Level 1

217378 Seprotech Systems Inc. Canada Level 1

375887 SERA Mali Mali Level 1

393608 Serc conseil Sarl France Level 1

222875 Serco Belgium SA Belgium Level 2

237489 SERCO LIMITED United Kingdom Level 2

366000 SERCONET SA Switzerland Level 1

182770 SERDI United States of America Level 1

217513 Serefaco Consultants Limited Uganda Level 2

409277 SEREMED (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

447417 SERENE TECHNICAL SERVICES LIMITED Uganda Level 1

223876 Serge Ferrari SAS France Level 1

201596 SEROMA LTD Uganda Level 2

251101 SERVAIR.S.A Dominican Republic Level 1

506226 Servan Co.,Ltd. Korea, Republic of Level 1

432008 SERVICE AUTO IBRAHIM ET AICHA Côte d’Ivoire Level 1

480497 Service Graphics Limited United Kingdom Level 1

534293 SERVICE LINE ENGINEERING (PROPRIETARY) LIMITED Botswana Level 1

185133 Service Point USA, Inc. United States of America Level 1

379700 Services Bâtiments Aubert (S.B-A) sarl Central African Republic Level 1

356830 Services Industriels de Genève Switzerland Level 2

396369 Servicio Aéreo de Capurganá S.A – SEARCA S.A. Colombia Level 1

392313 Servicios Cambel HVAC Chile Ltda Chile Level 1

386880 SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL TOPOGRÁFICA Y DE RECURSOS HIDRÁULICOS SAS Colombia Level 1

475108 SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. Colombia Level 1

397452 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL L’HORTA NORD,S.L. Spain Level 1

582819 Servicios Rojas y Asociados Ltda. Chile Level 1

367892 Servicomp de Guatemala, S.A. Guatemala Level 1

390288 Servis Provider Ltd. United Kingdom Level 1

172390 ServSolid Inc United States of America Level 1

207794 Servtel Communications Limited Kenya Level 1

238287 SES Government Solutions, Inc. United States of America Level 1

485779 SES TechCom S.A. Luxembourg Level 1

560331 SESS Solutions Limited Kenya Level 1

110382 SETA INSAAT PETROL VE PETROL ÜRÜNLERI NAKLIYECILIK SAN VE TIC. a.S Turkey Level 1

359251 SETCO SARL Côte d’Ivoire Level 1

567787 SETHE ENERGY SERVICES LIMITED Nigeria Level 1

183136 SetInformática,ComunicacioneseIngeniería Spain Level 1

241418 SEURECA France Level 1

416586 SEVEN HILLS IMPEX LIMITED Uganda Level 2

371183 SEVEN CORNERS Trading & Consulting Inc. Canada Level 1

165443 SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES (K) LIMITED Kenya Level 2

458122 Seven Fourteen Limited Kenya Level 1

358774 Seven Technologies Group Ltd United Kingdom Level 1

168951 Severnprint Limited United Kingdom Level 1

121700 Severnside Consultants Limited United Kingdom Level 2

394135 Sewa sarl Mali Level 1

385123 SEWECO INDUSTRIAL COATINGS LIMITED Uganda Level 1

370058 SEYANI BROTHERS & CO. (T) LIMITED Tanzania, United Republic of Level 2

126156 SEYANI BROTHERS ANDCOMPANY(U)LIMITED Uganda Level 2

199502 SEYANI INTERNATIONALCOMPANYLIMITED Uganda Level 1

177681 SFI Manufacturing Pte Ltd Singapore Level 2

472311 SFR SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SA France Level 1

117996 SG Supplies Global Ltd Cyprus Level 1

404677 SGA SECURITY TANZANIA LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

439953 SGC LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

441826 SGEEM-BTP MALI SA Mali Level 1

359102 SGI CONSULTING S.A. Luxembourg Level 1

359010 SGI FRANCE SAS France Level 1

359106 SGI INGENIERIE SA Switzerland Level 1

234489 SGLDENIZCILIKDENIZVEKARA TASIMACILIGI PETROL VE PETROL URUNLERI MADENCILIKTURIZMINSAATSANAYIVE TIC.LTD ST Turkey Level 1

392584 SGP – Bio Dynamics Ltd. Bulgaria Level 1

124136 SGR Medical Supplies South Africa Level 1

200736 SGS INDIA PRIVATE LIMITED India Level 2

212937 SGS United Kingdom Limited United Kingdom Level 1

199706 SGSSociétéGénéraledeSurveillanceSA Switzerland Level 2

215207 SH DOOR TECH CO., LTD. Korea, Republic of Level 2

379472 Shabach Services LLC United States of America Level 1

254132 SHAD for General Trading / limited Iraq Level 1

495898 Shade Systems (E.A) Limited Kenya Level 1

399690 SHADES ELECTRICAL DISTRIBUTION BOARDS MANUFACTURING (L.L.C.) United Arab Emirates Level 1

380269 SHADES OF AFRICA TRAVEL LIMITED Kenya Level 1

359391 Shaftcentral Engineering Company Limited Kenya Level 1

384591 Shahin Construction limited Ghana Level 1

356003 SHAHNAWAZ (PVT) LTD Pakistan Level 1

125462 Shahpur Commerce (Pvt) Ltd Pakistan Level 1

449188 Shaikh Combined Industries (Private) limited Pakistan Level 1

457703 SHAJENA ENTERPISES LIMITED Kenya Level 1

369667 Shakhes Engineering Team Afghanistan Level 1

411922 SHAKTI PUMPS (INDIA) LIMITED India Level 2

387986 SHAMCO INDUSTRIES LIMITED Kenya Level 1

396361 SHAMMAH ASSOCIATES LIMITED Uganda Level 1

601764 Shammah Hotel Limited Kenya Level 1

420650 SHAMMAH PROD Côte d’Ivoire Level 1

370160 Shandong Dejian Group Co. Ltd South Sudan Level 1

170412 Shandong Jinyu Tire Co., Ltd China Level 1

424194 SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER COMPANY LIMITED China Level 1

249754 SHANDONG YIDA CO., LTD. China Level 1

171011 Shandong Zhangqiu Blower Co.,Ltd. China Level 1

137929 Shanghai B&F International Trade Limited China Level 1

362119 SHANGHAI BAOLIN EXPLOSIONPROOF ELECTRIC CO.,LTD China Level 1

127113 Shanghai International Holding Corp. (America) United States of America Level 2

460506 Shanghai Kaizun Industrial Development Co., Ltd China Level 1

130655 Shanghai Likang Disinfectant Hi-Tech Co.,Ltd. China Level 1

530050 Shanghai power storage battery system engineering technology Co. Ltd. China Level 1

446628 SHANGHAI SA MEDICAL & PLASTIC INSTRUMENTS CO., LTD. China Level 1

164948 Shanghai Toppan International Trading Co.,Ltd. China Level 1

168580 Shanghai Vostosun Industrial Co.,Ltd China Level 1

124402 SHANGHAIKOYO-ANPIMPORT&EXPORTCO.,LTD China Level 2

263032 Shankar Electronics Limited Kenya Level 1

457991 Shape History Ltd United Kingdom Level 1

170283 SHAPOORJI PALLONJI & CO LTD India Level 2

180016 SHAQAB ABELACATERINGSERVICESCO.WLL Qatar Level 2

499770 Shaque Associates Limited Kenya Level 1

416703 Sharaf Shipping Co.Ltd Iraq Level 1

196231 Sharekat Majmoat Al-SalamElesthmarieh LTD Palestine, State of Level 1

406281 Shark for Security and Armed Protection Co. Jordan Level 1

536237 Shark Media Limited Uganda Level 1

371133 SHARKCAGE AS Norway Level 1

149336 Sharon Bio-Medicine Ltd. India Level 1

521951 Sharp Business Systems France SAS France Level 1

357358 Sharp Electronics (Schweiz) AG Switzerland Level 2

192354 SHARP ELECTRONICS CORPORATION United States of America Level 1

175573 Sharp Products (K) Ltd Kenya Level 1

361930 SHASHA’S TRAINING AND CONSULTING South Africa Level 1

418503 Shayan Energy Limited Uganda Level 1

103443 Sheargold Limited. United Kingdom Level 2

191791 Sheerweb Consulting Ltd Nigeria Level 1

387738 Sheffield Steel Systems Limited Kenya Level 1

161487 SHELBOX SPA Italy Level 2

371293 Shell (Switzerland) AG Switzerland Level 1

425246 SHENZEN SOLUTIONS LIMITED Kenya Level 1

177497 Shenzhen Hexin Zondan Medical Equipment Co.,Ltd China Level 1

119385 Shenzhen Sunikey Industrial Co., Ltd. China Level 1

516039 Shenzhen Wonderful Technology Co., Ltd China Level 1

360069 Sheraton Hotel Syrian Arab Republic Level 1

128680 SHI International Corp. (United States of America) United States of America Level 2

357020 SHIAN TOURS AND TRAVEL LIMITED Kenya Level 1

413381 Shiekan Insurance & Reinsurance Co. LTD Sudan Level 1

357572 Shield Aviation Inc United States of America Level 1

464975 SHIELD SECURITY CONSULTANTS LIMITED Malta Level 1

250241 SHILO ENERGY TELECOM SERVICES Côte d’Ivoire Level 1

390787 Shin Textile Solutions Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

178183 Shindong Digitech Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

172271 Shine Pyung Corporation Korea, Republic of Level 2

228319 Shine Way Construction Company (SWCC) Afghanistan Level 1

394050 Shinen Limited Kenya Level 1

354202 SHINGIRO FOUNDATION LIMITED Uganda Level 1

154133 Shinsan Korea, Republic of Level 2

385335 SHINSUNG SOLAR ENERGY COMPANY LIMITED Korea, Republic of Level 1

404610 SHIPPING SOLUTION SERVICES DMCC United Arab Emirates Level 1

393978 Shiv International Limited Uganda Level 1

243874 Shivam East Enterprises Limited Kenya Level 1

403388 Shix Limited Kenya Level 1

126698 SHL Canada Inc. Canada Level 2

405634 Shladot Ltd. Israel Level 2

400450 Shoa Panjshir LTD Afghanistan Level 1

215633 Sholla Corporation United States of America Level 1

498873 SHOMBAY ELECTRIC LTD Nigeria Level 1

576434 SHONITEL LIMITED Kenya Level 1

501631 Shoot You Ltd United Kingdom Level 1

261979 SHOP TWENTY FOUR SEVEN (U) LIMITED Uganda Level 1

232614 Short Bark Industries, Inc. United States of America Level 1

410301 Shot Formats Digital Productions Private Limited India Level 2

172022 Shouguang Sunshine Science-Education Equipments Co.,Ltd China Level 1

226461 Shout Media Ltd United Kingdom Level 1

367029 SHOVIEW NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

601171 SHOWAN LIMITED Kenya Level 1

127708 Shraz Associates, Inc. United States of America Level 1

370221 SHREE AMBICA GEOTEX PRIVATE LIMITED India Level 1

457562 SHREE CHEMFOOD PVT. LTD. India Level 1

228236 Shriv ComMedia Solutions Pvt. Ltd. India Level 1

359858 SHURE Europe GmbH Germany Level 2

172401 SIA “Karme Filtrs” Latvia Level 1

404499 Sia Partners Belgium Level 1

237340 Siam Group Limited South Sudan Level 1

386652 Siam P&T Co., Ltd. Thailand Level 1

193664 SIANG MAY PTE LTD Singapore Level 1

358866 Siap+Micros S.p.A. Italy Level 1

220841 SIAP+MICROS SRL Italy Level 1

390343 SIBED TRANSPORT COMPANY LIMITED Kenya Level 1

380896 Siber Systems Inc. United States of America Level 1

395895 sibi printing services limited Kenya Level 1

253345 SIBM Côte d’Ivoire Level 1

483783 SICAAL Sarl Central African Republic Level 1

525484 Sichuan Lan-bridge Information Technology Co., Ltd. China Level 1

128629 SICOM S.p.A. Italy Level 2

380003 SICOTEL Morocco Level 1

250840 SICURA SAS DI M. BOVE & C.(CATTOLICA ASSICURAZIONI) Italy Level 1

393208 SIDAAL Côte d’Ivoire Level 1

369480 SIDACO SAL Lebanon Level 1

413854 SIDERURGICA DEL POLESINE S.R.L. Italy Level 1

433401 SIDHAANT LIFE SCIENCES PVT. LTD. India Level 1

385312 Sidhil Limited United Kingdom Level 1

393416 Siegel+Gale Ltd. United Kingdom Level 1

201406 Siemens AG Germany Level 2

227447 Siemens AG Austria, CMT Austria Level 2

239764 Siemens Convergence Creators GmbH Austria Level 1

140951 Siemens Industry, Inc. United States of America Level 2

360243 Siemens Schweiz AG Switzerland Level 1

152637 SIEPMANN’S CARD SYSTEMS PVT.LTD India Level 1

440546 SIET HOTEL SARL Côte d’Ivoire Level 1

547439 SIFA FM STATIONS LIMITED Kenya Level 1

249317 Sifa Imports Limited (Kenya) Kenya Level 1

386405 Sify Technologies Limited India Level 1

355488 SIGASECURITE Côte d’Ivoire Level 1

400432 SIGHT AND SOUND COMPUTERS LIMITED Kenya Level 1

357022 Sight and Sound LTD Kenya Level 1

222603 Siglo XXI Editores Argentina SA Argentina Level 1

169645 SIGMA BREAKTHROUGH TECHNOLOGIES, INC. United States of America Level 2

257644 SIGMA ELECTRIC PLC Ethiopia Level 2

169114 SIGMA ENGINEERED SOLUTIONS Ltd. United Kingdom Level 1

580443 SIGMA FEEDS LIMITED Kenya Level 1

235178 Sigma Laborzentrifugen GmbH Germany Level 1

370768 Sigma Operational Services LLC. United States of America Level 1

175727 Sigma Wireless Communications Ltd Ireland Level 1

365820 Sigmacom Télécom SA Switzerland Level 1

359630 Sigma-Tau industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A Italy Level 1

548727 Sigmon Networks Limited Kenya Level 1

362794 Signal SA Switzerland Level 1

419657 Signals and Binary Engineering Pvt Ltd Pakistan Level 1

105833 Signature Fencing and Flooring Systems, LLC. United States of America Level 1

226958 Signet International Limited United Kingdom Level 2

197354 SIGNOL UGANDA LIMITED Uganda Level 1

353573 SIGNS MANUFACTURERS KENYA LIMITED Kenya Level 1

510243 Siili Solutions Plc Finland Level 1

395946 SIKANGO CONSULTING Congo, The Democratic Republic of the Level 1

204001 Silbo Ltd United Kingdom Level 1

473645 Silchip International Limited Kenya Level 1

367853 Silensec Africa Limited Kenya Level 1

547230 SILGA SL Spain Level 1

367366 SILICON CONSULTING LIMIITED Kenya Level 1

112603 SILK WAY AIRLINES Azerbaijan Level 1

363147 SILLAH LIMITED Uganda Level 1

423214 Silobreaker Limited United Kingdom Level 1

238331 Silom Medical Co.,Ltd Thailand Level 2

221879 Silver Arc Productions Inc. United States of America Level 1

196421 Silver AutumnHotel(NY)CorporationLimiteddbaWarwickNew York Hotel United States of America Level 1

423193 SILVER GLOBE LIMITED Kenya Level 1

206537 Silver Shield Trading Co LLC United Arab Emirates Level 1

471782 SILVERBOBS KENYA LIMITED Kenya Level 1

457699 SILVERCUT EAST AFRICA LIMITED Kenya Level 1

162103 Silverfish Productions Ltd United Kingdom Level 1

225385 silverscope limited Kenya Level 1

169869 SILVERSTAR EXPRESS, INC. United States of America Level 1

195012 Silverstone Logistics Limited Kenya Level 1

192202 SILVERSTONE TYRES KENYA LIMITED. Kenya Level 1

447727 Silverstream Trades Investment Limited Nigeria Level 1

245922 SIMA INT’L SARL Lebanon Level 1

577759 SIMALEX LIMITED Kenya Level 1

186202 Siman Zaveh Torbat Company (Private Joint Stock) Iran, Islamic Republic of Level 1

366223 Simant S.a.s Italy Level 1

497938 SIMAT SA Côte d’Ivoire Level 1

412603 SIMBA VEHICLE RENTAL LIMITED Kenya Level 1

368410 Simba Logistics Limited Tanzania, United Republic of Level 1

206462 SIMBA TRAVEL CARE LIMITED Uganda Level 1

246913 SIMBANET (U) LIMITED Uganda Level 1

358835 SIMBANET COM LIMITED Kenya Level 1

244342 Sime Enterprises Limited Kenya Level 1

462233 Simformotion, LLC United States of America Level 1

370359 Simlab Geosolutions Limited Kenya Level 1

475862 Simmons Trading Company Limited Kenya Level 1

414747 Simms ProLog Solutions(PTY)LTD South Africa Level 1

489251 SIMOP France Level 1

171723 Simpler North America, LP United States of America Level 1

357217 SimplexGrinnell LP United States of America Level 1

382279 Simplifi Networks Limited Uganda Level 1

368340 Simply Computers Tanzania Limited Tanzania, United Republic of Level 1

385065 Simply Measured, Inc. United States of America Level 1

451076 Simply Speaking Limited United Kingdom Level 1

126318 Simpson Seeds Inc. Canada Level 1

259575 Simpson Soft UK Ltd. United Kingdom Level 1

236385 Simpson Thacher & Bartlett LLP United States of America Level 1

118185 Simtech S.p.r.l. Belgium Level 2

491732 Simulate technologies limited Kenya Level 1

228623 Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Indonesia Level 1

382511 Sindicatum Carbon Capital (NZEM) Private Limited Singapore Level 1

400097 SINERGICA SRL Italy Level 1

363098 Sinergise d.o.o. Slovenia Level 1

183796 Sinerkia Infraestructuras, S.A. Spain Level 1

418502 SINGATA GENERAL TRADING COMPANY LIMITED South Sudan Level 1

174434 SingleHop, Inc. United States of America Level 1

463683 SINGOMA HOLDING LIMITED Uganda Level 1

403635 SINGULARLOGIC INFORMATION SYSTEMS AND SOFTWARE TECHNOLOGY S.A. Greece Level 1

417786 SINNED (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

455006 SINO LOGISTICS CO. LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

185480 Sinoafrica Medicines and Health Ltd Uganda Level 1

126290 Sintel Satellite Services, Inc. United States of America Level 1

432982 SINTEL TECHNOLOGIES LIMITED Kenya Level 1

133149 Sioen Ballistics Oy Finland Level 1

421262 SIPM BVBA Belgium Level 1

432081 SIPPI PAPIERS SA Côte d’Ivoire Level 1

369412 Sir Charles Consulting (Pty) Ltd South Africa Level 1

186534 SIR s.r.l. Italy Level 1

169289 SIRCOM Gesellschaft fur Systemintegration und Kommunikationstechnik mbH Germany Level 1

238929 Sirfin PA s.r.l Italy Level 1

157959 SIRIUS CORPORATION Japan Level 1

249731 SIRTEL SRL Italy Level 1

395928 Sisam Agenti Srl Italy Level 1

506052 Sison Corillo Parone and Co. Philippines Level 1

261735 SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA, S.A. Spain Level 1

445958 SISTEMAS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA Colombia Level 1

398298 SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON LTDA Colombia Level 1

260264 SITA INFORMATION NETWORKINGCOMPUTING USA INC. United States of America Level 1

259839 SITA NV Netherlands Level 2

495270 SITA OnAir Switzerland Sàrl Switzerland Level 1

169919 SITA REMEDIATION France Level 1

415025 SITE TRAVELS LIMITED Uganda Level 1

450763 Site Group for Services & Well Drilling Co. Ltd. Jordan Level 1

354453 SITE S.p.A Italy Level 2

262229 sitem s.r.l. Italy Level 1

180705 Siteserv Plc Ireland Level 1

162864 Siteworx, Inc. United States of America Level 2

247696 SITIE – IMPIANTI INDUSTRIALIS.P.A. Italy Level 1

256050 SITIOS E FORMAS-PROJECTOECONSULTORIA, LDA Portugal Level 1

222155 SIVECO Romania Romania Level 2

193292 SIVECO Romania S.A Romania Level 1

200003 Siwel Consulting Inc. United States of America Level 1

373861 Six Square Limited Kenya Level 1

366640 Sixeleven s.r.l. Italy Level 1

366261 Sixt Rent-a-Car SA Switzerland Level 1

500200 siyani hardware (u) limited Uganda Level 1

390620 Siyathembana Trading 167 (Pty) Ltd South Africa Level 1

236377 SJ LOGISTICS AMERICA, INC. United States of America Level 1

395065 SJS Fine Imports Co. Ltd. Thailand Level 1

411896 SK Telecom Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

237841 SKA International Group Limited United Arab Emirates Level 2

223713 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP United States of America Level 1

368840 Skae Power Solutions, LLC United States of America Level 1

125827 Skanska USA Building Inc. United States of America Level 2

354815 skay assurances Morocco Level 1

488508 SKC Communication Products, LLC United States of America Level 1

262127 SKE S.r.l. Italy Level 1

397053 SKENYA MOTORS (U) LIMITED Uganda Level 1

405239 SKETCHERS DESIGN PROMOTERS LTD Kenya Level 1

379698 Skidmore Owings& Merrill, Inc. United Kingdom Level 1

162120 Skidmore, Owings & Merrill LLP United States of America Level 2

382419 SKILLS CONSORTIUM AFRICA LIMITED Uganda Level 1

156069 SkillSoft Corporation United States of America Level 2

179562 Skiprock Creative, LLC United States of America Level 1

155455 SKOL Airline, LLC Russian Federation Level 2

439529 Sky Care Catering Services LTD. Nigeria Level 1

389391 Sky Design Limited Uganda Level 1

133555 Sky Gulf Trading FZE United Arab Emirates Level 1

247251 Sky Light International (U)Limited Uganda Level 1

543153 SKY LOGISTICS LIMITED. Uganda Level 1

237366 SKY Perfect JSAT Corporation Japan Level 2

400247 SKY SPORTS S.A.S. Colombia Level 1

212012 Sky Travel & Tours LLC Afghanistan Level 1

471140 Sky1Vision Machine Services Ltd Nigeria Level 1

379793 Skybridge Freight Solutions llc United Arab Emirates Level 1

368682 SkyCell AG Switzerland Level 1

559825 SKYCORP TECHNOLOGIES LIMITED Kenya Level 1

360312 SKYGATE CO. LTD. South Sudan Level 1

365781 Skyhorse Aviation (Pty) Ltd South Africa Level 1

487177 Skylartech Limited Kenya Level 1

156281 Skyline AdvancedTechnologyServices United States of America Level 1

354473 SKYLINE CONTRACTING COMPANY LIMITED South Sudan Level 1

366041 Skyline Visions Limited Kenya Level 1

465549 SKYLINK TRAVEL & TOURS LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

374877 SkyLink Aviation, Inc. Canada Level 1

238491 SKYLINK RENT-A-CAR LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

510657 Skypoint Investments (PTY) LTD. South Africa Level 1

210708 SkytechCommunicationsResourcesLtd. Kenya Level 1

173316 SKYTRAC SYSTEMS LTD. Canada Level 2

205112 SLATE FZE United Arab Emirates Level 1

229369 Sleep Comfort Liban s.a.l Lebanon Level 1

446453 Slickforce Inc. United States of America Level 1

516385 Slim met energie B.V. Netherlands Level 1

420260 Slit Facilities Management Ltd South Sudan Level 1

435568 SLONZE ENERGY LTD Nigeria Level 1

203639 SLR Environnemental Consulting Ireland Ltd Ireland Level 2

416042 SMA Sunbelt Energy GmbH Germany Level 1

512640 SMA Trading Inc. Canada Level 1

220803 Small Arms Survey Switzerland Level 1

203851 Small World Stories Pty Ltd Australia Level 1

542109 Smalto Dental Clinic Limited Cyprus Level 1

409090 Smantis Limited Uganda Level 1

360511 SMART MEDIA LIMITED Uganda Level 1

420353 Smart Micros Limited Nigeria Level 1

455772 Smart Vision Building Materials Trading FZC United Arab Emirates Level 1

473745 Smart way General Trading Co. LTD South Sudan Level 1

175402 SmartCo France Level 2

158222 SMARTER NOT HARDER sprl Belgium Level 1

382554 smarties cleaning services limited Kenya Level 1

164134 SmartLynx Airlines Latvia Level 2

259565 SmartmaticInternationalHoldingB.V. Netherlands Level 2

414850 SMARTMEDIA -SARL Mali Level 1

358767 SmartWave SA Switzerland Level 1

386363 SMATSOFT TECHNOLOGIES LIMITED Kenya Level 1

154780 SMB CORPORATION OF INDIA India Level 2

203387 SMBC Nikko Securities America, Inc. United States of America Level 2

241123 SMC JOINT VENTURE Cyprus Level 1

101089 SMEC INTERNATIONAL PTY LTD Australia Level 1

403393 SMFGTP SARL Mauritania Level 1

360746 SMH International LLC United States of America Level 1

383112 SMILEPLAST LIMITED Uganda Level 1

606326 Smiles Rent A Car Services Limited Tanzania, United Republic of Level 1

254940 SMIRAGLIAUTO SRL Italy Level 1

174121 Smith Hamilton Shop Inc United States of America Level 1

127242 Smith-Miller + Hawkinson Architects United States of America Level 2

378651 SMITHS AND WELLS LIMITED Nigeria Level 1

238277 Smiths Detection Inc United States of America Level 1

119763 Smiths Detection, Inc. United States of America Level 2

158897 SMITHS DETECTION-WATFORD LIMITED United Kingdom Level 2

412455 SMITHS HEIMANN SAS France Level 1

131103 Smiths Medical International Limited United Kingdom Level 1

366442 SMOOTH TECHNOLOGY PROVIDER SARLAU Morocco Level 1

354556 SMOOTHTEL & DATA SOLUTIONS LIMITED Kenya Level 1

221445 SMS INFRASTRUCTURE LIMITED India Level 2

191365 SMT SOFTWARE S.A. Poland Level 1

152646 SNA EUROPE (BENELUX) BV /SNAEUROPE(BENELUX) INTERNATIONAL Netherlands Level 1

466820 Snap Enterprises (Pty) Ltd South Africa Level 1

142611 Snap-Tech (Pty) Ltd South Africa Level 2

245928 SNAS LEBANON SARL Lebanon Level 1

406665 SNB ENTERPRISES PVT. LTD. India Level 2

383534 SNL Financial Limited United Kingdom Level 1

357712 SNL Financial Sweden AB Sweden Level 1

458485 SNOW PEAK REFRIGERATION & GENERAL CONTRACTORS LIMITED Kenya Level 1

531293 snowpex investments limited Uganda Level 1

210858 SNR Schouten Global BV Netherlands Level 1

177545 SNS Staging Inc. United States of America Level 1

393621 SNT CONSTRUCTION AND SERVICES SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

102927 Soap and Allied Industries Limited Tanzania, United Republic of Level 1

548703 Soapbox Communications Limited United Kingdom Level 1

179916 Soaring Eagle Enterprises, Inc. United States of America Level 1

381926 SOBAT LOGISTIC AND SUPPLY CO. LTD South Sudan Level 1

399354 SOBOCON Associates Limited Kenya Level 1

516776 Socap Kenya Limited Kenya Level 1

155001 Social Impact, Inc. United States of America Level 1

534540 Socialight Media Limited Kenya Level 1

179223 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. (SEMI, S.A.) Spain Level 2

