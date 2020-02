Gaza: A terrorist’s body was being recovered by an IDF tractor after he opened fire at Israeli security forces on the border with Israel. As his friends tried to retrieve his body, the IDF shot at them.

#شاهد قوات الاحتلال تنكل بجثمان شهيد وتنقله بواسطة جرافة عسكرية بطريقة بشعة وتصيب أحد الشبان الذين حاولوا انتشاله شرقي بلدة عبسان الجديدة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة pic.twitter.com/3oHmKLjVXE — وكالة شهاب (@ShehabAgency) February 23, 2020