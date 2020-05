After the demolition of the home of Kassam Shibli, one of the terrorists who killed Rina Shenrav was destroyed in the Arab village of Kubar in Judea, an IDF convoy drove into a Molotov cocktail ambush. As each vehicle was engulfed in flames, the troops exited their vehicles to search for the terrorists.

תיעוד פלסטיני: זריקת בקבוקי תבערה על צה”ל הלילה שהרס את בית המחבל מהחולייה שרצחה את רנה שנרב@coren_ido pic.twitter.com/2MOY0NHn1x — כאן חדשות (@kann_news) May 11, 2020