480676 Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A. Spain Level 1

255606 SOCIEDAD VALENCIANA DE SERVICIOS ALA CONSTRUCCION SL (VASECO) Spain Level 1

167592 Società Italiana di Monitoraggio Srl Italy Level 1

472616 Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. Italy Level 2

239147 SOCIETAT D’ESTUDIS INFORMATICS I D’ORGANITZACIO, SOCIETAT ANONIMA Spain Level 1

379059 SOCIETE AFRICAINE DE BATIMENT (S.A.B-SARL) Mali Level 1

359242 SOCIETE AFRICAINE DE CONSTRUCTION AU CONGO “SAFRICAS-CONGO” SA Congo, The Democratic Republic of the Level 1

192720 SOCIETE AFRICAINE DE PARTICIPATION Cameroon Level 1

380590 SOCIETE AIGLE SERVICES LTD SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 2

381531 Société anonyme de l’Hôtel Royal Switzerland Level 1

445409 Société Anonyme de Recherche et Réalisations Architecturales Switzerland Level 1

251469 SOCIÉTÉ ATLAS SAHARA S.A. Morocco Level 2

354246 SOCIETE COLOMBE SECURITE (SCS) Côte d’Ivoire Level 1

406496 SOCIETE CONGOLAISE DE L’IMMOBILIER DE TRAVAUX ET D’ASSAINISSEMENT SARL Congo Level 1

359930 Société Coopérative Migros Genève Switzerland Level 1

216030 SOCIETE D’ARMEMENTETD’ETUDESALSETEX France Level 1

356847 Société de fournitures industrielles Côte d’Ivoire Level 1

257756 SOCIETE DE NEGOCE DE MATERIEL SA Monaco Level 1

252159 SOCIETE DE PRODUITS SANITAIRES ET DE BEAUTE “SANI-BEAUTE” Congo, The Democratic Republic of the Level 1

404544 SOCIETE DE RADIOCOMMUNICATION SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 2

551824 Societe de Representation Commerciale et de Distribution SA Madagascar Level 1

368760 Société de Transformation Alimentaire STA SA Niger Level 1

375729 Société d’Etudes de Développement et de Travaux aux Grands Lacs (SEDETRAV-GL) Congo, The Democratic Republic of the Level 1

