A ‘Beautiful Invasion’ of Jellyfish Hits Israel’s Shores

It’s jellyfish season. Thousands of Aurelia Jellyfish have flocked to Israel’s coastline in Eilat providing lots of potentially painful stings but a also a feast for the eyes.

הדר, מדריכת סאפ מאילת, נתקלה היום בים, בדבר המופלא הבא ומיהרה להעביר לנו: אלפי מדוזות מסוג אורליות, בקטע הים העמוק יחסית, שבין קצא”א, לריף הדולפינים. נעמה בן עמי פישר, מבית ספר שדה אילת שלנו, אומרת שזה אופייני לתקופה, אבל עדיין – זה יפהפה ומרשים. pic.twitter.com/88lLslSsNN — החברה להגנת הטבע (@SPNI) May 6, 2020