382014 Société d’Etudes et d’Applications Techniques – SARL Mali Level 1

536465 SOCIETE D’EXTERNALISATION DE TRANSPORT AUTOMOBILE SARL France Level 1

406671 SOCIETE D’INGENIERIE ET DE COMMERCE DU MALI sarl Mali Level 1

259068 SOCIETE DU RHUM BARBANCOURT, T. GARDERE & CIE Haiti Level 1

355955 SOCIETE EN-SHA SARL Mali Level 2

415832 Societe Falaise Mali – Sarl Mali Level 1

370761 Societé Gabero Multi Services Mali Level 1

148702 Société Générale France Level 2

508098 SOCIETE GENERALE D’ACTION ET DU COMMERCE SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

451934 SOCIETE GENERALE D’HOTELLERIE S.A Mali Level 1

426914 SOCIETE GENERALE SANGARE ET SIDIBE (SOGES SARL) Mali Level 1

359508 SOCIETE GIDITAL SARL Morocco Level 1

394824 Société GROTRANS Cameroon Level 1

364135 Societe Hoteliere du Grand Beyrouth Lebanon Level 1

248965 SOCIETE INTERNATIONALEDETELECOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES Belgium Level 2

367217 SOCIETE IVOIRIENNE D’ASSISTANCE ET DE MAINTENANCE AVIATION Côte d’Ivoire Level 1

395655 SOCIETE IVOIRIENNE DE SECURITE PUISSANCE 6 (SIS-P6) SARL Côte d’Ivoire Level 1

400338 SOCIETE KAFAKIS GROUP Congo, The Democratic Republic of the Level 1

361404 SOCIETE KANTE ET FAMILLE SARL Mali Level 1

418687 SOCIETE KOIRA NAAFA SARL Mali Level 1

570898 SOCIETE LIGHT WAY – SARL Mali Level 1

379063 SOCIETE MA-BINTOU Mali Level 1

358367 SOCIETE MALIENNE DE DESINSECTISATION ET DE DERATISATION SARL Mali Level 1

400328 SOCIETE MALIKI DIARRA sarl (somadia sarl) Mali Level 1

424690 Société Marocaine de travaux d’ouvrage de béton et aménagements SARL Morocco Level 1

218968 Société Médicaleàl’Exportationsprl Belgium Level 1

550665 Societe Miniere du Mali SARL Mali Level 1

404171 SOCIETE NASRINE DE SERVICES ET ENTRETIEN SARL Chad Level 1

263181 Societe Nema Et Freres SARL Mali Level 2

419383 SOCIETE NORMANDE DE REFRIGERATION INDUSTRIELLE France Level 1

465719 SOCIÉTÉ PEPINO Benin Level 1

360925 SOCIETE PRODIMPEX SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

365839 Société Route Ass. Constr, SORACO SA Switzerland Level 2

390105 SOCIETE SHIVAM Mali Level 1

382018 SOCIETE THE MINING HOUSE-SARL Guinea Level 1

563000 SOCIETE TOURISTIQUE THERMALE ET HOTELIERE DE DIVONNE SA France Level 1

552676 SOCIETE Utopia Contracting S.A.R.L Lebanon Level 1

258090 SOCIETEDEPRESTATIONSETDECOMMERCESARL Mali Level 1

406609 sococ sarl Congo, The Democratic Republic of the Level 1

379308 SOCOMEC AG Switzerland Level 1

366723 SODECA S.A Central African Republic Level 1

382102 SODEXO DEFENSE SERVICES France Level 1

147656 Sodexo International FZE United Arab Emirates Level 1

103668 SODEXO SA France Level 2

389194 SODEXO SECURITY GUARD SERVICE (THAILAND) LIMITED Thailand Level 2

230211 SODEXO SERVICES LIBAN SAL Lebanon Level 1

391083 SODIACO SARL Mali Level 1

386309 SODICI.MALI IMPORT-EXPORT Sarl. Mali Level 1

246967 SODIGAZ MALI SARL Mali Level 1

407704 SODIKEF SARL Mali Level 1

584213 Sofdia Systems Limited Nigeria Level 1

356714 SOFEMA France Level 2

403814 Soffigen s.r.l. Italy Level 1

186895 SOFIES SA Switzerland Level 1

385647 Sofnisys SA Switzerland Level 1

249255 SOFRECAP SAS France Level 1

358384 SOFT HQ United States of America Level 1

204999 Soft Kinetics Egypt Level 1

215135 SoftArt Solutions Inc. United States of America Level 1

204758 SoftCom Inc. Canada Level 1

240073 Soft-Dat Austria Level 1

154596 Softlinx, Inc. United States of America Level 1

230303 SoftManagement S.A. Colombia Level 2

398071 SOFTNET SA Mali Level 1

423684 SoftNet Technologies Limited Tanzania, United Republic of Level 1

584428 Software Developers Limited Kenya Level 1

156571 Software People Inc. United States of America Level 1

171055 SoftwareONE Italia S.r.l. Italy Level 1

102997 SOFTWAY S.r.l. Italy Level 1

354361 SOGAFER-CI Côte d’Ivoire Level 1

258135 SOGEBAT-CI Côte d’Ivoire Level 1

404172 SOGECA SA Switzerland Level 1

569800 SOGECO INTERNATIONAL SA Switzerland Level 1

408049 SOGECOM SARL Mali Level 1

454415 SOGEDEX ACCESSORIES SARL France Level 1

515203 SOGEMCO, Société de Gestion Hôtelière Mövenpick Cointrin SA Switzerland Level 1

560383 SOGENA TRANSIT France Level 1

198241 SOGENET Srl Italy Level 1

245937 SOHAT DISTRIBUTION SAL Lebanon Level 1

398191 SOINS ELPIS AFRIQUE INC. Canada Level 1

398911 SOITRON, s.r.o. Slovakia Level 1

218861 SOKWERI CESSPOOL EMPTIER SERVICES Uganda Level 1

471784 Sola Future Energy (Pty) Ltd South Africa Level 1

457027 Sola Taa Limited Kenya Level 1

194148 SOLAGEN POWER LIMITED Kenya Level 1

226591 Solar Direct GmbH Germany Level 1

562618 Solar Liberty Energy Systems, Inc. United States of America Level 1

147091 Solar Man Co. ltd Sudan Level 1

357346 Solar Power Technologies (Pvt) Limited Pakistan Level 1

455848 Solar Relief Pty Ltd Australia Level 1

226701 SOLAR23 GmbH Germany Level 1

188988 Solara Remote Data Delivery Incorporated Canada Level 1

470192 Solarcentury East Africa Limited Kenya Level 1

118961 SOLARCOM FRANCE SAS France Level 1

361118 Solarea Energética Solar, S.L. Spain Level 1

366370 Solargen Technologies Limited Somalia Level 1

407507 SOLARIS COMMODITIES S.A. Switzerland Level 1

186545 Solarmatrix Pty Ltd Australia Level 1

182006 SolarOne Solutions, Inc. United States of America Level 1

362733 Solar-Tech Engineering SCRL Belgium Level 1

205914 SolarWave AB Sweden Level 1

354745 Solarway FZE United Arab Emirates Level 1

402908 SOLARWISE SYSTEMS LIMITED Kenya Level 1

370636 solas -france France Level 1

104911 Solenta Aviation (Pty) Ltd South Africa Level 2

231498 SOLETOP Co.Ltd Korea, Republic of Level 1

231179 SOLHEM GROUP LIMITED Kenya Level 1

609091 Solid Black Advertising Limited Kenya Level 1

250226 SOLID CI SA Côte d’Ivoire Level 1

456287 SOLID ENGINEERING’S CORPORATION Congo, The Democratic Republic of the Level 1

451666 SOLID MADE LIMITED. Nigeria Level 1

358708 Solidere s.a.l Lebanon Level 2

397349 Solidus Marketing Co,.Ltd Cambodia Level 1

255321 SOLLATEK ELECTRONICS (KENYA)LIMITED Kenya Level 1

101482 SOLLATEK UK LTD. United Kingdom Level 2

449086 SOLMED ALLIANCE CORPORATION Panama Level 2

479819 Solmed Alliance S.A. Spain Level 1

386953 SOLSTIS SA Switzerland Level 1

423818 Solten France SARL France Level 1

444642 SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE TRANSPORTE LTDA Colombia Level 1

380537 Solution Domain Ltd Nigeria Level 1

461097 SOLUTION QUICK SERVICES CO, LTD South Sudan Level 2

401179 Solutions Bridge International Limited Kenya Level 1

480263 SOLUTIONS FOR AFRICA SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

167393 Solvatten AB Sweden Level 1

354845 Sol-vest investments (private) limited Zimbabwe Level 1

462915 SOLVIC SOLUTIONS LIMITED Kenya Level 1

363188 Solydair Energies France Level 1

156133 Soma Medical Sdn Bhd Malaysia Level 1

243769 SOMAFREC SA Mali Level 1

379134 SOMAGEC-SARL Mali Level 2

454506 SOMAIN-SARL Mali Level 1

414039 SOMAKF SARL Mali Level 1

443425 SOMALI TECHNOLOGY GROUP (SOMATECH) LTD Somalia Level 1

368615 SOMCAST NETWORKS LTD Somalia Level 1

359369 Somers Engineering Ltd. Kenya Level 1

127143 SOME’S UNIFORMS, INC. United States of America Level 2

416790 Somet Integration LTD Israel Level 1

435762 Sona Printers Pvt. ltd. India Level 1

355431 Sonalia for Development & investment CO.LTD Sudan Level 1

360604 SONATEL SA Senegal Level 1

120780 SONCOTRA NV Belgium Level 1

263293 SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.L. Spain Level 1

365966 SONESIS INTERNATIONAL LIMITED Nigeria Level 1

506023 Sonjara, Inc. United States of America Level 1

383064 sonol israel ltd. Israel Level 1

155527 SONY ELECTRONICS INC United States of America Level 2

414329 Sonya Foods Pvt. Ltd India Level 1

244623 SOOSUNG LIFT MFG. CO., LTD. Korea, Republic of Level 2

483033 SOPODIVA TRAINING CENTRE LIMITED Ghana Level 1

233872 SOPRODEL sarl Senegal Level 1

377887 SORELL COMPANY FOR GENERAL TRADING, LTD Iraq Level 1

380944 Soremar Group Morocco Level 1

228954 SORGENIA SPA Italy Level 1

365743 Soria Moria Hotel Norway Level 1

374390 Soria Moria Hotel and Conference center Norway Level 1

433726 SORRAC SASU France Level 1

386274 Sory BUILDING sarl Mali Level 1

103881 SOS ASSISTANCE SA Switzerland Level 2

360059 SOS Médecin Sarl Senegal Level 1

408128 SOSMUT TRADING COMPANY LIMITED Kenya Level 1

393589 SOTELMA S.A Mali Level 1

203351 Sotex International Limited United Kingdom Level 1

412015 SOTO SINISTERRA SAS Colombia Level 1

390873 Sotra Seperef France Level 1

379567 SOTRANO SA Cameroon Level 1

495272 Soufflet Negoce SAS France Level 1

369969 Soulco Kenya Limited Kenya Level 1

167230 SourceEdge Software Technologies Pvt. Ltd. India Level 2

227159 South Austral Pty Ltd Australia Level 1

213640 SOUTH PACIFIC ENGINEERING PTY LTD Australia Level 1

172172 South Pole Carbon Asset Management Ltd. Switzerland Level 1

496800 SOUTH SUDAN INFRA-SYSTEMS LTD South Sudan Level 1

407666 SOUTHERN BUSINESS SOLUTIONS (UGANDA) LIMITED Uganda Level 1

588843 SOUTHERN AFRICA CORPORATE TRAINING (PTY) LTD South Africa Level 1

457928 Southern African Shipyards (Pty) Ltd South Africa Level 1

105609 Southern California Safety Institute, Inc. United States of America Level 1

178202 SOUTHERN ENGINEERING COMPANY LTD Kenya Level 2

227141 Southern Enterprises Limited Uganda Level 1

427425 Southern Mapping Company Pty Ltd South Africa Level 1

384091 Southern Sun Hotels (Tanzania) Limited Tanzania, United Republic of Level 1

108136 SouthMidlandsCommunicationsLimited United Kingdom Level 1

420783 Southvaal Trading and Supply Company (Pty) LTD South Africa Level 1

193114 Soutron Limited United Kingdom Level 1

127340 SOVEMA France Level 1

472642 SOVENTIX SOUTH AFRICA (PTY) LTD South Africa Level 1

382665 Sovereign Global (UK) Ltd. United Kingdom Level 1

239205 SOVEREIGN GLOBAL FRANCE S.A.S. France Level 2

476084 sowers field international company limited Nigeria Level 1

263667 SP (UK) SERVICES United Kingdom Level 1

163737 SPA INFOSUV (EAST AFRICA) LIMITED Kenya Level 1

423433 Space Commercial Services Holdings (Pty) Ltd. South Africa Level 1

245181 SPACE COMMUNICATIONSANDELECTRONICS India Level 1

217401 SPACE ENGINEERING LTD Kenya Level 2

455990 Space Explorers Limited Kenya Level 1

399126 SPACE Ltd Seychelles Level 1

434960 Space Matrix Design Consultants (Thailand) Limited Thailand Level 2

167847 SPACE-BAND Israel Level 1

204897 SPACELINK CORP. Korea, Republic of Level 1

196195 Spacenet Integrated Government Solutions, Inc. United States of America Level 1

244288 SPACIOUS PROJECTS UGANDA LIMITED Uganda Level 1

379563 Spans Ventures Limited Kenya Level 1

222836 Spantech Microwave Technology SA Spain Level 1

249903 SPAREX Côte d’Ivoire Level 1

420639 Sparkle Investment Co. Ltd South Sudan Level 1

233438 SPARKLEAN LIMITED Uganda Level 1

395493 SPARKLEAN CLEANING LIMITED Kenya Level 1

377828 SPARKLING CLEAN SERVICES LIMITED Kenya Level 1

162174 Sparsh Management Information Consultancy Pvt Ltd India Level 1

172429 SPARTAN RELIEF SUPPLIES LIMITED Kenya Level 2

383132 Spatial Collective Limited Kenya Level 1

526509 SPATIALINTELLIGENCE (PTY) LTD South Africa Level 1

567523 Spawn Logistix Limited Kenya Level 1

222736 Spazatainer CC South Africa Level 1

421227 SPB Global LLC United States of America Level 1

411698 SPEAKING ROSES UGANDA LIMITED Uganda Level 1

418821 Spearfish Security Ltd United Kingdom Level 1

257563 SPEC Special Engineering Company SARL Lebanon Level 1

144416 Special D Events, Inc. United States of America Level 1

198013 Special Materials Corp. Russian Federation Level 1

219418 Specialised Engineering Co.(EA) Ltd Kenya Level 1

378074 Specialised Hardwares Ltd Kenya Level 1

164032 SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L Spain Level 1

457552 SPECIALIZED ALUMINIUM RENOVATORS LIMITED Kenya Level 1

195746 SPECICOM TECHNOLOGIES LIMITED Kenya Level 1

171597 Spectra Group UK Ltd United Kingdom Level 2

256587 SPECTRUM DISTRIBUTION LIMITED Uganda Level 1

432193 Spectrum Engineering Consultants s.a.r.l. Lebanon Level 1

178539 Spectrum Healthcare (UK) Ltd United Kingdom Level 1

174872 Spectrum Pacific Learning Company United States of America Level 1

375441 SPECTRUM PRODUCTIONS sole proprietorship India Level 1

147071 Spectrum Wireless Communications Ltd Kenya Level 1

409426 SPEDAG INTERFREIGHT KENYA LIMITED Kenya Level 1

421611 Spedag Interfreight Rwanda Ltd Rwanda Level 1

234970 Spedag Interfreight Uganda Limited Uganda Level 2

389443 SPEED INSURANCE CO.LTD South Sudan Level 1

450427 SpeedCast France France Level 1

182329 SPEEDCAST LIMITED Hong Kong, Special Administrative Region of China Level 1

512158 SPEEDCAST SUCURSAL COLOMBIA Colombia Level 1

390644 SPEEDLINE (U) LIMITED Uganda Level 1

227319 SPEEDWING TRAVEL CENTRE LIMITED Uganda Level 1

446464 SPEKE HOTEL 1996 LIMITED Uganda Level 1

177435 Spellex Corporation United States of America Level 1

367715 Spencer du Bois Ltd United Kingdom Level 1

220888 Spencer Italia Srl Italy Level 1

466082 SPENTECH ENGINEERING LIMITED Kenya Level 1

219397 Sphere Business Africa Limited Kenya Level 1

377513 Spic ‘N’ Span Cleaning Services Limited Kenya Level 1

248932 SPIDD AFRICA LIMITED Uganda Level 1

230712 Spider Tracks Limited New Zealand Level 1

403670 Spiff Corps., S.L. Spain Level 1

472942 Spigit Inc. United States of America Level 1

207889 Spina Group S.r.l. Italy Level 1

127257 SpinnerWerkzeugmaschinenfabrikGmbH Germany Level 1

461485 Spinosa Costruzioni Generali SpA Italy Level 1

460178 SPLASH AIR ENTERPRISES (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

205972 Splendor Sud S.r.l. Italy Level 1

183441 Sponge UK Limited United Kingdom Level 1

443802 Sport Medica S.A. Poland Level 1

359483 Spotted Anywhere Ltd Kenya Level 1

239359 Spree Trading United Arab Emirates Level 1

581272 SPRING PERSONNEL LIMITED Kenya Level 1

435066 Springer Nature Customer Service Center LLC United States of America Level 1

210715 Springer Science + Business Media, LLC United States of America Level 1

363049 Springs Car Wholesalers South Africa Level 1

439259 SPRINGS OF HOPE LIMITED Kenya Level 1

379457 Springville Integrated Services Nigeria Level 1

257537 Spruce Technology, Inc. United States of America Level 1

178175 SPRUNG INSTANT STRUCTURES LTD. Canada Level 1

207644 SPRUNGKOREA CO.,LTD Korea, Republic of Level 1

373693 SPS SERVICE PRIVE DE SECURITE SA Switzerland Level 1

178271 SQLI Suisse SA France Level 1

371339 Squiz Inc United States of America Level 1

409627 SR Logistics Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

358803 SREO Danismanlik Limited Sirketi Turkey Level 2

204058 SRI Executive Search Ireland Level 1

174560 Srijan Technologies Pvt Ltd India Level 1

376321 SRIT India Private Limited India Level 1

555180 SRK Consulting (South Africa) (Pty) Ltd South Africa Level 1

257954 SSAM-ENTREPRISE Côte d’Ivoire Level 1

383866 SSEMU INTEGRATED SOLUTIONS LIMITED Uganda Level 1

400341 SSF Ingenieure AG Germany Level 1

388726 SSI SCHAEFER- SHOP AG Switzerland Level 1

215728 St Barbara Foundation Germany Level 1

215948 ST Electronics (Satcom & Sensor Systems) Pte Ltd Singapore Level 1

194319 ST LOGISTICS PTE LTD Singapore Level 1

490410 St Mary Trading and Investment co. LTD South Sudan Level 1

401895 ST. JUDE ELECTRICAL AND MEDICAL EQUIPMENT WORKSHOP LIMITED Uganda Level 1

552158 STACK CONSULTING LIMITED Kenya Level 1

162736 StaffIT, Inc. United States of America Level 1

208636 Stakeholder ForumforaSustainableFuture United Kingdom Level 2

522109 Stakeholders Communications Ltd. Nigeria Level 1

579818 Stanbic Bank Ghana Limited Ghana Level 1

382583 Standard & Poor’s Financial Services, LLC United States of America Level 1

236248 Standard Brands(Trading)IrelandLtd Ireland Level 2

156249 STANDARD CHARTERED BANK United States of America Level 2

378879 Standard Marconi DMCC United Arab Emirates Level 1

455169 Standard Press (India) Private Limited India Level 1

257902 STANDARD SOLUTIONS LIMITED Uganda Level 1

412845 STANLEY SECURITY SWITZERLAND SARL Switzerland Level 1

139426 Stanley Supply & Services, Inc United States of America Level 1

107107 Stantec Consulting International Ltd. (Canada) Canada Level 1

255563 Stantec S.p.A. Italy Level 1

375605 Star Air Cargo (Pty) Ltd South Africa Level 1

412606 Star Demining Limited United Kingdom Level 2

394213 STAR GENERAL CONTRACTORS (E.A) LIMITED Kenya Level 1

354072 Star General Trading Co. Ltd Somalia Level 1

175730 Star Poly Bag Inc United States of America Level 1

445701 STAR SYSTEMS CORP. Japan Level 1

394812 Starcom G.P.S Systems Ltd. Israel Level 1

411655 Stark Aerospace Inc. United States of America Level 1

207116 Stark Carpet Corp United States of America Level 1

196310 Stark Software cc South Africa Level 1

402268 Starling Geneva Hotel & Conference Center Switzerland Level 1

392094 Starlink (Thailand) Co., Ltd. Thailand Level 2

133203 Starlite Aviation Operations(Pty)Ltd South Africa Level 2

358371 Star-Lo Electric, Inc. United States of America Level 1

214596 Starpeco Limited Tanzania, United Republic of Level 2

184490 STARS (TL) UNIPESSOAL, LDA Timor-Leste Level 1

491683 STARS GROUP LTD; South Sudan Level 1

383608 Stars Innovation SAL Lebanon Level 1

139813 Stars Orbit Consultants and Management Development Jordan Level 2

480588 Startle Limited Mauritius Level 1

167249 StataCorp LLC United States of America Level 1

361765 STATION JAMBO SAFARI SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

377413 Stationery and IT Limited Kenya Level 1

471203 STATRICIA NIG LTD Nigeria Level 1

219365 Statworld consult (U) Limited Uganda Level 1

497802 STC Europe Ltd United Kingdom Level 1

486094 STE T & D CLEANERS SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

547607 STE ADRAR Ltd Libyan Arab Jamahiriya Level 1

433514 Ste Belmejdoub Events, SARL Morocco Level 1

391863 STE BOURAMA TRAORE Mali Level 1

445945 Sté CBINET S.A Burundi Level 1

408262 STE EXPERIENCE IN TECHNOLOG SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

480742 STE HNI DE TRAVAUX S.A.R.L Morocco Level 1

488875 STE HORIZON CORPORATION SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

465711 STE LE MERIDIEN SERVICES SARL Benin Level 1

517287 Ste QUIFEUROU Centrafrique SA Central African Republic Level 1

355691 Ste Sahara Interim SARL Morocco Level 1

251833 STE SOUDURE TAGOUNITE SARL Morocco Level 1

488981 Ste. Jean Yared & Fils sal Lebanon Level 1

390063 Steadfast Biz (Pvt.) Ltd. Pakistan Level 1

417352 Stealth Communications limited Kenya Level 1

169611 STEAM ELECTRONICS LIMITED Kenya Level 1

610555 STEAM GENERATION RECOVERIES LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

408137 STEEL AND TUBE INDUSTRIES LIMITED Uganda Level 2

491712 Steel Frame Maker S.L. Spain Level 1

378423 STEEL TOWER COMPANY FOR GENERAL TRADING AND CONTRACTING LTD. (PRIVATE COMPANY ) Iraq Level 1

484580 STEELFAB WATER SOLUTIONS ASIA, INC. Philippines Level 1

190303 Stefes GmbH Germany Level 1

378539 Steiner AG Switzerland Level 2

147755 STEINER-OPTIK GmbH Germany Level 2

375925 STELF SRL Italy Level 1

171353 Stephen Austin and Sons Ltd United Kingdom Level 2

550619 STEPHEN NARSOO AND ASSOCIATES (Pty) Ltd South Africa Level 1

122432 Stephenson and Associates Ltd United Kingdom Level 1

247715 Stephenson Harwood LLP United Kingdom Level 1

447869 Stepnex Services LLC United States of America Level 2

173170 Steps For Trading Co. Ltd Sudan Level 1

161651 STEPSTONE GROUP LP United States of America Level 2

394102 Stericycle, Inc. United States of America Level 1

399937 Sterling And Wilson Powergen Pvt.Ltd. India Level 1

467073 Sterling Medical Associates, Inc United States of America Level 2

250519 STERNATIVO s.r.l. Italy Level 1

398969 Steven J. Leach JR. + Associates Limited Thailand Level 1

156474 Steven Winter Associates, Inc. United States of America Level 2

373413 STEVENSON INVESTMENT COMPANY LIMITED Kenya Level 1

403173 STEWA SAFER TECHNICAL SERVICES LTD Kenya Level 1

497835 STH TEKNOLOJI ANONIM SIRKETI Turkey Level 1

417534 STI Security Training International GmbH Germany Level 1

188845 Stichting (Fondation) Academie De Droit International de la Haye (Hague Academy of International Netherlands Level 1

238572 Stichting Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’ FDN Netherlands Level 1

208923 STIGA SOFT PRIVATE LIMITED India Level 1

363570 Stitch Masters Limited Kenya Level 1

396852 STIVEK AGOMA (EA) LIMITED Kenya Level 1

175537 STM Solutions AB Sweden Level 1

133577 Stockbridge Risk Management, Inc. United States of America Level 1

230089 Stockholm International PeaceResearch Institute Foundation Sweden Level 1

490448 Stoilef Limited United Arab Emirates Level 1

181655 STOK Emballage K/S Denmark Level 1

214087 STONE CONCRETE LIMTED Uganda Level 1

187755 Stone Security Engineering,PC United States of America Level 1

104516 Stonehaven Engineering Ltd United Kingdom Level 1

198579 Stonehenge Partners LLC United States of America Level 1

495912 Stonewin Capital LP United Kingdom Level 1

140095 StoofInternationalVertriebsgesellschaftmbH Germany Level 2

254858 STOP FIRE G. TTOFATZIAES LTD Cyprus Level 1

397804 Stopless Energy Enterprises Ltd Kenya Level 1

259896 STORE HOUSE LTD Uganda Level 1

218263 STRABAG International GmbH Germany Level 1

360150 STRALCO s.a.r.l Lebanon Level 1

416889 STRAMAX GENERAL CONSTRUCTION LTD Kenya Level 1

368872 STRAMI LIMITED Kenya Level 1

139436 Strategic Agenda (UK) LTD United Kingdom Level 1

204597 STRATEGIC DEVELOPMENT INTERNATIONAL PROPRIETARY LIMITED Eswatini Level 1

215150 Strategic Investment Solutions, Inc. United States of America Level 1

401999 Strategies Group International LLC United States of America Level 1

497568 STRATEGY CONSULTS AND MEDIA LIMITED Uganda Level 1

235678 Strategy Management Institute United States of America Level 1

365616 STRATHMORE RESEARCH & CONSULTANCY CENTRE LIMITED Kenya Level 1

450260 STRAT-LOGIKA LIMITED United Kingdom Level 1

448456 stratlux merchants & investment company limited Kenya Level 1

403283 Stratostaff EA Limited Kenya Level 1

173263 STRATSEC.NET PTY LTD Australia Level 1

369253 Straxp Business Solutions Limited Kenya Level 1

189979 Stream UK Media Services Limited United Kingdom Level 1

507536 STREETDESIGNER B.V Netherlands Level 1

180116 Streit Group FZE (United Arab Emirates) United Arab Emirates Level 1

236988 STREIT USA ARMORING, LLC United States of America Level 1

356133 strengths innovations Pakistan Level 1

362270 Strika Entertainment (PTY) Ltd South Africa Level 1

362240 Strix Group SA Switzerland Level 1

222058 Stroz Friedberg Inc. United States of America Level 1

115252 Structural Group, Inc. United States of America Level 1

418194 STRUCTURAL REINFORCEMENT COMPONENTS LIMITED Kenya Level 1

415326 Structure Tone, Inc. United States of America Level 1

206508 StructureAll, LLC United States of America Level 1

373065 STS Communications (Pty) LTD South Africa Level 1

357394 STS Servizi Tecnologie e Sviluppo S.r.l. Italy Level 1

402567 Student Competitions AB Sweden Level 1

179093 Studio 74IngegnerieArchitettiAssociati Italy Level 1

257633 STUDIO CALVI S.R.L. Italy Level 1

217097 Studio grafico e pubblicitarioSergio Michels Switzerland Level 1

474895 Studio Hamburg Media Consult International (MCI) GmbH Germany Level 1

263248 Studio Martini Ingegneria S.r.l. Italy Level 1

512947 STUDIOKON VENTURES PVT. LTD. India Level 1

589271 Studiolife Company Limited Tanzania, United Republic of Level 1

398340 STUNAS INDUSTRIES SA Tunisia Level 2

613496 STUNT ENTERPRISES LIMITED Uganda Level 1

459060 Stutzer & Co. AG Switzerland Level 1

149402 STV Construction, Inc. United States of America Level 2

155000 STV Incorporated United States of America Level 2

153303 Style Research Limited United Kingdom Level 2

380109 SUARL GMAD Gabon Level 1

231096 Success In Media, Inc. United States of America Level 1

242087 SUDAFRIC ENGINEERING ANDCONTRATORS COMPANY LTD South Sudan Level 1

354742 Sudanese Communication Engineering and Consulting Co. Ltd. Sudan Level 1

440115 SUDANESE MOBILE TELEPHONE (ZAIN) CO. LTD Sudan Level 1

152419 Sudanese Tractor Company Ltd. Sudan Level 2

189184 Sudasat Sudan Level 1

356462 SUDATEL TELECOMMUNICATION GROUP CO. LTD Sudan Level 2

386562 Sudd Media Company Limited South Sudan Level 1

262587 SUE YIN ASIA LTD. Mauritius Level 2

139987 Süer NAKLIYAT LOGISTIK ,PETRÖL,INSAAT, AS Turkey Level 2

372716 SUEZ AUTO SPARES LIMITED Uganda Level 1

191728 SUEZ PCB Decontamination Belgium Level 1

202707 SUEZ RR IWS France Level 1

470534 Sufian Munir Inc United States of America Level 1

488686 Sugentech Inc. Korea, Republic of Level 1

399245 Sulta Holdings Limited Uganda Level 1

231005 Sultan Steel SARL Lebanon Level 1

176847 SUMINISTROS ALVAREZ, S.A. Spain Level 1

385101 Sumitomo Fudosan Villa Fontaine Co.Ltd Japan Level 1

440245 SUMMER BAY AGENCIES LIMITED Uganda Level 1

189704 Summit Alliances International sàrl Switzerland Level 1

451410 Summit on Site (PTY) Ltd South Africa Level 1

245335 SUN AFRICA HOTELS LIMITED Kenya Level 1

426941 Sun Beach Hotel SARL Benin Level 1

487679 Sun Developers Limited Kenya Level 1

262598 SUNCO ENERGY, S.L. Spain Level 1

178567 Suncom Construction Group, Inc. Puerto Rico Level 2

616377 SUNCULTURE KENYA LIMITED Kenya Level 1

358702 SUNDAY ELECTRICAL & HARDWARE UGANDA LIMITED Uganda Level 2

416080 SUNELEX ENERGY (PTY) LTD South Africa Level 1

231122 Sunflash Technologies Limited Kenya Level 1

417865 Sunflex Zambia Limited Zambia Level 1

434228 SUNFLOWERTENTS TENTS & DECOR LIMITED Kenya Level 1

600570 SUNKETCHI ENGINEERING & INVESTMENT CO LTD South Sudan Level 1

241890 SUNLIGHT ELECTRICITY SERVICES COMPANY Afghanistan Level 1

560470 SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS France SAS France Level 1

406484 SUNRAYS RENT-A-CAR SAFARIS LIMITED Kenya Level 1

359564 Sunrise Communications SA Switzerland Level 1

394803 SUNRISE PROJECTS AND CONSULTING LIMITED Kenya Level 1

195175 SUNSET ENGINEERING LIMITED Uganda Level 1

231222 SunsetContractors,DevelopersandSupplierslimited Uganda Level 1

104650 Sunshield Safety Coating Solutions Ltd Israel Level 1

375831 SUNSHINE TE. CO. LTD South Sudan Level 1

215476 Suntech Generator Co.Ltd. Korea, Republic of Level 1

401739 SUNTECH SOLUTIONS LIMITED Kenya Level 1

414865 suntechnics fabrisolar AG Switzerland Level 1

589662 SUNTRAIL ENERGY, LLC United States of America Level 1

198179 Suntrica Ltd. Finland Level 1

393656 Sunu Assurances IARD Mali Level 1

469423 Sunvie France Level 1

463616 Sunwing Airlines Inc. Canada Level 2

433702 Suomen Turvaprojektit Oy Finland Level 1

573093 SUPAPHARM LIMITED Kenya Level 1

394073 Super Broadband Network Co. Ltd. Thailand Level 1

365562 Super Engineering Works India Level 1

363783 Super Foam Limited Kenya Level 1

462861 SUPER PROMOCIONES, S.A. Guatemala Level 1

380561 Super Station Inc Limited Uganda Level 1

535634 SUPER TEX INDUSTRIAL & TRADING CO Palestine, State of Level 1

192694 Superclean Limited Uganda Level 2

356250 Superflux International Limited Nigeria Level 1

447003 Superior Consulting Ltd. Canada Level 1

370639 Superior Enterprises Limited South Sudan Level 1

457725 Superior Information Technologies, LLC. United States of America Level 1

359173 Superior Tours and Travel Limited Kenya Level 1

404713 Superitum (Pty) Ltd South Africa Level 1

391009 SUPERSHUTTLE (U) LIMITED Uganda Level 1

356774 Suphan Tarim Urunleri Sanayi Ve Ticaret A.S. Turkey Level 1

366623 Supplies Team Sverige AB Sweden Level 1

452119 Supply Chain Management Association Canada Level 1

258157 SUPPLY MASTERS (U) LIMITED Uganda Level 1

220193 SupplyCore Inc. United States of America Level 1

158584 SupplyQuip Limited Mauritius Level 1

168479 Supra Reps Representaciones C.A. Venezuela Level 1

361322 SUPREME AUTO PARTS Mali Level 1

406264 SUPREME ENTERPRISES LTD South Sudan Level 1

177515 Supreme Fuels Trading FZE United Arab Emirates Level 2

393467 SUPREME GLOBAL CARES (E.A.) LIMITED Kenya Level 1

262633 Supreme Group FZE United Arab Emirates Level 2

124598 Supreme Systems Inc. United States of America Level 1

413489 SupremeJC Consultancy Limited United Kingdom Level 1

353677 Supremex Equipments India Level 1

463496 Surasak Engineering Co.,Ltd. Thailand Level 1

512513 SURE BIZGURUS LIMITED Uganda Level 1

541882 Sure Languages Limited United Kingdom Level 1

259731 SureScreen Diagnostics Limited United Kingdom Level 1

254465 SURETE GENERAL SOLUTIONS LIMITED Kenya Level 1

419436 SURFACTANTS AND ALLIED CHEMICALS PVT.LTD. India Level 1

422254 SURGI AND MEDIC INTERNATIONAL LTD United Kingdom Level 1

363222 Surgipharm (Uganda) Limited Uganda Level 1

480683 Surround Vision Ltd United Kingdom Level 1

137001 Surroundart LLC United States of America Level 1

165687 Surveylab Ltd New Zealand Level 1

353740 Surya Software Systems Private Limited India Level 1

512234 SUSCON Construction Solutions Limited Zambia Level 1

179838 Susma Services International Co. Ltd Sudan Level 1

405649 SUSTAINABLE DROP CONCEPTS UGANDA LIMITED Uganda Level 1

136772 SUSTAINABLERESEARCH&DEVELOPMENTCENTER Jordan Level 1

357571 Sustainment Solutions Inc United States of America Level 1

367303 Sustainometrics Pty. Ltd. Australia Level 1

173704 Susteco AB Sweden Level 1

363735 Sustineo Pty Ltd Australia Level 1

129702 Susumo Engineering India Level 1

502673 SUSWA CONSTRUCTION LIMITED Kenya Level 1

413368 SUZHOU HENGRUN IMPORT & EXPORT CORP.,LTD China Level 2

174947 SVAM International, Inc. United States of America Level 2

161696 SVG Advisers, Inc. United States of America Level 1

362256 SVISTA (U) LIMITED Uganda Level 1

139944 Svizera Europe B.V. Netherlands Level 1

104339 SVOS spol. s r.o. Czech Republic Level 2

250005 Swags for Homeless Ltd Australia Level 1

393663 SWAHILI AVIATION AEROSPACE, LLC United States of America Level 1

227333 SwanairTravelandSafarisUgandaLimited Uganda Level 1

122192 Swanke Hayden Connell Ltd. United States of America Level 1

100644 Sweco Danmark A/S Denmark Level 1

120919 Sweden East European El – SWEL AB Sweden Level 1

225184 Swedish Net Communication AB Sweden Level 1

207772 SWELLPLAN GLOBAL LTD Nigeria Level 1

151601 Swetrade Pharmaceuticals AB Sweden Level 1

216010 Swets Information Services Inc United States of America Level 2

487038 SWG S.p.A. Italy Level 1

170588 SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. Austria Level 2

227329 SWIFT FREIGHT INTERNATIONAL TOURS AND TRAVEL LIMITED Uganda Level 1

167734 Swift Prosys Private Limited India Level 1

179947 Swift Ventures Limited Kenya Level 1

127363 Swiftair Spain Level 2

262032 SWIFTCODE GLOBAL ENTERPRISES Kenya Level 1

549157 Swiftcost Consultants Limited Kenya Level 1

483199 Swiss Air-Rescue (Rega) Switzerland Level 1

167402 Swiss Capital Alternative Investments AG Switzerland Level 2

537523 Swiss FTS AG Switzerland Level 1

557065 SWISS GRADE CONSULT LIMITED Kenya Level 1

182750 Swiss Parneterals Limited India Level 1

179371 Swiss Post Solutions United States of America Level 2

471228 Swiss Tomato SARL Switzerland Level 1

211473 Swisscom (Switzerland) Ltd Switzerland Level 2

357232 Swisspro SR SA Switzerland Level 1

503188 SWITCH S.A. Haiti Level 1

444270 Switchblade International Limited United Kingdom Level 1

357570 Sword Group SE Luxembourg Level 2

120335 SWORD Services SA Switzerland Level 2

231362 SYARIKAT JUN CHONG SDN. BHD. Malaysia Level 1

155323 SyberWorks, Inc. United States of America Level 1

531006 SYCHEM S.A. Greece Level 1

485408 Sycip Gorres Velayo & Co. Philippines Level 1

234655 SYLVA PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY Belgium Level 1

158691 Sylvane, Inc. United States of America Level 1

153594 Symantec Corporation United States of America Level 2

455352 Symantra Consulting SPrL Belgium Level 1

205687 SYMARX EAST AFRICA LIMITED Kenya Level 1

378207 SYMBIOSE TECHNOLOGIES France Level 1

370920 SYMETUDE SARL France Level 1

220074 SYMPHONY TECHNOLOGIES LIMITED Kenya Level 1

419552 SYMPOSIA CONSULT RWANDA (SCR) LTD Rwanda Level 1

249860 SYMPOSIA CONSULT (U) LIMITED Uganda Level 1

436648 SYNACOR CONSORTIUM LIMITED Kenya Level 1

526772 SynapseIndia Outsourcing Pvt Ltd India Level 1

446663 SYNCHRO Engineering Co. Ltd. Sudan Level 1

550728 SYNCHRONIZED TECHNOLOGIES EAST AFRICA LIMITED Kenya Level 1

447052 Syncnet Computer Systems Ltd Kenya Level 1

419376 Synehon (Xiamen) trading Co., Ltd China Level 1

178929 Synergetic Business Solutions Inc United States of America Level 1

380702 Synergict Connect Limited United Kingdom Level 1

501353 SYNERGIE ET SOLUTIONS SARLU Togo Level 1

391548 SYNERGIES AFRIQUE Senegal Level 1

359201 Synergies Cooperation Reunion Level 1

258130 SYNERGIX INTERNATIONAL GENERALTRADING CO. (L.L.C.) United Arab Emirates Level 1

386731 SYNERGY GASES (K) LIMITED Kenya Level 1

379029 Synergy Power Systems Limited Kenya Level 1

204273 Synergy Water Solutions Inc. United States of America Level 1

519605 SYNERGY WORLWIDE LOGISTICS PTY LTD South Africa Level 1

189067 SYNOPEX Inc. Korea, Republic of Level 1

544713 SYNOVIE SARL Burkina Faso Level 1

397858 SYNTECH ASSOCIATES LIMITED Uganda Level 1

200792 SYNTHESIS HOME TEXTILES PRIVATE LIMITED India Level 1

579191 Syra Investments Limited Uganda Level 1

411524 Syrian Arab Co. for Hotels & Tourism( Joint stock Co.) Syrian Arab Republic Level 1

354961 Syrian Saudi for touristic investments Joint stock company Syrian Arab Republic Level 1

353805 SYRIUS SOLAR INDUSTRY SAS France Level 1

530566 SYSADVANCE – SISTEMAS DE ENGENHARIA SA Portugal Level 1

164854 SYSCOM, Inc. United States of America Level 2

158730 SysDo LTD Israel Level 2

386585 Syska Hennessy Group, Inc. United States of America Level 2

422778 SYSTEM C INSTRUMENTATION S.A.R.L. France Level 1

367627 SYSTEM DYNAMICS INTERNATIONAL INCORPORATED United States of America Level 1

362000 System Office Furniture Limited Kenya Level 1

515245 System One Holdings, LLC United States of America Level 2

166782 System Soft Technologies, LLC United States of America Level 2

532173 System1 Research Sarl Switzerland Level 1

434647 Systeming s.r.o. Slovakia Level 1

406136 Systems 2000 Limited Tanzania, United Republic of Level 1

177066 Systems ConsultantsServicesLimited United Kingdom Level 1

414440 Systems Engineering Technologies Corp. United States of America Level 1

261359 Systor Systems UK Ltd United Kingdom Level 1

357605 SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Poland Level 1

128243 SZY Holdings LLC. United States of America Level 1

119845 T & L Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

506185 T A & B INVESTMENTS LIMITED Uganda Level 1

198079 T AND D CLEANERS LIMITED Uganda Level 2

500338 T R Chadha & Co LLP India Level 1

155593 t w kempton ( corporateclothing)ltd United Kingdom Level 2

109557 T&A Survey BV Netherlands Level 1

414481 T&C KOREA Co., Ltd Korea, Republic of Level 1

184234 T&M Protection Resources LLC United States of America Level 1

360222 T&T EXECUTIVE SA COMPANY OF GENERAL TOURISM AND PUBLIC RELATIONS SOCIETE ANONYME Greece Level 1

385773 T.D. GROUP LTD Israel Level 1

371204 T.I.T ENG CO., LTD. Korea, Republic of Level 1

103038 T.L.W. Enterprise Inc. Canada Level 1

127532 T2S S.A.S. France Level 2

370597 T3 Risk Management SA Switzerland Level 1

484067 TA GROUP “TECHNICAL ASSOCIATES GROUP LTD Lebanon Level 1

393653 Taam Petroleum Ltd South Sudan Level 1

148052 Tab Products, LLC United States of America Level 1

219499 TABAKI FREIGHT SERVICES INTL LTD Kenya Level 1

390386 TABERNACLE ASSOCIATES LIMITED- Uganda Level 1

487246 TABET ENTREPRISES S.A.L Lebanon Level 1

256554 Tableau Software Inc United States of America Level 1

238605 Tachymatics LLC United States of America Level 1

366479 Tactical Medical Solutions LLC United States of America Level 2

254280 Tactical-Trading FZC United Arab Emirates Level 1

610567 TACWRK GmbH Germany Level 1

200052 TADS AND KAWAI AUTO DEALERS LTD Uganda Level 1

181816 Taeyeon Machinery Co.,Ltd Korea, Republic of Level 1

365400 TAFFYS LLC United Arab Emirates Level 1

498824 Tafsiri Entertainment Group Limited. Kenya Level 1

409261 TAGIKO UGANDA LIMITED Uganda Level 1

425991 Tagman Consult Limited Ghana Level 1

232108 Tahal Consulting Engineers Ltd. Israel Level 2

610888 Tahiya Group Limited Kenya Level 1

256589 TAIDYS RESTAURANT LTD Kenya Level 1

461188 Taihan Textile Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

243695 TAILORED CENTS LIMITED Kenya Level 1

401127 Tailored Solutions Pvt Ltd India Level 1

439055 Taipale Telematics Oy Finland Level 1

154125 Tajujfordevelopment&investmentcompanyLtd Sudan Level 2

506921 TAK OFFICE FURNITURE LIMITED Nigeria Level 1

395460 TAK TECHNOLOGIES PVT LTD India Level 1

387082 TAKACHIHO FIRE, SECURITY & SERVICES (THAILAND) LTD. Thailand Level 1

457464 TAKATAKA SOLUTIONS LIMITED Kenya Level 1

214299 Take Two Communications Limited Kenya Level 1

383026 TAKIS ZAVRANTONAS & SONS LIMITED Cyprus Level 1

406374 Tal Jerusalem Stonemasons L.T.D. Israel Level 1

400680 TAL LANKA HOTELS PLC Sri Lanka Level 1

411806 Talal Abu Ghazaleh & Co Palestine, State of Level 1

475220 Talal Abu Ghazaleh & CO – SC Lebanon Level 1

484183 TALENTED EARTH ORGANIZATION A/S Denmark Level 1

224944 TalentIngeniería,instalacionesyServiciosS.L. Spain Level 2

491118 Talentsoft SA France Level 1

383313 Talia Limited United Kingdom Level 2

230056 Talisen Construction Corporation United States of America Level 1

482021 TALKPOOL NETWORK SERVICES LIMITED Uganda Level 1

465824 Talkwalker Inc. United States of America Level 1

143624 TALL Security Print Ltd United Kingdom Level 1

382208 Tallinna Elektotehnika Tehas Estel AS Estonia Level 1

356693 Tallurs Info Validations Pvt Ltd India Level 1

249676 Talowadag General Trading Co. Somalia Level 1

447812 TAMARIND TRANSLATIONS LIMITED Kenya Level 1

404955 TAMARIS TURIZM ANONIM SIRKETI-MERKEZI ISTANBUL/GAZIANTEP SUBESI Turkey Level 1

406505 Tamarix Company Limited Kenya Level 1

407422 tamasha trading pty ltd South Africa Level 1

465720 TAMIEL Benin Level 1

354777 Tamimi Global Co. Ltd. Saudi Arabia Level 1

366760 TAMIS SARL Côte d’Ivoire Level 1

371509 Tamooz Marketing Communications Israel Level 1

378990 TAMURAI FOR INVESTMENT CO.LTD Sudan Level 1

217707 TAN Management Services, Inc. dba ArtesãoGrupo United States of America Level 1

227097 TAN PRINTS INDIA PVT. LTD India Level 1

220381 Tana Copenhagen ApS Denmark Level 1

525326 TANDANS Teknoloji Analiz Danismanlik Arastirma Egitim Organizasyon ve Ticaret A.S. Turkey Level 1

440248 Tandem TVS LLP Kazakhstan Level 1

432819 TANGERINE INVESTMENTS LIMITED Kenya Level 1

368915 Tangiers International Ltd Malta Level 1

373216 TANZANIA BUILDING WORKS LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

488368 Tanzania Petroleum Services Limited Tanzania, United Republic of Level 1

503436 Tapera Industries Limited Zambia Level 1

150960 TARA TPS CO., LTD Korea, Republic of Level 2

367716 TARAKIBU ARCHITECTS LIMITED Kenya Level 1

626345 Taramides Nicosia Dental Smile Polyclinic ltd Cyprus Level 1

376481 Tarchominskie Zaklady Farmaceutyczne “Polfa” Spolka Akcyjna Poland Level 2

369595 Tarek Chebli Trading Establishment Lebanon Level 1

239937 Targem Translations, Inc United States of America Level 1

379394 Target Consulting Services (Private) Limited Pakistan Level 1

510495 Target Engineering SARL Lebanon Level 1

418069 Target Flight Services (Private) Limited Pakistan Level 1

381840 Target Link Uganda Limited Uganda Level 2

501387 Target Media Group Ltd South Sudan Level 1

435454 TARGET SHIPPING CO., INC. United States of America Level 1

361983 Tariduk Health Link Limited United Kingdom Level 1

581124 TARITA ELECTRIC COMPANY LIMITED Kenya Level 1

402104 TAROSE RESOURCES PTY LTD Australia Level 1

198464 TARPO INDUSTRIES LIMITED Kenya Level 1

355372 TASHYEED TRADING FZE United Arab Emirates Level 1

550325 TASIM TRADING AND CONSTRUCTION CO.LTD South Sudan Level 1

370517 Taslim Transport Limited Kenya Level 1

408187 Tasman Helicopters Ltd. Canada Level 1

506953 TASTY DAIRY SPECIALITIES LIMITED India Level 1

369805 Tate Centre Supplies Limited Kenya Level 1

520047 TATEBREN INTENSIVE ENTERPRISES (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

543515 TAUR SRL Italy Level 1

426525 Tawakal 2 Limited South Sudan Level 1

494933 Tawakkal Trading LLC United Arab Emirates Level 1

183386 Taylor Built limited New Zealand Level 1

201154 Taylors International Services, Inc. United States of America Level 1

579522 TAYO CONSULTING GROUP LIMITED Kenya Level 1

476017 TBS Shipping Services, Inc. United States of America Level 1

463827 TCA LLC Georgia Level 1

499461 TCB NETWORK LIMITED Nigeria Level 1

353836 TCG Consulting Partners, LLC United States of America Level 1

397709 TCHALEAN GROUP Côte d’Ivoire Level 1

215138 TCIC Global Certification Ltd. Canada Level 1

124684 TCS SUPPLY CO., INC United States of America Level 1

455319 Td International Shipping Inc United States of America Level 1

397176 TD Securities (USA) LLC United States of America Level 1

214989 TDNet, Inc. United States of America Level 1

115256 TDP Belgium Level 1

205680 TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH Switzerland Level 2

565234 TE Trade Events (PTY) Ltd South Africa Level 1

122657 Teacraft Ltd United Kingdom Level 1

159200 Team Conkur Printing, Inc. United States of America Level 1

597114 Team Investment Concept Limited Kenya Level 1

381755 Team Leyland International Ltd United Kingdom Level 1

195591 TEAM OFFICE S.R.L. Italy Level 1

101413 Team Overseas Limited United Kingdom Level 1

262348 Team Partners Suisse SA Switzerland Level 1

167038 Team People, LLC United States of America Level 2

469858 Team Service Sàrl Switzerland Level 1

196994 Team Trade USA LLC United States of America Level 1

202626 TEAM WORK France Level 1

457416 TEC PRO, LTD. United States of America Level 1

464871 TECAS S.A. Switzerland Level 1

362964 Tech Building SA Switzerland Level 2

214189 Tech Mahindra Limited India Level 2

255718 TECH SYSTEM DI D’ANCONA ROBERTO &C. S.A.S. Italy Level 1

260783 TECH SYSTEMS LIMITED Uganda Level 1

137591 Tech Universal Co.Ltd Lebanon Level 1

260004 Techdirect Solutions Limited Kenya Level 1

381528 Teched Consulting Services Ltd. Croatia Level 1

233396 TECHLINK LIMITED Kenya Level 1

454425 TECHMAN COMPUTER SOLUTIONS LIMITED Uganda Level 1

402992 Techminds Technologies Limited Kenya Level 1

259965 TECHNIC EXPORT France Level 1

243093 Technicacon LLC United States of America Level 1

361163 Technicair SA Switzerland Level 1

478404 TECHNICAL ARCHITECT CONTRACTING LLC United Arab Emirates Level 1

423754 Technical Informatics Creative Services Limited Nigeria Level 1

231048 Technical Operations, Inc. United States of America Level 1

498242 TECHNICAL PHYSICS LIMITED Kenya Level 1

199186 Technical Supplies International Company LLC Oman Level 2

357598 Technicongrès Engineering SA Switzerland Level 1

447856 Technicongres Rental SA Switzerland Level 1

447755 Technicongrès Rental SA Switzerland Level 1

217356 TechniGraphics, Inc. United States of America Level 2

186681 techniques francaises d’exportation (TFE) France Level 2

374074 Technis Blu Srl Italy Level 1

498121 Techno Africa Group Co Ltd South Sudan Level 1

233730 Techno Brain (U) Limited Uganda Level 1

446715 Techno Brain BPO ITES Limited Kenya Level 1

245960 TECHNO DIESEL POWER SARL Lebanon Level 1

192666 TECHNO RELIEF SERVICES (U) LTD Uganda Level 1

104724 Techno Relief Services Limited Kenya Level 2

383431 TECHNO SECURITY SARL Burkina Faso Level 1

425352 TECHNO SM ENTERPRISES (U) LIMITED Uganda Level 1

143923 TECHNO TARP & POLYMERS PVT LTD India Level 1

385604 TECHNO TRACK AFRICA LIMITED Uganda Level 1

260259 Technobuild Limited Kenya Level 1

447403 TECHNOCON ENGINEERING GROUP Sudan Level 1

362699 TECHNOCRIME NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

250648 TECHNOGAME CENTER Côte d’Ivoire Level 1

395800 Technogroup IT-Service AG Switzerland Level 1

257630 TECHNO-HUB K LIMITED Kenya Level 1

367634 TechnoHub Trading L.L.C United Arab Emirates Level 1

245107 Techno-Line Medical LTD Palestine, State of Level 1

530265 Technology Dinamic Inc. United States of America Level 1

153111 Technology Evaluation Centers Inc. Canada Level 1

211025 Technology revolutionugandaLimited Uganda Level 1

238861 TECHNOLOGYASSOCIATESEASTAFRICALIMITED Kenya Level 2

222412 TechnoMania SARL Lebanon Level 1

141396 Technopolis Plc Finland Level 1

128833 TechnoReliefOverseas(India)PrivateLimited India Level 2

412290 TECHNOVY SYSTEMS LIMITED Kenya Level 1

367774 TECHPLUS S.A.R.L Congo, The Democratic Republic of the Level 1

157305 TECHPOOL BIO-PHARMA CO., LTD. China Level 1

477739 Techpro Global Ghana Limited Ghana Level 1

466135 TECHSAN ENTERPRISES LIMITED Kenya Level 1

456562 Techspecialist Consulting Limited Nigeria Level 1

510093 Techtron Integrated Solutions (Pv) Ltd Sri Lanka Level 1

141275 TECIMER DIS TICARET LIMITEDSIRKETI Turkey Level 1

387481 TÉCNICAS DE DESALINIZACIÓN DE AGUAS, S.A. (TEDAGUA) Spain Level 1

238507 TECNITRADE INTERNATIONAL CC South Africa Level 1

151905 TECNOEFFE Srl Italy Level 1

153444 Tecnologia Avanzada del Ecuador, TECNOAV C. LTDA. Ecuador Level 1

465408 Tecnologia Industriale Srl Italy Level 1

462996 Tecnología Inmobiliaria S A Colombia Level 2

225512 Tecnologías Plexus S.L. Spain Level 1

106426 TECNOVE S.L. Spain Level 2

157231 TECNOVE SECURITY S.L Spain Level 1

207286 Ted Moudis Associates, Inc. United States of America Level 2

361305 TEDITRONIC,S.L. Spain Level 1

254308 TEFRALUX S.L. Spain Level 1

243066 TEHAMA SHIPPING & MARINE SERVICES CO. LIMITED Kenya Level 2

400062 TEHNOIDEA Sh.p.k. Kosovo Level 1

412499 Teichmann DRC SARL Congo, The Democratic Republic of the Level 1

359266 Teicos sas di Maria Elena Hugony & C. Italy Level 1

434630 Tekever Ltd United Kingdom Level 1

389127 TEKHNE SA Switzerland Level 1

405077 Tekinler Dis Ticaret Ltd. Sti. Turkey Level 1

577328 Tekivision General Trading co.ltd South Sudan Level 1

240743 teklima ltd (Cyprus) Cyprus Level 1

192867 Tekom Vertalers B.V. Netherlands Level 1

447960 Tekra Global Concepts Ltd. Nigeria Level 1

179080 TEKSEN GENERAL CONTRACTING CO. LIMITED Iraq Level 1

494078 Teksight edge Limited Nigeria Level 1

116405 TEKsystems United States of America Level 1

608899 TELCO LIMITED Kenya Level 1

362247 Telcotech Limited Cambodia Level 1

406810 Tele btp sarl Mali Level 1

363581 TELECEL CENTRAFRIQUE Central African Republic Level 2

252630 Telecom Development Company Afghanistan Corporation Afghanistan Level 1

205811 Telecom Infrastructure Corp United States of America Level 1

186561 Telecom Italia spa Italy Level 2

243807 Telecom Systems S.A. Switzerland Level 1

484954 TELECOMMUNICATION TODAY LTD Kenya Level 1

215978 TELECYL S.A. Spain Level 2

451868 TELEDATA TECHNOLOGIES LIMITED Kenya Level 1

237654 TELEDATA TECHNOLOGIES LIMITED Kenya Level 1

166761 TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. Spain Level 2

356566 Telefónica Eduación Digital S.U. Spain Level 1

359237 Telefonica Moviles Chile S.A. Chile Level 1

181015 TELEGISRLTELECOMUNICAZIONIGENERALIITALIANE Italy Level 1

359149 TELEMATIA SYSTEMS LIMITED Kenya Level 1

399229 Telemetrics Inc. United States of America Level 2

411563 TELENET SOLUTIONS LIMITED Kenya Level 1

396132 TELEPLAN GLOBE AS Norway Level 1

363998 TELERAD SA France Level 1

222177 Telerik Inc. United States of America Level 1

495240 Telesales Express Kenya Level 1

411621 TeleSehat Private Limited Pakistan Level 1

374782 TELESONIC S.A. Spain Level 1

191448 Telespazio S.p.A. Italy Level 1

184126 Teletech Konference Kommunikation A/S Denmark Level 1

163761 Teletrax USA, Inc. United States of America Level 1

137299 Televic Conference NV Belgium Level 2

365851 Television for the Environment Limited United Kingdom Level 1

477412 Teleworks Limited Kenya Level 1

379544 Teliform E. A. Limited Kenya Level 1

366892 TELIOS SA Switzerland Level 1

200653 TELKOM KENYA LIMITED Kenya Level 1

460348 Tellem Public Relations (E.A.) Limited Kenya Level 1

159282 Tellhow Sci-Tech Co., Ltd. China Level 2

382231 TELMACO SOCIETE ANONYME PRODUCTION AND TRADE OF ELECTRONIC PRODUCTS Greece Level 2

448939 TELMEN Ltd Cyprus Level 1

214661 TELMEX USA, L.L.C. Mexico Level 2

256337 Telora-E AS Estonia Level 1

414851 Tel-plus Communications Limited Zambia Level 1

229673 Teltec Investments Limited Uganda Level 2

380099 TELTRONIC S.A.U. Spain Level 1

398983 TEMA Società Cooperativa Italy Level 1

236758 TEMIS, Inc. United States of America Level 1

176739 Templemore Trading 8 (pty) Ltd trading as Uniglobe Sunshine Travel South Africa Level 1

381653 Tempo Instruments Pvt Ltd India Level 1

207824 TemPositions Inc. United States of America Level 1

392509 TEN INTEGRATED SYSTEM (THAILAND) CO., LTD. Thailand Level 1

564316 Tencons Builders Limited Kenya Level 1

200155 Tenders System Ltd. Israel Level 1

452449 TENGA TOURS Burkina Faso Level 1

514077 TENMO INVESTMENTS LIMITED Kenya Level 1

358888 Tensor plc United Kingdom Level 1

184787 Tepe Prefabrik Insaat San. veTic.A.S. Turkey Level 1

465280 TEQneers GmbH & Co. KG Germany Level 1

360989 Terberg DTS (UK) Ltd United Kingdom Level 1

178152 Terex Corporation United States of America Level 2

167451 Terex Italia S.R.L Italy Level 2

376078 Terma GmbH Germany Level 1

368096 TERMINAL ASSISTANCE SERVICES Congo, The Democratic Republic of the Level 1

113806 Terminotix Inc. Canada Level 1

247376 Termipest limited Kenya Level 1

395234 Ternstrom Consulting AB Sweden Level 1

218393 TERRA INDIA India Level 2

586769 TerraCycle, Inc. United States of America Level 1

464560 TERRAIN PLANT LIMITED Uganda Level 1

235695 TERRAIN SERVICES LIMITED Uganda Level 2

250393 TERRAMAR MIDDLE EAST S.A.L Lebanon Level 1

365930 TerraMar Networks Limited United Kingdom Level 1

471847 TerraMyanmar Geoscience Company Limited Myanmar Level 1

211425 TerraNua Ltd Ireland Level 1

236551 Terrapinn Holdings Limited United Kingdom Level 1

367339 Terrassement-Paysagiste VALENTINO SA Switzerland Level 2

369809 Terrazzo House Finishing Centre Kenya Level 1

449266 TESALYS France Level 1

452890 Tesfaye Teferi & Co Ethiopia Level 1

426854 Tesh Technologies Limited Kenya Level 1

418323 TESLA MOTORS Switzerland GmbH Switzerland Level 1

486666 Teslor Corporation Limited Kenya Level 1

400185 Tessi document solutions Switzerland Sàrl Switzerland Level 1

165240 Testudo Security ConsultantsLimited United Kingdom Level 1

363590 Tesy Lab Srl Italy Level 1

176895 Teton Buildings United States of America Level 1

360961 Tetra Scene Of Crime International Ltd United Kingdom Level 1

176089 Tetra Tech EC, Inc. United States of America Level 2

239101 TETRA TECHNICAL SERVICES(U)LIMITED Uganda Level 1

256582 TETRAURSLER ENGINEERING NIGERIA LTD Nigeria Level 1

446498 TETRAUSLER ENGINEERING LIMITED Ghana Level 1

541022 TETRIS DESIGN & BUILD SARL Switzerland Level 1

357026 Teva Holdings Limited Uganda Level 2

161502 TEX N TRADE UK LIMITED United Kingdom Level 1

562345 TEXPLAST INDUSTRIES LIMITED Kenya Level 1

244289 Text Book Centre Ltd Kenya Level 1

370628 Text to Change Mobile Limited Uganda Level 1

160517 Textenclair France Level 1

364344 Textuel LaMine France Level 1

446653 TEZARE & FAMILY UGANDA LIMITED Uganda Level 1

214046 TFP Farrells Limited Hong Kong, Special Administrative Region of China Level 1

200008 TFP1, Inc. United States of America Level 1

243453 TGI Office Automation United States of America Level 1

380949 TGN Consulting South Africa Level 1

145507 TGV-ExcelenciaenSolucionesInformáticasS.A. Argentina Level 2

440158 Thaa AG Switzerland Level 1

186410 Thai Trafo Manufacturing Co.,Ltd. Thailand Level 1

156471 Thai Union Manufacturing Thailand Level 2

389168 THAI-PHILL SERVICES CO. LTD. Thailand Level 1

242100 Thales Alenia Space France France Level 2

436911 THALES ANGENIEUX SAS France Level 2

217246 Thales Defense & Security, Inc. United States of America Level 1

246873 Thales Deutschland GmbH Germany Level 1

390667 THALES LAS FRANCE SAS France Level 2

162674 Thales Optronique SAS France Level 2

111758 Thales SIX GTS France SAS France Level 2

385221 Thales South Africa Systems (Pty) Ltd South Africa Level 1

182378 Thales UK Limited United Kingdom Level 2

126192 THAMES ELECTRICALS LIMITED Kenya Level 1

395542 THARJATH ENGINEERING SERVICES & TRANSPORTATION CO .LTD South Sudan Level 1

440448 Tharuna Limited Trinidad and Tobago Level 1

216395 Thawte, Inc. United States of America Level 1

405883 THE AFRICA OF COMMERCE PETROLEUM ” AFRI-COM S.A.R.L” Congo, The Democratic Republic of the Level 2

374492 The AIM Group Incorporated United States of America Level 2

426898 The Alternative Pallet Company Ltd United Kingdom Level 1

212833 The American-Scandinavian Foundation United States of America Level 1

178061 The AML/CFT Group, LLC United States of America Level 1

435452 The Angelus Press Ltd Belize Level 1

178376 The Argus Research Group, Inc. United States of America Level 2

143136 The Armored Group, LLC United States of America Level 2

406251 The Arts Group Limited Kenya Level 1

190951 THE BASSIOUNI GROUP, LLC United States of America Level 1

576418 The Beat Factory Limited Kenya Level 1

199304 The Bed Bug Professionals LLC United States of America Level 1

385231 The Berkshire Hotel & Resorts Limited Nigeria Level 1

421341 The Boston Consulting Group Inc United States of America Level 2

256233 The Bradford Management Group,Inc. United States of America Level 1

470803 THE BRAND SHOP SRL Italy Level 1

398573 The Brand Union Pty Limited South Africa Level 1

356671 The British Training Academy United Kingdom Level 1

171226 The Buckingham Research Group United States of America Level 1

239599 The Building Industry ConsultingService International,Incorporated United States of America Level 1

192978 The Capital Markets Company (Capco) United States of America Level 1

444989 The Catering House SAL Lebanon Level 1

179003 The Catharsys Group United States of America Level 1

376758 The Chancellor Masters and Scholars of the University of Oxford United Kingdom Level 1

516170 The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy United Kingdom Level 2

148399 The Coleman Center United States of America Level 1

221877 THE COLLABORATIVE, INC. United States of America Level 1

192220 The Conference Board, Inc. United States of America Level 1

247357 The Conservation DevelopmentCompany Limited Ireland Level 1

377660 THE COOPER MOTOR CORPORATION (UGANDA) LIMITED Uganda Level 1

503768 The Copier Parts Company (Private) Limited Zimbabwe Level 1

249943 THE COPY CAT (UGANDA) LIMITED Uganda Level 1

257331 THE COPY CAT LIMITED Kenya Level 2

245601 THE CORPORATED ENGINEERING COMPANY S.A.R.L Lebanon Level 1

230828 THE CREW CONNECTION, INC. United States of America Level 1

405395 The Development Alchemists Ltd. United Kingdom Level 1

375866 The Development Communication Initiative of Uganda Uganda Level 1

154563 The Development Initiative Limited Bermuda Level 2

419274 The Digital Archiving Consultancy Limited United Kingdom Level 1

408470 The District Communications Group LLC United States of America Level 1

203108 THE EAST AFRICAN BUSINESS WEEK LIMITED Uganda Level 1

198296 The East India Hotels Limited India Level 1

240007 The Economist IntelligenceUnit,NA,Inc. United States of America Level 2

363705 The Edge Picture Co Ltd United Kingdom Level 1

403680 The Edge Worldwide Haiti Level 1

149657 The Edge Worldwide, Inc. United States of America Level 1

359545 The Emerald Addis Hotels PLC Ethiopia Level 1

128736 The Energy and Resources Institute India Level 1

589636 THE ESCAL INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGIES, INC. United States of America Level 1

205245 THE FACILITYBOX SL Spain Level 1

149774 THE FINANCIAL TIMES LIMITED United States of America Level 1

482606 The Ford Ogilvy Group (Pty) Ltd South Africa Level 1

379604 The Gathered Ltd United Kingdom Level 1

218044 The Gelfond Group, Inc. United States of America Level 1

145444 THE GOLDEN ARROW CO LTD Sudan Level 1

452871 THE GOOD IDEA S.R.L Italy Level 1

578143 The Grand Global Hotel Limited Uganda Level 1

214655 The Grant Garden EngineeringCollaborative, PLLC United States of America Level 1

241579 THE GREAT RUAHA DRILLING(SS)LIMITED South Sudan Level 1

403293 THE GREEN CAMEL INVESTMENTS LIMITED Kenya Level 1

172562 The H. W. Wilson Company, Inc. United States of America Level 1

354281 The heightec Group Limited United Kingdom Level 2

200227 The Henry L. Stimson Center United States of America Level 1

538997 The Hive Limited Kenya Level 1

187764 The Hong Kong Standards andTestingCentre Ltd Hong Kong, Special Administrative Region of China Level 1

218585 The Improve Group, Inc. United States of America Level 1

243826 THE IT GUYS Sarl Switzerland Level 1

228151 THE JOINT STOCK COMPANY”PETERSBURGMILLING PLANT” Russian Federation Level 1

258991 THE KAREN HOSPITAL LIMITED Kenya Level 2

367353 THE KENYAN GOOD FOOD COMPANY LIMITED Kenya Level 1

208632 The Key Publishing House Inc. Canada Level 1

186896 THE KONTERRA GROUP, LLC United States of America Level 2

507139 The KPI Institute Pty Ltd Australia Level 1

190754 The LanguageWorks, Inc. United States of America Level 1

386911 The Leading Edge Limited Uganda Level 1

509419 The Lean Six Sigma Company S.L. Spain Level 1

398915 The Lingoes Ltd United Kingdom Level 1

421484 THE LR MANAGEMENT GROUP (PTY) LIMITED South Africa Level 1

261558 The Majlis Lamu Limited Kenya Level 1

193945 The Major AutomotiveCompanies,Inc. United States of America Level 1

375578 THE MARKET RESEARCH CONSULTANCY LIMITED Nigeria Level 1

390680 The MasterMind Company B.V. Netherlands Level 1

521396 The Media Plan (Pvt) Ltd Sri Lanka Level 1

100326 The Medical Export Group BV Netherlands Level 1

179247 The Metro Group, Inc. United States of America Level 1

453093 The Microfinance Support Centre Limited Uganda Level 1

170613 The Mischler Financial Group United States of America Level 2

382759 The Motor and Engineering Company of Ethiopia (MOENCO) S.C. Ethiopia Level 1

128012 The Move Management Center United States of America Level 1

378098 The Nation Mirror Ltd South Sudan Level 1

425833 The National Urban Technology Center, Inc. United States of America Level 1

486847 The New Forests Company Limited Uganda Level 1

221764 The Newberry Group, Inc. United States of America Level 1

478507 THE NILETRAC UGANDA LIMITED Uganda Level 1

159774 The Northern Trust Company (United States of America) United States of America Level 2

584725 The One Consultants Limited Kenya Level 1

475866 The Papercraft Company Limited Kenya Level 1

455801 THE PEKAR CONTRACTORS LTD South Sudan Level 1

405167 The People Development Team Limited United Kingdom Level 1

187418 The Praxis Group, Ltd. United States of America Level 1

370248 The Print Experts Limited Kenya Level 1

167212 The Printer Renaissance llc United States of America Level 1

238988 The QC Group, Inc United States of America Level 1

149001 The QED Group LLC United States of America Level 2

158912 The RDW Group Inc United States of America Level 1

394737 The Republic Media Limted Nigeria Level 1

189720 The Research Foundation for SUNY United States of America Level 1

467510 The Rome Institute, GbR Germany Level 1

449155 The Ross Group Construction Corporation United States of America Level 2

472687 THE RUBY GROUP LTD Kenya Level 1

239975 The Safe Water Trust United Kingdom Level 1

458711 THE SALTEX GROUP CORP. United States of America Level 1

555113 THE SEED PROJECT COMPANY LIMITED Nigeria Level 1

588144 The Sinbad Navigation Company DMCC United Arab Emirates Level 1

400687 The South Sudane Mobile Telephone(Zain)Co.Ltd South Sudan Level 1

215446 The Spaulding Group United States of America Level 1

397224 The Specialize Company for Trade Services Jordan Level 1

152394 The Stamford Tent and Equipment Company United States of America Level 1

476526 The Steel Building Company (Private) Limited Zimbabwe Level 1

106200 The Sure Chill Company Limited United Kingdom Level 1

456067 THE SWISS MOVING COMPANY SA Switzerland Level 1

471323 The Toolkit Institute (TTI) Limited Kenya Level 1

410414 THE TRAVEL CLUB SARL Lebanon Level 1

167925 The Urban Institute United States of America Level 2

394187 The Viking Group LLC United States of America Level 1

373242 The Webster Group Inc. United States of America Level 1

154765 The Wellbeing Company South Africa Level 1

127520 The Winthrop Group, Inc. United States of America Level 2

199863 The World Academy United States of America Level 1

173246 The Wyedean Weaving Co Ltd United Kingdom Level 2

592142 The Yield Book Inc. United States of America Level 1

474032 Theatre for a Change Ltd. United Kingdom Level 1

216992 THELEBANESEENVIRONMENTALRESCUEs.a.r.l Lebanon Level 1

231706 TheMashaKruppTranslationGroupLimited Canada Level 1

187292 Theodor Wille Intertrade GmbH Switzerland Level 2

192277 thePlatform, Inc. United States of America Level 1

487031 Therapy Box Ltd United Kingdom Level 1

236140 Thermo Scientific Portable Analytical Instruments Inc United States of America Level 2

217799 Thermobile Industries B.V. Netherlands Level 1

184863 ThermoSystems International Ltd Kenya Level 1

168336 TheUniversaliaManagementGroupLimited Canada Level 1

392259 Think Blue Data Company, Ltd Thailand Level 1

458275 Thinking Dimensions UK Limited United Kingdom Level 1

442124 thinkstep AG Germany Level 1

226684 Thirdware Solution Limited India Level 1

514615 Thiriez Literie SCA France Level 1

483419 This is Crowd Ltd United Kingdom Level 1

459640 THOGOTO ENTERPRISES LIMITED Kenya Level 1

373579 Thomas & Piron Grands Lacs Limited Kenya Level 1

528886 Thomas Atkins & Partners Company Limited Uganda Level 1

161744 thomas chase limited Nigeria Level 1

127367 Thomas Craven Film Corporation United States of America Level 1

137808 Thomas Defense Group LLC United States of America Level 1

181764 Thomas Fattorini Ltd United Kingdom Level 2

165105 Thomas Jacks Ltd United Kingdom Level 1

433339 Thomas Securite S.A. Haiti Level 1

479951 Thompson Electronics S.A Haiti Level 1

376067 Thomson Reuters (Markets) LLC United States of America Level 1

203010 Thomson Reuters Foundation United Kingdom Level 1

562008 Thon Stanhope Hotel S.A Belgium Level 1

525602 Thornflex Consulting Limited Tanzania, United Republic of Level 1

455173 Thornton Tomasetti, Inc. United States of America Level 1

533806 Three Crowns (Services) LLP United Kingdom Level 2

162744 Three Humans Inc United States of America Level 1

362515 ThreeKplusV Kenya Limited Kenya Level 1

385777 Threespot Media LLC United States of America Level 1

167621 Threeways Shipping Services (Group) Ltd Uganda Level 1

419386 THUNDERLIGHT GENERAL TRADING CO. LTD South Sudan Level 1

357617 Thyssenkrupp Ascenseurs SA, succursale romande Switzerland Level 2

253948 TI AUTO SRL Italy Level 1

379633 TIAM COMPANY LIMITED South Sudan Level 1

380247 Tianjin Glorious International Business Co., Ltd China Level 2

466115 TIANJIN MACHINERY AND ELECTRIC EQUIPMENT IMP AND EXP CO.,LTD China Level 2

355979 TIANJIN MACHINERY IMP.& EXP. CORP China Level 1

415602 Tianjin Shinewell Group Inc. China Level 1

534782 Tianjin W&W Industrial Corporation Ltd. China Level 2

471391 Tiaytu General Trading Co. Ltd. South Sudan Level 2

360821 TIBA PETROLEUM COMPANY LIMITED South Sudan Level 1

387494 Tibbs Info.Systems, Inc. United States of America Level 1

195566 TIBURTINI S.R.L. Italy Level 1

122266 TIC, UNIPESSOAL LDA Timor-Leste Level 1

383281 TICK TOCK LIMITED Kenya Level 1

173379 TicketWeb LLC United States of America Level 1

473921 TiCOME sarl Mauritania Level 1

576473 TIEM GENERAL COMMERCIAL AGENCIES LIMITED Kenya Level 1

439321 TIERI MALI SA Mali Level 1

451365 TierraMar Consulting Pty Ltd Australia Level 1

527568 TIFAN LTD Malta Level 1

154662 Tiger Information Systems, Inc. United States of America Level 1

175917 Tiger IT Bangladesh Ltd. Bangladesh Level 2

204800 Tigris Net Limited United Kingdom Level 1

248000 TIHRAGA ENGINEERING FOR BUILDING CO. LTD Sudan Level 1

458619 Tikkurila Oyj Finland Level 1

484324 TIL TECHNOLOGIES France Level 1

235421 TILE AND CARPET CENTRE LIMITED Kenya Level 1

445965 TILEMSI DISTRIBUTION SA Mali Level 1

525527 TILEMSI HOLDING-SA Mali Level 1

435366 TILOBATZ ENGINEERING AND LOGISTICS LTD Nigeria Level 1

402652 TIM – CORP SUARL Mali Level 1

419795 Timaco East Africa Limited Kenya Level 1

219463 Timber Corner Limited Kenya Level 1

354988 Time Moving & Storage Inc. United States of America Level 1

237664 TIME WORLD FREIGHT LLC United Arab Emirates Level 2

412816 Timelapse Systems (PTY) Ltd South Africa Level 1

354951 TIMELESS COURIER SERVICES LIMITED Kenya Level 1

535064 TIMELY LOGISTICS COMPANY LTD Uganda Level 1

483816 Times Energy LTD United Kingdom Level 1

166553 Times Printers Pte Ltd Singapore Level 1

393719 TIMESIS Srl Italy Level 1

219482 TIMHOMES LIMITED Kenya Level 1

216518 Timpex Electronics Ltd Kenya Level 1

394165 Timsoft Technologies And Solutions Limited Kenya Level 1

193244 Tina Holdings Limited Uganda Level 1

217643 Tina Muwanga and Associates Architects South Africa Level 2

381546 TIND TECHNOLOGIES AS Norway Level 1

357113 Tinguely Service de Voirie SA Switzerland Level 1

245969 Tinol Paints International Co. SAL Lebanon Level 1

383687 TINTORIA LIMITED Kenya Level 1

473438 Tiodolac Group Limited Nigeria Level 1

371388 TIOMUDA FOR BUILDING AND PETROLEUM CO. LTD South Sudan Level 1

459265 TIPAZA FOR AUCTION & SERVICES CO LTD. Sudan Level 1

466944 TIRSO INTERNATIONAL SARL Morocco Level 1

375026 TIRUPATI DEVELOPMENT (U) LIMITED Uganda Level 1

400491 TISHA ENTERPRISE LTD South Sudan Level 1

162729 Tishman Construction Corporation of New York United States of America Level 2

193458 TITAN AVIATION France Level 1

561471 TITAN Containers A/S Denmark Level 2

191945 Titanhelicopters (Pty) Ltd South Africa Level 2

371670 TITI SHIPPING SRL Italy Level 1

157196 Tix, Inc. United States of America Level 1

463852 Tizeti Network Limited Nigeria Level 1

515900 TKG Consulting Advisors Limited Nigeria Level 1

181169 TLC Engineering, Inc. United States of America Level 2

190536 TLC Trading Ltd. Seychelles Level 1

259973 TLOGOS SRL Italy Level 1

510794 TLS EXCEL RESOURCES LIMITED Nigeria Level 1

228832 TM Fuel Traders (Pty) Ltd South Africa Level 1

497178 TM Industrial Supply, Inc. United States of America Level 1

421509 TMB Stampa Srl Italy Level 1

242986 TMH Medical United States of America Level 1

375549 TMH Medical Services, LLC United States of America Level 1

116489 T-MOBILE USA, INC. United States of America Level 2

489576 TMT TECHNOLOGIES (U) LIMITED Uganda Level 1

439812 TNL EXPRESS WORLDWIDE (TERRA-NAVIS LOGISTICS & EXPRESS WORLDWIDE) CORP. Philippines Level 1

391725 TNT EXPRESS CHILE LIMITADA Chile Level 1

358966 TNT EXPRESS WORLDWIDE KENYA LIMITED Kenya Level 2

353657 TN-TECHNIQUE DU NETTOYAGE SA Switzerland Level 1

416262 TOAD GLOBAL RESOURCES LIMITED Nigeria Level 1

439056 Tobin Shipping and Transport Ltd Ireland Level 1

151846 Tobolski Watkins Engineering Inc United States of America Level 1

216453 Today Translation&BusinessServices Limited United Kingdom Level 1

469045 Toende SL Spain Level 1

208189 TOGETHER AS ONE ENTERPRISESLIMITED Uganda Level 2

189939 TOLAN ELECTRICAL & METAL INDUSTRIES CO.LTD Sudan Level 1

166212 Toll Remote Logistics Pty Ltd Australia Level 2

452711 TOMTOM AFRICA (PTY) LTD South Africa Level 1

378279 Tomware S.c.a r.l. Italy Level 1

356563 Tonaz Limited Kenya Level 1

379856 Toncecy International Nigeria Limited Nigeria Level 1

410464 Tonello Energie S.r.l. Italy Level 2

155350 TONER MASTERS ENTERPRISES LIMITED Kenya Level 1

485974 TONONOKA STEELS LIMITED Kenya Level 1

382552 Top Brands Limited Uganda Level 1

240682 Top Dog Security Ltd United Kingdom Level 1

359823 TOP GOMA BUSINESS Congo, The Democratic Republic of the Level 1

491754 TOP MOST FREIGHT SOLUTIONS LLC United Arab Emirates Level 1

394237 TOP SOCIETE INTERNATIONALE DE GARDIENNAGE LIMITED Congo, The Democratic Republic of the Level 1

113465 Top Sources Trading Ltd. China Level 2

153142 TOPEX CORPORATION Korea, Republic of Level 1

377341 TOPLINE ROYAL SERVICES LIMITED Kenya Level 1

214959 TOPNET SA Switzerland Level 2

166076 Toppan Printing Co.,(H.K.)Ltd. Hong Kong, Special Administrative Region of China Level 2

165869 Toppan Printing Co.,(Shenzhen) Ltd. China Level 1

508459 TOPRANK HI-TECH LIMITED Kenya Level 1

424553 Tops Foods Belgium Level 1

254045 TOPSEC INVESTMENTS LTD Rwanda Level 1

174240 Topsun Energy Limited India Level 1

432656 TOPTECH ENGINEERING WEST AFRICA LIMITED Ghana Level 1

205347 torbo Engineering Keizers GmbH Germany Level 1

215667 Torchbox Ltd United Kingdom Level 1

120985 TORO VENTURES,LLC United States of America Level 1

403345 TOROR MERCHANTS LIMITED Kenya Level 1

197032 Tororo Cement ltd Uganda Level 2

233886 TorqueTechnicalComputerTrainingPty Ltd South Africa Level 1

224030 Torrey Point Group, LLC United States of America Level 1

404257 TORUS LIMITED Zambia Level 1

465297 Toshiba TEC Germany Imaging Systems GmbH Netherlands Level 1

248424 TOTAL ACCES Côte d’Ivoire Level 1

241534 Total Access (UK) Limited United Kingdom Level 1

253885 TOTAL CAMEROUN SA Cameroon Level 1

127365 Total Concept Graphics,Inc. United States of America Level 1

249955 TOTAL FACILITIES MANAGEMENTLIMITED Nigeria Level 1

385098 Total Guinée Guinea Level 2

171526 TOTAL HAITI SA Haiti Level 2

571272 Total Jordan P.S.C Jordan Level 1

158630 TOTAL LIBERIA INC Liberia Level 2

243867 TOTAL MALI – SA Mali Level 1

412133 TOTAL MARKETING GABON SA Gabon Level 1

404450 TOTAL MARKETING TCHAD SA Chad Level 1

407020 TOTAL NIGER SA Niger Level 1

253886 TOTAL NIGERIA PLC Nigeria Level 1

133706 TOTAL OUTRE-MER S.A. France Level 1

383181 TOTAL PETROLEUM GHANA LIMITED Ghana Level 2

238471 Total Quality Logistics, LLC United States of America Level 1

191757 Total Records Information Management, LLC United States of America Level 1

364033 Total Secure Automation LTD United Kingdom Level 1

376586 TOTAL SIERRA LEONE LTD Sierra Leone Level 2

167002 Total TechnologyConsultantsLimited United Kingdom Level 1

259265 TOTAL UGANDA LIMITED Uganda Level 1

263529 Tototheo Maritime Ltd Cyprus Level 1

128070 Totowa Systems, Inc. United States of America Level 1

162883 TOUAX SOLUTIONS MODULAIRES France Level 1

225057 Touch World, Inc. United States of America Level 1

538447 Touch4IT s.r.o. Slovakia Level 1

377738 Touchdown Systems Limited Kenya Level 1

407435 Touché Events Limited Kenya Level 1

377005 Touchline Publishing Limited United Kingdom Level 1

376069 Touchstone Enterprises Private Limited India Level 1

227326 TOUR AND TRAVEL CENTRE LIMITED Uganda Level 1

500478 TOUT POUR MOTO SARL Cameroon Level 1

358519 Tower Graphic Machinery, Inc. United States of America Level 1

182778 Tower Light S.R.L. Italy Level 1

238662 TOWERTECH AFRICA LIMITED Kenya Level 1

403098 TOWFIIQ GENERAL TRADING COMPANY LIMITED South Sudan Level 1

162301 Townsend Holdings, LLC previously The Townsend Group, Inc. United States of America Level 2

138197 Toye,Kenning & Spencer Limited United Kingdom Level 1

103040 TOYOP RELIEF PVT LTD India Level 2

102055 Toyota (Gibraltar) Stockholdings Limited Gibraltar Level 2

494844 TOYOTA GABON SA Gabon Level 1

415115 Toyota Lanka Private Limited Sri Lanka Level 1

100277 Toyota Motor Corporation (Japan) Japan Level 2

529050 Toyota Tsusho Corporation Japan Level 2

258547 TOYOTA UGANDA LIMITED. Uganda Level 1

446831 TPS (UGANDA) LIMITED Uganda Level 1

193156 TQCS international (M) Sdn. Bhd. Malaysia Level 1

546089 TQS Integration Limited Ireland Level 1

201019 T-R Associates, Inc. United States of America Level 1

361704 TR Purchasing Haiti Level 1

357824 TRABEMCO sarl Congo, The Democratic Republic of the Level 1

439962 TRAC CONSULTANCY TRAINING CENTRE LTD Nigeria Level 1

203674 Trace Petro Consultants Inc. United States of America Level 1

400471 TRACE TRAINING & CONSULTING LIMITED Uganda Level 1

381271 Tracerco Ltd United Kingdom Level 1

236725 TRACIP SAS France Level 1

364321 TRACK AND TRACE LIMITED Kenya Level 1

139215 Track Manufacturing Co. Pvt. Ltd. India Level 1

159365 Track24 FZE United Arab Emirates Level 1

358674 TRACTEBEL ENGINEERING BELGIUM Belgium Level 1

222471 Tractors & Equipment Ltd (I.T.E) Israel Level 1

376197 TRADE ALLIANZ – FZC United Arab Emirates Level 2

629758 Trade Hub East Africa Limited Kenya Level 1

169820 trade masters sarl Lebanon Level 1

421047 Tradecore International Ltd United Kingdom Level 1

483795 Tradecorp Freight Forwarders DRC Congo, The Democratic Republic of the Level 1

378640 Tradecorp Logistics DMCC United Arab Emirates Level 1

236979 TRADEKEY (PVT.) LIMITED Pakistan Level 2

555435 Trademan company limited Kenya Level 1

432868 Tradepath Trading Limited Zambia Level 1

231195 Tradeways LTD United States of America Level 1

240959 Tradeweb LLC United States of America Level 1

249865 Tradewinds Aviation Services Kenya Level 1

246828 Tradewinds Logistics LTD Kenya Level 1

424675 Tradewings Worldwide Ltd. United Kingdom Level 1

353984 TRADEX CENTRAFRIQUE SA Central African Republic Level 1

404557 Tradexim Limited Tanzania, United Republic of Level 1

358799 TRADING GLOBE ASSISTANCE SERVICES Côte d’Ivoire Level 1

260480 TRADINGHOUSEKAMA,LIMITEDLIABILITYCOMPANY Russian Federation Level 1

478575 Tradint Limited Uganda Level 1

150553 Traducta – Soluções Linguísticas, Tradução e Interpretação, Lda Portugal Level 2

400946 TRAFFIC International United Kingdom Level 1

501608 TRAFIGURA PTE LTD Singapore Level 2

459444 Training Express S.L. Spain Level 1

174679 Trainingfolks U.S., Inc. United States of America Level 1

142472 Trama TecnoAmbiental, S.L. Spain Level 1

370225 TRANS AFRICA ASSURANCE CO. LIMITED Uganda Level 1

369038 TRANS- BUSINESS MACHINES LIMITED Kenya Level 1

130694 TRANS CAPITAL AIR LTD./LTEE. Canada Level 2

594361 Trans Global Projects Limited United Kingdom Level 1

508406 TRANS MEDITERRANEAN GENERAL TRADING LLC United Arab Emirates Level 1

469091 TRANS NILE LIMITED South Sudan Level 1

502631 TRANSACTION INTERNATIONAL LTD South Sudan Level 1

457610 Transafrica Interlink Company Limited Kenya Level 1

375390 Transafrica Motors Limited Kenya Level 1

375295 TRANSAFRICA WATER SYSTEMS LIMITED Kenya Level 1

464848 Transatlantic Project & Contract Cargoes AB Sweden Level 1

366675 TransCanada Power Marketing Ltd. United States of America Level 2

186930 Transcarpat Sportours International srl Romania Level 1

361577 Transcell Biotech Systems Co.Ltd Uganda Level 1

193601 Transcend Ltd Nigeria Level 1

423245 Transcend Media Group Limited Kenya Level 1

159444 Transcontinental Printing Canada Level 1

170158 TransCore ITS, LLC United States of America Level 2

261549 TRANSEAST (U) LIMITED Uganda Level 1

412293 Transend Corporation United States of America Level 1

201599 Transénergie France Level 1

132465 Transfair North America International Freight Services, LLC dba TransGroup Global Logistics United States of America Level 1

106417 TRANSFORMACIONES AGROGANADERASS.L. Spain Level 1

238274 TRANS-FORMANDO S. COOP. MAD. Spain Level 1

433247 Transformed Pty Ltd Australia Level 1

360486 TRANSFRICAINE DE TRAVAUX ET SERVICES Senegal Level 1

402236 TransGen Energy, Inc. United States of America Level 1

156944 Transglobe Shipping Agency pvt Ltd Pakistan Level 1

427122 Trans-Info (Entreprise Individuelle) Côte d’Ivoire Level 1

223166 Transit MARILL SARL Djibouti Level 1

401782 Translate Plus Ltd. United Kingdom Level 1

186017 TRANSLATED SRL Italy Level 1

168050 Translation Back Office S.A. Argentina Level 1

192862 Translator Legal and Financial, S.L. Spain Level 1

445431 Translators Family sp. z o.o. Poland Level 1

178119 Translators Holding Company, Inc. United States of America Level 1

151829 TransLink – 24 Ltd. Russian Federation Level 2

508147 TRANSLINK-UKRAINE LLC Ukraine Level 1

144629 Transmotors BV Netherlands Level 1

361089 TRANSOCEANIC PROJECT DEVELOPMENT (JUBA) LIMITED South Sudan Level 1

229353 TransoceanicProjectDevelopment(Kenya) Limited Kenya Level 1

445800 Transperfect Translations International Inc. United States of America Level 1

246064 TRANSPORT & TOURISM SERVICES S.A.L Lebanon Level 1

483480 TRANSPORT PARIS INTERNATIONAL France Level 1

380611 Transport Terrassement Minier Guinea Level 1

132222 Transportation Technology, Inc. United States of America Level 1

514120 Transporters SAL Lebanon Level 1

482133 Transportes Calderón SA Colombia Level 2

447764 TRANSPORTES ESPECIALES EDQUIOS S.A.S. Colombia Level 1

500381 TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S.A.S Colombia Level 2

213996 TransportSecurityCorporationBremenGmbH Germany Level 1

358454 Transsolar Energietechnik GmbH Germany Level 1

111074 TRANSTEC S.A. Belgium Level 2

495125 TRANSTRAC LIMITED Uganda Level 1

457585 Transversal Haiti Level 1

242962 Transways Logistics Sudan Level 1

404795 TRANSWORLD PACKERS AND MOVERS (U) LIMITED Uganda Level 1

485024 Trant Engineering Ltd United Kingdom Level 1

167860 Tranzlate Australia Level 1

357517 Trapo Küng AG Switzerland Level 1

108131 TRASYS International Belgium Level 1

396155 TRATIZ PROJECTS LIMITED Kenya Level 1

458698 TRAVAUX DOMESTIQUES, Sarl Morocco Level 1

378997 Travaux Mobiles de construction TMC-SA Mali Level 1

213814 TRAVEL & TOUR HOUSE INC United States of America Level 1

378954 TRAVEL CENTER Tunisia Level 1

520724 TRAVEL DATA NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

194150 TRAVEL WORLD INTERNATIONAL LIMITED Uganda Level 1

414096 Travelog Limited Uganda Level 1

238834 TRAVELPLAZA LTD Kenya Level 1

618344 TRAVELSTART (TANZANIA) LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

380449 Travy General Supplies Kenya Level 1

354925 TRAX AVIATION LIMITED Uganda Level 1

490456 Trazas Gestión de Proyectos de Infraestructura Ltda Chile Level 1

419589 TREASURES COMPANY (TCL – MEDIA) LTD Rwanda Level 1

371368 TREASURYCONSULTING.INFO, Sarl Cameroon Level 1

167085 Tredi France Level 1

245973 TREE AD SAL Lebanon Level 1

371298 Treemax limited Kenya Level 1

195822 Trellon, LLC United States of America Level 1

481789 Tremendous Systems Limited Kenya Level 1

238155 Tremont Public Advisors, LLC United States of America Level 1

199332 TRENCH-CAT, S.L. Spain Level 1

519252 TRENDSCOPE COMMUNICATIONS LIMITED Kenya Level 1

484207 Trescal Srl Italy Level 1

101500 TREYER PALETTEN GMBH Germany Level 1

355289 Tri Connect Solutions PBC Zimbabwe Level 1

399385 Triad Architects Ltd Kenya Level 2

256941 TRIANGLE TYRE CO .,LTD China Level 1

447440 TRIARENA SL Spain Level 1

425278 TRIBASE TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED Kenya Level 1

401913 TRICOM E.A. LIMITED Uganda Level 1

222096 Tricom Structures South Africa Level 2

171206 Tricomp Sp. z o.o. Poland Level 1

421527 Trident Plumbers Limited Kenya Level 1

228012 Trident Star Global, LLC United States of America Level 1

404118 TRI-ETHIK Martinique Level 1

242000 TRIGANO MDC France Level 1

203022 TRIGEM COMPUTER INC Korea, Republic of Level 1

402577 Trigger enterprises limited Uganda Level 1

102653 Trigyn Technologies, Inc. United States of America Level 2

263437 Trilateral Research Ltd. United Kingdom Level 1

362471 Trillium Systems Limited United Kingdom Level 1

137193 TRILOK MARKETING & TRADING LLC United Arab Emirates Level 2

186929 Trimble Europe BV Netherlands Level 2

179982 TriMerge Consulting Group, PA United States of America Level 1

178876 Trimo d.o.o. Slovenia Level 1

379959 Trinc Limited Kenya Level 1

381366 Trinity College Dublin Ireland Level 1

478461 Trinity Consultants, Inc. United States of America Level 1

534813 Trinity Energy Kenya Limited Kenya Level 1

471573 Trinity Energy Ltd South Sudan Level 1

238482 TRINITY VENTURES LIMITED Uganda Level 1

257525 TRINIX IMPEX PRIVATE LIMITED India Level 1

536990 Trio Electronics Ltd Serbia, Republic of Level 1

476303 Triple 4 Limited Nigeria Level 1

256924 Triple Canopy, Inc. United States of America Level 2

363532 Triple Construction Company Limited Kenya Level 1

138289 Triple K trade and services SAl Offshore Lebanon Level 1

521074 TRIPPLE INTENT LIMITED Kenya Level 1

378766 Tripple Investments Limited Kenya Level 1

218333 Tripple Tours & Travel Ltd Kenya Level 2

446814 Tris Tube co. , Ltd Korea, Republic of Level 1

174337 Tristan Export (Pty) Ltd South Africa Level 1

204128 Tristar Global Logistics Inc Canada Level 2

418644 TRISTAR SRL Italy Level 1

119859 Tristar Transport LLC United Arab Emirates Level 2

355338 Tritaad Enterprises Limited Kenya Level 1

103695 Trithin Products Limited United Kingdom Level 1

374650 Trivision Group Inc. United States of America Level 1

240496 TRN Ingeniería y Planificación de Infraestructuras, S.A. Spain Level 1

169772 TRN, Inc. United States of America Level 1

366458 TROGER SA Switzerland Level 1

170957 Troika DIalog USA, Inc United States of America Level 2

373148 TROJAN ENTERPRISES SOUTHERN SUDAN LIMITED South Sudan Level 1

255333 TROODOS ELECTRIC CABLES LTD Cyprus Level 1

479204 TROPI SEA & AIR CO.,LTD. Korea, Republic of Level 1

451886 TROPICAL AGRO-FARMS CLINICS LIMITED Nigeria Level 1

370027 TROPICAL ESSENTIALS LIMITED Kenya Level 1

245974 Tropical Travel International For Travel and Tourism Lebanon Level 1

262333 TROPICS GENERAL TRADING COMPANY CO LTD South Sudan Level 1

366050 Trosselli aménagement SA Switzerland Level 1

222569 Trüb AG Switzerland Level 2

451587 TRUCKMASTERS NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

406704 Truckvan Indústria e Comércio LTDA. Brazil Level 1

375847 True North Consult Limited Uganda Level 1

529461 True Vision Production (T) Ltd Tanzania, United Republic of Level 1

109993 TRUEBELL MARKETING & TRADING LLC United Arab Emirates Level 1

215865 TRUELEVEL CONSTRUCTION COMPANY LIMITED Uganda Level 1

356450 Truffles Communications South Africa Level 1

219548 Trufoods Limited Kenya Level 1

246609 TruIT UGANDA LIMITED. Uganda Level 1

370274 Trushina Barrow Galina France Level 1

386497 TRUSSNET UGANDA LIMITED Uganda Level 1

406075 Trust Engineering Sarl Cameroon Level 1

470579 Trust for the Quality of Products TQP S.A.R.L. Lebanon Level 1

181679 Trustees of Columbia University in the City of New York United States of America Level 1

171658 TruVoltage LLC United States of America Level 1

373068 TRY Co., Ltd. Japan Level 1

176475 TS2 SPACE SP. Z O.O. Poland Level 1

547076 Tsamota Criminal Evidence Solutions Ltd United Kingdom Level 1

174769 Tsamota Ltd United Kingdom Level 1

366491 TSAVO WILD DESIGN AND INTERIOR LIMITED Kenya Level 1

241848 Tsiakkastel Office Line Ltd Cyprus Level 1

147216 TSO Armor and Training, Inc. United States of America Level 1

254629 TSOULOFTAS CONSTRUCTIONS LTD Cyprus Level 1

142623 TSS International BV Netherlands Level 1

103914 TST-STAG, S.A. Spain Level 2

155793 Tsukiden Global Solutions, Inc. Philippines Level 2

202630 T-Systems International GmbH Germany Level 2

486001 T-Systems Switzerland Ltd Switzerland Level 1

376056 TT Group SRL Italy Level 1

448604 TT INTEGRATED SERVICES LIMITED Nigeria Level 1

202991 TTB Investments Limited Uganda Level 1

165390 T-TEXTIL Kft Hungary Level 1

106334 TTM Technologie Transfer Marburg Germany Level 1

448945 TUANZE LIMITED Kenya Level 1

249638 TUBALI LIMITED Kenya Level 1

259278 TUBI-CAR DI CARRIERO FRANCO Italy Level 1

230032 Tudor Rose Holdings Ltd United Kingdom Level 1

147176 Tufail engineering associates Pakistan Level 1

214622 TUINSA NORTE S.A. Spain Level 1

465520 TULSA INVESTMENTS LIMITED Uganda Level 1

417019 Tulux Lumière SA Switzerland Level 1

468377 TUMBINE ENTERPRISES LIMITED Uganda Level 1

416325 Tumwenda Investments Limited Uganda Level 1

198287 Tundra Strategies, Inc. Canada Level 1

465848 TUNISAIR HANDLING S.A Tunisia Level 1

465292 TUNISIETELECOM SA Tunisia Level 1

492204 TURAH GLOBAL INVESTMENTS LIMITED Uganda Level 1

434522 Turbi Energy & Logistics Ltd Kenya Level 1

459611 Turbo’s Hoet Invest NV Belgium Level 1

198047 TURIANORTE SL Spain Level 1

373975 TURISTIK HAVA TASIMACILIK ANONIM SIRKETI Turkey Level 2

483325 Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi Turkey Level 1

360281 TURKENYA TOURS AND SAFARIS LIMITED Kenya Level 1

478194 Turner & Townsend Inc United States of America Level 2

357384 Turner & Townsend plc United Kingdom Level 1

409191 Turnkey Investments Limited Kenya Level 1

104146 Turpin Distribution Services Ltd United Kingdom Level 1

437326 Tuscor Lloyds UK Ltd United Kingdom Level 1

401177 TUSMO GENERAL TRADING COMPANY LIMITED South Sudan Level 1

150938 TÜV SÜD Industrie Service GmbH Germany Level 1

193222 Tuvia Italia spa Italy Level 1

112923 TVEyes Inc. United States of America Level 1

510215 TVS MOTOR COMPANY LIMITED India Level 1

164669 TW Languages Ltd United Kingdom Level 1

589943 TWENTY FOUR MEDIA LIMITED Uganda Level 1

243549 Twiga Car Hire and Tours Limited Kenya Level 1

233561 Twiga Services and Logistics (Pty) Ltd South Africa Level 1

150742 Twin Advertisng & Marketing Services (Pvt) Ltd Sri Lanka Level 1

373220 TWINE & SONS MOTORSPARES CO. LTD Uganda Level 1

356854 TWINS IMMOBILIER Côte d’Ivoire Level 1

381517 tWise Company Limited Tanzania, United Republic of Level 1

361424 Twixt technologies Limited Kenya Level 1

231872 Twostroke Interactive (Pty) Ltd South Africa Level 1

527340 Tyco Integrated Fire & Security Austria GmbH Austria Level 1

359143 Tyco Integrated Security LLC United States of America Level 1

356583 TYCO SERVICES S. A. Chile Level 1

207921 Tylie Jones & Associates, Inc. United States of America Level 1

374448 Type B Limited United Kingdom Level 1

153107 TYPEX, Inc. United States of America Level 1

262805 Typotech Imaging Systems Limited Kenya Level 1

216866 TYRE EXPRESS (U) LIMITED Uganda Level 1

464902 Tyre Protector Norge AS Norway Level 1

216855 Tyres International, Inc United States of America Level 1

354269 Tyrol Air Ambulance GmbH Austria Level 2

245980 TYROS FOR ENGINEERING ANDGENERALCONTRACTING Lebanon Level 1

235608 TYSONS LIMITED Kenya Level 1

500623 TZK UGANDA LIMITED Uganda Level 1

366384 U DESIGN ARCHITECTS Kenya Level 1

123307 U. S. Tech, Inc. United States of America Level 1

198204 U.S. Bank National Association United States of America Level 2

211435 U.S. Cost, Inc. United States of America Level 1

202182 U.S. Harvest PostalProtectionServices Corporation United States of America Level 1

175052 U.S.Art Company, Inc. United States of America Level 1

465515 UAB “Algoritmų sistemos” Lithuania Level 1

124052 UAB “Alna Software” Lithuania Level 2

103550 UAB “Garsu pasaulis” Lithuania Level 1

409432 UAB BAIP Lithuania Level 2

204834 UAB Industry service center Lithuania Level 1

473494 UAB SATGATE Lithuania Level 1

191496 UAB Vesiga Lithuania Level 1

371713 UAP INSURANCE SOUTH SUDAN LIMITED South Sudan Level 1

364207 UAP Insurance Uganda Limited Uganda Level 1

239667 UAV Tactical Systems Ltd. United Kingdom Level 1

466268 UAVE LIMITED United Kingdom Level 1

630191 UB CONSULTING ENGINEERS LIMITED Uganda Level 1

135650 Ubiqus Reporting, Inc. United States of America Level 1

450990 UBIQUS SAS France Level 1

512416 Uboweja & Co India Level 1

420321 UBS Switzerland AG Switzerland Level 2

471361 Ucanok Emlak ve Insaat Sti. Ltd. Cyprus Level 1

452040 Ucargo LLP United Kingdom Level 1

525771 UCS GLOBAL RESOURCES LTD Nigeria Level 1

393527 UFA CONSULTANTS (PROPRIETARY) LIMITED South Africa Level 1

236967 UFA, Inc. United States of America Level 2

363997 UGANDA BATTERIES LIMITED Uganda Level 1

534634 UGANDA ELEVATOR COMPANY LIMITED Uganda Level 1

422005 Uganda Funeral Services Limited Uganda Level 1

373270 Uganda Martyrs Housing and Construction Company Limited Uganda Level 1

180192 UGANDA TELECOM LIMITED Uganda Level 1

418072 UGORO’S SONS FOR TRANSPORTATION & TRADING CO.LTD South Sudan Level 1

397748 UHY Prostor Ltd Ukraine Level 1

387683 UIKER WAELZLAGER AG Switzerland Level 1

560686 UiPath SRL Romania Level 1

205663 Uitgeverij Davo B.V. Netherlands Level 1

555936 Ukall Limited Kenya Level 1

397963 Ukwazi Conference Interpreters and Translators South Africa Level 1

151791 ULLINK Inc United States of America Level 1

143568 ULMA AGRICOLA S. COOP. Spain Level 1

165348 Ultimate Armour Works FZC United Arab Emirates Level 2

381737 Ultimate Cleaners (Industrial) Limited United Kingdom Level 1

366421 Ultimate Design Limited Kenya Level 1

194136 ULTIMATE ENGINEERING LIMITED Kenya Level 1

417864 Ultimate HELI (Pty) Ltd South Africa Level 1

255676 ULTIMATE INVESTMENT & HOLDINGCOMPANY Liberia Level 2

536832 ULTIMATE SUPPLIES LIMITED Kenya Level 1

158449 UltiSat Inc. United States of America Level 2

418350 ULTO ENGINEERING LIMITED Uganda Level 1

361851 ULTRA EQUIPMENT LIMITED, Kenya Level 1

609142 ULTRA POWER SYSTEMS LIMITED Kenya Level 1

479086 ULTRALAB EA LIMITED Kenya Level 1

248773 ULTRA-NET-CITE Côte d’Ivoire Level 1

509791 UltraSola Energy & Construction Limited Ghana Level 1

196539 ULTRAVIRGO CREATIVE LLC United States of America Level 1

529963 UMARU BULAMA MECHANIC LTD Nigeria Level 1

376578 UMASH FUNERAL SERVICES LIMITED Kenya Level 1

434121 UMAWA-Arkolia West Africa Limited Ghana Level 1

234591 UMBRELLA S.A. Argentina Level 1

226670 UMedica Laboratories Pvt Ltd India Level 2

162396 UMEE Limited Australia Level 1

162182 umesh chand & company India Level 1

446095 Umkhombe Marine (Pty) Ltd South Africa Level 1

115585 UMOJA RUBBER PRODUCTS LTD Kenya Level 2

165049 UNAR AVIATECH SERVICES COMPANY LTD Sudan Level 1

133230 UnatSolar Denmark Level 1

358076 Uneeco Paper Products Limited Kenya Level 2

187628 UNFCU Financial Services, LLC,AUnited Nations FederalCreditUnion Owned Company United States of America Level 1

108461 UNI Business Centre BV Netherlands Level 1

226663 UNI Printing Solutions, LLC United States of America Level 1

381021 UNI SUPPLIES & MARKETING (K) LTD Kenya Level 1

382765 UNIA INVESTMENTS LIMITED Uganda Level 1

218446 UNICOMPEX CONGO sprl Congo, The Democratic Republic of the Level 1

199185 Unicon International Limited Uganda Level 1

206401 Unicool (East Africa)CompanyLimited. Tanzania, United Republic of Level 2

211645 UniCool A/S Denmark Level 1

437278 Unicore Ltd Kenya Level 1

509774 UNICORN RENT A CAR LIMITED Kenya Level 1

170876 UniCredit Capital Markets, Inc. United States of America Level 1

257317 Unidine Corporation United States of America Level 1

238261 Unified Messaging Systems AS Norway Level 1

371050 Unifirst corporation United States of America Level 1

374133 Unifleet Ltd United Kingdom Level 1

216795 UNIFO GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI Turkey Level 2

209681 Unifor spa Italy Level 1

385227 Uniform Distributors Limited Kenya Level 1

204356 UNIFREIGHT CARGO HANDLING LTD Uganda Level 2

150820 Unifreight TruckingServicesLimited Uganda Level 2

251107 Unigestion Holding S.A Haiti Level 1

236152 Uniglobe Northline Travel Limited Kenya Level 2

165910 UNIGLOBE Premiere Travel Planners Inc Canada Level 2

396689 UNILABOR SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA Italy Level 1

192062 Unilab-Politakis OHG Austria Level 1

243155 Unilac Holland B.V. Netherlands Level 1

444737 Unimax Enterprise Ltd. United Kingdom Level 1

166764 Unimed Procurement Services United Kingdom Level 2

163209 UNIMO Technology Co.Ltd. Korea, Republic of Level 1

369703 UNION LOGISTICS (UGANDA) LIMITED Uganda Level 2

118803 UNIONCASTELLANADEALIMENTACIONUCALSAS.A. Spain Level 2

374791 Unipro Limited Kenya Level 1

152075 UNIPRO Universal Procurement GmbH Germany Level 1

360781 Unique Atlantic Telecommunication Ltd Afghanistan Level 1

452734 Unique Catering Services Limited Saudi Arabia Level 1

376924 UNIQUE DESIGN (U) LTD Uganda Level 1

580522 UNIQUE ENERGY SOLUTIONS LIMITED Kenya Level 1

366249 UNIQUE forestry and land use GmbH Germany Level 1

515552 Unique Loo Limited Kenya Level 1

191608 UNIQUE SYSTEM FZE United Arab Emirates Level 2

432127 UNIQUE TRAVEL COMPANY (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

177486 Unisfera International Centre Canada Level 1

536411 UNIS-Kurulush LLC Kyrgyzstan Level 1

551138 UNISOURCE ENERGY KENYA LIMITED Kenya Level 1

184560 UNISPEC ADJUSTERS & SURVEYORS (S) PTE LTD Singapore Level 1

369803 UNISYS COMPUTER SYSTEMS Kenya Level 1

143249 Unit Export Limited United Kingdom Level 2

462079 Unitech Engineering Services Limited Kenya Level 1

370461 United (E.A) Warehouses Limited Kenya Level 1

449122 United Aero Group, LLC United States of America Level 1

232568 UNITED AVIATION SERVICES FZCO United Arab Emirates Level 2

562472 UNITED BUILDING SERVICES LIMITED Uganda Level 1

436114 United Business Systems (Pvt) Ltd Pakistan Level 1

422322 United Elevator Inspection & Consulting Co., Inc. United States of America Level 1

376133 United Fire Protection Corporation United States of America Level 1

445413 United Food and Commercial Workers International Union United States of America Level 1

406175 UNITED FOODS (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

238901 United Infrastructure Projects SAL Offshore Lebanon Level 1

259687 UNITED MARINE SECURITY , LLC United States of America Level 1

178701 United Medical Supplies, Inc. United States of America Level 1

375634 United Millers Limited Kenya Level 1

405721 United Nations Federal Credit Union United States of America Level 2

256770 UNITED OFFICE SUPPLIES & EQUIPMENT COMPANY Liberia Level 1

406523 UNITED PARCEL SERVICE – ITALIA S.R.L. Italy Level 1

127826 United Parcel Service, Inc. United States of America Level 2

114953 United Poly Engineering Pvt. Ltd. India Level 1

419809 UNITED PRINTERS LIMITED Uganda Level 1

534013 United Refrigeration Inc. United States of America Level 1

180886 United Shield International limited United Kingdom Level 1

445058 United States Information Systems, Inc. United States of America Level 1

415682 United Trading & Investment Co Ltd (UTICO) South Sudan Level 1

108124 UNITEDHEALTHCARE GLOBAL MEDICAL (UK) LIMITED United Kingdom Level 2

172666 UnitedLog Consulting AB Sweden Level 1

379367 Unitex Industries Ltd. Bangladesh Level 1

373720 UNITRANS INTERNATIONAL, INC. United States of America Level 1

373186 UNITY LSS FZC United Arab Emirates Level 1

142851 Unity Resources Group PteLtd(DubaiBr) United Arab Emirates Level 1

223272 Unity Web Sarl Switzerland Level 1

362885 UNIVERSAL FOR GENERAL CONSTRUCTION & TRADING CO. LTD. South Sudan Level 2

174551 Universal Bindery (Saskatchewan) Ltd. Canada Level 1

170463 Universal Brothers Co. Ltd Sudan Level 2

200431 Universal Consulting India Pvt Ltd India Level 1

172823 Universal Corporation Limited Kenya Level 1

426695 UNIVERSAL EAGLES for SECURITY SERVICES Ltd Yemen Level 1

232531 Universal Express International United States of America Level 2

252726 UNIVERSAL HYDRO ENGINEERS & CONTRACTORS LTD. South Sudan Level 2

497957 UNIVERSAL IMPEX INC. Liberia Level 1

177573 UNIVERSAL KIMYA SANAYI TICARET LTDSTI Turkey Level 1

362748 Universal Management Technology Solutions Inc United States of America Level 1

420057 Universal Marine Medical Ltd United Kingdom Level 1

386917 Universal Networking Institute(Private) Limited Zimbabwe Level 1

359487 Universal Printers Company Limited South Sudan Level 1

108466 Universal Procurement ServicesLtd. United Kingdom Level 2

182957 UNIVERSAL PROJECTS GEN TRAD & CONTRACTING CO W.L.L Kuwait Level 1

173621 UNIVERSAL SEA & AIR CO.,LTD Korea, Republic of Level 1

388439 UNIVERSAL SHIELD HOLDING SA Switzerland Level 1

255841 UNIVERSAL SRL Italy Level 1

186773 Universal Systems Ltd. Canada Level 1

471319 Universal Trucks Israel LTD Israel Level 1

407727 University Corporation for Atmospheric Research United States of America Level 1

377191 University of Cape Town South Africa Level 1

190137 University of Ottawa Canada Level 1

165783 University of Washington United States of America Level 1

234959 Uniworld FZE United Arab Emirates Level 1

173993 Unlimited Technology, Inc. United States of America Level 2

502242 UNMETRIC TECHNOLOGIES PVT LTD India Level 1

177000 Uno Transport A/S Denmark Level 1

365466 Unsan Un Sanayi ve Ticaret A.S Turkey Level 1

170583 Unversal Power Systems Inc. United States of America Level 1

170514 UOB Kay Hian (U.S.) Inc. United States of America Level 2

469037 UP LIFTING VERTICAL S.A. Spain Level 1

366473 UP Management Sprl Belgium Level 1

459115 Upahla Construction (Pty)Ltd South Africa Level 1

387720 UPANDE LIMITED Kenya Level 1

427310 UPBEAT COMMUNICATIONS LIMITED Kenya Level 1

152335 UPC Business Austria GmbH Austria Level 1

365520 updaters Lebanon Level 1

391892 Upgrade Solutions Ltd Israel Level 1

151853 Upkar International Private Limited India Level 2

257595 Upper Nile Construction Limited South Sudan Level 2

256443 UpstateWholesaleSupply,Inc United States of America Level 2

499635 UPTOWN LINK (PROPRIETARY) LIMITED Botswana Level 1

418988 Upveda Technology Pvt. Ltd Nepal Level 1

205682 Upwelling Limited Dominica Level 1

383505 UR the International, for Insurance, Joint Corporation, Private. Iraq Level 1

365788 URBACO SA France Level 1

152016 Urban Engineers of New York, P.C. United States of America Level 2

443889 Urban Group Ltd South Sudan Level 1

183667 Urban Haul Movers Ltd Kenya Level 1

218783 URBANA DE EXTERIORES, S.L. Spain Level 1

214393 Urbasoft Morocco Level 1

161870 Urdang Capital Management United States of America Level 1

217894 URGENT CARGO HANDLING LIMITED Kenya Level 1

378109 Uriic Company Limited Kenya Level 1

371454 Ursa Major Global Resources limited Nigeria Level 1

165975 Ursa Navigation Solutions, Inc. United States of America Level 1

186478 US COM LOGISTICS INC Korea, Republic of Level 1

223975 US Oil & Refining Company United States of America Level 1

199366 USM U. Schaerer Sons Inc. United States of America Level 2

203699 USoft HTI LLC Ukraine Level 1

602915 USOMI LIMITED Kenya Level 1

173249 USPack Courier Service Corp United States of America Level 1

126803 UTair – Helicopter Services Russian Federation Level 1

126729 UTair Aviation, Joint StockCompany Russian Federation Level 2

137893 UTair CJSC Russian Federation Level 2

148374 UTair South Africa (PTY) LTD South Africa Level 1

251078 UTB (UNION DES TRANSPORTS DE BOUAKE) Côte d’Ivoire Level 2

187402 UTB-2004 LIMITED Uganda Level 1

440064 UTEXAFRICA SA Congo, The Democratic Republic of the Level 2

261101 UTi Iberia, S.A. Spain Level 1

148984 UTILIS SAS France Level 1

420020 Utility Aviation Inc., United States of America Level 1

389165 UTILITY BUSINESS ALLIANCE CO.,LTD. Thailand Level 1

216569 Utkarsh Tubes & Pipes Limited India Level 2

510333 UTRAVEL LTD Cyprus Level 1

452807 UYIT ENGINEERNG SERVICES LIMITED Nigeria Level 1

244974 V & W ENGINEERING AND INSTALLATIONS (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

253764 V. & C. KARALOUCA (BETON) BROS LTD. Cyprus Level 1

569171 V. MATTHEW AND SONS LIMITED Cyprus Level 1

135210 V.J. Associates Inc. of Suffolk d/b/a VJ Associates United States of America Level 2

223570 VAAR ARQUITECTOS LTDA. Chile Level 1

180779 VADEL S.A.S. Colombia Level 1

366813 Vadomark Logistics Limited United Kingdom Level 1

510040 Vaidika Agro Solutions Private Limited India Level 1

357911 Vaisala Oyj Finland Level 1

163786 VAJA’S MANUFACTURERS LIMITED Kenya Level 1

402859 Valamis Group Ltd Finland Level 1

123056 VALAN INTERNATIONAL CARGO CHARTERS.R.L Moldova, Republic of Level 2

210686 ValCOACH Switzerland Level 1

258694 VALENTINA ARSAN Ukraine Level 1

427204 Valhalla Marine Switzerland Level 1

393862 Valid Evaluations Limited United Kingdom Level 1

203816 Valid International Ltd United Kingdom Level 1

201308 Valley Braille Service, Inc. United States of America Level 1

397232 Valley Life Services Limited Uganda Level 1

246281 Vallis Group Limited United Kingdom Level 2

101319 VALLON GMBH Germany Level 2

365998 Valneva Sweden AB Sweden Level 2

491939 Valnu Servicios de Ingeniería SL Spain Level 1

187426 Valsys Limited Nigeria Level 1

173815 Valuepoint Knowledgeworks Private Limited India Level 1

176818 Vama Communications India Level 1

261854 Vambeco Enterprises Limited Uganda Level 1

165203 Van Cleve and Associates Inc United States of America Level 1

261835 Van Riemsdijk Rotterdam B.V. Netherlands Level 1

186741 Van Riemsdijk Rotterdam BV Netherlands Level 2

201321 van Spaendonck Trading cc South Africa Level 1

420752 Van Vliet Automotive Trading B.V. Netherlands Level 1

185497 Van Walt Ltd United Kingdom Level 1

206106 VanceInfo Technologies Inc. China Level 2

160657 VANDIS INC. United States of America Level 1

356653 VANMARK LIMITED Kenya Level 1

361610 Vantage Business Solutions Limited South Sudan Level 1

431689 VARAMAR LIMITED LIABILITY COMPANY Ukraine Level 1

457457 Varel Engineering Company Limited Kenya Level 1

375582 Varimor Ltd United Kingdom Level 1

395175 Varol Medikal İnşaat sanayi Ve Tic. Ltd. Şti Turkey Level 1

219363 Varsani Enterprises Kenya Level 1

366963 VASCO DISTRIBUTORS LIMITED Uganda Level 1

424849 VASTECH UGANDA LIMITED Uganda Level 1

476652 VAYHAN COFFEE LIMITED India Level 1

573806 VB Lighting AG Switzerland Level 1

156753 VBM DISTRIBUTOR SDN. BHD. Malaysia Level 1

144515 VBM Medizintechnik GmbH Germany Level 2

356377 VBTM Associates Ltd United Kingdom Level 1

393639 VCS Quality Services Private Limited India Level 1

362406 VDL Bus & Coach BV Netherlands Level 1

199082 VDO Ltd. United States of America Level 1

226817 VEA QUALITAS S.L. Spain Level 1

255604 VECCARI S.R.L. Italy Level 1

419422 Vectec Limited United Kingdom Level 1

413013 Vector Engineering Services Co. Ltd South Sudan Level 1

491971 Vector Synergy Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Poland Level 1

590873 VECTORNATE KOREA LTD Korea, Republic of Level 1

187247 Vectornate UK Limited United Kingdom Level 1

481797 Vectur SA Switzerland Level 1

466395 Veeam Software Switzerland Level 1

464266 VEFA TOURISM AND TRAVELS LIMITED Nigeria Level 1

213014 VEGENAT, S.A. Spain Level 1

186607 VEILLE INDUSTRIELLE TECHNOLOGIQUE SARL Côte d’Ivoire Level 1

263696 VEJUNET INVESTMENT COMPANY LTD Nigeria Level 1

423082 VELMAR S EN C Colombia Level 1

217605 Velositi Holdings, LLC United States of America Level 1

382068 VEM-INFOR Burundi Level 1

187558 Vena Technologies, LLC United States of America Level 1

594733 Venapharm Limited Kenya Level 1

241281 Vendini, Inc. United States of America Level 1

489782 Venjix Technologies Limited Uganda Level 1

356338 VENTA INVESTMENTS COMPANY LTD Cameroon Level 1

198005 VENTECH EUROPE 2008 SL Spain Level 1

368996 VenTek International Switzerland Level 1

379038 VENTURA SPA Italy Level 1

183831 Venture Exports Limited New Zealand Level 1

455598 Ventures Gradis (K) Limited Kenya Level 1

422001 Venus Pakistan (Pvt) Ltd Pakistan Level 1

467062 Veolia ES Field Services Limited United Kingdom Level 1

356698 VEOLIA SI CHILE SA Chile Level 1

126026 Vera Institute of Justice United States of America Level 1

234081 Veragon Srl Italy Level 1

239192 Verasat Global SL Spain Level 1

460573 VERBISPAN (PTY) LTD South Africa Level 1

372798 VERGE CONCEPTS LIMITED. Kenya Level 1

109653 VERGNET HYDRO France Level 2

159371 VeriLAN Event Services, Inc. United States of America Level 1

169167 VERINT SYSTEMS INC. United States of America Level 2

455708 Veritas International Protection Ltd United Kingdom Level 1

420692 Veritas Technologies LLC United States of America Level 2

184432 Veriteq Instruments, Inc. Canada Level 1

128555 Verizon Business Network Services Inc. United States of America Level 2

223412 Verizon Enterprises Limited Kenya Level 1

256452 VERNIPOLL SRL Italy Level 1

368744 Vero Food Industries Limited Uganda Level 1

374486 Versar Inc. United States of America Level 2

388385 Versatech Products Inc. Canada Level 1

260937 VERSATILE TECHNOLOGIES EAST AFRICA LIMITED Kenya Level 1

403422 VERTEX BUILDERS LIMITED Kenya Level 1

363548 VERTICAL CONSTRUCTIONS LIMITED Kenya Level 2

446610 Vertisa Çevre Teknolojileri İnşaat Reklam Dan.İth. İhr. San ve Tic. Ltd.Şti. Turkey Level 1

255247 VERTIV SRL Italy Level 1

193607 Verve Professional Services, Inc. United States of America Level 1

359663 Verzone Woods Architectes Sàrl Switzerland Level 1

440598 Vesper Group AB Sweden Level 1

159057 Vestek Systems, LLC United States of America Level 1

103214 Vestergaard SA Switzerland Level 1

137724 Vestey Foods UK Limited United Kingdom Level 2

165094 Vestguard UK Ltd United Kingdom Level 2

180921 Veterans Security Services Ltd South Sudan Level 2

423797 VIA LIMITED Kenya Level 1

471795 Viajeros S.A Colombia Level 1

403025 VIALEY CONSTRUCTION ET SERVICES Côte d’Ivoire Level 1

231877 Viasol Limited United Kingdom Level 1

389031 VICHAI TRADING (1983) COMPANY LIMITED Thailand Level 1

219496 Vickers security services ltd Kenya Level 1

363534 VICKYROB ENTERPRISES LIMITED Kenya Level 1

250844 VICTOIRE INSURANCE AGENCIES LIMITED Cyprus Level 1

178187 VICTORIA FURNITURES LIMITED Kenya Level 2

463605 Victoria Investments Limited Trinidad and Tobago Level 2

252564 Victoria Resort Hotel Entebbe Limited. Uganda Level 1

362182 VICTORIAN ADVERTISING LIMITED Kenya Level 1

515742 VICTORIAN P AND P LIMITED Uganda Level 1

465472 Victorock Kenya Limited Kenya Level 1

354457 VICTORY CLEANING COMPANY LIMITED Uganda Level 1

398986 Victory Pipe Industries (Pvt) Limited Pakistan Level 1

214933 VIDALSUNYERASSOCIATSCONSULTINGNETWORK,S.L. Spain Level 1

385140 VIDELIO-IEC France Level 1

377120 Video Hi-Tech Corp. United States of America Level 1

168982 VideoPublishing.com LLC United States of America Level 1

402035 Videotron Ltee Canada Level 1

530916 Videre Soft Consulting Private Limited India Level 1

203988 Vidiforms Company, Inc. United States of America Level 1

214565 VidSys, Inc. United States of America Level 1

172121 Vidyatech Solutions Private Limited India Level 2

501845 Vienna Capital Holdings Ltd Virgin Islands, British Level 1

413881 Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation Austria Level 1

356168 viffa consult limited Kenya Level 1

248620 VIGASSISTANCE (Côte d’Ivoire) Côte d’Ivoire Level 2

368807 VIGASSISTANCE SA DAKAR Senegal Level 1

106964 VIGLIENZONE ADRIATICA S.R.L. Italy Level 1

256855 Vignette Global Public Benefit Corporation United States of America Level 1

479679 VIH SYSTEMS LTD Uganda Level 1

465697 VIJELINAS Group Sarl Benin Level 1

195259 Viking Direkt GesmbH Austria Level 1

509044 Viking Turizm ve Ticaret A.S. Turkey Level 1

496172 Villamart Limited Kenya Level 1

250512 Villefranche & Deal Ltd United Kingdom Level 1

401976 VILLEWORTH SECURITY SERVICES LIMITED Nigeria Level 1

450551 Vimak Company Limited Kenya Level 1

156319 Vimal Fire Controls Pvt. Ltd. India Level 1

395215 Vin Mart Limited Tanzania, United Republic of Level 1

217372 Vincent Performance Services LLC United States of America Level 1

102378 Vine Management Consulting Ltd United Kingdom Level 1

383721 Vinesat East Africa Limited Kenya Level 1

187427 VINICO SDN BHD Malaysia Level 1

375986 Vinod Global Limited United Kingdom Level 1

238769 VINTAGE TRAVEL AND TOURS Kenya Level 1

385838 VINTAGE TRAVEL AND TOURS SERVICES LTD Kenya Level 1

423921 Vipa Holdings (Pty) Ltd South Africa Level 1

199534 VIRGIN NORTH TRANSPORTERS LIMITED Kenya Level 1

355014 Virgin General Trading Co. Ltd South Sudan Level 2

379818 Viroblock S.A Switzerland Level 1

132444 Virtu ITG Solutions Network, LLC United States of America Level 1

425204 VIRTUAL HUMAN RESOURCE SERVICES LIMITED Kenya Level 1

625122 Virtual International Precision Limited Kenya Level 1

127442 Virtual Research Associates, Inc. United States of America Level 1

361659 Virus di Francavilla F. e Lanzillotti M. s.n.c. Italy Level 1

487118 viryn Enterprises Limited Uganda Level 1

554549 Visagio Ltd United Kingdom Level 1

620700 VISAM MEDIA LIMITED Kenya Level 1

501937 VISCAR INDUSTRIAL CAPACITY LIMITED Kenya Level 1

376901 VISCO ENTERPRISES LIMITED Kenya Level 1

397038 VISHNU BUILDERS & DEVELOPERS LTD Kenya Level 1

416410 VISICOM PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY Ukraine Level 1

359863 VISIOM SAS France Level 1

530571 Vision 2 Action SA Switzerland Level 1

226687 VISION BOX – SOLUÇÕES DE VISÃO PORCOMPUTADOR, S.A. Portugal Level 1

140442 VISION INTEGRATED TECHNOLOGY AND ENGINEERING LTD Nigeria Level 2

171662 Vision Internet Providers, Inc. United States of America Level 1

456494 Vision On The Go Limited Kenya Level 1

544685 Vision Operations Ltd Malta Level 1

209069 VISION SOLUTIONS LIMITED Uganda Level 1

362776 VISION TECHNOLOGIES COMPANY (V.T.C) LTD Rwanda Level 1

204098 VISIT TUNISIA Tunisia Level 1

471009 Visit Uganda Limited Uganda Level 1

617516 VISITORS ENTERPRISES LIMITED Nigeria Level 1

391366 Visonmed International Co.,Ltd China Level 1

396101 VISTA GLOBAL LIMITED Kenya Level 1

366051 Vista Fortifoods Pvt Ltd India Level 1

445953 VISTA InfoSec Private Limited India Level 1

368473 VISTA KENYA LIMITED Kenya Level 1

367491 Vistula (Pty) Ltd Botswana Level 1

443747 Visual Communication Ltd. Bangladesh Level 1

378365 Visual Word Systems, Inc. United States of America Level 1

426166 Visuals (Switzerland) Sàrl Switzerland Level 1

501663 VIT NET MULTI-SERVICES sarl Congo, The Democratic Republic of the Level 1

557685 VITA NOVA (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

237713 VITAFOAM PRODUCTS LIMITED Kenya Level 1

197439 Vital Medicare Limited United Kingdom Level 1

366749 Vital Seating & Systems Limited United Kingdom Level 1

356782 Vitale Translations LLC United States of America Level 1

404068 Vitco Energy Limited South Sudan Level 1

502841 Vitec Global Limited United Kingdom Level 1

158554 Vitec, Inc United States of America Level 1

163018 Vitech Systems Group, Inc. United States of America Level 2

175022 VITENDI LIMITED Kenya Level 1

569938 Vitol Agencies Limited Kenya Level 1

131310 Vitra International AG Switzerland Level 1

561569 VIVA Entertainment LLC United States of America Level 1

356428 VIVA NUTRITION LIMITED Kenya Level 1

206545 Viva Voce Reporting Ltd. Canada Level 1

380378 Vivid Images (Private) Limited Zimbabwe Level 1

411550 Vivium Consulting Limited Kenya Level 1

404691 VIVO ENERGIE MALI Mali Level 2

389700 Vivo Energy Investments BV Netherlands Level 1

155147 Vizion Corporation Limited United Kingdom Level 1

147769 VizuAll, Inc. United States of America Level 1

367721 VJ GREEN SOLUTIONS South Africa Level 1

414857 VK PLASTLAM PVT.LTD. India Level 1

542966 VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO) PLC Belgium Level 1

205782 Vlex Networks, S.L. Spain Level 1

206715 VLOX, LLC United States of America Level 1

225762 VMP Nutrition LLC United States of America Level 1

213533 VMware, Inc. United States of America Level 2

155861 Vocality International Limited United Kingdom Level 2

362137 VODACOM BUSINESS CAMEROON SA Cameroon Level 1

253742 VODAFONE ESPANA SAU Spain Level 1

170367 Vodafone Global Enterprise LTD United Kingdom Level 2

252011 Vodafone Italia SpA Italy Level 2

393847 Vodafone Libertel B.V. Netherlands Level 1

423614 VODAFONE PANAFON HELLENIC TELECOMMUNICATION SOCIETE ANONYME Greece Level 1

416207 VOGEL POMPES SA Switzerland Level 1

400961 Voice & Script International Ltd United Kingdom Level 1

245127 Voice communication SARL Mali Level 1

522165 VoiceArchive ApS Denmark Level 1

408108 VoIP 4u Ltd United Kingdom Level 1

537429 Voitech Solutions Limited Uganda Level 1

214262 Vojensky opravarensky podnikTrencin, a.s. Slovakia Level 1

379876 VOLCANO LTD Rwanda Level 1

386146 Volker Stevin International BV Netherlands Level 1

432226 Volmar Construction, Inc. United States of America Level 2

258131 VOLT-MARK UGANDA LMITED Uganda Level 1

238015 Voluntas Advisory ApS Denmark Level 1

180784 von Cramm & Co. (GmbH & Co.) KG Germany Level 1

366390 VON RO ECHAFAUDAGES SA LANCY Switzerland Level 1

378025 Vonvo Inc. United States of America Level 1

141250 Vovici Corporation United States of America Level 1

116403 Voyageur Aviation Corp Canada Level 2

366232 Voyants Solutions Pvt. Ltd. India Level 1

366954 VPJ LIMITED Malta Level 1

262304 VR Group, a.s. Czech Republic Level 1

223951 Vrede Textiles South Africa Level 1

397338 VRL (Nassau) Ltd. Bahamas Level 1

232706 VS INGENIERÍA Y URBANISMO, S.L. Spain Level 1

237605 VT Griffin Services Inc. United States of America Level 1

248167 VTECH Lebanon Level 1

230624 VTLS Inc. United States of America Level 1

358717 VTNS Congo, The Democratic Republic of the Level 1

366443 VTX Deckpoint SA Switzerland Level 1

103009 VULCAN INTERNATIONALOFFSHORES.A.L. Lebanon Level 2

385494 Vuza Fleet Management Services (Pty) Ltd South Africa Level 1

396907 Vuza Medical (Pty) Ltd South Africa Level 1

171039 VWT Deutschland GmbH Germany Level 1

415930 W & S Supply Co., Inc. United States of America Level 1

483854 W. B. MASON CO., INC. United States of America Level 2

391290 W. Giertsen Energy Solutions AS Norway Level 1

181156 W.G. Yates & Sons Construction Company United States of America Level 2

116670 W.GIERTSEN HALLSYSTEM A.S Norway Level 2

393867 W.W. Grainger, Inc. United States of America Level 1

179194 w2001 Metropolitan Hotel Operating Lessee, LLC United States of America Level 1

141202 WA Products (UK) Limited United Kingdom Level 2

375288 Waagner-Biro Bridge Systems AG Austria Level 2

357593 Waco Construction Ltd South Sudan Level 1

236749 Wad alzaky for Trading and Services Sudan Level 1

400425 Wade Consultants Limited Uganda Level 1

557053 WADICH GENERAL CONTRACTORS COMPANY LIMITED Kenya Level 1

368046 Waelkens NV Belgium Level 1

100547 Wagtech Projects Ltd United Kingdom Level 1

370986 Waguma General Contractors And Furniture Ltd Uganda Level 1

515784 Wakefield Engineering & Construction Limited Kenya Level 1

372899 Wakili Digital Media Limited Nigeria Level 1

488213 WAKKENHAT ZETTA s.r.o., koncern Czech Republic Level 1

367105 WALDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED South Sudan Level 1

133666 Waldner’s Business Environments, Inc. United States of America Level 1

188651 Waldner’s BusinessEnvironments,Inc. United States of America Level 1

476702 Wales Investment & Services CO. LTD. Sudan Level 1

203692 Walkgrove Limited United Kingdom Level 1

589380 Wall Finish Technologies Ltd Nigeria Level 1

138970 Wallace Roberts & Todd, LLC United States of America Level 2

189004 Waltons Stationery Company (Proprietary) Limited South Africa Level 1

154326 Wamar International, LLc. United States of America Level 1

394939 WAMOJA ICT Consulting Limited Tanzania, United Republic of Level 1

537359 WANANCHI GROUP ( UGANDA) LIMITED Uganda Level 1

559584 Wanda Synergy Limited Kenya Level 1

395597 Wandu Energy Limited South Sudan Level 1

105377 Wank Adams Slavin Associates LLP United States of America Level 1

365872 Wanoo Communications Kenya Level 1

182321 Wanter Trading Sdn Bhd Malaysia Level 1

201899 WAO Global Trading Ltd Nigeria Level 1

601621 WAP Engineering Limited Uganda Level 1

361628 WARDE CONTRACTING GROUP SARL Lebanon Level 1

223313 Wardell Armstrong LLP United Kingdom Level 2

163288 WAREX spol.s r.o. Czech Republic Level 2

531415 WARNER CONSULTANTS LIMITED Uganda Level 1

389841 Warshiikh Construction and General Services Ltd Somalia Level 1

408698 WASP CONSTRUCTION & GENERAL SUPPLIES LIMITED Uganda Level 1

393806 WASP SYSTEMS (E.A) LIMITED Kenya Level 2

168456 Wasserman Grubin & Rogers LLP United States of America Level 2

119892 Wastewater Solutions Group GmbH Austria Level 1

354791 Water & Power Engineering SAL Lebanon Level 1

593368 Water and Shelter Kenya Limited Kenya Level 1

376184 Water Drilling Contractors Malawi Level 1

417376 Water Engineering Services FZE United Arab Emirates Level 1

557269 Water For All Limited Kenya Level 1

382982 Water Management International France Level 1

445507 Water Next Solutions LLP India Level 1

506392 Water Savers, LLC United States of America Level 1

356659 Water Store di Nani Alessandro Fiume Maurizio e Marra Danilo s.n.c. Italy Level 1

374478 Water Technologies International Inc. United States of America Level 1

499023 Water Technology Treatment Equipment L.L.C United Arab Emirates Level 1

457693 WATERCORE SERVICES LIMITED Kenya Level 1

245117 Water-Gen LTD Israel Level 1

376746 Waterlabs Projects Ltd United Kingdom Level 1

198227 Waterlink Pakistan (Pvt) Ltd Pakistan Level 1

356760 Waterlink Shipping LLC United Arab Emirates Level 2

551988 Water-Mark Technologies (Private) Limited Zimbabwe Level 1

413377 Watermaster SAL Lebanon Level 1

118064 Watford Control Instruments Ltd United Kingdom Level 1

502521 WATTCCON CHEMICAL & EQUIPMENT MARKETING NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

601577 WAU SUNRISE INVESTMENT LTD South Sudan Level 1

412648 WAVAH WATER LIMITED Uganda Level 1

521563 WAVE ELECTRONICS LTD. Cyprus Level 1

107980 Wavecrest Computing, Inc. United States of America Level 1

205536 Wavestone Advisors France Level 1

217651 WAVETEC FZCO United Arab Emirates Level 1

399248 WAWA Groupe International Mali Level 1

169666 Waymark Infotech (Proprietary) Limited South Africa Level 1

127398 WBA Heusel GmbH Germany Level 1

405142 WCL Management Services Pty Ltd Australia Level 1

533417 WDS Logistics, LLC United States of America Level 1

507722 Weast Trading LTD Congo, The Democratic Republic of the Level 1

263356 WEATHER DECISION TECHNOLOGIES, INC. United States of America Level 1

234361 Weatherhaven Africa (Pty) Ltd South Africa Level 1

409160 Weatherhaven Global Resources Ltd. Canada Level 1

508467 Web Architecture and Technologies Ltd United Kingdom Level 1

166673 Web Courseworks Ltd. United States of America Level 1

459063 webcon technical services limited Kenya Level 1

228662 Webducate Limited United Kingdom Level 1

406914 WebEx Communications B.V. Netherlands Level 1

160036 WebINTENSIVE Software, LLC United States of America Level 1

457614 webLyzard technology gmbh Austria Level 1

619406 webnets Technologies Limited Uganda Level 1

249785 WebPower SARL Tunisia Level 1

228769 WEBSOLUS Co., Ltd Korea, Republic of Level 2

247457 WECA MULTI TECHNOLOGIES (GHANA) LIMITED Ghana Level 1

614101 WEConnect International Inc United States of America Level 1

386707 Wedmon Marketing Consultants Kenya Level 1

486197 WEDOW GENERAL TRADING COMPANY LIMITED South Sudan Level 1

184625 Weeden & Co. LP United States of America Level 2

557555 WEENSLLYN VENTURES LIMITED Kenya Level 1

361805 Weidlinger Associates, Inc. United States of America Level 2

248972 Weihai Guangtai Airport Equipment Co., Ltd. China Level 2

425373 Weihai International Economic and Technical Cooperative Co., LTD. China Level 2

246813 WEIHAI TAIFU TEXTILE CO., LTD. China Level 1

244166 Weihai Textile Group Import & Export Co.,Ltd. China Level 2

247241 WEIHAI WOOLLEN FABRICGROUPCO.,LTD. China Level 1

174409 WelchmanPierpoint LLC United States of America Level 1

457435 Welcome Service Sàrl Switzerland Level 1

207356 Welcron Co., Ltd. Korea, Republic of Level 2

530513 Welcron Hantec Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

115840 WELD-CON LIMITED Kenya Level 1

130965 Weldon, Williams and Lick, Inc. United States of America Level 1

148405 Wellington Management Company, LLP United States of America Level 1

519837 WELLPOINT INVESTMENT LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

162753 Wells Fargo Advisors, LLC United States of America Level 2

127319 Wells Fargo Bank, N.A. United States of America Level 2

241982 Wells Fargo Ltd Kenya Level 1

397770 Welmas Servics Ltd South Sudan Level 1

213374 WEM Equipamentos Eletronicos Ltda Brazil Level 1

557235 Wentworth Enterprises Limited Kenya Level 1

204250 WENZHOU TAO’S ELECTRIC CO.,LTD China Level 1

357707 WERNER ISOLATIONS SA GENEVE Switzerland Level 1

565350 wesh company limited Kenya Level 1

367827 West Indian Ocean Cable Company Ltd Mauritius Level 1

447035 west line construction limited Kenya Level 1

454930 West Link Airlines Nigeria Limited Nigeria Level 1

232638 West Publishing Corporation United States of America Level 2

432959 West Systems S.r.l. Italy Level 1

211784 WEST Systems Srl Italy Level 1

158734 WESTAT, INC. United States of America Level 1

156583 Westbrook Marketing LLC United States of America Level 1

124325 WESTERN AUTO LLC (United Arab Emirates) United Arab Emirates Level 1

238959 WESTERN CABLE COMPANY LIMITED Uganda Level 1

456218 Western Canada Heat Exchanger Ltd. Canada Level 1

526077 Western Industries North, LLC United States of America Level 1

417961 WESTERN LOGISTICS LIMITED Uganda Level 1

464084 Western Sales (Pty) Ltd South Africa Level 1

446896 WESTFORD LABORATORY SUPPLY LIMITED Uganda Level 1

385403 WESTGATE CLEANERS LIMITED Kenya Level 1

110798 Westica Communications Limited United Kingdom Level 1

363617 Westlink Limited Kenya Level 1

145767 Westminster International Ltd United Kingdom Level 2

402177 Westrock Limited Kenya Level 1

394383 WESTTOURS-REISEN Gesellschaft mit beschränkter Haftung Germany Level 1

378984 Westview Plumbers And General Contractors Limited Kenya Level 1

238240 Westwood International Limited United Kingdom Level 1

213302 Westwood Management (E.A.) Ltd Kenya Level 1

558250 WETTECH AFRICA LIMITED Kenya Level 1

357758 WEY Technology AG Switzerland Level 1

447320 WEZA EAST AFRICA LIMITED Kenya Level 1

463945 WGC INTERNATIONAL LIMITED Thailand Level 1

246946 Wharfedale Technologies Inc United States of America Level 1

248604 Whassan Nigeria Limited Nigeria Level 1

366230 whatelse?video Netherlands Level 1

169359 Whenever Communications, LLC United States of America Level 1

393141 WHISPERING HOPE LIMITED Uganda Level 1

175577 White House Business Solutions Private Limited India Level 1

212502 White Systems, Inc United States of America Level 1

221926 whitebox robotics co.,Ltd. Korea, Republic of Level 1

381099 Whitespace Sarl Switzerland Level 1

378401 Why Not Soluciones, S.L. Spain Level 1

356912 Whythawk Limited United Kingdom Level 1

230224 WIDE Corporation Korea, Republic of Level 2

244177 WIDE SCOPE GROUP OF COS. LIMITED Uganda Level 1

211442 Widen Enterprises, Inc. United States of America Level 1

365721 Wider SA Montreux Switzerland Level 1

538357 Widimo SA Switzerland Level 1

186856 Widmer Time Recorder Co., Inc. United States of America Level 1

142952 Wiggin and Dana LLP United States of America Level 1

395590 WILD CHEETA TOURS & TRAVELS LIMITED Uganda Level 1

399888 WILDCAT HELICOPTERS INC. Canada Level 2

531604 Wiley X EMEA LLC Denmark Level 1

358307 Wilken Telecommunications Kenya Limited Kenya Level 1

383694 Wilkhahn AG Switzerland Level 1

216382 Wilkhahn Inc United States of America Level 1

415710 Will Be Group Sàrl Switzerland Level 1

397825 Willard Marine, Inc. United States of America Level 1

425225 Willart Productions Limited Kenya Level 1

207545 William B. Meyer, Inc. United States of America Level 1

171160 William Blair & Company, L.L.C. United States of America Level 1

376507 William S. Hein & Co., Inc. United States of America Level 1

399878 Williams Scotsman, Inc. United States of America Level 1

260655 Willis Limited United Kingdom Level 1

260026 Willis of Massachusetts, Inc. United States of America Level 2

183245 Willis of New York, Inc. United States of America Level 1

236241 Willkie Farr & Gallagher LLP United States of America Level 2

579179 WILMUKA (U) LIMITED Uganda Level 1

418289 Wimax FZE United Arab Emirates Level 1

394266 Win Hi-tech Trade and Engineering Co. Ltd South Sudan Level 1

260361 Win4NET Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

127355 WInchester Procurement Ltd t/a Winchester Supply United Kingdom Level 1

479252 Wind & Sun Ltd United Kingdom Level 1

126987 WIND Telecomunicazion SpA Italy Level 1

484946 WIND TRE SPA Italy Level 1

263073 WINDGEN POWER EAST AFRICA LIMITED Kenya Level 1

544906 Windisch AG Switzerland Level 1

358936 Window Plus ( E.A.) Limited Kenya Level 1

621505 WINDSON ENTERPRISES LIMITED Kenya Level 1

519427 Windward Ltd Israel Level 1

513165 WINDY HARDWARE & ELECTRICAL LIMITED Kenya Level 1

371463 Wings Air LLC United States of America Level 1

390059 Wings Logistics Pvt Limited Pakistan Level 1

561168 Wings Srl Italy Level 1

227320 WINGS TOURS AND TRAVEL (U) LTD Uganda Level 1

354876 Winitech Co., Ltd Korea, Republic of Level 1

183305 Winjit Technologies Pvt Ltd India Level 1

260626 WINKELMANN UK LIMITED United Kingdom Level 1

535101 Winkler Canvas Ltd. Canada Level 1

369553 Winner Medical Co., Ltd China Level 1

462287 Winnie’s Pure Health Products Limited Kenya Level 1

539554 Winrock Nigeria Ltd Nigeria Level 1

376909 Winterbloom Publications Ltd Canada Level 1

424267 WION MOTORS LIMITED Uganda Level 1

156712 Wipro Limited India Level 2

424872 Wire Speed Systems (Pty) Ltd South Africa Level 1

200947 WIREDCRAFT LIMITED American Samoa Level 1

560405 Wireless Innovation Ltd. United Kingdom Level 1

196573 Wireless Innovation Solution Inc. United States of America Level 1

433397 WISDOM CONSTRUCTION ENTERPRISE. Cameroon Level 1

427447 WISDOM INVESTMENT GROUPS LIMITED South Sudan Level 1

227791 Wise Company, Inc. United States of America Level 1

374810 WISE SERTECH, INC. Korea, Republic of Level 1

171498 Wisekey SA Switzerland Level 1

449376 Wishtree Technologies LLP India Level 1

503904 Wistal Enterprises Limited Zambia Level 1

433040 Within People Ltd United Kingdom Level 1

462461 WIYEDA GENERAL SUPPLIERS & CONTRACTORS LIMITED Uganda Level 1

174270 Wizcom Corporation United States of America Level 1

124748 Wizdom Systems, Inc. (United States of America) United States of America Level 1

203841 WNC Tarrytown II Company, LLC United States of America Level 1

476903 WNL DEVELOPMENT SOLUTIONS CANADA LTD Canada Level 1

185938 WNT Telecommunication GmbH Austria Level 1

419260 Wokky Procurement Limited Kenya Level 1

455999 Wolfestone Translation Ltd United Kingdom Level 1

358420 Wolpe Strategic Economic Consulting South Africa Level 1

364349 Wolters Kluwer Financial Services, Inc. United States of America Level 2

444417 wolvaadd corporation ltd Virgin Islands, British Level 1

380693 Women Self Help Development Organization South Sudan Level 1

176652 WON Hi Tech Corp. Korea, Republic of Level 1

405043 Wonkwang Valve Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

481618 WONKY LIMITED United Kingdom Level 1

411696 Wood Environment & Infrastructure Solutions UK Ltd United Kingdom Level 2

461970 Wood for Trees Limited United Kingdom Level 1

412857 Wood Harris Ltd United Kingdom Level 1

508602 WOOD-ET AL LIMITED Nigeria Level 1

540821 Woodland Global Ltd United Kingdom Level 1

490378 Woodmead Business Systems Limited Zambia Level 1

366974 Woodmetal Co., Ltd. Korea, Republic of Level 1

191332 WOODMORE ENERGY CONSULTANCY LIMITED Uganda Level 1

460187 Woodpark Ventures Limited Kenya Level 1

548214 WoodWing USA Inc. United States of America Level 1

423995 Woojin Construction co.,ltd. Korea, Republic of Level 2

459055 WOONSOCKET SOLUTIONS (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

170966 Woori Investment & Securities America, Inc. United States of America Level 2

106175 Word Link Limited United Kingdom Level 1

263066 Word Perfect Translation Services Ltd Ireland Level 1

359661 Wordbee Luxembourg Level 1

178479 WORDtrans Limited United Kingdom Level 1

157903 WordWave International Limited United Kingdom Level 1

377875 Work Market, Inc. United States of America Level 1

378824 Work Psychology Ltd United Kingdom Level 1

358110 Workfashion.com AG Switzerland Level 1

555372 WORKFORCE MANAGEMENT AND CONSULTANTS LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

463151 Working Links (Employment) Limited United Kingdom Level 1

439701 Workplace Options, LLC United States of America Level 1

175948 Workshare Technology Inc United States of America Level 1

446004 Worksoft, Inc. United States of America Level 1

161383 World Compliance, Inc. United States of America Level 1

599042 WORLD FORESTRY PRACTICES LIMITED Uganda Level 1

172740 World Fuel Services Corporation United States of America Level 2

368798 World Fuel Services Europe Limited United Kingdom Level 1

203842 WORLD METALS CORP. (WMC) United States of America Level 2

375228 WORLD PARTENERS SARL Mali Level 2

117090 World Parts Supply Ltd United Kingdom Level 1

373098 World Television Ltd. United Kingdom Level 1

214425 world trade center -khartoumco.ltd Sudan Level 2

104926 World Trade Services Srl Italy Level 1

364049 World Wide Pictures United Kingdom Level 1

406880 World Wide Travel & Tourism S.A.L Lebanon Level 1

367100 WorldCast Systems France Level 1

424911 WORLDTRADINGLAB SRLS Italy Level 1

437337 Worldwide Energy Logistics Ltd United Kingdom Level 2

197809 Worldwide Flight Services, Inc. United States of America Level 1

358141 Worldwide Industries Pte Ltd Malaysia Level 1

419228 Worldwide Ocean & Air Shipping Lines Inc United States of America Level 1

150319 WPC Denmark Denmark Level 1

395189 WPC GROUP LIMITED Uganda Level 1

227344 WPL Limited United Kingdom Level 1

356548 WPP 2005 Ltd United Kingdom Level 1

475012 WRAP International Aktiebolag Sweden Level 1

494746 Wrapt Films, Ltd. United Kingdom Level 1

188927 WRIGHT EXPRESS FINANCIAL SERVICES CORP United States of America Level 1

151041 WS Insight Limited South Sudan Level 2

510834 WS Technology Consulting Limited Tanzania, United Republic of Level 1

127376 WSP Flack + Kurtz, Inc. United States of America Level 2

382818 WSP Global Inc Canada Level 2

359259 WSP UK Ltd United Kingdom Level 1

380854 WSS Services (U) Limited Uganda Level 1

252453 WULKAN ENGINEERING LIMITED Tanzania, United Republic of Level 1

110676 WWT WORLD WATER TREATMENT LTD Mauritius Level 1

394643 Wyccon Europe GmbH Germany Level 1

367636 WYG International BV Netherlands Level 1

444830 Wyvern Consulting Ltd United States of America Level 1

440398 Xcellance Medical Technologies Pvt.Ltd. India Level 1

452828 XDR Sarl Senegal Level 1

365997 Xeless Kft Hungary Level 1

392092 XEN TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED Kenya Level 1

240931 Xenia Hotellerie Solution S.p.A. Italy Level 1

127787 Xenon Consulting Inc. United States of America Level 1

262842 Xenubis Limited United Kingdom Level 1

151085 Xerographic Equipment & Office Supplies (XEOS) Haiti Level 1

357298 Xerox AG Switzerland Level 2

140206 Xerox Austria GmbH Austria Level 2

448606 XEROX DE CHILE S.A. Chile Level 1

207347 XIAMEN IGO INDUSTRIAL TRADE CO., LTD. China Level 1

220260 XI’AN AMCO MACHINE TOOLS CO.,LTD China Level 2

234577 Xi’anSiwayScientificInstrumentCo.Ltd. China Level 2

451611 X-LOCK LIMITED Nigeria Level 1

395624 X-MEDIA COMPANY LIMITED Kenya Level 1

419424 XML Ltd United Kingdom Level 1

124985 XMOMS Foretagsprofilering AB Sweden Level 2

156769 Xplanation Language Services Belgium Level 1

370889 Xpressive Design and Advertising Limted Kenya Level 1

117955 X-Ray Imaging, Inc. United States of America Level 1

263093 XReach Limited United Kingdom Level 1

470070 X-RIS SPRL Belgium Level 1

242862 Xsara Agencies Limited Kenya Level 1

135124 XSAT USA LLC United States of America Level 1

359905 XTAR LLC United States of America Level 1

128593 XTRA-LINK FZCO United Arab Emirates Level 1

477188 XTRAORDINARY DESIGNS LIMITED Nigeria Level 1

457257 XyPNET LIMITED Zambia Level 1

171532 Y&S Technologies United States of America Level 1

559197 YABA ALISON & SONS CO. LTD South Sudan Level 1

416546 YABSERA CO.LTD South Sudan Level 1

360736 YACCA UK LTD United Kingdom Level 1

474014 YADLY MARKETING COMPANY LTD United Kingdom Level 1

382467 YAH SERVICE Côte d’Ivoire Level 1

171930 Yahna LLC United States of America Level 1

366575 yamer limited Kenya Level 1

510597 YANA TYRE CENTRE LIMITED Kenya Level 1

145557 Yangzhou Tonglee Reefer Container Co., Ltd. China Level 2

259817 YANTECH COMPUTERS LIMITED Kenya Level 1

505689 YASH INDUSTRIES LIMITED Zambia Level 1

550646 Yasla Enterprises Limited Kenya Level 1

207170 YAT Communication Egypt Level 1

387800 YATEO France Level 1

423706 YAYA DEMBELE (SOMONO ENTREPRISE) Mali Level 1

394989 YELLOW HOUSE LTD Kenya Level 2

391565 Yichang Humanwell Pharmaceutical Co.,Ltd China Level 2

188248 YIGA ABUBAKER Uganda Level 1

499276 YILKANUR INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI Turkey Level 1

425279 Yilmaz Company Limited Kenya Level 1

408231 Yingli Energy(Beijing)Co.,Ltd China Level 2

187199 YLF Food Industries Sdn Bhd Malaysia Level 1

363280 Yneldo Electronics (Pty) Ltd South Africa Level 1

211796 Yogi Exports India Level 1

215552 YONERGY LLC United States of America Level 1

228697 Yooshin Engineering Corporation Korea, Republic of Level 2

419275 YO-UGANDA LIMITED Uganda Level 1

125990 YounesBros SARL Lebanon Level 1

188777 Young Enterprise Systems Inc (YES) United States of America Level 1

507118 YOUNG-KO TRANS CO., LTD. Korea, Republic of Level 1

230385 Youngman Group Ltd United Kingdom Level 1

176114 YOUNIVERSAL LABORATORIES LLC. United States of America Level 1

246936 YOUR CHOICE LIMITED Uganda Level 1

509499 YOUR NXT TECHNOLOGIES LLP India Level 1

402232 Your Special Delivery Service Inc United States of America Level 2

353680 YOUSBA FINANCE Côte d’Ivoire Level 1

173615 YOUYANG AIRPORT LIGHTING EQUIPMENTINC. Korea, Republic of Level 2

357689 YPEL PRIVATE LIMITED Pakistan Level 1

263362 YTL ENEGJIMUHENDISLIKSAN.TIC.LTD.STI. Turkey Level 1

381156 YUCO ALLIANCE DMCC United Arab Emirates Level 2

113807 Yungjohann Hillman Inc. United States of America Level 1

498558 YUSELINE INVESTMENTS (U) LTD Uganda Level 1

149765 Yusen Air & Sea Service Company (UK) Limited United Kingdom Level 1

513655 YUSRO CLEANING AND PROPERTY SERVICE COMPANY Somalia Level 2

359497 Yves Saint Denis SURL Central African Republic Level 1

362339 YVESCOM SYSTEM LIMITED Kenya Level 1

377118 Z TRAVEL SARL Mali Level 2

182319 Zack, P.C. United States of America Level 1

224866 Zadran Group of Companies Ltd Afghanistan Level 1

485831 ZAGA ALUMINIUM SARL Morocco Level 1

106957 ZAHRA TENTS INDUSTRIES (PVT) LTD. Pakistan Level 1

528480 ZALA GENERAL TRADING CO.LTD (ZGT) South Sudan Level 1

440467 Zam Gym Sport Equipment Maintenance Service LTD Afghanistan Level 1

354299 ZamaNdelu Development Projects cc South Africa Level 1

433282 ZAMAR SRL Italy Level 1

358087 ZAMCONSULT CONSULTING ENGINEERS LIMITED Kenya Level 1

487646 zanaki pharmacy limited Kenya Level 1

450233 ZANCH INTERNATIONAL LTD Nigeria Level 1

360801 Zangold Pty Ltd Australia Level 1

153725 ZANS AFRICAN MEDICAL CC South Africa Level 1

549161 ZANTAMMA NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

527209 Zarawa Company for Custom Clearance and General Trading/LTD Iraq Level 1

444847 ZARI SERVICES LTD Mauritius Level 1

237317 Zawa Trading Comapny Ltd South Sudan Level 1

236011 Zebra Graphic d.o.o. Slovenia Level 1

458034 ZebraEdge, Inc. United States of America Level 1

355055 Zébulia Switzerland Level 1

464391 Zeenab Foods Limited Nigeria Level 1

371686 Zefyr Design Ltd United Kingdom Level 1

470864 ZEIDAN ELECTRICAL CENTER Lebanon Level 1

451156 ZEIGLER LOGISTICS PVT LTD Pakistan Level 1

551983 ZEL – DARA GLOBAL RESOURCES LIMITED Nigeria Level 1

386025 Zelig srl Italy Level 1

180070 Zelman & Associates LLC United States of America Level 1

405531 ZEMHA KARIBU GENERAL TRADING COMPANY LIMITED. Uganda Level 1

362401 Zen Technologies Ltd. India Level 1

391385 Zenatek Sarl Monaco Level 1

190269 Zenetex, LLC United States of America Level 2

255961 ZENGER LOGISTICS SERVICES CO Afghanistan Level 1

474754 ZENITH CAREX INTERNATIONAL LIMITED Nigeria Level 1

472647 Zenith Continental Co. Ltd South Sudan Level 1

469352 ZENITH EAST AFRICA LIMITED Kenya Level 1

454781 ZENITH MINING GROUPE SARL Mali Level 1

519070 Zenith Steel Fabricators Ltd Kenya Level 1

187527 Zensar Technologies (UK) Limited United Kingdom Level 1

394334 Zeon Lifesciences Limited India Level 1

373303 ZEPHYR SPARROW LIMITED Kenya Level 1

519225 Zephyr Ventures Limited Kenya Level 1

256547 ZEREGABER GENERAL TRADING COMPANY LIMITED South Sudan Level 1

560674 Zero To Sixty Limited Kenya Level 1

117127 ZESCOM TECHNOLOGIES LIMITED Uganda Level 1

373139 Zest Laboratories Pvt. Ltd. Nepal Level 1

474490 ZETA DESIGN & CONSTRUCTION LIMITED Uganda Level 1

236408 ZETA OFFICE PRODUCTS LTD Kenya Level 1

507203 ZETA-WEB NIGERIA LIMITED Nigeria Level 1

358718 Zetrov Limited Kenya Level 1

354831 Zhakfar Logistics and Services Afghanistan Level 1

124547 zhangzhourenhemovabletravellinglodgemanufactureCo.,ltd China Level 2

412701 ZHEJIANG CEREALS, OILS & FOODSTUFFS IMPORT & EXPORT CO., LTD. China Level 2

408775 ZHEJIANG DE RUI LOGISTICS CO.,LTD. China Level 2

190214 Zhejiang Gaobo Sanitary Wares Co.,Ltd China Level 1

208083 Zhejiang Huimei Industry &TradeCo.,Ltd. China Level 1

224180 Zhejiang Metals and Materials Co.,Ltd China Level 2

115348 ZhejiangKangleGroupImport&ExportCo.,Ltd China Level 2

100145 Zhendre S.A. France Level 1

516709 Zhengzhou Dayu Machinery Co., Ltd. China Level 1

438594 Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. China Level 1

217254 ZHENJIANG NANTAI FOREIGN ECONOMY &TRADE CO., LTD China Level 1

191072 ZHONGHAO OVERSEAS CONSTRUCTION ENG. CO., LTD China Level 1

160852 ZHUHAI DAYANG INDUSTRIAL &TRADECO., LTD. China Level 1

153451 Zhuhai Orbita Control Engineering Co.Ltd., China Level 2

241253 Zhuzhou Rubber Research & Design Institute Co.,Ltd. of Chemchina China Level 2

246600 Zibo Dongbang Green Tech Co., Ltd China Level 2

404543 zicopp (u) limited Uganda Level 1

449262 ZID-SERVICES sarl Burkina Faso Level 1

210985 Zieta Technologies LLC United States of America Level 1

255907 ZIL TELECOM INTERNATIONAL S.A Burkina Faso Level 1

448853 Ziltek Pty Ltd Australia Level 1

411697 Zim Integrated Shipping Services Ltd. Israel Level 1

230519 ZIMEX AVIATION LTD Switzerland Level 1

391232 ZINA SARL Côte d’Ivoire Level 1

225201 Zinacle S.A. Spain Level 1

366713 ZIONAT MULTIPURPOSE INTERNATIONAL LIMITED Uganda Level 1

375594 ZIP FIBRE OPTICS AFRICA LIMITED Kenya Level 1

220566 ZIPPO LABORATORIES LIMITED Uganda Level 1

238877 ZIV-AV Engineering Ltd Israel Level 2

573274 ZIWALA LIMITED Kenya Level 1

231774 Ziyada Food Supply Co. Ltd. Sudan Level 1

246007 ZOD SECURITY SARL Lebanon Level 1

262460 Zodiac Engineers & General trading co.ltd South Sudan Level 1

566782 ZODIAC ICT SOLUTION FZE United Arab Emirates Level 1

474650 ZODSAT (PRIVATE) LIMITED Zimbabwe Level 1

362069 Zoe Electrical Installations (Pvt) Ltd Zimbabwe Level 1

423705 Zolipe Solutions Private Limited India Level 1

177948 Zone 4 International, LLC. United States of America Level 1

198687 Zones, Inc United States of America Level 1

475319 ZONITH A/S Denmark Level 1

395851 ZSR VORTICES SDN. BHD. Malaysia Level 1

366104 Zumtobel Lumière SA Switzerland Level 1

207537 Zunaira Trading Company Limited Sudan Level 1

370364 ZURI IGNITE LIMITED Kenya Level 1

176562 Zurich Compagnie d’Assurances SA, siège régional pour la Suisse romande Switzerland Level 1

228049 Zust Bachmeier of Switzerland,Inc. United States of America Level 1

196448 Zwino Consulting South Africa Level 1

146483 ZyLAB Distribution BV Netherlands Level 1

365836 Zyxware Technologies Private Limited India Level 1